¿Debe el Barça priorizar la Champions esta temporada?

Voz 0799 00:00 volvemos al Sanedrín a menos que salga algún protagonista más del del Fútbol Club Barcelona y sigo contigo Jordi Marcos y también Flaqué Jordi simplemente para para finalizar el tema de lo que comentábamos antes de de Lionel Messi que ya no deja de sorprendernos y la forma en la que ha comenzado este temporada además en la que el primer capitán del del Barça no sé si hablando globalmente Jordi de de esta temporada lo decía antes también flaquea se fue se retiraron con el tiempo habló de aquel Barça de Guardiola mítico de hace ocho nueve años Puyol Xavi Iniesta Valdés de ese Barça que enamoró a todos queda Piqué Busquets Messi poco más yo no sé si este año la responsabilidad de todo de crear de asistir de marcar de hacer de todo que es lo que últimamente hace Lionel Messi

Voz 1 00:41 Barry caer aún más senil quiero decir es que se ha ido Iniesta es que este ha sido el primer partido en quince años en el Camp Nou sin Iniesta este Jordi es que se tiene que notar en algún momento por supuesto dotar la flauta socios tan importantes como es el caso de Iniesta con quién se entendía

Voz 0985 01:01 con los ojos cerrados pero también él en su discurso en su alocución en el campo a los socios bendijo dejó bendecidas a los fichajes que hizo el Barcelona también supo no se da cuenta de que el Fondo de plantilla ha aumentado que hay más riqueza hay más alternativas más recursos tácticos él se siente a gusto en este rol de capitán el da un paso al frente insisto mejora cada año final fíjate qué nos dicen jugadores como Busquets al que hemos escuchado hoy estas faltas estas generalidades son cosas de E incluso Busquets no descarta que Messi en la primera falta haya visto que todos han saltado que toda la barreras agotado y por lo tanto no de Busquets Messi y sus cosas ha decidido la genialidad de meterla por debajo de la barrera Éste es el empeño de Messi al margen de la importancia de los socios que han ido en acompañando en esta trayectoria en la que cada año es mejor el lucha contra la mejor versión de Messi y ahí tiene el puesto empeño

Voz 0799 02:00 tras el uno a cero se ha visto seguramente al mejor Barça Marcos pero los primeros cincuenta cincuenta y cinco minutos el ha visto un poquito espeso ir a Messi y poco más claro oyera el Alavés quiero decir estamos hoy hablando de la exhibición de Lionel Messi que empezado a lo bestia dos goles dos palos pero era el Deportivo Alavés y estamos en el mes de agosto ha perdió socios Iniesta era un socio fundamental abre cómo gestiona esto durante la temporada hay otra cosa también Marcos en la primera temporada en casi una década sin Cristiano simplemente es decir yo creo que son dos elementos muy a tener en cuenta e para esta temporada promesa

Voz 2 02:32 sí pero lo que transmite Messi con su juego te hace pensar que el que lo mira el paisaje que le rodea bueno de hecho mira lo que tiene a su alrededor como decía antes fracking el bendito Gard que es el camino para su jardín éste es en realidad su jardín ya me remito el Barça había tardado trece años en en marcar el gol cuatro mil del cuatro mil cinco mil con Messi de seis mil del cinco minas seis me ha tardado nueve años porque sí porque está Messi ni más ni menos sabes ya ese nivel y con ese con esa calidad que tiene yo creo que el Barça lo que ahora está haciendo Valverde y y lo acabamos escuchar consigue es buscar en las condiciones y el escenario para que Messi pueda expresar hoy ha empezado pegado a la banda derecha luego seguido al centro del campo y al final juega donde quiere jugar el equipo se tiene que organizar en función de eso hay muchos jugadores que apenas han hecho pretemporada especialmente Rakitic Busquet el propio Piqué y Ter Stegen llegó ya en plena gira y creo que el Barça lo que va a hacer ahora con ese banquillo si tú miras hoy el banquillo el Barcelona que ha costado trescientos millones de euros pero al menos el a tienes recursos para cambiar el partido hoy en velé que no ha estado lúcido en el último instante en la última decisión pero para mí ha jugado bien ha sido un jugador importante pero aparece Coutinho en el inicio de segunda parte cambia

Voz 0799 03:50 aquí tienes que ser titular claro pero Flaqué Jordi yo creo que Coutinho en condiciones tiene que ser dos balones de paro

Voz 1157 03:55 será los a lo será pero le da recursos ha dicho hoy claro donde ha puesto para no cargar al equipo de jugadores que ponga pretemporada pero estamos Coutinho el titular indiscutible en este Barça luego hay que ver en en qué demarcación si se les retrasa para jugar más de interior o se les sube arriba para para para jugar más de extremo por banda izquierda yo creo que el Barça va sumando efectivos sí que hay un par de focos de que había al menos es verdad que es muy pronto eh que estamos en el mes de agosto a ver señal de alerta no la alerta tenue si quieres pero en el lateral derecho medallas esta temporada de nuevo Sergi Roberto se va se va a acabar adaptando de nuevo a esa posición primero porque me parece mejor lateral miedo y luego porque acaba de dar el paso al frente que insisto es muy pronto de pero que no se atisba una progresión que a lo mejor sede de haber dado y luego está el tema de Luis Suárez es verdad que evidentemente es un jugador diésel que le cuesta coger la forma que que todo lo que quieras pero esperemos que la acoja veo porque el año pasado no marcó un solo gol en Champions eh fuera de casa y el Barça necesita necesita un nueve que invoque que que que le haga las tareas más fáciles a a mí

Voz 3 05:01 es igual si Luis Suárez no está fino

Voz 1157 05:03 pues pueden probar otras cosas como hacer jugar a Messi de falso nueve con con manda es decir tiene muchas opciones Valverde dio la señal de alerta tenue porque estamos en mes de agosto la veo en esos

Voz 0799 05:12 los suecos Jordi de preocupa de Luis Suárez

Voz 0985 05:15 sí porque se le ve muy falto de ritmo yo creo que ya en las últimas temporadas por ejemplo su inacción durante largos tramos de la temporada especialmente en la Champions donde le costó un mundo golear en campo contrario creo que es algo que a veces te hace dudar eh de Luis Suárez pero tiene razón tiene razón Valverde que al final le cuesta porque su corpulencia su forma de ser sus características hacen que aún jugador diésel como él le cueste más el arranque pero creo que Suárez tiene que disipar estas dudas tan rápido como les sea posible y coger el ritmo entre otras cosas porque el relevo de Luis Suárez como nueve bueno pues eso

Voz 0799 05:59 tienes incertidumbre no

Voz 0985 06:01 incide bueno Munir pero Munir es un jugador que sí que sí que no me corriges Ibsen les puede traspasar en un momento dado igual Se le traspasa por lo tanto en esta posición no hay tantos mimbres como Barça tiene en en otras posiciones por ejemplo en el centro del campo o en la misma defensa por lo tanto a Luis Suárez por más que le cueste hay que hacerle una advertencia de decirle hoy estas pautas de ritmo empieza a ponerte las pilas para que digamos el rendimiento aumente

Voz 0799 06:25 yo no sé si unimos a Mena Sique Rodríguez que ha finalizado ya la rueda de prensa de restablece yo no sé si el problema de Luis Suárez Marcos incluso puede ser parecido al que tuvo en su bueno en su día no la temporada pasada Karim Benzema Ac2 Morata marcaba goles en el Real Madrid era el plan B y parecía que perfectamente podía ser titular incluso por delante de Benzema y el año pasado yo no sé si se relajó un poco yo no sé si puede ser lo mismo de Luis Suárez como pensando no tengo a nadie que me pueda quitar el puesto de titular

Voz 2 06:51 bueno Suárez hay que tener la paciencia que que le da los goles que ha marcado sobre todo sobre todo la complicidad y el buen rollo y la y la sintonía que tiene con Messi es evidente que no está a gran nivel que se espera de Suárez es evidente que el año pasado especialmente fuera de casa no estuvo bien pero ahora el Barça tiene que organizar el ataque en torno a Messi Suárez Suárez y Messi bueno en realidad en torno a Messi y a partir de ahí rodear los un día un día por la derecha como cómodo el exactamente un día pues la de Chacón mal con otro día le con Suárez pero ellos solos ellos dos especialmente Leo es el pilar donde se de sostiene el juego ofensivo el Barcelona

Voz 0799 07:27 a doce días sigue del cierre del mercado el Barça va a intentar fichar a alguien en la zona de ataque quiero decir de Belém Messi Suárez que Saray no la tripleta atacante parece titular a menos que se coloque ahí de alguna manera a Coutinho es que sino Munir no les sustituto

Voz 1906 07:42 si a ver si un día no a ver si hacemos caso de lo que nos dicen diversas fuentes en el club no va a haber fichaje de delantero el fichaje era Griezmann que finalmente no se pudo producir eh

Voz 4 07:54 que por Munir por Alcácer

Voz 1906 07:57 escuchan ofertas pero a día de hoy la intención es que el club se quede con Munir que lo terminen renovando

Voz 4 08:03 eh porque en

Voz 1906 08:06 ah de del presidente está que a igualdad de condiciones eh Munir debe quedarse y Alcácer marcharse por Alcácer no hay ofertas interesantes lo más posible y puede ser que cambie la cosa eh pero lo más posible es que si se marcha sea cedido con lo que se quedaría Munir en la plantilla se ha incorporado a Malcolm que es un jugador que que aporta desborde chutó desde fuera del área hay también algo de gol aunque no es un goleador precisamente pero no se prevé un un fichaje en la delantera para competir con Suárez y Messi eh

Voz 1 08:35 yo creo que en esto influye el entre comillas no querer molestar los a los dos no sé si eso es bueno bueno sí que lo sé pero que es malo Jordi piensas lo mismo

Voz 0985 08:47 bueno yo creo que todo el mundo sabe todo el mundo sabe que Messi e Irún Suárez mantienen una relación muy estrecha eh esto a Suárez no lo tiene que confundir es cierto que puede haber una protección que empieza por el mismo Messi sobre la figura de Suárez pero Suárez como el año pasado insisto ya especialmente fuera del Camp Nou o lejos del Camp Nou su rendimiento especialmente en la Champions acumuló muchos meses y muchos partidos y muchos minutos sin marcar bueno pues esta sombra de duda él tiene que sacarse la de encima Él es un excelente goleador y ahora tiene que ponerse entre ceja y ceja que no puede dilatar mucho el lápiz su puesta a punto tiene que empezar a coger ritmo de competición porque hoy las peores notas en efecto al margen de la de ese miedo es la de la de Luis Suárez o margen del pase que a Leo Messi le ve muy lejos de su mejor forma y en esto tiene que poner toda la voluntad iba a veces no dejarse confundir por saber porque todos poco a poco muchos sabemos que tiene esa protección de Messi no sólo en lo futbolístico sino también en su relación personal y por último pregunta para los cuatro de Flagey Marcos Jordi

Voz 0799 09:58 sí que percibir también le preguntaban al respecto en el micrófono de Adriá Albets a hacerse Roberto a cerca eh si después del discurso de Messi ya como primer capitán del Barça en el Gamper contra Boca hablando de la Champions esa espinita clavada después de la Roma silla ya teniendo cuenta que el Barça ha sido del árbol el el equipo más fiable en el siglo XXI en la Liga española porque de las últimas Ligas ha ganado siete el Madrid dos el Atlético Madrid uno que es que es una cosa es evidente si se prioriza clarísimamente empiezo contigo FLA la Cham Nos por encima de la Liga ya a diecinueve

Voz 1157 10:30 clarísimamente yo te digo que no creo que el Barça va a competir por la Liga de la que es claro favorito actual campeón ahora es verdad que este equipo tiene un reto IS retos Europa primero porque lleva tres años sin ser capaz de estar entre los cuatro mejores equipos de Europa eso ya le duele a un equipo que tiene la calidad que tiene con Messi en sus filas segundo porque el Madrid ha ganado cuatro de cinco y eso en esas vasos comunicantes que son Barça Madrid pues eso aún vestuario el Barça también le escuece y por tanto es el gran reto es volver a competir en Europa y tratar de ganar la Champions para un equipo que a nivel de Liga y Copa podemos decir que tienen los deberes hechos ha ganado nueve de las últimas catorce Ligas Matilla ha ganado las últimas cuatro Copa eterno no no quiere que sentirse tan obligado a nivel doméstico como en Europa ahora creo que para que el Barça compita bien en Europa necesita sitios y competir viene bien eh vienen eh durante la Liga no veo al Barça haciendo siendo capaz de hacer lo que ha hecho el Madrid eso quizá la última en el más exagerado nueve de descolgarse y dimitir de la Liga a las primeras de cambio y luego ser capaz de de conquistar Europa

Voz 0799 11:28 Marcos todo eso último lo ha subrayado muchas veces el Barça necesita jugar bien ganar en Liga para después ganar en Europa

Voz 2 11:34 es que es evidente primero sólo conozco un equipo que sea capaz de ganar la Champions sin tener una estabilidad durante toda la temporada sólo hay uno en el mundo está vive y habita en el Bernabéu se llama Real Madrid por lo tanto el Barça haría mal en elegir un camino que no le pertenece segundo qué hace el Barça espera hasta septiembre a ponerse a jugar bien que hace el Barça llega a los octavos de final a los cuartos de final tiene una noche trágica como la de Roma toda la temporada si te va se te va la basura no sabe este equipo no saben estos jugadores no sabe este entrenador el camino el único camino que tiene el Barcelona es construir un buen juego construir una buena temporada y luego mirar que es capaz de hacer en la fase decisiva

Voz 1 12:16 de aparcaron por eso sí que te lo digo si si no me extrañaría

Voz 1906 12:20 el jugador frustración por eso lo dijo Messi en el en el discurso e también viene por la manera en cómo se produjo esa Elisenda respuestas si fue eso sorprendió a todos porque además en el club yo creo que en la plantilla también había aunque con la boca pequeña la sensación de que la temporada podía volver a terminar con un triplete porque el Barça iba líder en la Liga ha destacado porque ya estaba en la final de Copa porque con el tres cero ante la Roma en los cuartos de final pues ya se veía el equipo en semifinales en el pase volvió a ver de cerca el el triplete con la eliminación con la Roma pues se sumó y además como todo el mundo se quedó como con cara de tonto de no saber qué bien bien qué había pasado

Voz 0799 13:03 pues sucedió hace unos meses pero sigue bastante vigente en el Camp Nou por cierto sí que hoy cincuenta mil personas en el Camp Nou te escuchaba en la entrada de Carlos el decir entradas entre sesenta

Voz 1 13:12 nueve y cuatrocientos veinte euros

Voz 1906 13:15 es cierto que el año pasado a principio de temporada un descenso bastante apreciable de la asistencia si luego repuntó por eso desde la asistencia lo que es verdad es que eh yo creo que eso no pasa sólo en el Camp Nou sino en la mayoría de estadios de de España e incluso de Europa los campos de fútbol se van a terminar convirtiendo en parques temáticos donde vendrán turistas de alrededor del mundo a disfrutar de un de un día en en en el fútbol posiblemente la aficionados de siempre de a pie y terminará quedando en casa porque la cantidad de turistas que hay el otro día era exagerado porque en el Gamper todo el mundo paga setenta mil personas la gran mayoría turistas pero es que hoy siendo agosto pues también había una cantidad importante creo que de media está sobre los treinta mil aficionados a turistas que vienen cada semana al Camp Nou eso se acerca a no la mitad pero casi casi eh y es verdad que el panorama está está cambiando y hoy también es verdad que por ser agosto por el rival el de poca entidad con todos los respetos y la hora del del partido pues la entrada sido flojito

Voz 0799 14:17 partido seguro al año que bueno que si todos que es el que se va a jugar en Estados Unidos ya sabéis lo que decide la Liga de Fútbol Profesional

Voz 2 14:24 cincuenta mil personas también hay que decir que en este estadio parecen pocas pero el cincuenta y dos mil personas llenan muchísimas estadios de Europa

Voz 5 14:31 venga de todos y de la Liga española gritando volví Tano Bernabéu venía alguno más igual Mestalla o Villamarín en Pizjuán al pues no Pizjuán menos Villamarín pues pues pues prácticamente llena la gran mayoría he Adrià Alves por cierto ya no aparece nadie más del Barcelona

Voz 0017 14:45 en zona mixta verdad no ya vacía esta zona mixta del Camp Nou los cuadros del Barça que se han marchado ya a sus casas para descansar Valverde les da dos días libres mañana y el lunes y a partir del martes ya vuelta a los entrenamientos para preparar el próximo partido que será el próximo sábado en el campo del Valladolid

Voz 0799 15:02 las diez y cuarto de la noche en Zorrilla empieza de viene el Barça esta temporada dos mil dieciocho dos mil diecinueve con Messi muy enchufado Adriá Albets Rodríguez yo es la que Jordi Martí Marcos López fases

Voz 5 15:11 mañana amigos buenas noches