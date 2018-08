Episodios Nacionales | Nómadas

Voz 1312 00:00 confieso que esta sería la última sección en la que me esperaba que son las el himno en Reino Unido Salva Pulido buenos días lo de nacionales de tus Episodios nacionales no hacía referencia a España y los españoles

Voz 1 00:41 buenos días sí tienes razón que que aquí hablamos de españolidad de la españolidad en cualquiera de sus formas pero pero oye es que la actualidad manda y hoy no quería resistir mes a dejar de comentar una de las noticias de la semana es más me gustaría dedicar la sección entera a la protagonista esa noticia a Frida Jackson esa entrañable jubilada inglesa que es aquejado formalmente al turoperador con el que gestionó una estancia de dos semanas en Benidorm por

Voz 2 01:06 que había y abro comillas eh demasiados españoles en su hotel que arruinaron sus vacaciones de principio a fin saque que que dio igual parece que que la tele vuelven a su cauce y los ingleses no son todos como James Roberts tienen unos ciertos prejuicios contra las que

Voz 1312 01:20 de verdad cómo se le ocurre a los españoles irá Benidorm cuando esta señora cuando o cómo se llama Frida Jackson estaba allí igual que una quema mal gusto

Voz 1 01:28 ese llama igual por cierto con una actriz que que protagonizó la novia de Frankestein una historia estas mujeres Z

Voz 1312 01:34 pues que no sea ella no sé si la palabra para definir de todas maneras ese entrañable me me da a mí que esta señora está intentando sacarse unas vacaciones por la patilla

Voz 3 01:42 a reclamando el seguro no esto lo hacía muy bien los ingleses

Voz 1 01:46 seguramente o es una hooligan de la tercera edad igual que sus paisanos estos que salieran por los balcones hice piensan que aquí todo el Montes orégano en fin en cualquier caso que me gustaría dedicará a Frida en esta sección y hace un par de cositas la primera que varios estudios con por lo menos alguno muy serio afirma que los españoles estamos genéticamente más relacionados con los habitantes de Inglaterra Gales Irlanda que con cualquier otro pueblo de Europa osea que somos familia

Voz 1312 02:11 la estás no

Voz 1 02:12 es la segunda más reveladora todavía es que la muy sacrosanta y muy británica Universidad de Oxford sugirió hace ya unos años que buena parte de la población de la pérfida Albión desciende directamente de un grupo de pescadores que llegaban de la Península Ibérica que viajó por mar hasta las islas británicas hace cosa de seis mil años

Voz 1312 02:30 que son hijos del Capitán Pescanova

Voz 3 02:33 o de Chanquete que es híbrida Jackson te está escuchando en este momento debe habérsele que

Voz 1 02:40 además de la radio es que es que es verdad es que la genética la carga el diablo de hecho otro estudio reciente afirma que la mayor carga genética los norteafricanos que llegaron a la península de los bereberes gente en los tiempos de Al Andalus pues no se mantiene en Andalucía como pudiera parecer sino o sorpresa en Galicia

Voz 3 02:59 pero vamos que para hablar del Bera Bera

Voz 1 03:02 sí se hay hay una historia bastante rocambolesca que explicar al respecto hay que está preparando y que va a publicar la Universidad de Oxford con la unidad de Compostela y que saldrán los próximas semanas juntos titulares son estos hay que hay que seguirle la pista porque muy interesante en el caso últimamente los genetistas se ponen montón medallas también he leído que los orígenes de los habitantes de la Península Ibérica se se localizan todos en Murcia

Voz 3 03:27 todo ahí de toda la lectura posible nos ha salido punto un puesto la genética está abriendo

Voz 1312 03:32 eso está abriendo un panorama un tema hay un pastel muy muy delicadas como

Voz 1 03:37 a realidades paralelas a lo mejor en cualquier caso para que nos aclaren estos conceptos Si tanto de temas genéticos como de los genealógicos que son tanto o más importantes te propongo que hablemos con una persona mucho más en diga que ella es Sonia Meza es la máxima responsable de España de Maier una empresa que lleva más de quince años rastreando perfiles genéticos de personas particulares de no no hablo de instituciones a lo largo y ancho de todo el mundo

Voz 1312 04:01 buenos días Sonia hola qué tal

Voz 4 04:03 días me me hizo mucha gracia vuestra noticia de apertura me crisis más propio del mundo tuve que no no no no me lo puedo creer

Voz 1312 04:14 arregle la realidad siempre supera la la ficción Sonia en qué consiste exactamente el trabajo que hacéis email

Voz 4 04:21 mira nosotros ofrecemos que ya dl de desde no hace tanto tiempo de esas dos mil dieciséis desde noviembre de dos mil dieciséis básicamente a las personas les llega en cuestión de dos a tres diez perdón

Voz 5 04:35 una caja a su casa

Voz 4 04:37 en donde hay dos bastoncillos que se pero tampoco le el interior de la mejilla durante un minuto vale luego esas bastoncillos a rompen ese ponen en unos viales que también bien el paquete y se envían a nuestro laboratorio de tres a cuatro semanas pues ya tienen los resultados a lo mejor lo más bonito de los resultados es que primero pues lógicamente no vienen en papel sino que son online y entre la una animación no como lugares del mundo son ahí con un globo terráqueo y una musiquita esté acorde a las zonas que tienen

Voz 1312 05:15 se llevan muchas sorpresas la gente cuando se rastrea la de

Voz 5 05:19 bueno yo creo que hemos

Voz 4 05:21 yo sí otro en la estamos esperando paso te quiero decir incluyen los resultados estimaciones no yo aunque hablábamos al principio de método científico al final todavía son estimaciones entonces nosotros ofrecemos cuarenta y dos etnias que tienen tenemos japones en muchas otras justamente lo que quería decir es que en Gran Bretaña y un catorce por ciento el catorce por ciento de ibérico entonces

Voz 6 05:57 la lamentablemente no podré

Voz 4 05:59 qué encuentra demasiado españoles también me imagino que no jugó en contra de su país nosotros el tres que ofrecemos pues hace un análisis unas ocho a diez generación

Voz 1 06:11 a la gente en general cómo cómo reacciona ante los resultados tiene más curiosidad o miedo a ver quedan qué qué resultados eh

Voz 4 06:19 a vivir todo no todo porque hay algunos que hacen historia familiar yo genealogía como le llamamos y están buscando pues más datos ahondar más todavía hay otros que lo hacen porque piensan que pueden ser adoptados porque ya sabemos que la Familia a veces hay demasiados secretos escondidos que semana hasta la tumba con la gente no

Voz 3 06:41 claro

Voz 4 06:43 son al IDAE famosa para por ejemplo bueno te imaginas no no no es decir el nombre de un cantante muy famoso pero no querría hacer su de ADN porque me imagino que tendrán mucho miedo a que salgan muchos parientes por ahí nos gastamos en agua

Voz 3 06:57 todo acceso Julia paso exacta ya vamos a dejarlo ahí

Voz 4 07:03 claro tengo una una cuestión por ahí un poco latina cuando hablo de latín hablo de Espana no tenemos miedo a que a través de nuestro pasado también se sepa lo que hemos hecho

Voz 1312 07:14 sí yo una de las cosas que quiero preguntarte hay ciertos mitos que son como leyendas urbanas no con con Salva lo hemos hablado muchas veces hay una zona de Irlanda en el sur que suelen ser más bajitos morenos dicen que es porque se quedaron a vivir allí ir supervivientes de la armada invencible y aquí hay zonas que hay muchos Peris rojos y todo el mundo habla de un batallón de irlandeses que iba con Napoleón llegándose veo o haciendo por ahí niños a a las españolas por dónde allá donde pasaban que hay de cierto en todo esto

Voz 4 07:42 a ver es innegable que las migraciones ocurrieron no yo te puedo hablar yo sé que muchos mitos pero siempre tendríamos que respaldar todo esto con una investigación genealógicos porque si no por qué no aparezca gente con ojos azules no necesariamente tiene que ser que vienen de por ahí por el lado vikingo no esté o que tengamos el pelo rojo sí podría hacer pero por ejemplo yo he investigado mucho de Argentina y de ahí vengo sabemos que alemanes establecieron en ciertas zonas del sur de Argentina y también de Chile pues porque les llamaba el clima era parecido a donde yo de donde ellos provenían pues por los trabajos pero bueno ya hilar tan atrás sin ni siquiera tener un respaldo de investigación pues no yo no me aventuro

Voz 1 08:28 oye una una pregunta doble vuestra experiencia porque además de hecho que ya hemos visto que cada empresa Oca investigador llegan unas conclusiones a partir de vuestra experiencia cuáles son los porcentajes más abundantes otras heridas en general en España y otra pregunta que también he leído por ahí el ADN es inmutable si somos un porcentaje determinado de italiano el hecho de viajar por el mundo varía y eso ha influido en en el en el ADN general español

Voz 4 08:58 bueno te respondo la última primero Vales y ahora ha habido una gran controversia con la herencia genética ambiental vale dos ha caído un ADN que sonora y otro que nosotros pues optamos por el ambiente que tenemos y a su vez también podemos heredar o daré a heredar nuestros hijos no entonces ya te digo a mi a veces esas cosas me dan un poco de repelús porque piensan que cuando yo era pequeña consideran que iba a haber agua a la que no y entonces bueno pues así todo esto es científico cómo va cambiando pues seguramente por las herramientas que vamos teniendo podemos ir más allá de la verdad no entonces es un poco de paciencia todavía para esto ahora en cuanto a lo que me preguntaste de leer en general que hay en España en fritas tenemos un proyecto que se llama poblaciones fundadoras en la cual repartimos en mil a personas que tuvieron cuatro generaciones en España cuatro generaciones que ellos conocieran de nacidos en España a partir de ahí es que sacamos una proporción base entonces y los resultados de las personas tú sientes lo haces pues se compara con eso hice termina el cual esto

Voz 5 10:14 cuando ya no tenemos en en España

Voz 4 10:17 un ochenta por ciento de ibérico uno ochenta como siete luego seguimos con ADN italiano

Voz 3 10:24 con diecisiete coma dos por ciento tenemos

Voz 4 10:27 Europa noroeste un dieciséis coma uno fardos un once coma ocho escandinavos un diez coma dos ingleses seis coma cinco balcánico seis coma cuatro ya termina el cinco coma nueve centroamericanos cinco coma ocho enteros es todas esas En días serían las que español

Voz 3 10:47 pues no está mal es la mezcla

Voz 1312 10:51 con eso con eso nos quedamos muchísimas gracias por por habernos explicado esta esta iniciativa

Voz 3 10:58 hay materia para quién quiera quién quiera saber tu sus orígenes Sonia me da muchísimas gracias gracias

Voz 4 11:05 a vosotros nada

Voz 7 11:08 eh tú

Voz 1312 11:26 bueno pues por donde seguimos salva después de este viaje a los orígenes en el tiempo a través de nuestro Denny que relativista cualquier nacionalismo y cualquier idea de que somos salvo diferentes

Voz 1 11:37 va a ser que es el único libro de Historia en nuestro

Voz 1312 11:40 pues será que si además más caso deberíamos

Voz 1 11:42 bueno pues el caso ya que hemos hablado de de quiénes somos y de dónde venimos los españoles de un modo u otro vamos a ver adónde vamos o por lo menos hasta dónde han ido unos cuantos españoles que fieles a aquella vocación nómada de los primeros pobladores que llegaron aquí a la península en las Islas ha seguido viajando y viviendo por el mundo llegando a lugares tan dispares como Singapur Dinamarca o Costa Rica que opinan tienen de nosotros fuera de España no cambia el modo de sentirse español en tierra extraña cómo se las apañan estos expatriados para comer paella arroz con cosas como están fuera de casa de estas y otras cuestiones vamos a hablar de parece con los invitados que nos acompañarán lo que queda de programa empezamos por Radio Barcelona A tu vera donde ya deberían de estar Carmen Calvo Juan Aguiriano en su dos hijos Malena

Voz 1312 12:27 buenos días a los cuatro qué tal están han venido de recién llegados de vacaciones se os vais cerca no de vacaciones porque con la vida que lleváis de por el mundo

Voz 1282 12:40 pues eh desde que debíamos fuera siempre hemos tratado de venir a España en Navidad sobre todo para estar con la familia y también en verano que es en los momentos que tenemos vacaciones más largas así de alguna manera también tenemos que guardar unos días para para volver a a ver a nuestra a nuestra familia de aquí

Voz 1312 12:58 a ver Carmen cuando empieza vuestra historia en común ir donde habéis vivido desde entonces porque yo creo que poner chinchetas en el mapa donde ha vivido la la familia Calvo es crear casi un rompecabezas la historia empieza cuando yo me casé con Juan

Voz 1282 13:12 que ya tenía bueno nunca había vivido él en España vino a vivir un año a Barcelona y fue cuando nos conocimos ya los seis meses de casarnos me dijo que nos mandaba fuera nuestro primer destino fue Lester en Inglaterra yo miraba yo me dijo al Inglaterra yo pues según qué bien Londres me lo voy a pasar dice no no no te hagas tantas ilusiones es que yo ahí empecé a buscarles te lo dije muy pero bueno a ese fue nuestro primer destino solos después de allí apenas llevábamos un año y medio Nos mandaron a Hong Kong que entonces todavía era colonia británica no no cambia ambos de país y de continente y de territorio después volvimos a su a Suiza que era la base de operaciones de la empresa de mi marido y allí hemos vivido muchos años quince donde nacieron nuestros hijos de ahí ya no estuvimos a Singapur hace seis años y luego a Dinamarca hace tres a dos años y ahora llevamos un año en Barcelona total que Carmen

Voz 1312 14:13 si sigue teniendo cajas sin deshacer en casa Juan tú naciste en Bruselas te has te has educado en Suiza pero te sientes que te sientes español

Voz 1282 14:24 eh

Voz 1312 14:24 cómo es eso donde de donde

Voz 9 14:27 de donde uno es es siempre complicada pues tiene la versión corta o larga la cosas

Voz 3 14:31 la corta aporta doce por imperativo de la radio es histórico por la verdad

Voz 9 14:37 Kenny padres padres se fueran a Bélgica en los en los cincuenta y un así en Bélgica hasta los doce años en Bruselas yo eran pequeño belga con doble nacionalidad española y belgas no nosotros nos fuimos después con doce años a Suiza a Ginebra y CC internacional yo venía a España pues de turista y claro me llegas al pueblo está los primos poner el apodo no llegará el Petit Suisse no

Voz 3 15:09 y a partir de ahí pues sentirme español Centre

Voz 9 15:12 aunque a veces había dudas entre la las Copas del Mundo bueno había que ver apoyada como España no era muy buena claro llevo a veces pues

Voz 1312 15:23 ibas ahí por tanto fáciles posibilidades tenéis tenéis en un juego de pasaportes estupendo me imagino que en el cajón de los pasaportes porque vosotros daría de Malena tenéis doble nacionalidad no

Voz 10 15:34 queréis seis españoles y suizos los dos nacimos en Ginebra

Voz 11 15:39 bueno desde ahí nos dieron el pasaporte claro claro además nuestro padre en bueno y Mi madre llevaban

Voz 10 15:45 hay diecisiete años viviendo es casi como nosotros somos suizos yo me siento más español pero creo que si le preguntas a mi hermana que es machista

Voz 12 15:55 el debate cuando éramos niños sabes eres más pero fue de hecho tú te vas ahora a estudiar la carrera suizo no si has elegido sí voy a hacer Ingeniería Mecánica en la Escuela hay que soy

Voz 13 16:11 eh salvar ya ves que es

Voz 3 16:13 esta familia es como la la ONU totalmente pero hablando de este tema yo creo que tenemos que que

Voz 1 16:20 me impresiona mucho las vivían en Singapur Hong con y su hice todo esto pero un español si queremos hablar de cómo son los españoles por el mundo o en qué parte del mundo abundan más eso es América es nuestra otra mitad del corazón

Voz 3 16:34 es en vigor ese manos a nuestro por eso te digo que te quiero

Voz 1 16:37 pues en dar a una amiga Alida Julián y ella es periodista corresponsal ha sido corresponsal de la agencia Efe durante muchos años en muchos de esos países en algunos por obligación y en otros por placer ha estado conociendo de de cabo a rabo el continente y si no me equivoco nos está escuchando desde su tierra desde Soria no está en América están sobre

Voz 5 16:55 buenos días salida buenos días qué tal cómo estáis si efectivamente yo estoy en Soria y concretamente en un pueblecito de Soria que se llama Cueva de Ágreda Osea nada que nada que ver con con América

Voz 1312 17:07 oye cuántos países has vivido durante estos años aparte de de los destinos laborales habrás podido conocer de cerca a otros países de la zona no de de toda Latinoamérica

Voz 5 17:16 vivir vivir he vivido en dos en Argentina yo he vivido en República Dominicana creció dos experiencias es digamos Tre más porque son dos países que no tienen nada que ver de aunque sean latinoamericanos los dos pero prácticamente todos los de los de Latinoamérica tuve además la suerte también por trabajos de vivir cinco rutas que te sales de la mano de Miguel de la Quadra Salcedo que como y eso te da una forma de conocer esos países completamente distinta a la que tiene la gente habitualmente de incluso aunque aunque sea por turismo

Voz 1312 17:52 el estábamos estamos planteando cómo cómo nos ven qué percepción tienen de los españoles en los países donde donde habéis vivido todas empiezo por la por Porcar Carmena además también es periodista corresponsal de mis principios en Hong Kong y luego ha sido corresponsal de ABC ahora en Dinamarca por como como os pregunto a vosotros aquí en el estudio como como nos ven qué percepción tienen de de los españoles en los países de habéis estado

Voz 1282 18:19 yo creo que la percepción va cambiando no es lo mismo el español en los años ochenta cuando me buenos fuimos en el noventa que quizá la gente había viajado menos a España y los españoles no habíamos viajado menos entonces había una serie de clichés somos iguales somos vagos son igual somos ruidosos o muy fiesteros fiesta y si ésta no que son dos palabras que están muy relacionadas a lo mejor para ellos pero creo que esta percepción va cambiando porque ahora mismo hay muchísimos españoles que viajan mucho son españoles que trabajan fuera y que y que demuestran con su trabajo bueno pues que nosotros somos gente muy productiva muy fiable que trabajamos muy bien

Voz 1312 18:59 a ver a los chicos lo vosotros que para el país a lo mejor la gente os dice más a bocajarro porque en clase ya se sabe que que la gente puede ser un poco más sincera que percepción habéis encontrado de

Voz 10 19:11 de vuestro origen no cuando somos españoles bueno a mucha gente sobre todo los asiáticos que les encanta el fútbol es como de las primeras cosas que pregunta sabe español ha del Barça

Voz 3 19:23 supongo que dices del Athletic no se siente dista de Carmena Carmena escapa de cruzarse el planeta para ver un partido

Voz 12 19:32 Malena tú no si es bueno a mí me miran porque los sobre todo los jóvenes que a lo mejor no me deja a España desde Singapur temiera al principio como a IU y las mates cómo van pues tiene tenemos fama de que vayan mal las es lo más que hacía tiene la fama de que vaya muy bien las mates y entonces cuando comparan con nosotros van a las más Tesco el nivel vais vosotros

Voz 1312 19:55 es un es un elemento comparativo valora mucho la formación en Matemáticas es su baremo es ese no

Voz 14 20:02 los americanos salida como unos ven porque ya hay un montón de condicionantes a parte del idioma hay una cultura una historia en común in muchas conflictos en común también se mantienen o no o cómo nos ven allí

Voz 5 20:13 yo creo que eso también ha evolucionado quiero decir en general en América Latina también es por zonas las zonas donde tiene todavía más a radicó lo indígena de esos países quizá todavía no siguen viendo un poco como los colonizadores que fuimos a rogarle es el oro en otras zonas ahora hablamos ya de países como Argentina Chile este tipo de países que son miran más hacia Europa allí ellos se sienten incluso paso europeos que ya no deben así pero en general lo que tienen es que uno esté de odio amor sabes es como los que no es colonizar y nos robaron y todo pero en el fondo somos muy parecido a ellos ir mira mucho hacia España ven mucho la televisión española escucha mucho la música española y concretamente esto como anécdota yo en tres años en República Dominicana practicamente nadie me llamaba por mi nombre yo era España

Voz 1 21:04 directamente hoy a España

Voz 5 21:06 dos es cuando ya había mucha confianza era España cita o españolista pero nunca jamás cuatro personas puedo decir que que me llamaban Alida y luego yo creí incluso allí usan Whistler el Sun Hui de la española

Voz 3 21:19 cómo era

Voz 5 21:20 pues es muy simple allí no se para la gente que no lo sepa ahí están los famosos malditos de barrio que son como las tiendas de ultramarinos de toda la vida nuestras pero que tuvo esa aquí te preparan tienen parte preparan un SAMU de lo que tira ellos normalmente lo comen de jamón y queso y le ponen muchísimo que su y mayonesa y yo cuando había muchos días que sólo me daba tiempo el trabajo a comer un sándwich me lo pedía pues tienes una lata de atún tienes unas aceitunas tienes tomate natural bueno eso con un poco de aceite de oliva ese era el español se denominaron

Voz 1 21:56 no tenían torreznos no

Voz 5 21:58 ha sido una cosa es que es que era muy parecido a Cowboy promocionando yo por ahí hasta el mundo pedía el fraude de de España y concretamente me decían a mí España llama tus hippies San Luis porque a ti te hacen caso y a nosotros a nosotros nos claro de la creadora

Voz 1312 22:17 Juan en el mundo empresarial se español porque imagino que no vas diciendo esas salvedades de bueno pero yo nazis

Voz 9 22:26 a nadie debería trabajaba en una multinacional cuando entré yo prácticamente era el único español la multinacional basta reabrió un centro grande en Asturias que se fue un centro de talento poco a poco fue exportando talento en esa multinacional de muchos delictivos españoles tardó veinte años pero claro como decía Carmen antes la imagen de la profesionalidad española está muy difundida ahora en el mundo empresarial muchas veces hay un poco el dicho de decir bueno si quieres organizar algo con tiempo lo haces en Alemania pero si no te da Si no tienes tiempo lo tienes que hacer en el último minuto veta a España

Voz 15 23:05 ah

Voz 9 23:06 porque lo van a hacer muy muy bien muy rápidamente gráciles pies de planificar con mucho tiempo pues no funciona no es un cliché pero al final yo creo que grandes marcas como Zara Inditex la gastronomía

Voz 15 23:19 ya han ayudado a difundir una España

Voz 9 23:22 imagen diferente en América Latina las telecomunicaciones tiene grandes marcas los bancos e incluso se puede criticar mucho a veces de la grandes empresas es fácil pero yo creo que sin sin hacer apologías sí que hay

Voz 15 23:36 dado la la la empresa española a cambiar la EMA

Voz 9 23:38 en y luego los productos España son muy

Voz 1 23:42 oye hablar con vosotros tanto con Alida como con todos vosotros y surge el tema de la nostalgia de la morriña pero antes de hacerlo a mi me gustaría que escucháramos un fragmento de la película en la que el llorado actor Federico Luppi reflexiona sobre esto de vivir lejos de la tierra en la que uno nació

Voz 16 23:59 eso de extrañar eso no es extraño Un país se están en el bar y en todo caso pero también los daños si te mueras allí escuadras que se siente patriota que cree que pertenece a un país es un tarado mental la pata es el invento que tengo que ver yo con un Tucumán algún salte no tan ajenos a mí como en catalán porque no estadísticas se siente parte de muy poca gente tu país son tus amigos y eso sí es extraño pero ese pasa

Voz 17 24:27 qué decir de acuerdo con tu país

Voz 1 24:30 amigos vale fuera te das cuenta de que hay más cosas que es extrañan y que sí que tenemos algo de español

Voz 1282 24:35 pues a mí siempre me ha preguntado que quién no sino bueno que no tenía raíces no porque me había ido hacia veinticinco años yo siempre decía que las raíces las llevo conmigo las plato donde voy que soy como estas plantas acuáticas que no necesito tierra que que las raíces son mis hijos mi hija

Voz 1 24:52 bonito no es verdad es que raíces

Voz 1282 24:55 raíces son los míos y entonces los míos están conmigo es verdad que bueno tengo mis hermanos mi madre pero mi familia asomé raíces y esos han venido siempre conmigo entonces

Voz 10 25:06 esta es lo que yo digo no que

Voz 18 25:08 poco más que dice

Voz 5 25:11 en mi caso yo creo que la el hecho de de vivir en América Latina de tener al fin y al como una cultura una cultura muy parecida e incluso una forma de ver la vida muy parecida no extrañar bastante menos pobre todos pasa las pasas por momentos que tienes más duros o no que entonces es cuando pero todo es las mejorado también mucho las las nuevas tecnologías y hablas con tu familia tus amigos de España a través de Skype a través de Whatsapp de todo la cercanía es total y absoluta osea luego cuando cuando yo venía de vacaciones a España no tenía la sensación de haberme perdido solamente nada en cuanto a a eso hacer Latinoamérica ayuda no extrañar tan totalmente soy de las que pienso que tu familia está un poco donde tú estás en ese momento Neue dejado allí en en muchos países de Latinoamérica amigos maravillosos que considero mi familia y que que sé que puedo ir a ver el momento que quiera de hecho me reclaman constantemente

Voz 1312 26:13 el el este tema lo planteamos Alba porque una por una reflexión lo teníamos pensado hace tiempo pero una reflexión de Javier Rioyo la semana pasada no ha sido pensar es verdad Él dice que qué le hizo vivir fuera irse a Nueva York a a dirigir el Cervantes le hizo replantearse el concepto de ser español el nunca se había sentido español hasta que salió

Voz 13 26:33 fuera no sé si a vosotros os ha hecho reconsiderar el el el hecho de que sois españoles

Voz 10 26:41 fuera de España yo me siento muy español pero ahora que he vuelto a vivir a Barcelona soy el menos español es básicamente

Voz 3 26:50 como yo no me puedo identificar

Voz 10 26:53 cosas que ellos hacían de jóvenes como las los programas de televisión que ellos veían o las actividades que ellos hacían porque yo no he vivido en España

Voz 1312 27:01 claro claro al referente claro pero yo me voy fuera

Voz 19 27:03 España obviamente me siento muy español

Voz 1312 27:07 la diferencia

Voz 19 27:09 Carmen si yo siempre

Voz 1282 27:11 me he sentido muy española así sin van nunca puesto una bandera en casa excepto cuando España ganó la Eurocopa de de Suiza que es el momento del fútbol la verdad es que no sentimos que estábamos estábamos en subirse a las tablas mucho más ligadas pero si yo creo que en algún momento se sentirse español no es ser y que todo lo veamos bien de España yo soy muy crítica cuando cuando vengan muchísimas cosas en otras creo que tenemos cosas maravillosas y que tenemos que que hablar bien de ellas no me siento muy española pero ya te digo no soy deban de llevar la bandera yo creo que nosotros somos embajadores con nuestra actitud con nuestra educación con lo que hacemos donde donde vamos no esa

Voz 5 27:55 Juan Vivas como en este un poco de acuerdo con esto es que yo me siento igual de española en España que cuando estaba fuera de España lo mejor es cierto que estar fuera yo y es el acento español y que evidentemente te giras y de como que te llama más la atención en pero no por estar fuera o aquí me sentí nunca más española no sea me gusta ser española aquí allí y eso es lo que soy y estoy muy orgullosa de ello en cualquier parte del mundo

Voz 1 28:22 los expatriados cómo estáis en tierra extraña además en envases tan distintos como Singapur o dominicana hacéis pandilla entre vosotros ser españoles comunidades autónomas con como reunirse

Voz 1312 28:35 Juan

Voz 9 28:37 bueno sólo quería añadir algo la pregunta anterior y luego te contesto ante la yo creo que es muy importante lo de vivir fuera es una una suma no añades Misiego siempre han dicho que sería un pedazo de país donde han vivido son suizos ir daneses is Singapur Rense son poco y se llevan cosas década Maese todas las sumas muy bonita sobre todo en esta época donde hay mucha restas no yo soy de aquí o de aquí no yo porque yo creo que la palabra es mucho más importante que la palabra o

Voz 1 29:05 completando amiga viajando y no la

Voz 1312 29:08 versátil todos la creo

Voz 9 29:10 característica de la gente que ha salido que ha viajado que ha vivido fuera y luego así claro que te juntas te juntas pues porque porque vuelves a tus valores a tus raíces etcétera y claro no es lo mismo comer la paya juntos que comer el arroz chino arroz pero no es lo mismo entonces es una un cliché lo que te acabo de decir pero sí que te juntas para eventos para reírte así pero luego tienes mucho se juntan muchos que España nosotros teníamos italianos franceses a que les gusta a España Junta de la pandilla también entonces por ejemplo unos amigos suizos que entre ellos se hablaban siempre en español

Voz 3 29:49 con acento suizo alemán no pero de toda la vida hablando en español no adaptar

Voz 1 29:52 las llego sin América Alida se juntan muchos au

Voz 5 29:57 a los gallegos en en en en más en en Argentina tengo el recuerdo de juntarnos más los gallegos allí que que en Dominicana eso eso es cierto yo por ejemplo es que también es sido estas pensiones que bueno sí conozco españoles en otros países bien pero si yo me voy a vivir a otro país es un poco lo que decía el otro invitado a voy a conocer cosas nuevas asuma era algo si yo me voy a otro país a vivir entre españoles o con españoles constantemente para que salido de España sea prefiero estar con la gente local aprendiendo costumbres y cultura disfrutando ir sumando no

Voz 1312 30:36 totalmente de acuerdo pero que totalmente de acuerdo contigo Alida una una reflexión para que veáis hasta dónde llega la radio Rodolfo la cal dice somos muchos muchos más los que estamos fuera de lo que parece mi esposa llevamos treinta y tres años por el mundo viviendo en diez países diferentes y añade saludos desde Pekín pues saludo Rodolfo desde España realmente cada

Voz 20 30:58 es un país que ha estado muy encerrado en sí mismo cada vez está más abierto evidentemente gracias a a que estamos en este momento hay cada vez más españoles viven fuera se sienten pues eso pertenecientes a una comunidad que compartimos un montón de cosas así un placer tenerte aquí

Voz 1312 31:17 ha sido un placer conocerte y que siga disfrutando de la casa

Voz 3 31:21 es en Soria perdernos por favor

Voz 5 31:27 todo el tiempo que he estado Funespaña mi obsesión siempre han sido no jamón serrano Los torreznos

Voz 3 31:33 cuál cuál ha sido nuestra obsesión Familia Aguiriano Calvo las pipas veíamos veinte paquetes la mandé a Singapur pues de Carmen Darío Malena Juan qué gusto veros aquí en la radio en en en mi pequeño país mirarlos a nada salvo a la semana hasta la semana que viene nos vemos la semana que viene vengan besito oye ya bulbo Madrid dejó la costa este irme a Madrid al desnudo Federal venga

Voz 21 32:12 lo mismo fuera poco se sabe