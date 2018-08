Club de cultura | Criptozoología

Voz 1312 00:00 seguimos en A vivir que son dos días y ahora toca el turno de hablar de cultura hispanos han escuchado la estas últimas semanas en este A vivir de verano pues ya estamos haciendo un repaso a nuestros monstruos favoritos o a los que más miedo nos han dado o a los que más no sorprenden bueno pues a todos esos monstruos que desde libros no desde una pantalla nos han acompañado durante toda la historia de la cultura informe por encima de todo por por la historia nuestras vida por encima de todos ellos nuestros monstruos particulares Álvaro Colomer y Alex hinojo buenos días que nos trae Shi

Voz 1704 00:56 bueno buenos días que tenemos hoy

Voz 3 00:58 hoy vamos a hablar de de esos monstruos cuya existencia no ha sido probada y que sin embargo hay mucha gente que dice que que existe no que los ha visto por ahí son besos en las revistas

Voz 1704 01:07 según científica en los votantes del centro quién es decir exactamente

Voz 3 01:12 desde dentro podrían estar en revistas de psicología darle totalmente no nos referimos al crack Anayet y a las sirenas al monstruo del lago Ness y cómo no a nosotros mismos que también somos dos monstruos que la gente de que existimos

Voz 1704 01:24 insiste en ello cada vez que nadie no sabía

Voz 3 01:26 esto pero bueno la criptozoología digamos es la disciplina que se encarga este tipo demostró su ocultos bien sea porque son extinto o bien sea porque no han existido nunca ir aunque mucha gente cree que todo esto es eso es mentira que no existen es discutible que hay que tomárselo en serio porque se han dado algunos casos por ejemplo como al crack que que hay gente que dice para mucha gente de la mayoría gente no cree sin embargo en Nueva Zelanda en mil novecientos treinta y tres en encontró un calamar de veintiún metros de largo que no es nada despreciable no crack en pero para un plato digamos tendríamos

Voz 1704 01:55 pues no te cabe la cocina estas anillas de calamar pero no podías comer un volcán

Voz 3 02:02 pero no tenemos otro ejemplo lo Capi que es una especie de pariente lejano de la fíjate la jirafa que también se negó su existencia durante mucho tiempo haya ha habido algún avistamiento sólo avistamiento en en África las selvas africanas

Voz 2 02:13 con todo también la criptozoología tiene que luchar con fraudes como el famoso no de Girona

Voz 1704 02:19 una especie de sí estamos cubriendo broma es muy crueles pero bueno mía

Voz 2 02:26 fue encontrado en mil novecientos ochenta y nueve supuestamente por unos excursionistas

Voz 3 02:29 sí sí sí el cómo se reía como un

Voz 2 02:32 en como un anciano pero pero habla hablaba como real

Voz 1704 02:35 hablaba corriendo se cuando él hablaba lo hacía

Voz 2 02:37 cómo riendo un anciano era un animal azulado doce centímetros con orejas largas sobrevivió Veinticuatro horas y entonces le fue entregado a un psicólogo que lo metió en un frasco de formol

Voz 3 02:50 y pico cuando encuentras un monstruo

Voz 2 02:52 o como al final resultó que no era más que el feto de un animal que este para psicólogos encontró en el en el suelo o sea que los los bonistas también que iba a hablar

Voz 1704 03:04 a ver si lo que Face

Voz 2 03:10 para empezar ya deberíamos haber sospechado no llevaba sombrero

Voz 1704 03:13 de todo de pico es verdad que vaya Ryan vaya No somos sin barba aquí donde lo habéis también o donde lo escucháis Álvaro también

Voz 2 03:22 es un un monstruo

Voz 1704 03:25 Tito zoología sí porque ese escritor es una especie que todavía está por en el terreno de lo mítico si sobre el terreno de lo de lo inaudito comemos

Voz 1312 03:43 y con vosotras esta en nuestro invitado hay en Radio Barcelona Hay lo vamos a presentar para que ponga un poco de cordura y sentido común en el tema que vamos a tratar porque insinúa haber un Cachón de hito hoy hoy et os he traído un científico porque ya es hora de que componemos la verdad si los monstruos existen o no pueden existir o no Ricar Sulé es profesor de la Universidad Pompeu Fabra donde dirige el Laboratorio de sistemas complejos da clases de vio matemática Diseño biológico y enfermedades complejas y ha escrito varios libros entre los que está la lógica de los monstruos y eso lo hacía el invitado ideal para para un día como hoy Ricar buenos días

Voz 4 04:18 buenos días desde un punto de vista científico

Voz 1312 04:21 la naturaleza que podemos considerar Un monstruo

Voz 4 04:23 bueno la pregunta complicada hay monstruos la mayoría no los vemos porque están son por ejemplo parásitos que llevamos dentro de nosotros seguramente pero hay miles de millones de personas en el mundo que tienen parásitos dentro organismo que cuando los miras al microscopio un verdadero miedo personal bien son sí ha hecho cambios electrónico piensas bueno mira este aquí en inspirado en algunas películas de terror ciencia ficción no

Voz 3 04:52 yo el otro día leí por cierto quería preguntar a los microbios que tenemos en el organismo en la piel que los de la mano derecha no son los mismos que desde Izquierda

Voz 4 05:00 cuando da una palmada en una auténtica guerra de

Voz 3 05:02 los microbios todo esto es que de verdad

Voz 1704 05:04 es que lo leí el otro día leyendo un libro de Biología Humana

Voz 3 05:07 lo serio ahora no es que lo en estas revistas que te digo que parte del programa de hoy sino que tenemos van por zonas los microbios y que y que bueno que los de la derecha no son las dos de la izquierda es así esto o bueno hay siete geografía de desgracias si el microbio bueno entonces la palmada realmente hay una guerra de microbios era ya de si usted un poco no lo que estoy viendo este trescientos no hay claro yo digo me doy palmadas digo esto es quedar estoy montando aquí mezclando comunidades de todas formas no olvidando de las cosas volvamos al tema El a la criptozoología yo creo que no se puede separar de la de la patología que es la ciencia digamos que estudia las las monstruosidad es ir a las formaciones digamos que dentro del mundo vegetal y animal y en ese terreno que yo quería recordar la figura de Zambrotta

Voz 5 05:55 parece que fue un cirujano el siglo XVI saquen aquí en la parte de de de de

Voz 3 05:59 los Mossos de los que habló debemos técnicas muy importantes dentro del mundo de la medicina como la ligadura de Arteria se los millones de amputaciones que antiguamente se cauterizar simplemente con con hierro candente y se quedaban tan anchos y luego por ejemplo fue del el cirujano que que descubrió cómo dar la vuelta a los niños dentro del útero materno cuando iban a hacer con una posición incorrecta no pero aparte de esto de él él fue un autodidacta esto hizo que odiar a mucho dentro del mundo de la de la cirugía y escribió un libro que son los tratada un tratado M quinientos setenta y cinco que esté titula de monstruos y prodigios en el queda hablaba de todo tipo de todas las malformaciones que él había visto alguna de ellas bastante lógica es como seres humanos bicéfalo gemelos unidos por partes de su cuerpo o tal pero luego hay otros que son más curiosos que que quería destacar como hombres alados y luego hay uno que es un monstruo marino es un pez con sotana de Freire de Fraile osea es que me han impresionado muchísimo este libro es un clásico de la literatura médica también es un clásico de la literatura universal porque es un raro tienen ilustraciones Isabel un pez enorme con una sotana de Fraile

Voz 1312 07:04 oye no no te rías no hay una hay una foca que será la foca monje

Voz 3 07:09 no pero lo va contra Gere monje o porque no es lo mismo

Voz 1704 07:12 que si se llame así que igual se confundió labio así de lejos sí pues puede ser pero en la ilustraciones dices esto es un cura de pueblo Ricar en la puerta de tu libro se preguntas directamente debajo del título

Voz 1312 07:25 sí si hay alternativas a la naturaleza tal y como la conocemos bueno ya que seguramente la la respuesta es sí te pregunto cuántas alternativa ahí porque afirma que incluso dentro de las anomalías también hay reglas

Voz 4 07:38 sí el título del libro dado un poco en la dirección más de la la búsqueda de los universales en ciencia cada vez que buscamos leyes generales excluimos muchas otras cosas que podrían ser no bueno desde el punto de vista de la estela teológicas algo curioso que el vez con sotana no es una invención total pero una cosa curiosa es que no todas las malformaciones son posibles sólo hay una hay un repertorio de malformaciones se puede hacer un estudio tan sistemático como se hace en la naturaleza no todo es posible ni siquiera en ese territorio

Voz 6 08:08 la criatura que guardamos ahí es una afrenta sabe lo que es una afrenta sí sí lo sé bien yo saqué a esa bestia inunda en el fango de un río en Sudamérica y la arrastre por el camino un contenido hemos mucho esta criatura puede parecerles humana porque se quiere que sobre dos piernas pero Dios nos creó a su imagen y semejanza no creerán que Dios se parece a eso no

Voz 7 08:45 no

Voz 1312 08:48 supongo que el cine también se ha fijado en

Voz 2 08:51 esos monstruos que viven ocultos muchas veces y es cierto que el Yeti vi chupa cabras han aparecido en infinidad de películas casi todas destinadas directamente a vídeo y no ha habido grandes obras cinematográficas dedicadas a estos monstruos casi míticos bueno menos flaquea escuchábamos que es la forma del agua pero no me parece muy bonito es un peliculón pero no es uno de esos monstruos a los que sean perseguidos siempre que es el Yeti si el chupa cabras no si queremos fijarnos en esas rarezas creadas por la naturaleza y encontrar películas estimables siempre tenemos que fijarnos en el agua en ríos lagos y sobretodo el mar que nos han dado criaturas memorables y una de ellas por supuesto es la de la forma del agua de Guillermo del Toro que consiguió hacerse este año con el Oscar a mejor película pero tenemos también como ya hemos mencionó al crack en en Piratas del Caribe en Furia de titanes o el mosto de Aragonés si es verdad como la ghanés terror en Lago Ness o la vida privada de Sherlock Holmes en la que la búsqueda de del mosto el Lago Ness al final descubriera que era una especie de submarino creado por el profesor Moriarty eso Werner Herzog intentó rodar un documental sobre el lago Ness pero al final otro director hizo un montaje con el material acabó siendo un documental sobre las desavenencias de Werner Herzog con su productor que es mucho mejor que lo nuestro compromiso todos los productores son monstruos por supuesto tenemos también a movidita la película de John Huston o La sirenita

Voz 1312 10:23 dos tres Splash sí es cierto fíjate Ricar porque por qué esa fascinación por el mar por los por los monstruos que que alberga por lo menos en la ficción no no no sé si en la realidad porque a veces nos enseñan un pez de estos que vive en las profundidades abisales si hice el Dios mio parece un extraterrestre

Voz 4 10:41 bueno porque él mismo no el abismo que que no sabemos nada no hoy en día tampoco sabemos no el diez por cien de del total del fondo marino donde cada vez que se vuelven a explorar a fondo partes queremos estudiar encontramos cosas nuevas no hay dudan ese lugar inaccesible en el que es fácil imaginar a los monstruos no Dios no es raro que los exploradores hablaran de los monstruos que al fin del al fin del mundo y no es raro que cuando el mundo se ha ido cartografía ando los maestros han ido desapareciendo

Voz 1312 11:08 fíjate Ricard yo no sé si has visitado la la zona del Lago Ness pero hay sitios donde parece que te invitan a pensar en que ahí tiene que haber algo misterioso terrorífico

Voz 1704 11:19 la tienda de souvenirs

Voz 4 11:22 no es no estado lo que sí te dirías que sería bueno que la gente va cuarto milenio a estos sitios es así curiosos que que sea algo inviable que un dinosaurio pueda vivir en un entorno así tienes que reproducir te tienen unos recursos es simplemente imposible

Voz 1704 11:40 ojalá no está tumbar todas las zonas tampoco dedicarnos tampoco vamos muy justos con eso eso es lo que hay una cosa que que es el bicho que más ilusión te haría que se descubriese

Voz 1312 11:53 toda esta panoplia de monstruos que forman parte de nuestra cultura y si fuera real sí sí que de repente pues hemos encontró no exigen

Voz 2 12:04 hombre una cosa está clara

Voz 4 12:06 una sirena sería sería fabuloso pero con lo que sabemos ahora de de cómo han evolucionado todos los cetáceos como como hemos vuelto revuelto al mar es no ni me imagino de qué manera se podría generar algo así no porque las adaptaciones que hay en el mar y en tierra que harían ese híbrido no no hay manera imaginar cómo podrían surgir no

Voz 2 12:25 porque muchos de los monstruos lo que hacen es combinar animales con con características humanas no con

Voz 4 12:32 eso eso dice poco de la imaginación de las personas en finales un león con alas son son son son mezclas de cosas no N en en el libro de algún pueblo de esa reflexión de si tenemos un problema de creatividad o si realmente lo posible realmente es mucho más limitado de lo que nos gustaría creer no quizá quizá no todo se puede Se puede generar ni naturaleza ni en la imaginación no

Voz 6 13:00 no no él

Voz 1704 13:07 no es que sobre esta música Álvaro haga una área sobre la figura de las sirenas venga dale

Voz 3 13:13 yo lo que acabamos de oír necesitó defenderá las sirenas y sobre todo yo necesito defenderlas desde el punto de vista de uno de los mejores escritores españoles que ha habido y quizás un poco olvidado que es mi tocayo Álvaro Cunqueiro no Álvaro Cunqueiro seguramente el escritor que se preocupó más por las sirenas hizo alguna serie Descubrimientos muy interesantes estos sobretodo va dirigida a los gallegos Cunqueiro explicó que el paladín Roldán allá por el siglo VIII que murió en Roncesvalles dejó preñada una sirena habido muchas discusiones sobre cómo la dejó preñada lógicamente eso no está no en el clan se preocupó del tema intentó descubrir cómo se

Voz 5 13:46 de dejar preñada una sirena

Voz 3 13:49 hay varias teorías actualmente unas que tienen enraizados colas y que bueno pues una cola la oí ya está

Voz 1704 13:54 otra cosa es que sean rehenes si digamos las colas y luego hay otra teoría que ir que sea bajar la cola como si fuera una falda ahí dos pueblos sí sí esos son teorías pero ya digo esto

Voz 3 14:07 Cunqueiro sea que no es un tema baladí pero luego

Voz 5 14:09 eh Cunqueiro explica que de ese de esa unión entre Roldán y la sirena y las sirenas se fue a la playa de Arosa allí dio a luz a un niño que le pusieron el nombre de Palha Tinduf Platinum Ike de ahí el nombre derivó hasta llegar al actual Cunqueiro dice de esto que todos los packaging de Galicia actualmente así como los Goyanes Mariño de lo de ir de lo e irá son descendientes de Sirenas

Voz 3 14:35 ahora mismo estamos creando un cataclismo en claro claro para la gente que se llama así puede ser muy orgullosa se puede ir a nadar puede entender que lo intenten bucear demasiado cuidado y luego también decía Cunqueiro que es un dato curioso que los besos de las sirenas sabe nada Lampre Alan Perea

Voz 5 14:50 atención Iker y el pelo de sirenas si te lo pasas por tu propia cabeza evita la calvicie toma esto

Voz 3 14:57 los datos que quería yo destacaría a Siria nacido el tema

Voz 1312 15:00 sí tenían ombligo me ha dado mucho de sí

Voz 3 15:03 Cunqueiro también se preocupó mucho por el ombligo porque cuenta la historia en en en su libro sobre Simbad cuenta que Simba tuvo relación con una sirena está sirena y se quedó fascinada con el ombligo de Simbad no porque se ve que ellas no tienen ombligo que se pasaba el día pues metiendo de Don el ombligo de Simbad sin bar llega un momento que estaba un poco incluso harto ya de

Voz 1704 15:22 bueno un poco molesto no de exacto vale vale que tengas cola ahí que no podamos tal pero es de lo público tras tampoco entonces donde

Voz 3 15:31 eso cuando se despidieron porque se Simbad tuvo que volver a Bach

Voz 1704 15:34 la función no no no nos error

Voz 3 15:36 once irá sirena le dijo que iba a echar mucho de menos su ombligo sea no lo dijo voy a echarte mucho menos Satty dijo voy a echar mucho de menos ombligo así que según al menos la mitología o las leyendas literarias las sirenas aparte de saber alambre en sus besos

Voz 2 15:49 no tienen nombre digo

Voz 10 16:02 con Pujol

Voz 1312 16:15 hablamos de la monstruosidad el ser humano antes nos decía Ricard la falta de imaginación que no sábado en crear esos monstruos combinando animales con lo humano pero vamos a la monstruosidad se ha fijado o sea ocupado mucho también del ser humano no

Voz 4 16:30 sí sí bueno esto me ha gustado pues ya es esta pieza de parte del Hombre Elefante porque es una de las películas para mí más más interesantes de esta materia no y también es interesante hoy en día saber que la la elefanta se produce un micro parásito está a punto de ser erradicada del planeta pero ha sido una fuente de problemas para muchísimas personas no sólo el mundo no hay bueno es es la la parte del Hombre Elefante de los monstruos digamos reales que vienen de las enfermedades que eso sí que es muy muy tangible hay también decía antes no que bueno una parte de esa monstruosidad no la vemos desde fuera porque la la Copa del Mundo de los parásitos que es que para los científicos para que solamente son entidades totalmente inevitables cualquier sabemos que hay parásitos de hecho en todas las escalas imaginables y los parásitos como que ellos viven en un mundo casi siempre un mundo en la oscuridad también han desarrollado cosas que los apartan completamente de nuestra de nuestro día a día no por eso decía antes que cuando ves por ejemplo algunos de los gusanos que está en en en como decía antes en dentro de los intestinos de cientos de millones de personas en el mundo son son sistemas que bueno a alguien por ejemplo que tiene aquella boca con muchísimos dientes pues hay hay parásitos que tienen exactamente ese aspecto no

Voz 2 17:47 Alex Barros se ha bajado de comer algo en este sentido los los parásitos los virus los microbios serían a el equivalente también al Vic fútbol al Yeti son bichos escurridizos lo que pasa es que es más lógico que sea escurridizo un bicho microscópico que no un bicho que mide tres metros

Voz 4 18:07 sí sí es el la gracia de ese mundo de molecular en uno de los para seguir es que es extremadamente variado ahí sí que no se ha encontrado con sorpresas de de estrategias de formas de de invadir de formas de ver que sí que son de película para

Voz 3 18:23 todavía por descubrir y tanto si son mucho

Voz 4 18:26 ah por descubrir si hay alguno que cuando lo veas madre mía vaya cosa llevamos dentro hay unos cuantos que recuerdan parcialmente

Voz 3 18:32 pero a lo feo ahí no

Voz 4 18:35 cuántos una buena cantidad de la familia de la astenia son son realmente realmente horribles no pero hay hay otros eh hay alguien por ejemplo que siempre lo vemos como un una cosa muy de película hay una gran cantidad de géneros de insectos que para sita en otros insectos hacen exactamente lo que si alguien te introducen un huevo dentro muy secarse paraliza al al organismo que suelen ser avispas luego te va devorando por dentro no deja el sistema nervioso para lo último último forma que desde luego la vida

Voz 1704 19:06 no es bueno

Voz 4 19:09 no ser un insecto eh

Voz 1704 19:11 que no vayan subiendo de escalando eh Alex dentro siguen

Voz 1312 19:17 con los monstruos de origen humano escuchábamos el hombre elefante

Voz 2 19:20 por su puesto una de las para mí una de las mejores películas de David Lynch

Voz 11 19:25 no estuvo excesivamente también podríamos hablar de freaks dentro de Browning que fue prohibida durante años porque la gente se asustaba porque realmente estos monstruos eran reales claro pero jugaba con la cosa de quién es el verdadero monstruo si el que tiene una formación una malformación física o quién tiene la mente torcida y sucia como pasa como con Frankestein que preguntábamos quién es el monstruo así pues aquí igual no esa mirada son una serie como Juego de tronos que estamos escuchando la música de fondo el personaje al que muchos consideran Un monstruo on es de de a Kalise no SL Nano estilos Se considera Un monstruo en diferentes sentidos para eso

Voz 1312 20:11 es uno de los mejores personajes antes hablaba Ricard de estábamos hablando que es apasionante como como si agrandan no esos microorganismos si los vemos y nos aterroriza pero al cine también le ha gustado gran cosa

Voz 2 20:25 sí porque el el peligro y el miedo atómico creó todo un subgénero en el cine en el que toda clase de radiaciones o explosiones nucleares daban como resultado bichos gigantescos de la humanidad en peligro en la que había unas hormigas gigantes había también una una tarántula de Liman mantis o Got si la mismo que es un un monstruo creado a partir de del trauma que vivieron los japoneses con el lanzamiento de las dos bombas atómicas al final de la Segunda Guerra Mundial otros como Kim con

Voz 4 20:56 sí sí

Voz 2 20:56 pues vivían tranquilos en su isla hasta que íbamos a a molestarles

Voz 1312 21:00 otra pregunta que tengo muchas ganas de hacerle a Ricar suele hasta qué punto los seres humanos podemos crear monstruos no podemos manipular la naturaleza para desviar la de su curso

Voz 4 21:10 bueno se preguntan muy buena en el Ibex no te trato bastante en el curso este quedó Pompeu Fabra de de principios de diseño biológico hay muchas cosas que no podemos hacer muchos de hecho ahora que es mencionaba esto de las hormigas gigantes de Demo quien con sabemos que Soto de esas esas organismos gigantes están prohibidos es imposible que que nos hagamos nosotros no aparezcan nunca no no serían estables y podrían sobrevivir en ninguna además Manolita espero sí que ahora en biología sintética que es un campo que en que trabajamos nosotros que está en plena expansión nos preguntamos constantemente si nosotros podemos modificar cosas que no existe en la naturaleza se crear por ejemplo yo qué sé desde órganos que no existen que pudiéramos diseñar en laboratorio hasta organismos que que hagan cosas que no hacen normalmente

Voz 2 21:57 hablo

Voz 4 21:58 una cosa queremos hacer nosotros es transformar microorganismos en una especie de hormigas sintéticas que hagan reservan problemas como las hormigas las bacterias no hacen esto pero quizá clase podrían hacer pero hay muchas cosas que no se pueden hacerlo en el cual dio por ejemplo cosas que hemos intentado hacer en con células que sobre el papel con así como matemáticas parecía que todo era muy bonito lo hace si las las células se suicidó porque es un mecanismo es así suicidio todo programado genéticamente te prepara para asegurarte de que cualquier cosa extraña que está pasando no se propaga Mare porque para nosotros es importante porque cualquier cosa que falle puede propagarse como un tumor por ejemplo entonces la la el suicidio celular un montón de restricciones que imponen la biología hace que pues la ingeniería también tengo las limitaciones muy importantes pero estamos descubriendo esas esas limitaciones esas reglas no entonces sí

Voz 3 22:48 si si te pica una activa no te conviertes en Spiderman

Voz 4 22:52 bueno habrá que definir árabe reactiva ya ya yo tengo que decir cuando voy al cine procuro hacerlo

Voz 3 22:59 a apagar un poco los circuitos

Voz 4 23:01 a disfrutar no porque hay que pasárselo bien sí sí

Voz 1704 23:05 tampoco tampoco lo entiendo la sobredosis de rayos gamma cuando paseas por delante una fábrica eh

Voz 4 23:11 es curioso que eso no te mates que es lo que debería hacer otra cosa

Voz 6 23:20 te la naturaleza que se demuestre que me deja atónito gracias doctor Malcolm pero creo que las cosas son distintas de lo que usted y yo temía desde luego son P I espere un momento no hemos visto parque de hablar no hay razón quiero ir todos los puntos de vista si no ve el peligro inherentes a lo que ha creado aquí el poder genético es la mayor fuerza del planeta pero usted los Line como el niño que contra el revólver de su padre

Voz 1704 23:52 y si por último llegan los dinosaurios no me dirán que han existido en realidad qué pero es extinguieron

Voz 1312 24:00 esa pero es muy habitual encontrar los en obras literarias son película existiendo ahora mismo a la vez que que los humanos y eso nos convierte en seres mitológicos también no

Voz 3 24:09 de alguna manera bueno literatura de gran mito digamos de la idea de que algún dinosaurio pueda quedar por ahí todavía colgado por así decirlo que no se ha extinguido nos lo dio Arthur Conan Doyle

Voz 1704 24:20 que también creía enlazadas que también creía que ese día

Voz 3 24:24 sé que asesinó al al al marido de su amante para escribir el perro de una leyenda sino una novela él solo tengo una novela que si si el periodista lo denunció y dijo que era un plagio que había matado al marido porque ver al marido que había escrito la novela y el propio y que claro para que no se quejara pues lo mató en una semana plagiar hombre haríamos todo es claro entonces que bueno él escribió también el mundo perdido que es una es una de las novelas más versiones cinematográficas posteriormente ir habló de una meseta sudamericana que se basaban el monte Roraima de la selva amazónica vez venezolana donde teóricamente se habían quedado como unos dinosaurios aislados en una en un territorio inexplorado no entonces la novela cuenta la la llegada de un periodista que que sea una una expedición que que viaja dicha meseta y ahí se encuentran a los dinosaurios pero sobre todo se encuentran además a dos especies de humanoides nuevas que una es una todavía y la otra es humana aunque muy pero aunque poco desarrollada muy muy primitiva que estas dos razas humanas digamos viven en permanente batalla entonces bueno la historia es la historia de estos periodista estos expedicionarios tratando de sobrevivir en este terreno lleno de dinosaurios y de hombres primitivos y cómo consiguen

Voz 2 25:37 por ahí en el cine tenemos que remitirlos por supuesto a la saga jurásico creada por Steven Spielberg y su Parque Jurásico cuya última entrega dirigido Juan Antonio Bayona pero el interés en el cine por los dinosaurios viene muy de lejos porque en mil novecientos veinticinco ya encontramos una adaptación al cine de El mundo perdido pero es que si nos vamos todavía antes huesos MacCain en mil novecientos catorce ya había creado unos dibujos animados con Gert y de Dino Dinosol y uno de los genios de la animación checa que Scarlett Zeman también nos propuso un viaje a la prehistoria pero yo quiero hablar de una rareza porque dentro del cine español encontramos el sonido de la muerte que también es conocida como el sonido prehistórico en la que el mismísimo Arturo Fernández se enfrentaba a un dinosaurio invisible

Voz 3 26:25 hombre claro que te ahorras

Voz 1704 26:31 la pelea debía se Troy daría aplicar los dinosaurios no siguen fascinando millones de años después de su extinción

Voz 1312 26:40 los podemos considerar monstruos en cuanto a anomalía creada por la naturaleza

Voz 4 26:44 no no los dinosaurios son son parte de nuestra historia y son tan anómalos como la ballena azul lo nosotros somos si somos un poco un problema el planeta no sí sí que te aprovechó la oportunidad para decir que aunque los dinosaurios ya no están entre nosotros si hay hay intentos ideas sobre la mesa de crisis posible crear un dinosaurio es posible y de que manera bueno no como en Parque Jurásico aunque nunca puedes decirlo porque bueno sin mediar pregunta daños podría tener el genoma neandertal hubiera dicho que no pero ya ves pero por ejemplo sobre la mesa está la idea de reutilizar lo que tiene hemos hay el hecho de que nuestro genoma guarda mucho más de lo que de lo que parece y que podríamos despertarle por ejemplo las gallinas es porque se está pensando en parte y partir de ahí como punto de partida las peñas no tienen dientes eso lo sabemos pero en el Dios hecho experimentos porque en el desarrollo de las de cualquiera sabe hay rasgos de los dinosaurios de de cola larga de ciertas propiedades de las de las extremidades los dientes que durante el desarrollo los ves que están ahí pero no acaban expresándose pero tú puedes manipular en el laboratorio hay conseguir tejidos que son tejidos de la de la de pico de la gallina que tienen dientes totalmente formados lo interesante es que no son dientes de de ninguna cosa exista ahora son dientes que nos nos remiten a los dientes primitivos de hace cien millones de años no

Voz 2 28:08 pues sólo falta que además de un picotazo te muerda

Voz 1704 28:11 a cualquiera le quita huevo o la gallina

Voz 4 28:15 de un libro que se llama como como hacer un dinosaurio es toda la especulación científica de cómo se podría hacer una especie de mascota que tuviera el actor aspecto donde no no no tendrían el tamaño de si partimos de una gallina no tendría el tamaño de nuestra aunque aunque el tamaño es lo que también el PSOE podría ser modificada

Voz 1312 28:36 claro sí sí es cuestión de rentabilizar a la carne de pollo me imagino pollo es de tamaño pero acto

Voz 4 28:42 yo estoy viendo ahora entiendo mejor sin dientes se porque tiene pollos como esa

Voz 1704 28:53 me pidió ex que quedase tiempo si os sigue esta semana para hablar de los peores monstruos en criptozoología podríamos decir así

Voz 2 29:03 el terreno de los bichos y los monstruos de la naturaleza ha dado todo tipo de aberraciones en las que el mejor de los casos parece que unos peluches tirados en un contenedor han vuelto la vida pero el tema de los científicos que manipulan la la ciencia a su antojo nos ha dado cosas como Mega Shark contra pulpo gigante de tiburón contra el pulpo gigante mega tiburón contra CRO cosa abrió

Voz 1704 29:27 esto que has costado claro pero también existe el tiburón pulpo hay Brown pulpo o no

Voz 2 29:37 Sark topos pero tenemos cosas como loves Terol que bueno experimentos con langosta

Voz 3 29:46 ostras claro electricidad esteroides

Voz 2 29:48 qué puede salir mal Ignacio

Voz 1704 29:51 pues bien pero pero

Voz 2 29:53 también tenemos productos como el retorno del monstruo del Lago Ness del espacio exterior

Voz 1704 29:59 claro ya es una aberración en cuanto a las frases

Voz 2 30:02 minadas que vamos a los complementos de nombre tenemos Sweet Ander Gòtic Adventure o Big Foot hombre ligerita de ropa un tío vestido con un pijama de Food por supuesto las chicas querrán comprobar si lo único grande que tiene el bicho es como su nombre indica los pies por último yo quiero hablar de Yeti A Love Story en la que hace unos jóvenes de fin de semana descubren una secta malo lo que adoran a aún Yeti que es gay o si malvada por algunos de ellos uno de los jóvenes es torturado muere después de unas

Voz 1704 30:42 es una materia del torturado con una explique es la muerte

Voz 2 30:49 sí

Voz 1704 30:50 bueno hay niños se tienen que enfrentar a esta secta se tienen que enfrentar al Yeti gay pero es que además la tiene una segunda parte

Voz 2 30:56 eh

Voz 1704 30:57 y en la que encontramos a un padre soltero gay

Voz 2 31:00 que ha tenido un pequeño Yeti como hijo

Voz 1704 31:02 ahí lo dejó Ricardo se pregunta cuál cuál de tus películas dices que cuando

Voz 1312 31:10 vas al cine a pagas todo tu tu el científico que llevas dentro te pones a ser un espectador dispuesto a disfrutar de la película cuál es tu peli favorita de de este de este tema de criptozoología

Voz 4 31:22 de criptozoología no pondría alguien como como una referencia interesantes es una muy buena película a diferencia de las que decía esto podría hacer es pues no pasa nada y me gustó mucho porque es parte de la factura es de la película es fantástica el el monstruo es esos monstruos que te crees no porque son realmente verdaderos alienígenas sino simplemente pues pues Star Trek con pijama ahí son bueno ahora estamos hablando

Voz 3 31:49 la Star Trek vamos a acabar pagando

Voz 12 31:52 es dar en paz que nuevas no ha hecho nada

Voz 4 31:54 pero yo pondría a alguien alguien me salen bueno haremos alguna novela novelas con el tema de criptozoología bueno hay hay muchas cosas por ahí ahí me gusta sobre todas las esos esos Historia donde no se intenta antropomorfismo a los a los a los aliens sobre todo aquellas que tienen que ver con con las cosas que no son incluso visibles no hay Ray Bradbury tiene varios cuentos muy muy interesante de ese estilo

Voz 1312 32:19 pues ha sido un placer que no os acompañará Ricar poniendo un poco

Voz 1704 32:22 de de sentido común de de saber científico en esta galería de de monstruos que se se gracias a vosotros espero que te pasa bien un beso

Voz 1312 32:33 eso gracias hasta la semana que viene chicos