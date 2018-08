El Larguero (2ª parte / 17/08/2018): Morales, héroe del Levante y Axel Torres

Voz 1991 00:00 además de la derrota del Betis en el Benito Villamarín cero tres contra el Levante ha disputado otro partido en Primera división de hecho es el que habría esta Liga dos mil dieciocho dos mil diecinueve ha sido el que se ha disputado en Montilivi entre el Girona hay un recién ascendido el Valladolid José Ignacio Tornadijo qué tal muy buenas

Voz 1 00:17 hola qué tal buenas noches no ha sido un partido muy vistoso de la verdad

Voz 2 00:22 no no ha sido vistoso pero bueno seguramente ha sido el partido que le interesaba al Valladolid no al Girona que ha querido el balón ha querido el mando ya ha sido el que ha tenido seguramente más iniciativa acordonar el Valladolid eh Aveiro fundamentalmente a sumar no a sumar porque no venían las mejores circunstancias con algunas ausencias con jugadores que es alguien de lesiones y sobre todo con en una plantilla que no está completa faltan muchos futbolistas Sergio sabía a lo que se exponía yo creo que ha tirado de oficio de seguridad defensiva estado muy ordenados Valladolid ha desconectado al al Girona que yo creo que es un equipo que que va en la buena temporada seguramente pero que no ha sabido superar esa defensa de un Valladolid que se ha impuesto y al final pues el empate a cero se puede considerar como justo a los puntos seguramente hubiera

Voz 0841 01:05 esto es fútbol se gana oles y al final pues como tú

Voz 2 01:07 decías pocas ocasiones de gol pero a un punto para cada uno y sobre todo para los de Sergio González una vuelta a Primera División francamente buena sumando que es lo que lo que pretendían después de esta primera ojalá antes de recibir el próximo sábado en Zorrilla

Voz 1 01:22 Barcelona gracias torna un abrazo hasta mañana no habrá fotos

Voz 1991 01:25 de Sergio ha pensado eso dicen dada las circunstancias las que llego a este partido a este debut en liga sino lo puedes ganar por lo menos no lo pierdas hizo lo que ha hecho empatar a cero y lograr el primer punto de la temporada mañana a las diez y cuarto juega el Barça que recibe en el Camp Nou al Alavés Adriá Albets qué tal muy buenas hora Yago qué tal buenas cómo está el equipo de Valverde

Voz 0017 01:45 pues bien ha entrenado el equipo esta tarde último entrenamiento previo al debut en Liga con Piqué ya de vuelta esta tarde ha entrenado con sus compañeros tras perderse la sesión de ayer por este viaje exprés a Estados Unidos Valverde ha quitado importancia Il ha incluido en la convocatoria no es tan Munir ya Alcácer los dos delanteros se han quedado fuera por decisión técnica también Vermaelen y Samper además de los lesionados Denis Suárez ya leña vuelve Sergi Roberto que no jugó la Supercopa de España por sanción ya están también los cuatro fichajes ya listos para debutar en partido oficial en el Camp Nou en rueda de prensa Valverde ha querido dejar muy claro que la Champions les hace ilusión pero en lo que se centra Él y su equipo es en intentar revalidar el título de Liga es verdad que Europa es la cuenta pendiente del Barça después del fracaso del año pasado pero Valverde está convencido de que la Liga les marcará el camino para intentar lograr la Champions que insiste el entrenador del Barça en que no es la prioridad

Voz 0588 02:45 no claro que no se prioriza más todo y desde luego siempre vamos a luchar por la Champions lo hicimos el año pasado lo vamos a hacer este por lo que es el Barça será así por siempre es desde luego es una convirtiéndolos hace mucha ilusión pero también sabemos que el camino que tenemos que seguir para poder optar a ganar la Champions ganar la Liga más que nada porque si te sientas en la Liga supone que te sientas es el mejor en todo un año

Voz 0017 03:12 bueno pues esto es lo que decía Valverde que por cierto Yago ha dicho que está contento con la plantilla que tiene aunque no descarta que pueda cambiar porque puede llegar algún refuerzo más puede haber en eso trabaja el club también alguna salida con esta plantilla el Barça empieza mañana a defender el título de Liga frente a un árabes por cierto que siempre planta cara en el Camp Nou estuvo a punto de ganar el año pasado al final el Barça remontó y lo consiguió hace dos años así que mañana el Barça tendrá que estar atento para no sufrir más de la cuenta en este primer partido de Liga en el Camp Nou

Voz 1991 03:41 gracias a esta mañana hasta mañana Marcos López qué tal muy buenas

Voz 0017 03:45 qué tal muy buenas noches que tienes razón Vallvé

Voz 1991 03:47 enormemente el termómetro de la Champions suele ser la liga salvo raras excepciones

Voz 3 03:52 sólo conozco un equipo que pueda ir a la Champions y que la acabe ganando y es el Madrid porque el Barça

Voz 0017 03:56 no necesita simple jugar bien necesita

Voz 3 03:59 tener una estabilidad necesitan el fondo ser como como lo que es Valverde es decir e hilo que su propio apodo indica este domingo que que en euskera significa hormiga él prefiere ir paso a paso Hormigos pasitos cortos pasitos seguros así logró reconstruir un equipo hace un año que estaba muy dañado Supercopa que perdió precisamente contra el Madrid de Zidane y ahora no quiere orientar todos esfuerzos a la Champions porque sino el Barça ese acabaría complicando muchísimo la vida

Voz 1991 04:26 la gente ilusionó motiva más de los nuevos

Voz 3 04:29 tengo especial interés en comprobar cómo un tipo de centrocampista brasileño que no sale como es el caso de Arthur o al Tour y a funcionar el Barça es un tipo de centrocampista pequeñito con el centro gravedad bajo con mucha calidad que necesita tocar muchísimo el balón a veces hasta demasiado creo que es que realmente interesante ver cómo encaja es su primera experiencia europea no es el caso de Malcolm que ha pasado Girondis de Burdeos y por lo tanto tengo especial interés en ver cómo acaba encajando en el juego del Barcelona el fútbol brasileño distinto porque no es lo habitual los centrocampistas brasileños son más ahora mismo tipo Paulinho Casemiro son otro tipo de perfil que no es el caso de actos

Voz 1991 05:13 que Messi esperas es una temporada más de Messi evidentemente como líder de este equipo pero ahora ejerciendo de capitán ya lo hizo el otro día en el discurso en el Gamper

Voz 3 05:23 espero con Messi que echará de menos a Cristiano esos evidente porque Cristiano era suyo

Voz 1991 05:29 la gente va a ser minutos y si eso es evidente

Voz 3 05:31 pero también espero que Messi hay en estos dos partidos es verdad que el Gamper no tenía ningún impacto pero sí la Supercopa que con apenas cuatro o cinco entrenamientos y creo que en la primera parte especialmente en Tánger jugó muy bien espero Messi motivado Messi reflexivo como acaba de demostrar con su ausencia selección argentina el entiende que es donde tiene ahora su paraíso donde ha tenido realmente su paraíso el Camp no más allá de que el Barça sólo ha ganado una Champions los últimos siete años por lo tanto sigo esperando al mismo Messi mejor rodeado en el sentido de que ahora va a tener piernas frescas a su alrededor el caso de mal con el caso de que el año pasado por diversos problemas físicos no tuvo y creo que ahí Valverde como ya hizo la pasada temporada le va a crear un contexto Un paisaje para que Messi sienta absolutamente

Voz 1991 06:17 cómodo termino con una pregunta doble es quién crees que es el favorito para ganar la Liga crees que el Atlético de Madrid de vamos a decir los tres candidatos a ganar el título ha sido el que mejor plantilla echó el que mejor se ha reforzado

Voz 3 06:31 tengo la sensación que sí que el Atlético es el que mejor se ha reforzado evidentemente que el Atlético ya no puede ir con eh la Conesa falsa entre comillas humildad porque es uno de los grandes como lo ha demostrado campeón de la Europa League campeón súper campeón de Europa acaba de ganar al campeón de Europa que se al Real Madrid por lo tanto es uno de los grandes candidatos al igual que el Madrid pero para mil favoritos es Barcelona primero porque la plantilla ha subido de nivel creo que ahora tienen más recursos que hace un año porque vale verde también tiene clarísimo que si no hace bien la Liga no va a estar en la Champions lo ha dicho antes incluso de debutar en la Liga consciente de que necesita encontrar ese equilibrio en el día a día en el partido tras partido ahí para mí tanto Barça que se gran favorito este otoño el título como Atlético uno de los grandes candidatos mientras que el Madrid tiene que busca su espacio porque o lo coge rápido o esta Liga tiene pinta de que si te despista un poco septiembre octubre te puede pasar con lo ocurrió hace una

Voz 1991 07:27 año qué ganas tenía que tenías de que empezase esto de Marcos muchísimas a nosotras nos mañana hablamos más grande es la además a las seis y cuarto mañana en Balaídos debutan otros dos equipos el Celta allí el Espanyol Jacobo Z qué tal muy buenas

Voz 0841 07:44 muy buenas aunque novedades bueno pues la primera a los entrenadores el Celta Antonio Mohamed esta argentino que ha tocado metal ha ganado títulos en México pero es su primera experiencia en Europa llega un Celta con revolución porque han ídolos Joni Castro tuvo Hernández va a Sergi Gómez Fontàs está esperando salida pues ya Bobby Jones saber lo más and if siete caras nuevas de ellas ya va a debutar mañana como titulares el centrar mexicano Néstor Araújo el lateral izquierdo paraguayo Júnior Alonso también Fran Beltrán la figura de la cantera del Rayo Vallecano el Celta obviamente se encomienda a pasa a Maxi Gómez que se va a quedar también al robot vocal que está todavía atentando le el Paris Saint Germaine el Espanyol de Rubi pues vamos a ver cómo funciona después de una pretemporada extraordinaria del milagro del técnico catalán con el Huesca quiere sellar también ese fútbol tan vistoso tan alegre tan dinámico en este español que tiene un alta sólo que es Borja Iglesias que vuelve a la que fue su casa pagado diez kilos por él siete bajas entre ellas la Gerar Moreno que es puede ser seguramente el handicap que pueda tener el Espanyol llega a Vigo sin graneros en Sergio Sánchez eso sí recupera a David López vamos a ver mañana un bonito duelo entre dos muy buenos amigos Yanguas paz y Borja Iglesias también el de Mohamed que para que la gente lo entienda hemos pasado de Berizzo que son vio el sistema Mohamed que se declara pues chabolista

Voz 1991 09:07 sí también admirador del Coco Basile

Voz 0841 09:09 contra Rubi su fútbol ofensivo más crisis

Voz 1 09:12 gracias Jacobo buena temporada un abrazo un abrazo a las ocho y cuarto juega

Voz 1991 09:16 en el estadio de la cerámica el Villarreal y la Real Sociedad Xabi Isidro muy buenas

Voz 0838 09:21 era algo muy buena contamos de este partido bueno pues que se miden dos equipos que teóricamente tienen como objetivo estar en Europa a final de temporada el Villarreal de Calleja que llega con las bajas de poner a Bruno Javi Fuego por lesión por sanción sin Cheryshev Castillejo de Roberto Soriano quienes sean marchado recientemente del equipo pero con Carlos Bacca que ella tiene el transfer Notes hemos convocatoria todavía porque no lo ha dado Calleja pero sí que todo apunta que va a estar entre los citados como también Trigueros que está a medio gas pero en principio entrará en la citación y todas las miradas puestas en Santi Cazorla que dos años después puede volver a jugar un partido oficial de nuevo hacerlo con el Villarreal enfrente de la Real Sociedad de Garitano que va a debutar con el equipo tierra en el que va a ser el primero de tres partidos seguidos fuera de casa por aquello de las obras de Anoeta bajas Moya Navas y ya han UJAF altas las dos fichajes importantes de la Real Teo y Merino que apuntan a titulares también Juanmi Zurutuza que estaban tocados pero entran en la citación veremos si Garitano es capaz de aplicar su sello en la Real Sociedad el árbitro Melero López

Voz 1991 10:21 hacia Xavi buena temporada hasta mañana o tenemos que ir hasta Valencia también porque esa confirmado la salida de de Zaza parecía que era cuestión de tiempo bueno pues ese tiempo haya llegado Fran Guaita qué tal muy buenas bueno

Voz 1 10:34 otro dato oficial la salida e así es

Voz 0841 10:37 tal por parte del Valencia en el día del cierre del mercado italiano el jugador quería seguir en Valencia pero teníamos delante cuatro delanteros Rodrigo mina basó allí Gameiro y ante la opción de tener que salir su prioridad era Italia al principio del día parecía que la Sampdoria hace lo acabaría llevando pero el Torino en la subasta que montó a Mateo Alemany para conseguir una buena oferta ha sido el que más ha pujado iba a pagar al Valencia catorce millones de euros dos este año era una cesión encubierta doce en opción de compra obligatoria cuando acaba de temporada hace va Simon es un jugador muy querido por Mestalla menos por Marcelino que deja en las arcas catorce millones de euros fino por el Torino ya es Historia del Valencia ya es pasado hasta lo de lo crudo porque el lleve pide al Valencia setenta millones de euros no hay forma de que venga cedido la única opción el traspaso de Valencia sigue inamovible en cuarenta y cinco hay diferencia importante veinticinco millones de euros pero en el Valencia son optimistas en que ante la presión del jugador que sólo quiere venir aquí Iker no cuenta con él sigue fuera de las convocatorias al final más cerca de treinta y uno de agosto de lo que pensábamos habrá acuerdo

Voz 1991 11:44 sí veremos cuenta atrás trece días por delante para el Valencia para tratar de cerrar la contratación de Guedes gracias Guaita un abrazo un abrazo ya a las doce y cuarenta minutos nos espera por ahí Axel Torres que tenemos que hablar de las ligas europeas que ya tenemos todas en juego

Voz 9 13:14 pues ya tenemos en marcha todas las grandes ligas europeas buena excepto la Bundesliga empieza con la Copa este fin de semana pero ya empieza la Bundesliga la semana que viene Axel Torres qué tal muy buenas se Talia hago muy buena hay ganas no hay ganas de que empiece en la Liga

Voz 0267 13:28 europeas si como dices algunas ya ya han arrancado otras están a punto de de hacerlo y además en competiciones internacionales como Champions Europa League vienen jugando previas desde hace algunos días pero ya entran en la definitiva a partir del martes osea que estoy ya ya ha arrancado ya huele a temporada de verdad

Voz 1991 13:47 si te parece empezamos por la Premier vale sí sí perfecto vale el City el rival a batir favorito indiscutible no de eso no hay duda sí

Voz 0267 13:54 sí creo que hay unanimidad al respecto creo que fue con mucha diferencia el mejor equipo por la distancia de puntos que marcó con respecto a los demás pero también por las sensaciones en el juego es suele sitúo en en un nivel muy superior yo creo que no se adivina una una alternativa clara creo que va a haber una cierta pelea por la segunda plaza y si puede haber más más igualdad salvo que haya un ejercicio de complacencia extrema que es muy poco habitual en los equipos de Guardiola

Voz 3 14:30 o que de repente desencadena en varias lesiones

Voz 0267 14:32 ahora de Brooklyn es verdad que se va a perder unas cuantas semanas si va a ser importante pero yo creo que necesitaría la la Liga un muchas más lesiones como esta para que el City no fuera

Voz 1991 14:44 el favorito número uno se me antojan dos rivales a priori o los dos que tienen que estar molestando más uno es el Chelsea que no va a tener vamos a decir la distracción de la Champions ya le gustaría pero quiero decir que las fuerzas las puede concentrar en en la Premier el otro el Liverpool que me parece que tiene muy buen equipo por qué esas reforzado bien y que me da a mí que que va a ser uno de los que más duros el va a poner a City

Voz 0267 15:09 sí sí probablemente sean los dos grandes candidatos a la segunda plaza estoy de acuerdo el Liverpool es el que mejor ha fichado ya llegó a la final de la Copa de Europa ya hizo una premier bastante buena la verdad es que no no le pesó la buena trayectoria en en Champions en en competición domestica no no es fácil llegar tan lejos en Europa si al mismo tiempo mantener ese ritmo de puntuación y acabar asegurando una posición Champions una pelea muy dura con con el Chelsea con varios equipos que que estaban intentando acabar entre los cuatro primeros y encima como digo para mí es el equipo que mejora ha fichado en Inglaterra el Chelsea es verdad ahí puede sacar ventaja de no está en Copa de Europa hay algunas dudas razonables cambio de entrenador entrenador que no conoce la competición ha perdido algún jugador importante pero en general creo que es un un buen Chelsea y un Chelsea muy zen entrado en en hacerlo bien en Copa en en Premier League y qué sensación está dejado Mourinho José Mourinho Mourinho y el United de Mourinho en esta pretemporada

Voz 1991 16:14 es al al al United para el

Voz 10 16:17 brava

Voz 0267 16:17 bueno hay mucha negatividad alrededor del Manchester United dio no no acabo de compartir la de manera tan extrema creo que el año pasado hicieron segundos tiene una plantilla fuerte una plantilla que que ser reforzó bien hace doce meses y este año pues ha hecho más retoques no no ha hecho grandísimos fichajes de relumbrón pero es que llevó a existen en invierno sea que el fichaje gordo lo hicieron hace seis meses para conseguirlo a un precio eh bueno más más accesible probablemente que en que la competencia para para asegurárselo porque iba a estar en una situación más difícil de firmarlo así que bueno yo creo el Manchester United es verdad que que que si analiza es lo que ha fichado te puede parecer que es poco Fred es mejor que viene de Ucrania dio da lotes un lateral muy prometedor pero pero no muy conocido todavía hay puede dar la sensación de que Mourinho quería más si efectivamente quería más no pero pero bueno yo yo pienso que tampoco es un drama lo que tiene el Manchester United creo que vas están en un escalón muy parecido al de los equipos que hemos comentado antes y acabó con la Premier

Voz 1991 17:30 qué jugador crees que este año va a sobresalir o que va a ser sorpresa o en quien tiene fe digamos Fahmi

Voz 0267 17:38 me gusta mucho Phil Forn que es el chico del Manchester City zurdo campeón del mundo sub diecisiete con Inglaterra tiene ahora dieciocho años es un interior muy finito un jugador que a Guardiola le encantó desde que llegó a a Manchester y fíjate las malas noticias a veces traen buena Si Kevin De Bruyne no va a poder jugar en las próximas semanas pero en esa posición Phil Fontaine puede tener muchos más minutos ya en la Supercopa de Inglaterra en la Comunitat Schily hizo un partidazo tremendo ante el Chelsea y estoy convencido de que si tiene minutos no es fácil esa plantilla tres minutos pero sí los tiene creo que va a sorprender y iba a ser un jugador que pronto lo veremos el absoluta de enlatar

Voz 1991 18:19 Ana de Inglaterra el calcio a Italia mañana tenemos dos partidos a las seis que llevo Juve con el debut oficial de Cristiano el domingo tenemos un Torino Roma mañana lo más destacado es el el que llevó Juve en Axel alguien le puede toser hasta Juve

Voz 0267 18:35 en principio es muy difícil es decir es ha ganado las siete últimas Ligas ya había poca competencia hasta ahora aunque es verdad que el Nápoles estuvo ahí hasta el final casi la temporada pasada pero si encima afirma Cristiano Ronaldo oí encima es el equipo que probablemente ha afirmado más jerarquía de de los grandes de Italia pues no debería haber mucha mucha moción no porque entiendo que que Cristiano va a querer ganar la la liga italiana Cristo no quiere ganar siempre de todos los partidos quiere marcar sí puede marcar tres mejor que dos es Cristiano Ronaldo es el mejor antídoto contra la complacencia que puede tener un equipo que lleva siete años ganando la Liga y que se podría pensar que quiere encarar más a Copa de Europa pero bueno Cristiano llega Cristiano quiere ganarse claro

Voz 1991 19:25 además la acto tituló que va

Voz 0267 19:28 no querrá aumentar su colección no

Voz 1991 19:30 a Cristiano firmando los mismos números que en que en el Real Madrid

Voz 0267 19:35 Bono ha tenido números distintos en todas sus temporadas es es cierto que al último

Voz 1991 19:41 Cristiano

Voz 0267 19:42 sí porque no el último cristianos mejor que no necesitaba tantos espacios yo recuerdo de cuando Cristiano llegó a España se decía bueno en España le va a costar más porque las defensas son mejores es un jugador que con espacios marca diferencias pero veremos y sin tantos espacios los los marca en Italia Se podría decir un poquito lo mismo no pero pero cristiana ser reconvertido en un rematador espectacular en jugador que no necesita contragolpes para hacer goles no necesita tiros desde fuera para hacer goles es que le zen tras aparece irán a los mejores centrales en fútbol en juego no creo no gana en en en en todo tipo de jugadas yo creo que la liga italiana es verdad que es muy táctica es verdad que tiene jugadores con mucho oficio defensores a aquellos duros y fuerte Si más más CO2 que digamos más efectivos que bonitos no a la hora de jugar como centrales pero pero creo que Cristiano Ronaldo ahora mismo va más

Voz 11 20:46 las diferencias creo que en general la liga italiana

Voz 0267 20:49 a menor nivel que la española te parece la Roma e la única posible alternativa a la Juve es decir el primero del resto no creo que el Inter si tuviera que apostar pondría al Inter segundo pondré al Inter segundo a ha fichado bien hay un proyecto bueno entrenador con carácter con personalidad como Spalletti eh con un subidón el conseguir acabar en en en posición Champions en los últimos minutos en la última jornada el año pasado creo que que eso ha reforzado el proyecto han han intensificado gestiones para traer a juegas como la otra Martínez por ejemplo Golán también en bonos son son incorporaciones interesantes ello al al Inter lo pongo de de segundo en mi en mi

Voz 1991 21:32 Torra tercer la Roma sí pero

Voz 0455 21:35 Clemente te a la Roma no estaba muy lejos vale vale no no no no no no no

Voz 0267 21:39 para mí la decepción probablemente sea el Nápoles que pe pero bueno es tanto estos también en un nivel similar es decir del segundo al quinto puede haber muy poquitos puntos en en Italia pero pero las sensaciones que la Roma a en el segundo año del proyecto Monchi que viene de hacer semifinales de Champions League que jugadores jóvenes que que ya tienen más rodaje y van van a explotar y si es un equipo que va a estar ahí seguro

Voz 1991 22:07 qué esperas del Milán este año porque lleva unos últimas temporadas de drama

Voz 0267 22:11 que lo haga mejor creo que lo lo va a hacer mejor creo que el año pasado ya esperábamos que lo hiciera mejor todos estábamos bastante emocionados con los fichajes que había hecho en verano y luego no elegí por no

Voz 0455 22:22 como el Mclaren de Fernando Alonso esperábamos más de más de lo mismo

Voz 0267 22:26 incluso bueno cambio de entrenador Monte la no no dio con la tecla llegó luego Gattuso vamos a ver vamos a ver creo que es un creo que es un equipo es que con Higuaín desde luego tiene a un delantero que ha hecho goles en en todos los equipos en los que ha estado que en Italia además ha hecho más goles aún que que creo que domina ese campeonato ha adaptado su juego a lo que es la liga italiana in tiene que dar un salto de calidad Gonzalo Higuaín además del los buenos futbolistas que en tres cuartos de campo ellos ya ya firmaron el año anterior

Voz 1991 22:58 la segunda Axel que ahora te tengo que preguntar por la Bundesliga hay por Francia pero es que tenemos protagonista no sé si has visto el partido entre el Betis y el Levante que ha hecho un partidazo Morales Rocky estas con el producto

Voz 0931 23:07 si todo tuyo con el héroe del partido y el mejor jugador sobre el campo el mejor del Levante y el mejor del partido diría yo fumaba

Voz 0455 23:14 Morales qué tal buenas noches Chelsea más felicidades eh

Voz 0487 23:17 muchas gracias vaya manera arrancar la temporada

Voz 1991 23:19 la chicos ya has hecho de todo ha defendido ha atacado has hecho incluso faltas cuando había cuando había que hacerla a pesar de que ETA lleva la amarilla así hecho dos goles ha corrido como nadie estás casi como acabase la temporada pasada

Voz 0487 23:32 sí la verdad es que es una buena pretemporada ha sido complicada no porque tenía problemas en el pubis y aquí tenía ganas de de que esas molestias pasaran y bueno incluso esta semana he tenido alguna molestia pero bueno al final hay que saber sufrir aquí en el partido de hoy por suerte no he tenido esa molestia así podido hacer todo lo que has dicho no la verdad que muy contento de lo personal también en en cuanto al esfuerzo que ha hecho todo el equipo que que ha sido descomunal sobre todo porque ellos eh con la posesión del balón te van desgastando físicamente y el equipo ha estado muy entero durante los noventa minutos

Voz 1991 24:12 el gol es una pasada el primero eh en la carrera que te pegas no sé si te han dicho ya pero recorre es setenta y siete metros desde que la tocas con la cabeza hasta que en de fines con el exterior el gol es una maravilla

Voz 0487 24:24 no no me han dicho los los metros que había recorrido ya te lo digo yo los he contado uno no la verdad que que ha sido una buena jugada incluso yo cuando estoy encarando ya casi el final de tres cuarto de de su campo muy bien en defensa de ellos si yo Llegó forzado y el incluso la toca y la hace un autopase a a su compañero que que prácticamente me deja delante de de Pau hoy y he visto que venía Amandi por la izquierda que venía bastante rápido hoy y creo que la única posibilidad de de tapar el tiro eran tirándose al suelo yo he pensado rápido oí y he creído que que iba a hacer esa acción hay recortado y muy bueno pues con el exterior la cruzado al palo largo y bueno la verdad es que contento por el pueblo dos goles por este sobre todo que que es un poquito de Demi de Vichy de lo que soy dentro del terreno de juego y la verdad que sirve para conseguir tres puntos que que hemos trabajado mucho y creo que hemos merecido

Voz 0455 25:22 Jornada uno ya es uno de los goles de la Liga lo tiene todo velocidad potencia control definición recorte

Voz 0487 25:28 venía a empezar la temporada si no está mal no está mal no saben que ya te digo contento eh que que lo haya podido disfrutar mucha gente al final somos meros protagonistas de un deporte que que mueve masas y poder hacer disfrutar a la gente con con este tipo de acciones pues la verdad lo que para mí es es un orgullo y y sobre todo vale para hacer feliz a a nuestra afición y y sobre todo va a conseguir los tres puntos

Voz 0455 25:55 bueno los del Betis ya te aseguro que lo hemos disfrutado los que nos gusta el fútbol

Voz 0487 25:59 imagino que que pese a que hayan sido derrotado pues aunque haya rivalidad creo que que no pasara nada no porque disfrutando este gol oí y bueno la verdad es que te han aplaudido y todo

Voz 3 26:13 no no yo no no hay ni me he dado cuenta porque he llegado a física o no podía llamas

Voz 0487 26:16 tiraba del brazo de te que llevaba de capital si si no ya me estorbaba todo grande compañero sigue pensando dejarme respirar que no que no me llegan la heroína contento feliz aquí nada disfrutar de la victoria recuperar y el esfuerzo que hemos hecho hoy nada disfrutar esta semana y con ganas de que llegue el lunes y poder disfrutar de nuestra gente nuestros bien

Voz 0455 26:38 Morales enhorabuena por la victoria por los goles que vengan muchos más una hora no

Voz 0487 26:41 ah gracias un abrazo rompiéndole el final

Voz 0931 26:43 pues nada eh que Setién sea aquejado de un penalti la segunda parte que él ha visto sobre canales que no lo ha visto así Iglesias Villanueva que el entrenador de Morales dice que si lo que ha hecho lo lo marca Messi mañana lo vemos en todos los telediarios a todas horas Mora lo estamos viendo y lo estamos viendo

Voz 1991 26:59 gracias aunque un abrazo a abrazo fuerte estábamos con Axel Torres analizando las ligas el europeas nos quedaban por analizar dos Axel tengo tres minutos por delante por lo menos un apunte de cada una no nos da no sé Bundesliga hay Copa este fin de semana arranca el próximo fin de semana la competición liguera evidentemente aquí estamos un poquito como como en italiano no el Bayern el rival a batir

Voz 0267 27:22 sí yo diría que casi con con menos incógnita que en Italia no aún aunque esperamos del Borussia Dortmund una mejor versión y la tiene que dar porque realmente tiene mucha acumulación de talento hoy el año pasado empezó muy mal y no no es normal debería estar más cerca del del Bayern pero pero todo lo que no sea campeón sería un sorpresón mayúsculo no son es es la dinámica ahora mismo el fútbol europeo en prácticamente en todos los países hay un equipo muy dominador creo que en España tenemos probablemente la Liga más abierta una una pelea este año a tres que que no tienen ninguna de las otras grandes ligas

Voz 1991 28:02 y acabamos en Francia donde el gran favorito aquí también es el París Saint Germaine donde yo creo que llamamos saber a un Neymar que ya le vimos el año pasado pero mucho más asentado

Voz 0267 28:12 sí sí más esos vamos a ver si no tiene una lesión que le corte la la temporada también no que yo creo que le le le hizo mucho daño al

Voz 11 28:20 el grupo ya ya él por supuesto

Voz 0267 28:23 es muy parado incluso llegó al Mundial muy muy cortito muy justito hoy sí

Voz 0017 28:28 tiene que ser el año en el que reafirme que que no se equivocó

Voz 0267 28:33 Ellos están sobretodo muy pendientes de la Champions League creo que son muy conscientes de que se les va a juzgar por lo que hagan en la Copa de Europa pero bueno esto tiene un nivel máximo de distracción si si si lo tiras todo lo apuestas toda la Copa de Europa pues puedes tener alguna sorpresa como ya le ocurrió al París hace dos años no cuando el Mónaco le ganó la Liga pero no es un Mónaco con tanta madurez con tanta experiencia es un Mónaco que ha apostado de manera descarada por jugadores jóvenes y yo veo muy difícil que pueda competir incluso te diría que para mí el Lyon y el Marsella podrían podrían estar más cerca

Voz 1991 29:08 Axel Torres como siempre un placer un abrazo

Voz 11 29:10 un abrazo e Álvaro Benito muy buenas letal llevo muy buenas no

Voz 1991 29:13 Nos queda minuto y poco a sí

Voz 11 29:16 qué vamos a contar lo siguiente por ejemplo ya tenemos la primera lista de Lionel Scaloni como nuevo seleccionador interino de Argentina dedicar los próximos partidos amistosos en septiembre frente a Guatemala y Colombia no está Messi pero bueno es que tampoco está Higuaín no está Agüero no está así que muchos cambios en la primera lista de Lionel Scaloni bueno es evidente que Argentina necesita

Voz 1991 29:37 algo diferente con lo que estaba llevando a la vieja guardia no quiero decir que salga Messi que es el mejor del mundo y evidentemente tiene que estar sí o sí pero hay que renovar esa selección que no funciona des

Voz 11 29:47 luego que si además lo ampliamos algunas cositas de fútbol por ejemplo lo que decíamos antes que brinda una lesión de ligamento bastar unos tres meses de baja al Nyom nuevo futbolista del Leganés es un lateral camerunés de treinta años y antes aludías al traspaso Bono de Carlos Bacca que llega al Villarreal y Samu Castillejo que se va al Milan además me cuenta Marta Casas dieciséis masculina hablamos de baloncesto se ha metido en la final del Europeo que se está celebrando una Serbia jugará contra Croacia Turquía y los chicos de la su dieciséis masculina como siempre dándonos éxitos se han metido en la final y por último Tennis Masters mil de Cincinnati empieza en poco más de una semana el US Open buenas noticias porque el Carreño bueno Pablo Carreño e ha ganado bajase se ha metido en cuartos de final jugará frente al croata Marin Cilic

Voz 0455 30:38 el magnate quedas tú por aquí no aquí a los mandos Duffy cuarto E mayúscula cuarto de nuevos caldos el hasta las doce

Voz 1991 30:45 hace y cuarto a partir de ahí a coge los mandos alojará unos