Que las mates te acompañen | Los sorteos por apellidos

Voz 1312 00:18 verano tomamos la decisión de dedicarle un espacio del programa las matemáticas no sé si hicimos bien porque en nuestra experta en números Clara Grima

Voz 3 00:27 abajo los mitos veraniegos los largos viajes en avión

Voz 1312 00:31 las pirámides de sandías las partidas de cartas en la piscina pero bueno se lo vamos a perdonar todo porque da gusto pasar un ratito a cada domingo clara qué tal

Voz 4 00:40 buenos días hola buenos días a mí también me da mucho gusto estar aquí a pesar de ser la mala de la película es verdad te dedicas allá desmontar cosas veraniegas lo hago con alegría y si lo haces con ese buen humor que mira que nos traes hoy claro pues antes de empezar voy a poner un pequeñito tirón de orejas Berasategui que acaba de decir prefieren Venter me lo número

Voz 5 01:13 Solbes el tema con el sin inventa la número yo no me invento el a la la palabras de un beso de oreja hay un beso para Manu hoy vamos a hablar vamos a lo nuestro iban a hablar en algún sentido vamos a a continuar con la con el tema que ya hablábamos la semana pasada aquí nos osea vamos a seguir hablando de barajar cartas y no no no no vamos a hablar de algo lo que también tienen que ver con tacones que fue el protagonista de la semana pasada que era otra de sus pasiones

Voz 1312 01:39 bueno me suena como a a maldición de

Voz 4 02:03 van a a cálculo de probabilidades

Voz 5 02:05 el maridaje que no tenemos ninguna de las veo algo que habíamos habla de cálculo de probabilidades y es algo que que aunque no lo pensemos aunque no seamos consciente de ello lo hacemos continuamente nuestra vida cotidiana nunca cabe que tenemos que tomar una decisión importante o bien no de forma la bien mentalmente calculamos la probabilidad de que de que nuestra decisión sea beneficiosa para nosotros bueno eso es importante porque una de la tarea más duro

Voz 1312 02:42 hay clara pero en eso de las decisiones importantes no suele servir hacer cálculos pro balísticos por ejemplo cómo calcular la probabilidad de que alguien sea el amor de tu vida bueno

Voz 5 02:53 de ahí no te pueden ayudar el aire tengo que dar la razón pero sí que ahora me pone otra vez seria y sí que existe una decisión bastante importante en la que el cálculo de probabilidades juega un papel crucial por ejemplo el colegio al que quieran tus hijos obtener o no una plaza en unas oposiciones o incluso conseguir una vivienda de protección

Voz 1312 03:13 pero que tiene que ver la probabilidad con con esas cuesta muchísimo porque

Voz 5 03:18 en tanto y cuanto en esta situación hay que te estoy contando quien muchas más en ante situaciones de empate entre los candidatos que optan pues a la plaza

Voz 3 03:26 hola o a la casa o al o de protección oficial en mucho

Voz 1312 03:31 administraciones pública no bueno en lo que se hace es resolver mediante un sorteo bueno han pero sí es un sorteo imparcial y no puedes hacer nada para salir beneficiado está bien no

Voz 5 03:41 que no te equivocas Lourdes porque siento decirlo porque tú eres la jefa pero pero es así y no es así hay eso es una cosa bastante grave que se sigue haciendo todavía lamentablemente en muchísimas administraciones públicas españolas

Voz 3 03:56 que te pueden beneficiar o perjudicial en un sorteo de estos simplemente por tu nombre

Voz 5 04:49 bueno se sitúa alguna vez ha sido víctima de Vigo víctima porque es un atraco así en alguno de estos sorteo que se hacen en función de la letra de tu apellido son muy sorteo que consisten en sacar una de la XXVII letra del alfabeto por sorteo empiezan a contar en la lista de aspirantes a la lista de candidatos desde el primer apellido posterior

Voz 3 05:10 anterior en algunos casos empiezan a contar desde el primer pedida posterior repito a las a la letra que ha salido en el sorteo hasta completar pues el número de plaza o el número de agraciados pues no recuerdo yo ahora que que me pasa alguna vez esto pues hace mucho yo lo a mí me pasó hace mucho tiempo cuando yo no tenía ni tenía dinero para ir al teatro cuando intenté comprar un abono para el Teatro de la Maestranza de Sevilla me enteré que uno de los proceso de selección para los clientes para acceder el abono era un sorteo en función de la letra de los apellidos de los solicitantes no te lo pierdas

Voz 3 05:50 aclara un sorteo no no vamos es así si es un sorteo abres un sorteo que es absolutamente injusto hay algunos apellido que juegan evidentemente coma papeleta que otro como puede ser alguien beneficiado o perjudicado frente a otro simplemente pues apellido vamos en mi caso bastante tengo con llamarme Grima hice matemática aguanta todo los chistes que lleva consigo para que encima se me puede perjudicar un sorteo a nombre de héroes

Voz 5 06:25 aplica con un ejemplo que yo creo que muy sencillitas muy claro imaginen que sólo son dos aspirantes en el sorteo para un empate y mira que me ve no sé que no va nada diez millones de

Voz 3 06:34 euro a o Satty o a mí Lourdes Lancho

Voz 4 06:37 haré Clara Grima esas son las no estaría mal verdad no

Voz 5 06:41 no pero nosotros domingo aquí aunque también dice claro porque me gusta trabajar que Alarte claro por favor

Voz 5 06:49 bueno pues imagino que sólo somos tuyo Clara Grima Lourdes Lancho y Clara Grima las la que estamos concursando por ese esos diez millones de euros para que el sorteo fuera justo que probabilidad deberíamos tener cada una de ganar pues cincuenta cincuenta para mí no eso es así bien la metal cada osea me acabo no sé exactamente muy fácil debería haber

Voz 5 07:17 la papeleta con un número cada una de ellas la probabilidad de que tú gane

Voz 3 07:20 es Se calcula viviendo el número de papeletas que tienes una entre el número de papeletas que hay en total dos sale a cero coma cinco

Voz 5 07:28 aplica porción y sale ese cincuenta por ciento que hemos dicho sí

Voz 3 07:34 pero bueno que calcular la probabilidad de que tenemos cada uno en el sorteo en lugar de hacerse así como habría que hacerlo si hace usando la letra de nuestros apellido tenemos un bombo con veintisiete bolas una por cada letra del alfabeto cuántas papeletas tienes tu Lourdes

Voz 1312 07:50 bueno yo tengo una la de l de Lancho y tuvo una también la Heidegger y mano no no no

Voz 3 07:55 también ganes tú también gana el sorteo si sale la AHE porque después de la H el primer apellido que viene es el tuyo Lancho saque que tú juegas con la Achi con la con la jota con la cara con la L tienes cinco papeletas no no debían nada porque yo sabes cuánta tengo veintidós papeletas tengo cualquiera de las otras dos veinte veintidós letra me da el triunfo a mí la porque soy la primera que me puede y así todas sea que tengo veintidós papeletas partido siete papeletas totales tengo un ochenta y uno coma cinco por ciento de probabilidad de ganar

Voz 4 08:37 eso no vale Clara Grima no no no no me gusta el sorteo por la por la letra del apellido la acabo de decidir ahora mismo

Voz 5 08:44 claro se ve que es injusto fácilmente no pues me consta ni Amine a nadie con un poquito de sentido común bueno voy además los un follón cualquier sorteo no porque imagínate que en un sorteo con mucho candidato no sólo con dos sale a la letra G que es la mejor que me puede salir a mí porque me llamo Grima bueno pues antes de llegar a mí

Voz 3 09:01 está tan todos los García todo el ojo método lo González que hay sorteos en los que yo juego exactamente con cero papeletas si el número de premios agraciados es menor que el número de aspirantes cuyo apellido empiezan con la collage iban por delante de Grima osea que era un sorteo con muchos aspirantes yo lo tengo un poquito mejor que tú porque Lancho

Voz 1312 09:18 estarán llenos de la L hilos López van luego

Voz 3 09:22 otro grupo numeroso efectivamente era del tipo de persona que me

Voz 1312 09:34 pero estos sorteos se siguen haciendo te consta que llevan haciendo efectivamente

Voz 5 09:37 sigan haciendo todos los año lo denunciamos bueno en la medida que tenemos unos a lo que en los blogs y medios de comunicación ya está dónde yo sé se siguen haciendo por ejemplo para resolver empate en plazas de colegios una decisión que te puede cambiar la vida habido una familia en la Comunidad de Madrid que eso son durillos en la comunidad de Castilla y León en algunas escuelas vivió para el acceso a la plaza de las oposiciones a funcionarios se está dando de voy y la gente no la gente no reclama sí sí sí sí que hay hay reclamaciones claro hay reclamación incluso hasta aptos empate en en concesiones de obra pública aquella estaba hablando de de mucha paz no pero las tengo que decir que las reclamaciones no llegan a buen puerto entre otras cosas porque no porque los jueces los que tienen que resolver no en tiempo en que no injusta no entiende las matemáticas estamos hablando de hace ecuaciones diferenciales estamos haciendo una una cuenta de contar con los dedos ya hay cava sentencia que

Voz 5 10:42 pues yo vendrá después puedes una cosa como ésta pasan alguna sentencia de la que yo he podido leer y ahí alguna que dice no te lo pierdas que aunque el sorteo no es justo en función de probabilidad porque por lo que hemos dicho no porque unos tienen más bola que otro es totalmente imparcial porque total a sortear por el apellido es algo es algo que es

Voz 3 11:02 Ana que no me muero porque no tengo ganas de morirme pero que me como malito

Voz 4 11:16 no te mueras claro

Voz 1312 11:18 que hoy muchos oyentes han descubierto están descubriendo esta injusticia y seguro que que poco a poco reclamación una reclamación mientras lo vayamos diciendo denunciando van a ir desapareciendo estés va a ir desapareciendo es de sistema de las administraciones públicas

Voz 5 11:32 bueno ojalá esto sirven parezca eso pero pero la verdad que ahora me pongo muy seria muy seria y Murillo es descubrir que el profundo animó a numerito que sufre mucha dentro

Voz 3 11:42 las administraciones públicas en un verismo

Voz 5 11:44 el humorismo eso es el término que se usa habitualmente por lo menos matemático para definir la falta de conocimiento matemático básico no es como en analfabetismo pero para las matemáticas básica

Voz 1312 11:54 sí un amigo que un amigo José Ángel Murcia de tomates ganar que no nos lo contó lo de la numerito una vez noi de recuerdo que nos lo contó sí sí

Voz 4 12:03 creo en mi amigo también

Voz 5 12:07 bueno Merino que todos los año provoca la cola en la puerta de Doña Manolita por ejemplo si si si tanto dime no que es tu comprar un décimo de la Lotería de Navidad que probabilidad tienen de que te toque

Voz 1312 12:18 tardó bueno esto también lo lo explico lo explicamos muchas veces y si es es de sus temas favoritos no si tenemos número divida entre cien mil

Voz 5 12:29 tal eso y eso le da igual dónde lo comprendiera que que el décimo de lotería tiene que bueno si ya lo sabéis lo recordamos para algún vencía siempre hay que recordar

Voz 5 12:38 que la probabilidad de comprarlo en una situación es la misma cosa que que da igual no que como decía el rockero Silvio ilustre rockero de La Roda de Andalucía

Voz 1312 13:05 bueno yo creo que es más una cuestión de tradición a hacer esas colas

Voz 5 13:09 sí sí sí era cuestión de tradición hoy además suicida que dice ya que está de viaje compra el décimo pero yo no voy a dar un consejo que soy yo aconsejo vosotros podéis renuncia lo que a la larga si compras el décimo en la administración de tu barrio a la larga pues eso te vendrá mejor porque genera riqueza en tu entorno y eso claro que es mejor para ti no a para recomendar a todo nuestro oyente un libro para este verano otro que sean el hombre ha numérico de John Malone John Allen Paul los sobre analfabetismo matemático y sus terribles consecuencias

Voz 1312 13:40 pues bueno con esto de los sorteos por la letra del apellido es algo grave esperamos que se resuelva pronto Nos están escribiendo oyentes en las redes sociales en Twitter dice Nos dicen que sorteos de los que estamos hablando clara sea alguien para admisión en alumnos de colegios y por ejemplo en el conservatorio de música también no sea que hay hay gente que está ahora cómo de repente eh sí sí de yo no me hubiera cuestionado osea que bueno reclamar a reclamar que te esperamos la la semana que viene quién sabe si con algún caso de Mary's no tan grave

Voz 4 14:19 hasta la semana que viene clara a esta semana que viene Lourdes mates acompaña un beso un beso muy fuerte