No es lo que parece | Gala Dalí

Voz 1312 00:46 a esta hora los domingos nos gusta mirar hacia el lado menos conocido de grandes nombres de nuestra cultura y nuestra historia reciente curiosamente ignorar nuestra voluntad pero hasta ahora ha sido mujeres a las que les hemos puesto el foco en esa faceta de sus vidas o en ese perfil que no es el más conocido por el que se han hecho famosas esta semana nos vamos a centrar en una mujer mujer complicada eh porque para muchos fue una auténtica bruja para otros una musa pero en ambos casos la etiqueta quizá se queda corta hoy vamos a hablar de la verdadera dimensión de Gala Dalí Carmen López Álvarez qué tal buenos días ahora Lourdes buenos días

Voz 1361 01:26 las pues mira si hoy vamos a hablar de Gala Dalí que como tú dices la llamaron bruja muchas veces pero no siempre con la misma intención por un lado era la malvada que manipulaba a los hombres a los que quiso y que bueno poco más se les faltaba la la escoba y por otro lado una mujer que tenía unos ojos hechicera que inspiraban y la convertían

Voz 4 01:50 en el otro aspecto desde la pura creación artística gana ha sido siempre musa inspiradora y modelos

Voz 1361 02:13 han hecho muchas cosas de ella pero aparte de esto pocas veces ha ido más allá de su figura como pareja o inspiradora nunca se habló de su obra porque ella también fue artista trabajaba bueno incluso vidente o por lo menos le gustaba echar las cartas que ibas a su casa es verdad que te leo quedaba pasan la sabes

Voz 1312 02:31 me viene tendrán que tenía dotes de medio incluso bueno pues ella por un lado era la la protagonista total de las obras y la vida de Salvador Dalí por el otro encarnaba ese personaje pues de mujer sin ataduras morales que se entrega sus deseos que tiene marido pero también amantes de forma pública incluso simultánea con ese matrimonio que nunca se ocupó demasiado de de su hija Cécile que abandonó a su marido rendido y obsesivamente enamorado le enviaba cartas torturadas o que bueno me en definitiva que encarnaba todo lo que la sociedad tradicional suele favorecer de una mujer no desea que renuncia a todo lo lo que significa la la feminidad entre comillas muchas comillas lo lo que extraña Carmen que hoy en día esta figura siga provocando un cierto rechazo no aún se el AVE como mujer pero pero es verdad que ha habido personas que que intentan revertir no esa percepción intenta cambiar esa percepción como hizo en su momento Silvia Munt que que hizo un documental sobre su figura titulado Elena dimitiría una diácono va gala con entrevistas a personas que la conocieron ávida abriendo debates con con el equipo sobre la controversia que creaba no era el este personaje no por supuesto la invitada que acompaña Carmen hoy hemos invitado a una persona que que está fascinada por si podría decir ahora que me corrija por este personaje es ese Estrella de Diego

Voz 0542 03:54 no es la la comisaria de un hecho

Voz 1312 03:57 posición maravillosa Gala Dalí una habitación propia en Púbol que se puede ver en el Museo Nacional de Arte de Cataluña hasta el catorce de octubre como he dicho esta nos acompaña esta mañana bienvenida estrella

Voz 0542 04:08 hola buenos días qué tal pues encantada de

Voz 1312 04:11 eh de que nos acompañes Estrella de Diego es profesora de Arte Contemporáneo en la Universidad Complutense es investigadora escritora y creo que fue en dos mil tres no que públicas de una biografía en Espasa que se titula Querida Gala

Voz 0542 04:25 en efecto si pensé que me la quitaba encima pero que va que va ahí sigue acompañando como un vice absurdo común vice antiguo hoy por qué porque se

Voz 1312 04:33 interés porque te has te has seducido la la figura de gala

Voz 0542 04:36 pues bueno por eso tú estabas diciendo al principio lo de El comentario de que el lado oscuro qué coincidencia que siempre son mujeres no yo creo que no es una coincidencia o sea yo creo que hay te podría ayudar una explicación que no tenemos tiempo que justificaría porque siempre hay un lado oscuro pues en en el caso de las mujeres y menos en el caso de los hombres yo creo que Gala es un ejemplo muy claro por qué me ha seducido porque siempre es primero fue la señora y luego fue la señora Dalí siempre como la mala a a como estaba diciendo Carmen no ese personaje que abandona a la hija cuántos hombres abandonaron los hijos y nadie lo comenta cuántos hombres tienen amantes nadie lo comenta entonces bueno a yo me siempre hay una había una pregunta que de Marte ya sin parar no siga era tan mala si le importaba tanto el dinero porque siendo la señora de posibilidad el poeta de éxito en París de repente lo deja todo se va a vivir con Dalí a un pueblo a muerte sin luz a una casa de veinte metros hombre y la explicaciones porque quería manipulada Dalí pero es ella dijo hoy aquí tengo yo espacio creativo y Fun Club de Fútbol entonces esa idea de que la historia siempre se puede releer desde preguntas distintas y lo que me parece más fascinante hay momentos en que en que todos nosotros nuestro entorno está más listo para esas preguntas distintas yo creo que en el dos mil tres las preguntas que yo me hacían era muy distintas de las que me hacía ahora probablemente también el modo en que el resto puede hacerse esas preguntas ha cambiado también mucho eso me fascinan no la historia cómo cambia cómo cambia nuestra percepción de las mujeres además del mi tú que ya era hora porque

Voz 1361 06:10 crees que que cambia al pasar el tiempo

Voz 0542 06:13 cómo ha cambiado esa percepción que gala pues mira yo creo que cambia porque cada centímetro Nos lo ganamos pues yo creo que no es que cambie es que lo cambiamos que es una cosa distinta no lo cambiamos y sin darnos cuenta lo cambiamos a todo el mundo alrededor o sea quiero decir que las cosas siempre están ahí lo que pasa que yo creo que en el caso de gala pues aceptar que la tiene un un proyecto compartido con el marido que es una especie de tercer personaje que que que trabaja digamos en conjunto como él mismo dice y la firma gala la Salvador Dalí pues es porque han pasado muchas cosas por parte de artistas más jóvenes Nuevas Generaciones porque ya se sabe que en fin que la subjetividad es una construcción y sin ni siquiera móvil ni siquiera fija es subjetividad es su objetividad ver a eso de actividades móviles o sea la subjetividad es un asunto que no tiene que ser fija y entonces yo creo que eso nos ha permitido pues empezar a leer a gala también de una forma diferente cada centímetro ganado pero cada centímetro que gana pues de repente va a tener un impacto en el pensamiento general yo creo que eso se aplica muy bien a gala que sin todas las mujeres y los hombres que han que han trabajado desde una desde ese género en conflicto del que hablaba Judith Butler pues probablemente no podríamos aceptarla con con esa lectura

Voz 1312 07:31 yo no sé si ella estaría todavía conforme a no sé cómo cómo procesará que todavía en el siglo XXI a pesar de todo esto que ahora tú acabas de de referir sigue siendo una una un personaje un tanto incómodo todavía seguimos incomodando no ante ciertas actitudes y ciertas posturas de de gala

Voz 0542 07:51 no sé no sin comamos ante ciertas posturas de las mujeres en general no solamente de gala entonces yo creo yo espero que a Gala le haya gustado el proyecto porque antes estaba Carmen tú no me acuerdo Lourdes hablando de la videncia gala echaba las cartas yo cada vez que empiezo un proyecto con Gala o Salvador Dalí voy a pedirles permiso a las tumbas se osada cosa no por si acaso eh haberlas haylas y entonces yo que yo espero que a la esté contenta finalmente porque ella en algún momento siempre era muy lo profano como las mujeres hemos ido muchas veces a lo largo de la historia de repente ella dijo bueno espero que en algún momento pues alguien cuente realmente Mi vida etcétera etcétera no era si la frase era mucho mejor que esta pero pero bueno digamos que espero que sí que le haya parecido bien que hayamos hecho colectivamente todas las mujeres que trabajamos sobre el esfuerzo de siempre

Voz 8 08:45 va que avisó la pinta en el centro entre el grupo del día del debut pese a mi Mónica dones de la única mujer ese ya ida más eh de ser Ernst merecía de que no vamos a Mou Huaxi que era un hombre muy inquieto una muy extrovertido de IT con una gran profusión de ideas eran Max Ernst me habló alguna vez identifico también me temo que

Voz 9 09:05 los mejores jugadores de Kiko fueron pintados también en una época de gamada era en el centro de tres o cuatro hombres que han encarecido de los nuevos famosos del siglo XX sin sin ponerse una guerra

Voz 11 09:41 cómo es que Galliano tuvo una carrera artística en solitario porque bueno puede ser que no quisiera o por la época cuéntanos bueno eso yo creo

Voz 12 09:49 que si tú no acá una carrera artística en solitario si llamamos la escritura carrera artística sea hoy en día sabemos que una no tiene que ser escritor o no tiene que publicar libros para ser escritor digamos no aparte que sea eso está claro hoy en día lo admitimos lo aceptamos quizás en los años veinte menos pero bueno una cosa que busque tirando de un hilo y sobre todo quitándose como los prejuicios de los ojos no que yo creo que eso es importante y eso es algo ante lo que

Voz 0542 10:15 antes me me me me estaba refiriendo pues gala escribe un prólogo al joven poeta el IDAE que por cierto antes de conocer a Gala no sabía siquiera que quería ser poeta pero no pensemos gala inventa igual que inventa o no qué tal si se construyen mutuamente sea qué tal la tercera día digamos no entonces yo creo que es interesante porque escribe el prólogo escribe el prólogo con un nombre falso la reina no sé qué etcétera pero ese es un texto publicado luego la autobiografía que se publicó hace poco también en castellano en francés en italiano y luego tiene páginas sueltas maravillosas las cartas Apolo Jackson unos unos Couples Borox literarios en los cuales dice que habla mal francés pero está leyendo Apollinaire alguien que está leyendo hagan francés no habla mal francés entonces yo creo que si tu obra propia y luego yo creo que tú Ésa fue su obra propia luego hizo objetos surrealistas perdidos pero como tantos objetos surrealistas y luego tuvo una obra dos sea yo creo que sí tiene obra propia que es la escritura y luego naturalmente bueno el proyecto creativo desde que hace con Dalí que que yo creo que es obvio ellas una performer además un artista ya va tomando las decisiones respecto a cómo colocarse en cada uno de los cuadros desde mi punto de vista pero lo mismo que hacía la condesa Castillo yo no es lo mismo que hacía ocho ocho Keith con la cámara del marido que aquí hay un cuadro sí claro hay un pincel pero yo creo que hoy en día también estamos perfectamente listos para entender pues que hacer una foto a la hora de la de la Natividad de la subjetividad por parte de la modelo es exactamente igual que hacer una un cuadro Chagall Gala nunca nunca estoy loca para decir que Gala pintaba desde luego que no pero es que bueno pintar a lo mejor no la lo fundamental en toda esta historia no es eso son pregunta simplemente si las hacemos igual encontramos otro camino

Voz 1312 12:05 se podría decir ahora ahora a lo mejor la llamarían Coats de artistas no porque realmente ella como tú dices fue una y formó una pareja simbiótica con Éluard y sus mejores obras lo lo consolidó como poeta ir cuando cogió a Dalí como en el en el documental de sirvieran una hay una una persona cercana a Dalí que dice del entorno familiar dice Dalí era un chico de provincias ser un chico de Figueras que vale que pintaba maravillosamente bien que había ido Madrid había estado en la Residencia de Estudiantes había creado con intelectuales pero fue gala en la que lo enseñó a estar en el mundo a vestirse a comer a hacer ese universo creativo y ese universo que todavía hoy está vivo no

Voz 0542 12:47 bueno gala era una mujer muchísimo más sofisticada que Dalí eso es decir lo obvio claro claramente no o sea que decir ella en una parisina que estaba cojeando con Breton que habla un francés muchísimo mejor que el de Salvador en ese momento y sobre todo salvador era un completo desconocido o sea llegada cuando llegan de repente a visitarle en Cataluña pues es un grupo en el que está haga la posibilidad esta Magritte y la mujer que era un galerista a ver a un exótico un sitio exótico entonces claro que enseña a todo pero yo me da un poco de miedo llamar la Coutts

Voz 13 13:22 no aquí no era una broma allí no no pero no me he visto no pero espera aparte

Voz 0542 13:26 la licencia Lourdes es qué es lo primero unos ocurre osea ella pero yo creo que en realidad se conforma mutuamente esa cuando llega y conoce aliviada pues él no sabe quién es ella tampoco cuando conoce a Dalí pues ella se va cambiando continuamente de de de personaje no será vistiendo distintos personajes yo creo cuando conoce a Dalí dice uy aquí hay lugar de com formación de de es de todo eso que yo quiero hacer de hecho yo siempre veo Púbol que que no haya ido corra verlo porque todo el mundo va a verla todo el mundo va haber el Museo Dalí todo el mundo va a verla en casa de Dali pero Púbol es la obra más extraordinaria donde está una obra dos porque es como un marisco daliniano un portento muy blandito y por fuera muy muy grito ya que no se sabe lo que va a haber dentro cuando tú ves esa fachada por otra parte yo creo que es una Obrador no cabe la menor duda pero por otra parte también están ambos no el exceso Limia y la anorexia no que representa la actitud de ambos osea que yo creo que hay un poco también hay una clave que está siempre estaba ahí pero no la leíamos probablemente

Voz 5 14:41 a qué hubiera pasado si no hubiera sido que un esposa Gala tiene la fuerza de una batalla de Stalingrado

Voz 1312 15:12 os hablaba antes de de este documental que a mí fue el primero que me acercó me puso lucen en este personaje y en medio otra perspectiva es un documental maravilloso por el planteamiento que me parece muy muy innovador y es obra de la actriz y directora Sílvia Munt pues a cuestionar el retrato oficial que no ha llegado a tocar detrás de ese modelo de Musa esposa inspiradora y llevarlo más allá no porque de forma muy explícita en el documental se abre el debate de si sea juzgado con excesiva dureza a este personaje por por el hecho precisamente de ser mujer de no ajustarse para nada ningún modelo establecido Silvia Munt buenos días

Voz 16 15:50 hola buenos días qué tal muy bien no se hace nada escuchándoos no sé si no

Voz 1312 15:54 estaba escuchando lo que estábamos hablando te hago la misma pregunta que habíamos puesto sobre la mesa que crees que no no se le perdona ni siquiera ahora en pleno siglo XXI a a Gala

Voz 1902 16:04 bueno es que realmente no se pero da casi nada o sea que yo me queda parada cuando iba con conceptos tal Astra por Porrúa diversidades por te había chicos jóvenes de recriminarle el hecho de que una mujer tuviera esta actitud fuera o una persona mayor que tuviera naciones con hombres más jóvenes es decir no hemos tampoco cambiando tanto a un personaje molesto sobre todo para cierto público masculino aguda ahora por eso el documental para mira también muy importante aparte de ir viendo a ver qué estaba esa mujer que realmente es es complicada es compleja es es como es mucha calidad ir a encontrar continuamente hasta como gente que que yo quería que era siete intelectualmente preparada mucha crítica respecto a la la mujer era poco el dardo donde iban a parar todos a las causas de los posibles problemas que había tenido Dalí que había tenido Lorca y Dalí que había tenido Buñuel sea todo era culpa de Gala cuando luego cuando estudia ver claramente que simplemente era una mujer está va quizá por encima intelectualmente de ellos en muchos casos y eso hacía que no la aceptara al cosa que por otro lado ahí al cabo Tito que era otra actitud que a mí me parecía una valentía brutal importaba un pito lo que dijera lo que dijera de ellas no

Voz 1312 17:40 de estrella y ahora lo lo comentaba Silvia algo debía tener de valor por para estar siempre en el centro de esas vanguardias intelectuales y además con la influencia palpable porque muchos de esos artistas mejoraron su obra no estoy hablando sólo de Eduardo o o de o de Dalí en la exposición estrella se obras de otros pintores y otros artistas que cuando tú te a sí

Voz 1902 18:06 el técnico también es que era era alguien muy potente intelectualmente y además creativamente dijeron mucha gente que la conocía para ella el arte era la explicación de la vida y la creación no eso era lo que le importaba y lo demás era justo para conseguir dinero para poder vivir no hay que olvidar que ya era una una rusa blanca una rusa que que tuvo que que venir aquí habiendo sido después de todo es decir no hay que olvidar que gala deja que está una posición económica muy holgada para irse con un Dali que no tiene un duro que además ha dado diadema

Voz 0542 18:50 en los lo cantaba ahora para las dos

Voz 1361 18:52 es una pregunta puede ser que parte del trabajo de gala de esa carrera bueno digamos en en solitario que puede desarrollar fuese construir su propio personaje porque de cara al público

Voz 0542 19:02 yo era un poco diferente

Voz 1361 19:05 o como sería en su casa bueno como todos no pero en el caso de gala que tiene esa personalidad tan fuerte de esa presencia tan fuerte puede que ese personaje fuese parte de su trabajo

Voz 1902 19:15 yo creo que soy una mujer votante no es una mujer que cambia con el siglo siglo XX se puede ver transparencia en mente los cambios de gala romántica de hija de la inteligencia rusa cuando llega aquí todo se papal romántica con el lugar en el hiciese amor puro ese amor ah no absolutamente loco luego es la mujer surrealista la concretadas libertad de la mujer que que rompe con todas las reglas que que que se hace que hacen poco lo que yo lo veo ahora de este nuestra perspectiva nosotros padecemos abuelito Osasuna

Voz 16 19:52 la todo

Voz 1902 19:55 no no hay nada diario sexual ni a nivel creativo político y social detrás un año eso es una es una década brutal esta época donde donde gala es la mujer por excelencia no luego vienen la hecho digamos de empresaria de vertebrar de Alí de abril he estado subidos a Europa no de ideas es que el arte sea algo sea algo de masas no que eso es también algo muy importante de de no querer que pista no hay hay muchas galas luego hay la gala cultivaba una gala más yo diría mucho más dura no galas simple decía que ya no quería llegar a la vejez y llegó a la vez de una forma yo diría casi sin querer no hinchando contra ello como como cómo el reflejo de la Mujer en día también no luchando

Voz 0542 20:54 sí pero pero pero fíjate si que siempre se dice lo que Dalí sufría cuando Gallen ejercía Inuncat se dice lo que galas debió de ver cuán a la decrépito bajísimo Fray sino cuando había sido un pivot no porque claro de todo esto es que Gala era mutante porque porque todos somos mutantes

Voz 16 21:16 todo lo que pasa que ello a galas algunos más que otros esto

Voz 0542 21:25 no no pero pero lo que te digo que la la cuestión negada es que claro que ya se está construyendo volviendo a la pregunta para mí el personaje os has está construyendo el personaje porque porque ella es la que de alguna forma asume toda esa identidad líquida esa idea esa subjetividad cuyo sentido no homosexual bisexual transexual sino en el sentido de entidad móvil au Sasser todo lo que uno quiera ser porque uno puede ser todo lo que uno quiera ser yo creo que Gala realmente eso lo consigue o sea que todo en las sociedades líquidas las identidades móvil etcétera pues ella es un poco esa identidad en conflicto que yo creo que su ultramoderna ahí yo creo que eso es lo que también no no permite llegar a gala hasta hasta dónde tenemos que llegar a gala probablemente hasta que no se han establecido pues cuestiones que no solamente insisto tienen que ver con el con la LGTB más sino casi como una especie de Orlando de Virginia Woolf no en el sentido de que cada día va a ser lo que ella quiera cada día se reinventa completamente nueva como alguien que no olvidando su pasado porque lo tienen el ADN

Voz 12 22:29 negocia continuamente yo creo que eso para mí es lo fascinante no

Voz 0542 22:33 por eso pienso que todas esas galas pintadas fotografiadas etcétera son construcción de la propia gala que se organiza como quiere organizarse igual que la condesa que este no

Voz 1312 22:43 muchísimas gracias a las dos por participar en

muchísimas gracias a las dos por participar en

en este otro lado de gala