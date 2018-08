Manual de justicia | La dictadura de los algoritmos

Voz 2 00:00 os

Voz 1312 00:23 momento de abrir el manual de justicia que cada domingo nos trae nuestro compañero Pedro del Rosal Pedro qué tal buenos días

Voz 3 00:30 buenos días

Voz 1312 00:31 Pedro del Rosal es ya lo saben es responsable de contenidos jurídicos de Voltaire sean club ver para cinco días y el país del club ver pero el club ver cuál es que me complicó yo sola e cada vez mejor en septiembre lo tenemos hecho venga vamos a empezar el tema que nos has propuesto hoy Pedro puede parecer más propio de de la ciencia ficción que de la realidad pero la verdad es que el mundo del derecho ya está trabajando para resolver las incógnitas que se nos plantean con la presencia de robots en nuestra vida cotidiana

Voz 3 01:06 si es que la progresión de la tecnología hace inevitable que que desde la ley se aborde ya cómo se regula esta presencia de robots inteligencia artificial entre nosotros es un tema quizá no para mañana pero a corto plazo de lo que muchos se piensa

Voz 1312 01:20 a mí me me alucina que ya esté pensando y hablando en términos jurídicos de esto pero claro es importante además un tema muy importante y me parece que también es importante distinguir los robots de las máquinas tradicionales

Voz 3 01:32 si el el salto cualitativo que da la robótica frente a esa máquina tradicional que es lo que hace es ejecutar una tarea que previamente se le ha programado pues colocar un tornillo por ejemplo el este salto cualitativo Se basa en tres aspectos no y que de alguna manera hace que que esa respuesta que da la máquina ese robot sea un poco imprevisible en primer lugar recoge datos pagan normalmente grandes cantidades de datos los analice los procesos de alguna manera piensa y luego actúa toma decisiones de acuerdo a esos datos que ha recogido es decir tenemos aparatos que de alguna manera son capaces de percibir su entorno a analizarlo y actuar y afectar además a a la vida física no es sólo en en el ciberespacio

Voz 1312 02:10 al menos en la ficción los robots ya tienen sus propias leyes

Voz 4 02:14 que la robot un robot no puede hacer daño a un ser humano y provocar pasividad que un ser humano sufra daño alguno es un robot debe obedecer todas las órdenes humana excepto si dichas órdenes entre conflicto con la primera ley ver Vera le un robot debe proteger asimismo siempre quería hacerlo

Voz 1312 02:41 conocidísima son las tres leyes de la robótica creadas por Isaac Asimov que son la base de películas como El hombre del Bicentenario que ese fragmento que acabamos de escuchar y es que en todas las historias ya se avanza que la presencia de robot supone un gran progreso sí pero al mismo tiempo pueden causar efectos negativos por ejemplo en el ámbito laboral

Voz 3 02:59 no si además yo creo que con razón es donde existe más preocupación no porque la sustitución de trabajadores por robots pues puede llevar a a mucha gente al desempleo hay diversos estudios sobre esta materia para que Haski es una materia que está tratando el más probablemente catastrofista fue uno que hizo a la Universidad de Oxford que citó que elevó a al cuarenta y siete por ciento de los empleos de Estados Unidos los que corrían riesgo de ser sustituidos por máquinas aplicando esa metodología España el BBVA lo cifró en el treinta y siete por ciento que no está mal es verdad que hay uno más reciente de la OCDE que es un pelín menos catastrofista que habla de que en España sería el doce por ciento el número de empleos que que pueden correr riesgo de ser sustituidos por máquinas son muchos eh doce por ciento no es tanto como XXXVII pero siguen siendo muchos Si y obliga de alguna manera plantearse qué hacer con esos trabajadores que corren riesgo de ser desplazados

Voz 1312 03:50 hace unos meses el el líder de UGT Pepe Álvarez propuso que los robots se sustituirán a a trabajadores dentro de una empresa cotizarán también a la Seguridad Social que esos robot cotizarán puede que que haya aquí en la propuesta les une así como a cachondeo a broma pero lo cierto es que se ha planteado seriamente como vía para compensar pues las consecuencias de la sustitución de trabajadores personas por Mc por máquinas porque esa es una de ellas no que no cotizan nadie en ese puesto de trabajo de hecho es un debate que se abrió formalmente en el Parlamento Europeo

Voz 3 04:18 si los datos hay que analizarlos con cierta cautela porque siendo estudios serios no dejan de ser previsiones es decir que luego la realidad plantea muchas variables que que probablemente sea imposible tener en cuenta en un estudio a futuro no pero es verdad que que como ya pasó con la industrialización los expertos añaden que hay una serie de cosas que deben tenerse en cuenta que es que la robotizada acción va a crear nuevas oportunidades de empleo iba a crear otros que probablemente menos imam menos podamos imaginar ahora no lo Basque el escenario en sí o sea como sea hay que solamente la realidad pues tenga algunos caminos que no podemos generar es desafiante no hay de alguna manera por eso y al mundo del derecho lo está bordando ya porque quiere anticiparse a un futuro que está por venir pero que ya que coge for

Voz 1312 05:01 si no sólo del impacto socioeconómico que tendrán los robots sino también el baile el tema de social no debe regularse su interacción directa con los humanos tenemos por ejemplo el recientemente con el atropello mortal que protagonizó el coche autónomo de Auvers en marzo si es capaz

Voz 3 05:18 lo que decíamos antes de los robots de tomar decisiones de forma autónoma sin que hay un humano que se las dicte analizando los datos de su entorno nos lleva a preguntarnos qué hacer cuando una decisión robot causa daños daños físicos no y ese es el debate que esa a raíz del atropello de del coche de Uber quién responde en ese caso porque hay muchas

Voz 1312 05:36 pregunta claro claro hay muchas figuras tú imagínate

Voz 3 05:38 el que fabrica la máquina al que la diseña el que hace la última revisión el que la compra no o el que le hace una modificación posterior o a lo mejor es que la comprarnos el que luego la usa no imagínate que un coche de alquiler entonces a repartir esa responsabilidad cuando se produzcan daños porque se van a producir es decir si tú metes un robot en una fábrica pues algún día pasará a un infortunio es importante establecer quién responde en esos casos porque la la reclamación de responsables es algo muy relevante en el mundo del derecho y es algo sobre lo que hay casos en los tribunales todos los días

Voz 1312 06:08 está el derecho adaptado para hacer frente a todos estos cambios sumamos a la conversación a Moisés barrio de experto en derecho digital y autor de derecho de los robots editado por Valters club ver Moisés buenos días

Voz 5 06:19 buenos días Lourdes buenos días Pedro hay mucha vacas participar en programa

Voz 1312 06:23 nada que te vamos a hacer preguntas porque es sobre este tema tan apasionante por ejemplo de que serviría crear un derecho de los robots en qué medida las figuras que ya existen ahora son son insuficientes para recoger esto

Voz 5 06:36 pues mira Lourdes como minas añado Pedro los robots tienen dos características novelas no una es que piensan pueden tomar decisiones por ellos mismos pueden modificar su propio código es que también causan daños físicos no todo este que puede características así que dentro de los marcos actuales no siempre se puedan dar solución no entonces eso hay que crear ocasiones no siempre pero en ocasiones hay que crear nuevas normas y hacer adaptaciones no esto al final tiene que hacerse en una disciplina nueva como fue en su momento pues el derecho del medioambiente el derecho de trabajo

Voz 1312 07:10 el problema no plantea soluciones jurídicas sino también técnica éticas de qué manera deben debe os debéis preparas los juristas para diseñar una nueva normativa de este tipo cómo se hace esto

Voz 5 07:21 bueno lo primero que trabajar en equipo no esto es imprescindible tener los aspectos científicos hasta los aspectos éticos no yo esto en España cuesta más no que en otros países y que están acostumbradas a trabajar en equipo esto lo primero en segundo lugar tenemos ya una experiencia previa con el derecho interno en los aportan bueno pues todas las soluciones toda la problemática que en buena medida se puede aprovechar también hay que decir que estamos todavía en la fase inicial estamos en una fase de estudios de reflexión antes de tomar decisiones normativa no

Voz 1312 07:52 Moisés algunos algunos juristas han rechazado la esta personalidad robótica porque dicen que puede ser una pantalla construida por los empresarios para eludir sus responsabilidades una posición que doscientos expertos sostuvieron hace unos meses en una comunicación que remitieron a la Comisión Europea que te parece todo este tema

Voz 5 08:10 es una personalidad o persona electrónica es una cuestión sobre todo a medio plazo no vamos a otorgar una personalidad electrónica un coche autónomo a un dron no está pensado sobre todo para aquellos robots asistentes personales no que tengan pues una un grado de conexión grado de relación muy intenso con el ser humano esto por una parte luego otra posibilidad de aplicar a decir sistemas de contratación en el ámbito además que querían ellos mismos contratos ir eso otra posibilidad pero sobre todo la idea de personalidad no está no está pensada para para eludir responsabilidades en todo caso para reconocer cierta autonomía al robo tiene que tener siempre un patrimonio o un seguro que responde por tanto no es una elusión de responsabilidad sino una forma de reconocer cierta autonomía por ejemplo para es en contratos no en ser titulares de obligaciones de va por ahí sobre todo la la idea de de la personalidad electrónica o persona electrónica el robot

Voz 3 09:14 Lourdes el el tema de la personalidad robótica es es una de las cosas que se planteó después del accidente de Uber no se dijo oye si la máquina puede tomar sus propias decisiones por qué no crear una figura porque ya no está tan claro o no siempre va a estar tan claro ese nexo entre la decisión que ha tomado la máquina con el origen es decir en la medida en que las máquinas Olé inteligencia artificial les permita analizar datos y desarrollar sus propios pensamientos a lo mejor en algún momento se pierde esa conexión entre decir oye cómo le diseñó el programador la decisión por ejemplo de decir que hago pongo en riesgo la vida de un peatón o pongan en riesgo la vida de mil pasajeros entonces fue una de las de las soluciones que se ha puesto sobre la mesa que de momento es cierto que es muy teórica pero lo que viene a plantear es decir oye si tenemos aquí un ente que va a tomar sus propias decisiones por qué no en un momento dado igual que a las personas jurídicas Se ha desarrollado un un una estructura de responsabilidad y ahora podemos ver por ejemplo empresas partidos políticos que son personas jurídicas imputadas en un procedimiento penal que hace veinte años era impensable au se veía como una quimera por qué no aplicar también un poco esta idea a las máquinas que sean capaces de desarrollar su propio pensamiento porque lo van a poder desarrollar con con la inteligencia artificial entonces es verdad que es una figura que a lo mejor ahora mismo suena como madre mía esto cómo va a ser pero es un planteamiento que que se va introduciendo y que por ello por mucho que ahora nos cueste aterrizar en en un plano teórico a lo mejor sí tiene un recorrido más adelante cuando veamos realmente máquinas interactuando de una manera bastante autónoma en nuestro entorno

Voz 1312 10:47 Moisés es posible hacer una distribución lógica de responsabilidad entre todos los factores que confluyen por ejemplo en el caso del coche de Uber no la la cantidad actores que interviene el diseñador el Software el fabricante Usuarios reparador y ahora lo que planteaba Pedro cómo cómo se distribuye entonces la la responsabilidad

Voz 5 11:06 la responsabilidad primero que hay que tener en cuenta que con el término robot engloba muchas cosas engloba verdad desde androides y otras formas de inteligencia artificial muy sofisticada que cada vez van aplicando a realizar de forma independiente de forma autónoma muchas tareas hasta por ejemplo un aspirador inteligente una lavadora inteligente no tanto la responsabilidad de hay que acostarla eh a cada tipo de robot porque estoy al final cada uno tiene sus peculiaridades en el caso de coche respecto al tanto de propietario del conductor como del ciudadano accidentado aquí es clara la responsable en el coche autónomo que es del fabricante frente a terceros está claro otra cosa es dentro del propio fabricante en detectar o precisar cuál fue la causa del año porque porque efectivamente primero en los sistemas aprenden no están continuamente conectados en la nube por otra parte el los coches autónomos dependen de componentes de terceros es decir de elementos de artificial que tienen muy pocas empresas en el mundo por otra parte no hay una una trazabilidad siempre la decisión no con consecuencias autonomía se toma en la toma de decisiones y ella misma no siempre se puede reconstruir no entonces de cara al propio fabricante hay si se plantea muchas problemas no pero en cuanto al a la a la garantía del ciudadano en el coche autónomo está claro que no que siempre vas puede el fabricante en todo caso

Voz 1312 12:33 Pedro el elegante error que tenemos no sé si fruto de las pelis y la los libros de ciencia ficción es cuando el el robot sea capaz de tomar decisiones entre la vida y la muerte sin que ninguna persona tutele son ya Terminator verdad sí sí sí total yo no sé yo qué sé

Voz 3 12:51 sí nos da bastante miedo pensar en en en que una máquina tome sus propias decisiones totalmente ajena al al ser humano que no hay un ser humano detrás como que le den cierta humanidad o ciertos valores a esa decisión no pero lo cierto es que nos podemos encontrar por ejemplo que haya una máquina que falle menos que un ser humano es decir por ejemplo si pudo era establecer un índice de por cuántos conductores hay un accidente de tráfico imagínate que si esos conductores fueran máquinas el accidente el porcentaje accidentes de tráfico bajara un cinco por ciento un diez por ciento se rebajara a la mitad o se que dieran un héroe de un uno por ciento en ese caso es lógico por ejemplo tenerle miedo a la máquina porque a lo mejor la máquina el más efectiva que el ser humano

Voz 1312 13:31 sí pero igual el miedo que tenemos es perder el control de lo que dicen las máquinas no se Moisés existe el riesgo de que pueda perderse totalmente el control de de lo que deciden las máquinas y no sé si el mundo del derecho está previendo esta posibilidad

Voz 5 13:47 esto es una de las líneas rojas que tenemos no a nivel nivel derecho robots efectivamente esto ya ha ocurrido no abrir una empresa muy conocida de Software desconectó un bote que había fabricado porque habla un lenguaje que ahora cumple deben incomprensible momentos antes de que fuera mayores tomó la decisión de conectarlo no en a no hay que perder de vista que que el objeto del derecho es proteger al ciudadano a proteger a la persona y ese es el límite que no se puede nunca sobrepasa no a nivel general es verdad que luego aplicaciones concretas más acotadas como por ejemplo puede ser el coche autónomo es verdad que se van a imponer ya lo tenemos no es ciencia ficción como en Singapur ya hay zonas en las que sólo se permite conducir con coches autónomos

Voz 3 14:28 Barcelona En bueno que en Cataluña se están probando ya una serie de minibuses que funcionan sin conductor es decir Singapur queda lejos pero ya tenemos aquí algunos ejemplos bastante bastante cercano

Voz 5 14:39 así es vamos hace año y medio ya la DGT ya expidió autorización experimentales efectivamente en Barcelona en Madrid enemigo han circulado ya coches en pruebas no

Voz 1312 14:49 o sea que estamos hablando como de ciencia ficción pero no tanto ya ya no es ya está ya está esto aquí

Voz 3 14:55 es una pregunta muy cuánto tiempo vista crees tú Moisés que que va a hacer falta una regulación es decir a un año a cinco a diez o qué aspectos crees que son más urgentes para ya cuáles a lo mejor requieren un poquito más de tiempo en esta materia

Voz 5 15:13 el tema urgente es el tema de la responsabilidad no porque al final hay que ofrecer seguridad al ciudadano seguridad al empresario inseguridad al fabricante no en la legislación además debe de hacerse sobre todo por lo menos a escala europea o a escala internacional no tiene sentido que en un entorno globalizado cada Estado vaya regulando otros aspectos la Unión Europea está dando los pasos en ellos he pasado muy con la resolución el Parlamento Europeo que acota muy bien los temas que tienen que resolverse sobre derecho lo robot y ahora en abril la Comisión ha presentado una una un papel muy importante sobre la inglesa artificial lo que sí que se va a hacer es más a corto plazo aquellas tecnologías que ya están maduras como por ejemplo el caso de los drones Se van a armonizar más a nivel europeo

Voz 1312 16:03 el una rápidamente que es la dictadura de los algo ritmos de los algoritmos que te has hablado alguna vez te referido hay alguna vez Moisés

Voz 5 16:12 si el problema que tienen los algoritmos es la falta de transparencia no entonces esta falta de transparencia hace que no se pueda conocer la la razonabilidad de la decisión no entonces a medida que el la identidad digital que se construye por los algoritmos claro el ciudadano pierde el control de cómo se valora como se configura de sus posibilidades ante eso es uno de los problemas urgentes de hecho robó sino como el derecho digital a resolver no la falta de transparencia hizo de todo el derecho del ciudadano que tiene a conocer cómo han llevado a cabo las decisiones totalmente automatizada

Voz 1312 16:48 pues es apasionante Pedro muy sedes a hablar de este tema podríamos estar horas no de quién era yo creo que era Stephen Hawking que decía que la inteligencia artificial era el invento más maravilloso de la humanidad pero puede que sea el último no Terminator en total Moix es barrio letrado de Consejo de Estado autor de derecho de los robots editado por Valters club Verbum muchísimas gracias

Voz 5 17:11 es Lourdes Pedro Antonio en hallar restos de este equipo las el militar

Voz 1312 17:17 muchísimas gracias Olli Pedro muchas gracias otra semana más por por dramas estos temas sobre la mesa yo no sabias

Voz 6 17:23 eh que ya estaban trabajando

Voz 1312 17:26 eso ya estaba interviniendo desde estás esta situación

Voz 7 17:29 si no que además vamos a ir hablando cada vez más no sólo desde un punto de vista jurídico sino porque es que vamos a empezar a a convivir con máquinas que tomen decisiones que ahora mismo no los podemos imaginar entonces va ir cogiendo peso los programas de radio y de televisión seguro

Voz 1312 17:43 me parece apasionante a la vez que preocupante no sido total pero esperemos que no un beso gracias Pedro hasta la semana que viene