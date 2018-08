El Larguero (2ª parte / 18/08/2018): El primer partido del Real Madrid en Liga

Voz 0995 00:00 hora y media de la madrugada para repasar inmediatamente con Bruno Alemany como la ido a Cristiano Ronaldo en su primer partido de Liga fuera de España

Voz 2 00:23 hace ya casi diez años fíjate que llegó de del Real Madrid Luis hace extraños de verle en el scudetto italiano ante el resto de partidos de hoy de la primera jornada de Liga en el la cerámicas ha celebrado el Villarreal uno Real Sociedad dos está por ahí Isidro la Xavi muy buenas o muy buenas empezó el partido con el gol de Gerard Moreno pero bueno remontó la Real Sociedad además en el estreno liguero de Asier Garitano al que fuera entrenador durante mucho tiempo del Club Deportivo Leganés

Voz 0889 00:50 sí así es enfrentaban dos equipos que tenían o que se supone que tienen que luchar por Europa esta temporada

Voz 2 00:55 dos errores individuales en defensa de

Voz 0889 00:58 lunes Mori de Álvaro de los dos centrales del Villarreal pues han acabado dándole la victoria una Real Sociedad que no ha mostrado tampoco su mejor versión de hecho ha salido mejor el Villarreal con el control del juego ya conseguido adelantarse en el marcador tanto de llegar pleno que volvía a vestir en partido oficial de amarillo pero como decíamos primero un error de morir ha propiciado el empate a uno antes del descanso de Hunan José

Voz 2 01:20 incluso la Real ha anotado un segundo

Voz 0889 01:23 no pero merezco López lo ha anulado por falta sobre Álvaro en la segunda parte el Villarreal quería volver a ponerse por delante en el marcador pero un error en este caso del central Álvaro lo ha aprovechado Juanmi para marcar el uno dos ya parte del Villarreal sí que se ha hecho dueño y señor del partido pero no ha sabido romper la defensa de la Real el Benfica preparado Gary no convirtiendo incluso a Rulli al portero en uno de los mejores desde el partido yo he echado de menos figuras como las de Cherie Sheffi Castillejo extremos natos en el Villarreal que superan romper esa es al defensa a destacar el regreso también de Santi Cazorla del asturiano casi lo mejor del partido no lo ha podido acabar todavía no está al cien por cien ni mucho menos pero dos años después vuelve a vestir la camiseta del Villarreal bueno seis años después la camiseta del Villarreal dos años después vuelve a jugar después de un sinfín de lesiones se emocionado estaba Cazorla después del partido

Voz 1867 02:15 muy emocionante todo no al final han venido muchas sensaciones antes del partido luego sí es verdad que una vez que ha empezado ha intentado olvidar de de todo un poco lo que lo que ha pasado dos años intentar ayudar al equipo que es lo que quiero ir bien contento el equipo ojalá pueda seguir mejorando que es que es lo que quiero es verdad segunda parte bueno después de del minuto sesenta me ha costado un poco porque porque bueno todavía sigue con alguna molestia pero pero bueno para el partido hoy después de un tiempo sin jugar la verdad que esté satisfecho y ojalá pueda seguir mejorando podíamos

Voz 2 02:43 seiscientos sesenta y ocho días después meritorio claro que sí lo de Santi Cazorla

Voz 0995 02:47 un abrazo Xavi esta mañana

Voz 2 02:49 hasta luego yen Vigo anda que estaba cayendo ya a pleno sol treinta grados en el celtas

Voz 0995 02:55 en el acabado con empate a uno y ahí estado Jacobo Buzek Jacobo muy buenas Álvaro qué tal muy buenas noches

Voz 2 03:00 de parto de puntos incierto lo primero que te quería preguntar por qué Pita la grada de Balaídos a Borja Iglesias

Voz 0841 03:07 en el fútbol moderno no que yo creo que a veces no no interpretan bien las cosas pasa con Borja Iglesias en esta ocasión ha pasado como otros futbolistas Borja Iglesias lo cede del Celta al Zaragoza sabe que su cláusula es de diez millones empiezan a negociar para ver si hay una posible renovación el jugador empieza a crecer en el Zaragoza a marcar muchísimos goles hay interés de otros equipos el de incluso como adelantó en su día José Palacio pues lo quiso meter en la operación Fran Beltrán con el Rayo Vallecano llegue el español paga los diez kilos de clausura es decir deja el Celta diez millones de euros y hoy parte de la grada de Balaídos pitando Borja Iglesias que ha dicho sí que tiene la conciencia tranquila y que él nunca ha faltado al respeto al Celta pero bueno son cosas de estas Álvaro que tiene el fútbol

Voz 2 03:51 de un futbolista que total quién ha sido Borja Iglesias en la historia del de falta de Vigo quiero decir de deja diez millones de euros un futbolista que que que que no ha lo importante en la historia reciente del Celta pues mira me a diez millones para el Celta que le que le viene genial del partido de hoy no sé si resultado justo

Voz 0841 04:06 sí yo creo que sí porque es un Celta todavía en construcción buscando estilo buscando se que no encuentra siquiera a Iago Aspas que su referente Toni Mohamed tiene mucho trabajo por delante el técnico argentino que no conoce la Liga española que viene de Méjico y un Espanyol muy reconocible como el sello Rubik en pretemporada hecho pues un pleno de victorias y que pues ha sido valiente ha salido en Balaídos bien se adelantaba en el minuto cuarenta y uno seguramente cuando el Celta tuvo sus mejores minutos la estrategia que le funcionó como ese gol de Mario Hermoso en la segunda parte el Celta buscó el empate lo conseguía una jugada afortunada un centro Júnior Alonso el paraguayo que debutaba hoy desde la izquierda hice lo mete David López en propia meta aunque por esto también de querer sumar goles Jaguar pase lo pedía al árbitro pero el bar no engaña y Jaime Latre no picó a partir del uno a uno pues un partido abierto de locos con muchas llegadas no claras pero sí con un partido extremadamente abierto y con dos muy buenas noticias tienen nombres propios Fran Beltrán en el Celta diecinueve añitos la joya de la cantera del Rayo ha dicho Mohamed que no tiene techo esté futbolista en el Espanyol una buena noticia también con acento catalán Sergi Darder el dar de heroísmo la verdad es que está asumiendo los galones que la pues Torrubia este español ya funcionaba a las mil maravillas también

Voz 0995 05:24 que quería pelear por la Liga dijo Darder hace unas cuantas semanas parece complicado pero bueno

Voz 2 05:29 no sé qué es sí que es bastante ambicioso por cierto que no quiero pasar sin decirlo porque seguramente tú lo sepas pero bueno pues acaso lo estábamos comentando esta tarde la redacción es curioso veinte equipos primera división en esta Liga al menos ahora mismo en el arranque de los veinte dieciséis españoles y cuatro argentinos no hay más nacionalidades los argentinos Simeone Pellegrino Berizzo Mohamed que seguramente sea la gran incógnita de este curioso porque bueno argentino de orígenes libaneses ha pasado por equipos mexicanos pero no conoce bien la Liga española o al menos no ha estado en ella

Voz 0995 06:03 un abrazo a Jacobo hasta mañana un abrazo Álvaro enseguida estamos con Javi Herráez la previa del Real Madrid Getafe de mañana que también va a ser a una obra

Voz 2 06:09 la bastante nocturna porción alguna manera que me parece muy bien por otra parte así evitamos los calores será la cuarta de la noche antes a las seis fíjate a las seis de hoy ha jugado la Juventus de Turín bien prontito frente al equipo Verona en Verona Bruno Alemany experta de fútbol internacional no de los que tenemos aquí en la Cadena SER o Laura no muy buenas hola Álvaro buenas noches y cómo ha sido el estreno de Cristiano con la Juventus de Turín cuéntanos

Voz 0301 06:31 bueno así como gran titular es decir de Álvaro un debut discreto de Cristiano en Italia en la liga italiana con dos partes pediría bastante diferenciadas Cristiano ha salido hoy como delantero centro de referencia de de la Juventus jugaba con Cuadrado en una banda con Douglas Costa en la otra dos extremos puros con avivada en la mediapunta haya sido Cristiano el elegido para hacer de de nueve será visto poco participativo es verdad que han tenido dos ocasiones pero es que tiene mucha durante los partidos no acertado en el primer tiempo y en el segundo hemos visto cayendo más a la banda izquierda han cambiado lo hecho Allegri a Douglas Costa por Mandzukic ha entrado el ex delantero del Atlético de Madrid el internacional croata ahí hemos visto seguramente los mejores minutos de de Cristiano conectando bien con el lateral con Alexandro que le doblaba buscando también del uno contra uno con disparos a puerta no sé si decir que ha sido el mejor de la Juventus para mí en la segunda parte seguramente sí pero lo que es seguro es que hemos visto en Galicia lo bastante más activo también es cierto Álvaro que hemos visto cinco goles en un quiebro Juventus que ha ganado la Juve por dos goles a tres al final de del partido y que ninguno de los goles han sido de Cristiano no lo dicen cinco diez minutos antes del partido que cinco goles en el partido que ninguno lo va a marcar Cristiano y yo al menos no me lo hubiera

Voz 2 07:42 los dos dudas relacionadas con con Cristiano crees que a su posición habitual en la Juventus de Turín va a ser parecida a la que ocupaba cuando estaba en el Real Madrid

Voz 0301 07:52 claro es que en el Madrid siempre tenía a Benzema poco un comodín para él por por varias cosas porque conectaba muy bien su juego con el de Cristiano porque a nivel posicional también Cristiano se aprovechaba de Cristiano partía desde la banda izquierda aunque del tramo final un poquito menos pero se aprovechaba de que Benzema salía del área y ese espacio lo iba a ocupar Cristiano iniciaron nunca hecho de ni siquiera con la selección de Portugal te diría porque normalmente juega o ojo ha jugado con Andrés Silva con el ahora futbolista del Sevilla siempre tenía un jugador de referencia que era Trade la Marta de de centrales hoy no hemos visto eso desde el principio del partido yo creo que al menos hasta que hay un contexto favorable para para Cristiano cada hasta que den la tecla para que la gente entienda Allegri igual la la decisión de poner a Mandzukic como insisto en la segunda parte se acerca un poquito más lo que ha hecho Cristiano hasta ahora y le puede beneficiar al portugués en este inicio de su periplo en la Juventus

Voz 2 08:43 es que se tiene que adaptar evidentemente al Futuro a sus nuevos compañeros ha estado los últimos años compartiendo vestuario y césped durante noventa minutos casi siempre con Karim Benzema que es un futbolista por otra parte con unas aptitudes bien diferentes a las que tiene Mario Mandzukic y una curiosidad para todos aquellos que como yo hemos nacido con la resaca de lo que fue Italia noventa liga italiana en la que iban prácticamente a los mejores futbolistas que tenía fama de ser un fútbol duro va a ser más duro para Cristiano la Juventus estar en Italia de lo que era aquí en España digo a nivel de faltas a nivel de dureza por parte de los defensas

Voz 0301 09:18 bueno sí seguramente podemos decir es sin miedo a equivocarnos y Álvaro que que es un campeonato más duro la élite leer que el español defensas como la de jugadores formados en en Italia pues ahí ya veteranos seguramente el fútbol modernos está cambiando un poquito los defensas italianos de veinte años igual son un poco más aseados sacando el balón y demás y no son tan de la escuela y italiana histórica de primero dar una patada y luego ya a preguntar qué es lo que pasa pero sí que es verdad que todavía queda yo creo que esa huella queda todavía el

Voz 2 09:49 el italiano IED envió a nivel de dureza

Voz 0301 09:52 seguramente si quiere Le pueda pasar un poquito de de factura a Cristiano Ronaldo que pese a lo que ha pasado en el día de hoy yo estoy convencido que va a marcar muchísimos goles con la Juventus de Turín

Voz 2 10:01 primera jornada las Ereaga no la Juve ganó el Nápoles al Lazio y me detengo especialmente la Premier nos lo ha contado José Palacio en Carrusel esa victoria del Chelsea tres a dos sobre el Arsenal los tres goles del Chelsea marcados por futbolistas españoles

Voz 0301 10:14 sí bueno ha sido para empezar en la alineación ya ya veíamos de de Cesc Fábregas Bono estaba Marcos Alonso en la izquierda Azpilicueta en la derecha evidentemente que parrizado Málaga debutando como portero titular de del Chelsea Pedrito ha sido un día completo para los jugadores españoles de del Chelsea porque a Pedrito ha marcado su primer gol en la jornada de hoy porque ha marcado Marcos Alonso que había firmado un muy buen partido y poniendo es el Chelsea dos a cero primero en el marcador empate a dos el Arsenal creo Álvaro que de manera merecida en el tramo final de la primera parte y luego bastante más igualdad en el segundo tiempo ese gol de Marcos Alonso en el tramo final desatascador es Marcos Alonso que el año pasado con muchísimos goles este año empieza haciendo lo mismo a así que gran derbi de de Londres en Stamford Bridge con victoria final para el Chelsea que complica el Arsenal es verdad que era City y Chelsea dos rivales muy complicados pero dos partidos dos derrotas para el equipo de Unai Emery

Voz 2 11:11 yo empecé a viene Unai Emery y eso quizás a destacar la victoria del Paris san Germain

Voz 0301 11:15 si el domingo la tres por cierto ha marcado un gol de penalti Neymar empezado perdiendo el el PSC ha marcado de penalti el que era el empate Neymar se lo habían hecho a él ha entrado en el segundo tiempo en va P hilado tiempo decidir el partido ha marcado dos goles son los primeros minutos oficiales de esta temporada que se le veía claramente sin ritmo ya han marcado un golazo tremendo un control cambio de ritmo y luego una picada del portero de alguien GAM para cerrar el partido con uno a uno a tres dos goles ya de Neymar el que marcó en la primera jornada el que ha marcado en el día de hoy dos también los dos del doblete de hoy para P así que bueno pinta la cosa bien para el PSC porque además de los principales rivales Mona cosa dejado puntos el guión lo hizo ayer así que bueno pinta la cosa como pinta en en Francia la verdad que en fútbol podemos ver pero mucha emoción me parece Álvaro que a final de temporada no vamos a ver

Voz 2 12:05 precisamente esta última pregunta es la misma que el hacíamos ayer aquí Axel Torres e la Juve en Italia el Bayern en Alemania el París en Francia el City en Inglaterra quizás sea la liga española la más abierta quiero decir es que esos cuatro equipos muy muy favoritos no sé si tú también quieres el experto allí

Voz 0301 12:24 si os escuchaba ayer estoy de acuerdo en todo menos en lo de Inglaterra sí que es verdad que creo que el Manchester City es favorito claro por plantilla el nivel de juego incluso que vimos el año pasado porque en un campeonato de regularidad creo que los equipos de de Guardiola ahí marcan la la diferencia pero me gusta mucho el Liverpool de este año e me me parece que por ejemplo el fichaje de gritaba al de puede darle otra dimensión a Liverpool ante equipos que se hicieron un poquito más le puede dar muchísimo hay el centrocampista africano creo que se ha reforzado bien Alison igual los top cinco de porteros del mundo seguramente no pero sí que mejora lo que había hasta el momento en la portería sí que creo que sale reforzado del bien el el Liverpool y que si el si sí por lo que sea porque es normal también se fija un poquito más en la Champions en ser competitivo al final en competición europea de puede acabar complicando la la Premier aunque creo que el equipo de Guardiolas es favorito pero estoy de acuerdo sea como titular me parece que la Liga española sin duda hay más este año con cómo se ha reforzado el Atlético de Madrid la baja de Cristiano para en el el Real Madrid me parece que es una puede ser al final una lucha tres preciosa entre Barça Madrid

Voz 2 13:29 digo pues ojalá que sea así la verdad por el espectáculo hoy porque lo contaremos aquí en los diferentes programas deportivos de la Cadena SER

Voz 0995 13:35 un abrazo ahora unas a mañana otro Álvaro hasta mañana una y cuarto

Voz 0995 14:57 las diez y cuarto de la noche mañana Real Madrid Getafe en el estadio Santiago Bernabéu y Javier hola Javi muy buenas por aquí el balón muy buenas noches

Voz 2 15:06 el Getafe un equipo que en fin se ha reforzado bastante bien y que mañana incluso Le yo creo que le puede complicar bastante al al equipo de Julen Lopetegui lo más destacado de la previa cuenta Lopetegui con todos no

Voz 9 15:17 sí sí cuenta con todos incluso con el resto de compañeros va a jugar Carvajal creo que la portería Courtois que va a ser el portero titular del del Real Madrid hoy no quería decirlo Lopetegui pero creo que va a ser el sino lo ese mañana Álvaro lo va a ser durante la temporada seguro el portero ir creo que Vinicius base también jugador sino de inicio va a tener muchos minutos mañana en el Santiago Bernabéu también espero a Nacho en defensa es decir a un cambio algún retoque aunque evidentemente la columna vertebral del equipo está hecha tampoco es una plantilla que tenga tantos futbolistas

Voz 2 15:50 como hace un par de años no cabía un Real Madrid

Voz 9 15:53 ah y un Real Madrid B con estaban los Morata Asensio compañía no esta vez casi hay un Madrid a IU un medio Madrid ve así que veremos un equipo que seguro que va a plantar cara en la competición que quiere conseguir Lopetegui quiere conseguirlo todo evidentemente pero la Liga es la competición y la pregunta del millón el Madrid fichará a uno fichará hemos contado aquí en la Cadena Ser que el el club no se plantea fichar porque no encuentra de mercado nada que les satisfaga lo que le gusta no lo puede fichar irse lea bueno casi casi bombardeado a Lopetegui sobre este aspecto ido despejando balones como ha podido en la sala de prensa escuchamos si te parece ese fragmento con Lopetegui contestando a las preguntas de los periodistas

Voz 0361 16:35 lo que tenemos talento suficiente para ser un gran equipo y estamos convencidos que que vamos a hacer

Voz 10 16:40 es una plantilla muy buena le gustaría que se reforzará esa plantilla bueno a mí lo que me gustaría como entrenador

Voz 0361 16:46 es lo que estoy absolutamente al cien porciones centrarnos en sacar el máximo provecho de una plantilla que me encanta estamos convencidos confiamos plenamente en los que tenemos tenemos mucho talento los importantes son solamente los que están los que no están no son importantes

Voz 11 17:01 con esta plantilla sin un sustituto claro de de Marcelo sin el sustituto de Kovacic sin nadie que pueda hacer olvidar a Cristiano te da para luchar por todos los títulos los cuatro que te queda

Voz 0361 17:13 nosotros a exponer un poco igual que que Javier nosotros vamos a luchar por todos los títulos con los jugadores que tenemos confiamos plenamente en ellos no dudaría del talento de de la plantilla que tengo en ningún momento

Voz 12 17:26 faltan trece días en ese mercado de de verano se sí que espera que ocurra algo en ese sentido da por cerrada

Voz 10 17:32 plantilla en cuanta incorporaciones lo que espero que ocurra

Voz 0361 17:35 desde que es que seamos capaces de ganar los partidos que tenemos la nacieran eso es lo que realmente me preocupa más de verdad concienciarnos de que empiezan a competición un reto apasionante mañana muy exigente que queremos estar a la altura y queremos ganar esta Liga es evidente

Voz 2 17:49 utilizando Javi esta última frase de Lopetegui a ver si en función de lo que pase precisamente en en estos partidos porque quedan doce días para que se cerró el mercado puede ser clave también a la hora de determinar si se hace un esfuerzo por alguien no si no hay ninguna oportunidad de mercado no se ficha nada que decir

Voz 9 18:03 parece que la cajita donde se guarda el dinero en es ganancia bajo llave está destinada para lo que es está destinada no para un mega crack pero bueno yo no sé insistía hace un par de días alguien que tiene peso en el club oí y me decía es que tampoco dime uno que que que puedan mejorarlo pues no se unos ocurre Cavani no es que tiene muchos años vale mucho dinero Lewandowski es que exhibió Lewandowski tengo que venderá Benzema quiero decirte que en el club entienden los que toman las decisiones que no hay nada de de mercado que mejore lo que hay no y que bueno es senyera crack Neimar o que puede ser en bateo Kay no se estos últimos dos números Nos invento porque que gusta es Neymar y y bueno pues ahora mismo nuevo no puede venir así que que prueban los tiros yo creo que la plantilla está bien pero a mi se me antoja un poco corta porque bueno yo no está Cristiano no está a un futbolista que que ha jugado poco no el el croata que hoy ha debutado con con él el Chelsea Kovacic pero bueno hace un año estaba yo estaba Morata estaba Mariano no sé si había demasiados pero es que ahora se me antoja un poco corta no pero bueno si saben sacarle el jugo que es lo que tiene que hacer Lopetegui pues al cosa el rendimiento que todo el mundo quiere Ike sobre todo quieren los queman

Voz 2 19:11 el Real Madrid ha perdido fondo de armario el Madrid yo creo que es algo obvio vamos a rescatar una opinión de Rafa Alkorta en la previa del campeonato dos mil dieciocho dos mil diecinueve de Liga que va a arrancar el Real Madrid hola Rafa muy buenas hola buenas se antoja también un poquito corta la plantilla o no quedan doce días

Voz 0924 19:25 en el mercado no no se lo he cortado largo depende no de lo que yo quería

Voz 2 19:31 bueno pues sí pues para pelear por todos los títulos visita al Real Madrid

Voz 0924 19:35 el Madrid siempre pelea por los títulos esté quién esté evidentemente lo que va a ser muy difícil volver a ver en el Madrid es un van tiene como el que tenía hace dos temporadas pero es que el año pasado sin ese banquillo ganó la Champions no entonces a mi me parece que tiene una plantilla que yo creo que los dos últimos años au hace dos años era muy superior a las demás yo creo que ahora no es tan superior pero lo que está claro es que tiene plantilla claro que tiene plantilla para ganar todos los títulos no no no me cabe ninguna duda porque incluso hay jugadores que el año pasa igual tuvieron pocos minutos que igual este año pues se Julen Lopetegui les da les da más minutos porque tiene más confianza en ellos no vamos a ver qué pasa

Voz 2 20:13 la pregunta del millón a tu juicio para ti y en tu foro interno sigue siendo el futbolista necesita un delantero del Real Madrid bueno

Voz 13 20:20 y no siempre es

Voz 0924 20:23 necesita un delantero en todos los equipos necesitan un delantero de referencia lo que pasa es que yo creo que hay dos que son Benzema y Bale que si sin Cristiano yo creo que son capaces de hacer buenos números de hecho Bale ha hecho una temporada muy buena y Benzema también lo que es imposible encontrar a nadie que meta cuarenta goles es muy muy difícil sobre todo hay que hay que mira el precio no yo más allá del goleador lo que lo que sí creo que bueno y Javi tiene mucha más información lógicamente parece ser que este año no no pero quizás la caja esa que están preparando para una mega estrella pues yo quizás este año si hubiera ido a pasar a mí creo que es el jugador de los más desequilibrantes que en el mundo hoy he visto el partido del Chelsea por cierto y cuando ha salido del es un escándalo me imagino que será muy caro y por eso no lo ha querido comprar al Madrid pero yo yo

Voz 2 21:12 esa es el jugador que tu pensabas igual también a principios de verano que encajaba perfectamente en este Real Madrid Hazard

Voz 0924 21:17 a mí para mí si para mí sí ha demostrado que es un jugador ya no ya no ya no talentoso sino un jugador con con muchos partidos en sus piernas y yo creo que algunas cualidades espectaculares para jugar en este Madrid pero me imagino que sea una cuestión de precio no no tengo ninguna duda en

Voz 2 21:34 dos más Rafa te espera un Madrid envalentonado después de lo que pasó el otro día en la en la Supercopa de Europa

Voz 0924 21:42 si en Madrid no se no está envalentonado apague vámonos no yo creo que

Voz 2 21:47 el inicio nunca es fácil volver Getafe además tiene un muy buen entrenador con esto quiero decir además teniendo en cuenta que es viene S tres Champions seguidas pierdes la Supercopa de Europa y se estrellase debate entrenador fetiche muy nuevo evidentemente

Voz 0924 22:03 este año no no es un año fácil para para ninguno porque claro el la la referencia es es tan alto que que es muy difícil volver a conseguirlo pero yo creo que mañana el momento tiene un partido importante en el Bernabéu contra un buen equipo un equipo que le que le va a hacer daño hoy porque es eh este tácticamente es un equipo muy bien trabajado íbamos a ver cómo empieza el partido no sobre todos esos primeros minutos donde normalmente siempre de suele tener confianza el Madrid cuando marca cuando marca pronto si no marcan pronto pero bueno pueden pasar muchas cosas y hemos visto he visto también a la lluvia que la costa ganar a todos les cuesta nadie y mañana seguramente hoy al el Barça la costa ganar ante un ante el Alavés con lo cual le yo creo que mañana no será partido fácil pero sí envalentonados tienen que estar es igual que hayan perdido el otro día ir

Voz 2 22:54 es una pregunta que no venimos repitiendo durante el verano a a Santi Cañizares acerca de la cohabitación de dos grandes porteros quiero decir va a llegar el momento que quizás sea mañana que que Courtois ya debut o que esté en el en el banquillo del Real Madrid tú crees en la cohabitación de dos grandes porteros hombre yo creo que por ejemplo te acuerdas que Diego López jugaba la Liga y la Copa y la Champions va Casillas

Voz 0924 23:16 pues puede pasar perfectamente yo creo que eso es la lo lo que decida el entrenador lo que está claro es que es mejor tener dos porteros buenos que no uno bueno y uno medio bueno yo creo que en este momento el Madrid tiene dos porteros muy buenos donde uno de ellos que es que él lo haremos todas las últimas temporadas con una presión tremenda que es un gran portero pero evidentemente Courtois es un portero top yo creo que no va a ser fácil para Julen pero estoy seguro de que los dos van a jugar eh porque cuando tienes porteros tan buenos no le puedes banquillos donde el año a uno de ellos

Voz 2 23:49 igual el problema del Madrid es que claro portero sólo puede jugar uno de los franceses

Voz 0995 23:54 Rafa Alkorta Javi Herráez hasta mañana adiós sólo hasta un abrazo

Voz 2 23:59 dice cinco doce y veinticinco en Canarias estamos ya casi casi acabando pero antes los otros dos partidos de mañana te cobra que José Palacio hola muy buenas otra hola qué tal el Rayo Vallecano Sevilla mañana qué partido para la vuelta a Primera de Vallecas el partido la luso

Voz 1038 24:12 en en Vallecas la exclusión desorbitada después de ese ascenso el año pasado en el que se ha roto quebrado el récord de abonados hace apenas a principio de de esta semana trece mil abonados este año en primera división el Rayo Vallecano que van a querer ver una victoria o por lo menos rascar puntos a su equipo ante un rival fuerte como es el Sevilla en un estadio

Voz 2 24:35 a medio remodelar porque

Voz 1038 24:37 todavía no está del todo todavía van a seguir las obras pero va a poder jugarse en el estadio de Vallecas que era una de las dudas en la pretemporada en su y con césped nuevo que es algo que le legado a Michel en las últimas semanas lo probó el jueves y dice que le ha gustado mucho el césped de Vallecas que no les gustó tanto en Segunda División el eso sí falta que hacer mucho trabajo las oficinas no sólo la de Nervión sino también en la de Vallecas porque dicho hoy Michel que necesita entre cuatro y seis fichajes un portero segundo portero para suplir a Alberto defensa doble centrocampistas dos delanteros de orejas en la en el listado de dorsales no sale el nueve nueve ya lo tiene reservado para alguno que pueda hacer

Voz 0995 25:16 Álvaro Negredo Felipe Caicedo algún

Voz 1038 25:19 la Antero de ese nivel que quiere firmar el Rayo Vallecano sí que puede debutar mañana por ejemplo Tito Amat Pozo Medrano sigue apuntar más a titulares job hubo con vincula con el lateral peruano hizo lo que parece claro es que va a actuar con falso nueve Michel con Óscar Trejo en echó gota en la delantera y rotaciones también en equipo de Machín todo después de lo que vivimos tras la victoria ante el Zalguiris volverán caer mercado Roque Mesa Navas y el Mudo Vázquez la gran novedad puede ser en punta Andrés Silva al portugués a jugar su primer partido de como titular y sobretodo querrá imponer el equipo de Pablo Machín su mejor físico ya son cinco partidos oficiales los cojo al Sevilla ya pena bueno ninguno el Rayo Vallecano se que por ahí que retirar el equipo de Sevilla Pita Mateu Lahoz partido Gavín arbitra a las ocho y cuarto de la tarde ya que decirlo ya todo en el bar de Burgos Bengoetxea

Voz 2 26:10 hay dos árbitros ya a esperar campo Ibarra

Voz 0995 26:12 gracias Palacio y a las seis y cuarto de la tarde en Ipurúa Eibar Huesca con qué novedades Roberto Ramajo hola

Voz 1825 26:17 hola qué tal muy buenas partido inédito en Ipurúa entre el Eibar y el Huesca que debuta en Primera División con las bajas de Insúa a capo ya Aguilera y con la ilusión de dar continuidad a su gran ascenso de la pasada temporada esta vez no está Rubi pero sí otro hombre clave como Leo Franco por su parte en el Eibar sin los últimos resquicios de su plan te llamas histórica sin el capitán Dani García ya Ander Capa pero con el comandante Mendilíbar a los mandos de la nave armera recibe al equipo oscense con las bajas importantes del capitán Iván Ramis ID Pedro León el choque va a arrancar a las seis y cuarto será arbitrado por el navarro Prieto Iglesias espera buen ambiente ni purga una hora antes del partido habrá acto de hermanamiento entre las peñas del conjunto armero islas del conjunto oscense en su debut en Primera División

Voz 0995 27:05 lo del hermanamiento siempre también gracia Robert González un lector muy bueno Álvaro qué tal muy buenas sea no

Voz 2 27:10 eso ya quedado en el tintero pues mira cuatro partidos de es

Voz 1534 27:13 segunda mañana a las siete Mallorca Osasuna y Real Oviedo Extremadura a las ocho y media Real Zaragoza Rayo Majadahonda para las diez de la noche nueve horario insular Las Palmas Reus Fernando Alonso mañana corre las Seis Horas de Silverstone tercera prueba del Mundial de Resistencia junto a Sebastian Buemi van líderes de este campeonato Isaías más desde la segunda posición la carrera empieza a la una Buemi será el que haga el primer relevo así que veremos si Fernando hace el segundo o el tercero en baloncesto ya ha disputado la final del Europeo sub dieciséis España caído setenta y dos setenta y uno por sólo hay auto ante Croacia pero bueno aun así gran torneo y medalla de plata para los le Javi Zamora en la Diamond League de Birmingham se está disputando la duodécima fecha Joy Orlando Ortega que hace unos días conseguía ese bronce en los Europeos de Berlín se ha llevado la prueba con una marca de trece cero ocho a sólo cuatro centésimas de su récord de España en el Master mil de Cincinnati Djokovic ya está la final esperando a Federer o hago Fem partido que se está disputando en estos momentos y que gana el suizo tres a dos Pedro pues rock ayer debutaba con el Girona en primera división hoy ha renovado hasta dos mil veintitrés Julio Baptista también conocido como Julio con hache azul treinta y seis años vuelve al fútbol y lo va a hacer en el club de Rumanía equipo que está jugando además la previa de la Europa League

Voz 2 28:24 verdad que cruzar al otro con Joaquín eh

Voz 0924 28:26 la entrevista de mes de diciembre como te con

Voz 14 28:29 dos con Baptista y con y con Joaquín en fin siempre dan para mucho gracias hasta mañana hasta luego y a vosotros por estar ahí siempre acompañándonos por escuchar la radio por escuchar láser aunque sea en verano mañana más Larguero a las doce y cuarto de la noche ya será lunes eh adiós

Voz 15 28:48 familia