El terruño | La joven agricultora de La Nava de Santiago

Voz 1312 00:22 aunque la letrada no tenga nada que ver con nuestra con nuestra amiga hechos García buenos días

Voz 3 00:26 bueno tampoco te creas daría margen de buenos días verdaderos dejas alguien mijeño un uniforme tampoco no hay que vengo de ver a la buhardilla portugueses es que mejor no hablamos de uniformes mejor que no no

Voz 1312 00:40 vamos aunque sea por unos minutos como cada sábado de vacaciones al pueblo Alcampo Nos entra aire fresco al estudio también esa vida más reposada más tranquila eh y además nos enteramos de cosas que se están haciendo en los pueblos cosas muy chulas no que que yo creo que junta lo mejor de cada época la la la tradición esa vida que heredada irrespetuosa con con la sabiduría ancestral hilo nuevo cosa que es apasionante donde donde vamos a a viajar hoy con con este terruño

Voz 3 01:14 pues vamos a la nada de Santiago que está en el corazón en el centro de Extremadura en plena de esa aún con aromas dejara vamos a conocer esta localidad que aunque sea casi todo bosque de encinas y alcornoques también tiene enclaves acuáticos

Voz 4 01:32 como la charca de arriba la laguna de abajo donde no se complica por el nombres no se complican eh cerca de la laguna de abajo

Voz 3 01:39 a todos se les dio todo llegue a todo el mundo aunque lo más habitable con la ola de calor en plena ola de calor fue cuando visite La Nava de Santiago es la piscina municipal como en todos los pueblos en pleno agosto muy cerquita se encuentra un complejo megalítico muy interesante el dolmen de la cara dirección Cordovilla también los hay en calmo ni tal Oriana la moneda las cuevas pero bueno para situarnos me encontré un señor con bigote muy amable que llevaba mucha prisa y me lo explicó todo muy bien

Voz 5 02:09 donde nos encontramos el cadena Sierra de San Pedro que nacen Portugal no parecen Portugal luego está

Voz 6 02:15 eh en la zona de Alburquerque Villar del Rey

Voz 5 02:18 la Roca de la Sierra qué presos se llama las Roca de la Sierra porque el centro de la Sierra de San Pedro Navas bonita Cordovilla luego ya se mete en Cáceres montante Arroyo Molino Almo Ari a toda la vega de hasta Las Vegas al

Voz 3 02:31 la Nava entonces está llanura en la que nos encontramos entre dos cordillera once reste no que es lo que tenemos detrás que se llama como

Voz 5 02:39 la centinela interno de Santana esto quién lo fundó este pueblo los lo de cuando hicieron tenían como un cortijo grande era una finca a partir de ahí a fondo no es muy viejo el pueblo eh pueblos data de mil trecientos hay además tenemos la imagen de la patrona Santa Quiteria que desde mil trescientos cuarenta y cinco por ahí

Voz 3 03:03 desde entonces la Orden de Santiago paso por aquí no porque es la época en la que fondo fíjate que el único pueblo

Voz 5 03:08 debe de por aquí todos los son son Cordovilla Córdoba la pequeña que armoniza que armoniza Al Hussein todas las palabras que empiezan portal son árabe Mirandés de Miranda también Aldea del Cano todas esas son todas todas árabe

Voz 1312 03:22 pero caramba con los simpáticos lugareños que van por los caminos lo que controlarán de

Voz 3 03:27 sí hay de todos los presionante yo dije dado este señor Alonso hay que darle voz hemos venido de todas formas a la Nava de Santiago para conocer mejor Anabel vizcaíno que es una de las mujeres más valientes y alegres que he conocido en toda mi vida le echamos calor su vivo con ella el tractor que le dices bueno y lo condujo y todo madre mía menos mal que no estaban los civiles por ahí ruido está bien temprano en plena ola de calor porque luego no había manera no mal

Voz 7 03:56 ahora bien el terruño más que nunca de esas extremeñas completamente debajo de una encina como se llama la herramienta que acabamos de instalar esto se llama pues es un es una herramienta de verano que como una cuchilla

Voz 8 04:09 que rompe la hierba que crece en verano claro venga podamos seguir rompiendo órbita vale

Voz 1490 04:24 escucha la radio aquí en el trastorno yo sí pongo la radio todo lo veía me ha dado una compañía enorme y tienes a Zaira condicionada o no si ya hace mucho tiempo que vienen con aire acondicionado es que sino Aquí no hay quien pare pues vamos a Yao ámbito de bonito por la mañana estar en una de esas ver salir el sol Carlos pajarito vamos a veinte por hora si eso es buena ahora a seis coma cinco kilómetros que dando a veinte vamos por la carretera el mapa qué barbaridad buena más este tractor lleva treinta y cinco kilómetros por hora pero cuando una cosechadora ahí eso baje entre Primera y Segunda de Fazio dile algo a los conductores que no tienen paciencia Rando va así por carreteras secundarias y se encuentran con una cosechadora con un tractor diles algo por favor yo le pediría que respiren hondo y disfruten del paisaje porque si vamos nosotros también y que piense que luego ellos se comen el pan y se comen todo eso de dónde viene de los productores que

Voz 9 05:34 el los echamos con las cosechadora y que coloca

Voz 1490 05:36 Azores lo hará muy lo locura Mozart durante todo el año el cogote Lourdes pues casi

Voz 3 05:47 estamos cabreados incidentes y subimos el volumen de la radio un poquito no claro porque una vez que nos bajamos del tractor y todo cambia eh no te puedes imaginar hacia la una de la tarde yo creía que me iba a dar allí algo no me extraña impresionante claro ya lleva el fresquito está dentro de la del tractor yo iba sobre la rueda dando botes de tornillo complicada la cosa y casi me da algo pero bueno lo bueno es que ya invitó a Ana Bella comer y mientras hacía la comida seguimos charlando por cierto que cumplí mi sueño desde pequeñita de conducir un tractor

Voz 10 06:21 fue maravilloso que hay hasta el día antes ella había estado con la cegadora pero la senadora me decía que era imposible que eso es estresante total ir ahí dentro y que era imposible grabar un reportaje mientras llegaba los garbanzo así es que

Voz 3 06:35 bueno les preguntamos un poco cómo funciona todo este el mundo del cereal que desde fuera parece muy sencillo pero es súper complicado

Voz 8 06:42 eso barbecho porque se le hace para cortar las hierbas de verano y que descanse la tierra pero vamos ahí en la misma finca sea sembrado este año avena en una de las parte también ha sembrado trigo duro es una variedad entre el centeno y todo eso va para pienso animal no la hacen una prueba para ver si he planificado Julio no indican el precio con lo que te lo venden en la calidad del verano que hacen una prueba de vela la vitro oxidadas que se llama deben la la proteína deben la calidad desgranó para ver si sirve para fans o lo echan para el pienso para ganar o coma y todo eso quién lo decide es sólo almacene las celdas prueba IVE en todo ese tipo de coeficientes

Voz 11 07:28 con la unidad de la inmerecida

Voz 8 07:30 proteínas y todo es para ya cuánto pagan por ejemplo un kilo de trigo pues mira eh que depende de la variedad pero por ejemplo la vena a nosotros no la han pagado este año a ciento treinta y siete euros la tonelada y lo que es lo que suele pagarse menos este año está bastante bajo luego lo más caro está en torno a doscientos euro que es por ejemplo las variedades de trigo duro la tonelada eso dice mira a los semana en la Lonja van viéndose sube si baja depende de muchas cosas de el año como hasta o den otras provincias la cantidad de gran aunque hay eh la salida que tiene claro

Voz 1312 08:08 la verdad es que cuando compramos una barra de pan no imaginamos todo lo que hay detrás eh parece impensable no es que la gente

Voz 3 08:17 campo pene por gusto sino escucha

Voz 12 08:22 a veces lo hombre no conmina y otras veces que te salen bueno el año pasado fue un año bastante bueno de garbanzo y este año ha sido un poco regula a lo malo del todo pero tampoco ha sido de los mejores aquí

Voz 8 08:35 kilo el año pasado lo vendieron al por mayor

Voz 4 08:37 la uno cuarenta

Voz 12 08:39 dos céntimos el kilo a un juvenil esas poquísimo para el trabajo que tiene no poquísimo el precio del grano es poquísimo el precio de de

Voz 8 08:48 el garbanzo es poquísimo todo porque date cuenta que nosotros estamos durante todo el año trabajando ahí el gasoil solamente lo llenamos el depósito que son unos ciento diez euros mobbing hoy tenemos para un par de días para un par de días de trabajo sólo viví con la cosechadora por ejemplo suele llevar doscientos euros a lo al día de cosechar y todo eso va sumando porque luego los producto fitosanitario también son bastante caro pero vosotros no tenéis en ecológico no no garbanzo los garbanzos si lo cereales no porque si tuviéramos los cereales en ecológico no tendríamos producción porque lo come la mala hierba nosotros somos de extensivo al no tener agua nuestra reducción es eh son muchas hectáreas pero la producción por por estarías menor por ejemplo los de regadío el otro día no estuvo comentando un señor que solía unos seis mil cuatrocientos kilos la hectárea de grano ya nosotros cuando no sale dos mil no podemos súper contento porque está súper bien entonces cambia mucho de los del regadío que son intensivos a lo nuestro que es extensivo ciento cebos Otro donde tenéis el margen de beneficio con nosotros tenemos el colchón como se suele decir el a subvenciones que rodaron por la paz es decir la agricultura en España en Extremadura no sería rentable no traería cuenta si no fuera por las subvenciones de la PAC no sería rentable si no fuera por la pan no habría agricultura se habría abandonado ya en el campo convencido al cien por cien porque con lo que vale cereal no no cubren gastos Ny pero vamos ni por asomo

Voz 13 10:16 madre mía qué qué tema acababa de salir aquí

Voz 1312 10:19 tremendo ver entonces para para pararse a pensarlo seriamente pero de verdad que si algún día tendremos que hacer un tema de estos Chus hoy una cosa y cómo ha llegado a Anabel que que estudió arquitectura técnica como como se ha metido en este mundo de tan ingrato no como con unos acaba de contar que no unos no dándole da mucho margen

Voz 3 10:39 lo explica ahora por la crisis inmobiliaria por el amor a su padre

Voz 8 10:43 bien pues yo con mi padre tenía un vínculo especial siempre pero la verdad que el motivo sentimental de quedarme en el pueblo con el campo ha sido disfrutar de él y la verdad es que hemos riñón mucho mucho choca mueve mucha cosa pero la verdad es casi un privilegio para mí pasado todo este tiempo con él empaparme de él disfrutarlo verlo cada día hay ver cómo me enseñaba hay yo cuando lo veo sonreír a mi se me cae la baba con mi padre y qué quieres que te diga yo me quedo con la lo más bonito de todo esto es haber pasado todo este tiempo con él y aquí en La Nava de Santiago como divertí las fiestas del pueblo quizá de cuando te descuidas hay alguna y luego la piscina en verano luego el fresco la tarde en lo pueblo hay Chicho reo hoy hay un pero también es verdad que con el paso del tiempo se va perdiendo yo cuando era pequeña hasta otro niño jugando en la calle y ahora es verdad que hay menos niño pero también están con la maqueta en marcha eso se pierde mucho porque yo me he pasado toda la tarde jugando con los niños en la calle fresco y ahora en verdad es un chulo lo de Fred tenía que seguir ser que esta Patrimonio Nacional como sea o algo

Voz 1312 11:48 yo la secundo totalmente lo de estar a la al fresco y jugar el fresco los cuando claro

Voz 3 11:53 sí ya que hablamos de tomar el fresco le pregunté por mentideros que tiene al lado de su casa donde se reúnen a hombres de varias generaciones para departir un rato al atardecer con van todas los pueblos allí

Voz 8 12:04 vencieron qué te parece el mentideros ahí es donde se parte el bacalao eh que yo tengo entierro al que la del patio y vez de lo digo madre mía por dónde van ya

Voz 3 12:14 cuarta mucho atrás

Voz 8 12:15 el pueblo tras ávido solucionada

Voz 3 12:18 de momento lo que por favor para comérsela Anabel de verdad

Voz 1312 12:23 teníamos que fichar la también aquí en esta sección todos los sábados que está nos estás trayendo la naturaleza la radio sino a un montón

Voz 13 12:31 de gente interesantísima y con la que te gustaría

Voz 1312 12:34 continuar conversaciones e realmente hecho me pasa

Voz 3 12:36 a Lourdes que no me trae cuento porque me pasó dos días en cada sitio me podido hablar hablar hablar y no tengo fin hay mucha calidad humana en los pueblos la verdad bueno luego volvemos Anabel porque ahora quiero que conozcamos a otro de los personajes más querido de La Nava de Santiago como es Enrique ganadero actor aficionado también fue Tabernero XXXIII año nos lo encontramos con una Cuba en la mano recién llegados de la buena

Voz 14 13:00 esta madre que Cuba deben M Naranjo

Voz 1123 13:04 dedica a esta adelanta no no tenía el revés como hemos tenido muchos All Star el huerto un poquito de atrasado es sobre está viniendo ahora los liberal bueno había que hemos cogido la verdad que me ocurrió poco fruto del mucha planta mucho apoyo muy mucho aflore pero de momento

Voz 8 13:22 eso del teatro cómo va

Voz 1123 13:24 yo creo que si bien pero que es un grupo que tenéis en el pueblo si con una asociación cultural que se llama Asociación Cultural el granero de la cual yo soy el tesorero y uno de los de los actores Argelia las Rina yo sigo del dinero si es que lleva el control de que

Voz 3 13:40 está bien la cosa de momento no va a Podemos

Voz 1123 13:43 no perdón dato agitado eso bueno normalmente viene suele venir de Raquel Bazookas es una una profesora que tenemos que de apetece Teatro de Mérida en la que viene no preparamos adapta la obra ITA y luego ya vamos nosotros lo aprendí en manos el texto poco a poco porque la verdad es que el el grupo se hizo con un con gente que que no había mucha cultura gente que está muy poquito como separa hay intentar meter la otra vez eso lo hacen los cuesta muchísimo trabajo aprenden no lo esto y que habrá sido la más aplaudida por ladrones somos entonó

Voz 3 14:21 el gana ahí yo que tienes por aquí que dice de él cuando Zafraj recitando le

Voz 1123 14:26 y esto pobres no saben está no entiende de esa palabrería pero les gustará

Voz 3 14:31 también el tono no en la labor

Voz 1123 14:33 la hombre no porque tú como llaman normalmente a la joven yo normalmente los perros el que se encarga de Estado donde donde yo quiero en serio aunque con la joven normalmente no suelo hablar mucho

Voz 3 14:48 las maneja bien pero no habla mucho con ella que encanto de hombre de verdad si quieren echamos un momentito

Voz 1123 14:54 por Chris Ana Ana bendito no me da vergüenza eterno es que no se da hombre yo canto muy mal yo que conozco un hombre búlgaras ya trabaja de eso o las toma vinos como cualquier otro la baja por en su cuenta no hay dinero ni tiene gran posición pero canta en la mañana cuando los con el Soho Mena está

Voz 6 15:23 o que Mar Alicante

Voz 3 15:26 sí sí totalmente da gusto es salir a hacer estos reportaje Lourdes con gente tan linda tan sencilla que pone tanto amor en lo que hace pero la agricultura y la ganadería no son el único motor de La Nava de Santiago también hay neo rurales que aportan creatividad valentía a un tejido social como el de esta localidad iraquí no extrae invitado a despistado un poco pero el acento ya verás tú de dónde eres con ese acento tu de aquí de La Nava de Santiago no eres mira hay gente que me pregunto

Voz 15 15:51 sí soy gallega locales muy chistoso ellos

Voz 3 15:55 soy de Lleida de un pueblecito muy pequeño de Lleida de Cataluña

Voz 15 15:58 Oña cómo se llama tu pueblo Castells era escasa que vengo de vivir trece años en Menorca me imagino que es una mezcla de acentos a bueno y que empecé a hablar el castellano con veinticinco años cuando salí de mi pueblo Icon humo con quién hablaba era una chica gallega Flavia me imagino no lo sé es una mezcla un popurrí periódico que mientras me haga entender

Voz 1312 16:25 quemarla y qué haces por estos lares debajo de estas encinas preciosa bajo la que Avis contraído vuestra casa

Voz 15 16:32 la verdad es que Extremadura lo que es paisajística mente me ha sorprendido mucho mucho gratamente porque si ya no es sólo el vivir en el campo es todo el entorno rural y si te gusta la naturaleza pienso que es un sitio por descubrir muchísimas playas de agua dulce no me lo había imaginada así la verdad es que nunca había pensado en Extremadura pero mi compañeros de aquí su sueño era venir a La Nava como yo soy un poco de donde me lleve la vida pues aquí estoy

Voz 1312 17:08 sí lo que tiene también salir estas cosas que no sabemos quién llama a quién pero hemos tenido mucha suerte casualidad o causalidad estrenamos el taller como en se a qué te dedicas todo el día aprovechando el cambio

Voz 15 17:23 cuando salí de Menorca a la Nava tenía una asignatura pendiente Mi madre y mi hermano hacía un año me habían regalado una máquina de coser la cual sólo miraba y cuando llegue aquí pensé o es ahora o nunca hay empecé a mirar tutorial es y de modo autodidacta empecé a coser y eso hago aquí todo el día coso y Kosovo y coso que cose hago bolso de todo tipo de complementos hito firmas se llama M o con éxito como hilo de Arte entonces que ese es el nombre de la página de Facebook ahí

Voz 3 18:00 podemos encontrarte podemos hacerte nuestras encargos no

Voz 1312 18:02 porque una cosa curiosa quieres que vaya muy yendo a tu taller mientras me lo cuenta una cosa curiosa de que son todo diseño personalizado no nunca repite el mismo Llosa

Voz 15 18:11 con una mini colección eh la público entonces si de repente a ti te interesa uno de los bolsos publicados ya no lo ya no está disponible siempre que tengo tela te propongo de hacerte uno similar porque igual no te lo voy a hacer no repito nada

Voz 16 18:32 hay que ETA Germans Benito tres es el taller recién estrenado vamos después encantada ahora mismo influido en poder tener este espacio pues la madera nueva recién puesta todo esto es que lo terminamos mi Alhama hecha la fusión es el un poquito todo lo que tienes aquí esto es un encargo que me han hecho y es un Virginia Virginia es el producto estrella de la marca estuvo un bolso tres por uno puede ser o mochilas o bolsos de mano o un albanés de dónde viene esta pasión por la postura

Voz 3 19:05 hace semanas es maravilloso aquí que se nos acaba el tiempo qué penita me da con los sevillista que acaban Abel que yo creo que va para alcaldesa de La Nava de Santiago cuando se de cuenta

Voz 1312 19:14 está Anabel Anabel nos ha nos ha dado unas

Voz 3 19:17 dosis de realismo de lo que es el campo muy bonito

Voz 1312 19:19 muy solidario e pero también muy duro si las ayudas no existiría y ha lanzado un mensaje que no sea tendría que hacer reflexionar y que encima sea tan optimista pues sí

Voz 1490 19:29 me parece que es maravilloso una valiente y muy fuerte con Javier Alcántara jazz extremeño

Voz 1312 19:35 musicoterapia nos despedimos hasta la semana que viene beso