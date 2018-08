El Resumen del A Vivir | ¿Con quién hay que hablar para alquilar la terraza de la SER?

Voz 1312 00:00 por aquí suena ya la música que da paso a la sección de de los becarios déseles damos la bienvenida a Gema Jiménez buenos días Gemma hola qué tal estaba atenta no

Voz 1 00:21 hombre por supuesto oye es becaria favorita de San hacer me gusta mucho es que son temas claro eh o sea yo creo que ya no lo has diferenciando un poco por las músicas a esto a nosotros los precarios vamos

Voz 1312 00:30 sí pero oye una cosa que los de Cary estadio la mejor la eso es verdad que he tenido una suerte este verano con con mis becarios

Voz 1 00:40 bueno sí la verdad es que deja el listón muy alto en tanto Ana como Dani vez cuesta más pues eso superarse exacto bueno vamos a empezar a repasar lo mejor del programa venga empezamos Si porque él programado para mucho la verdad sobre todo con el tema con el que hemos empezado que creo que es fundamental aprovechar y sacar un poco de pecho como has dicho tú ante el local que tanto valor tiene en las grandes historias

Voz 2 01:01 es el caso Fabra el periodismo triunfo el periodismo triunfó porque

Voz 3 01:05 empezamos a hablar de Carlos Fabra a sacar

Voz 2 01:08 a Carlos Fabra antes incluso de que se abriera una investigación judicial

Voz 1312 01:13 al fin y al cabo nosotros los periodistas tenemos que luchar para que siempre gane la información nos quedábamos también con ese estudio ese dato que del estudio que decía que el setenta y cinco por ciento de los periodistas cedían a las presiones así es

Voz 1 01:26 sí bueno y quiero predicar con el ejemplo y no me voy a auto censurar a se quede bueno hoy te voy a decir las cosas tal cual porque bueno tampoco tengo

Voz 1312 01:32 mucho que perder madre mía miedo me das

Voz 1 01:35 sí bueno es que esta mañana se está hablando con Sergio Nasarre sobre vivienda alquileres y bueno vamos que yo creo que el panorama está un poquito negro la verdad

Voz 4 01:43 lamentablemente esto empieza a tener mala pinta es decir ya desde hace un mes y medio a entidades de crédito que están concediendo hipotecas a otra vez al cien por cien y la segunda malas señales que tenemos a burbuja claramente de alquileres al hace dos años

Voz 1 01:57 así que bueno es lo que yo te quería decir es que bueno como sabes los becarios de este programa nos quedamos aquí hasta las tantas en la redacción y nos gustaría saber aquí no hay que pedir presupuesto para que no alquilen no sé un cachito de la terraza o algo no sé si tú sabes no lo sé

Voz 1312 02:10 yo si queréis os miro un plaga teen de esos dedique a para poner debajo de la mesa

Voz 1 02:15 Nos vendría si en la verdad voy a preguntar

Voz 1312 02:16 se lo algún alguno de los jefazos de la serie de paso oye le preguntamos también unos arreglando el sueldo no

Voz 1 02:23 parte del chill out en la terraza sobre todo nosotros se tampoco te tienes que subir tu al carro pero becarios vamos un poquito justos

Voz 1312 02:30 mira lo que se cree que eso está creciendo eh

Voz 1 02:32 pero bueno de todos modos estaba pensando que a las muy malas nos pues Bush irá vivirá a la de Santiago porque Chus Abel terruño de hoy no es la Pinto dos super bien la verdad

Voz 5 02:40 el fresco de la tarde tú lo ofrezco tenía que ser fiesta Patrimonio Nacional como sea o algo

Voz 1312 02:48 o sea que es lo que pasa es que os gusta a tomar el fresco en la terraza a los a los becarios pensaba que estabais ahí rajado y confabulado contra el resto del equipo bueno bonito todo hacéis lobby no si me quito todo pero el nuestros fresco particular por decirlo así es la redacción porque hay bueno al aire acondicionado como sabes está a tope bueno ya te estás quejando mucho está Toll hay muchas reivindicaciones aquí por medio de verdad que venga seguimos por el resumen sí sí irá muy a recibir vamos

Voz 1 03:16 en la sección sobre todo que más te hace sufrir a estas horas porque es la de Ángela de Ángela tontas que aunque hoy hablábamos de alimentos procesados y no nos pueden engañar y bueno ya sabemos tu debilidad

Voz 5 03:26 el chocolate dime qué es bueno elemento procesado

Voz 1312 03:33 lo admito en Chocolates mi debilidad así que no sé porque vosotros los becarios todavía no habéis tenido ningún detalle y habéis comprado unos bombones son una chocolatina rica anoche

Voz 1 03:42 es que bueno creo que nuestros oyentes no lo saben pero en el caso en el cajón de coincidir Cejudo está a tope de chocolate es verdad chocolates del Reino pero es que bueno ese ese reino lo va a coger ahora Dani porque su cajón también ultimamente está lleno de galletas barritas vamos un montón de dulces no te lo digo Ángela Quintas pues es que es lo que la mantiene con vida en la SER la verdad pero bueno a lo mejor tú cómo estás en Barcelona pues no te estás enterado Montero ya vuelvo

Voz 1312 04:07 esta semana o sea que ni se les ocurre gastarlo guárdame algo

Voz 1 04:10 sí sí tranquila que que te guardamos salgo perdona ya

Voz 1312 04:13 además me tenéis que traer productos de vuestra tierra son ha explicado no que es el peaje a pagar si iban a cientos de la abuela empanadas lo que sea como sabes ve que no hay ningún producto típico pero bueno algo ventana por ahí

Voz 1 04:24 y bueno sobre todo he querido también poner este corte el último corte que ha puesto Henri que a mí me parece muy tierno y muy entrañable

Voz 6 04:33 si cabe siquiera unos primos España decía que qué

Voz 1312 04:42 me estás diciendo que esa niña seguido pidiendo esa niña somos todos si Javier del Pino el que toma Colacao eh yo también eh desencanto cuando el Colacao Javier bajada cafetería de La Sexta peón cuál es que es lo mejor que más cosas hemos hemos visto este hemos escuchado esta mañana

Voz 1 04:59 os hemos tenido también a Héctor Uriel que no ha desvelado los entresijos de la profesión de narrador de historias y atención porque entre sus proyectos más bonitos está el de contar cada martes un relato de Las mil y una noches en una taberna de Lavapiés bueno ya van doscientos veintiocho noches bueno como la mismísima seres sabe no sabe cuántas le quedan por delante claro

Voz 7 05:17 hoy además sin saber porque sabía que iba a llegar a la leona a uno piensa no mil y una noches tal ella estaba en la uno como una maratón que tú sabes lo que es no no eres con llegará la noche siguiente era suficiente y a mí me pasa igual

Voz 1 05:30 pues qué bonito lo que nos ha contado

Voz 8 05:33 sí Story que bonito lo que lo que

Voz 1312 05:35 el resumen que has hecho Genma gracias porque cada vez es mejor es muy bonito también trabajar con vosotros este verano la me lo estoy pasando muy bien y la música de momento es la mejor ya lo sé

Voz 9 05:47 porque este entre la carretera de tu compañera con la ventana y el otro que es el ritmo latino gallego ya no sé dónde meterme

Voz 1312 05:56 bueno nada mañana acto vea mañana y a todos ustedes espero que hayan disfrutado una buena mañana en nuestra compañía que le interesado nuestros contenidos mañana volvemos a encontrarnos aquí a partir de las nueve para pasar este domingo de del mes de agosto en esta temporada de A vivir de verano un abrazo y hasta mañana

