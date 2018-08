Antonio Romero: "La afición que viene al Bernabéu espera un nivel de brillantez que hoy no se ha visto"

Voz 1 00:00 empezamos a es Sanedrín empieza con vosotros especialmente con Álvaro y contigo Rafa con los jugadores con nuestros Players aquí qué os ha parecido el Real Madrid Álvaro

Voz 2 00:13 bueno con la pelota que tú me haces haces ya con el resultado encontrar tuviéramos buscar rápidamente hombre hombre a a al al Real Madrid y el Real Madrid ha sacado trata demente que ha jugado ante el Riley de la pelota hay apilan Saturnino pérdidas de balón no luego ya cuando cuando tratas no

Voz 3 00:40 para mí

Voz 2 00:42 qué nota o de cara el año pasado ha ha hecho que la presión tras pérdida cero que el equipo comprometidos que te seguramente Julen todavía quiere que esté todavía más en hebreo Le veo muy focalizado hecho cosa

Voz 1 00:58 a sufrir

Voz 0097 00:58 hay Benzema e estando todo el rato

Voz 1 02:04 ha gustado mucho el el Madrid en los primeros veinte minutos de la segunda parte y también añadió Rafa es mucho y el Madrid

Voz 0889 02:10 para mí a mi me ha gustado en general de la segunda parte porque lógicamente ellos han perdido un poquito el orden con un resultado muy adverso yo creo que no no no ha tenido facultades para salir de ese atolladero y cuando han querido presionada Madrid pues en Madrid ha tenido mucha paciencia y sobre todo mucha calidad de sus jugadores para salir de esa presión y por esos veinte minutos hemos visto más Asensio hemos visto más digamos más espacios donde se han podido mover de otra manera Marcelo atacados mucho más entonces eso eso es lo que lo que tú has visto en la segunda parte pero al final lo quizá Álvaro lo importante es la primera parte que el Getafe es un equipo duro el Madrid juega como un colectivo que es lo que está pregonando Julen desde el primer momento sea presionar todos arriba no todos los partidos en todos los momentos hay que hacerlo ni hacerlo sano no presionar arriba pero sí es verdad que la ida ya la tiene en la cabeza y a mí eso me parece que le va a generar muchos robos de balón en campo contrario van a sufrir mucho menos lógicamente atrás y les va a venir bien a mi me parece que a mí me ha gustado en general

Voz 1 03:10 buena faena y además después de lo que sucedió entre semana eh que no se puede olvidar contra Atlético de Madrid en la en la Supercopa de escuchado Álvaro en la retransmisión que Rosell hablar varias veces de Marco Asensio no sé si a tu juicio tiene que derribar la puerta por completo quiero decir la salida de Cristiano Ronaldo y si no se ficha ningún delantero más puede ser su año como leves tú como lo has visto por ejemplo hoy

Voz 0097 03:29 bueno yo le yo le veo con con los con los defectos que tiene que pulir en cuanto a a la irregularidad porque creo que todavía es un jugador por madurar por por encontrar Suu su sitio donde donde él tiene que aprender a usar las armas que tiene que son muchas y muy buenas para ser dañino porque creo es un jugador tremendamente dañino para los rivales tiene lo que lo que lo que hace es un jugador ser determinante no han primero desborde cada vez que arranca pues los contrarios se quedan detrás de escapar asistir desde el costado escapada existir desde el medio y luego tiene tiene gol tiene gol selección los goles cada vez que aparece por zonas cercanas al área para mí es donde hay Julen tiene tiene que ayudarle de verdad no a a terminar de explotar creo que es un jugador que y le llevamos por el por el cauce correcto puede terminar por explotar y ser un jugador importantísimo para mí eso año claramente porque si no se trae ningún jugador de estos que que se sabe que aquí titularísimo por por el precio que cuesta o por su su estatus en el fútbol mundial eh sin duda va a tener muchos minutos mucha importancia en el equipo hoy y él tiene que ser lo que es así Él tiene que hay que asumir la responsabilidad que quizá antes no tenía no era era el del jugador que todos estábamos hablando que seguramente ese es el siguiente el siguiente que iba a aparecer el siguiente talento por aparecer en el fútbol europeo en aparecer en el Real Madrid pero este año ya tiene que sentir que es su año y responsabilizarse de verdad de su crecimiento yo creo que que el techo yo no yo no lo sé Yell ir seguramente tampoco porque me para me parece que sus picos altos son tan altos como los de cualquiera en con cuánta frecuencia sea capaz de repetir esos picos altos pues determinará su estatus en el Fondo mundial si es capaz de detener mucha regularidad en en ese en esos momentos determinantes pues será un top diez mundial sin duda

Voz 1 05:16 letra harías competencia no

Voz 0889 05:17 que esto tiene claro que el velada de la competencia

Voz 1 05:20 el dolor es un firme defensor de traer competir claro claro

Voz 0889 05:22 la competencia sin ninguna duda además creo que la tiene que tener un chico joven y tiene que pelear contra los demás por por lo que está diciendo Álvaro no por demostrar que es el mejor evidentemente llevamos ya tiene un tiempo viendo picotazos espectaculares de de Marco Asensio no con una jugada es porque tiene unas condiciones espectaculares yo creo que todavía tiene que aprender a jugar sin balón tiene que aprender dónde se tiene que mover en cada momento a mi me parece que es un jugador con una influencia terrible en ataque cuando cuando está bien y el equipo funciona bien tiene más problemas cuando el equipo está mal lo tiene pocos espacios no pero es que estamos hablando un chico muy joven que llevo que de se habla demasiado de él desde hace tiempo yo creo que tiene que acumular todavía muchos partidos en Primera hay muchos minutos para llegar a ser lo que está diciendo Álvaro

Voz 1 06:07 vamos a disculpar lo digo con respeto al resto a Rafael Cortés bonito que tener un poquito de prisa por diferentes motivos además

Voz 1201 06:13 Álvaro tocayo un abrazo muy fuerte hasta dentro de un verano cuántos días sabidas gracias rampa hasta luego sabes sabes siempre

Voz 1 06:21 a haber ahora sí Mario o con qué nos quedamos esa última frase conato escuchaba vamos bien de Julen Lopetegui del míster del Real Madrid

Voz 1501 06:28 que ha terminado con una con una frase que es que otra vez no ha vuelto a reiterar que lo que es la liga que lo que define un equipo día a día es la Liga Hinault otras competiciones y que creen firmemente que ganando todos los partidos que teniendo buenos resultados es es lo que le va a dar de comer y yo estoy convencido de eso después de inicial no ahora Javi la décimo cuarta temporada trabajando contigo codo con codo sin ninguna duda de todo lo que pasa el tantos años ya son unos cuantos sin ninguna duda lo que es peor ambiente crea es no ganará en Liga no ir digamos que día a día dando disgustos a la afición no eso yo creo que lo tiene muy claro yo lo que digo que la vuelta a repetir además decir que Gareth Bale era muchas soluciones de lo que hemos oido de los porteros de Dani Ceballos que ha dicho que ha hecho un partido muy interesante y es verdad y lo autorizado lo hemos escuchado también el micrófono de de Javi pero me quedo con esa última reflexión que la Liga al final es lo que es el día a día de un equipo ha dicho exactamente yo añado que es que es lo que le da de comer a a una afición que que tiene ganas de que esto salga

Voz 4 07:22 el equipo no va a fallar mucho en campos de por ejemplo a lo mejor lo contra el Girona entre una semana decimos que estamos equivocados pero yo este equipo Le veo muy fiable en esos partidos entre comillas mal llamados feos en los que hay que bajar al barro yo creo que ahí Lopetegui eh a sacar buena nota luego vamos a ver lo que ocurre en esos otros encuentros con cuando tienes que salir por la puerta grande por retomar bonitos más atractivos donde bueno pues ya eh que es una plantilla muy buena pero te falta algún jugador que bueno hoy decía Ceballos que ya diga lo que diga Cristiano es un poco fuerte verás una o como diciendo diga lo que decía a Cristiano ya no va a desestabilizar no algo así ha dicho Ceballos y luego sí que me quedo con dos gestos uno de Lopetegui en el descanso cuando no bajaban los de arriba a apretar una buena bronca para Bale para Benzema para Asensio y otro detalle creo que hoy hemos visto a ese Julen o de esos otros partidos no Varane no está bien juega Nacho y ha sido el mejor del Madrid aquí Ceballos Casemiro no estaba cien por cien ha metido a Ceballos chico le ha sacado un buen rendimiento para un partido ante el Getafe que eso otros años no ocurría son cositas que por ejemplo contra

Voz 1 08:31 los que hirviendo evidentemente del nuevo entrenador como como él como con Dani Ceballos parece que va a tener más minutos al menos al principio los tuvo en la Supercopa los ha tenido hoy saliendo de inicio que parece que la cuestión de centrales con Varane Nacho Sergio Ramos tiene tres centrales de altísimo nivel el Real Madrid parece que falta un entré en fin cositas que hemos ido viendo hoy Romero Pulido también os quedáis Se Recio de imperio un poquito lo que apuntabais acerca de a mí me parece a mí Pulido que eh el el otro día de Messi capitán número uno ahora ya del Barcelona que es importante recalcar lo hablaba de la Liga de Campeones yo no sé si casi como una obsesión después de la espinita de Roma parece que este Real Madrid iba a ser más fiable Liga yo no sé si ya en el mes de agosto el Barça prioriza San Pío Si el Real Madrid prioriza el guión no sé cómo lo ves tú

Voz 5 09:12 bueno yo no creo que que el Madrid priorice Liga yo creo que el Madrid está obligado a priorizar Liga

Voz 1201 09:16 esta ganador Champions ha ganado dos en la última década

Voz 5 09:19 que sí es cierto es que es lo que te da continuidad ahí lo que te da regularidad es el turno de las no yo creo que eso Lopetegui lo tiene claro y es el mensaje que está lanzando no yo creo que si el Madrid quiere una continuidad en el juego y en la estructura tiene que ser más fiable Liga hay últimamente no lo ha sido no y Lopetegui bien a recalcar ese mensaje Yo sobre el partido de hoy sí que quería un poco dar otra visión no bastante bastante menos de fútbol seguro que que Álvaro y que Rafael se colocó delante has hecho bien has hecho pero a mí el Madrid no no me ha gustado tanto como como a ellos no se llama deja un poco un poco frío es cierto que ha controlado el partido que ha dominó el partido que es más solidario que lo que hace menos ocasiones de gol pero a mí sinceramente al Madrid yo creo que le falta remate le falta chispa en ataque no no voy a caer en en en el tópico decir que me ha faltado Cristiano Ronaldo porque para un partido como el de hoy pues no se echa de menos a Cristiano Ronaldo con todo respeto al Getafe que no ha remató a por primera vez a puerta en el minuto noventa la primera nada de Quero así en el minuto noventa de del partido novia Karin ese tópico pero sí que creo que al Madrid le falta arriba el remate no le falta culminar la la jugadas no sea un poco de de de de salsa en en en ataque no pero bueno osea tiene margen de mejora me imagino que que esta frialdad inicial se irá calentando

Voz 0239 10:40 poco a poco no dicho de otra manera jugando de esta manera tan fiable tan tan rocosa tan como ha destacado Julen Lopetegui en rueda de prensa que a mi me parece que contra un equipo como el Getafe no digo barato

Voz 1201 10:54 el Atlético de Madrid Valencia que eso el Bernabéu se llena

Voz 0239 10:57 Clemente por por inercia jugando de la manera en la que ha jugado y que el Real Madrid a dominar el partido en ningún momento ha visto peligrar los tres puntos en litigio que va a ser difícil ver lleno el Bernabéu y un Bernabéu apasionado es verdad que que venimos de donde venimos que estamos en la época en la que estamos que el miércoles al jugar una prórroga y encima perdió el título contra el eterno rival a uno de los eternos rivales al Atlético de Madrid pero a este Real Madrid obrero le falta un poquito de brillantez y la brillantez la dan los cracks ha hecho buen partido Gareth Bale y Karim Benzema pero se ha echado en falta qué dice Pulido un poquito de de desengancharse en la segunda parte la cadena bueno lo mejor de la segunda parte lo ha hecho Marcelo de Marco Asensio para mí digo en el sentido de trasmitir un poquito de cosas diferentes apunta Romero

Voz 1 11:43 porque son futbolistas que que les ves y dices pueden hacer algo diferente

Voz 0239 11:46 claro claro si a mi me parece que es al otro qué iba yo estoy seguro que el mensaje de de Lopetegui no es casual que el Real Madrid va a priorizar la Liga por una cuestión por una cuestión de sentido común porque el público del Bernabéu que es muy exigente el público del Real Madrid que es súper exigente este año basal al entender que el Real Madrid compita la Liga de Campeones pero no lo hagan tú este año en él en en la Liga de Campeones es dignamente en cuartos de final no te digo ni semifinales te digo caer dignamente en cuartos de final pero haces un papel regular en el campeonato nacional de Liga y te llevas la Liga y la gente lo considera una buena temporada joe porque venimos de ganar tres Ligas de Campeones y me parece que Lopetegui que ve como todos que tiene una buena plantilla pero que es peor plantilla que la del año pasado que da la la del año anterior tiene una muy buena oportunidad sobre todo con el Barcelona distraído con la Champions y a expensas de lo que pase con el Atlético de Madrid tiene una muy buena oportunidad de volver a ganar el título de Liga para el Real Madrid y salvar de una manera

Voz 5 12:45 muy honrosa con muy

Voz 0239 12:47 la nota la temporada yo creo que es es ese es el quid del mensaje a Julen Lopetegui no género Lopetegui no le apetezca ganar la Champions no es que Lopetegui sabe que este año ganar la Champions va a estar muy complicado ganar la Liga te coronas

Voz 1501 13:00 la gente ya aparte yo creo que desengancharse de la Liga es peregrinar por el desierto durante mucho tiempo porque es verdad que el año pasado después ha ganado dos siempre había esa esperanza no en el aficionado es decir semana enganchar semana enganchar el siguientes engancha ya verás que se iban a enganchar en cuartos de final si esto esto va llegar hasta la final y al final termina ganando la Liga Campeones y la ganaron no y así fue pero yo creo que este año necesita es seguir comiendo todos los días y el partido a decir que a mi me parece que el Madrid más que Roger yo no estoy acuerdo con la califica lo calificativo de rocoso para el juego sino todo lo contario parece que ha estado cómodo con el balón que ha estado que que ha gustado incluso toca dándolo con con los tres del centro de campo más Asensio que casi casi aunque juegue aire el extremo casi se asocia bien con lo que con el centro del campo intenta moverse y demás yo creo que a partir de ahí el Real Madrid crecen confianza y que lo que decía es algo diferente como yo que ver Madrid unos cuantos y los tenía en puestos en la alineación Ceballos tiene algo diferente Isco tiene algo diferente nivel Top quiere decir Mario

Voz 1 13:57 el futbolista pero tiene mucho que demostrar

Voz 1201 13:59 no no no no no Ceballos es

Voz 0239 14:02 un buen futbolista proyecto de gran futbolista de momento subraya Hollis tocado algo dos ratos primera división pero me refiero ese ese duende ese recorte que quede gustado sí pero pero que no conviene conviene que es como lo de Vinicius de Vinicius es un proyecto de gran futbolista que el otro día se comió un Safin como decían en mi barrio el otro Joyce junto a otro no pero que ellos es un buen futbolista y antes el Real Madrid como recambios en el centro del campo tenía grandes

Voz 1501 14:30 pues ya pero que no tiene un buen futbolista que puede ser un gran juego literario que hoy el Real Madrid un equipo que que se cierra atrás ha estado cómodo con el balón ha estado hasta fluido con el balón ya ha encontrado ya aparte yo creo en a Julio que que que ha tenido sí que ha tenido oportunidad de esto decía Julio que no pero yo creo que hemos visto faltaba pegada decías hemos visto loco sólo falta rematar uno de la tarde del jueves a mi me parece que ha generado fútbol de ataque que disparo

Voz 5 14:54 siguiendo con el discurso que que decía Antonio de del juego sea la principal virtud eh que es para destacar del Real Madrid esta temporada no puede ser que es un equipo obrero solidario no es importante muy por lo que es muy importante es una cosa importante Julio Gómez Esait bueno que eso es convencerle porque trabaja a Bale a Benzema yo he visto correr más a Benzema en defensa estos dos partidos que hemos visto en Tallín aquí que en ocho años y tú de convencer de eso pero que es

Voz 1201 15:22 cómo han sido más pero en La Veu que quiere ganar para que haga Garlan

Voz 5 15:28 oiga Julio igual lo que tienes que es ser un equipo más rocoso otras veces que me ha ganado todo y en solidaridad y que haya ganado en control del partido y que le ocasiones de gol que es muy importante perfecto pero que yo le exigiría o sea yo la filigrana Hungría un poquito más no sea al Madrid me parece bien que de que de equipos de mitad de la tabla de esta creemos que son obreros y que son solidario pero que el Real Madrid es como si ahora decimos no es que el Barça es el muy buen Barça pues un Barça muy muy solidario muy

Voz 1501 15:59 con lo que decíamos pero no lo es bastante más ampliamente

Voz 6 16:03 qué es lo que pasaba y cavas en lo que tú critica haber del Barça el año pasado gustó en que eso yo estaba delante por lo que no entiendo no olvida

Voz 1501 16:15 sólo Valverde su genio porque ha logrado de un desastre de perder a Nihat lograr un equipo sólido y que no gran atraso está ganando demostrando que se puede ganar de muchas escucha a todo ante lo que tú durante cincuenta años

Voz 5 16:25 Inés tus tú durante muchos Sanedrín es dijiste que que era exagerado destacar que el Barça era un equipo rocoso obrero etc bueno pues eso mismo es loca a esta hora es real

Voz 1501 16:36 porque porque antes que hoy no es que haya sido un equipo que ha dominado el balón que ha sido fluido en ataque que han generado ocasiones quedado Valence lo que gatitos

Voz 5 16:44 dice que el Madrid ya ha tenido un fútbol brillante no sobrecoge por eso Pedro

Voz 0239 16:48 si yo te digo Mario que el Madrid jugando como ha jugado contra el Getafe

Voz 1 16:52 no llenan el cincuenta por ciento a los partidos eso era lo que quería preguntaros os preocupa es una cosa muy puntual lo de la asistencia del Bernabéu lo dejamos en la presentación

Voz 0239 17:01 es puntual pues estamos en agosto benevolente son las diez y cuarto de la noche la gente mucha no escuchan caravana quiero decir no no marca tendencia lo hizo el año pasado

Voz 1 17:10 tras ese Neymar el Barça encadenó unos meses de asistencias flojito porque el equipo no juega bien al fútbol también bueno

Voz 0239 17:17 porque es así no sé si tú quiero decir un equipo como el Real Madrid que el año para si la aprueba latinas el año pasado la Liga hace tiempo que no la ganamos la ganó el primer año de Zidane pero lleva tiempo me parece que las dicho tú dos en diez años no soy el Bernabéu ha estado prácticamente lleno todos los partidos del campeonato nacional digan los últimos diez años porque entremedias ha ganado tres Champions no enganchaba la Liga también pero es que el año pasado cuando no se llena la Liga sea cuando no se llega al estadio cuando estás a quince puntos de del primero en el campeonato nacional de Liga y los últimas entradas en las sesenta sesenta y cinco cincuenta y cinco no se llena situó ofreces este espectáculo aunque estés enganchado van a venir sesenta y cinco mil pero no se va a llenar el Bernabéu todos los partidos en los partidos ante rivales

Voz 1501 17:58 con pero estamos a mitad de agosto y el partido que yo no sé si hubiese otro partido a parte

Voz 0239 18:04 a un partido solidario Mario solidario solidario en que yo soy un partido solidario en Cádiz

Voz 1501 18:11 lo Cabrejas y arriba no has recuperado más arriba no mira está el balón digamos que has sido un buen partido

Voz 0239 18:19 al que le falta a la brillante que enamora al Bernabéu para mí al que le han a la brillantez que suele enamorada el Bernabéu ahora que tiene mucho mérito que este equipo sea solidario mucho mérito que Asensio Marcelo andaba en la segunda parte tres o cuatro PIL horita buena buenas que Bale y Benzema están corriendo y eso es un avance es un avance pero yo creo que la gente que viene al Bernabéu espera un grado de brillantez

Voz 0097 18:42 hoy no ha visto totalmente estamos cerrando

Voz 1 18:45 sanedrín de El Larguero pero Herráez

Voz 7 18:47 ay si esto va a ser como la

Voz 1 18:50 el recopilación diaria hasta el treinta y uno de agosto de la situación del delantero

Voz 1201 18:54 bueno pues que has palpado tú ahí en el Bernabéu público que si quiere un delantero bueno público claro que quiere que el público quiere siempre lo haría

Voz 4 19:06 Hurricane que que va a hacer el Club el club no va a mover ficha y puede mover ficha si esto es el Madrid y uno de agosto pueden pasar cosas a lo mejor mañana hay una gestión que estaba parada y se puede mover pero el club no quiere gastarse dinero en un futbolista que no mejore lo que tiene o que el club entiende que no mejora lo que tiene necesidades un centrocampista bueno contaba el Romer oye ido Kovacic le faltó un centrocampista no no pero no sé

Voz 1201 19:33 yo digo a Lopetegui no a Lopetegui sí dijo Lopetegui ahora

Voz 0239 19:35 dicho otra cosa pero en la pretemporada dijo lo que realmente es

Voz 4 19:38 lo que quería uno más que guarda se vaya

Voz 1201 19:41 yo todavía quiero un hijo o tienes ahí a Ceballos y a Valverde una cosa lo poco Cao y Ceballos lo dijo el club Ceballos si Valverde llevaban desde el inicio de la pretemporada cuando se fue

Voz 4 19:51 Dick él fue muy rotundo yo no quiero otro como Kovac bueno pues sí

Voz 0239 19:54 a lo largo dice Romero lo dice Lopetegui sí pero claro ha dicho

Voz 4 19:56 a Lopetegui tienes haya hace ya Valverde Valverde no está convocado hizo vayas ha jugado hoy ya jugado a buen nivel el delantero eh bueno pues un nueve no un hombre que que meta goles el club ya hemos juntado aquí en la Cadena Ser

Voz 1501 20:07 se entiende que que no que no puede traer

Voz 4 20:10 nueve que vale mucha pasta que tendría que quitar a otro para atraer aún Lewandowski tendrá que se Benzema por ejemplo que será un dineral y que ese dinero pues está guardado en la caja para para otro que se llama Neymar sí puede venir el próximo año el siguiente cuando sea esa la idea que tiene el alcalde de menos mal que no de ellas que tienen te puede gustar o no pero desde luego que que bueno o por ejemplo yo que se hace dos años tenía a Morata Mariano a Cristiano James somos hay goles si tienes un montón de goles a lo mejor tienes hay sesenta goles bueno pues hay otros que tienen que sumar goles el caso de Bale el caso de Benzema y si juega o no juega Borja Mayoral que ahí me gusta ese futbolista pero hoy ni la olido tampoco el otro día estuvo diez minutos el terreno de juego si tienen que suma más como decía hoy Álvaro Prieto en la trasmisión de Carrusel hombres como Lucas Vázquez lo tenéis a partir de los cuarenta goles de Cristiano era sin preguntas de opinión yo creo que eso fuerzas son muy buen

Voz 1 21:03 los pero que no van a llegar esa cifra esa es mi opinión pública parece una urgencia tienen Pulido te parece una urgencia del delantero dicho por delante que hombre pues evidentemente sí pero yo no sé si es una urgencia el nivel de urgencia creo

Voz 5 21:13 no para el Madrid es muy difícil fichar las cosas como son eso hay que reconocerlo sea el Madrid no puede fichar una medianía ni muchísimo menos y efectivamente en el mercado pues habría que rebuscar mucho para que alguien mejore la plantilla que ahora mismo en Madrid yo la duda que tengo es si el Madrid no vas a falta esos cuarenta goles de Cristiano sinceramente a esta hora de la noche tengo dudas tengo dudas de que no es que no nos acordemos de que ese señor que llevaba el siete a la espalda marcaba cuarenta goles por temporada y eso son muchos goles a repartir entre todos los jugadores que ha dicho vamos a ver si no se le echa en falta

Voz 1501 21:50 el julio más que el número de goles fíjate Quique lo que que bueno faltan los momentos clave dando cuando vas sacando la cara a Cristiano Ronaldo en momentos uno hace Madrid abogaba eso sí me parece que echará en falta lo de los goles yo creo que al final se compensará de una manera un poco natural por remata lo que he dejado qué es lo que piensa en en el club es que lo que decía Julio otra es si te pones en el mercado cualquier cosa que es suplente seguramente por una pasta eso ya lo de menos porque ahí en la caja pero tras tanteo que es suplente para nada sino es al revés te gastas una pasta no tres uno

Voz 0239 22:17 lo que es suplente para nada no soy para nada yo no no no

Voz 1501 22:19 yo pensaba que era otro suplente tras sentido

Voz 0239 22:22 es suplente para cuando no estén Bale Benzema

Voz 1501 22:25 pero quiero decir que no suplen de tienes aquí a Bono hola qué te gustará más o menos a recuperar de Tomás que es que es el Mariano

Voz 8 22:30 el a más Raúl de Tomás no va a empezar la temporada con que es el Mariano que la gente dice oye en Hoy por Mario Raúl de Tomás no va no va a acabar esta semana como jugador del Real Madrid

Voz 1501 22:40 qué es lo que piensan ellos que que que tienen en la cabeza que para tener otro suplente ya tiene suplentes y que va a tener un titular es un es un Cristo o quitar Abel o quitara

Voz 1 22:50 lo que queda un once días todavía próximo partido este próximo domingo diez y cuarto de la noche frente al Girona sed buenos en mi ausencia eh no es demasiado bueno

Voz 1201 23:00 bueno pues muchos raro Álvaro a fuerza a esta hora de la noche lo tienes claro todavía si el tema si lo tiene claro ella lo vale

Voz 1501 23:11 hasta hasta hoy ya alcanza lo mejor

Voz 1201 23:13 kilo lo luego te arrepienten no pasa nada