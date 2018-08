Filipe Luis quiere irse del Atlético de Madrid

Voz 0458 00:00 atención a esta información que es muy importante son las cinco y trece minutos de la tarde noticia Carrusel deportivo Cadena SER información sobre el Atlético de Madrid un futbolista importante de la plantilla ha pedido formalmente abandonar el club este verano ese jugadores Filipe Luis tiene una oferta importante sobre la mesa el lateral izquierdo brasileño está digamos molesto con el Cholo Simeone fundamentalmente por tres motivos en Filipe que que la suplencia en la final de Lyon de la Europa League fue en parte injusta qué le jugó Lucas que evidentemente venía mucho más rodado firme entiende que el esfuerzo que hizo para recuperarse en el tramo final de la temporada seguramente merecía veamos mejor premio pero sobre todo está molesto por su suplencia en la Supercopa de Europa que el Atlético Madrid ganó al al Madrid Lucas tenía menos entrenamientos obviamente las piernas Filipe se veía titular Filipe está mosqueado porque ve que Lucas también ha sido evidentemente campeón del mundo como lateral izquierdo como tres y sabe que el sólo cuenta con tres centrales de de mucha garantía de cree que esos minutos se pueden venir abajo Filipe que ya salió una vez se fue al Chelsea para después volver tiene ahora mismo una oferta del Paris Saint Germain que este verano se ha desprendido como sabéis del futbolista nuevo del Atlético de Madrid del Atlético develó perdón que es Vercher allí en el plan de brasileños obviamente gente que aclaró que el conoce muy bien marfileños Thiago Silva propio obviamente acaba de cumplir treinta y tres años y la oferta francesa es digamos suculenta esto no quiere decir esta contamos ahora en Carrusel Deportivo la Cadena SER no quiere decir que Felipe sabía marchar pero ahora mismo no está nada contento con la situación que cree que el esperan club ya ha perdido formalmente salir del Atlético Madrid el futbolista va a jugar si todo va bien el lunes en el lateral izquierdo en el partido de Mestalla más que nada porque además Lucas está sancionado y hay un motivo más por el que Filipe Luis está enfadado con

Voz 1 01:57 el Cholo Simeone el Atlético Madrid

Voz 2 02:01 en la Cadena SER Miguel Martín Talavera o la tala qué tal muy buenas

Voz 0458 02:04 qué tal está buenas tiene que ver tala con la capitanía sí porque como ya

Voz 1576 02:10 contamos en la Cadena Ser los capitanes este año eran Diego Godín Koke Juanfran que Antoine Griezmann Antoine Griezmann incluso como tercer capitán adelantando al de Crevillente eso previa petición del del entrenador entiende que haberse quedado este verano el contrato que tiene la importancia en el grupo esa trascendencia la tiene que tener también en la caseta de piensa que es un buen momento para que sea uno de los capitanes del equipo os plena petición potestad del entrenador ex capitán evidentemente eso ha desplazado a uno de los veteranos que es Filipe Luis que le hubiera tocado pues junto con Godín Koke Juanfran seguramente estar en ese cuarteto de de capitanes en cualquier caso sí no cambian las cosas ciento ochenta grados Dani va a jugar por supuesto el lunes en Valencia en ese lateral izquierdo no va a dejar tirado al equipo ahora mismo es mucho más complicado que salga eh que que se quede en el Atlético de Madrid no han fichado lateral izquierdo porque va a compatibilizar esos minutos Lucas de lateral izquierdo y de central cuando así lo precise el equipo cuentan con Filipe como pieza fundamental no sólo van a facilitar es verdad que el Atlético Madrid tiene el compromiso de los jugadores que lo han dado todo por esa camiseta en los más mayores los más de treinta años si quieren salir lo piden y que se puede ser flexible pero entienden que ella con el campeonato empezado con un título incluso ha disputado es muy complicado buscar sustituto de gran

Voz 2 03:31 días a la calidad que tiene Filipe a esta hora de la tarde digo que es no

Voz 1576 03:35 mucho más complicado que salga aunque él está

Voz 2 03:38 molesto y ha hecho esa petición formal tras restaron un abrazo pues una pérdida importante insistió para un hombre que ya marchó al Chelsea que después de un año después oí que bueno digamos que está entre mosca enfadado porque entiende que que Lucas hombre ya bien en calidad de lateral izquierdo titularísimo de Francia campeón del mundo

Voz 3 03:55 sí sí yo creo que es una cosa que viene de lejos por algunas cuestiones de futbolísticas de entender la manera de jugar o no ir sobretodo también porque el piensa que que hizo un esfuerzo tremendo para recuperarse la pasada temporada Yell antes de incorporarse a los entrenamientos ya intuye como que va a ser un consolidado lateral izquierdo suplente por un poco el hecho de mantener a Savic hay tres centrales el otro día fue titular Savic yo lo que sí quiero destacar es que la honestidad de de Filipe Luis es máxima y el compromiso con el club con la ciudad porque a él no le parece que deportivamente el París Anne Germaine sea más que el Atlético de Madrid todo lo contrario eso me consta cuestión económica también me consta de hecho Filipe Luis eh tiene intención de vivir en Madrid cuando ya no juega al fútbol así que bueno es una cuestión de seguramente piensa

Voz 2 04:51 cómo puede pasar de muchos jugadores son los puede pasar a muchos ciudadanos es nuestra profesión

Voz 3 04:56 que no siempre estamos valorados correctamente