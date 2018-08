Sucedió una Noche: Los 75 años de Robert de Niro; cine de ciencia ficción y un hombre lobo americano en Londres (18/8/2018)

Voz 2 00:00 bienvenidos a sucedió

hola amigos bienvenidos a sucedió una noche este ratito que reserva la SER para hablar de cine clásico o como nos gusta decir a nosotros el mejor cine de todos los tiempos ya que no hay películas antiguas enfermas sino películas que has visto o que no eres tú quien decides al verla a la actualidad que tiene Isabel hoy vamos a tener por aquí arroba Niro padre Cronenberg actriz Alejandra Jiménez John Landis que son los protagonistas de nuestra diferentes opciones pero lo mejor es que empecemos ya lo hacemos con nuestra puesta de esta semana de la creación de PC adelante Project

Voz 10 01:32 el espectáculo está a punto de comenzar pero no se alarmen ustedes no les cobraremos la entrada

Voz 11 01:40 un montaje excelente Tom estupenda producción esto

Voz 12 01:43 lentamente escrita Jim estupendamente interpretada

Voz 11 01:46 Harry dile a Chapman que supo todas las vía es perfecta

Voz 8 01:49 la película de TCM el título que os proponemos como apuesta esta semana es Promesas del este de David Cronenberg una película de dos mil siete que TCM emite mañana lunes

Voz 0544 02:05 el dron inseparables La mosca Crash las películas de David Cronenberg resultan siempre perturbadoras provocan en el espectador inquietud morbo y en ellas el director relata la violencia de una

Voz 7 02:16 forma muy personal

Voz 15 02:19 no sé si me preguntas porqué mis películas muestro la violencia de una forma tan explícita te diré que es porque quiero que en público en la realidad física de su ninguna acción violenta pues violencia es la destrucción de un cuerpo no es algo estético yo no la trató como algo cinematográfico sino como algo físico y humano físico

Voz 0544 02:40 en promesas de de este Cronenberg se aleja de la ciencia ficción y el terror sus géneros más habituales es uno

Voz 16 02:47 historia de gánster y criminales para ellos la violencia es una forma de vida no es un tema de venganza de sadismo de placer es solo negocio y eso me parece fascinante entrar

Voz 0544 02:59 una joven da a luz a una niña en un hospital de Londres

Voz 17 03:02 hemos perdido a la madre mujer no identificada fallecida el veinte de diciembre a las veintitrés trece niña nacida el veinte de diciembre a las veintitrés catorce

Voz 0544 03:10 la chica en efecto muere pero el bebé ese salva la comadrona que asiste a ese pacto no es Naomi Watts una mujer de origen ruso que al recoger las pertenencias de la madre muerta se encuentra con un diario un diario escrito también en ruso

Voz 17 03:24 a donde lo encontró en el bolso de una chica que murió en mi planta sus decretos deberá integrarse con su cuerpo

Voz 0544 03:30 pero en lugar de enterrar ese diario Naomi Watts decide traducirlo hoy averiguar quién era esa pobre chica lo malo es que lo que descubre no es muy agradable

Voz 17 03:39 esa chica estuvo en manos de los Vori achacó sabemos lo que significa

Voz 0544 03:43 los Morilla Kony es un violento clan que pertenece a la mafia rusa asentada en la capital británica

Voz 17 03:49 los Boris son contagiosos cuánto te tocan a es cura

Voz 0544 03:53 las indagaciones de la comadrona van a desbancar en la ida de los mafiosos

Voz 18 03:59 sí me he hecho eco descubrir que me dijo que León fuera el mencionado varias veces

Voz 16 04:07 muchas malas cosas

Voz 18 04:09 la si el diario llegara a manos de la policía algunas de las cosas que son dijo son ilegales pero es un buen chico no me importa me importa la pequeña

Voz 0544 04:23 el Viggo Mortensen quedó encantado después de rodar con David Cronenberg Una historia de Biolay Asia así que no dudó en volver a trabajar con él cuando el director canadiense le propuso un papel de Rousseau en promesas de este

Voz 19 04:36 bueno como todos los personajes Cronenberg pienso yo nunca son solamente una cosa mucho mucha faceta muchos matices Él es un muy buen de del ser humano el comportamiento humano no

Voz 0544 04:51 Viggo Mortensen da vida a un chófer al servicio del jefe del clan mafioso un tipo implacable duro con el cuerpo completamente tatuado pero que siente simpatía por la comadrona que interpreta Naomi Watts peligros

Voz 18 05:05 hace cometer estos se Colita que esto sucedió alguna vez estás el lugar equivocado a nadie manos nato lugar está con la gente pues nada alejan TT personas con vallado

Voz 0544 05:18 promesas del Este se ve en permanente tensión a ello contribuye como Cronenberg ha retratado la ciudad de Londres huyendo de las zonas más turísticas irreconocibles e introduciendo no en las más oscuras y sórdidas el director dice que la película también tiene mucho que ver con

Voz 20 05:32 clasicismo ruso

Voz 0544 05:35 no Vigo yo comenzamos a documentar nos para la película Allen Moss a Dostoievski si SIMO es descubrir

Voz 8 05:41 el alma rusa alma fatalista

Voz 21 05:44 duda ida presida así que yo creo que esta película tiene mucho

Voz 16 05:47 más que ver con la literatura rusa que por ejemplo con Shakespeare

Voz 0636 05:50 pues no es verdad que la historia encuentras alguna sangrientos clase

Voz 0544 05:55 promesas del Este le valió a Viggo Mortensen una candidatura al Oscar al mejor actor premio que finalmente no ganó es una historia que te deja pegado a la butaca desde que comienza como dice el actor no sólo por las escenas más fuertes no gusto

Voz 22 06:08 mucho que la gente que se reían un poco de vez en cuando porque hay un cierto humor Un poco oscuro pero tiene cierta gracia la película también a pesar de de ser a veces muy muy dura no

Voz 23 06:21 ahora la ha podido descubrir o volver a ver en TCM la historia de una enfermera y un chófer de la mafia rusa unidos por un diario el diario de una chica que murió

Voz 18 06:30 no conocía chica llamada Tatiana conozco muchas chicas llamadas Tatiana estaba embarazada en ese caso no no sé nada de ella ingresó con estos plazos recubierto este pinchazos seguramente era prostituta en los catorce años es que el hijo de Simeón la conocía yo soy yo cero Izquierdo ha hecho sigo recto y ya está

y ahora como hacemos siempre vamos a ver otras películas que también emite TCM en los próximos días y lo hacemos con nuestro juego de las películas

Voz 25 07:10 supongo que bajemos todos antes de que estas cosas descubren que este sitio está vital

Voz 0544 07:16 unas tapado todos los huecos

Voz 26 07:18 pero la mayoría menos unas ventanas de arriba pero no podrán

Voz 25 07:22 yo te digo que estas cosas volcaron nuestro coche tenemos suerte de poder contarlo así que no creas que no van a poder pasar porque hayas clavado unas cuantas madera

Voz 11 08:00 para desarrollar mi dominio y conocimiento Bricio para ampliar mi educación señorita que entren debo pedirle

Voz 0544 08:09 por favor

Voz 11 08:12 que no perturben los pocos momentos que tenga para mí mismo

Voz 18 08:49 la mente reformadora no puede funcionar bajo ninguna forma de coacción no puede estar subordinada a las necesidades opiniones o deseos de los demás el creador se mantiene firme en sus convicciones el parásito sí que las opiniones de los demás el creador piensa el parásito copia el creador produce el parásito saqué el interés del creador es la conquista de la naturaleza

Voz 7 09:16 el interés del parásitos estarlo

Voz 32 09:21 muy muy muy bien

Voz 10 09:59 no permíteme que trate el tema de su hermano y ocupar porque previsto que el día de Navidad sigue sacar de la cárcel peor caso públicamente de acuerdo que quiere quiero Arthur paros llano Camargo confirmada voy a concederle un momento para que lo piense

Bono queréis saber cuántas haber acertado no es la primera no era muy difícil la noche de los muertos vivientes el clásico del terror de los años sesenta después el mayordomo Anthony Hopkins y le explicaba muy turbado a de llaves en Mazón son por qué no le quiere dejar ver qué libro está leyendo El día película de James Ivory con música de Richard en el tercer diálogo el arquitecto Gary Cooper hablaba de los creadores en El manantial clásico de King Vidor de mil novecientos cuarenta y nueve con banda sonora de Max estén y para terminar una película más reciente la propuesta del año dos mil cinco una película australiana protagonizada por Guy Pearce a la que pusieron música Nick Cave Warren Ellis estación que sufre de fondo forma parte de su banda sonora

Voz 0544 11:53 los que dos cinematográficos pues es dura si seguimos con esta sección de verano en la que repasamos los diferentes géneros cinematográficos hoy le toca el turno a la ciencia ficción

Voz 17 12:12 entonces de aventuras espaciales poco dispuesto potencia impulsoras una discografía

Voz 35 12:17 hasta la recreación de mundos arcaicos y Planeta donde los monos evolucionaron de hombres tiene que haber una respuesta a Jesé tiempo me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo coronel oye historias de extraterrestres

Voz 0636 12:31 esto de los marcianos explica o de robot aquí es venir a acordarnos todas las fantasías que se nos ocurran en torno a la ciencia con una muestra de las aunque de Mozart

Voz 36 12:42 algunas mujeres una persona con instrumental

Voz 0544 12:45 y conocimientos necesarios crearía otros muchos

Voz 0636 12:48 todo cabe en la ciencia ficción y quizá esa sea la característica más definitoria del género el que no tiene límite el futuro es nuestro del futuro el ser capaz de ser creíble en su saltos por encima de lo posible y lo imposible y lo racional

Voz 37 13:06 me permite que nuestros hoy

Voz 8 13:07 es un género que géneros porque dentro de la ciencia ficción terror la acción la comedia porque no también el héroes

Voz 17 13:18 vas a coger frío así Monteys pieles Barbarella

Voz 38 13:23 eh

Voz 17 13:29 la ciencia ficción nació al mismo tiempo que nació del cine entró en una sala oscura ya en una pantalla blanca había un cohete hasta entrar en el ojo del hombre de la imperaba directo en el ojo

Voz 16 13:40 el francés Medvédev filmó el primer viaje a la Luna Fritz Lang creó las primeras obras maestras del género con Metrópolis o la mujer en la Luna y los viajes espaciales se convirtieron en uno de los principales argumentos de la ciencia ficción

Voz 17 13:53 mí la granero de muchos hombres negros en nombre de todos los años ha sentado hombre pisó la Luna

Voz 8 14:04 de verdad pero a pesar de ello el cine no se rindió

Voz 0636 14:07 que que se dedicó entonces a escuchar con es cada vez más remotos del espacio el espacio

Voz 40 14:16 ante estos son los viajes de la nave espacial Enterprise durante cinco años deberá explorar necesitó buscar nuevas civilizaciones y herida

Voz 16 14:26 el astronauta era el gran protagonista de estas películas pero el género no tardó en incorporar a un nuevo personaje

Voz 41 14:33 sí aquí tenemos algunos alienígena

Voz 0636 14:37 extraterrestre o alienígena bidón de todas clases malvados como Alien el octavo pasajero

Voz 17 14:44 es una criatura que se gesta en el interior de un cuerpo humano Vico se tiene como sangre ácido concentración

Voz 0636 14:50 con cara de despistados de otra galaxia proceden del planeta Egipto frito o decididamente entrañables pero algo monótonos en su conversación o no has Bono

Voz 8 15:08 la ciencia ficción fue durante muchos años un género de palomitas y matinales

Voz 36 15:16 tuvimos sistema con participación del público que consigue que usted forme parte del espectro

Voz 8 15:20 el cine de entretenimiento sí pero que al mismo tiempo reflejaban los miedos y angustias

Voz 11 15:27 nadie hubiera creído a mitad del siglo XX que la vida de nuestro mundo estaba siendo sometida un detallado estudio por inteligencias superiores a la de Long sin embargo a través del espacio en el planeta Marte cerebros calculadores y fríos contemplaban el globo terrestre con ojos en vídeo

Voz 8 15:41 la ciencia ficción se afianza en los cincuenta con películas de invasiones alienígenas que funcionaban como una metáfora de la Guerra Fría de miedo al avance del comunismo

Voz 0544 15:50 no nos interesan los asuntos internos de vuestro planea extender vuestra violencia la tierra quedará reducida a un montón de feliz

Voz 8 15:59 también el cine de monstruo radioactivos como expresión del miedo al peligro nuclear

Voz 3 16:03 es increíble absolutamente impresionante pero lo cierto es un hecho que está ocurriendo ante nuestros propios

Voz 0544 16:09 los ojos señoras y señores

Voz 3 16:12 la ciudad se va convirtiendo en un bar

Voz 8 16:14 luego ya es que este ha sido siempre un género que se adapta muy bien a la fábula política social

Voz 42 16:19 es cierto que hace mucho tiempo los bomberos se dedicaban a sofocar incendios en lugar de quemar libros eh

Voz 14 16:28 eh

Voz 16 16:31 las técnicas habían hecho de la ciencia ficción un género menor pero en mil novecientos sesenta y ocho una película iba a cambiar el concepto y la historia del género

Voz 26 16:39 buenas noches hace tres semanas la nave espacial Discovery partió hacia con Peter distante seiscientos billones de kilómetros

Voz 8 16:46 con el lanzamiento del Discovery la nave de dos mil uno Una odisea del espacio

Voz 16 16:51 n de ciencia ficción lograba su mayoría de edad

Voz 8 16:54 la meticulosidad de sus trucos técnicos y la belleza de sus imágenes hicieron de dos mil uno una fantasía creíble algo de lo que la ciencia ficción había adormecido hasta entonces

Voz 18 17:05 eso está bien has dado un primer paso hacia un mundo sin ninguna

Voz 8 17:08 la primera piedra estaba puesta ahora sólo hacía falta que alguien convirtiera todo aquello en un espectáculo de masas hace mucho tiempo

Voz 0636 17:16 en una galaxia muy muy lejana

Voz 8 17:19 con la guerra de las galaxias comenzaba el reinado de los efectos especiales y renacida al final de la sesión

Voz 7 17:24 pero que no sea devuelto esto es lo que hablo

Voz 16 17:29 una saga la más taquillera de la historia con un público de auténticos creyentes

Voz 26 17:33 en cuanto aquí jóvenes que igual que seguiremos tu carrera con gran interés

Voz 8 17:38 otro camino que abrió dos mil uno una odisea del espacio fue el de Aranda física quemas

Voz 0544 17:43 hay aparte del universo señores por otras dimensiones niveles superiores

Voz 8 17:47 la ciencia ficción reflexiona también sobre los grandes temas y así pues

Voz 16 17:50 ejemplo en Blade Runner los replicantes enfrentaban a su creador

Voz 8 17:55 ir a su Dios lo que que provocó la muerte

Voz 11 17:58 la me temo porque eso está fuera de mi jurisdicción tú yo quiero Bici Mad

Voz 8 18:06 sin dos mil uno habrían sido imposibles películas tan sugestivas como Encuentros en la tercera fase y su mensaje de hermandad universo

Voz 16 18:12 tal enviado cuatro con un grupo de cinco

Voz 43 18:18 no

Voz 26 18:20 parece que intentan enseñar vocabulario es el primer día de escuela

Voz 16 18:25 las connotaciones morales en la lucha contra el delito que planteaba Minority Report

Voz 10 18:29 yo no estoy con la unión de derechos civiles pero no seamos ingenuos detenemos a gente que no ha violado la ley pero que lo hará la comisión de crímenes y es pura metafísica los precoz en el futuro y nunca se equivoca

Voz 8 18:39 el género de ciencia ficción se acercaba a la filosofía y a finales de los noventa algunos profesores encargaban a sus alumnos trabajos comparativos entre la película Matrix y el mundo de las ideas de Platón Matrix

Voz 10 18:52 esta productoras partes incluso hombre en esta misma habitación es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultar de la pelota

Voz 16 19:03 todo lo que vaya un paso más allá de lo posible es ciencia ficción con eso es el género que más ha contribuido a desarrollar la técnica cinematográfica

Voz 0544 19:11 estas cosas son son la luces

Voz 17 19:13 es

Voz 16 19:14 desde los efectos especiales mecánicos a las modernas técnicas digitales escanear los Grecia ópticas

Voz 17 19:20 unos puntos de luz blanca vibran por el casco sonríe y dos después de ser absorbidos por el tejido cerebral

Voz 8 19:24 si los dinosaurios de goma de King Con o El Mundo

Voz 16 19:27 ha perdido se movían por la técnica de la stop motion es decir fotograma a fotograma los de Parque Jurásico supusieron un antes y un después en la evolución digital

Voz 44 19:36 hemos cronometrado al tiranosaurio a cuarenta kilómetros por hora

Voz 16 19:39 en los últimos años arrasan las distopía es juveniles

Voz 36 19:42 ha llegado la hora en que ya caliente que tendrá el honor de representar al distrito Tote septuagésima dos juegos de la cumbre

Voz 17 19:53 jo el cine de superhéroes es que puedo crear un campo de fuerza dentro de tu cuerpo y expandir lo hasta que explote

Voz 16 19:59 norias que demuestran que el hombre experimenta el vértigo frente una tecnología que no controla un destino que no domina

Voz 17 20:05 seguro que hay datos convincentes de que la planificará podrá sobrevivir a los excesos de la raza humana

Voz 16 20:11 por eso la ciencia ficción seguirá anticipando el futuro

Voz 45 20:14 utilizaremos el órgano es una buena idea acaben en tiempos como los antiguos podían pasar sin este aparato pobres bichos

Voz 17 20:25 bueno y para lo malo que tuvo la brillante idea de coser a las diez de todo ciudadano Tzipi orgánico en toda la ciudad y sensores que localizan a cualquiera

Voz 0636 20:34 yendo en la publicidad la moda Robacorazones bien o en la vida de las personas

Voz 17 20:42 intentando ser huyeron Creed que pueda hacer levitar cosas con su cerebro

Voz 16 20:45 por eso y porque nos ha divertido emocionado e incluso hecho pensar no nos dejaremos vencer por los escépticos

Voz 46 20:53 Nos Younes tópico aún no se pueden fabricar cosas así

Voz 16 20:57 seguiremos buscando estímulos en el género de todos los géneros la ciencia ficción

Voz 10 21:02 sugerencias señor Spock sugiero que continuemos porque una cosa tenemos clara tuvo mucho

Voz 38 21:08 resalta que pasándolo como pum pum pum pum Un Sucedió una noche un programa de la

Voz 17 21:27 sí ese avión despega y tú no estás a su lado te arrepentirás tal vez no hoy ni mañana pero sí muy pronto y para el resto

Voz 0544 21:33 de tu Tito el cine de su vida este Casablanca toda divida ha estado esperando que hoy hablamos con la actriz Alejandra Jiménez hemos visto en películas como Spanish movie Promoción fantasma y Anacleto agente secreto o en series de televisión como la zona dentro de unas semanas la veremos nuevamente en el cine en las distancias Phil por el que ganó el premio a la Mejor Actriz del Festival de Málaga y también la veremos en Súper López Alejandra Jiménez normalmente la asociamos con las comedias sin embargo en las distancias hace un papel dramático todo esto hemos charlado con

Voz 17 22:14 yo antes hacía ballet clásico son unos pasos delicados realizarlos muy lentamente para llegar justo a mitad de la escena que muy bien hay una peligro

Voz 34 22:23 en la que se llama paso decisivo Herbert Ross está interpretada posible McClain Anne Bancroft Baryshnikov

Voz 47 22:29 estás maravillosa y más con lo he estado maravillosa quería estarlo pero no lo está lo crío que sigue siendo estado fabulosa no estado fabulosa y muy fastidiada aseguró que nadie se ha dado cuenta que eso

Voz 34 22:42 una maravilla de película y aunaba a dos buenísimas actrices el mundo de la danza que nunca al mundo de estuvo mejor explicado antes en el cine que en esta película

Voz 17 22:51 va ya clase ensayo actúe luego vuelvo a mi hotel algunas ciudades son mejores que otras

Voz 46 22:59 igual que algunas noches crea que esta noche quería estarlo porte no puedes evitar estar bien es un artista

Voz 34 23:06 yo también unas películas que más he visto y que además me me generaba con la inspiración de ahora me gustaría hacer lo que lo que hacen ellas de pronto empezó a cobrar más peso que la Allam

Voz 17 23:18 a lo que decirle McClain

Voz 34 23:21 y luego así que ha habido películas que las interpretaciones me me han marcado mucho esta desde la infancia y luego recuerdo en la adolescencia haber a Leonardo Di Caprio en una película que se llama vida de uno

Voz 48 23:33 de Matas me algo de dinero

Voz 49 23:36 M A L o por favor entonces cuando dar el coñazo unos cinco también el dinero por favor

Voz 34 23:45 era un un adolescente que se metía en el mundo de las drogas hasta el cuello una cosa terrible la interpretación él me marcó muchísimo porque me pareció apabullante bueno como todo lo que luego ha hecho y me acuerdo que jamás me pilló en plena adolescencia como con muchos cambios y Cor de pronto fue cuando me empezó a picar ya el gusano de qué pasa así dejó de bailar ahí me lanzo a intentar esto para mí la comedia ya contiene el drama contiene el drama además lo dota de un nuevo punto de vista muy inteligente por cierto porque se ríe de todos

Voz 17 24:35 ha sido más más grande que hacemos sí señor es que es una enfermedad grave hecho me han hecho varias biografías y al parecer es degenerativa el culo si te va hinchando a sacar reviviendo iguales entonces cuando haces

Voz 34 24:50 media de alguna manera ya has entendido en profundidad el drama después

Voz 17 24:54 somos que era un currículum brillante y mucha experiencia dijo que por qué tantos colegios en tan poco tiempo porque ninguno era lo suficientemente bueno lo sabía este su centro es justo lo que necesitamos gente como usted profesionales competentes que asuman sus responsabilidades no gente insegura ahí y mentalmente inestable hay una

Voz 34 25:11 especie como de equilibrio energético que se produce de una manera inconsciente cuando ruedas una comedia los rodajes suelen ser bastante serios cuando estás rodando un drama para aflojar hay una necesidad constante de de soltar Teide te ríes más no sea mi esto me llama mucho la atención porque suele ser así casa atención no hay que sacarla de alguna manera ni en la comedia yo creo que inconscientemente retiene es todo eso para hacerlo de la acción al corten no como si tu gira signos de fuera desperdicia estas mucho más concentrado a lo mejor entre toma y toma que cuando estás haciendo un dramón que lo que necesitas es aflojar un poco normalmente el que tiene la risa fácil tiene la lágrima fácil esos que tienes como lo que recubre los cables pelados no lo siestas Cobo como con las terminaciones nerviosas un poco más vulnerables todas las emociones suelen fluir con más rapidez y todo te brota es más difícil controlarlo la risa y el llanto

Voz 51 26:18 necesito otras cosas necesito aventuras y emociones se que contigo nunca lastre que en dice que todo esto que me está dejando está decidido me me voy una semana hasta entonces estar en casa de mi madre

Voz 0544 26:33 pero yo que que me deje aquí

Voz 38 26:35 la perdona ATP acerca Dane quiera

Voz 34 26:38 yo no diría tanto que me llevó el personaje a casa pero si me llevo de alguna manera el trabajo a casa en un periodo de rodaje es verdad que es un proceso de inmersión tal que es imposible no pensar en lo que estás haciendo para empezar porque llegas a casa de duchas y te tienes que poner a prepararlo del día siguiente tienes que estudiar tienes que pensar hay un millón de posibilidades de hacerlo cuál será la mejor todas estas cosas yo al menos soy incapaz de quitarme de la cabeza

Voz 26 27:05 empecé a salir con él para tutear a mi hermana sabía al hacerlos así ya lo ves pasaba pero luego empezaste a gustarme de verdad no es momento para terapia de parejas en posesión pocos y yo tengo preguntas que hacerle todavía me quieres que te quiero pero yo quiero ser tu novia Adolfo no tu madre es verdad que puede ser bastante aburrido

Voz 34 27:21 dará a mi lado en un proceso de rodaje pero no lo puedo evitar tanto como ser el personaje desde que dicen corten pues como que no pero si sigo hablando de qué manera puedo aportar algo al rodaje de El día siguiente incluso escenas que ya rodado sigo pensando que esto es de imbécil total que otras posibilidades hubiera tenido mejores de haberla rodados me me planteo la dirección siempre me lo he planteado pero nunca me he puesto a ello sinceramente entonces no sé si se va a quedar en eso o algún día me pondré a ello pero sí que sí

Voz 38 28:07 algo que me gustaría lo lo que le cuesta un poco ya no lo hace todo lo que les suponga tener que apechugar con algo fue nos estamos viendo cuál era el pelo

Voz 34 28:14 yo siempre me pasa como actriz que estoy en el set pero yo hago mi película paralela en mi cabeza lo cual genera mucha frustración porque muchas veces de lo que tú tienes en la cabeza de la película que tú ya estás editando en tu cabeza a la que luego es hay una distancia a fuerte al final no estás dirigiendo tú tú estás contando la historia de otros eso sí a veces genera cierta frustración que te hace pensar cómo sería si dirigiera tú que no que no que no que no que no que no que no que no que no que no que no que no que programan quinto Pedro no pudo

Voz 52 28:41 si estos ponerse esto es ponerse Si mira si quisiera ya lo habías hecho como todos empezar que no coño

Voz 34 28:47 que no estoy aprendiendo a dejarme llevar más de lo que he hecho durante mucho tiempo si al ir al encuentro de las cosas sino aferrar me ha a un resultado porque verdaderamente no no forma parte de nuestro control

Voz 16 30:41 esta melodía pertenece a Robin y Marian una película dirigida en mil novecientos setenta y seis por Richard Lester que nos presentaba a un Robin Hood y a una Lady Marian ya entrados en años que volvían a reunirse en los que daban vida a Sean Connery Audrey se banda sonora era obra de John Barry y hablando de actores veteranos el que viene a continuación acaba de cumplir setenta y cinco años

Voz 26 31:07 dale un título ello escribirá el ciclo muy bien Delfín el pasado viernes

Voz 16 31:14 día diecisiete Robert De Niro cumplió setenta y cinco años toda una leyenda del cine de las últimas cinco décadas su talento su perfeccionismo su afán por transformarse en los personajes que interpreta son de sobra conocidos pero quizá no sepa muy bien cómo fueron sus comienzos esta va a ser nuestra tarjeta de felicitación por su cumpleaños os vamos a contar cómo se convirtió en estrella Robert De Niro

Voz 36 31:38 que editó más que tú lo haré yo como él sí facha unos caer

Voz 7 31:48 y haré una oferta que no podrá rechazar prometía Robert De Niro en El padrino segunda parte

Voz 0544 31:54 quitando los mismos gestos y la misma voz afónica de Marlon Brando era el año mil novecientos setenta y cuatro la mayoría del público que hasta entonces no le conocía pensó que era un actor italo americano dado el perfecto acento siciliano del que hacía gala en la película el apellido De Niro también lo indicaba sin embargo hay que remontarse a su bisabuelo para encontrar las primeras gotas de sangre italiana en su familia todo era obra de su talento

Voz 48 32:20 hasta

Voz 58 32:22 ahora salud

Voz 0544 32:31 sus padres eran pintores bohemios del Greenwich Village neoyorquino por eso pensaron que matricular le en clases de teatro de vendría bien para que chicos superará su timidez ya que era muy introvertido y ciertamente le ayuda

Voz 10 32:44 no puedes llegar a ser recuerda no hay cosa más triste en la vida que el talento malgastado

Voz 0544 32:49 Bobby salió de allí decidido a ganarse la vida como actor empezó a hacer algo de teatro también se presentaba todos los cásting que podía un día acudió a uno de una película que iba a dirigir un tal Brian de Palma

Voz 8 33:01 a Bobby o no en la sesión de casting que ni codirector muy Forlín yo organizamos en el local había mucha gente y apenas reparamos en él ya que eran tímido y callado le llegó su turno dijo que iba a hacer algo que había preparado en clase en unas tenaz de una obra de Egipto no Betts sobre una huelga de taxistas de repente ese chico tan callados se convirtió en un auténtico volcando empezó a arengar a los huelguistas como si fuera al Dj o Ornella silencio

Voz 0544 33:32 Brian de Palma le dio su primera oportunidad en el cine con un papelito en la película The Wedding Party estrenada en mil novecientos sesenta y nueve la sorpresa se la llevó cuando le dijeron que en aquella producción los actores no cobraban sólo le dieron unos dólares para el transporte

Voz 48 33:50 una mierda de ocho dólares es lo que tengo

Voz 0544 33:56 veintidós un día un amigo que estudiaba teatro con él le presentó a la actriz Shelley Winters a la que le gustaba mucho apoyar a los jóvenes actores tiene un trabajo tiene sus Prince quiénes en el Shelley Winters decidí yo recomendarle para la película que estaba preparando Roger Corman el rey de la serie B de la que ella era la principal protagonista Corman hizo caso a su actriz y fichó a De Niro para la película Se titulaba más sangrienta era la historia de una banda de delincuentes formada por cuatro hermanos y su madre y en ella Bobby interpretaba al hijo yonqui

Voz 19 34:29 por podido mundo no menciona nada no armados que es Luis Eduardo Madina él para ganar tanto dinero para o dar el golpe

Voz 0544 34:43 Emma más sangrienta Robert De Niro hizo la primera de sus legendarias transformaciones físicas adelgazó veinte kilos a base de no comer nada consiguió deteriorarse tanto que les salieron llagas en la cara todos en el plató estaban preocupados por él según cuenta Douglas Brody biógrafo del autor Sergi Winters habló con él e intentó que desistiera

Voz 0636 35:03 el el momento speaking estaba convencida de que Flaubert iba a morir dijo que es un buen papel en la película interesante pero no merece la pena ir por ella me contestó por supuesto sí

Voz 0544 35:18 Diez que por entonces Bob alternaba el cine con las clases en el Actor's Studio donde aprendió el mismo método interpretativo de sus ídolos Marlon Brando Montgomery Cliff desde entonces siempre ha tenido el convencimiento de que el público sólo te acepta con seriedad

Voz 17 35:33 si ve que te real me enteré papel interpretes Lincoln un papel que no siempre las no digas él lo ella como la última semana cuando interpretadas de los mejores momentos de tu vida si no sientes el papel no puedes interpretarlo

Voz 0544 35:51 por aquella época también Bobby conoció a una modelo que trabajaba de camarera en un restaurante y a la que no dejó de insistir hasta que aceptó salir con él curiosamente Diana interpretaría años después a la camarera que se convierte en el objeto de deseo del personaje de De Niro en la película El Rey de la Comedia

Voz 17 36:11 qué tal te van las cosas preciosa como siempre claro parezco una estrella en la cumbre

Voz 18 36:18 es curioso pero yo te vote concursos si eso me encanta

Voz 0544 36:24 de Niro tuvo más suerte que su personaje Daniel se hicieron novios terminarían casándose en mil novecientos setenta y seis mientras tanto el actor seguía día participando en películas de serie Z com pequeños papeles perdido otro pero tengo el paquete

Voz 48 36:38 se para las piernas

Voz 0544 36:41 te lo conozco es JJ como estas lo cogieron en una redada cuando fue hace dos tres años en nacido para ganar de mil novecientos setenta y uno daba vida a un policía de narcóticos y en la comedia casi casi una mafia llegaba desde Italia con una misión

Voz 59 36:58 el padre Marcello no metió su nombre espero para arremeter anoche ni el padre de tienen una lista los que tengo que pedir dinero para los felinos de Qatar

Voz 0544 37:06 ahora un día Robert De Niro se enteró de que Martin Scorsese iba a hacer una película sobre su barrio que también lo era del director se presentó al casting el biógrafo de De Niro Douglas Brody relataba así el encuentro sexual no que de mensajes

Voz 8 37:21 han hoy Scorsese el enduro hoy les dijo yo te conozco pero de irónico caía si tú andaba siempre por la calle gesto claro que si hubieras Bobby te llamábamos así porque tenías la cara muy pálida y así empezaron a hablar del barrio de literal y así comenzó su amistad

Voz 3 37:39 el de hoy Vevey frente

Voz 0544 37:42 acababa de nacer una de las más fructíferas relaciones actor director de la historia del cine su primera película juntos se tituló Malas calles una historia de gángsters de poca monta en la que De Niro era el más loco e impredecible de la banda

Voz 48 37:55 el que te has vuelto loco te pasa le dan sustos de guardia que gracias a una señora pero me apunté a la Escuela de la ropa eh que te pasa ir a ver con qué me pasa no casi le da un ataque Toquero disparaba contra nadie disparaba al aire quiero despertar

Voz 0544 38:11 malas calles fue la primera película fuera del cine Underground de Robert De Niro cuando Francis Ford Coppola la vio reconoció en él a uno de los muchos actores que habían probado para el papel de Sonny Corleone en el padrón

Voz 3 38:22 no

Voz 0544 38:27 ese es un fragmento de la prueba que hizo De Niro que impresionó notablemente a Coppola aunque al final le diera el papel Angels Scan el director estaba preparando la segunda parte de la película y esta vez decidió que no le iba a dejar escapar

Voz 15 38:40 Solana nunca le olvidaré así que cuando buscábamos a un actor para hacer de Marlon de joven pensé que De Niro estaría fantástico

Voz 0636 38:48 el Paramount descontento idea no

Voz 0544 38:54 pero al final tanto insistió el director que se salió con la suya para preparar su personaje De Niro tomó clases particulares de italiano pasó dos meses en Sicilia grabando y analizando voces de la gente del campo

Voz 48 39:08 sí admitió matinales

Voz 0544 39:10 cuando volvió a Estados Unidos para iniciar el rodaje su acento era perfecto miro bordó el papel

Voz 7 39:17 me llamo Vito Corleone

Voz 0544 39:25 su interpretación en El padrino segunda parte le valió una nominación al Oscar al mejor actor secundario ese año competía con Fred Astaire que era el favorito en todas las quinielas por su papel en El coloso en llamas Niro estaba seguro de que no tenía posibilidad ante aquella leyenda el cine prefirió no asistir a la ceremonia y entonces atún O'Neal abrió el sobre

Voz 17 39:46 sabes

Voz 7 39:49 Coppola tuvo que recibir a recoger el premio en su nombre su agradecimiento hizo una prohibición para el futuro

Voz 15 39:57 creo que es un premio muy merecido que De Niro es un actor extraordinario que va a enriquecer mucho las películas que se hagan en los próximos días

Voz 0544 40:06 el Oscar al mejor actor secundario significó su consagración definitiva acababa de nacer una estrella el hombre de las mil caras el Rey de la furia y los silencios Robert De Niro para muchos el mejor actor de su generación y un miembro inexcusable del Clube de los grandes

Voz 7 40:21 no me toques no de verdad

Voz 18 40:25 crees que hablando se les puede tocar la cara una gira me tocan la cara

Voz 60 40:30 de vino

Voz 62 41:06 el Rey

esta es la versión que los B cincuenta y dos hicieron del famoso tema de Los Picapiedra para la película de acción real que sufren estos personajes de los dibujos animados y que en mil novecientos noventa y cuatro protagonizaron John Guzmán Enrique Morán y sólo piel de Pedro I pero ya tenemos lista la conexión con Jack Bourbon que nos va a presentar la película de terror que nos trae

Voz 0544 42:03 qué le hace

Voz 17 42:07 no creí que se trataba de ese tipo de películas

Voz 10 42:12 mi terapia de terror

Voz 0544 42:22 qué tal amigos hoy os traigo una película extraña era una película muy sangrienta muy sangrienta era sangrienta pero también divertida mezclaba humor y terror y ambos géneros se potenciarán mutuamente en la película la dirigió en mil novecientos ochenta y uno John Landis el realizador de Granujas a todo ritmo o desmadre a la americana un director especializado en comedia pero aún así da bastante miedo a ratos sabéis ya de qué película os hablo soy un no si un hombre lobo americano en Londres

Voz 63 43:04 quizá mis no

Voz 16 43:08 cuenta John Landis que la idea de la película se le ocurrió cuando tenía diecinueve años y trabajaba como asistente de producción en el rodaje de la película Los violentos de Kelly en Yugoslavia noche Landis y su conductor regresaban de la filmación por una carretera cuando se toparon con un cortejo fúnebre gitana el director quedé impresionado por los rituales que hacían los ancianos para que el muerto no volviera a la vida

Voz 0544 43:30 Europa de ACAI eran cuerpo envuelto en una lona toda ella llena de ristras de ajo y rosarios y lo enterraron de pie no tumbado y muy profundo lo hacían así para que no se levantara eran como unas cuarenta personas estuvimos allí mirándole unos tres cuartos de hora en todo ese tiempo ni conductor yugoslavo no paraba de reírse pensaba que era algo muy divertido

Voz 16 43:56 Landis pensó que sería una buena base para Dion y comenzó a escribirlo esa misma noche a lo largo de la década de los setenta lo movió por distintas productoras pero no se mostraron muy receptivas una historia sólo tras el éxito de Granujas a todo ritmo el director pudo darse el capricho de rodar aquí el viento la historia comenzaba en los páramos del norte de Inglaterra dos amigos turistas americanos se detenía en una noche en el pub de una pequeña localidad

Voz 34 44:23 la oveja degollada

Voz 48 44:25 Brittany donde está la oveja estará dentro calentándose vamos no de verdad que nombre tan raro para un Papa no

Voz 16 44:31 la gente del local no resultaba nada amable pero al menos antes de marcharse les daba nunca

Voz 0544 44:36 jo pero no salga para seguir por la carretera

Voz 16 44:42 cuidado con la luz pero a pesar de esas advertencias los jóvenes se adentraban en el páramo oí hay luna llena

Voz 48 44:50 cuidado con la luna de la carestía

Voz 64 44:55 así comenzó

Voz 16 44:56 una historia en la más pura tradición tropa que tantos títulos al cine John Lange

Voz 0544 45:01 entre te estoy contando la historia clásica del hombre lobo pero la estoy recreando en un ambiente moderno irreal

Voz 7 45:09 viste el hombre lobo

Voz 65 45:10 la libertad y la antigua de salud muerde a Alonso Island hijo y se convierte en un hombre loco también porque me lo cuentas otros veinte hace de padre telón chadiana y al final mata a su hijo pienso que alumbre Locus sólo le puede matar al quién que requiera mucho

Voz 37 45:26 no

Voz 0636 45:29 decía bourbon en la película se mezcla a partes iguales el terror humor escenas muy divertidas y cariño

Voz 18 45:36 un americano desnudo me romano los robos

Voz 16 45:39 sí puro humor negro son las apariciones del amigo muerto con la cara destrozada hay pudriéndose cada vez más en cada encuentro

Voz 17 45:46 sé que no tengo buen aspecto David pero pensaba que te alegraría si te parece bien levantarte de la tumba para venir a ver a los amigos siento molestarte David pero tenía o aquella escena la que varios de las víctimas

Voz 0636 45:59 el hombre lobo se le aparecen en un cine para pedirle que se suicide ponga fin a la maldición debe quitarse la vida

Voz 17 46:07 cómo puede hacerlo pero no se he podido colgar si lo haces mal puede ser muy doloroso tengo varillas hasta morir si no le importa este hombre es amigo mío una pistola o una descarga lectura accidente de coche se podría usted tirar al metro

Voz 16 46:25 pero la película también tiene escenas terroríficas esto no tiene ningún se lo aseguro modélica es por ejemplo la escena delante se soluciona un pasajero aterrorizado por los pasillos del Metro todos los ataques de la bestia resultan brutales

Voz 14 46:46 vale

Voz 0636 46:57 uno de los grandes aciertos de la película es la opresiva ingenuidad atmósfera que logra el dilema

Voz 16 47:01 por me parece una película de Hollywood sino más bien británica y lo cierto es que casi lo es los cuatro únicos miembros americanos de todo el equipo Irán John Landis los dos protagonistas el maquillador Rick Baker

Voz 59 47:13 lo que uno pensar en los tiempos de Jack el Destripador verdad esos asesinatos no se han enterado anoche seis muertos todos en distintas partes de la ciudad y todos los cuerpos ha sido mutilados

Voz 66 47:25 cómo vamos

Voz 2 47:31 eh

Voz 0636 47:32 los dos amigos protagonistas estaban interpretados por Griffin Dunne auto dos actores prácticamente desconocidos por entonces

Voz 16 47:40 mica de la película era Jenny hago una británica a la que habíamos visto en La fuga de Logan pero el protagonismo de la película lo acaparan los efectos de maquillaje el especialista Rick Baker realizó unos efectos bastante novedosos que marcaron época tú eres un puerto sí exacto y antes de comentar la escena para la terapia de Bourbon unas cuantas curiosidades en casi todas las películas de John Landis hay un cameo de un director famoso en este caso es Frank Oz director de o pequeña tienda de los horrores hoy el señor Collins de la embajada americana aquí en Londres tanto su familia como la del señor Guzmán han sido notificadas interpreta el representante de la embajada que intenta consolar al protagonista en el hospital lo primero es la antítesis aparece también brevemente en otra escena hago una

Voz 0544 48:31 la aparición de tan solo un segundo en la escena en la que varios coches chocantes el Cabildo soy un peatón un coche me golpea rompo un escaparate de joven fui especialista de cine más curiosidades al final de los títulos de crédito hay una felicitación especial para el PP

Voz 16 48:48 Pepe Carlos y la princesa Diana secas

Voz 0636 48:50 estaban ese mismo año la pusieron como forma de Sagrario por una escena de la película en la que el protagonista insulta a la Reina ya su hijo Marie macho el príncipe caldos se suman otra curiosidad todas las canciones que suenan en la película hay son bastantes tienen en su título la palabra Moon luna cierto que cuando Landis intentó conseguir los derechos de un sado

Voz 16 49:14 el cantante que acababa de convertirse al Islam se los negó tras leer el guión ya que lo consideraba violento y lejos de los preceptos de Alá budas

Voz 36 49:22 los dos

Voz 16 49:28 íbamos con la escena para la terapia de Bourbon que no es otra que la de la transformación en hombre lobo del protagonista chico está solo en la casa escuchando música cuando empieza a sufrir los efectos de la luna llena

Voz 67 49:44 el día no

Voz 0636 49:51 las extremidades del hombre si alargan crece el pelo se deforma la cara surge un hocico vestía con con colmillos

Voz 14 49:59 no porque sienten paso hispano

Voz 0636 50:03 mira John Landis quería que la transformación no se parecieran amada visto hasta entonces una transformación que fuera dolorosa y terrible para otro lado cráneo pagándose y los huesos estrellándose y crujiente

Voz 7 50:25 uf me como veis

Voz 68 50:26 en las películas de El hombre lobo anteriores a la mía La Bestia es casi siempre una criatura Cosmos piernas pero yo no podía hacer eso porque pensé que el público no lo aceptaría yo quería enseñar cómo algo que está ahí tranquilo

Voz 0544 50:40 se convierte dramáticamente en una bestia

Voz 68 50:42 cuádruple ilustrarlo con la cámara

Voz 0636 50:47 todo ello ocurre con la suave melodía del blue moon de fondo lo que da a la escena un aire surrealista mezclando horror con cierta ternura especialista en efectos de maquillaje Rick Baker resolvió la metamorfosis con un diseño inspirado en uso

Voz 16 51:08 sistema de becas inflables Él construyó diferentes partes del cuerpo humano que cambiaban de forma de manera muy realista recrea Iker

Voz 0544 51:16 de la transformación no lleva mucho tiempo rodarla decía acción y cada parte del cuerpo otras formidable que habíamos creado se estiraba luego decía corte ya lo tenemos ya lo tenemos Conde estaba yo me paso meses trabajando en esto te lleva

Voz 16 51:32 el segundo rodar la película y el trabajo de Baker en particular resultaron todo un éxito

Voz 0544 51:38 en mayo hoy con mi equipo a West Wood a ver la película con público de verdad durante los planos en los que se estira la cara del protagonista la gente se levantó y aplaudió Peter Chou muy bien

Voz 0636 51:51 esto lo hicimos

Voz 8 51:53 los de maquillaje impresionaron tanto que ese año la Academia de Hollywood decidió instaurar a partir de entonces esa categoría premio que hasta la fecha nos entregaba el prime

Voz 16 52:03 el Oscar Sergi Libor Rick B

Voz 0544 52:04 John Landis Rick Baker creó el término efectos especiales de maquillaje porque nunca antes se habían hecho esta clase de cosas no es sólo maquillaje es mucho más elaborados debido al éxito de la película a finales de los años noventa le pidieron a Landis quisiera una segunda parte pero este sólo aceptó producirla título un hombre lobo americano en París y fue un fracaso absoluto hace unos meses leí que Max Landis el hijo del director pensaba rodar de la película y aunque su padre se manifestó en contra en diversas entrevistas parece que el proyecto sigue adelante veremos cómo resulta y ahora os dejo hasta la semana que viene amigo