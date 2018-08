Consejo de Sabios | Terrorismo, cine, viajes y millonarios

Voz 1 00:00 a vivir que son dos días en verano Lourdes Lancho

Voz 1312 00:44 seguimos en A Vivir llega el momento de hacernos algunas preguntas que serán resueltas por nuestro consejo de sabios ya lo saben abuelos y niños que nos van a dar las respuestas cada uno desde su perspectiva de arranque de final de trayecto un consejo de sabios que como siempre está arbitrado presidido órgano orquestado por Enric Sánchez qué tal buenos días Enric

Voz 0629 01:08 qué tal buenos días Lourdes que que qué honor ser el presidente el director de orquesta y el árbitro de este consejo de sabios que esta semana trae temas muy interesantes eh

Voz 1312 01:18 temas como cuál es de que vamos a hablar hoy pues mira hoy hablaré

Voz 0629 01:20 hemos de fin de de terrorismo perdón muy de que es un tema controvertido de millonarios de viajar

Voz 1312 01:28 pues temas muy diversos y que alguno de ellos delicados pero que está bien saber qué es lo que opinan tomar un poco el pulso a incluso a esos temas que están de actualidad ahí que son tanto delicados gol empezamos

Voz 0629 01:41 pues mira ya que ayer se cumplió un año del atentado en Las Ramblas de Barcelona vamos a empezar con el terrorismo comenzamos hablando con nuestros abuelos

Voz 5 01:49 pues horrible seis quiso de verdad en estas fechas en esta época nuestra que vengan estos por hacer las cosas que hace matar a buena es terrible de verdad es para mi sufrimiento no se me quita yo he dicho no quiero saber más porque es muy sensible y todo eso los niños que tiran eso mal horrible

Voz 1312 02:17 es el la reflexión de una persona mayor de algo tan incomprensible tan terrible como como el terrorismo no Enric es algo que

Voz 5 02:28 no tiene ningún tipo de explicación ni de mi de nada adoración

Voz 0629 02:32 sí exacto y a nosotros nos cuesta pues imagínate no una persona una persona mayor no tenían palabras para expresar la rabia que le daba al terrorismo e incluso Matilde me contó una historia personal que le pasó a su marido y que ella también considera terrorismo

Voz 6 02:46 te veo que mi marido tandas bueno la guerra es sobre la terrorismo fuera por leña en un trozo de leña había una bombilla vete Rita el Platón me cogió en brazos como éramos vecinos y valía tampoco de muchacho los no puesto fue todo un hombre de llevar a casa recorra 4k

Voz 5 03:06 en este muy bonito eh

Voz 6 03:09 cuando yo dijo el médico cabía curando que no lo el curaba porque era un niño rojo entonces uno que había con una escopeta les dijo Blair curas o te mato le echó alcohol les dejó si hago Isabel como le llamaban luego en el barrio tal este ritmo eso

Voz 5 03:28 eso es lo que a mí me pobre Mérida

Voz 1312 03:32 te parece mi madre mía qué historia es que María Matilde cada semana va acumulando todavía más admiración que siento por ella ir más ganas de sentarme aforado escucharla

Voz 0629 03:43 pues mira la semana que viene la tendrás a tu lado porque vendrá vernos

Voz 3 03:47 la semana que viene la semana que viene está ilusionada pésima no te puedes imaginar yo creo que no

Voz 1312 03:55 todos después de conocer sus reflexiones todo el verano tenerla al lado

Voz 0629 04:00 al mentes y si tenemos muchas ganas y ella también estaba estaba como loca que decía que no sabían que pone

Voz 3 04:05 se imagínate pero qué historia tan dura

Voz 1312 04:09 de la de la Guerra de la posguerra no lo querían curar por Rojo madre mía

Voz 0629 04:14 correcto si ese increíble bueno por eso me gusta hablar con ellos porque te cuenta en este tipo de cosas que por suerte para nosotros son inimaginables ahora pero que han pasado aquí también no

Voz 1312 04:22 si por desgracia se han pasado historias como éstas y peores

Voz 0629 04:25 los peores nuestros abuelos han vivido mucho y lo recordaban pero qué pensarán del terrorismo nuestros niños la primera respuesta que me dieron me encantó

Voz 0419 04:33 pues que la gente a mí no me acuerdo sí que es algo malo pero no me acuerdo

Voz 0629 04:40 yo creo que es maravilloso con una niña de once años no tenga ni idea de qué es el terrorismo que les suene pero de lejos no

Voz 1312 04:46 pues sí esa es la manera de saber que les estamos ganando de alguna manera la batalla al terror no que que no tengamos añade que esa niña haya pasado once años por este planeta sin tener muy claro que es el terrorismo que es algo malo pero les suena como bueno pero que no le no va más allá pues

Voz 0629 05:03 pues qué suerte exacto que no el afecte en el día a día no sí sí totalmente haber también hay niños que sí saben lo que es aunque sea porque sólo han contado esta es la respuesta de Teresa una niña que te la comes de bonita que es

Voz 1490 05:17 Inma poner más como la gente es lo que matar

Voz 3 05:24 déjeme que acabamos que tiene más bonito no es que es una maravilla

Voz 0629 05:30 me vuelve loco pero si además Spitz explica muy bien se ha ido muy bien para la que te

Voz 1312 05:34 no es verdad porque parece muy parece una niña pequeñita tiene siete añitos aunque parece parece menos sí sí pero les explica muy bien como tú dices tiene tiene están centrada sí la verdad que sí bueno venga vas a cambiar de tema vamos a por otra cosa qué te parece si cogemos el tema del cine venga venga a poner

Voz 3 06:03 vamos a hablar de cine ves tú eres muy de ir al cine te gusta me encanta si me encanta ir al cine los increíbles ha con mi chica cuando estás estás Guirao así sin coartada de niños de por medio avales no no porque hay parejas con niños nada porque te gusta esto me encanta si está está sabes que yo

Voz 0629 06:21 he visto casi ninguna peli así tipo de dibujos y tal

Voz 3 06:24 no no te voy fan pienso lo he visto el Rey León las de Piqué

Voz 1312 06:27 no siempre tienen los granitos a los adultos también eh tienen la parte B de guión para adultos

Voz 0629 06:33 pues te aseguro que hicieron esta ninguna de este tipo

Voz 1312 06:36 hay pues debería haberlas yo lo que pasa es que tendrían que poner en cines donde prohiban comer porque de texto profundamente la gente comenta Nacho ayer tenía un tipo comiendo palomitas que pareció un hurón rascando en el cartón Haniyeh de irme dan ganas de decirle ya tío

Voz 3 06:54 halo ya te has comido todo el cubo Espe que estas mascando grano ya sí sí exacto sí

Voz 0629 07:00 no yo tampoco soporta mucho lo de los ruidos pero bueno cuando vas a ver pelis de niños supongo que es más complicado no también

Voz 3 07:06 este no era Nine ya te lo digo bueno que dice nuestro

Voz 1312 07:09 qué dice nuestro consejo sobre el cine

Voz 0629 07:11 bueno pues Matilde ya sabes que tiene una debilidad que su marido el cine desde que él ya no está Se acabó

Voz 6 07:17 nada él deja muertos mi marido iba más todas las semanas todas las semanas íbamos al cine de solteros cómo ganaba poco tenía un plus por el trabajo de pirateo tenía mucho íbamos a Gran Vía osea que mes domingo de ese mes íbamos a la grandeza conozco todos los fines todo o sea más de ellos desde que murió mi marido no el cine

Voz 3 07:45 ha dicho no alternó sino alternos es ella

Voz 0629 07:47 ya no alterna cine ni nada

Voz 3 07:49 a ver que no tiene vidas hacia no claro bueno presiones

Voz 0629 07:53 sobre todo de noche no alternar yo creo que es más que de noche no ya de noche ya no sales y nuestros ido mucho pero me contaba que ahora es más de televisión ella aun así yo le pregunté por su película favorita define

Voz 6 08:06 ya buenísimas en aquellos tiempos entiende que lo haría tanta tantas recuerdo y a ver a ver cuál puedo decir que puedo decir Locura de amor edad dice bueno me he ido todas las semanas al cine o sea que quiero he visto yo las ver la estrené apuntadas he visto cientos de películas

Voz 1312 08:31 Locura de amor era una película salía Sara Montiel pero la protagonista ahí era Aurora Bautista que a Juana la Loca buenos es que Aramón

Voz 3 08:41 quién y salía pero la la pelota era

Voz 1312 08:44 autista que decía aquello de silencio

Voz 3 08:47 has mucho más de que yo Lourdes e hambre porque yo he pasado eh

Voz 0629 08:51 acordaba Sara Montiel así como de pasada pero no recordaba la protagonista puede que algunos de nuestros oyentes más jóvenes no recuerdan esta película o no pero seguro que saben cuál es la película que le gusta Alejandra

Voz 0419 09:03 a los increíbles tres pues porque a mí me gustan las películas de acción y aventura ahí pues esa es mucho de aventura pues me vale mucho les encanta esta haciendo una peli con palomitas inermes con más grande y en casa esos pequeños

Voz 3 09:21 sí claro en casa más pequeñas donde se oye ves qué criterio tengo los increíble estrés no eres una niña es como menos no no yo voy desde el la locura de amor de María la técnica es verdad tiene un recorrido increíble amor soy de amplio espectro a los cinco Los increíbles y si se te puede llamar a cualquier lado yo si te queda bien en todos lados

Voz 0629 09:42 bueno les encanta porque claro el cine ya se sabe se va a haber una película pero ya que estás aunque a ti no te guste y hay gente que también pues le gusta pues comer palomitas o lo que haga falta

Voz 1490 09:52 ya siempre Familia siempre siempre me pide un té que también

Voz 8 10:03 lleva unos regalos

Voz 0629 10:04 me gusta mucho es que Teresa es un encanto pero me encanta porque dice suelo ir con mi familia sea igual

Voz 3 10:10 la cumple normales circo mi familia lo normal es pero a veces me escapo os lo que queda claro es que le gusta pero es el menú el combo este que definen la vida si las palomitas

Voz 0629 10:21 tú con Teresa no podrías ir al cine por qué te pondría

Voz 3 10:24 no es eso una niña sí pero tipo hay rascando el cartón de palomitas incluirla o no

Voz 0629 10:32 bueno por cierto que hablando de amores de cine Matilde quiso decirme evidentemente una poesía que él escribió atención su marido

Voz 6 10:41 la sangre amables que este humilde Vasallo sus rojos labios besar las tengo preciosa porque como yo no le quería que era un chico de la casa luego cuando ella era ya en base a las poesías tengo me Berna

Voz 1312 10:59 no podemos inpasse a como ella ella como lo era un vecino como antes nos ha contado no lo tenía en cuenta cuando el marido Oliva detrás la Corte deja claro el pobre hombre se cobró un cuaderno de poesías que luego imagino le enseñó claro cuando ya lo quiso pues ahí se llevó de recuerdo que esto queda amor tan bonitas que de verdad cuando la la escucho sobre los ojos

Voz 0629 11:21 en democracia no si si no es la única de verdad el lema por eso la semana que viene que la tendremos aquí le preguntaremos por un estudio hay perdona por el por el Madrid tenemos el estudio y le preguntaremos eso se a los cables

Voz 3 11:39 qué más has estado hablando con este consejo de sabios volvamos

Voz 0629 11:42 tema muy interesante Lourdes quise saber qué opinan los abuelos y los niños de los millonarios de la gente que tiene mucho dinero lo primero que aprendí es que no importa el dinero que tengas sino cómo lo hayas conseguido

Voz 5 11:53 voces que envidia a vez pues depende cómo se han hecho millonarios mentir no que como no tengo una una activa si millonarios hay personas muy buenas que son millonarias que ayudan mucho

Voz 3 12:12 claro hay millonarios que ayudan a otros

Voz 0629 12:15 seguro que está claro

Voz 3 12:17 ha habido otros millonarios que ayudan a otros a ser millonarios también sí

Voz 0629 12:20 eso también hay mucho hay mucho millonario que ayuda a que haya otros millonarios pero vamos que habrá millonarios que serán buenas personas eso está claro pero así de entrada yo te digo que a los niños no se fían de un millonario

Voz 8 12:30 los millonarios no piensan en el amor ni nada de eso pienso

Voz 0419 12:34 pero no hay gente que no es muy mala que se que se casa con gente que tenga mucho dinero para para luego quedarse con todo el dinero él que es joven y se casa con gente más mayor y cuando esa persona se quedaría con todo el dinero

Voz 3 12:49 bueno como puedes ver los niños ya saben lo que es un para qué tal Falcon Crest también es un momento en resumido algunas series de televisión mejor que nadie te digo yo que sé lo habrá contado algo que la verdad sí pero vaya concepto tienen de la gente con dinero a ver si yo creo que habría que empezará a decirles que leer

Voz 0629 13:06 el dinero no está la cosa está en la persona ya que yo

Voz 3 13:08 desde que el amor no tiene edad lo asocian completamente al dinero

Voz 0629 13:11 los papás para ellos pero bueno Teresa nos intenta explicar un poco más que es lo que le parece mal exactamente de los millonarios

Voz 1490 13:19 me parece bien pero también es un poco y aval inicia por qué a la gente a veces no que me porque son importan vinieron ropa que no que no es buena encogen frío es innovan dinero tampoco a los pobres

Voz 3 13:39 bueno oye que propongo un duelo María Matilde y Teresa por favor que cositas qué bien habla la avaricia es un problema de avaricia pero es que además si la ves te mueres sea porque es que es es monísimo toda ella es si es que dice además la tiene una reflex una reflexión muy profunda dice tienes mucho que repartir un poco con los que tienen menos claro ella

Voz 0629 14:01 dicen los millonarios estamos idearios un poco de avaricia también eh no no me gusta bueno por ahí va la cosa iba Si algo puede hacer un millonario cuando quiera eso es viajar Icon este tema terminaremos hoy

Voz 9 14:12 eh

Voz 10 14:17 huy huy huy

Voz 11 14:23 no

Voz 1312 14:25 pues vamos a hablar de viajes ahora que está todo el mundo de vacaciones o ha estado recientemente de vacaciones si los veces en Instagram donde está cada uno

Voz 3 14:35 bueno claro es que no diga lo importante no es un viaje Lourdes no nos es colgarlo luego sí sí si no no ha sido pero es que luego si no lo haces te sientes como vacío como está claro o eso dice saber si todo el mundo se a pensar que no me he ido de viaje claro claro tienes que aunque sean unos Stories tienes que colgar algo tienes que algo así bueno pienso hablando has dicho Stories gestores no es esto es otra cosa empieza hablando de viajes con nuestros mayores fuera de España lo que está

Voz 1 15:05 va muy muy bien americano es Londres

Voz 5 15:08 soy vieja mucho en España casi todo eso lo que sí está noche en en Londres me ha parecido maravilloso me parece una ciudad cantada que dicen que eran chicos buenos pues nosotros en todos los sentidos nos trataron de maravilla en cafetería pues muy bien yo tengo un recuerdo muy bonito

Voz 1312 15:32 estoy de acuerdo Andrés es una ciudad muy bonita yo también esperaba que la gente fuese más la primera vez que fui hace muchos años me esperaba la ciudad típica de las pelis de Sherlock Holmes oscura con niebla gris

Voz 3 15:45 esperaba si los años veinte

Voz 1312 15:47 es una idea de Londres gris oscuro y de repente vi que era una ciudad con tan dos colores con gente de tanta ráfagas

Voz 0629 15:56 ahí Londres sí sí si una ciudad preciosa si una preciosa yo soy más yo tiro más para Estados Unidos e a mí me gusta más América

Voz 1312 16:03 pues no nos pelearemos y Matilde

Voz 0629 16:06 bueno Matilde recuerda con mucho cariño un viaje a Italia ya que está pues nos canta una canción

Voz 6 16:10 España todas con las exclusiones de la Fábrica Italia hice uno veinticinco años demasiado todo lo que se puede ver en idea de hombres en una canción de la guerra niña bonita no te enamora y que pronto bien el doctor dados español los ITA LEAR no se marcharan ideas recuerdo un bebe té dejaran

Voz 3 16:35 madre mía hasta hace resume la Guerra Civil española hay muy de la época y esas italiano siempre ligando si se aquí a quitarnos

Voz 0629 16:45 es eso es así eso es así las claro esas cosas no cambian bueno los niños de hoy en día han viajado muchísimo más fíjate con menos de diez años Lourdes ya han estado en más sitios que nuestras dos abuelas juntas

Voz 8 16:55 me encantó cuando fui a París porque fui a Disneyland París y mucho a mí me encantó cuando he ido a Orlando a a niego pues a mí me gusto mucho a ir a Alemania porque con mimo

Voz 1312 17:08 mucha salchichas ya esta es una es oye es una razón como cualquier otra no lo es

Voz 10 17:14 son viajado si yo no conseguían vamos ahí abajo

Voz 1312 17:17 no había viajado tanto ni de coña no yo con suena bien

Voz 0629 17:20 Andorra habíamos ido sí exacto conciba Andorra gracias ni Disney ni nada pero vamos que ellos han estado en todos lados maravilloso y les encanta viajar

Voz 1490 17:31 estoy ayer nuevas cosas usted con unas gente conozco

Voz 1312 17:45 es que es lo que tiene viajar es de las mejores cosas de la vida si te llevas amigos conoces mundo todo

Voz 0629 17:51 viajar mola mucho y terminamos con una anécdota de Teresa precisamente de cuando estuvo nada menos que en América

Voz 1490 17:57 a mí Gandalf cuando a mí me encanta España que decía

Voz 3 18:09 no hay que viajar más lo vamos a intentar seguro pero de momento este verano no seguimos quedando por aquí gracias Henry no de momento no gracias a barrios hasta la semana que viene un beso