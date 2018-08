El Larguero (1ª parte / 18/08/2018): La victoria del Barça, Sergi Roberto y el Sanedrín

Voz 1704 00:00 qué tal saludos buenas noches bienvenido bienvenida a esta edición de bolsillo del Larguero era un poquito extraña doce y diez

Voz 0480 00:52 seis minutos de la noche once y dieciséis en Canarias sino tienes cosa mejor que hacer te lo digo siempre abrimos la puerta que nos acompañan en ese en ese larguero hasta una y media de la madrugada Horario y frente bueno hoy y mañana a causa de estos horarios que implementada la Liga que a mí me parece muy bien por el calor que

Voz 3 01:09 hay en más de media España ya es que el Barça

Voz 0480 01:11 Alves ha arrancado a las diez y cuarto de la noche acabado hace apenas unos instantes con Carrusel Deportivo que te ha contado eso la victoria del Barça insistimos tres a cero doblete de Messi igual de Coutinho yo creo que con todos los respetos para los equipos que jugaron ayer hoy realmente ha empezado la Liga y lo ha hecho porque ha debutado en el campeonato doméstico en esta temporada el mejor jugador de la Liga yo que yo creo que sin ninguna duda es Lionel Messi una exhibición de Messi del argentino en una noche plomiza al principio de su equipo golazo de falta al final también otro gol de jugada dos palos casi nada dos goles dos palos en el primer fin en casi una década sin el binomio Messi Cristiano el primero el que siguen España por suerte se ha vuelto va a salir está en la cabina de retransmisiones de la Cadena SER en el Camp Nou

Voz 1704 01:58 hola qué tal muy buenas al final con el paso del tiempo ya los sesenta van a acabar los adjetivos para contar cómo al final acaba las jugadas Lionel Messi año tras año incluso un dato quedábamos antes en Carrusel que es tremendo hoy ha marcado el gol seis mil del Barça en Liga la marca doméstico el gol cinco mil lo marcó hace nueve años un tal Lionel

Voz 1157 02:19 es que es una barbaridad es una barbaridad hilos muchos goles que le quedan por delante del argentino que va de exhibición exhibiciones arrancado la Liga a pesar de que lleva quince días como mucho entrenando de pretemporada pues a un nivel altísimo excelso el Barça no ha hecho un buen partido ha costado muchísimo superar el planteamiento defensivo de un muy buen ordenado Deportivo Alavés que la primera parte de la superado sin mayores problemas lo más destacado en remate precisamente de Messi de falta o que sea sea acabó en el larguero y en la segunda mitad con la entrada de Coutinho la verdad es que el Barça ha sufrido ha subido una marcha y lo aprovechado Messi para hacer una nueva exhibición ha marcado dos goles el primero con una falta por debajo de la barrera que ha sorprendido a Pacheco en una nueva genialidad el diez del Barça el segundo ya en la última jugada el partido tras controlar balones de matarlo para superar a Pacheco el dos cero al amargado Coutinho como te decía el Barça ha hecho un gran partido pero con Messi todo queda disimulado el Barça el primer líder de la Liga con este tres cero compartido con el con el Levante is Etoo tiene a Messi que para el que parece que no pasan los años dos Se marchó Xabi Se marcha Iniesta pero Messi parece sobrevivir a todo ya haya dado no una auténtica exhibición en el en el

Voz 1704 03:22 Pablo se marchó Puyol Se marchó Valdés de eso hablaremos luego en el sanedrín de aquel Barça que enamoró a más de medio mundo

Voz 4 03:29 sí que Piqué sigue Busquets sigue Lionel Messi

Voz 0480 03:32 el sigue ahí marcando goles quédate porque quiero que te quedes ahí en el Sanedrín con Jordi Martí con Marcos López que enseguida abrimos también con Sique Rodríguez que estará en sala de prensa y con Adriá Albets en zona mixta para escuchar los tratados estas antes contamos también te contamos lo que ha pasado los otros partidos de este sábado la Real ha ganado uno dos al Villarreal en la cerámica Gerard Moreno para los locales remontaron para los visitantes William José Juanmi lo mejor Santi Cazorla fue titular en su primer partido oficial seiscientos sesenta y ocho días después repito seiscientos sesenta y ocho días después en medio pues como bien sabéis himnos contó en El Larguero hace semana y media con Yago de Vega pues un rosario de operaciones de problemas físicos último partido fue el dieciséis de octubre del año dos mil dieciséis en el primer partido del sábado Celta uno gol de David López en propia puerta español uno tanto de Mario Hermoso por cierto es simple chascarrillo una de las mejores cosas de los arranques de liga es que ves cosas nuevas jugadores nuevos técnicos nuevos hoy Antonio Mohamed el nuevo entrenador del Celta de Vigo ha ha vestido como si fuese una boda es decir camisa chaqueta corbata gafas de sol impoluto con treinta grados y un sol de justicia cayendo sobre Balaídos se llevó un balonazo pero se mantuvo firme caso allí dentro de una semana así que igual le digo que se venga a voz planta baja vez en Segunda División marcadores de la jornada una segunda que tiene a muchísimos equipos representativo de ciudades de cuatrocientos quinientos seiscientos mil setecientos mil habitantes una barbaridad lo de segunda este año Elche cero Granada cero Lugo uno Málaga dos Alcorcón uno Sporting uno Córdoba tres Numancia tres si atención oyentes de la SER ha debutado Cristiano en la Serie A no ha marcado pero su lluvia ha ganado en el descuento en Verona ante el que llevo dos a tres con gol final de Bernard de esquí que extraño de verdad si hace ver allí al luso que raro verle en esos amplios y poco acogedores estadios italianos habitualmente más vetustos que los de España habrá que acostumbrarse el primero que se va a tener que acostumbrar es el Real Madrid mañana de hecho

Voz 3 05:32 el primer partido en Liga en el Bernabéu

Voz 0480 05:35 el Real Madrid en casi diez años sin Cristiano diez y cuarto de la noche frente al Getafe que contaremos en Carrusel ya saber si con Keylor Navas au con Courtois o zanje el debate Lopetegui que no tiene pinta o va a ser la pregunta de todas las previas al mister vasco en seguida la noticia que te hemos contado en Carrusel deportivo pues casi casi abriendo Filipe Luis lateral brasileño del Atlético de Madrid se quiere ir pero una oferta del París Saint Germain te lo contamos enseguida a pausa estamos insisto en la zona mixta del Barça tres Alavés cero también resumiendo el resto de la jornada hasta la una y media esto es el larguero

Voz 0480 06:29 la sala de prensa del Camp Nou sigue Rodríguez muy buenas

Voz 1906 06:33 las habla Abelardo contento con la imagen de el equipo fastidiado por el resultado porque cree que ha sido demasiado amplio por lo que he visto en el campo vamos a hacer una pregunta venga

Voz 0005 06:42 estábamos fundidos y bueno pues ellos tendrá Coutinho treinta Vidal Arthur te vuelves a meter velocidad al juego evidentemente pues el equipo lo nota no pero bueno creo que el trabajo ha sido muy meritorio felicitaba a mis futbolistas y bueno ahora el sábado ya a empezar nuestra liga entre comillas contra un gran rival que es el Betis también pero bueno jugamos en casa e intentar sacar los tres puntos

Voz 0480 07:05 enseguida resúmenes del resto de la sala de prensa de la rueda de prensa también escuchamos a Ernesto Valverde el Barça como decía Flaqué líder momentáneo junto al Levante parece que la cosa va de equipos que visten de azulgrana en otra posición en familia esperándolos protagonistas está Adriá Albets hola Adrià muy buenas hola Álvaro qué tal muy buenas hay alguien ha todavía

Voz 0017 07:24 no hay varios jugadores que están hablando para las televisiones con derecho estaba Sergio Busquets Ivan Rakitic por parte del Barça Wakaso Manu García por parte del Deportivo Alavés nosotros seguimos aquí en zona mixta esperando que aparezcan ya los protagonistas para escucharlos en directo en el

Voz 0480 07:39 pero en seguida insisto el sanedrín con la que con Sique Rodríguez con Jordi Martí con Marcos López pero está ahí y Miguel Martín Talavera hola muy buenas qué tal Álvaro bueno lo hemos dado en Carrusel noticia importante porque tiene que ver con con con un nombre que lleva mucho tiempo en el Atlético de Madrid es cierto que con ese parón de cuando estuvo en el en el Chelsea justo después de aquella Liga del Atlético en el año dos mil catorce la noticia que hemos contado aquí en Carrusel en la antena de la SER es que Filipe Luis se quiere ir del del Atlético de Madrid ciertas circunstancias Talavera que sobretodo no sé si ha sido la vuelta lo que Akal que ha colmado el vaso lo que sucedió la Supercopa de Europa frente al Real Madrid donde se vio que claro quién Lucas Hernández fue el lateral izquierdo titular de la selección campeona del mundo

Voz 1576 08:25 claro definitivamente si yo creo que ha sido lo que ha pasado porque esa oferta que recibe Filipe Luis del parecen Jermaine no ha sido ni ayer ni antes de ayer la recibió hace bastante tiempo Él tenía claro que quedarse en Madrid de hecho él quiere vivir cuando termine su carrera en en Madrid está aquí muy asentado su familia pero bueno el ya se ha quedado bastante triste con la situación de haberse recuperado para del Mundial para final de la temporada no haber jugado la final de la Europa League que en en León frente al Marsella y a que le tocara ser uno de los capitanes del equipo con la marcha de de Torres y de Gabi y que bueno pues el entrenador decidiera que ha y Antoine Griezmann por su compromiso por haberse quedado por por darle una importancia dentro de la caseta fuera uno de los de los capitanes a él pues tampoco ha gustado y yo creo que lo definitivo ha sido la suplencia en en Tallin Estonia en la Supercopa de Europa cuando él había incorporado antes a los entrenamientos había entrenado más que Lucas Lucas apenas con ocho días de de entrenamiento fue titular y jugó todo el partido yo creo que esto ha desencadenado el el enfado de Filipe que se replantee su situación Iker le haga como hemos adelantado en la Cadena SER y no pasa nada porque otras veces a lo mejor no hablaremos pero esta es la vamos parece que la gente le cuesta decir eso al Atlético de Madrid ha hablado con el club he dicho que acepte la oferta del París Anne Germain tanto el club como el entrenador le han dicho que es insustituible que cuentan con él y que no quieren que se vaya y ahora es la situación de cómo evolucionar el usado plazo recordemos que Lucas está sancionado y no va a poder jugar el hubiese en Valencia que Filipe probó ayer y probó en el entrenamiento en la izquierda titular

Voz 0588 10:12 Soledad está fuera de toda duda jugara en Bali

Voz 1576 10:14 dice si no cambian las cosas sigan un giro de ciento ochenta grados después de ese partido se han empezado a hablar el club Le dice que está dispuesto a hacerle una oferta incluso para renovarle acaba contrato en el dos mil diecinueve e IU Filipe bueno pues está como te digo bastante mosqueado con Cor situación en los últimos tiempos Iker salir rumbo al país en donde hay una buena colonia de Eva hace silencios buenos amigos de la selección por lo tanto no se lo va a poner nada fácil el club tampoco le va y si se pone muy muy cabezón Filipe College de salir tampoco van a volverse locos ve que se quede aunque ahora mismo somos optimistas de poder intentar revertir la situación y convencer al brasileño de que se que del club de que salga rumbo a París

Voz 0480 11:00 tiene treinta y tres años y lo que cuenta Talavera La Ser es que semana emplazar después de ese partido del lunes porque éste lunes pasado mañana juega el Atlético de Madrid frente al frente al Valencia una duda para jugar en el lateral zurdo ahora mismo esta Filipe Luís esta Lucas pero pero claro Juanfran os y áreas son son diestros cerrados quiero decir si se va a Filipe sólo quedaría Lucas en esa posición no podría actuar a alguien más o habría que fichar

Voz 1576 11:22 no no no no habría que fichar quiero decir precisamente como tú ha descontado bien al principio del Larguero la progresión de Lucas el mundial que ha hecho como lateral izquierdo ha hecho que para que tenga minutos y no pase mucho por el banquillo tanto él como otros jugadores no ser el cuarto central o tener cuatro centrales tener todos las el Izquierdo era una posición que se iba a reforzar en verano y que al final la explosión de Lucas en esa demarcación ha hecho que no se fiche que haya echó lateral derecho perciben Vrsaljko pero que la plantilla en defensa que cerrada es más se fichó a Johnny cómodo contamos en la Cadena SER pero al final el club decidió que salir a seguir una temporada a Inglaterra antes de recalar ha firmado por seis temporadas el ex jugador del Celta de Vigo por lo tanto no vaya en una prioridad pensaban que con Filippi con Lucas está más que cubierto se lateral izquierdo esa es la hoja de ruta que tiene el Atlético de Madrid evidentemente todo cambia si al final Filipe ese encono en esa situación termina forzando su salida rumbo a París

Voz 0480 12:20 el Atlético de Madrid tendría que acometer

Voz 1576 12:23 pocos días para hacerlo sobre todo viendo a ver que hay en el mercado un lateral izquierdo porque necesitaría evidentemente para lo que queda de programa

Voz 0480 12:32 doce días concretamente estamos ya domingo diecinueve de agosto se cierra el próximo treinta y uno lo iremos contando en la antena de la Cadena SER un abrazo Talavera un abrazo hasta luego a punto de llegar a las doce y media en Canarias no te acuestes todo ya que tenemos que escuchar a Valverde y a los protagonistas del Barça tres Alavés cero exhibición de Lionel Messi sigue por ahí Lucky añadimos a bares los López hola Marcos muy buenas es tal como estamos día Jordi Martí hola Jordi muy buenas muy buenas muy buenas sabes querido Jordi me ha comentado al ex Rodríguez nuestro comunicó ayer a Jordi que cuando el primer gol del Barça en Liga lo marca Lionel Messi el Barça gana doblete Champions Liga en el triplete qué te dices que es un dato ilusionante

Voz 0985 13:11 como es ilusionante y estoy contigo el recitado la exhibición de Messi es verdad que hoy

Voz 7 13:16 jugadores que han brillado también es el caso

Voz 0985 13:19 en el caso de Coutinho también me ha gustado Arthur pero a Messi lo eclipsa todo lo ha dicho fue aquí Messi sigue mejor con los años pero él sigue mejorando su versión yo hoy en nuestra fondo teca pues van a quedar estas narraciones con otro cúmulo de genialidades de repertorios que hasta la fecha pues no habíamos visto por lo tanto creo que a él se le pueden por la razón que sea hay porque la vida es como es Le van desapareciendo socios léase Iniesta léase Neymar le Up desaparecen competidores como Cristiano dicen que se retroalimenta en el uno con el otro pero al final Messi lucha contra él mismo Él tienen la cabeza mejorar a cada partido ya cada año John no ha brindado otra nueva exhibición con una serie de genialidades que supongo que tendremos tiempo de ir desgranando

Voz 0480 14:10 en seguida antes la de Ascó y una cosa que nos va a contar José Palacios simplemente decir no es un ilusionante Barça por ahora pero sí un Lionel Messi y eso ya es bastante hasta ahora chicos doce y media once y media en Canarias José Palacio que nos cuentas por ahí buenas Álvaro una pregunta ya has visto la serie deportiva de la temporada

Voz 1038 14:28 lo he visto lo he visto la esa es increíble Amazon Prime Video acaba de estrenar Six Dreams una versión una visión exclusiva sin precedentes de la Liga española ahí podremos acompañar en su reto viarios a estrellas como sea niegue el jugador del Atlético de Madrid añade el Williams de la Athletic Bilbao André guardado del Betis Amaya Gorostiza la presidenta del Eibar a Eduardo Berizzo el entrenador en su etapa del Sevilla también la opción de un director deportivo de Quique Cárcel el director deportivo del Girona Si todavía no es miembro de Amazon tienes que suscribir te porque en realidad la serie es una auténtica pasada suscribe AT prueba lo gratis durante treinta días recuerda Six Dreams no te la puedes perder

Voz 8 15:10 sí

Voz 0480 15:17 Sergio Busquets en Movistar partidazo

Voz 1890 15:20 gracias a esta una bastante como un acto tan envases la Supercopa contra el Sevilla ahí está pasando mucho los seis nuevos ojos encierra mucho de su hombre más adelantado estaba prácticamente pegada a mi a veces pues es un poco desesperante no porque no no entramos mucho en juego pero al final pues tienes que buscar lo mejor para el equipo intentar adaptarse a lo que plantea el rival

Voz 10 15:41 como iniciase esta temporada mental y físicamente con qué ganas con qué actitud con qué ilusión

Voz 1890 15:46 bueno muy ilusionante yo creo que vamos nos hemos reforzado muy bien al nivel de fichajes de una plantilla mucho más amplia y ojalá nos dé para para hacer un equipo mucho más competitivo que en años anteriores y luchar por los tres títulos para para bueno para ganarlo sí y aunque ahora sea al principio pues estar metidos hasta que que se quedan esos títulos a finales de temporada

Voz 10 16:06 bueno con la última porque diez de la genialidad de Leo Messi tú sabías te esperabas que la tirada por debajo la barrera no no no

Voz 1890 16:12 todavía no sé si entre Luis o ella ya lo había pensado incluso a lo mejor en la primera falta ha lanzado se ha podido ver que han saltado mucho pero bueno eso son cosas de él que para nosotros es espectacular que tenga ese abanico de opciones no no sólo de tirarla por arriba sino porque para el portero incluso por abajo como ha hecho hoy ha hecho durante estos

Voz 0480 16:31 las palabras de Sergio Busquets con Ricardo Sierra en Movistar Plus hablando Marcos de otra obra de arte del Lionel Messi me recuerda mucho un gol que le marcó al Girona el año pasado creo recordar bastante parecido aunque yo creo que fue un poquito más pegada al palo y en la otra portería

Voz 11 16:47 sí sin duda sin duda es decir eh

Voz 7 16:50 sabes cuál es el problema es que Messi lo lo distorsiona todo oí decir eh acabamos de asistir a una acción a una jugada que es que realmente única y como lo hemos visto varias veces pensamos que rutinaria pero pero ese es el problema real que tenemos y por eso la distorsión que genera cuando tú asiste salgo que realmente único para mí hoy un jugador que mete un gol pues debajo de la barrera bueno jugador que ha hecho dos goles o dos lanzamientos al palo uno al larguero y otro al poste derecho de Pacheco ha dejado tres veces sólo a Suárez Adén velé a Coutinho y tienes la sensación de que este partido has visto te diría que incluso mejora y muchas veces esa es la grandeza de Messi que estamos a dieciocho de agosto

Voz 11 17:30 quién entiende que que tiene

Voz 7 17:32 hay mal cualquier partido y era un partido aburrido porque no estaba fino Bárcena no estaba lúcido y lo ha hecho de maravilla y eso es mérito de Messi

Voz 4 17:40 tú qué cosas y Jordi Flaqué que hace mes y medio parecía atormentado con Argentina cómo cambia el chip cuando llega el Barça es que no tiene absolutamente nada que ver

Voz 1157 17:51 el Hogar dulce hogar no cuando Messi se pone a jugar en el Camp Nou hoy son funda la las la camiseta azulgrana buena al final Messi aquí tiene su entorno es verdad que ha ido perdiendo piezas fundamentales de ese entorno pero pero se siente más más más rodeado más comprendido no y al final puede sacar a relucir todo todo su potencial y todo su fútbol que es muchísimo entiendo que ahora me imagino que los argentinos viendo el partido hay de Messi la frustración respecto a lo que vieron de de Leo y de Argentina en el Mundial será será mucho más alta pero por cierto por por por suerte digo pues en Barcelona Se se mantiene el listón elevadísimo es la décimo quinta Liga que juega el Barça con Messi en sus filas contada Escorial en Carrusel de las catorce hasta ahora ha ganado nueve ya ha sido importante en esas nueve así que el el Barça celebra que que que Messi pues haya elegido ser ser fiel al club y que siga mantiene mantienen L'Aquila la felicidad de jugar con Varane los pies que es lo que al final es es lo que mejor sabe hacer

Voz 0480 18:41 enseguida ha sido con vosotros pero sí que creo que aparece el míster del Barça en sala de prensa

Voz 1906 18:46 hoy empieza hablando del valor de la paciencia que ha tenido el equipo para ganar el partido y rematarlo en la segunda parte escuchamos

Voz 0588 18:55 se veía que bueno que nos estaba costando bueno es un partido en el que ellos es como dices que se han metido muy atrás que trabajaban defensivamente muy bien con las líneas muy juntas y los dificultaba mucho sobre todo sobrepasar la primera línea de cinco jugadores y Roberto Alaiz que pasábamos venga pues esposa escucharemos a da un minutos antes del Barça aparezcan minutos primero en catalán y luego os pido pasó perfecto pero estás abierto seguimos escuchando al míster Barça Domínguez estábamos pasando bien hemos tenido varias opciones desde de adelantarnos al comienzo el tengo también afortunadamente después pues bueno nosotros ya hemos paciencia yo tenía más impaciencia por el empate y entonces ahí es cuando sale un poco más si teníamos hemos podido sentenciar aunque también el segundo gol nos ha costado

Voz 5 19:44 hola Ernesto aquí Marta Ramón da directa

Voz 1906 19:47 qué buscabas Ortín Ansar Alberto me preguntan qué buscaba saliendo con Sergi Roberto de interior y porque ha apostado después con la entrada de

Voz 0588 19:56 Coutinho bueno y la verdad que eran las dos posibilidades que estaba manejando el también la de Filipe la tenía pensada para empezar la para comenzar con el de inicio pero no quería sobrecargar al equipo con jugadores que saben incorporado tarde no ya estaba Samu ya estaba a Rakitic ha estado a De ley estaba Luis Isasi pensaba que según iba avanzando el el partido podemos acusar el esfuerzo entonces pues uno era una posibilidad que tenía sobre todo un revulsivo y con el tema de ahí Sergi Roberto bueno es un jugador que ya si no recuerdo mal el año pasado en la primera el primer partido de Liga también empezamos con ese centro del campo es un jugador que tiene fortaleza para jugar ahí sí bueno hay además es su puesto natural interior derecha pues bueno pensaba que nos claro podía haber venido eh no podía venir bien lo más aquellos bienes si hubiésemos marcado en el primer tiempo algunas de las que hemos tenido que es pues

Voz 0480 20:54 es repasamos la rueda de prensa de rozaba

Voz 0588 20:57 la verdad con Sique Rodríguez escuchamos a Sergi Roberto Adriano

Voz 1888 20:59 hablaba de él ahora mismo el entrenador del Barça la escuchamos en directo en El Larguero nada que esto se iba a poner las cosas difíciles un equipo bien trabajado ahí el año pasado ya nos costó mucho aquí en el Camp Nou igual a la verdad en los os ha costado un poco más en la segunda ya con el resultado a favor sea abierto un poco más el partido si bien al final hemos ganado tres a cero pero bueno creo que también hemos tenido más ocasiones para marcar Sergi has empezado de interior luego has vuelto al lateral derecho

Voz 1906 21:24 este parece que va a ser un poco tu rol esta temporada aunque a ti te gusta más el centro del campo

Voz 1888 21:28 bueno la verdad es que no sé no sé dónde será mi imposición como siempre he dicho que el año pasado pues a lo que quería era jugar jugar mucho ayudar al equipo y bien así fue el año pasado y este año pues quién lo mismo a participar mucho ayudar a los compañeros ayudar al equipo el entrenador si bien pues si hoy me ha tocado en la primera parte de Made la segunda el lateral pues eh como ya he dicho la el entrenador decide yo estoy contento de estar es dentro del campo

Voz 1817 21:50 si hay la posibilidad de jugar un partido de Liga en EEUU ayer Valverde dijo que le parecía un poco raro no sé qué os parece en El Vestuario esta posibilidad

Voz 1888 21:59 bueno como todo todas las cosas nuevas al final pues parece un poco raro a final lo del bar también es nuevo parece raro ahora esto de los partidos en Estados Unidos la verdad es que te vuelos supongo que cuando se se del a ese partido pues ya ya ya podremos opinar más ahora todavía no sabemos m como va a ser así que bueno para esperar cómo cómo se desenvuelve todo pasando las temporadas

Voz 1817 22:22 año se sin embargo se empieza cómo sacaba la temporales con Messi resolviendo con esos dos goles sobre todo con el con el primer otra vez haciendo haciendo magia qué más se puede pedir lo digo porque según retomando la cuantías de los jugadores pero pero siempre contáis con con ese factor de extra no si al final pues como tú dices siempre contar con Leo para nosotros pues es

Voz 1888 22:41 es un placer ha partido estaba un poco más a nos está gustando bastante contra las ocasiones si bien pues lo lo leo con con una falda espectacular si bien pues nosotros desde que le a usted con nosotros ha marcado gol seis mil ahí bueno sigue sumando goles y nosotros con eso que que no sé yo de esta manera

Voz 1817 22:59 hablando de Messi dijo el miércoles en los prolegómenos del Gamper que el objetivo era la Champions en el vestuario prioriza la Champions la Liga esta temporada

Voz 1888 23:08 no creo que Champions pero bueno también la la liga Copa son muy importantes el año pasado hicimos una temporada muy buena ganando Copa Copa hay Liga pues pues bueno al final el año pasado nos pasó lo de lo de Roma que nadie nadie se lo esperaba en el partido de ida que nos fue muy bien y bueno pues como dijo él tenemos la espina de la Champions League que bueno hace ya unos años que que no podemos ganarla no sería la verdad mucha ilusión poder ganarla pero a sin dejar de lado la Liga en la Copa que que al final la Liga marca lo que lo que es toda la temporada si eres el cuarto capitán del Barça de lo esperabas que te eligieran tus compañeros vuelos a ello en la pretemporada que que me haría muchísima ilusión que está abierto a ser capitán de del Barça y bueno al final pues las votaciones al final pues salí como cuarto capitán y bien la verdad es que muy contento no la verdad es que cuando empecé aquí en el Barcelona han pues no no me esperaba llegar a ser uno de los cuatro capitanes muy bien muy orgulloso muy contento y bueno a dar el máximo por el equipo

Voz 12 24:02 estamos ante la plantilla más completa del Barça de los últimos años por la variedad de jugadores con las diferentes características que tienen todos con la polivalencia de varios de ellos

Voz 1888 24:11 bueno como dijo Leo ya en el Gamper pues tenemos una plantilla muy buena creo que cada año el Barça pues intento hacer siempre lo mejor para la plantilla posible y bueno la verdad es que estamos contentos con los jugadores que que han llegado nuevos en los jugadores que se han quedado ahí bien esperemos que entre todos podamos sumar para para final de temporada pues poder a levantar todos los títulos posibles así que bueno la verdad es que estamos cuanto antes de empezar con con una victoria iba a daremos al máximo en cada partido para llegar al final de temporada con conductores a las tres títulos

Voz 13 24:39 pues palabras de Sergi Roberto en la zona mixta eh

Voz 0588 24:42 también sigue Ernesto vale

Voz 1906 24:44 la sala de prensa siguiendo y habla sobre el porque todos los fichajes han sido y suplentes

Voz 0588 24:51 estoy contento con los jugadores el año anterior y son los que mejor conocen los mecanismos

Voz 14 24:57 de nuestro juego hoy

Voz 0588 25:01 bueno desde luego sí que lo que entender así pues que lo entienda así desde pero bueno ahora es otra plantillas otro año íbamos a tener a necesitar a todos los jugadores para todos los objetivos que tenemos

Voz 1906 25:12 con Valverde que ha elogiado a Leo Messi dice que no para de sorprender y que dice estar tranquilo con Luis Suárez porque todos saben que le cuesta empezar las temporadas pero está convencido que va a dar mucho al equipo y sus goles volverán seguimos escuchando al entrenador del Barça Ernesto Valverde inventamos una recortar accionado desde

Voz 1817 25:30 esta temporada que el rendimiento que están dando para ti es satisfactorio a estas alturas

Voz 0588 25:35 sí absolutamente estoy contento con todos ellos además lo estáis viendo está viendo cómo estaban participando en el juego los partidos amistosos lo pasa que buenas competición ya una lista ya hay que hacer unos cambios ya

Voz 14 25:50 no es lo mismo iraquí

Voz 0588 25:54 bueno pero sabiendo eso sí viéndolo con lo que nos están dando en en la pretemporada y cómo se comporta cada día en el entrenamiento puso jugadores que van a jugar muchos partidos este año es así estoy contento con ellos a Valverde

Voz 0480 26:10 enseguida repasamos si dice algo más interesantes en esa comparecencia después de la victoria tres a cero sobre el sobre el Deportivo Alavés volvemos al Sanedrín a menos que salga algún protagonista más del del Fútbol Club Barcelona y sigo contigo Jordi Marcos y también Flaqué Jordi simplemente para para finalizar el tema de lo que comentábamos antes de Lionel Messi que ya no deja de sorprendernos y la forma en la que ha comenzado en este temporada además el primer capitán del del Barça no sé si hablando globalmente Jordi de de esta temporada lo decía antes también flaquea se fue se retiraron con el tiempo aquel Barça de Guardiola mítico ocho nueve años Puyol Xavi Iniesta Valdés de ese Barça que enamoró a todos que da Piqué Busquets Messi poco más yo no sé si este año la responsabilidad de todo crear de asistir de marcar de hacer de todo que es lo que últimamente hace Lionel Messi barre caer aún más en él quiero decir es que se ha ido Iniesta es que este ha sido el primer partido en quince años en el Camp Nou sin Iniesta este Jordi

Voz 0985 27:07 si se tiene que notar en todo momento por supuesto que el va a notar la falta de socios tan importantes como es el caso de Iniesta con quién se entendía con los ojos cerrados pero también él en su discurso en su alocución en el campo a los socios bendijo dejó bendecidas a los fichajes que hizo el Barcelona también supo no se da cuenta de que el Fondo de plantilla ha aumentado que hay más riqueza hay más alternativas más recursos tácticos él se siente a gusto en este rol de capitán el da un paso frente insisto en mejora cada año ya final fíjate qué nos dicen jugadores como

Voz 0480 27:46 Busquets que hemos escuchado

Voz 0985 27:48 las estas generalidades son cosas del incluso Busquets no descarta que Messi en la primera falta haya visto que todos han saltado que todas la barreras agotado y por lo tanto no tiene Busquets Messi y sus cosas ha decidido la genialidad de meterla por debajo de la barrera Éste es el empeño de Messi al margen de la importancia de los socios que el han ido en acompañando en esta trayectoria en la que cada año es mejor el lucha contra la mejor versión de Messi y ahí tiene el puesto su empeño

Voz 0480 28:17 tras el uno a cero se ha visto seguramente al mejor Barça Marcos pero en los primeros cincuenta cincuenta y cinco minutos el ha visto un poquito espeso ir a Messi poco más claro huyera el Alavés quiero decir estamos hoy hablando de la exhibición de Lionel Messi que ha empezado a lo bestia dos goles dos palos pero era el Deportivo Alavés y estamos en el mes de agosto ha perdió socios Iniesta era un socio fundamental a ver cómo gestiona esto durante la temporada y otra cosa también Marcos en la primera temporada en casi una década sin Cristiano evidentemente es decir yo creo que son dos elementos muy a tener en cuenta e para esta temporada para Messi se pero

Voz 7 28:50 trasmite Messi con su juego y hace pensar que el que lo mira el paisaje que rodea bueno de hecho mira lo que tiene a su alrededor como decía antes fracking el bendito hogar que es el camino para el su jardín éste es en realidad su jardín ya me remito el Barça había tardado trece años en en marcar el gol cuatro mil del cuatro mil cinco mil con Messi de seis mil del cinco minas ha tardado nueve años porque sí porque está Messi ni más ni menos sabes ya ese nivel y con ese con esa calidad que tiene yo creo que el Barça lo que ahora está haciendo Valverde y lo acabamos de escuchar consigue es buscar en las condiciones y el escenario para que Messi pueda expresar hoy ha empezado pegado a la banda derecha luego seguido al centro del campo y al final juega donde él quiere jugar el equipo se tiene que organizar en función de eso hay muchos jugadores que apenas ha hecho pretemporada

Voz 11 29:39 especialmente Rakitic Busquets el propio Piqué y Ter Stegen llegó

Voz 7 29:44 en plena gira y creo que el Barça lo que va a hacer ahora con ese banquillo si tú miras hoy el banquillo el Barcelona que le ha costado trescientos millones de euros pero al menos el Barcelona tiene recursos para cambiar el partido hoy en velé que no estado lúcido en el último instante en la última decisión pero para mí ha jugado bien ha sido un jugador importante pero aparece Coutinho en el inicio de segunda parte

Voz 0480 30:06 se cambia el titular claro Flaquer Jordi logra Coutinho en condiciones tiene que serlo acelerones de valor

Voz 1157 30:12 a los a lo será el recurso de ver ha dicho hoy que donde ha puesto para no cargar al equipo de jugadores que no es poca pretemporada pero parece titular indiscutible en este Barça luego hay que ver en en qué demarcación si se retrasa para jugar más de interior o se les sube arriba para para para jugar más de extremo por banda izquierda yo creo que el Barça va sumando efectivos sí que hay un par de focos de que había al menos es verdad que es muy pronto eh que estamos en el mes de agosto a ver señal de alerta no cardenal alerta tenue si quieres pero en el lateral derecho me de nuevo seres Roberto Se va se va a acabar adaptando de nuevo a esa posición primero porque me parece mejor lateral miedo y luego porque acaba de dar el paso al frente que insisto es muy pronto de pero que no se atisba una progresión que a lo mejor la sede haber dado y luego está el tema de Luis Suárez es verdad que evidentemente es un jugador diésel que le cuesta coger la forma que que todo lo que quieras pero esperemos que la acoja veo porque el año pasado no marcó un solo gol en Champions eh fuera de casa y el Barça necesita necesita un nueve que invoque que que que le haga las tareas más fáciles a a Messi igual si Luis Suárez no está fino pues pueden probar otras cosas como hacer jugar a Messi de falso nueve con con continuidad en Belén manda es decir tiene muchas porciones Valverde Yola señala el alerta tenue porque estamos en agosto la veo en esos dos bancos

Voz 0480 31:30 Jordi te preocupas de Luis Suárez

Voz 0985 31:33 porque le ve muy falto de ritmo yo creo que ya en las últimas temporadas por ejemplo su inacción durante largos tramos de la temporada especialmente en la Champions donde le costó un mundo golear en campo contrario creo que es algo que a veces te hace dudar de Luis Suárez pero tiene razón tiene razón Valverde que al final le cuesta porque su corpulencia su forma de ser sus características hacen que aún jugador diésel como él le cueste más el arranque pero creo que Suárez tiene que disipar estas dudas tan rápido como les sea posible y coger el ritmo entre otras cosas porque el relevo

Voz 7 32:14 Suárez como nueve bueno pues eso tienes

Voz 0985 32:17 es una incertidumbre no Molina y bueno Munir pero Munir es un jugador que sí sí que no me corriges y usted les puede traspasar en un momento dado igual se le traspasa por lo tanto en esta posición no hay tantos mimbres como Barça tiene en en otras posiciones por ejemplo en el centro del campo o en la misma defensa por lo tanto a Luis Suárez por más que le cueste hay que hacerle una advertencia decirle hoy estas pautas de ritmo empieza a ponerte las pilas para que digamos el rendimiento aumente

Voz 0480 32:42 yo no sé si unimos a así que Rodríguez que ha finalizado ya la rueda de prensa de restablece yo no sé si el problema de Luis Suárez Marcos incluso puede ser parecido al que tuvo en su bueno en su día no la temporada pasada Karim Benzema Ac2 Morata marcaba goles en el Real Madrid era el plan B y parecía que perfectamente podía ser titular incluso por delante de Benzema y el año pasado yo no sé si se relajó un poco yo no sé si puede ser lo mismo de Luis Suárez como pensando no tengo a nadie que me pueda quitar el puesto de titular

Voz 11 33:08 bueno Suárez hay que tener la paciencia que que le da

Voz 7 33:12 a los goles que ha marcado sobre todo sobre todo la complicidad y el buen rollo y la y la sintonía que tiene con Messi es evidente que no está al gran nivel que se espera de Suárez es evidente que el año pasado especialmente fuera de casa no estuvo bien pero ahora el Barça tiene que organizar el ataque en torno a Messi Suárez Suárez y Messi bueno en realidad en torno a Messi a partir de ahí rodear los un día un día por la derecha incómodo el exactamente un día pues la de Chacón mal con otro día contemplé con Suárez pero ellos solos ellos dos especialmente Leo es el pilar donde se de sostiene el juego ofensivo el Barceló

Voz 0480 33:45 a doce días sigue del cierre del mercado el Barça va intentar fichar a alguien en la zona de ataque quiero decir de Belém Messi Suárez que Saray no la tripleta atacante parece titular a menos que se coloque ahí de alguna manera a Coutinho es que sino Munir no el sustituto

Voz 1906 33:59 pero si haberse no no no y si hacemos caso de lo que nos dicen diversas fuentes en el club no va a haber fichaje de delantero el fichaje era Griezmann que finalmente no

Voz 13 34:09 pudo producir y si es verdad que

Voz 1906 34:12 eh por Munir por Alcácer se escuchan ofertas pero a día de hoy la intención es que el club se quede con Munir que lo terminen renovando

Voz 14 34:20 eh porque en

Voz 1906 34:23 a te del presidente está que a igualdad de condiciones eh Munir debe quedarse y Alcácer marcharse por Alcácer no hay ofertas interesantes lo más posible y puede ser que cambie la cosa eh pero lo más posible es que si se marcha sea cedido con lo que se quedaría Munir en la plantilla se ha incorporado a Malcolm que es un jugador que que aporta desborde chutó desde fuera del área hay también algo de gol aunque no es un goleador precisamente pero no se prevé un un fichaje en la delantera para competir con Suárez y Messi eh yo creo que en esto influye El entre comillas no querer molestar los a los dos y no sé si eso es bueno bueno sí que lo sé creo que es malo Jordi piensas lo mismo

Voz 0985 35:05 bueno yo creo que todo el mundo sabe todo el mundo sabe que Messi e Hiru Suárez mantienen una relación muy estrecha eh esto a Suárez no le tiene que confundir es cierto que puede haber una protección que empieza por el mismo Messi sobre la figura de Suárez pero Suárez como el año pasado insisto ya especialmente fuera del Camp Nou o lejos del Camp Nou su rendimiento especialmente en la Champions acumuló muchos meses y muchos partidos y muchos minutos sin marcar bueno pues esta sombra de duda él tiene que sacarse la de encima Él es un excelente goleador y ahora tiene que ponerse entre ceja y ceja que no puede dilatar mucho el lápiz su puesta a punto tiene que empezar a coger ritmo de competición porque hoy las peores notas en efecto al margen de la de ese miedo es la de la de Luis Suárez al margen del pase quedado a Leo Messi Se le ve muy lejos de su mejor forma y en esto tiene que poner toda la voluntad iba a veces no dejarse confundir por saber porque todos poco a poco muchos sabemos que tiene esa protección de Messi no sólo en lo futbolístico sino también en su relación personal por último pregunta para los cuatro donde Flagey Marcos Jordi sigue

Voz 0480 36:16 percibir también le preguntaban al respecto en el micrófono

Voz 0588 36:19 de Madrid lo echa a Sergi Roberto cerca ahí sí

Voz 0480 36:22 si después del discurso de Messi ya como primer capitán del Barça en el Gamper contra Boca hablando de la Champions esa espinita clavada después de la Roma ya teniendo cuenta que el Barça ha sido de largo el el el equipo más fiable en el siglo XXI en la Liga española porque de las últimas Ligas ha ganado siete el Madrid dos el Atleti Madridunos que es que es una cosa evidente si se prioriza clarísimamente empiezo contigo flaco la Champions por encima de la Liga ya a diecinueve

Voz 1157 36:47 Air clarísimamente yo te digo que no yo creo que el Barça va a competir por la Liga de la que es claro favorito actual campeón ahora es verdad que este equipo tiene un reto IS retos Europa primero porque lleva tres años sin ser capaz de estar entre los cuatro mejores equipos de Europa eso ya le duele a un equipo que tiene la calidad que tiene con Messi en sus filas segundo porque el Madrid ha ganado cuatro de cinco en esas vasos comunicantes que son Barça Madrid pues eso aún les escuece y por tanto el gran reto es volverá competir en Europa y tratar de ganar la Champions para un equipo que a nivel de Liga y Copa podemos decir que tienen los deberes hechos ha ganado nueve de las últimas catorce Ligas Matilla ha ganado las últimas cuatro Copa eterno no tiene que sentirse tan obligado a nivel doméstico como en Europa ahora creo que para que el Barça compita bien en Europa necesita sitios y competir viene bien eh vienen durante la Liga no veo al Barça haciendo siendo capaz de hacer lo que ha hecho el eso quizá el último año el más exagerado Honoré de descolgarse y dimitir de la Liga a las primeras de cambio y luego ser capaz de conquistar Europa

Voz 0480 37:46 con eso último lo ha subrayado muchas veces el Barça necesita jugar bien ganar en Liga para después ganar en Europa

Voz 7 37:52 es que es evidente primero sólo conozco un equipo que sea capaz de ganar la Champions sin tener una estabilidad durante toda la temporada sólo hay uno en el mundo está vive y habita en el Bernabéu se llama Real Madrid por lo tanto el Barça haría mal en elegir un camino que no le pertenece segundo qué hace el Barça espera hasta septiembre a ponerse a jugar bien que hace el Barça llega a los octavos de final los cuartos de final tiene una noche trágica como la de Roma toda la temporada se te Se te va a la basura no sabe este equipo no saben estos jugadores no sabe este entrenador el camino el único camino que tiene el Barcelona es construir un buen juego construir una buena temporada y luego mirar que es capaz de hacer en la fase decisiva

Voz 1157 38:33 de aparcar un poco la Copa eso sí que te lo digo sí sí

Voz 7 38:36 no me extrañaría que tiene

Voz 1906 38:38 bueno eso hiló dijo Messi en el en el discurso e también viene por la manera en cómo se produjo esa escena respuestas si fue sorprendía no a todos porque además en el club eh yo creo que en la plantilla también había aunque con la boca pequeña la sensación de que el la temporada podía volver a terminar con un triplete porque el Barça iba líder en la Liga destacado porque ya estaba en la final de Copa porque con el tres cero ante la Roma en los cuartos de final pues ya se veía el equipo en semifinales en el volví a ver de cerca el el triplete con la eliminación con la Roma pues se sumó hoy además como todo el mundo se quedó como con cara de tonto de no saber qué hay bien bien qué había pasado

Voz 0480 39:20 pues sucedió hace unos meses pero sigue bastante vigente en el Camp Nou por cierto sí que hoy cincuenta mil personas en el Camp Nou te escuchaban la entrada de Carlos el decir entradas entre sesenta

Voz 1906 39:29 nueve y cuatrocientos veinte euros es cierto que el año pasado a principio de temporada un descenso bastante apreciable de la asistencia si luego repuntó por eso desde la asistencia lo que es verdad es que yo creo que eso no pasa sólo en el Camp Nou sino en la mayoría de estadios de España e incluso de Europa los campos de fútbol Se van a terminar convirtiendo en parques temáticos donde vendrán turistas de alrededor del mundo a disfrutar de un de un día en en en el fútbol posiblemente el aficionados de siempre a pie y terminará quedando en casa eh porque la cantidad de turistas que hay el otro día era exagerado porque en el Gamper todo el mundo paga setenta mil personas la gran mayoría turistas pero es que hoy siendo agosto pues también había una cantidad importante creo que de media está sobre los treinta mil aficionados a turistas que vienen cada semana al Camp Nou eso se acerca a no la mitad pero casi casi eh y es verdad que el panorama está está cambiando y hoy también es verdad que por ser agosto por el rival el de poca entidad con todos los respetos la hora del del partido pues la entrada sido flojito va a haber

Voz 0480 40:35 el partido aseguró al año que van a ser todos Soccer City

Voz 1906 40:37 que es el que se va a jugar en Estados Unidos ya sabéis lo que decide la Liga de Fútbol Profesional

Voz 0480 40:41 las cincuenta mil personas también hay que decir que en este estadio

Voz 7 40:44 crecen pocas pero el cincuenta y dos mil personas llenan muchísimas estadios europeos para

Voz 15 40:48 dignamente todos llegue la Liga española quitando solitario Bernabéu ni alguno más igual Mestalla o Villamarín Pizjuán al Navas pues no Pizjuán menos Villamarín pues pues pues prácticamente llena la gran mayoría he Adrià Alves por cierto ya no aparece nadie más del Barcelona

Voz 0017 41:02 a la vista Grao ya vacía esta zona mixta del Camp Nou los jugadores del Barça que se han marchado ya a sus casas para descansar Valverde les da dos días libres mañana y el lunes y a partir del martes ya vuelta a los entrenamientos para preparar el próximo partido que será el próximo sábado en el campo del Valladolid a las diez

Voz 0480 41:20 cuarto de la noche en Zorrilla empieza a Devine el Barça esta temporada dos mil dieciocho dos mil diecinueve con Messi muy enchufado Adriá Albets es la que Jordi Martí Marcos López pasa

Voz 0588 41:29 mañana amigos en seguida