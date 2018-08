Sociedad de valores | Crsitina Almeida: "No hubiera habido 8M si no hubieran existido antes ochos de marzo"

Voz 2 00:00 nada

Voz 3 00:29 Decía Aristóteles que la Comunidad perfecta es la polis surgió para satisfacer las necesidades vitales del hombre y que su finalidad es permitirle vivir bien con el paso de los siglos Alarte para gobernar esas polis para buscar la satisfacción de esas necesidades de las que hablaba Aristóteles se le conoció como política veinticinco siglos después podemos seguir entendiendo la politica como la actividad que conduce o debe conducir a la solución de los problemas de los ciudadanos para qué sirve la política planteo la pregunta a una mujer que lleva toda su vida implicada en defender los derechos de los colectivos más débiles su vida política ha transcurrido en paralelo a la ahora denostada Transición tuvo voz propia en diferentes legislaturas en diferentes foros y sobre todo ha sido una voz que nunca se ha plegado a la disciplina de partido si eso suponía ir en contra de sus principios e ideales Cristina Almeida buenos días

Voz 0433 01:36 buenos días qué es la política yo creo que la política es el esfuerzo por mejorar el mundo en general y el que te toca Tim particular

Voz 1312 01:46 te parece una una pregunta ingenua o crees que esta pregunta es más necesario que nunca para volver a ponerla en valor

Voz 0433 01:53 yo creo que es absolutamente necesario porque lo que se ha puesto en valor es lo que no en la política lo que es la corrupción la ineficacia la falta de interés de la gente por otra preocuparse de los demás entonces me parece que es el peor sentido que se le puede dar a la política yo creo que la política es como un pensamiento transformador de todos los hechos que ocurren alrededor de tu vida no es que sea la militancia en un partido ni la confesión y tener un carné es estar preocupado por avanzar el mundo por ser más igual por ser más justo la política tiene que ayudar a eso no a lo contrario que es como están ayudando yo creo que el el de es considerar considerara la política hace que estén fortaleciendo lo peor de la política por un lado en el lado personal lo de la corrupción en la gente que se dedica pues hay tanto corrupto que piensa que es una cosa para llegar a la corrupción o también a la malversación de ideas como están pasando co el resurgir de políticas absolutamente negativas como es el fascismo la extrema derecha todas estas cosas yo creo que eso es lo que está en el sentido de la política por eso hay que reivindicar el otro

Voz 1312 03:14 claro cuando alguien dice que no cree en política y que no cree en los políticos no está dejando en manos de los fascismos

Voz 0433 03:21 bueno unos está dejando se está dejando El fuera de la mano de todo porque cuando alguien dice yo no creo es porque creo en mí pero si no crece la política y no hacer nada aunque tú creas en las cosas no puedes hacer nada por los de por lo tanto yo no creo que haya nadie que no crean política sino hay alguien que se compromete o no se compromete para mí el compromiso es fundamental en la vida para todo para vivir para divertirme para ser mujer para gozar de las cosas para tener la tranquilidad de que lucha para que las cosas cambien y creo que ese sentido te da vida te da una permanente longevidad porque continuamente viendo lo que pasa por tu lado tratando de mejorarlo

Voz 1312 04:07 cómo rescatarla la política de ese descrédito en de esa desafección la que ha caido pues por lo que decíamos ahora no por la corrupción por los privilegios los favoritismos los cohechos

Voz 0433 04:19 bueno yo creo que fundamentalmente loas he hablado en este programa fundamentalmente porque se están quitando valores humanos no la política a todo a la gente se ha intentando cada vez que esté más ajeno a la filosofía las humanidades las querían suspender la educación cívica yo veo que es muy fundamental la educación porque la educación forma a los hombres y mujeres de otra manera también forma la política de otra manera ahí también forma el compromiso de otra manera por lo tanto no es tanto la militancia política como ser educado en valores que tú quieras despertar los más de ahí nace un compromiso en positivo hacia los demás yo creo que en mi vida siempre ha sido un compromiso no sólo partidario sin un compromiso personal humano con con el mundo que me rodean con la mujer los hombres con los trabajadores con las libertades porque todo eso Manrique sido enriquecido económicamente que tampoco me quejo porque mi trabajo siempre lo he hecho siempre he vivido en mi trabajo de un tanto ocasionalmente estado en algún cargo público pero mi mi profesión y Mi vida ha sido será abogada entonces para mi ha sido siempre decía pequeñas pues la tele desde pequeña yo creo que estaba comprometida antes no sabía lo que era el compromiso político y social pero entendía como una especie de caridad una cosa sí que me iba de pequeñita me trajo a querer hacer algo ir a la catequesis un barrio mapas herido de allí pero yo no sabía lo que era el compromiso social pero quería hacer algo bueno le compraba un cupo mala viejecita de la esquina ciega ir llevado a Caramelo a los niños de que ese ataque supe lo que era el compromiso social y que las cosas no vienen del cielo ni los ricos y los pobres sino que tienen que ver mucho la hermandades labradores y ganaderos los terratenientes y empiezo a descubrir ese mundo y ese mundo ya me da otra perspectiva de compromiso social y no de compromiso caritativo sino compromiso transformador pareció lo mejor que me ha podido pasar en mi vida

Voz 1312 06:33 ya sigue es porque te has jubilado pero de eso no se puede jubilar uno no

Voz 0433 06:37 bueno yo creo que el pensamiento no se abrirá uno yo me he jubilado de lo que me obliga decir lo que alguien puede poner sobre mi ser abogada que aunque era una larva ver independiente de siempre una profesional independiente pero la Abogacía tiene plazos tiene juicios tiene clientes tiene muchísimas cosa que sí yo no puedo estar en libertad yo ahora creo que la jubilación la libertad de horario que luego tengo muchísimas cosas que hacer estupendo pero porque las quiero

Voz 5 07:27 la historia

Voz 1312 07:35 ah y Cristina hablabas hablas de compromiso Illa la política también es una cuestión de confianza porque el ciudadano tiene que confiar en el Gobierno de sus cosas el buen gobierno de la de de de la gestión pública en los políticos es cómo se puede recuperar la fe en la utilidad de la política

Voz 0433 07:54 bueno pues yo ciudadano que ha visto a la crisis

Voz 1312 07:56 ejemplo en esta crisis financiera el poder político ha quedado aplastado por el poder financió

Voz 0433 08:01 pero claro porque ese poder no se elige no lo eligen los ciudadanos los ciudadanos tienen que lo que combatir que esos marquen pero si ellos no se implica los que se implican son los otros y los otros no se presentan a las elecciones no son para criticarlo sin luego pues bueno a ver si se publica la lista de amnistiados de verdad vemos lo que son los el financiero la gente que manda en la en la oscuridad que son los que se dedican a corromper etcétera pero en la política también se distingue la gente no cree en los malo pero la gente confía cuando las cosas hacen bien las cosas cuando alguien que llega la política para arreglar el mundo y no para ganarse su bolsillo se nota yo lo digo sé que soy un poco yo imparcial en esto pero yo voy a Manuela Caro antiguamente ponerlo periódico que el Ayuntamiento de Madrid y el que más ha trabajado contra la deuda menos ahorra ya más de cuatro mil millones y encima la tienen acribillada ahí en Montoro que no la dejaba gastar ni los beneficio cuando las cosas se hacen bien no bien el repulsa sino viene al revés cariño hacia la gente que trabaja hay respeto yo he estado en el Ayuntamiento con Tierno Galván pues será muy distinto al Ayuntamiento de la botella porque porque llegábamos una gente con ánimo de cambiar la ciudad de abrirla a la libertad Hay y eso se nota la gente se echa a la calle también y yo creo que fue pese a la política institucional ir representada por gente que tienen ahí el carné y tal pues hay mucho político que están en la vida también cotidiana que son respetar no yo te lo digo que no sea ni del PSOE ni de nada pero yo soy una mujer de izquierda eso ya lo tengo clarísimo dicen que si no hay derecha izquierda ETA yo lo tengo muy clarito

Voz 1312 09:54 qué piensas de de estos que de estos líderes sonrientes que salen diciendo que no ya no hay derecha en Izquierda

Voz 0433 09:59 bueno pues ya sabe pues son tan sonriente que no van a dejar a nosotros sin sonrisa yo cuando alguien puede empezar a hablar de que no hay derecha en Izquierda que somos personas cuando me dicen no hay hombres y mujeres persona digo no quiera ser persona mujer porque cada vez que me dice que soy sólo personas me quitan derechos entonces hay cosas que no pues estos que vienen a decir estábamos democracia estamos a favor de la inmigración pero no vamos contra la mafia lo que queremos Gill y la mafia estás sentado los gobiernos de muchos sitios y la que al final te enfrentas al que está más tirado de todo en vez de enfrentarte por arriba a las cosas entonces yo me parece que que que cuando digo que soy una mujer de izquierda porque creo que es una mujer que no me conformo con que las cosas no vayan cambiando hacia mejor y tal al mundo que tenemos que temían tirando los pueblos y luego cuando quieren venía aquí les hayamos ir luego cuando vine aquí no los creo admitir destruimos sus países y luego no queremos que lo nuestro en fin son situaciones que nunca va a dar tranquilidad al mundo yo lucho porque mundo tenga tranquilidad porque hay dinero para todos lo que no puede apropiar cero cinco mangantes si dejará todos los demás en la necesidad de la verdad que estoy tan convencida de que el mundo sería mucho más feliz si todos trabajamos en ese sentido que por eso no me arrepiento

Voz 1312 11:31 tú has practicado politica muy distintos ámbitos alguno ya las mencionado desde fíjate desde la clandestinidad hasta has estado las Cortes pasando por el Ayuntamiento en cuál de esos ámbitos coches que la política encuentra mejor su esencia

Voz 0433 11:45 bueno fíjate yo que no era muy municipalista porque no me había dedicado nunca a las asociaciones de vecinos siempre había trabajado lo laboral lo en lo o en lo político defendiendo preso político y trabajadores no ha hecho mientras otro grupo del despacho precisamente los que luego mataron en Atocha se dedicaban a los a los asociaciones de vecinos y a los problemas municipales pero el municipio tiene una tarea importantísima porque lo más cercano a la gente cuando alguien pasa algo en política no va a ver al presidente del Congreso a su ayuntamiento y a ver quién hace caso por lo tanto la cercanía con la gente es lo que te da el respeto a la policía

Voz 6 12:56 otro

Voz 1312 12:58 Cristina de siempre te rebelado contra la rigidez en en las formaciones políticas contra la falta de democracia interna fuese expulsado del Partido Comunista de Carrillo te te enfrentas de Anguita en Izquierda Unida crees que es ese uno de los grandes problemas para acercar la política a los ciudadanos uno de los problemas de nuestros partidos que no se permita la discrepancia

Voz 0433 13:18 el no sólo de nuestro partido es que yo creo que la sociedad también pasa muchas cosas rectas es decir los partidos hay una eso de que hay una fortaleza y una rigidez pues mira menor pero es verdad que cuando se enfrentan dos teorías se impone la que más manda a mí me echan Vita porque manda más no porque tengo más razón igual que brecha Carrillo porque manda más pero no tiene más razón porque las cosa luego echaron a Carrillo charol Anguita ir cosas sabe no admitir la disidencia dentro de un partido es no ser consciente de la democracia por lo tanto yo que no me tengo un y que enfrentar sino simplemente que lo que yo creo lo tengo que expresar ese no lo puedo en el sitio donde conscientemente Milito que me echen yo no voy a perder que me quiten un carné no me van a quitar las ideas y sin embargo crea una situación siempre de ruptura cuando la libertad de poder criticar dentro de los sitios Kertész es el Mena la mínima expresión que se debe tener de la libertad poder hablar donde tú quieres esta poder disentir de lo que se hace poder intentar lograr que luego te tienen que pulsar porque no has conseguido más mayoría que aquello pues me parece triste me parece que no se puede porque a lo mejor la gente que te critica va a ser la gente que hace que luego esas líneas de crítica sean las que adopten el partido en general entiende lo hemos visto en el PC EPO fue un desastre porque después de la legalización desastre cuando la clandestinidad era partido importantísimo por tantísimo porque estaba en la lucha contra el funky o no por su hijo en dinero ni teníamos carné ni teníamos nada y teníamos que hacerlo todo el Times entonces era la misma situación en la sociedad que en el partido pero luego cuando ya se a legalizar por empieza empiezan los intereses Si yo soy fiel a la dirección porque un lado fiel a la dirección POTA está siempre en pecado eso es como suele una pecadora nata pues estaba casi siempre en pecado

Voz 1312 15:35 esto es un verso un verso libre Cristina sin embargo también como a la vez como miembro de esas formaciones siempre fuiste capaz de tender puentes hacia otros partidos para para llegar a un fin común no murió que era el Gobierno no izquierdas lo hiciste Colón socialismo de Tierno Galván mucho más tarde con el PSOE Almunia con resultados diferentes pero las consideran experiencias satisfactorias porque parece que a la izquierda le cuesta tanto entenderse entre sí

Voz 0433 16:03 bueno porque siempre uno se considera que el otro yo siempre cuando dijo que era pero yo sé que hay otro más a mala izquierda aquello porque siempre te surge entonces cuando tú te crees que eres el otro era incapaz de dialogar con el otro si queremos que tenemos un fin común pop podemos poner etapas en los diálogo ahí etapas la etapa de coincidencia la tapa de seguir avanzando pero si no hay una etapa de coincidencias no avanzarán nunca porque es de verdad que en las formas de poder acceder a hacer más cosas esa cediendo a tener más razón con otro a ser una fuerza impulsora de un proceso y a mi me parece que el diálogo en la izquierda no ha estado digamos pensando en los valores de la izquierda sino pensando en quién se tiene la primacía de la izquierda y como se que la primacía no la va a tener uno y la van a tener todo me parece tan fundamental que para que un país se deprime la izquierda es que sepa dialogar entre ellos sin tener que estar siempre rompiendo signos hace mucho más estando colaborando yo soy una auténtica por eso con las cosas que más me aislaban de Anguita era precisamente esa idea de las dos orillas todos están en una ellos a otra es la pura tal que está en una isla más que en una orilla no se juntan nadie entonces eso nunca me ha gustado ese estilo siempre me me ha gustado el estilo del diálogo y de saber prácticamente lo que podemos hacer en común y lo que se tiene que hacer en particular pero tienes que crear las circunstancias para hacerlo a mi me parece muy bien que los catalanes quieran tener una república también la quiero decir que no es un problema que yo me vaya pero yo no lo quiero hacer de cualquier manera dándome a tiro o quitando la constituyó yo a quiero hacer consiguiendo el competir de otra mayoría para elegir otro sistema de gobierno ya que me cuesta más porque no lo que hacen yo sola ni lo que hacen por la fuerza ni la violencia ni saltando me los valores democrático pues si yo espero más se operaron el franquismo pero al final siempre tengo una sensación de ganar otros dieran siempre pierde poco nota ningún lado yo siempre ganando p'alante

Voz 1312 18:28 por cierto Cristina nos han contado que hay una frase que preside la entrada de tu casa dice la Constitución protege cada rincón de esta casa

Voz 0433 18:35 eso es verdad si es que hicimos un ladrillo la contra la ley de la patada en la puerta de la ley de seguridad de Corcuera o no de Corcuera era la ley de patada en la puerta la de ahora la ley mordaza imaginaron la seguridad ciudadana vamos pararnos a limpia la puerta o a la mordaza con todo

Voz 1312 18:55 hemos avanzando muy bien en ese terreno

Voz 0433 18:58 es que es como perder la conciencia de lo que necesita la seguridad ciudadana que es lo que necesita es seguridad salud gente que sienta que está protegida en sociedad no gente que viene por Nozar técnica y arte que te ponen multas por manifestarte

Voz 1312 19:16 a lo mejor es Cristina a lo mejor los ciudadanos querrían que el Gobierno le garantizase otra seguridad como que no va a pagar primero la deuda antes que echarlos a ellos de casa

Voz 0433 19:25 está claro pues eso te digo eso la seguridad de los ciudadanos la seguridad de la ciudadanía porque la represión es cuando no hay seguridad en los ciudadano contestar con representado bien con represión en la de no respetar derechos y por eso hicimos aquel cuarta Kheyl su ladrillo de esos cómo se vende que pone cada la Constitución protege cada rincón de esta casa

Voz 8 19:57 no voy

Voz 1312 20:06 recuperando el tema del diálogo que los las utilizaba mucho tanto en la forma nominal como verbal es concebible que en estos días dijo representantes de diferentes partidos se sientan a hablar intenta reformar una Constitución que parece un tanto envejecida o para buscar una solución al tema catalán cómo ves tú el tema de la reforma constitucional

Voz 0433 20:26 hombre pues yo la verdad es que yo soy muy federalista es decir de toda la vida dentro del partido y de tal nosotros hemos tenido una actitud de federalismo decirle que España se puede convertir en una federación como Alemania o lo que sea y en vez de autonomía época ahí a Naciones suscribió creo que puede haber todo región sancione países no no estoy yo sí que creo que la Constitución fue un paso importante al establecer el Estado de las Autonomías porque antes era el centralismo absoluto eso después cuarenta años por supuesto yo creo que la Constitución sea ningún ladrillo algunos lo quieren hacer un ladrillo que es tanto como negarse a seguir p'alante entonces cuando unos hundían lo decía Pablo Iglesias hablaba del setenta y ocho digo mira Pablo dedica te al dieciocho que más importante porque en el setenta y ocho salimos como pudimos prosa limo pero cara mil dieciocho con un gobierno de derecha con lo cual no me venga cuanta que tú destruir setenta y ocho es decir que recordar ahora lo que se hizo presente techo en unas circunstancias totalmente distinta no vale lo que tiene que hacer ahora es cambiarla para que valga hoy no para que con efecto retroactivo quieras hacer lo que entonces no no se pudo hacer o no queríamos hacerlo es decir que tampoco crea que que las cosas se tienen clara toda la vida pero bueno entonces yo sí que creo que hay el cambiar la Constitución y que hay que ver los puntos en los que queremos cambiarlas in también tienes que pensar a la fuerza cuando habla aquí que no que hay que la ley electoral porque el interés ciudadano borró o hagan Izquierda Unida o sea bueno pues es que a mí sí me parece que hay que cambiar la ley electoral y que la representación tiene que ser otra manera no estoy de acuerdo con la ley de Hong y todas estas cosas que yo creo que han ido cambiando porque la democracia se va expresándose de otra manera y entonces hay que para Carlos y no a modificar dividió ni para quitar la única discriminación empresa que hay de que las mujeres no puedan acceder a la Corona de Leonor por ahí pero como se descuide no va a poder como no cambien la Constitución porque aunque haya un acuerdo básico en que hay que quitarlo pero como se reforma tiene disolver las Cortes aprobar la modificación disolver la Corte preparar elecciones así hacer un referéndum pues está la cosa como para hacer referencia ahora te Leonor suba algo lo digan en la palabra ahí está por eso digo que que son cosas que son más de impulso de miedo personal pero yo que la ley se cambie que se abra a nuevas cosas y tal me parece lo lo que hay que hacer lo justo

Voz 1312 23:19 tú generaciones de jugó muchas veces la vida hay sufrió represalias por reclamar el ejercicio de la política democrática como te sientes ahora que ves que se desprecia esa esa vocación política

Voz 0433 23:29 bueno yo te digo que nunca creo que se desprecie la vocación política porque los que quieren despreciar otras etapas democráticas y tal en el foso todo es que no saben construir su propia democracia ir a mi me parece que cuando ahora a la gente que decía ante critica tal pues yo me gustaría haberlos visto en aquel momento ante cuenta que sea algo valió por ejemplo de el asesinato de Atocha fue decidir que PDI para se iba p'alante porque fue una semana negra de enero en donde atacaron a los estudiantes a través de la muerte Arturo Ruiz después el lunes siguiente Mari Luz Nájera de puede atacando a la Justicia con el Oriol secuestrando Villaescusa bueno todas esas cosas que pasaron en muy pocos días que terminar el asesinato de Atocha que creía en ese despacho se llevaba el transporte para ver si había una huelga general transporte intervenía al Ejército como todas las cosas se controlarlo pues les costó la vida a mis compañeros pero yo siempre digo que si lo único que sirvió su muerte porque no la deseo y es un dolor que no he tenido nunca que que no superado nunca pues sí creo que dieron su vida pero por lo que había luchado por la democracia y las libertades eso me parece un dolor un dolor coherente con la vida de ellos

Voz 9 24:58 es que tras la sede quiero quede no

Voz 1312 25:45 ahora que ya estás jubilado de tu ejerció como abogada en abogada laboralista de es que hay un un retroceso en los derechos laborales de los trabajadores que imagino que te parte el alma que te debe revelar por dentro y luego está el tema de las mujeres yo creo que hay un antes y un después de lo de de este ocho de marzo verdad Cristina

Voz 0433 26:07 bueno es que no hubiera sido un ocho de marzo Si hubiera sabido antes muchos ochos de marzo en muchas cosas entiende el ocho de marzo yo creo que culminó una serie de ella no sabíamos lanzado a la calle por el aborto por las cosa el tren de la libertad el siete n todo eso iba pasando yo desde que íbamos los ocho de marzo que iban allí treinta y casinos insultaban ocupa salieron a Tirano huevo diciendo que había cosa más importante que la igualdad es bien lo llevas claro pero es verdad que cuando ha sido a Sando eso hábito cómo se iban incorporando más como venía el relevo y como venir más ya al ocho de marzo yo está está segura que iba a ser un bombazo mira que les ha cogido a todos con el pie cambiado porque el ciudadano que luego bajaron al ahora allí cuando vieron la gran manifestación bajó la Begoña Villacís ikastola pitaron de puede lo que había dicho y casi la noticia de un periódico es que habían pitado había así digo bueno no se fue con un contenedor la cabeza porque la chica no somos violenta no nos dedicamos a quemar contenedores nuestros manifestación entiende pero es es el aprovechamiento primero insulta president que te puede dar moto pues luego bajas entonces todo eso yo seguridad de que era una una manifestación para decir estamos hartas estamos hartas de esta vida de que no hay luchar por todos los derechos que los tenéis vosotros sin enterarse nosotros tenemos que estar toda la vida tuvo que luchar por ser mayor de edad por poder in me de mi casa por poder quitarme al marido no de encima que supongo el divorcio quería quitar pero que no tuvo era que tienen permiso para trabajar para viajar cosas de esas que nos han dado vergüenza superando por lo tanto todo eso así un camino de lucha que llega a que la igualdad jurídica la puedes tener pero no tienen la igualdad real entonces lo tienes que declararan la sociedad el ocho de marzo fue la explosión de todas las luchas que habíamos tenido por lo tanto después del ocho de marzo ya somos un factor a tener en cuenta mira asistamos teniendo en cuenta que el nuevo Gobierno ah pues su mujer pero no puerto mujer por ser mujeres porque algunos dicen claro como son mujeres hay que hacer la tontería la cuota no el derecho a estar ahí y hoy hay un derecho mayoritario más de poder de mujeres que saben lo que están haciendo son las mejores en lo suyo pues no son las mejores son buenas nunca sé quiénes la mejor pero en cualquier caso ya está haciendo otra cosa ahí estamos en la agenda de todos ya hasta la botín tienen que decir que administra ese ese me lo preguntas hace diez años te hubiera dicho que no romperlas preguntado hoy te digo que si te pues bueno hay muchas cosas que que vamos consiguiendo cuál no nos queremos que todavía no hemos conseguido demasiado vamos consiguiendo muchas cosas hijos tendremos un cambio en la sociedad la sociedad necesita la mujer

Voz 1312 29:17 bueno es a la leona que llevas dentro de esa luchadora nuestra jubila yo está en plena forma

Voz 3 29:22 Maef anual no claro yo

Voz 0433 29:24 no me creo lo hago y además cuando me dicen ahora estas vacaciones vacaciones son el reparto de mi tiempo yo vengo a Ibiza hace cincuenta años se creó hace ver las cosas que el año pasado cumplió cincuenta años cuando yo cumplía cincuenta años de abogada precisamente de esa Ibiza cómo ha ido evolucionando como serlo post no ha tenido y lo negativo que tiene también con la vida de lo mismo no hay cosa positiva yo ahora estoy encerrado allí porque no me interesa las cosas que veo Ny pues ya pasa una época árabes otra época no entonces pero yo sigo amando esta isla sigo estando enamorado viviendo la luna ETA esa cosa cosas que necesito

Voz 1312 30:13 es sigues luchando porque necesitamos gente como tú que siga luchando y les siga dando ideología compromiso a a esa lucha nunca

Voz 0433 30:21 hay tantos luchamos luchemos para que la de la educación también que dicen esto adoctrinar no es dar libertad Conde Duque a la gente en todas las cosas ileso señas tiene libertad para elegir por lo tanto no no nos fiamos de la educación precisar lo que hemos tenido que tragar la gente aquí la educación los professore el desprecio la falta de de de protagonismo de la educación en nuestra sociedad eso es lo peor porque eso no da ideología lo único que da

Voz 3 30:53 es decir Vori tres pero unos término pero hacer bolos en vez de hacer educado yo quiero te eduquen a ser libres tres bonita palabra

Voz 1312 31:06 Cristina Almeida un placer siempre sentarse a escucha

Voz 3 31:10 Carla nada además que fíjate que tienen una emisora donde venido durante años aquí a esta emisora pequeñito divierta mucho tiempo con con todos los que había que años y años también muy buena gente nerviosa día me siento me he ido a hacer tiempo y ya está

Voz 1312 31:30 esa enorme Cristina que muchísimas gracias por por pasar este ratito con nosotras

Voz 3 31:34 bueno a ver de verdad la política porque se apreciamos la política decíamos los cambia

Voz 10 32:41 a vivir que son dos días en verano