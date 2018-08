¿Qué me estás cantando? | Mujeres a la intemperie

Voz 2 00:00 es la hora en el a vivir de los clásicos de la canción popular hacemos algo así como una terapia de diván unas psicoanálisis a través de de las canciones que han marcado nuestra vida o la vida de nuestros abuelos

Voz 1312 00:39 y quiénes nos ayudan a ejercitar esta memoria colectiva quién nos ayuda a ejercitar esa memoria colectiva es el periodista y escritor Fidel Moreno qué tal cómo está

Voz 3 00:51 pues nada muy bien aquí otro día más

Voz 1312 00:54 canciones vamos a a interrogar hoy qué canciones vamos a preguntarles eso de que me estás cantando

Voz 4 00:59 bueno pues hoy vamos a hablar de mujeres a la intemperie mujeres a la intemperie en la canción

Voz 1312 01:04 el agua o mujeres la intemperie sino si no entiendo viene mujeres perdidas delito

Voz 3 01:09 tú eres perdida extraviada caídas en desgracia con las que sin embargo todas todos tengo que decir nos podemos identificar todos somos un poco como las Zamora llora que llora por los rincones

Voz 1312 01:21 la la azar Zamora porque la nada por las espinas de las zarzas por el fruto las moras

Voz 3 01:28 bueno de la canción dice que la llamaban así la hacer Zamora porque tenía los ojos como las moras cantaba en el Café de Levante debería de ser guapa con avaricia porque tenía a los hombres del colmado interesantísimos vamos interesadísimo acerca de lo que le pasaba de porque sufría tanto esa pobre mujer

Voz 5 01:45 en el caso de dilema en trato

Voz 6 01:50 en una mala

Voz 5 01:53 no porque desde que tenía como una de diablo primero un hueco en el latino Velilla de la camisa yo estoy de buzón presentaba no

Voz 6 02:15 el Barça no

Voz 5 02:23 el que Crime es con mi ahora diría yo un gesto la Bami dato de ahí que la diva como oye pero

Voz 1312 02:46 al azar Zamora principió la presentan como una mujer de hielo que se burla de los hombres de que tres eso de romper los corazones

Voz 3 02:54 sí pero bueno es seguida la descubren llorando con celos no llorando rayando de celo todos quieren entonces saber qué está pasando con la hacer Zamora no cuál es cuál es que que crean Palazón al azar Zamora que amor desgraciado

Voz 1312 03:07 qué le pasaba que estás creando aquí en suspenso

Voz 3 03:10 bueno no es que realmente la canción es un ejemplo magnífico no sé desde el punto de vista narrativo es un artefacto de un suspense tremendo no David los decía que el suspense era plantear preguntas retrasar las respuestas no sí que bueno hasta la tercera estrofa no sabemos lo que realmente le pasa no a la que yo era tanto la Zamora no

Voz 1312 03:30 que yo era tanto

Voz 3 03:31 bueno pues porque está enamorado de un hombre que lleva anillo de casado

Voz 5 03:37 la Bami no hizo la que se había enamorado un hombre casado que

Voz 1312 03:52 que llevaba anillo de casado y cuando se dio cuenta ya la había besado no

Voz 3 03:55 ya la había besado ya sabía enamorado y entonces ella que primero fue mujer de un tratante y luego un marqués ella que siempre presumía de romper los corazones pues de pronto hoy aprobado con un gran dolor su propia medicina no verla Serra Rafael de León era muy el compositor de la letra junto con Antonio Quintero era era muy de ajustar cuentas no con su personaje no en el que la hace la paga no el azar Zamora una mujer de hielo que se burla de los hombre al final acaba perdida por enamorarse de un hombre con anillo de casado

Voz 1312 04:26 oye siempre que hablamos de canciones de esta época te pregunto el año porque me llama la atención lo de la censura y lo de lado la moral y todo esto qué qué años está

Voz 3 04:35 pues mira hasta del año cuarenta y tres es una canción que formó parte era uno de los números estrella de de zambra que fue el espectáculo que que en aquel año mil novecientos cuarenta y tres unió a Manolo Caracol Lola Flores en un espectáculo que precisamente recreaba van los amores tormentosos de un hombre casado con una amante más joven

Voz 1312 04:56 una obra de ficción pero que en realidad estaba reflejando lo que pasaba en bambalinas no la la realidad de Lola Flores y Manolo Caracol tengo entendido vaya

Voz 3 05:03 sí sí bueno y será uno de los morbo añadido que hacían que la gente acudiera en masa a ver este espectáculo porque bueno Manolo Caracol era trece años mayor que en que Lola Flores bueno estaba casado y tenía hijos no cuando se enrolla con ella una relación muy tormentosa se pegaran en fin aquello era aquello era tremendo no

Voz 1312 05:21 pero sí sí no no y además esta quiero también recordar que este tema la foto Zamora sonó en el en el entierro de Lola Flores

Voz 3 05:29 sí bueno mira a ella ya había dicho en un programa en una entrevista anterior en creo que fue en el espectáculo en el programa televisivo este de Cantares ya dijo que ella sí se moría en Madrid quería que la llevaran en una procesión hasta Sevilla que la tumba dijera que era de Jerez hizo que la gente le cantara al azar Zamora todo bueno que a todo aquel similares de pero ante todo eso no se pudo hacer pero el caso es que la gente en su entierro que llegaron a llegó a congregar hasta ciento cincuenta mil personas creo que pasaron por allí entre una cosa y otra a todo el mundo le cantaba La Zamora no os hace Le cantó no

Voz 1312 06:07 Se me como el pelo de punta con esto que cuentas fíjate cuántas historias acerca de de de de una sola canción eh

Voz 3 06:14 si hay una cosa muy bonita aquí que que bueno que el azar Zamora fue el primer éxito de Violeta Parra en mil novecientos cuarenta y cuatro si un año después se presentó a un concurso de cante baile español organizado en Chile por la comunidad de republicanos exiliados se puso a sí misma como nombre artístico Violeta de mayo ICANN todas las Zamora osa que que fíjate que la mujer que una década después Tre llamada a revolucionar la canción latinoamericana con sus propias composiciones empezó imitando a Lola Flores no

Voz 1312 06:44 bueno pues pasamos de la FAR Zamora a perdida de haberse enamorado un hombre casado pasamos a otro ejemplo de perdición

Voz 7 06:52 ahora hay que cada joven Dundee Baitulá dictado la habrá para David Villa cada muerte es dura

Voz 1312 07:40 la tarea es una canción que todos hemos cantado de pequeños

Voz 3 07:43 no en la cancelan por lo menos yo si no no es una canción infantil no fíjate que que bueno de lo que habla la tardará la tarararu una mujer que está loca perdida no tardará esta idea de de de tarta para estar loco no tener una tara no entonces Ésta fue una de las canciones de origen sefardí que Lorca recopiló mil novecientos treinta John XXXI para los discos que grabó aquellos discos de pizarra míticos que grabó con La Argentinita que tuvieron después mucho éxito durante la Guerra Civil no y quién era la tardara bueno buenas sabes pues no se sabe qué que era bueno pues una loca como dice el estribillo está entre el sí y el no no Aitana las si hay o no lo poco que sabemos de ella las distintas versiones es que le gusta vestirse de forma estrambótica iba las bailar moviendo la cintura para los muchachos de la aceituna no para los aceituna pero no pero fíjate cómo ha acabado siendo la canción

Voz 1312 08:37 infantil no no conocen como decía siempre

Voz 3 08:39 no fue no una canción de esta que se bailan con todos los niños y las niñas agarrados de la mano y bueno que las canciones infantiles antes de de de que no han con lo políticamente correcto estaban llenas de enseñanza ambiguas como este caso no yo creo que las niñas que bailarán esta canción podían identificarse con una mujer que vivía su manera ya contra mano de las convenciones desafiando las normas que entonces prescribían que una mujer tenía que esperar a los hombre no ha que los hombres la cortejar a no

Voz 1312 09:10 también a Llanos dice que se acerca a los acepto un eros facilitándoles no bailando moviendo

Voz 3 09:14 las moviéndose cintura claro claro la ambigüedad de la enseñanza esa no que que por un lado se muestra una mujer libre que se viste como le da la gana y hace uso de su sexualidad sin amoldarse al papel pasivo habitual no de las mujeres de la época pero por eso mismo está considerada como una loca no alguien que tiene una tara no que no es normal no las niñas fíjate pues aprendería despejó eso no que ser libre implica el riesgo de ser considerado una loca no

Voz 1312 09:40 sí pero la ves te te fascina esa figura no es tanto rodeada siempre como

Voz 3 09:44 claro yo creo que que el misterio del os a las mujeres normalmente se representan en el ámbito en el imaginario colectivo pues siempre con un halo de misterio no con con un punto es quizá ante no cesen este manejarse entre el sí y el no de la tiene eso

Voz 8 09:59 no nunca sabemos muy bien

Voz 3 10:02 qué pasa exactamente con ella no saqué Le pasa por ejemplo a la Penélope de Serrat no o por ejemplo no sé que le podría pasar a la a la protagonista de de tatuaje no pues no llega más saberlo todo

Voz 9 10:22 me vino en banco

Voz 10 10:38 era hermoso Alatriste

Voz 11 11:08 nos vamos

Voz 12 11:28 tú tú

Voz 13 11:39 que nunca más

Voz 14 11:44 a mí me no es mío lo digo

Voz 1312 11:49 oye Fidel IESA reivindicación de la tararea como icono Inter sexual creo que no se hace unas semanas leí en El País que en una obra representada en el festival de Aviñón se especulaba acerca del origen de la tarde a como estoy de gitana Inter sexual

Voz 8 12:03 sí sí yo también lo leí al parecer es una obra yo no la he visto se llama creo que he romance es más incierto pero que se llaman

Voz 3 12:12 pero bueno son especulaciones a partir de algunos versos de algunas de las muchas versiones que tiene la cara y en concreto se basan en un verso que dice tiene la

Voz 8 12:20 parara un delito malo que curar no puede ningún cirujano no

Voz 1312 12:25 pues fíjate que no me había fijado pero puede ser no

Voz 8 12:28 hombre no lo no sé no lo sé la edad que no lo podemos saber porque yo creo que es una lectura anacrónica no era la tarea harán una mujer encerrada en un cuerpo de hombre era ese de edito malo que ningún cirujano puede curar

Voz 1312 12:41 un pene no desea es que estamos yo creo que estamos yendo muy a hilar fino

Voz 8 12:46 yo creo que es una lectura muy contemporánea que es pertinente osea que yo creo que que que podemos hacer uso de las canciones antigua en función de nuestras necesidades actuales no pero yo creo que está influida por una serie de cuestiones entre otras la posibilidad cambio de sexo no lo que sí es verdad que me parece interesante destacar que en aquellos años treinta ya había transformista en España no el tiempo en que se cantaba la tardara pues había transformistas como De Vries cuya actuación además eran muy apreciadas no

Voz 3 13:18 yo creo que la canción y la copla en particular

Voz 8 13:20 dar

Voz 3 13:21 siempre ha sido un espacio muy proclive no a la confusión de género no la Cope planos que no pierde

Voz 1312 13:28 todo el mundo acabamos hay rendidos ante sí

Voz 3 13:31 te fijas de que varias claro dice bueno pues las canción esta canción por ejemplo de Concha Piquer no baje pues tendemos a identificarnos con la voz cantante aunque seamos de distinto sexo no es decir que cuando escuchamos tatuaje por muy machos que seamos solemos sentirnos como la vida que va de mostrador en mostrador no no nos sentimos como ese marineros Rubio vamos a hacer necesitamos a un poco pues como la protagonista la que canta Concha Piquer no así que estas canciones permitían unas experiencias ilusoria al margen de lo que ahora llaman con tanto bombo esto de la ETA

Voz 8 14:05 no normatividad no fíjate me me me dejas

Voz 1312 14:08 poco flipado porque no había pensado nunca como como leáis los hombres o como escucháis los hombres estas historias tremendas que cuentan las coplas no porque claro normalmente en estas de la mujeres torturadas

Voz 15 14:22 el hombre es un o un ausente o un castiga Ador o

Voz 1312 14:27 mala fe que la dejó tirada de mala manera no o que le va mucho tormento si alguien me me dice es que que muchos hombres se identifican con con ese deseo

Voz 3 14:36 arranca también del abandono por qué porque los hombres también necesitamos experimentar hacer uso terapéutico de las canciones no movernos de pronto trasladado a una vida ilusoria de profundo sufrimiento no de profunda pasión de profunda intensidad

Voz 8 14:51 emocional no y bueno es era un poco así no fíjate que en aquella época en la época de la copla la en la época de la posguerra en España pues la Iglesia y las eh

Voz 3 15:02 John femenina promocionaba un modelo de mujer

Voz 8 15:05 endosa encerrada en casa no

Voz 3 15:08 siempre a merced del marido no sacas verdades

Voz 1312 15:10 J siempre triunfó en esta época en el que el modelo oficial era ése en cambio lo que cantaban las coplas era la perdida la querida

Voz 3 15:19 el Haro fíjate por ejemplo no la las grandes protagonistas de la copla no

Voz 8 15:23 si cogemos las tres Klopp copla principales que son está de tatuaje no pues está tatuaje una mujer perdida que va de puerto en puerto preguntando por un marinero marinero al que ha desatado una sola vez no que ese beso la arrebató de tal manera que le llevó hasta a tatuarse en el pecho una época en que el tatuaje era una cosa propia de pues de marinero de presidiario

Voz 1312 15:47 de gente más de ver el nunca de una mujer no

Voz 8 15:49 que una mujer seta actuara el nombre

Voz 3 15:52 de un hombre en el pecho una cosa impensable

Voz 1312 15:54 por Sofres arrastrando por los mostradores de los bares bebiendo aguardiente no te cuento no entonces bueno pues

Voz 8 16:00 esa es la protagonista de tatuaje que además es la canción más escuchada del año mil novecientos cuarenta y uno pero es que la la protagoniza La bien pagá es una mantenidas una querida no esa mujer no a esa esposa hacen dos a que cuida de los hijos en otra cosa no bueno en el caso de ojos verdes a qué maravilla pues la la la prostituta eh la prostituta protagonista eso es una prostituta no que se acuesta con un hombre el hombre lo hace también que que en Ile cobra no saque que son mujeres que van desde luego a contra mano de lo que estaba mandado entonces no es verdad no

Voz 1312 16:34 es verdad lo que leído que ojos verdes era uno de las coplas favoritas de Franco

Voz 3 16:38 sí sí lo cuento en mi libro porciones sí era era una de la de las canciones favoritas de Franco y en una de esta Convención de estos encuentros que hacía

Voz 8 16:47 ya en la granja con con su mujer Carmen Polo vital donde invitaban entre comillas digo entre comillas porque cuando te invitaban tenías que ir claro invitaban a los artistas de la época pues Concha Piquer fue para allá cantó Ojos verdes y luego se retiró Italia en dando acercó uno de los mayordomos de Franco y le dijo oye Concha mira que es que no que su excelencia quiere que vuelvas a cantar Ojos verdes no ya dijo mira podía su excelencia que ahora mismo estoy dando te no la había cantar

Voz 3 17:21 eso se lo podía decir la Concha Piquer claro quién hace que era increíble Concha Piquer incluso llegaba a cantar la canción de juegos verde saltándose la censura

Voz 8 17:29 no juego verdes se censuró en en su primer verso no eso de apoyar el que hizo el avance vía porque identificaba directamente a la protagonista con una prostituta no entonces a Concha Piquer se lo prohibían pero ya lo cantaba y luego lo que hacía era que que pagaba la multa pertinente no

Voz 1312 17:46 pues eso genio genio y figura

Voz 17 18:16 dónde está

Voz 18 18:30 dónde está dónde P la cambia

Voz 3 19:14 sí Yolanda se ha perdido seis y arándanos

Voz 1312 19:16 ha perdido pero fíjate que otras canciones convivía

Voz 3 19:19 Irán eh vamos a que la copla convivió con todas estas canciones que venían de América no esta es una canción de los años cincuenta del peruano Manuel Jiménez Fernández que popularizó Lacan el cantante afro cubano Orlando Contreras y bueno estamos escuchando no la versión de Orlando Contreras que está también muy bien sino la versión del grupo Pink Martini que grabó en su primer disco simpatía un disco de mil novecientos noventa y siete en voz de la maravillosa China Forbes que me encanta como cantando

Voz 1312 19:46 el año pasado vino al programa nos cantó Nos hizo una versión al piano en directo del despacito la improviso porque su hijo pequeño la tenía machacada con la canción y se lanzó a cantarnos se atrevió a sacar el que

Voz 3 20:00 o una versión magnífica si pues bueno

Voz 1312 20:02 no es ella con que que es que lo borda todo y sobre todo son muy simpáticos son majísimo

Voz 3 20:09 no fíjate que un un grupo exquisito no nada Portland que recupera una cantidad de canciones de toda esta época dorada de la música qué bueno que estaba un poco olvidada porque realmente los sesenta fueron una época muy importante que claro borró un poco lo que era lo que era la música anterior no pero estas canciones de los cincuenta son maravillosas pero ya que hablamos de mujeres perdida

Voz 1312 20:31 hablaré yo Yolanda Yolanda está literalmente perdida porque

Voz 3 20:35 bueno a lo que pasa que es otro tipo de cosas no en este caso no se trata tanto de una mujer perdida consecuencia de un hombre como el tatuaje el azar Zamora sino de un hombre que ha perdido una tal Yolanda no el que por lo que se dice debe ser una mujer atractiva xima no el hombre enamorado pésimo de ella tras besarla la pierde de vista la busca y lo único que dice es que la vieron paseando en coche guapa y arrogante mientras todos los hombres les silbaban altas

Voz 1312 21:01 a este es otro rollo las nuestras están sufrientes llorando os pagando su pecado está toda chula en ponderada pisando fuerte

Voz 3 21:09 hombre en ponderada por su belleza no la belleza una forma de poder desde luego la gente bueno está claro que la gente guapa hombres y mujeres suelen conseguir que la gente haga más caso no nada la belleza es un poder importante no así que en esta canción que es un poco una canción que es una inversión de tatuaje en tatuaje era una mujer que se ve perdida porque ha perdido a un hombre del que se enamoraba en este caso al contrario no

Voz 1312 21:34 el sea Pérez el se ha perdido por por Río Holanda

Voz 3 21:37 por una mujer muy seductora no

Voz 1312 21:40 bueno es la dualidad de la seductora la doméstica la puta a la santa

Voz 8 21:44 en la las es que bueno esto

Voz 3 21:47 hombre es también el nombre ya hablaremos otro día de los hombres

Voz 4 21:50 no pero tengo que hacer un especial

Voz 3 21:52 de fíjate que que que ya en mil novecientos sesenta y uno no es Morán reconocía como dentro todo discurso masivo había dos modelos de mujer no que se repetían en los discursos mediático no estaba la seductora estaba la doméstica no así que no es una característica de las canciones del franquismo no esas canciones de la posguerra donde hablaban de Santa perdidas sino que que que bueno que es una cosa general que en el mundo hasta hace bien poco se venían promocionando estas dos visiones estereotipadas de la mujer no la seductora la doméstica no La puta y la Santa no bueno de los hombre hablaremos otro día tengo muchas ganas de Miami está más de los de los modelos de hombre que se promocionan en la cultura de masas porque a realmente y tampoco yo estoy de acuerdo con ello no realmente cumplir con lo que está mandado es siempre encerrarse en una cárcel no es muy molesto tener que hacer lo que lo que hay que hacer para ser mujer o tener que hacer lo que hay que hacer lo que hay que hacer para ser hombre es muy es una cárcel no hay castrante y que hay que librarse por eso no hay que librarse de eso

Voz 1312 22:59 con qué canción Nos vas a despedir

Voz 3 23:00 bueno pues mira yo pensando en canciones no en en estas canciones en estas mujeres a la intemperie pues me acordé de pronto de de pues bueno de destaque que suena no de la frontera no que es una canción de extravío o no pero aquí la protagonista que es una mujer intemperie haría una mujer que está perdida está perdida en el buen sentido no está explorando la fronteras que no constituyen porque por mucho que los productos culturales la política el territorio en el que hemos nacido por mucho que todo eso nos quiera encerrar en una identidad fija yo creo que somos eras de frontera no no sé yo creo que tenemos que seguir abriendo caminos más allá de lo establecido no fíjate que Henry dicho decía una cosa muy bonita que decía que aquel que no es capaz de cambiar su destino será para siempre como un apartamento alquilado así que vamos a renunciar a ser un apartamento alquilado íbamos a aventurar no pera con Lhasa de Sela que es una gran cantante a la que yo desde luego no

Voz 19 24:00 eh

Voz 20 24:06 a ver

Voz 1312 24:10 pues te despido con esta canción nos quedamos con ella Fidel Moreno hasta la semana que viene toda la semana que viene un besito

Voz 20 24:18 no pero bueno

Voz 19 24:29 qué es lo bien que no hay ah hoy es el que da bajo cero

Voz 21 26:04 a vivir que son dos días en verano