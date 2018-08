Viendo Obras | Turismo sostenible

Voz 1 00:00 a vivir que son dos días en verano Lourdes Lancho

Voz 1312 00:11 cierren los ojos e imagínense en una playa paradisiaca de de arena blanca una playa de esas perdidas por una isla de Virgen del mal de los mares del Sur están tumbados descansando en compañía de la persona que desea en un entorno en el que el azul del mar y el cielo se confunden sin que sea posible divisar el horizonte la ver la vegetación exuberante les rodea están ahí disfrutando del espectáculo de la naturaleza que a hacerle proporcionan la sombra perfecta para lidiar con sueño que maravilla

Voz 2 00:45 qué maravilla yo haré imagínense ahí mismo en esa misma playa paradisíaca un muchacho que sacaba una cerveza la Two retira la lata la compañera que apaga un cigarrillo contra un en en la arena que hasta ese momento era blanquecina pura ir más allá los niños que están jugando con unos cangrejitos que seguramente es una especie protegida y los despachos Rando más ahora ya en fin de llegó la playa lo que es lo que era esa playa paradisiaca se ha convertido en un infierno como una playa te digo cualquier sitio que se visite habitualmente quiero decir que esto de apagar el cigarrillo contra las columnas del Partenón pues es frecuente y cosas por el estilo yo no sé si me he puesto negativo tú

Voz 1312 01:47 pues sí esta semana levantamos el telón de la sección mirando obras viendo obras como siempre con mano Berasategui qué tal Manu muy buenos días y no lo achacan este optimismo oye te quedes que te diga es verdad pienso

Voz 2 02:01 que el turismo que es un gran invento en realidad hay que cuestionarse si no lo es tanto si hay que volverse a plantear reconducirlo no voto comportarnos de otra manera como turistas

Voz 1312 02:14 querían ver yo manos haber tampoco hay que ser tremendista yo creo que en general un avance porque cada vez más gente puede conocer lugares diferentes descubrir otras culturas viajar pues eso siempre ha dicho es maravilloso por el turismo Street

Voz 2 02:27 completando estoy completamente gratuita Ana y además es verdad que el turismo durante siglos ha sido completamente elitista decir son muy poquita gente muy poderosa podía permitirse viajar a ciertos sitios en las condiciones aunque no tomarse tiempo tanto de vacaciones como el gasto

Voz 1552 02:46 suponía no y ahora prácticamente todo

Voz 2 02:49 dos podemos viajar más o menos con más lejos o más cerca y a mí eso me parece maravilloso creo que todo el mundo debería viajar porque como tú dices nos ayuda mucho a muchas cosas por ciento también hay que viajar con los ojos abiertos porque hay gente que viaja y que vuelve tan nutria como se ha ido claro es que debe otra cosa que está muy bien porque viajar nos quita el pelo de la dehesa pero no dejemos el pelo de la de sátira o por ahí

Voz 1312 03:13 exacto es que quizá lo mejor deberíamos definir qué es hacer turismo porque entre los salvajes que hacen balconing en Magaluf los turistas ingleses que iban a recorrer Europa en el siglo XIX hay un término medio que podría te voy a ser la la medida justa no

Voz 2 03:31 yo creo que cada uno de nosotros entendemos el turismo de una manera diferente y y en realidad todo es turismo pero claro para unos hacer turismo escoger si ir a un resort en el que está completamente aislado con una pulsera de todos han oído dedicarse a beber mojitos esto es turismo para otros sin embargo es hacer trekking en Nepal sabes si si todo es turismo y cada uno elige el suyo

Voz 1312 03:52 están las mira hemos visto una fotografía Valentina Rojo y hemos visto una fotografía de la cola inmensa que hay dentro del museo del Louvre para para verla Gioconda dentro del museo hay una cola larguísima de de gente habíamos regada para ver nada a cinco segundos

Voz 2 04:07 qué vergüenza debe estar pasándola pobrecillo además mira ya voy a poner también aquel toque catastrofista total tú sabes que lo que más deterioran las obras de arte es la respiración de las visitas madre estable todas las micro partículas esas que echamos caras pinturas es lo peor

Voz 1312 04:25 bueno pues eh pero cero que vamos a hacer

Voz 2 04:28 hay que decir es que a ver yo creo que es muy conveniente que todo el mundo que pueda que viaje es verdad pero tendremos que tomar algunas decisiones a lo mejor es como con los coches en el interior de Madrid que viajen sólo los que acaban en pares eso

Voz 1312 04:41 es que le la ilusión que nos hizo el turismo lo bien que nos vino en los años sesenta en aquella España tan tan cerrada en sí misma ese el turismo no

Voz 2 04:57 a ver esta musiquita que estamos oyendo además de una película del sesenta y ocho con Paco Martínez Soria

Voz 1312 05:03 qué buena su puntito de pelitos

Voz 2 05:06 vale es verdad pero que trataba precisamente del turismo en un momento en el que aquí estaba siendo la explosión y ayudó mucho a muchas localidades desde luego

Voz 4 05:29 mismo turismo una palabra mágica que hoy está en boca de todo el mundo Kiki ayer aunque ya estaba en el diccionario nadie sabía lo que significaba entre otras cosas porque nadie quería hacer turismo llave el turismo significa entre otras cosas esto hacer maletas y embarcar a la familia o las familias numerosas en Renault que con remolque a remolque conocer cosas nuevas Maurice iba a comer paella pero por favor no tan deprisa

Voz 1312 06:46 los equipos que peliculón eh eso gran invento pues si tienen que era oye bien

Voz 1855 06:56 qué reúne tan interesante el ritmo este vertiginoso rápido todo deprisa pito esos viajes organizados y recuerdo que también había una película que se llamaba ellos miércoles esto es Bélgica o algo así que obviamente organizados que estás todo el día corriente corriendo de un destino a otro que no te acabas de enterar El caso es que a veces no van de vacaciones que son para oye elude día quiero hacer sólo una brevísima aclaración a ver

Voz 1552 07:21 esto no tiene nada que ver con la turismo fobia osea somos completamente por su puesto que no había tu mujer es una estupidez el turismo es buenísimo para todo el mundo para los que van para los que acogen is sobre todo es que hay que pensar que que cuando el turista viene a verte es porque tiene interés sentí porque de alguna manera te quieres sabes si hay que tratarle bien y lo único que yo creo que eso que tenemos que que organizarlo y que ordenarlo y que arreglar algunas cositas

Voz 1312 07:47 hay que reflexionar un poquito más de esa supuesta también actitud egoísta de los turistas no que van a piñón fijo a ver lo que lo que quieren ver Hinault a lo mejor no interactúan no se relacionan y no no no se impregnan de lo que es ese país del lugar que están visitando

Voz 2 08:05 pues te quedas para hacerte fotos en Instagram

Voz 1312 08:08 bueno pues tendremos que

Voz 2 08:11 yo que sé ayudando a la gente para eso tenemos aquí además la ayuda de grandes profesionales que no

Voz 1312 08:16 Nos han haremos además nos acompaña esta esta mañana en el estudio de de los nos acompañan dos personas que seguro que se mueren de ganas de intervenir y de de decir aportar a su Sion de este tema porque además son grandes especialistas a tu lado está Marcelo Risi ex director de comunicación de la Organización Mundial del Turismo el organismo especializado de Naciones Unidas para el turismo tiene además su sede en Madrid buenos días Marcelo gracias a la radio muy buenas

Voz 0728 08:44 el Lourdes muchas gracias por la invitación también

Voz 1312 08:46 esta Marina Cruz Blasco es del Centro Español de turismo responsable es un centro que nació con con la vocación de de aglutinar iniciativas proyectos profesionales de turismo responsable de todo el mundo y así generar un espacio para compartir proyectos y conocimiento sobre sobre el turismo Marina qué tal buenos días

Voz 0394 09:04 hola buenos días

Voz 1312 09:06 a ver el tema del turismo lo tenemos sobre la mesa todos sabemos la parte buena de viajar verdad Manu

Voz 2 09:12 esa parte de abrir esto esto queda clarísimo y creo que

Voz 1552 09:18 que que es un es un punto de partida el turismo es bueno para todos los parados que lo hacemos para los que lo reciben absolutamente pero ha llegado un momento en que realmente hay que replantearse cosas es lo que les vamos a preguntar a que nuestra dos

Voz 1312 09:31 por ejemplo hablamos de turismo responsable a qué nos referimos exactamente Marina

Voz 0394 09:37 bueno yo creo que hay una definición muy muy fácil para bueno para entender un poco que ese turismo responsable me ha gustado mucho definirlo como aquel turismo que hace que los mejores lugares para visitar sean también los mejores lugares para vivir claro que que si pensamos eso que nos gustaría vivir en sitios donde pues todo sea agradable esos son precisamente de lugares que que más fáciles que quieran atraer gente también visitas

Voz 1552 10:07 entonces de pronto se me ocurren un safari espero que no me apetecería vivir

Voz 1312 10:12 que no que no pero allí claro es la que tú viera allí Marcelo cómo cómo se afronta desde esta esta preocupación por conjugar el derecho viajar el esa masificación au popularización de de los viajes con la conservación pues bueno de los entornos el respeto el el el racionalizar un poquito todo toda esta locura

Voz 0728 10:33 precisamente viéndolo como una oportunidad y no como una amenaza justamente a partir del de Beslán número lo que comentábamos antes de entrar al estudio que es el fenómeno de la democratización del viaje y que que aquí en el en el diálogo introductorio que mantenías con nulo lo estaban ya mencionando verdad el acceso al viaje ha dejado de ser un un producto de lujo se democratiza es más fácil se accede Curro una suerte el turismo que hace casi entrada en la en la fiesta de consumo básico una vez que empieza a viajar es muy difícil dejar a hacerlo y nos vamos adaptando recordemos la crisis financiera económica que estalló hace diez años lo lo medimos en la Organización Mundial de Turismo evidentemente a partir económica creación de empleo etcétera vimos que había un cambio de comportamiento no tanto del número total de viajes internacionales es lo que lo que se miden Naciones Unidas pero se bajaba diferente tal vez menos lejos tal vez otro medio de transporte pero se seguía viajando también respondiendo a necesidad realmente humana muy básicas de de Movilidad vuelve repito al experiencia que nos aporta el el viajar un amigo periodista donde que vaya a quiénes muchos conocemos se hace años dijo en una conferencia de lo MT viajar Miso mejor persona hay desde entonces Nos apropiados esa frase la repetimos y creo que es muy apropiada la sostenibilidad que eso es lo que ha pues estamos apuntando aquí porque la responsabilidad implica eso empieza en casa no igual que se decía antes de la revolución empieza en casa es muy bien predicar Le ha fue puertas afuera pero si no la practicamos en casa no no funciona y el turismo al ser estar tan metido en la en la economía porque aquí hablamos de la la idílica la la palmera en fin un par de los clichés no los estereotipos en torno al al turismo por el turismo no vive de espaldas en la realidad porque el turismo que es el transporte es comunicación ese entendimiento de las personas etcétera el lo vemos en una manifestación X pero es lo que mueve por debajo y por eso nos atañe a todos y por eso no es interesante

Voz 1552 12:41 soy un turismo urbano hay un turismo cultural hay un turismo casi gastronómico hay turismo de muchísimas tendencias pero esto que tú estás planteando de la democratización como el el deseo permanente que se como casi una adicción a viajar no no está empezando a convertirse como una especie de viajar es una especie de competición entre nosotros en los grupos sociales es voy yo es verdad que no asestó en Vietnam está fenomenal Vietnam y en Camboya pues hay que gira Camboya sabes si parece que tenemos como un carné en el que hay que ir poniéndose ellos para en todos los sitios en los que tienes que haber estado no

Voz 0394 13:18 un poco de competición bueno no no se puede negar no que es un a pues algo que está pasando que vemos todo que a veces hacemos todos también y que bueno es parte de la sociedad que que nos ha tocado es un hábito de consumo que que está de moda y que es verdad que como nos hace tan felices nos encanta juntarlo Si nos deja hacer fotos tan bonitas pueda a

Voz 1312 13:43 a ese postureo

Voz 1552 13:46 de este un poquito de rabia porque él porque acabas de de poner el dedo en una llaga personal que es como disfrutamos tanto y lo pasamos muy bien pero esto es una postura muy egoísta esa vamos porque lo pasamos bien disfrutábamos te enriquecen unos cuantos pero no te planteas cuáles son las consecuencias de esta dejó claro

Voz 1312 14:04 esta actitud de viajar no

Voz 0394 14:07 efectivamente bueno de hecho pues la labor de del centro como como decía Lourdes en introducción ese sea también no de que la responsabilidad es de todos que antes también cuando estábamos hablando hablábamos en los turistas refiriéndonos a ellos pero claro no estoy estás

Voz 6 14:23 somos nosotros somos nosotros

Voz 0394 14:25 estoy que no hayamos experimentado tú mismo como como eso como turistas pero como estamos en vacaciones y de ocio parece que todo vale y ese es el problema que no todo vale en turismo

Voz 1312 14:36 no vamos es este tema del turismo tiene diferentes caras y todas muy importantes no está la sostenibilidad está el tema económico ya en los datos indican y hoy lo publica Un no me acuerdo que Pe qué periódico publica que el sector turístico ya ocupa da más trabajo en España que la construcción no incluso es y luego está el tema evidentemente medioambiental de la sostenibilidad no yo no sé qué qué medidas se deberían tomar para para conjugar la industria turística isla la protección del medio ambiente porque eso es una del medio metí del patrimonio estoy pensando ahora por ejemplo Venecia están han instalado tornos porque es tal la locura que que tienen que controlarla las entradas a la a la ciudad

Voz 1552 15:15 ese se plantean reducir las visitas no nos verdad

Voz 1312 15:17 que tienen que que controlarlos

Voz 7 15:20 ETA ha empezado a saltar desde los puentes enfrentar una pregunta al señor de la de la ONU

Voz 0728 15:25 por eso tema de gestión IES entre comillas digamos así el el precio del éxito también refleja precisamente ese ese gran salto que ha dado el turismo al al abrirlas las puertas pero es una conjunción en montón de factores crecen clases medias se abarate el transporte este ir y el turismo como sector económico realmente despega les voy a dar trece tres datos hablamos recién escuchábamos la banda sonora de una película del sesenta y en mil novecientos setenta y cinco la UMTS establece en España había más de doscientos millones de turistas a nivel internacional contamos turismo internacional en el dos mil tres nos convertimos en una agencia de Naciones Unidas bajo el tristemente fallecido secretario general antiguo de la de la ONU Kofi Annan por qué precisamente porque el turismo crece y crece sobre todo en países en vías de desarrollo que le han identificado como vehículo para justamente

Voz 0394 16:26 eh

Voz 0728 16:26 atraer divisas extranjeras Vietnam Camboya acaban de podría citar mi país Uruguay también en dos mil tres ya hablábamos de setecientos millones de turistas internacionales hoy en día estamos en mil trescientos millones y eso sólo a nivel internacional a nivel doméstico se mueve muchísimo más eh ahí vemos la oportunidad una vez más demuestra la vuelta a la lógica volvemos a hablar de la sostenibilidad empieza en casa es la toma de conciencia de cada de cada consumidor de cada viajero eso es lo lo fundamental es casi como la fuerza de la gravedad hay que gestionarla no podemos evadir los de ella no se trata ni siquiera de demonizar al al un sector económico en particular como es el turismo es no asumir lo realmente como una un una un un valor que existe algo que hay que que hay que gestionar y que tenemos que que manejar evidentemente a nivel de preservación de gestión de de de números de visitantes de Preservación de Monumentos debido diversidad etcétera hay que hay que hacerlo con inteligente sí pero siempre a partir de la oportunidad que representa precisamente para visitarlo porque la gente va justamente para experimentar esa diversidad es como es como debería

Voz 1552 17:35 de hacerse eso ida quién tendría que depender porque bueno a mi se me montaron una serie de cosas antes hablábamos de que quizá los medios y la publicidad contribuyen mucho a este esta explosión del turismo no pero también estoy de acuerdo en que en la educación la sostenibilidad absolutamente todos los cambios que haya que hacer tienen que empezar en casa habría que intentar contrarrestar un poquito el bombardeo de los medios con algo que se debería de aprender en casa no pero luego te quién tiene que depender esa ese cuidado de de los entornos no pienso por ejemplo en Islandia que en los últimos años ha multiplicado su turismo no ser las cifras pues sí fatal con los números prefiero inventarme los pero es Islandia que de pronto tiene de millones de de turistas y no tienen infraestructura turística ya no sabes ni cómo encajar los no que podrían hacer para que ahora se reordena esto

Voz 0728 18:29 bueno evidentemente volvemos a eso que hay que exista en la capacidad de absorción de un número determinado de una demanda para hacer frente a una demanda de determinada pero esto es algo que vale que va más allá de él el turismo en general ahí creo que reside el el gran reto de cómo cómo damos respuesta sin Marina una pregunta

Voz 1312 18:50 cómo cómo definiría como haríamos el perfil del buen viajero por otro lado como haríamos el perfil

Voz 0728 18:55 de un buen de una buena

Voz 1312 18:58 digamos explotación turística o de una buena empresa turística con criterios de sostenibilidad claro

Voz 8 19:05 la palabra bueno tienes aunque verdad pero sí o sí

Voz 6 19:11 entremos en remates yo veo tomar nota me voy a tomar nota verbal en condiciones cumplo

Voz 1312 19:16 venga fácil la cultura está el turista viajero responsable el empresario empresaria turística responsable vamos a feliz vale bueno el turista irresponsable yo creo que es el turista sobretodo

Voz 0394 19:29 ha informado hay veces que lo difícil es gestionar toda la información que tenemos y otras veces como en el caso del turismo pues falta cierto tipo de información no porque se nos olvida que a pesar de las bondades el turismo que son para países como España además indiscutibles en cuanto al hemos mencionado a empleo generación de Pi pero también los impactos negativos pues en producción de dióxido de carbono de residuos la comida que se desperdicia todo esto es una realidad que pasan en cualquier sector y pasan el turismo también hay tenemos que estar informados sobre esto luego la palabra respeto no una vez que esa que esa información llega a nosotros pues aunque estemos de vacaciones y sea más incómodo todavía que en casa lo mejor tomar esa responsabilidad que nos toca pues es algo que que tenemos que hacer yo creo que el turista responsables aquel que que que respeta que tiene conciencia de que él está de vacaciones en un sitio pero que ese sitio antes es ser un destino turístico es un territorio es el lugar donde vive alguien donde vive gente y esos tapó

Voz 1552 20:39 no creo que esa información previa es muy poco frecuente el turista

Voz 1312 20:45 sobre todo ahora antes quizá como era más caro viajar y lo preparadas más porque ahora hay una cierta frivolizar en fin de semana aquí ni siquiera te informas que hay ahí de no demasiado en cambio antes como era algo que te costaba mucho no sé yo creo que se valora más mirad Julia en en en Twitter propone una una medida que igual estaría bien dice se podría solucionar no obligando a la gente a acogerlos vacaciones todos en las mismas fechas la masificación

Voz 1552 21:14 aquí los coles Carlinhos de los niños

Voz 1312 21:16 ya es complicado bueno yo oye yo aporto la reflexión de está oyente

Voz 1552 21:22 creo que Marcelo quiere decir algo al respecto pues depende

Voz 0728 21:24 del país entrenamiento Alemania por ejemplo porque conozco bien precisamente cada Estado federado al autonomía alemana varían precisamente las fechas de vacaciones oficial no existe la la digo la dura entre comillas tener que irnos todos en es que aquí sí que lo vivimos si es una aquí se vive en Italia es parecido a ciertos países que sí pero no en todas partes yo quería al hilo de lo que veníamos escuchando detuvimos responsable recordó también que la la sostenibilidad ya no es como una nota a pie de página verdad igual que se hable de la digitalización comunicación y no el mundo digital y tenemos que ser sostenidos punto gusto para el empresario Lourdes a la pregunta es qué

Voz 1312 22:05 si el mensaje que es rentable

Voz 0728 22:09 también existe una creciente demanda hay expectativa del del consumidor del turista aquí somos tres en este caso ya ahora que en mi faceta turística particular justamente dirá un lugar donde no tenga acudido hace que tenga que esquivar cálidas en la en la playa verdad entonces queso en el que es un buen negocio y tampoco tenemos esta tendencia muy fatalista muchas veces no verlo todo como estático el turismo si es algo es dinámico y estar mente en la en la crezca de unas aplicaciones que tenemos en nuestros teléfonos móviles la mitad pueden ser directamente vinculadas al turismo y la otra mitad seguramente indirectamente entonces es un sector muy dinámico tiene mucho movimiento no estamos en un callejón sin salida hay que educar hay que hay que concienciar a la gente hiciese llegamos un número ahora de masa crítica de tantos millones de emisores de turistas ahí está la oportunidad la política tiene que seguir en cuanto regulación y gestión ahora en turismo tiene esa oportunidad qué porque entra en la conciencia pública bueno el turismo no es no es solamente no la paella en la Malvarrosa que está muy buena verdad sino es muchísimo más y ahí creo que reside sumó su gran oportunidad el turismo como realmente como un valor político de toma de conciencia y bueno de dar ese salto a la a la adultez en otro ámbito siempre decimos la la la innovación lidera y la regulación tiene que llegar por detrás en este caso en el turismo también si vemos al turismo como factor Un sector innovador a nivel social en general pues la regulación tiene que adaptarse nuestros

Voz 1552 23:39 yo quiero volver a darle un revolcón sobre lo que decía Marina antes de la información creo que es importantísimo que el turista extremos formado comportará con respecto a lo que conozca efectivo que la información que tenga no pero creo que que la industria turística no se esfuerza lo más mínimo es que ahora mismo vivían la cabeza anuncios por ejemplo de televisión de de viajes de agencias turísticas que te enseñan por ejemplo de un país de Oriente Medio que tienen un montón de Historia un montón de Historia Sagrada y resulta que lo que te pones a unos clases de hoteles de lujo y una chica vestida de lentejuelas tomando copas y parece que no tiene mucho sentido yo solo un ejemplo

Voz 0394 24:21 bueno yo creo que hay de todo sí que hay destinos si hay empresas que están apostando por bueno pues lo que comentábamos antes también el problema que tenemos ahora mismo es un problema de gestión el marketing lo hemos hecho bastante bien hemos tenido en tuvimos un éxito arrollador prácticamente en cualquier sitio pero ahora ese marketing necesita un viraje no para la conseguir captar a otro tipo de demanda es cierto que a lo mejor no es lo que más vemos porque comunicar la sostenibilidad no es fácil sostenibilidad a sí misma no es una palabra sexy digamos

Voz 6 24:57 sí debería serlo

Voz 1312 25:01 bueno más que sexy vital pues luego vamos todos a la porra así es sostenibilidad pues igual a futuros

Voz 1552 25:09 por allí se me ocurre el el turista más sostenible es el que va directamente a un parque temático en vez de convertir en parque temático zonas más visto más que deberían de tener más cuidado

Voz 0728 25:22 es que hay volvemos al marketing humanos sostenibilidad Se ha asociado mucho con lo verde de la diversidad biológica que muchas veces acaba siendo el turismo más elitista porque cuesta muy caro según paraíso

Voz 9 25:36 la no no no pero yo hablo también por ejemplo a ser histórica es que te monumentos históricos por ejemplo no monumentos son lugares entre comillas masificado

Voz 0728 25:44 qué puede ser también sostenible sea un un un resorte no pueden no tiene porque ser insostenible bueno mal turista tampoco vamos a entrar en SMS clasismo esnob verdad

Voz 1552 25:54 no no precisamente por eso digo Si el es el turista va directamente o el que va a parques infantiles estos que ya está todo preparado para para cogerle no para

Voz 1312 26:04 es es un debate es es un debate que por otro día pero podría hacerlo larguísimo porque además es un tema que en este país nos interesa porque es una de las industrias que está tirando para adelante o tendríamos que hablar también de cómo tira para adelante en países el desarrollo y cómo va ayudando esta industria a conseguir alguno de los objetivos del milenio pero bueno lo de lo haremos otro

Voz 7 26:26 porque Manu con belugas Luis cuando Lourdes no está delante no le veo la cara de perro de calla

Voz 1312 26:31 a qué fama me estáis creado por Dios Marcelo Risi Marina Cruz muchísimas gracias por acercarse a la radio y mano gracias a hasta la semana que viene a ver qué obras miramos contigo un beso chao