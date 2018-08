El Club de los Acordes: Motown (19/08/2018)

Voz 1 00:00 on

Voz 2 00:24 el acordes Diego Manrique e Iñaki de la Torre cabe

Voz 5 00:43 es un gran cambio sea vecinas nuestra tarea

Voz 0788 00:46 Nuestra obligación es llevar a cabo esa que bonito

Voz 6 00:49 ya sí

Voz 8 01:05 pues yo tengo generis

Voz 0788 01:07 el engancha

Voz 6 01:11 y ahora un poco de música para alegrarnos la vida

Voz 9 01:14 a eso

Voz 2 01:17 sí

Voz 10 01:25 quién le ha dado permiso para programar música

Voz 0788 01:32 bienvenidos otra tarde más a estas horas de música conversación no conversación y música que estamos pasando en la Cadena Ser

Voz 0492 01:39 con Diego Manrique e Iñaki de la Torre

Voz 0788 01:43 hoy Diego Manrique me ha propuesto lo de siempre que es poner buenísima música lo de siempre que es admitir solamente gente que sepa hablar de música como Laura Piñero por ejemplo qué vendrá después hilo de siempre que es lo mejor tener buena conversación y hoy versa sobre artistas de los más grandes de la historia huyó

Voz 0492 02:01 hablamos de un sello legendario normalmente las discográficas no califica género pero en este caso si hablamos de Bogotá es Iñaki esto es aproximadamente el tema más plagiado por lo menos el ritmo el arreglo la pase de todo

Voz 0788 02:41 los de la historia del Foc no si la batería y el bajo ese modo de arrancar esa velocidad ha copiado por ejemplo Iggy Pop o le ha hecho un homenaje vamos a llamarlo así Coque Malla hace siete u ocho años

Voz 0492 02:52 eran etcétera etcétera el polvo Wyler en fin

Voz 0788 02:58 tiradores de la Motown porque la Motown para el que esté un poco perdido es una discográfica de Detroit histórica que ya no funciona como tal sino que bueno hay un sello que tiene ese nombre digamos que solamente porque han comprado la marca comercial pero que en sus tiempos desde finales de los cincuenta fue una de las grandes joyas de la música negra norteamericana

Voz 0492 03:17 totalmente muy además tenía una forma muy específica de trabajar unas reglas empresariales muy duras y curiosamente Motown tardó en ser conocida en España hasta que llegó una canción que en nosotros en nuestra ignorancia conocíamos como Richard lo de Richard era esto Richard Virenque también te tengo que decir que el disco se dio a conocer en España a través de Radio Madrid en la que el tiempo aún no tenía discográfica en España cuando esto que fue como una explosión volcánica que de repente es esto que está ocurriendo no que es que es lo que cantan en qué qué es lo que toca no yo todavía me sigo planteando esas cuestiones pues a Radio Madrid empezó a promocionarlo entonces la recia española consiguió los derechos empezó a publicar los discos de Motown que curiosamente aquí se conoce como tan la Motown cuando en realidad es uno de los sellos de Motown

Voz 0788 04:58 era mil novecientos sesenta y seis y aquí en la Cadena Ser en Radio Madrid ya ese radio a esta música imponente que estaba hecha muy gracioso me contaba Diego Manrique antes a micrófono cerrado pues como la la la principal mercancía que se fabricaba en la ciudad donde nació me explico Detroit es una ciudad que todo el mundo sabe industrial de los Estados Unidos donde se fabricaban la mayoría de los coches

Voz 0492 05:20 es de coches cada año y claro por eso se conocía

Voz 0788 05:23 a como la Motor Town de ahí el nombre de la discográfica la Motown

Voz 0492 05:27 una contracción ni lo graciosas que me

Voz 0788 05:29 daba antes dijo que es que la el modo de producción de las canciones de los éxitos de la Motown era exactamente igual que la cadena de producción de una fábrica de coches y eso

Voz 0492 05:39 ellos vendía no que digamos que el argumento que se tragaba los periodos esta es en realidad la Motagua decía más que a ver con una plantación de la época de él algodón porque allí había unos quema andaban y otros que me decían la cuestión en el reparta el dinero aquello era terrorífico no no era precisamente la industria el motor por ejemplo pues for era una compañía generosa no se puede decir lo mismo de Motauros

Voz 2 06:53 ya

Voz 0788 06:58 osea que no era del todo verdad que aquello fuese una cadena de montaje como ellos querían vender porque la verdad que los resultados exuberantes como este bailando en la calle de Martha Reeves y las banderas pues no dejaban ver eso era todo fantasía hay grandes arreglos pero por lo visto no

Voz 0492 07:12 en realidad aquello era una una empresa en la que competían diferentes equipos de compositores de productores no de músicos que solían ser siempre los mismos luego hablaremos de ellos propios artistas porque muchas canciones las grababan diferentes artistas la misma canción a veces con el mismo fondo instrumental luego había un o una reunión es semanal en la que Berry Gordy el fundador de la compañía y sus adláteres decidían vamos a apostar por esta versión o no nos gusta ningún regiones seguir grabando otras versiones

Voz 0788 07:48 por eso hacían cosas como por ejemplo pregunto eh una misma composición se la pasaban a tres artistas yacía entre desarreglos diferentes aunque lo dices tú que a veces también utilizaban el mismo arreglo para todos y por eso estaba antes recordando que hay versiones de de Clay Bain por ejemplo hay una que es de Marvin Gaye que a muchísimos no suena que era bastante suave tenía este aire tan delicado que luego se podía oir en otros artistas como en Gladys Knight que también lo vamos a ver

Voz 15 08:33 ya

Voz 16 08:46 habría que traducir el título que siempre se nos atraganta quiere decir me llegó el rumor esto tiene sentido porque es un personaje bastante paranoico esa historia que es sugiere de que él se está hablando de que su mujer es infiel

Voz 0492 09:03 evidentemente tenía resonancias personales pero están haciendo ya había sido grabada había sido éxito un par de años

Voz 0788 09:10 no si había sido con Gladys Knight and the pipe es que es una mujer que tenía una voz privilegiada unos colistas tremendos venideros también de la música por supuesto de iglesia con unas armonías vocales brutales y ella había hecho una versión del soul más primigenio digamos el menos sofisticado pero también da idea verdad Diego de cómo eran capaces de arreglar de dos y de tres maneras diferentes el mismo tema porque el modo tan vigoroso que habían grabado esa primera vez con Gladys Knight de Pierce no tiene nada que ver con este mal para no me lo ha dicho un pajarito me dijo también un amigo norteamericano ya aquí lo diríais así me lo ha dicho que me gracia eso sí tiene mucha gracia esta era la versión del sesenta y seis sea la primera que se grabó la que hemos oído antes era de sesenta y ocho luego resulta una cosa muy graciosa que tiene otra explicación que es que hay una versión de la Creedence Clearwater Revival grupo blanco blanco y Ximo pero que da idea de la gran el gran predicamento que tuvo la música negra de la Motown en los blancos

Voz 0492 10:40 hay que decir que prácticamente todos los es por desmotaron tuvieron sus inversiones en grupos de rock y a veces Un grupo de rock tan lejano de la sofisticación de Motown como era los bárbaros de la Creedence Clearwater

Voz 0788 11:28 pues esta versión de la Creedence Clearwater Revival también hizo fortuna aunque decía bien Diego con razón que estaba hecha a partir de la versión de Marvin Gaye osea un sonido así poco más

Voz 0492 11:37 tras ello diré que amenazador

Voz 0788 11:39 caso amenazador efectivamente hay una cosa peculiar que también decía Diego antes las discográficas normalmente no son sinónimo de un género pues tampoco suelen ser sinónimo de un sonido pero la verdad es que sonido que consiguió la Motown era verdaderamente característico se pueden distinguir los discos solamente a los dos primeros compases qué qué características tenía aquello exactamente Diego

Voz 0492 12:01 pues podríamos decir que hay una sinergia entre unos ritmos muy comprimidos de vez en cuando aparecer unos saxos a veces saxo barítono hay una la guitarra eléctrica da puntadas no hace solos hay de vez en cuando algo de cuerdas el ritmo se enriquece con palmas y pandereta y sobre todo hay el corazón que late la Motown es el majo de un señor de vida muy turbulenta de llamado Jay Jay Emerson que era quizás el instrumento solista de la Motown

Voz 0788 12:40 sí era uno de los bajistas admirados por todos los bajistas el primer hoy por todos los demás que han hecho profesión de su instrumento

Voz 18 12:48 sí él formaba parte de un grupo que eran

Voz 0788 12:52 los Funk Brothers no que no eran exactamente un solo grupo sino que eran varios músicos que participan en las grabaciones

Voz 0492 12:58 era un colectivo igual que en ese tipo de situaciones pues según las necesidades se llamaban aún no se llamaban a otro pero básicamente era un grupo que no funciona bajo el nombre de los Funk Brothers eso en poco a posteriori en realidad era la banda del teclista de haber Van Dyke a músicos que se ganaban la vida no tenían la sensación de que estaban haciendo a digamos que eran músicos que tocaban todos los todas las noches en locales de diversión de de de lo it que por la mañana grababan el la compañía hizo de hecho pues hicieron pocos discos bajo su nombre en Motown siempre bajo recurriendo al nombre ya digo del teclista de Van Dyke ir a pesar de que eran músicos de jazz lo que hacía no era precisamente jazz o no era esencialmente ya sí

Voz 0788 14:17 era uno de los temas clásicos del soul norteamericano bueno por entonces no era un clásico pero ya acabó convirtiéndose porque todo el mundo lo tocaba también

Voz 0492 14:23 en la forma en que hacer las cosas que haces

Voz 0788 14:26 bueno pues es ese grupo era los Funk Brothers ya decía Diego que realmente ese nombre lo adquirieron después porque entonces no se les conocía tan rápidamente así y eso era una de las partes que conformaban el sonido de la Motown otro de las partes eran los equipos de composición que

Voz 0492 14:42 hablábamos antes los Jackson Five tenían uno eso corresponde a la etapa un poco ya posterior cuando precisamente la Motown rompe con los protagonistas de los que va a hablar nuestra querida Laura

Voz 0788 14:55 pues esos protagonistas eran dos hermanos que se apellida van Homeland INTA al dossier que eran los que componían producían hasta se especializan en pensar el nombre de la canción porque eso también era uno de los de las claves del éxito de ese trío maravilloso que hizo fortuna en Lamo Town Hall

Voz 0492 15:13 dos hablan pues de ellas va a hablar la

Voz 0788 15:16 la Piñero va salida

Voz 1280 15:18 Motta le debe gran parte de su estilo de su éxito a estos tres nombres propios la montó y los hermanos Bryan y Edward

Voz 19 15:32 The Week

Voz 20 15:37 ya

Voz 19 15:39 ya

Voz 1280 15:41 en la década de los sesenta escribieron compusieron produjeron o arreglaron temas de casi todo el catálogo de The Four tops Marta Reed o libró de entre otros muchos músicos entran en la lista de canciones que firman descubrirán que más de una veintena de estos temas encabezaron las listas de éxito

Voz 21 16:08 aquí a hacer

Voz 10 16:11 sabes cuando escucho esto pienso en cómo sacamos aquel sonido u otro When

Voz 21 16:16 así es muy bien

Voz 10 16:22 de unos preguntábamos si aquello funcionaría con guitarras yo creo que teníamos cuatro guitarras entonces nos metimos en el estudio y lo logramos

Voz 22 16:33 te esperpento

Voz 1280 16:35 más allá del reconocimiento destaca su estilo creían que la música tenía que reflejar la vida cotidiana buscaban los sonidos en la calle en cualquier situación que les pudiera llevar hasta un nuevo matiz su trabajo junto a la Suprema de Diana Ross ha servido de ejemplo para multitud de voces femeninas

Voz 10 17:08 pasábamos mucho tiempo enseñándoles cómo hacer las contestaciones de los coros tenían que hacerlo exactamente como yo lo hiciese para que acabarán cogiendo el feeling

Voz 24 17:18 no

Voz 6 17:20 sí

Voz 20 17:23 no no

Voz 10 17:29 los tengo un bonito recuerdo de cuando Diana a ello trabajábamos con esta canción en concreto tener a una mujer cantándote así de cerca diciendo te esas cosas

Voz 1280 17:46 a finales de los sesenta dejaron la Motown crearon sus propios sellos protagonizando por cierto una de las batallas legales más largas de la historia ya está uno de ellos inició carrera en solitario pero a pesar de todo su huella nos deja muchas canciones para recordar

Voz 25 18:19 eh B

Voz 0492 18:57 lo que estamos escuchando Iñaki es chocante pero conviene conviene recordarlo Éstas son las Supremes interpretando una canción universal ya en aquellos tiempos en mil novecientos sesenta y cinco que es La Carlota de Ipanema la chica de Ipanema es las a los suplir sin actuando en el Copacabana en Nueva York el famoso local mafioso es curioso porque eso revela la voluntad que tenían Gordy el fundador de la Motown de convertir a sus artistas e intérpretes para toda la familia entonces les hacía nacer repertorio para clubs nocturnos

Voz 0788 19:34 José Terán repertorios que podrían valer para unos gritos y para otros no no porque generalmente sí

Voz 0492 19:39 ellos Atabal ante un público juvenil eran los éxitos si iban a a los locales nocturnos pues tenían que que era un poquito tomar mayor pues tienen que hacer este tipo de de concesiones que ahora no sueltan absolutamente disparatadas

Voz 0788 19:53 disparatado bueno luego iremos alguna cosa que alguien le parecerá disparatado sólo como aperitivo este panel Max la de las versiones de canciones no norteamericanas pero luego iremos otras cosas de canciones suyas cantadas en otros idiomas porque ahora es el momento de hablar de algo que fue verdaderamente una controversia dentro de la discográfica de la Motown que pasaba por ser una discográfica que aun siendo negra de artistas negros no quería meterse nunca en el terreno pantanoso de la igualdad

Voz 0492 20:20 de los derechos si no muchas un montón cuando dicen uno de sus lemas es leer el sonido de la joven americano dicen si es la América negra o blanca es la joven América es para todo para todos los públicos el problema es que son los años sesenta hay presiones hay sucesos horrorosos y empieza a haber un espíritu de cambio incluso de de revolución rico Jordi Se niega este tipo de dar en estas estas tendencias pero pero de repente pues claro los compañeros de los hermanos de los músicos terminan en la guerra del Nani vuelven y cuenten unas cosas horribles

Voz 0788 21:00 ahora también lo que pasaba Diego era que esa influencia que llegaron a tener en la música blanca fue gracias precisamente a que no meterse en líos a no hablar de cosas que a los blancos les podía incomodar no y por eso quizá tenían bueno pues un poco más de cuidadito con las cosas que decían aparte de que era menos comercial a hablar de cosas incómodas no

Voz 0492 21:18 hombre en este sentido o aún no tenía la la energía era de Atlantic o de Stax una compañía mucho más light entonces te cuesta mucho a través sobre todo a través de un productor Norman we feel que motiva una perla abra sus horizontes y es el que transforma a los inventa el famoso el memorable soul psicodélico con canciones como esta barbaridad que estamos escuchando que se llama Papa was a rolling stone insisto Cor

Voz 4 22:06 ya no venden ya tengo ya mucha gente votaré Paiva vamos a yo somos

Voz 3 22:36 eh

Voz 4 22:41 eh

Voz 27 22:49 esta es la motivan de comentarios oficiales hablando de un problema muy común en la en el mundo afroamericano las familias monoparentales donde el padre de esa

Voz 0492 23:00 Areces etc etc pero es exquisito con una riqueza de Historia la madre lo que pasaba con papá mamá a tu padre era un canto rodado es que no habría

Voz 0788 23:12 era una bala perdida efectivamente porque en Rolling Stone no es un músico es eso es un bala perdida y tengan otros temas sociales también que firmaron los tanteos después de haber hecho cosas tan Florida es como el Michael tuve pues ya digo con Norman When PIL hicieron aquel dicha él Running Wild

Voz 0492 23:30 el bolo confusión el clown hay unas canciones sociales esto se hizo empujando a Berry Gordy que se resistía por su espíritu conservador sólo mil novecientos setenta cuando ya era clarísimo que Estados Unidos había metido en un berenjenal del que no iba a poder salir triunfal por lo menos es cuando Berry Gordy permite que se publique una canción anti bélica era el gol muy famoso

Voz 0788 24:17 aquel tema memorable de bienestar que lo que relataba era si no me equivoco Diego que había una desproporción tremenda entre el número de negros que iban a morir al Vietnam y el número de blanco

Voz 28 24:27 negros y latinos específicamente eran los que llevaban la el peso de las bajas

Voz 0788 24:34 el propio Bruce Springsteen que es un hombre que siempre ha tenido mucha conciencia social independientemente de si nos gusta o no me gusta su música realmente es un hombre comprometido pues no solamente es comprometido con la clase obrera sino también con el problema racial de su país y él mismo en directo creo que algunas veces lo tocaba no duró mucho

Voz 0492 24:51 sí sí más veces ha tocado el el Huarte bienestar de hecho era uno de los puntos álgidos de su concierto

Voz 6 25:31 guerra gritaba indignado

Voz 0788 25:33 en están en sus tiempos y después Bruce Springsteen la verdad es que ver rigor detenía bastantes frentes abiertos dentro de su discográfica por qué

Voz 0492 25:40 el además emparentó con

Voz 0788 25:43 Domínguez que se casó con una de sus hermanas

Voz 0492 25:46 no obstante bueno digamos que que Motauros en términos amorosos sexuales era lo más parecido a un a una telenovela los hijos secretos de Berry Gordy la relación con la principal estrella de la compañía Diana la Ross aquello y es curioso porque luego exteriormente Gordy era un hombre extremadamente conservador en lo político en lo social pero a aquello tenía un trasfondo y digamos que calentito esto determinó por ejemplo pues que se mostró era reticente a que los artistas incluso a alguien que estaba emparentado con él como Marvin Gaye cambiaran de sonido de forma radical

Voz 0788 26:33 si llega un momento en el que ya empieza a vencer esta resistencia todos los músicos que tenía Berry Gordy empiezan a dejar lanzar ya canciones verdaderamente explícitas no solamente está de Wall de guerra sino uno de los más grandes éxitos de Marvin Gaye que todos conocemos que habla también de la guerra del Vietnam y que es el gol no que él consigue colar en un disco en mil novecientos setenta y uno porque dice sino no yo no sigo grabando lo mismo que lo dijo Stevie Wonder en todo momento

Voz 6 28:07 son

Voz 15 28:15 escalofriantes escuchar eso parte de este chico donde

Voz 0492 28:21 más bien que dice padre padre no esto no tiene por qué escalar porque ser cada vez más violentos sabiendo cómo terminó Marvin Gaye asesinado por su propio padre es una premisa

Voz 0788 28:32 son terroríficas

Voz 0492 28:34 hay que recordar que dos de los mejores discos de la historia de la música del siglo XX fueron publicados por Martin guía a principios de los setenta el primero el sino que su disco social el estado de la nación americana en aquel momento y luego el famoso le gritaron donde se habla de los

Voz 0788 28:53 placeres de la carne es maravilloso esa canción además también versionada muchas veces pero nunca con la maravilla y la exquisitez que lo hizo la Motown que es de lo que estamos hablando hoy en el club de los acordes de la Cadena Ser y que decíamos antes que albergaba también a otro de los grandes músicos que también tuvo que ponerse gallito en cierto momento de decir bueno si no dejamos de hacer música Un poco convencional aún demasiado convencional yo abandono esta discográfica se debe Stevie Wonder que había empezado con trece años

Voz 0492 29:20 claro Stevie Wonder a Gilles evidentemente era era pues un añito era pues una especie de bueno pues todo le reía las gracias tenía muchísimo talento cantaba como Ray Charles tocaba la armónica fabulosa mente resulta que antes de llegar a a los cuando era un adolescente y descubre el sintetizador Motown como era una compañía que apreciar va la La Vanguardia La eh la tecnología son de los primeros que compran sintetizadores no sabe qué hacer con ellos pero Stevie Wonder sí entonces busca a un unos magos blancos que que hacían discos puramente electrónicos con sintetizadores dice enseñarme todo lo que ese país cuando Stevie Wonder llega a la mayoría de edad le dice a Jordi bueno si tú quieres que siga dame permiso al completo para hacer lo que quiera o me marcho a otra compañía

Voz 0788 30:23 el esas cosas que empezó a hacer fueron algo que la gente tomaba como experimentación como en cierto modo una traición a la música que la FIA pero lo que hizo fue lo que ha hecho toda la vida Stevie Wonder investigar otros sonidos como los que metió en este Don work in que era ya de inspiración latina de hecho después hay grabaciones pirata en las que él está en directo tocando con la familia All Star con ese grupo de músicos que se juntaron en Nueva York para tocar música latina lo que fue el origen de la salsa pero así sonaba este Don't You muchísimo

Voz 2 30:52 sí en qué

Voz 30 32:51 Iñaki de la carne Diego Manrique

Voz 0788 32:53 de la tarde

Voz 30 32:55 ah

Voz 25 32:56 ah

Voz 0492 33:00 eh

Voz 31 33:03 en

Voz 0788 33:36 no sabemos cómo hace este hombre este chico en aquel momento este niño para colarse siempre en los programas del club de los acordes de la Cadena SER pero Michael Jackson esta vez acompañado de sus hermanos tenía que sonar hablando en un programa que fuese sobre la Motown porque él también empezó su carrera gracias a a este sello norteamericano como fueron los principios de ellos allí como aparecieron en la Motown

Voz 0492 33:59 Ellos habían grabado en una pequeña compañías tu ciudad natal en Gary en el estado Indiana Un aún les vio actuando parece que fue Moby Taylor el les llevó a hacer una prueba Detroit Il lo que hicieron fue muy inteligente en vez de grabar les una maqueta los grabaron en vídeo actuando porque bueno el secreto estaba en el dinamismo que tenía

Voz 0788 34:29 que son sobre todo que quede

Voz 0492 34:31 sí vale que un no de ese deseo

Voz 0788 34:34 tamaño tuviera esa energía Yesa

Voz 0492 34:36 capacidad de arrastre cuando Berry Gordy ve esto dice esto los firmo Illes pone los mejores músicos que tenía un equipo de gente nueva poco anónimo pero que era muy eficaces sin meta la milonga de que es Diana Ross la que les ha descubierto la madrina la hablamos

Voz 0788 34:57 pero antes de hablar de esos equipos que trabajaban para los Jackson Five que no eran los mismos Naranjo Holanda se jodan como habían trabajado para las for Toxo para al propio o Marvin Gaye para yo qué sé las Supremes sabes Slade Brothers antes de esos equipos lo que fue determinante fue el ojo clínico de Berry Gordy porque creo que era otra de las cosas que por cierto luego se han perdido en las discográficas que es que el gran capo de la discográfica es el primero que sabe de música Isabel venir los artistas no era uno de los grandes características de Berry Gordy Smokey Robinson supongo que era súper tener en

Voz 0492 35:27 no exactamente Gordy era adiós

Voz 28 35:29 sido boxeador había trabajado también en una fábrica de coches pero se INI

Voz 0492 35:37 si en el mundo del espectáculo primero vendiendo discos en una tienda de discos de jazz que no es precisamente un gran éxito pero haciendo canciones para otros artistas como Jackie Wilson por ejemplo que él le hizo entonces pues digamos que de repente dice

Voz 32 35:52 bueno yo tengo una idea de cómo venderme

Voz 0492 35:56 música ahora necesita que otras personas hagan esa

Voz 32 35:59 misma idea que yo tengo y de de la reforma de forrar lo todo hacerlo muy bonito y

Voz 0492 36:09 lanzar algunos artistas que van a tener carreras prolongadas es el hombre que tiene la visión

Voz 0788 36:15 hace unos veinticinco años Berry Gordy en una entrevista de televisión en Norteamérica recordaba cómo era ese primer momento en el que él ve a los Jackson Five decide que va lanzar sus primeros discos y cuenta cosas curiosísima

Voz 10 36:30 antes de que comenzase emocionada de los Jackson Five ya teníamos cuatro éxitos War trazos esos temas eran algunas lluvias

Voz 33 36:38 la para del ocio seis habite

Voz 10 36:46 de esos cuatro discos que hicieron historia porque esa fue la primera vez que un grupo alcanzaba el número uno de sus cuatro primeros discos todos equipos Michael estaba emocionado con aquello recuerdo que me dijo Yo quiero hacer historia

Voz 0788 37:11 quiero hacer historia de decía el pequeñísimo Michael Jackson nada más empezar su carrera condenado muy como decía Diego Manrique

Voz 0492 37:19 así es el problema es que por ejemplo cuando quieren marcharse de o el presentan las la excusa de una extremada crueldad en Motown te pasaba una factura por todas las sesiones que todavía se sitúa había desgranado por ejemplo en Motown como en el caso de los Jackson Five pues casi quinientas canciones aunque sólo se hubieran publicado cientas tenías que pagar los gastos de esas quinientas canciones con lo cual aunque tenías unos royalties de millones de repente empezaron a recortar te no no eres clases

Voz 34 37:50 de de danza clases de etiqueta clases de lo que se entonces en ese sentido en una compañía por eso es la historia de que ese diga que Motown en realidad es como una especie de plantación sureña pero en el norte de Estados Unidos

Voz 0788 38:06 no pues aún que fuesen unas condiciones draconianas lo cierto es que Michael Jackson hombre amable con todo el mundo esa es la verdad y hombre agradecido como van ustedes a escuchar pues todavía en mil novecientos noventa y cuatro en un homenaje al fundador Berry Gordy reconocía que su carrera no habría sido la que es sino hubiera sido por haberle conocido

Voz 35 38:28 místico desvelen en Juan Harvard la señor ha sido una parte importante de nuestras vidas tanto en lo personal como en lo profesional muy desde el principio el creyó en nuestro talante igual que el resto de los miembros de la Familia Motown debemos nuestras vidas y nuestras carreras a Berry Gordy un gran ser humano además nosotros fuimos muy afortunados de contar con su sabiduría su compromiso y su creatividad

Voz 36 38:58 te oigo origen merme Doris

Voz 35 39:05 gracias al señor Gordy a su esfuerzo incansable para sacar lo mejor de sus artistas para sacar los mejores discos para el público el concepto de musical Cándido para así

Voz 36 39:14 aquí se ha Exchange

Voz 2 39:35 no

Voz 0788 39:43 pero llega un momento en el que Michael Jackson y sus hermanos decidieron tomar otro camino es salir de la discográfica que les había hecho grandes

Voz 0492 39:51 ricos que yo no sé para qué fue la verdad pues cuestiones económicas y sobre todo que entendieron que como Town habían llegado a lo máximo que podían aspirar y de repente tenían un contrato con la compañía más fuerte en ese momento del mundo que era CBS de hecho tuvieron que cambiar de nombre no porque el nombre está al atentado no podían ser los Jackson Five la montante te registraba hasta carné de identidad pasaron a ser de Jackson's exacta muy incluso uno de ellos se quedó Jermein en fue fue terror sí pero bueno ya sabemos que para las historias de la familia Jackson son por lo menos turbulentas

Voz 0788 40:33 son todas turbulentas y habrá quien le parezca también turbulento lo que vamos a escuchar ahora porque la Motown dentro de ese afán diversifica Ador luego ese afán Entertainment que llaman en Estados Unidos que es lo de cantar cosas que entretengan que sean una cosa agradable para todos los públicos por ejemplo hablaba Diego Manrique antes de esos repertorios que se hacían pues dentro de ese afán de abrir mira así de abrir mercados de la Motown hicieron un disco que era un poco monstruo porque eran versiones de las propias canciones de los artistas

Voz 0492 41:01 pero que eran en otros idiomas en realidad es el forma parte de la vocación imperial de Berry Gordy entonces desde mediados de los años sesenta empiezan a publicar discos Singers en francés alemán en italiano en español luego SAR recopilado en un doble disco pero eran esfuerzos promocionales muy serio es decir vamos a grabar vuestros éxitos en otros idiomas ya así entramos en otros mercados especialmente prestar mucha atención al mercado español porque sabían que era sólo España sin lo que era y América incluso moderno en algún momento Motown nada llegar a tener un subsidio dedicado a música en castellano entonces lo el problema es que aquellos hacía de aquella manera de una forma industrial que les traían a los músicos

Voz 0788 41:59 cantantes y esta es la letra que tú tienes que ustedes diamantes sin una mínima clase de fonética cierto exacto

Voz 0492 42:07 durante no sé que en algún caso sí que viajó el traductor a los estudios de de Detroit para estar presentes pero como Le haces escasas dar a a Stevie Wonder en un aceptable castellano

Voz 0788 42:22 bueno pues no sé si es aceptable el castellano pero tiene mucho de curioso lo que hizo con el guanche My life uno de sus primeros éxitos porque una vez en mi vida porque la verdad es que la versión en castellano que hizo no tiene desperdicio sonaba así y además es buenísimo escuchar como a todas las palabras parece bien superemos

Voz 2 42:53 que bote Iker

Voz 37 43:54 ciento me siento ofendido e Iñaki de que digas que esta

Voz 0788 43:57 como las grabaciones de Guadalajara Lena porque había entendido lo decía por eso pero cuando Elvis Presley cantarán canjear

Voz 15 44:15 entre os

Voz 29 44:27 por cierto una

Voz 0788 44:28 época en la que no se porque en el final de los sesenta era muy frecuente que en el Festival de Sanremo invitases en por ejemplo la propiedad

Voz 0492 44:35 igual desde luego invitaron a Diamond Word si el formato era el artista italiano artista internacional cantando la misma canción y eso permite que que los coleccionistas locos intentando encontrar esas grabaciones y para Wii Sampe

Voz 0788 44:49 que con Wilson Pickett hicieron una verdadera barrabasada porque primera salió lucha Battisti a cantar a que el viaje aventura que era una canción inocente tranquila Popelio

Voz 38 44:58 no

Voz 0788 45:13 sale

Voz 0492 45:15 el propio hay determinadas fiestas a las que no se debe llevar a según qué sitios son es una fiel pero realmente es un gol

Voz 0788 45:23 en un momento en el que el sale y arrasa el pobre hombre al Battisti con su versión

Voz 6 45:28 no

Voz 38 45:38 sí CD

Voz 0788 45:52 pero hoy estamos hablando de la Motown aquí de la gente que los admira

Voz 17 45:56 Iñaki de la Cadena SER

Voz 0788 46:27 la gente que admira como este Phil Collins que ya en el año ochenta y dos sino recuerdo mal había hecho su propia versión del Grizlov con el que hemos empezado este club de los acordes de las Supremes originalmente y que luego en dos mil diez se descolgó con un disco que se llamaba going back yendo hacia atrás en el que hacía un montón de versiones de esta discográfica con su ya maltrecha voz que te parece a ti

Voz 0492 46:49 hombre yo tengo simpatía por el personaje pero no me compraría ese disco

Voz 0788 46:54 aunque estaba grabado con grandes músicos norteamericanos

Voz 0492 46:57 el negro es lo de menos que se puede exigir pero es lo mismo que los que los discos de Rod Stewart

Voz 39 47:03 eh y un momento rock

Voz 0492 47:06 hubo tenía espíritu tenía la imaginación pues hace discos incluyendo temas de Motown pero pues yo no le veo a gusto en hacer fotocopias por ejemplo photocall

Voz 0788 47:21 días de este tema que se llamaba It's de CEIM Olson de los for Tots que era ese grupo con el que decía Diego Manrique que llegó la punta de lanza de la Motown a España y él hizo una versión ya digo calcada

Voz 6 47:33 pero la verdad que bastante digna

Voz 2 47:51 no

Voz 0788 48:18 la misma vieja canción que la verdad es que el literalmente así la misma vieja canción que llevaba mucha gente cantando muchos años pero que

Voz 0492 48:24 resolvió con bastante busquen los furtivos vea la diferencial la diferencia sobre todo busquen a los portavoces en Youtube

Voz 0788 48:33 bailando y cantando esta canción haciendo los coros a la vez que baila no sea verdadera maravilla esto es lo grabó Rodes pues eso como otros siete u ocho años en un tema perdón en un disco que se llamaba soul Book para terminar este pequeño inciso que hemos hecho en la historia de la Motown con otros nombres famosos actuales además que son grandes admiradores de aquella discográfica de sus compositores concretamente de Marvin que hay una escena maravillosa que tampoco está grabada en el ni nada sino que está en un momento de la televisión norteamericana que es de los más memorables de los más visitados en Youtube que es cuando juntan a Beyoncé Justin Timberlake a cantar en una gala de televisión un tema del propio Marvin Gaye que era Nothing like the no hay nada como la los real no tu foto sino

Voz 0492 49:16 aquí directamente

Voz 41 49:56 reproducción aquí los dos Justin Timberlake Beyonce aquel dúo memorable y rozando el año pero la verdad que verdaderamente maravilloso que fueron trámites del Marvin Gaye que grabaron más

Voz 0492 50:07 el disco juntos no grabaron tres elepés aunque varios de ellos no está claro que cante Tammy porque yo había sufrido el problema se había manifestado el tumor cerebral que acabaría con su vida de hecho hubo alguna

Voz 0788 50:21 las ediciones posteriores en las que ya indica cuál es la cantante autentica que ahora mismo no caiga pero es verdad que los timbales Valerie Simpson bueno todo esto admiradores osea Phil Collins Rod Stewart y los propios que estamos oyendo

Voz 0492 50:35 venía desde un timbre Andrei

Voz 0788 50:37 pero esto sin contar los Rolling Stones que también eran unos grandes admiradores fueran unos de los bueno del

Voz 0492 50:43 no es nunca se menciona pero yo creo que los Rolling Stone han hecho cuatro temas de las centésimas a lo largo de su vida no sé si es bastante siempre por ejemplo si no

Voz 0788 50:52 lo hicieron por ejemplo de los treinta

Voz 0492 50:54 con el proyecto ve por ejemplo exactamente

Voz 39 51:06 en el disco de de Peter Toth

Voz 15 51:10 a que es también canción de los los

Voz 0788 51:21 Magic Nation también esa otra

Voz 0492 51:23 no está clarísimo que es una devoción particular de de millardos

Voz 0788 51:42 también hicieron una versión del guión que era una de las canciones de los inicios de Marvin Gaye en fin si los Rolling Stones son no sólo de los hits Hai que es verdad que hacer autoestop llega ya el momento en el que la Motown empieza a hacer

Voz 8 52:04 vamos

Voz 0788 52:33 llegó un momento en el que la Motown deja de brillar tanto cómo brillaba ya hemos contado que los Jackson Five empiezan a desfilar hacia fuera que el de la suplen sedes Gahan Diana Ross en fin que es lo que ocurre yo creo que

Voz 0492 52:46 el problema espiritual se manifiesta mucho antes de que empiece la huida y es que abandonan Detroit porque de Detroit tienen unos inviernos infernales a aparte ha quedado muy tocada por los disturbios raciales de mil novecientos sesenta y ocho la Motown se instala en Los Ángeles que ocurre pues que muchos de los músicos y compositores a pesar de que Detroit es una ciudad muy dura no quieren ir a a Los Angeles donde evidentemente la vida mucho más fácil entonces se pierde el espíritu la unidad es la la voluntad creativa colectiva se va perdiendo esto entonces hay montones de equipos Montaner de artistas pero no es Motta aún no hay un sonido no hay una voluntad sobre todo porque además Berry Gordy dedica sus energías en mayormente al mundo del cine

Voz 18 53:38 porque Berry Gordy tengo entendido que decide empezar a producir películas y a intentar in

Voz 0788 53:44 el una carrera como actriz de su novia Diana Ross

Voz 0492 53:46 exactamente y lo hace por lo menos al principio funciona estupendamente recreando la vida de la cantante de jazz Billy Holiday aprovechándose del título de su autobiografía Lady in the blues La Dama canta el blues allí asistir no es pues a a Diana Ross convertida hoy intentando a interpretar la vida de una yonqui no lo hacen

Voz 0788 54:40 pues este ha sido el recorrido que hemos hecho hoy por una de las discográficas históricas por esa Motown aunque lo hemos hecho Diego Manrique y yo con la ayuda de Laura Piñero también con la ayuda de nuestro técnico hoy en la Cadena Ser que ha sido Raúl Roldán nos vamos a ver muy pronto por aquí pero lo último que hay que contar es que la Motown todavía de unos últimos coletazos con una canción con las que con la que vamos a Despres

Voz 0492 55:01 pero si Iñaki de la Torre que te has olvidado de mencionar te a ti mismo en estos créditos la Motown continuó acumulando éxitos hasta tiempos relativamente recientes y uno de ellos por ejemplo esta fiesta Care venia de Richi de mil novecientos ochenta y tres que se llama o ir