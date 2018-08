Sergi Roberto: "Yo quiero jugar, el entrenador dirá donde, yo soy feliz en el campo"

Voz 1 00:00 pues eh repasamos la rueda de prensa de raza Valverde consigue Rodríguez escuchamos a Sergio

Voz 1888 00:04 Roberto Adriana hablaba de él ahora mismo el entrenador del Barça la escuchamos en directo en El Larguero iba a poner las cosas difíciles un equipo bien trabajado ahí el año pasado ya nos costó mucho aquí en el Camp Nou igual ojalá bromea aparte unos os ha costado un poco más en la segunda ya con el resultado a favor sea abierto un poco más el partido si bien al final hemos ganado tres a cero pero bueno creo que también hemos tenido más ocasiones para marcar Sergi has empieza

Voz 1 00:26 dado de Interior luego has vuelto al lateral derecho este parece que va a ser un poco tu rol esta temporada aunque a ti te gusta más el centro del campo no

Voz 1888 00:34 vuelos a la verdad es que no sé no sé dónde será mi mi posición como siempre he dicho el año pasado pues a lo que quería era jugar jugar mucho ayudar al equipo y así fue el año pasado y este año pues quiere lo mismo a participar mucho ayudar a los compañeros ayudar al equipo el entrenador si bien pues si hoy me ha tocado en la primera parte medio la segunda el lateral pues ah como ya he dicho la el entrenador decide yo estoy contento de estar es dentro del campo

Voz 2 00:56 si hay la posibilidad de jugar un partido de Liga en EEUU ayer Valverde dijo que le parecía un poco raro no sé qué os parece en El Vestuario esta posibilidad

Voz 1888 01:04 bueno como todo todas las cosas nuevas al final pues parece un poco raro

Voz 3 01:08 al final lo del bar también es nuevo

Voz 1888 01:11 parece raro ahora esto de los partidos en Estados Unidos la verdad es que te vuelos supongo que cuando se sede la ese partido pues ya ya ya podremos opinar más ahora todavía no sabemos cómo va a ser así que bueno esperar cómo cómo se desenvuelve todo pasando las temporadas los años y sin embargo se empieza cómo sacaba a quién para con Messi resolviendo con esos dos goles sobre todo con el con el primero otra vez haciendo haciendo magia qué más se puede pedir lo digo porque se van renovando las plantillas de los jugadores pero pero siempre contáis con con ese factor extra no si al final pues como tú dices siempre contar con Leo para nosotros pues eso es un placer ha partido estaba un poco más a los estaba gustando bastante contra las ocasiones si bien pues lo lo leo con una falta espectacular si bien pues nosotros conscientes de que Leo esté con nosotros ha marcado gol seis mil ahí bueno sigue sumando goles y nosotros con eso que que no sé yo de esta manera

Voz 2 02:05 cuando de Messi dijo el miércoles en los prolegómenos del Gamper que el objetivo era la Champions en el vestuario priorizar la Champions la Liga esta temporada

Voz 1888 02:13 bueno no creo que con la Champions pero bueno también la la liga Copa son muy importantes el año pasado hicimos una temporada muy buena ganando

Voz 4 02:20 Copa Copa hay Liga pues pues bueno

Voz 1888 02:23 al final el año pasado no sólo de lo de Roma que nadie en la desesperado con el partido de ida que nos fue muy bien y bueno pues como dijo él tenemos la espina de la Champions League que bueno hace ya unos años que que no podemos ganarla no sería la verdad mucha ilusión poder ganarla pero a sin dejar de lado

Voz 5 02:38 la Liga la Copa que que al final la Liga marca lo que

Voz 1888 02:41 lo que es toda la temporada si eres el cuarto capitán del Barça de lo esperabas que te eligieran tus compañeros vuelos a ello en la pretemporada que que me haría muchísima ilusión que está abierto a ser capitán de del Barça y bueno al final pues las votaciones al final pues salí como cuarto capitán y bien la verdad es que muy contento no la verdad es que cuando empecé aquí en el Barcelona han pues no no me esperaba llegar a ser uno de los cuatro capitanes

Voz 4 03:03 si bien muy orgulloso muy contento y bueno ha

Voz 1888 03:06 dar el máximo por el equipo

Voz 6 03:08 cada día más completa del Barça de los últimos años por la variedad de jugadores con las diferentes características que tienen todos con la polivalencia de varios de ellos

Voz 1888 03:17 bueno como dijo el Gamper pues a tenemos una plantilla muy buena creo que cada año el Barça pues intento hacer siempre la mejor plantilla posible y bueno la verdad es que estamos contentos con los jugadores que que han llegado nuevos en los jugadores que se han quedado ahí bien esperemos que entre todos podamos sumar para para el final de temporada pues poder a levantar todos los títulos posibles así que bueno la verdad es que estamos contentos de empezar con con una victoria bueno ja daremos al máximo cada partido para llegar al final de temporada con opciones las tres títulos