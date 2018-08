'El otro pie', de Ray Bradbury

Voz 1312 00:00 lejos de lo que pudiera parecer contar historias no es una tarea sencilla nosotros en en A vivir intentamos acercarles realidades que quizá no conozcan intentamos hacerles reflexionar entre tenerles lo hacemos entre otras cosas gracias a a los colaboradores invitados que pasan por aquí Callas sábado oí cada domingo o la música a los recursos de sonido un micrófono que hace que no se nos escuche alto y claro pero hay quién valiéndose únicamente de su voz es capaz de encender nuestra imaginación y abrirnos una ventana mundos desconocidos hoy queremos hablar del arte de contar historias de los cuenta cuentos

Voz 3 00:59 Montero cuenta cuentos narrador oral hay muchas maneras de de llamar a quién se dedica al arte de contar historias Store Orient buenos días hola buenos días pero la vida te llevó

Voz 1312 01:10 abre un camino diferente no eso también ha sido un poco como un cuento cuando y como decides dedicarte a ir por los escenarios si por por las ciudades por diferentes foros recitando tu historia

Voz 4 01:21 sí a mí la vida me lleva por el camino de la ciencia de las precisiones como decía Sabato oí al final uno nunca sabe porqué quizá porque no tengo voluntad para hacer lo que no quiero hacer y acabé en el de las imprecisiones en en la narración y en en darme en forma de historia para toda la gente que lo quiere escuchar y llevarse un pedacito de mí

Voz 1312 01:53 pero todo el mundo se cree saber contar historias no todo el mundo desde una anécdota hasta pues una historia que te han transmitido pues yo qué sé tus abuelos es menos Salzillo de lo que parece atrapar al público con una historia

Voz 4 02:06 la es muy sutil de todo el mundo tiene boca de el tiene palabras entonces en principio todo el mundo es hábil para contar lo que pasa es que hay que desarrollar una técnica o hay que ejercer la trae de serie como los los los músicos que hay quién ha escuchado de pequeñito oí coge una guitarra y suena una manera muy diferente a alguien que ha escuchado estoy yo toda la vida pero en cualquier caso uno tiene que tener la sensibilidad y la sutileza para saber organizar la estructura y organizar el cuento de manera que al otro le llegue bien no estoy ya en el de Camerón se cuenta también no sea la de un hombre que le va contando un cuento una chica le dice no te preocupes que con este caballo mío vamos a llegar enseguida y el cuenta tan mal que ella la acaba diciendo déjame que me baje que el caballo este tiene mal trote

Voz 1312 02:50 hoy una cosa te plantas en un escenario con ningún recurso más que tu cuerpo tu voz por delante pues minutos vacíos quizá la gente dice bueno igual son diez minutos un cuarto de hora pero eso es tremendo cuando tienes que rellenar las sólo Conesa no y además un público al que entretener un público que está acostumbrado ahora a esa a esa expresión no es impacto en ciento cuarenta doscientos ochenta caracteres no esa cómo cómo consigues que la gente te haga caso se concentre y atrapar su atención

Voz 4 03:19 buenas son además es que es una hora eh osea no te diez minutos una hora hago depende del espectáculo pero entre cuarenta minutos una hora pues

Voz 1312 03:29 no sé yo cuento tenga

Voz 4 03:31 técnicas manejar cosas pero ya están tan interiorizada es que a veces uno no no sabe exactamente lo que está haciendo pero al final el público está ir lo que sí que sucede es que contar es una cosa tan humana me ha pasado ahora en México de una una chica que me vino a ver y me decía jo es que yo no había visto nunca esto y es una sensación diferente es una experiencia distinta te conecta con algo como muy muy humano que la pantalla no te lo da y como dices estamos tan acostumbrados a la pantalla hay a los ciento cuarenta y doscientos ochenta que de repente escuchar una voz y sentir una presencia cerca a alguien que te cuenta y no sólo aquí sino que cuenta un grupo que todo el grupo está experimentando la misma cosa a la vez que gira lado giras a es que todo el mundo está en lo mismo es tan hermoso que no quieres parar sea los diez minutos se te hacen cortísimo si la hora parece que ha pasado volando

Voz 1312 04:20 los cuentos perduran por siglos no se trata de una generación a otra siempre los cuentos encierra una una moraleja personaje es que a lo mejor ahora serían cuestionables me refiero a esos cuentos que todos conocemos a los que se contaban cerca de la lumbre del fuego no como versión a estas historias au au construyes otras que nos ayuden a avanzar no ha ah bueno yo creo que los cuentos

Voz 4 04:48 hay dos tipos hay un tipo que es el que quiere ejemplarizante por un lado y tienen una idea muy concreta y hay otros que a mí me interesa mucho más que tiene más que ver con el cine que es el cuento que es un espejo donde tú te miras ir tú ves lo que tú eres no puedes ver lo que no eres o lo que a ti te interesa o lo que tú quieres esos cuentos perduran desde hace mucho tiempo igual que una historia que no pertenece decirte nada que te quiere decir una película como Pequeña Miss Sunshine nada en concreto muchas cosas a la vez

Voz 6 05:19 tú lo ves y hay quién dé

Voz 4 05:22 una cosa muy graciosa hay hay que me una cosa muy trágica pero eres tú en realidad lo que te preocupa y mañana verás otra cosa entonces yo creo que hay que tenerle menos miedo a a las cosas que dicen los cuentos y hay que ir con más apertura a escuchar y a ver porque de verdad que te van a enriquecerse no acabará siendo siempre el mismo cuento

Voz 1312 05:43 en la tuya es una profesión que que recuerda a la infancia a los niños bueno yo creo que las historias no seducen a todos a todas las edades no todos no nos gusta sentarnos escucha

Voz 5 05:51 era una una buena historia y estamos viviendo ahora

Voz 1312 05:56 en una época donde las tecnologías las pantallas como decíamos ahora lo ocupan todo tenemos un montón de inputs historias pero están triunfando también cosas tan tan básicas y a la vez que te te apelan tan a a la esencia como la experincia de Diario vivo que en la que tú también has participado no que no se puede reproducir o sea es una experiencia única en la que participa la gente que está allí compartiendo historias con los que están en el escenario contando las no cómo fue tu experiencia

Voz 6 06:25 pues fue una maravilla

Voz 4 06:27 a diario vivo porque el el formato está muy bien pensado la idea de ir a contar algo y compartirlo con la gente de nuevo algo que es efímero que yo que además estoy con las mil y una noches que es una cosa efímera también de repente me encuentro eso oí me encanta y además hable de las hable de las noches fue fue fue una cosa muy parecida a lo que yo hago normalmente pero con un público que tampoco lo conocía entonces es es como diferentes cómo llegar desde otro lugares como que algo te pilla por sorpresa fue muy fue muy enriquecedor la verdad en el diario vivo

Voz 1312 07:03 la gente es capaz de estar el tiempo que sea sin mirar el móvil de que lo miramos de forma compulsiva todos dejamos es capaz de osea atrapa a las historias siguen atrapando a la gente las historias orales hasta el punto de que la gente se olvida no de eso debe ser mágico

Voz 4 07:20 es es mágico de verdad porque te bueno como una conversación buena castas quedas con alguien y estás ahí inmerso en las palabras y lo que te están contando te olvidas de todo cuando las conversaciones bonitas de hecho suele ser el factor que que define una buena conversaciones que no hubieras el móvil ni nada así que eso puede pasar nos pasa a todos es muy bonito que pasen un espectáculo

Voz 1312 07:43 has mencionado las Melibea noches que es como el el súmmum de los cuentos de las de de estas historias contaste en una historia de las misma noche en en esa experincia ante diario vivo que por cierto vinieron a principio de de esta temporada de verano porque nos encanta escuchar y contar historias también hay precisamente ahora estas colas Million anoche uno de esos uno de tantos proyectos más especiales todos los martes estás narrando cuentos de este de este libro maravilloso en una taberna de Lavapiés cuántas noches llevas ya

Voz 4 08:14 eso es una locura pues miraban doscientas veintiocho en seis años y es una locura porque además no sabía yo que iba a salir ni bien ni mal ni nada normales que no saliera soy yo empecé precisamente con la crisis a mi se me cayeron muchos contratos de de actuaciones y de retén pues cuando tienes una crisis haces lo que has querido hacer y punto y lo que salga así me puse a contar martes a martes las noches que ya evocaban primero una cosa para adultos para público adulto y luego algo que no se terminaba hay que iba cambiando cada cada función y debe ser el espectáculo más largo que doscientas veintiocho de cuarenta y cinco minutos cada una todas distintas pues calcula

Voz 1312 08:55 cómo se va salvando cada semana exacto se va subsistiendo no claro

Voz 4 09:00 no y además sin saber porque sabía que iba a llegar Alami Leona a uno piensa no Million una noche estar ella estaba estaban la uno como una maratón que tú sabes lo que es no negociar esa con llegará la noche siguiente era suficiente y a mí me pasa igual

Voz 1312 09:13 oye para acabar sin que parezca esto un abuso ya es capaz serías es capaz de armarnos Un cuento breve aquí ahora para los oyentes de la vivir

Voz 4 09:22 os unas arma unos os estrella Un cuento de Ray Bradbury no sé si lo si lo habéis leído lo conocéis Ray Bradbury tiene aparte del Fahrenheit y las Crónicas marcianas tiene tiene algunos cuentos cortos que es que están diseminados por ahí que a mí me gusta rivalizar rehacer los pequeñitos como como los africanos si os cuento uno así

Voz 7 09:47 dice que Ray Bradbury reveló que en un futuro pasado los hombres y las mujeres de raza negra escaparon de la tierra se asentaron en Marte generando una nueva sociedad propia suya a cincuenta y nueve millones de kilómetros de la Tierra del hombre blanco un día veinte años después un cohete se acerca Se sospecha que vienen puñado de blancos tras las guerras nucleares que han asolado la tierra desde entonces los niños los niños negros en sus familias preguntan curiosos como un hombre blanco porque no lo han visto nunca hay Se ríen ante las descripciones físicas inconcebibles uno dice son así se echa harina la cara mientras el resto se ríe pero los adultos no los adultos mantienen el gesto adusto porque recuerdan el padre de los niños comienza a moverse la venganza Se dice a mi abuelo a mi madre la mataron ahora tendrán lo que se merecen iba por las casas aventando armas y cuerdas y pintan los asientos traseros de los autobuses de blanco para los nuevos si quieren vivir aquí tendrán que ilustrarnos los zapatos y aún así colgaremos cada semana un par de ellos para que no se despiste ahora la piedra rechina en el otro pie los hombres y las mujeres apodan apuran los nudos corredizos y esperan el aeródromo la llegada del cohete entonces el cohete llega y las puertas se abren brota por fin del uno el metal un hombre blanco un hombre viejo que dice no importa quién soy no sería más que un nombre para vosotros y habla de la guerra en la tierra del destrozo nuclear la ruina hemos todo y cuando terminamos con las grandes ciudades nos volvimos hacia las más pequeñas y lanzamos sobre ellas muestras bombas entonces toda la gente negra el empezó a preguntar por sus antiguos hogares Nueva Orleans Fulton Irving Water y la calle cuatro de Memphis no queda nada el hombre blanco siguió hemos sido unos estúpidos yo suplicando vuestra ayuda merecemos cualquier castigo pero no nos cerramos las puertas luego Cayo hizo silencio fue acompañado por el de los negros que poco a poco arrojaron sus armas en este cuento de Bradbury final los niños preguntan pero papá tú ya habías visto al hombre blanco verdad el padre responde no queridos yo no acabo de ver por vez primera

Voz 3 12:15 esto es un muchísimas gracias gracias gracias a un beso un beso

