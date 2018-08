Ceballos: "Zidane no me hizo jugar pero me hizo madurar"

Voz 1 00:00 bueno la verdad es que después de un año duro a base de trabajo en silencio la titularidad de hoy el trabajo del año pasado creo que muy contento a nivel individual sobre todo a nivel colectivo pues la victoria del equipo el otro día

Voz 2 00:14 todo en todo lo que pudo cuando salió todo el equipo pero la verdad es que todos los jugadores son muy importante

Voz 1 00:21 de creo que el míster lo tiene claro que sí

Voz 2 00:24 en una plantilla de veintitrés jugadores todo enchufados va a hacer más fácil para llegar a la recta final con opciones al título Dani Kome está también a la vida no vuela me imagino que fue especialmente duro para ti con muy pocas oportunidades y ahora ya con con presencia protagonismo

Voz 1 00:38 bueno la verdad que como he dicho a nivel individual muy contento que es muy difícil después de un año entero

Voz 2 00:44 casi sin jugar coger confianza

Voz 1 00:48 debe de el equipo del cuerpo técnico de la afición aquí de todos los compañeros a base de trabajo lo conseguí lo conseguido hoy es verdad que muy contento oí al fin y al cabo el público me la ha reconocido al final del encuentro oí no puedo estar orgulloso y más feliz por el partido qué ha hecho el equipo y sobre todo me el nivel individual

Voz 3 01:09 se ha marchado el Kovacic hemos a Isco retrasar su posición aunque lejos de su hábitat pues no es tan resolutivo crees que al equipo le hace falta un centrocampista

Voz 1 01:20 bueno yo creo que ahora mismo vemos veintitrés jugadores la plantilla Tozo esto estamos muy importante estamos muy contentos estamos todos remando en la misma dirección IP está claro que el míster está contento con la plantilla Él ha dicho ya más de una Bay creo que hay que seguir en esa misma línea estamos aquí somos los que vamos a sacar los punto y lo que no están ya no pueden ayudar

Voz 4 01:40 importante empezar ganando en esta Liga no con el que bueno

Voz 2 01:43 de de Lopetegui sin Cristiano

Voz 5 01:46 la verdad es que como viene diciendo lo que quisiera

Voz 2 01:48 ya no está ahí quise no me lo va a meter los goles Cristiano no va a aportar nada al equipo lo que él diga no no va a afectar en nada revela también sabemos el equipo que tenemos sabemos que lo que no está aplicando el visto en cada entrenamiento lo intentamos llevar al terreno de juego y al cabo

Voz 6 02:04 ven los resultado un equipo muy compacto a nivel defensivo muy dando el resultado que la victoria y los tres puntos lleva hasta alguna temporada pasaba por lo que jugaste tampoco de la nación Zidane pregunta está la actitud

Voz 2 02:20 hay que confiar para mí aquí apostó por un jugador