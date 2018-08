Litenatura | Cuaderno de campo

Voz 2 00:00 ya me hecho

Voz 1312 00:34 si metemos en el mismo saco naturaleza literatura salen salen historias salen personajes y entornos dignos de la mejor de las novelas o dignos también de una charla con nuestro querido Gabi Martínez buenos días

Voz 5 00:47 hola muy buenos días juntas

Voz 1312 00:50 comparte compartiendo en la costa este de doña qué tal en esta en esta sección a la que estamos llamando literatura ya no has descubierto este verano historias preciosas por ejemplo la de las ovejas negras de la Siberia extremeña o la del mundo de las sabes lo mucho que tienen que enseñarnos sobre el entorno en el que vivimos incluso hemos vuelto a los orígenes del naturalismo repasando la vida de Félix Rodríguez de la Fuente que tanto ha significado para para generaciones como la nuestra Game supongo que para otras también pero Félix Rodríguez de la de la Fuente fue un pilar fundamental

Voz 5 01:26 Nos ha parecido creo que en dos programas de los que hemos hecho

Voz 1312 01:28 pero este sí es verdad que hay ahí ahí siguen sí

Voz 5 01:31 pero nunca hasta hoy nos había hablado de nato

Voz 1312 01:34 moraleja hay poesía pues sigue así

Voz 5 01:36 porque es una combinación que en su día tuvo su gancho pero parece que las últimas décadas ha quedado como un símbolo de lo más alternativo todavía

Voz 1312 01:43 más allá de lo alternativo

Voz 5 01:46 la naturaleza es algo como suena enviadas son casi raro no este mundo tan significado por eso que una veinteañera aunque ya está al final de los veinte Veterinaria ha demostrado que es espacio sigue teniendo mucho que decir

Voz 0485 02:01 ha sorprendido a algunos que ha alegrado también

Voz 1312 02:06 desiguales supongo que te refieres a nuestra invitada de hoy

Voz 5 02:10 yo ya se llama María Sánchez nació en Córdoba aunque ha crecido en la Sierra Norte de Sevilla y la obra con la que ha recuperado la atención para ese espacio lírico vamos a llamarle es cuaderno de campo un título que desprende un aire así si lo menciona en voz alta cuaderno de campo parece algo técnico científico como de registro naturalista porque a fin de cuentas Marías ha formado como científica es ya viene de de una familia en la que su abuelo fue veterinario de campo y y fue no de vanguardia además de no sé si por entonces lo lo verían de esa manera pero lava es Se puede llamar vanguardia alguien que por entonces trataba de salvar la vida a los animales escayolado a los burros ya las vacas y haciendo cesáreas en partos por ejemplo

Voz 1312 02:53 María Sánchez nos está escuchando desde Radio Córdoba buenos días María buenos días qué tal parece que que lo que viste la infancia no sólo te gustó sino que hasta te apasionó la pregunta que la primera pregunta obligada es viniendo de una raíz práctica científica como la la familiar como llegas al a la ley la altura

Voz 6 03:14 bueno yo siempre obvio que es lo que vive en la infancia te marca el resto de de tu vida no y yo crecí tuve la suerte siempre digo que tuve la suerte de de crecer en el campo con una quesería artesana con un rebaño de Cabra con mi abuelo y mi padre me mi padre también es veterinario no

Voz 7 03:34 aquí siempre en mi casa había libro I

Voz 6 03:38 cuando no echaban el campo la manera de suplir esa falta de naturaleza de animales hay la acompañé la mano de mi abuelo era lo libro entonces cogía lo que lo que había mano de hecho me acuerdo que con once doce años mi padre me escondió Yerma porque me vio leyendo a Lorca y me decía que era muy muy pequeña todavía para para leer es ese libro no entonces siempre siempre han estado ahí de la mano

Voz 5 04:04 luego te enfrentas con las matemáticas la bioquímica la física hasta sacarte la licenciaturas a teniendo tan a mano a todos esos libros que optan por por hacerte veteranía

Voz 6 04:14 tuve hay un poco de lucha conmigo misma porque

Voz 7 04:17 que bueno claro viene de una familia de veterinario hay

Voz 6 04:22 yo tenía la parte echado de la literatura muy muy fuerte mi me para mi padre veía que yo estaba perdiendo el tiempo leyendo me dedicándome a estudiar veterinaria una carrera que es bastante dura no tienes que dedicarte solamente a estudiar o ya formó parte haciendo practicarán Veterinaria entonces yo veía que por qué yo no podía hacer las dos cosas no sea aunque tardáramos en sacarme la carrera por no era compatible la ciencia y letra la Lisenia Mendiola chip para cuando rebuscando otra la muerte de mi abuelo pasaba mucho ahora en su despacho en su estudio encontré un libro suyo de Bioquímica de la carrera que tenía citas de literatura cada capítulo de Bioquímica dije porque porque claro aquí está sea porque hemos perdido esta unión de ciencias y letras que para mí es un todo no

Voz 1312 05:09 claro claro se se pierde esa doble dimensión no se complementan unas con las otras

Voz 5 05:15 sí sí bueno de hecho en esta separación que normalmente

Voz 8 05:20 cuando hablas con con médicos con con

Voz 5 05:23 gente que viene de la Ciencia e insiste en bastante la separación los límites entre ciencia y humanidades en como se ha atendido a separar mucho y digamos las dos disciplinas no cuál es tu opinión sobre esa separación porque tú eres una de esas personas que han

Voz 8 05:36 están trabajando ambas no tú te mueves con igual fluidez por ambos campos

Voz 6 05:44 hombre no es asimismo con igual en ambos campos pero sí que me parece fundamental

Voz 7 05:50 a a la niña

Voz 6 05:52 ya que se dedican a la ciencia o la letra que no haya esa desconección porque a mí me parece brutal que un profesor de carrera veterinaria te diga en clase delante todo el mundo que que hacen leyendo que está estudiando Veterinaria que no puede perder el tiempo que que tienen que estar estudiando no

Voz 5 06:08 pero es obvio

Voz 6 06:09 y ocurre por supuesto o que no te recomienden ya no sólo nos vamos a la literatura osea porque mete llega área o en cualquier carrera ciencia no no recomiendan obra de que estábamos puede de científico de ecologista de naturalista

Voz 0485 06:26 me parece fundamental

Voz 6 06:28 simplemente para la hora de escribir de formar no de Saber hablar no a esa frase de no yo es que soy de Ciencia yo letra me parece que tenemos que romper la ya de una vez por todo porque los ricos lo contrario no esa esa mezcla ese esa mixtura no yo creo que no hace a todo más

Voz 0485 06:46 más rico Noma

Voz 5 06:48 dicho eso quizá tiene que ver un poco la mirada literaria que ha vertido sobre el campo en España no durante mucho tiempo los los escritores parece que hayan asumido que mirar a la naturaleza debía vestirse con bucal y con la mismo con romanticismo como la poesía parece cubrir de un modo más evidente el espacio

Voz 8 07:04 no digamos de lo romántico parece que haya dejado un

Voz 1887 07:08 poco a a la poesía cualquier aproximación a la natural tú trabajas desde la poesía a lo natural pero también por tus lecturas que ahora abordaremos también las aportado pues te interesaba todo lo que viene desde la narrativa desde el ensayo no tú crees que es la literatura marginado a la naturaleza como si perteneciera a un ámbito ajeno al día a día

Voz 6 07:29 más que marginar la la lado porque siempre se ha escrito de la naturaleza del medio rural en ese país de paseo de fin de semana de la mirada bucólica de ay qué bonito el campo que bonita vamos a como viendo a los habitantes del medio rural como una especie en extinción pero no atajando los problema Ny ni la verdad

Voz 7 07:48 era vida que se vive en el medio rural no

Voz 6 07:51 entonces yo creo que ya va siendo poco la hora de cambiar los tornos no es los habitantes del medio rural saben escribir contar tienen voz como tenemos todo lo que no tienen el espacio el altavoz que a lo mejor tiene los escritores o periodistas que escriben desde el medio rural pero creo que hay que darle un poquito la vuelta no porque ya cansa un poco de ver siempre medio la misma por y el paisaje de del medio rural y esa postal hay que romperla porque en el medio rural hay persona hay cultura hay patrimonio a raza autóctona hay palabra que se estaban muriendo y que ni siquiera aparecen en el diccionario de la Real Academia Española y eso es cultura patrimonio de todos no creo que deberíamos empezar a pensarlo ya ya cuidarlo

Voz 9 08:37 Platt y Luis Py que peludo suave tan blando por fuera que se diría todo de algodón que no lleva huesos sólo los espejos de azabache de sus ojos son duros cual dos escarabajos de cristal negro lo dejo suelto y se va al Prado ya acaricia aquí demente con su hocico rozando las sardinas las flores y arroz muchas celestes igualdad

Voz 0485 09:08 lo llamo dulce me place o

Voz 6 09:14 este fragor

Voz 1312 09:15 esta de Platero leyó en voz de María Teresa León pensar en la niñez poesía y campos remite casi

Voz 6 09:21 no sé por por actitud refleja obras como Platero yo o algunos poemas de Alberti incluso Lorca como alimentada este María la devoción esa devoción lectora de niña pues como te Conte era un poco suplir esa Ud denuncia de el campo ID el mi abuelo y de la cabra que teníamos a yo cuando volví a la ciudad me convertía una niña artritis Solidaria que de pequeña me costaba mucho hacer amigo me siempre yo decía que los libros a mi amigo entonces pues apareció Platero y tú Platero el camino Miguel Delibes Julio Llamazares Lorca tenía un libro muy bonito de de poesía de una edición en Anaya que lo tengo en casa que me parece precioso de los poetas andaluces con dibujo salía Juan Ramón Jimenez Alberti Lorca esa edición late como guardaba en paño en oro también mucho el libro de naturaleza puede mi padre pues la guía de aves de la seta de de los ríos no es siempre tenía tengo claro tengo la suerte de que mi casa pues había libros también de ciencia no de ello de consulta mucho libro franceses de mi abuelo ya Erika no de las operaciones de las vacas de de Medicina claro para mí eso era un mundo nuevo a descubrir no

Voz 5 10:40 has hablado de de tristeza cuando ibas de vuelta del cole a casa por ejemplo has hablado de Julio Llamazares creo que la Juve amarilla buenas un referente sin duda no es seguro que la tiene muy presente una obra capital dentro de lo que es la literatura rural que se asocia a lo rural a en España pero por qué te gusta este autor

Voz 6 11:01 pues porque crees que cambia la percepción

Voz 5 11:03 sobre el campo su aportación en por qué crees que quizá en en aquel momento porque te gusta abatir porque de repente se convierte en un fenómeno

Voz 6 11:11 hombre porque para mí Julio Llamazares con la lluvia amarilla el primer autor que habla de la despoblación y que se enmarca de ese paseo de voy sea literatura pastoril bucólica IU de lleno con la lluvia amarilla para mí es un es una puñalada ese libro no porque te hace consciente del del problema que hay que estamos teniendo en este país con la despoblación no de personas que se mueren sola y con ella una comunidad hay un saber hay todo un mundo y un lenguaje no entonces para mí Julio uno mi escritores de cabecera lo admiro mucho oí y luego un escritor de la Tierra a hablar con él te sientas con él siempre te cuenta hace poco estuve León y me llamó porque me dijo que tenía que ir a una casa que había sido un lavadero de La Ahmed Shah que iban los factores de la trashumancia o sea para mí es fundamental no ese ese Stars en la tierra saben pisarla pero también mancharse la mano con ella

Voz 5 12:14 si Llamazares es crear tendencia resulta muy curioso hace poco para un artículo que que quería escribir estuve buscando informaciones y haciendo lecturas de de escritores españoles que se habían referido al campo lo que de eso es que después de Llamazares hay una inclinación muy grande a lamentar precisamente esa despoblación la que tú hablabas no eh no sé por qué me habría gustado juntar a Julio Llamazares contigo le propuse que que hoy estuviera aquí pero el dice que está cansado de que es el asocia naturaleza hay un punto de marca que yo entiendo que al final acaba imponiéndose pero para la que aquí no sé si servirá para algo pero recurriría el propio Llamazares parece que precisamente en un momento como éste en el que la naturaleza necesita valedores importantes es sería estupendo que él recuperará un poco de vez en cuando al menos esa esa voz de ayer estaba publicando un artículo El País para para eso reclamar esa atención que se nos está escapando pero que algo que resulta curioso oye aquí a a dónde quería ir en esa tendencia esa inclinación a hablar lamentándose de la despoblación del campo es algo que ha marcado mucho a los autores españoles después de de de Llamazares eh por qué crees que crees que es debido esto sobre todo cuando ves literatura extranjera que algo que sí hace muy frecuentemente es una apuesta en positivo mirar al campo a cantando todo lo que aporta todo lo que ofrece

Voz 6 13:41 sí bueno pero yo a mí me paso una cosa que vemos que sí que está los medios que se está escribiendo desde yo pero yo tengo mi parte de veterinaria en parte de que estoy todos los días en el campo vengo de una familia ganadera mi familia tenemos ganadería hay claro ves que está ahora muy de moda por ejemplo ahora los suplemento de verano se habla mucho de la nostalgia vamos de visita al pueblo un pueblo de cuatro habitantes pero nunca hablamos de los verdaderos problemas de la falta de servicios que tiene la gente que vive en el medio rural que son ciudadanos como la persona que viven en la ciudad en qué momento se ha hecho esa diferencia que la persona que viven en los pueblos no pueden tener en mismo has esos servicios básicos como educación sanidad conexión a Internet entonces yo sigo pensando que pasamos pero de soslayo aunque está muy de moda ahí está muy pero ente si vemos la gente que está escribiendo su en el medio rural son gente que vive en grandes ciudades que están el gran de medio que no digo que tenga que trabajar en el campo ni vivir en el campo pero algo de conexión hubo algo de mí un poquito más profundo no pasar tan por la superficie yo claro se lo digo porque conozco a mucha Veterinaria Agrónomos mujeres que están haciendo proyecto para comunicar y difundir y poner sobre la mesa y fundaciones los problemas que tenemos en el medio rural pero no son las que salen Nos ella no aparecen no son siempre lo márgenes no entonces yo creo que a lo mejor hay que aprender a mirar de nuevo y centrarnos un poco un poquito en los márgenes no porque escribí desde el campo desde Barcelona y Madrid yo creo que ya deberíamos de superar eso no hay y que la gente que vive en el campo tiene voz no hace falta darle voz a todo el mundo tiene algo a lo que no tenemos insisto es altavoz ir espacio

Voz 5 15:34 esos espacios para visibilizar también a las mujeres que es algo de lo que está insistiendo sigo te iban en redes sociales Hideo que además insiste es en en el tema la hija de James Cooper que es el autor de El último mohicano es otro de tus libros clave y creo que iría un poco en esta línea no porque te gusta

Voz 0485 15:50 ese libro sí me horas rurales que pronto saldrá de calabaza de la editorial

Voz 6 15:58 este libro es escribió se publicó cuatro años que guarden de duro para mí es la madre de la escritura de la naturaleza no cabe preguntarnos por qué ha pasado se ha obviado a esta mujer oí Zuberoa ha sido todo lo contrario no el referente va a cualquier librería ahí

Voz 0485 16:17 quizá por qué no te convence de futuro

Voz 6 16:23 no es que me convenza pero no comparto esa visión el campo hay cosas de zulo que me gustan pero hay otras que no entonces sabemos que él leyó a Susan la mencionó en una columna pero yo siempre me pregunto me hago la siguiente pregunta no sé qué hubiera pasado Si rural el libro de su son ahora rural el hubiera escrito un hombre posiblemente duró hubiera tenido que defender su obra

Voz 7 16:50 o a hablar del libro de

Voz 6 16:53 de sus han si lo hubiera escrito un hombre curioso que esta mujer se dedicaba se dedicó por completo a su padre a la hora de su padre y su libro tiene una una la poética habla del campo habla del cambio climático de la especie en peligro de extinción de que tenemos que cambiar los sistemas de producción si queremos que nuestro hijo de futuro que la niña en el futuro puedan disfrutar de lo que no sólo tenemos me parece super y un referente para su época estuvo Sabah pasó sin pena ni gloria hasta hace relativamente uno años que se ha vuelto a a reeditar no

Voz 10 17:31 mientras pericia que América desaparecía bajo

Voz 11 17:34 la nube de deporte y otros pesticidas una voz elevada para denunciar los peligros

Voz 10 17:39 el día que el uso indiscriminado de ecologista adelantada a su tiempo la bióloga Rachel Carson fue la primera en dar la voz de alarma demostró que los pesticidas impregnaba en el aire el agua y los terrenos años después esos pasión si no tenemos cuidado concluía los cantos de los pájaros no serán más que un lejano recuerdo la primavera será silenciosa Primavera silenciosa es el título del libro que Rachel público desde su aparición en mil novecientos sesenta y dos causó el efecto de una boda

Voz 5 18:13 la yendo con las mujeres influyentes Primavera silenciosa de Rachel Carson es un ejemplo claro de cómo afectaba las ideas pro naturaleza

Voz 1312 18:24 además ha expresado Carson

Voz 5 18:27 lo hemos escuchado ahora carga contra el uso de de los insecticidas por ejemplo aquí hubo un alto cargo franquista en la época en que fue publicado que lo definió como un libro peligro

Voz 1312 18:37 eso estas otra de tus lecturas importantes porque

Voz 6 18:40 bueno es que a ella la tacharon de loca hay bueno él cuando salió el libro atacaron muchísimo contra ella como que esa mujer se había vuelto loca y que estaba diciendo no a mí ahora no usaban una otra otra mujer que Marco oí dijo claramente que pasaba con el con el problema de la contaminación no en las formas de consumo no hizo claro es curioso porque yo cuando empiezo a leer y empiezo a tener no sé cómo decirte cuando me parece a mí la necesidad de escribir no nunca lo tengo claro creo que algo que siempre me acompaña y cuando entro en la carrera empecé a darme cuenta que todo mi referente eran hombre a los ecologistas que me gustaban eran hombre lo ha querido ahora que leía todo eran hombre lo científico igual no lo naturalista entonces me hice ahí como un te plantea Dima incluso con mi familia no los al hombre a los que admiraba y con los que me quería parecer era mi padre mi abuelo no mi abuela y mi madre no que que ahora pienso a lo mejor lo contrario no en plan mi Mino mucho a mi abuela y a ella mi madre no voy a la mujer a mi familia iba en esa época pues descubrí a primavera

Voz 1312 19:51 silenciosa por supuesto claro fue todo para mí es la la asociación Campo en nuevas tecnologías es un espacio apasionante donde también debería encontrar un equilibrio no sé si tú has declarado creo que verla a la poesía en Internet como una fiesta para leer mejor pantalla o papel María yo papel

Voz 6 20:11 yo soy muy me encantan los cuadernos tu la casa llena de libro siempre siempre voy comprando libro no lo puedo evitar dar un poco enfermedad ir en pantalla sólo leo redes sociales o cuando no me quedaba más remedio hay un libro que no lo puedo encontrar ya lo

Voz 5 20:30 lo pillo en pantalla pero para mí el papel fundamental no tocar subrayar es sin duda internet está cambiando la forma de leer no has pensado en como la inversión en redes sociales puede alterar la recepción del mensaje literario los lectores si se la poesía crees que es una de las grandes beneficiadas al menos al nivel de difusión del salto tecnológico

Voz 0485 20:52 yo creo que todo en general sale esas

Voz 6 20:56 le pues es positivo porque tiene un canal donde te va a leer más gente donde te sigue más gente y donde llega y conoce a gente puedes tener intereses comunes Hay que habla ahí pensaron lo mismo no pero sí es verdad que quizá la poesía por el formato en la que sale más

Voz 0485 21:13 más beneficiado de de de la pantalla no de las redes

Voz 1312 21:18 me cuentan que estás trabajando en un ensayo sobre el papel de la mujer en el medio rural lo plantea siguiendo la estela de las mujeres de tu familia ahora nos contabas que de pequeña te fijas más en tu padre y su abuelo ya estas como dirigiendo más la mirada ahí de pues eso tu tatarabuelo tuvo Avui en la tu madre puede avanzar algo de qué quieres explicar en ese libro por en forma de ensayo porque

Voz 0485 21:44 todo el mundo puede pensar en una novela

Voz 6 21:47 bueno quiero hacer lo estoy haciendo informa ensayo porque quiero contar la historia de la de la mujer de la familia y a través de ella contar la situación del medio rural de este país no puede la ganadería extensiva

Voz 0485 21:59 la de la jornal era

Voz 6 22:02 la agricultoras porque él la mujer porque para mí han sido el el papel fundamental también en el campo hace poco me hicieron una entrevista en El Mundo y el titular era si la mujer el medio rural no existiría bueno una avalancha de hombre diciendo que bueno que eso es una barbaridad que lo que iban a trabajar la al campo eran lo hombre y era como bueno pero tú vuelve a tu casa a la que se han encargado de llevar a los niños al colegio de prepararte la comida de que tú llegues Ida Hansen es tu mujer no sobre las mujeres de los pueblos y luego que ella siempre han estado presentes la ganadería hielo huerto hoy el la el cultivo porque son esa parte

Voz 7 22:42 te silenciosa hay invisibilizan Ava

Voz 6 22:46 que que bueno tenemos los problemas de la titularidad compartida que nunca parece o que nunca las contratan por ejemplo en lo que yo trabajo que son cabras de el con cabra de leche trabajo yo eh las que van a la paridad era la que enseñan a lo Chivite Vito a mamá a cuidarlo y lo sacaban adelante son todo mujeres no pero nunca nunca aparece nunca Chan no pero sí están ahí entonces quiero sacar sólo la superficie contarla Hay por ir darle el reconocimiento que merecen no como la mujeres de nuestro país han sacado nuestro medio rural bueno mucho Medio Rural y nuestro medio urbano adelante no

Voz 1312 23:25 te pasa lo que nos pasa muchas que es que hay una edad en la que intenta alejarse del modelo de tu madre tu abuela dices no a ser como ellas hay otro llegó un momento en tu vida en el que dices yo no seré como ellas pero con el bueno de admiración no de de decir un acuerdo porque realmente empieza a saber los méritos que hay detrás de todo y ahí están ellas silenciosas

Voz 6 23:49 sí siempre elaborando no si yo pienso mucho en mi madre que Mi madre de niña que iba trabajaba coja aceituna y daba una hora y media con mi abuelo hoy un mulo y estoy hablando de los años sesenta setenta como tanta mujer a este país hay tímido

Voz 7 24:06 Adrián una niña yo ahora digo madre mía el frío oí

Voz 6 24:11 hombre que pasaba Mi madre no está todo el día allí cogiendo aceituna Olivos de montaña y para mí es fundamental pero es lo que tu dices llega ese momento no que empiezan como Aprende a mirar de otra manera y cambia un poco la la forma

Voz 1312 24:27 cambiar las tornas la perspectiva todo pues María María Sánchez veterinario poeta ha sido un placer conocerte yo para mi ha sido todo un descubrimiento una vez más lo tengo que agradecer a a Gabi Martínez

Voz 13 24:41 nuestra Ventana aquí para hablar con gente como María que ya ves es interesantísimo

Voz 1312 24:46 te seguimos leyendo y sintiendo a través de eso

Voz 13 24:49 ya le tu ahora encantada vuestro muchísimas gracias gracias Mario