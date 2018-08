Ángela Quintas | Alimentos procesados

Voz 4 00:00 sí

Voz 5 00:23 llega ahora la sección que trata los temas más

Voz 1312 00:26 llegado si extraños que podamos juntar en

Voz 5 00:28 en unos minutos de radio porque hemos hablado de platos

Voz 1312 00:31 asquerosos de chuches para perros hemos hecho un concurso de creencias y hasta hemos hablado de cacas a ver qué es lo próximo Ángela Quintas con qué nos vas a sorprender esta semana buenos días

Voz 0187 00:42 buenos días a ver cada semana dejamos el listón un poco más alto y la verdad es que es difícil superarse esta semana pero bueno yo creo que tengo algo que que te va a gustar es especialmente para aquellos que estamos acostumbrados todo el rato de hablar de oír hablar de alimentos procesados que pensamos que no son del todo beneficiosos para nuestra salud aunque bueno algunos sí lo son entonces por ahí va el tema de hoy

Voz 1312 01:04 que hay que ir con mucho cuidado porque los nutricionistas los expertos en nutrición siempre nos alertan de que estos productos al estar tratados con procesos químicos suelen tener muchos aditivos como conservantes colorantes edulcorantes aunque creo Ángela que al final es lo que más acabamos consumiendo todos porque es que están en todas partes entras en Super lo que todo es así

Voz 0187 01:26 pues sí sí casi todo desgraciadamente el ochenta por ciento de los comestibles que venden en los supermercados son ultra procesados ahí podemos encontrar bebidas azucaradas precocinados bollería carnes procesadas galletas lácteos azucarados postres dulces cereales refinados pizzas fíjate la gran lista de cosas que hay barritas energéticas sea que podemos encontrar dentro además Ángela

Voz 1312 01:47 a muchas de las cosas que es que ha enumerado es que están riquísima además es que te llama la atención

Voz 0187 01:52 pero todo tiene truco Lourdes si definimos la palabra ultra procesados son aquellos que están fabricados para promover al máximo su cuán hubo porque tienen características organolépticas es decir cuando los tomes en sentirte como si te abre el hito de apetece más comerlo

Voz 1312 02:08 sí es aquello de que no puedes probar solo una no sé qué e incluso hacen la publicidad o cuando haces pop ya no yo estoy entonces ahí está es ese ese baile entre

Voz 0187 02:18 era que consumimos eh si consumimos más productos ultra procesados lo que estamos haciendo es dejar de consumir más comida real y saludable que es lo que realmente tenía que haber tendría que haber en nuestra dieta

Voz 1312 02:29 sí bueno está claro que la las empresas utilizan todo todo truco que tengan a mano para para engañarnos entre comillas engañar el paladar para engancharse a a ese esa Voro a ese crujido no que a veces también como crujen no

Voz 0187 02:44 es verdad tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas que hacen más apetitosa es este

Voz 1312 02:48 producto pero que en realidad todo

Voz 0187 02:51 sabemos que no es lo que deberíamos consumir yo creo

Voz 1312 02:54 todos lo sabemos afortunadamente y mira por ejemplo hay

Voz 0187 02:56 truco que se utiliza con los congelados que es el clase A2 no sé si tú sabes lo que es bueno me imagino que si todo el mundo sabe lo que es pero en los dos lados fíjate lo doble ACM logró claro Rocinha de forma individual con agua potable la superficie del producto bloqueando así los efectos de oxidación del producto y de deshidratación y lo que hacen es que aumenta en el peso el producto de tal manera que nos están ofreciendo un producto de mayor tamaño a un precio más barato entonces al final acabamos comprando ejemplo un pescado que ha sufrido el proceso del aseado realmente la cantidad de pescado que estamos comprando les pocas claro es muy poca porque estamos comprando agua pescar entonces hay que mirar muy bien la etiqueta Iber por ejemplo cuál es el peso escurrido del del contenido de sabor y están obligados a ponerle la etiqueta de eso es un beso escurrido aparece en la etiqueta entonces muchas veces estamos pagando dices qué raro que esto al final sean quinientos gramos de pescado y valga mucho más barato que este otro que también son quinientos gramos bueno pues puede ser porque tengo una capa de hielo muy grande alrededor y que también estemos pagando ese agua

Voz 1312 04:00 pero no pregunta Ángela son tan malos lo todos esos alimentos ultra procesados son tan malos de verdad cómo cómo pueden afectar a nuestra alimentación porque yo aunque nos esforzamos llevar una alimentación y una compra correcta hay saludable y demás que inevitable incluso en en algunos que nos venden como saludables no

Voz 0187 04:22 os vamos a parar ahí claro fíjate cuánto más cruzados consumimos es lo que decíamos antes menos comida real es decir menos vamos al mercado menos compramos carne pescado fruta verdura tenemos que tener en cuenta a menudo que para la fabricación de un alimento que es muy procesado se elimina una parte importante de ese alimento original como mencionábamos antes están compuestos por numerosos aditivos lo cual hacen arrestar restar mucha calidad ese producto mira un estudio realizado en Nueva Zelanda confirma que los supermercados lo que decíamos antes el ochenta por ciento de los alimentos envasados on ultra procesados y que a mayor grado de procesamiento peores el perfil nutricional de los mismos entonces bueno tenemos que tener un poco de cuidado con eso claro ve lo que pasa es que hay que a lo mejor evaluar un poco la

Voz 1312 05:06 el nivel de de procesamiento porque no no es lo mismo pues comprar un yogur que sí es un elemento procesado que una que una pizza no

Voz 0187 05:15 la tenemos que comer entonces claro fíjate podemos clasificar los alimentos esto es alimentos que hablarnos como dos en alimentos mínimamente procesados ya y que entrarían pues entrarían los lácteos que bueno pues tenemos por ejemplo la la leche que que ha sido sometida a un tratamiento térmico durante un periodo de tiempo muy pequeño hemos vivido esto

Voz 1312 05:34 no una polémica cuando el tema del alcohol Laleh sí

Voz 0187 05:36 cruda leche cruda también los yogures que también bueno al realizar un proceso de fermentación sobre la leche con bacterias beneficiosas para el organismo mejoran el valor nutricional respecto al original otro alimento procesado que nosotros utilizamos mucho y que la gente no lo clasificaría como procesado esa el aceite de oliva anda claro fíjate Nuestro oro líquido que es nuestro oro líquido para nuestra dieta mediterránea para conseguir el aceite de oliva lo que hacemos es un batido de la aceituna y una extracción que separa el aceite del resto de los componentes es decir el agua del hueso de la piel entonces ahí estamos haciendo un un trabajo de procesamiento de de la de la aceituna podemos encontrar también por ejemplo verduras congeladas que hay gente que duda así las verduras congeladas son iguales que tienen las mismas propiedades que las verduras frescas y hay estudios que revelan que las diferencias nutricionales entre las verduras en crudo y las verduras congeladas son mínimas incluso claro claro incluso hay algunas verduras congeladas como el brócoli o las judías verdes que pueden llegar a mejorar su calidad total de vitaminas porque se recolectan justo en su momento óptimo de maduración y ahí se congelan entonces puede ser que incluso sea mejor

Voz 6 06:44 el chocolate dime qué bueno elemento procesado Enrique bueno de vez en cuando se puede tomar tú sabes que yo soy muy poco

Voz 0187 06:53 la teólogo por ejemplo podemos hablar de frutas y de verduras yo finalizadas que son aquellas en el que el modo de conservación lo que ha hecho ha sido que sea deshidratado al alimento al eliminar toda el agua conseguimos concentrar todas las vitaminas y los minerales de las frutas y las verduras aumentando su valor nutricional pensionazo eso es un millón bueno no claro pero como en que nos tenemos que fijar

Voz 1312 07:12 la diferenciarlos alimentos procesados saludables de los Ultra procesados que no sé si hallan algún truco más allá de la lógica porque hay alimentos que sí que dices mira pues estoy que es al hoy es malo y punto pero otros

Voz 0187 07:26 claros absorbe todo tenemos que aprender a leer muy bien la etiqueta porque hay cosas que son que están mínimamente procesados

Voz 1312 07:32 yo como por ejemplo las legumbres en tarro de Cristo

Voz 0187 07:35 tal que son conservas de legumbres que es un modo fácil de preparar que lo único que se ha hecho ha sido someterlo en proceso casi como sería meterlo en una olla a presión conocerlas por ejemplo ahora en verano es muy fácil utilizar esas legumbres cocidas las legumbres es es bien no es bien vale por yo yo lo veo como una mala conciencia

Voz 1312 07:52 eh no pensaba hoy ahora tengo que pereza tengo que

Voz 0187 07:56 es lo habían nada nada bien o por ejemplo en las conservas de pescado también está muy bien las colas en conservas de pescado hay que tener te digo un truco solamente Aldo que decíamos antes de la de la etiqueta sabes que a veces dice en aceite de oliva que no es lo mismo que con aceite de oliva sí ponen a la preposición de Ci ponen aceite de oliva quiere decir que todo el aceite que hay en envases de Oliva pero sí dice con aceite de oliva quiere decir que puede tener una pequeña parte de aceite oliva pero el resto por ejemplo puede ser aceite de girasol y lo estamos comprando como si realmente fuera solamente en aceite

Voz 1312 08:31 eso está bien fijarse está bien a las conservas de pescado natural mucho mejor no por ejemplo el atún estoy pensando

Voz 0187 08:38 claro si la Si a ver la podemos utilizar al sabes que ahora utilizar al natural en aceite de oliva o en aceite de girasol y también lo podemos utilizar en escabeche yo siempre estoy más a favor de Al natural porque así luego tú lo puedes aliñar con un ace de de calidad rico que tú tengas en casa que es verdad que encontramos conservas que tienen es aceite de calidad pero hay muchas que no es tan bueno

Voz 1312 09:00 bueno yo que mucha gente como que trabajamos que nos cuesta a veces organizarnos también como tú siempre nos aconseja acudir al mercado sí de idea programar un poquito los las comidas y todo eso sí eso está muy bien pero va a acabamos tirando de congelado de de de alimentos procesados en ya has dicho algunos factores a tener en cuenta pero que en qué otras cosas debemos fijarnos para pues eso no no no

Voz 0187 09:27 cometer errores por ejemplo los congelados mira de fijarnos en que el embalaje se encuentren en perfecto estado que estén limpios y sin roturas que no tengan escarcha e Iniesta temblando al presionar los porque eso quiere decir que sea se habría roto la cadena de frío que estén bien etiquetados eso es muy importante con la reseña de su peso neto o su peso escurrido lo que decíamos antes han sufrido ese proceso de clase dado su fecha de congelación surcado ciudad consumo preferente y luego las normas de de de almacenamiento y también tenemos que tener mucho cuidado a la hora de hacer la compra que estos productos congelados sean los últimos que pongamos en el carro también sean los primeros que salgan del carro cuando cuando lleguemos a casa

Voz 1312 10:05 osea que no todo procesado es es malo hay incluso algunos que mejoran un poquito que tenemos como siempre sí pero siempre nos aconsejan que leamos muy bien la las etiquetas me he quedado con lo de el aseado los de los productos congelados para que tengan mejor aspecto que no tengan ese aspecto así como

Voz 0187 10:25 para que tenga mayor peso también

Voz 1312 10:28 exacto pues hoy Ángela muchas gracias siempre nos enseñas cosas muy útiles es tu sección siempre muy variada y con temas iba a veces en poco extraños como decía al principio pero todo muy útil Nos lo apuntamos todas nos a ver la semana que viene que nos que nos traen tengan la semana que viene más Un besito un beso

