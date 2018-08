El Larguero (1ª parte / 19/08/2018): Carvajal, Ceballos, Lopetegui y analizamos la victoria del Real Madrid

Voz 1038 00:00 qué tal saludos buenas noches bienvenido bienvenidas El Larguero de ya el lunes veinte de agosto del año dos mil dieciocho tenemos las calles de buena parte de España de la España central de las principales ciudades vacías pero yo creo que poco a poco se va ir uniendo gente gente que vuelve de vacaciones como quizás tú lo que está ahora sí que precaución y que tienes que trabajar mañana y que quiere saber un poco que ha hecho tu equipo bueno ya sabes que esta primera jornada de Liga se ha dividido en varias varios días viernes sábado y todavía queda lo de mañana eh mañana tenemos a las diez de la noche el Athletic Leganés sientes a las ocho de la tarde el partido entre el vale si el Atlético de Madrid seguramente el primer gran partido de la Liga y curiosamente van lunes de lo de hoy ha debutado el Madrid de Liga siempre es un momento importante de la temporada y ocho con victoria dos a cero sobre el Getafe gol de bajar el veinte de Bale en el cincuenta y uno partido de menos a más de los blancos resultado justo frente a un Getafe eh pegado duro e siete tarjetas amarillas ha sido competitivo pero ha sido bastante mejor el Real Madrid en la cabina de comentaristas de la Cadena SER en el estadio Santiago Bernabéu siga Antonio Romero Goran tenía muy buena

Voz 0239 01:45 Álvaro muy buenas noches a todo el partido del Madrid

Voz 1038 01:48 desde el shock no sé si sople la Supercopa de Europa de esa derrota frente al Atlético de Madrid entre semana sobre quizá la falta

un poquito



Voz 0239 01:56 un poquito de Cristiano arriba no pero pero a mí me pareció una buena puesta en escena yo creo que el Real Madrid en la primera parte ha tenido la posesión de la pelota y la toca o rápido y en la segunda todavía un poquito más rápido ha habido buenos detalles para mí de Ceballos y luego en la segunda Marcelo Asensio Gareth Bale y Karim Benzema atrás Nacho un escándalo el Getafe es verdad que ha puesto poca resistencia porque el primer gol de Carvajal ha roto el esquema ultradefensivo sorprendentemente ultradefensivo que ha puesto Bordalás en el estadio Santiago Bernabéu pero hombre con matices partido de pretemporada prácticamente con calor con poquita gente en el Santiago Bernabéu yo le pongo una buena nota al debut del Real Madrid progresa adecuadamente tiene que mejorar un poquito más pero viniendo de donde venía que era del miércoles yo creo que un notable para seguir

Voz 1038 02:42 escuchamos a los protagonistas sanedrín Álvaro Benito Rafael Alkorta y a Julio Pulido por cierto no se me olvide después lo vamos a comentar floja asistencia hoy en San Martín cuarenta y ocho mil espectadores lo estábamos bien antes en la redacción para que lo sepas tuvo oyente del Larguero es la más floja en Liga desde la penúltima jornada de la temporada dos mil ocho dos mil nueve es decir la última temporada sin Cristiano Ronaldo hoy fue el primer partido sin Cristiano en Liga en el Bernabéu desde el año dos mil nueve que fue cuando llevó simplemente una curiosidad seguramente hay muchos actores que es el precio de las entradas verano entidad de los rivales pero como puesta de largo de la Liga que haya la mitad de aforo en el Camp Nou y un sesenta por ciento en el Bernabéu no es buena carta de presentación insisto seguramente hay muchos factores diversos y la mayoría justificables pero estalle cincuenta y dos mil ayer en el Camp Nou hoy cuarenta y ocho mil en el estadio Santiago Bernabéu nos queda lo de mañana el viernes acabó líder momentáneo el Levante anoche Barça Levante el Sevilla de los otros dos partidos a destacar la victoria del Sevilla en la vuelta del Rayo a Primera ha sido una apisonadora el equipo de Machín uno cuatro goles de Mudo Vázquez y tres Andre Silva en el XXXI en el cuarenta y cinco y en el setenta y nueve es curioso lo de este futbolista porque ha marcado voy más goles que en todo el curso pasado con el Milán simplemente un detalle para el Rayo Cano marcó Embarba hoy por cierto el bar eh yo creo que ha sido el primer partido en el que se ha utilizado ya de verdad lo utilizado Mateu Lahoz que curiosamente fue el árbitro español que hubo en el Mundial antes el Huesca ganó uno dos al Eibar gol de Escalante para el Eibar ideales que hallar en el cinco y en el cuarenta para el Huesca debut histórico del Huesca en primera división una ciudad de cincuenta y dos mil así mención especial para Álex Gallart que hace cinco años estaba en Tercera División en mayo marcó el gol del ascenso y hoy el primer y el segundo tanto del Huesca en toda su historia en Primera a ver si dentro de un ratito podemos charlar un rato con el IVA ya hemos dicho lo de mañana hablando del Atlético de Madrid que debutan esta Liga contra el Valencia ayer en la SER te avanzamos que Filipe Luis se quería ir noticia de alcance hoy te contamos el nombre de otra persona que puede ser importante en este puzzle debido a Pedro Fullana hola Pedro muy buenas

Voz 5 04:42 hola muy buenas el París Saint Germain quiere a Filipe Luis

Voz 1038 04:44 es una de las claves de de la razón por la que Filipe seguiré porque hay otro equipo y además importante que quiera al lateral brasileño todavía del Atlético de Madrid y la pregunta es con quién tiene un acuerdo el club francés pues

Voz 5 04:55 con el Bayern de Múnich para fichar a Juan Bernat el acuerdo entre los dos clubes existe desde hace días catorce millones de euros fijos más otros tres en variables

Voz 1038 05:03 que no hay es acuerdo con el futbolista con el que

Voz 5 05:06 han negociado en los últimos quince días en vez de negociación ha aparecido el sí de Filipe Luis que no contemplaba salir del Atlético de Madrid no había dicho que sí a esa oferta parisina semanas atrás ahora la acepta acepta esa propuesta de tres años del París Saint Germain y lo que hará falta ahora es que cierren un acuerdo entre clubes de momento las dos opciones están abiertas en París pero la opción de Filipe parece mucho más barata ya asequible para el país en Yemen que está prácticamente al límite del fair play financiero

Voz 1038 05:34 Yuri Vercher fuese fue bueno llegó de la Real Sociedad al Atleti veló queda libre esa zona de lateral izquierdo y ahora añadimos aquí en la Cadena Ser el nombre de Juan Bernat con el que ya tenía un acuerdo el Paris Saint Germain y el Bayern de Munich no sé que bueno se ha metido en todo esto Filipe Luis no se sabe muy bien precisamente después lo analizaremos Pedro Fullana simplemente porque quieren a Filipe o porque quieren forzar un acuerdo con con Juan Bernat por cierto el hemos contado caminantes en el porno menos de cuanto dejaría salir el Atlético de Madrid a Filipe

Voz 5 06:00 por entre doce y quince millones de euros la plena oferta del París Saint Germaine ha sido muy a la baja cinco millones de euros no la contempla el Atlético de Madrid evidentemente quiere más dinero a pesar de que le queda solo un año de contrato a Filipe porque va a acabar contrato en junio del año que viene ir van a tratar de convencer a Filipe para que se que a partir del martes después del partido de del Valencia ese tema está un poco en stand by

Voz 6 06:20 qué va a ser mañana titular el lateral

Voz 5 06:23 partido de Mestalla hilvana ponen encima de la mesa sino renovados exigencias una el dinero entre doce y quince millones de euros y dos seguirá cuando el Atlético Madrid tenga cerradura lateral curiosamente el Atlético Madrid estuvo reunido la pasada temporada en varias ocasiones con los agentes de Joan Bernat que Honda está mucho a Simeone pero el tema no fue a más porque el Atlético de Madrid contaba con Lucas ir confirma

Voz 1038 06:43 la acosaba del laterales izquierdos amplias gracias hasta luego enseguida saludo a Rafa Alkorta que hasta para que me vaya lo voy a cerró la ronda italiana Julio Pulido Álvaro Benito pero antes Javier que sale ya protagonista del Real Madrid

Voz 6 06:54 vamos a escuchar la primera reflexión de Dani Ceballos

Voz 0851 06:56 nota que perdemos litros frente al eterno rival sabíamos la importancia de empezar ganando en el Bernabéu ante nuestra afición y la verdad que el equipo está hecho de buena manera gone una buena victoria y la verdad que todos muy contentos ha sido una de las

Voz 6 07:09 sorpresas del once inicial del Real Madrid

Voz 7 07:12 bueno comienza con buen pie primera jornada en el Bernabéu titular

Voz 0851 07:16 para Lopetegui aunque a un poco tocado pero tampoco con los jugadores

Voz 8 07:21 esto haya brasileño Casemiro no

Voz 0851 07:24 bueno la verdad que después de un año duro a base de trabajo en silencio en la titularidad de hoy el trabajo del año pasado creo que muy contento a nivel individual sobre todo a nivel colectivo pues la victoria del equipo el otro día caza ayudo en todo lo que pudo y cuando salió tienen todo el equipo pero la verdad es que todo jugador jugadores todo muy importante creo que el míster lo tiene claro que tiene una plantilla de veintitrés jugadores todo enchufado para hacer más fácil la llegada la recta final con opciones al título

Voz 9 07:53 me cambió la vida no el año pasado me imagino que fue especialmente duro para ti con muy pocas oportunidades que ahora ya con con presencia protagonismo

Voz 0851 08:02 la verdad es que como he dicho a nivel individual muy contento y es muy difícil después de un año entero

Voz 8 08:08 casi sin jugar coge confianza

Voz 0851 08:12 de de el equipo del cuerpo técnico de la afición hay de todos los compañeros eh a base de trabajo lo conseguí lo conseguido hoy la verdad que muy contento y al cabo es público ha reconocido al final del encuentro oí no puedo estamos orgullos temas feliz por el partido qué ha hecho el equipo y sobre todo por mi nivel individual

Voz 10 08:32 se ha marchado el Kovacic vemos a Isco retrasó su posición aunque lejos de de suavita pues no es tan resolutivo crees que al equipo le hace falta un centrocampista

Voz 0851 08:44 bueno yo creo que ahora mismo vemos veintitrés jugadores la plantilla Tozo esto somos muy importantes estamos muy contentos estamos todos remando en la misma dirección y está claro que el míster está contento con la plantilla eso ya más de una be creo que hay que seguir en esa misma línea estamos aquí somos los que vamos a Carlos punto y lo que no están ya no pueden ayudar

Voz 10 09:04 importante empezar ganando en esta Liga no poner debuté de Lopetegui

Voz 0851 09:10 sí la verdad que como viene de eso lo que hicieron ya no está ahí quizás no lo va a meter los goles Cristiano no va a aportar nada al equipo lo que él diga no va a afectar al nada revés sabemos el equipo que tenemos sabemos que lo que no está aplicando el míster en cada entrenamiento lo intentamos llevar

Voz 8 09:27 al terreno de juego es una marca voces velos resulta un equipo muy compacto a nivel defensivo muy hizo que dando el resultado que la victoria y los tres puntos ya está algunas temporada pasaba por porque usted tampoco te da una Zidane a preguntas para la actitud

Voz 11 09:44 hay agencias para mía

Voz 0851 09:46 así apostó por sus jugadores pero la verdad es que no tengo que reprochar nada al revés un entrenador que no me hizo jugar pero creo que a nivel individual me hizo un año madurar muchísimo creo que

Voz 1038 10:01 vamos a intentar mejorar ese sonido con Dani Ceballos data mientras tanto aprovecho me voy a otra zona de el estadio Santiago Bernabéu donde creo que está todavía compareciendo Bordalás el técnico del Getafe Mario Torrejón

Voz 1201 10:12 no la excavadora Barbosa terminará determinar el carbón al entrenamiento mira sale horas Ricardo Carvalho venga escuchamos alejan Carvajal vamos a escuchar la primera cesión de preguntan por el gol de cabeza

Voz 0455 10:23 el año ante Osasuna también marque un gol de cabeza unos tres mil según descontento para ayudar al equipo

Voz 6 10:28 volcaban

Voz 0455 10:30 fueron fuera Hayes siempre está esa rivalidad no de de Leganés Getafe pero si el mar te estoy contento porque yo era el equipo porque hemos sumado tres puntos porque no hemos encajado gol y creo que este es el camino a seguir

Voz 9 10:40 Daniel años nuestras hiciera la Liga muy pronto supongo que en El Vestuario habéis hablado que esto esta temporada no puede volver a suceder

Voz 0455 10:49 muchísimos puntos que luego al final son difíciles de remontar así como te digo este primer tramo queremos sumar de tres en tres sumar los máximos puntos posibles

Voz 7 10:57 y queremos ganar la Liga y para ello tenemos que trabajar Dani y del año pasado el equipo iba como un tiro en el mes de agosto Supercopa de Europa Supercopa de España llegó empató con el Valencia ganó en Coruña luego ya

Voz 12 11:09 ante el Betis en esa dinámica no se puede repetir este equipo hemos visto hoy es el reconocible del Real Madrid un equipo solidario presionando arriba intentando robar

Voz 0455 11:20 dando pocas opciones al rival

Voz 6 11:22 lo más feo quizás pero más efectivo creo que es el camino

Voz 0455 11:25 a seguir no este año bueno la Supercopa no no hemos podido alzar la creo que el partido se decidió por detalles que cayeron sobre el el lado Atlético pero creo que tanto la Supercopa como hoy el equipo ha estado a estado serio hemos estado solidarios hemos presionado arriba favorito nuestra ideas conceder pocas opciones al rival creo que es el equipo con el potencial ofensivo que tenemos es difícil que no hagamos gol sino concedemos ocasiones

Voz 10 11:50 creo que que podemos hacer mucho en muchos puntos venido por primera vez al campo menos de cincuenta mil espectadores vosotros Sentís para el país que esta plantilla actual a la gente le suena el entusiasma

Voz 0455 12:03 sí sí claro que sí la la afición del Madrid es es única pero estamos en el mes de agosto y en Madrid en el mes de agosto no se queda casi nadie desea que yo que soy de Madrid y te lo puedo decir así que nada ya a partir de septiembre seguro que que el Estado va a llenar como todos los domingos

Voz 8 12:21 la gente lagrimas claras de pregunto en el más caro sin fichajes a ver qué dice Dani Carvajal siglo I que hace falta refuerzos

Voz 11 12:31 faltan doce Dios pasarán ahora mucho

Voz 0455 12:36 en otra final nosotros trabajamos cuarenta y ocho mil de vienen por los que no pueden nuestras casas como te digo no seguro que no unas semanas el de ballenas

Voz 9 12:45 tienes que está plantean más débil que la de la pasada temporada vendría haber algún refuerzo de última hora

Voz 0455 12:50 como el míster con el preciso los que tres que no ser así si tienen que te tener algún refuerzo ahora estamos muchos jugadores comprometidos y todos en grupo como una piña ayudando para conseguir los éxitos partido a partido de Alcina el día treinta y uno a los que estemos pues iremos a muerte a Pedro

Voz 11 13:09 pues es es Dani Carvajal y bueno pues Ceballos y Carvajal por dos amarillas

Voz 1038 13:16 ha pasado por aquí por la zona mixta Álvaro han pasado ambos ahora rapidito eh porque haya tardado quince minutos decías Mario perdona

Voz 4 13:22 Justo lo mismo sólo Julen Lopetegui estoy visto durante el partido trajeado al mismo empezar a conferencia de prensa es LB bueno como es siempre el técnico vasco bastante sobrio en tanto en la derrota como

Voz 1038 13:33 pues en el sabemos hasta llenos como la Unesco p'alante con Lopetegui

Voz 4 13:37 pregunta

Voz 13 13:40 hola buenas noches sopa González Martín DVD existe por regular algo que excesivos y detalles activa de los dos ha pasado hoy terrado que es lo que va destaca el del equipo el que no haya veinte goles el acierto arriba el partido de Rey que

Voz 1245 14:00 bueno estamos satisfechos primero ganando su objetivo

Voz 14 14:05 y luego por

Voz 1245 14:06 porque el equipo ha hecho bastantes cosas bien tenemos lógicamente un margen de mejora grande como todos los equipos y más en este periodo de de temporada pero creo que el equipo tensión intensidad tenía interés sino el sentimiento de equipo muy hemos conseguido ganar marcar dos goles pues a marcar alguno más

Voz 14 14:23 a un equipo que hay que recordar que el tercer equipo menos

Voz 1245 14:26 creado muy bien estructurado en todos aspectos defensivos un día muy implementada magníficamente dirigida y que Paul por supuesto nos ha puesto la joven muy complicado complejas y y bueno no conceder ocasiones a un equipo como éste y conseguir tener la sin marcar pues os ha de estar contentos

Voz 13 14:43 pero no han satisfecho estuvo trabajando

Voz 4 14:46 bueno pues ahí está siempre va eso sí segunda pregunta

Voz 1038 14:50 en directo en El Larguero de la SER doce inmediatez y media en Canarias es escuchando las reflexiones de Julen Lopetegui después de la primera victoria del Real Madrid

Voz 1245 14:57 dentro del del equipo ha hecho un muy buen partido y nos da muchas soluciones al igual que otros compañeros un jugador pero los entrenadores ponemos el foco en el equipo y en este caso incluyó a Gareth dentro del equipo ha hecho un gran partido como otros muchos compañeros también han hecho

Voz 8 15:17 ha sido uno de los más destacados sin ninguna duda

Voz 4 15:19 ha destacado la labor aunque de todo el equipo vamos a ver cómo ha visto en la parcela ofensiva Lopetegui al equipo

Voz 1245 15:25 sólo en Los Ángeles

Voz 15 15:28 te decía ayer eso hoy ha marcado los goles del equipo pero no sé si estás más contento por el hecho de que por primera vez en la pretemporada allí en el partido oficial que se había jugado no se haya encajado goles no sé si esta es la línea que está más cerca de lo que tú pretendes Bono en los

Voz 1245 15:44 queremos que el equipo ataque y que defienda bien y que no encaje por supuesto creo que es un punto de partida importante el sentimiento de equipo y ser capaces de pegar portería a cero es básico para poder competir en cualquier competición en la Liga es la competición más exigente sobre todo en el día a día de cada equipo marcan como Estaca de equipo de la plantilla hay hoy arrancamos el primer paso queda queda todo por delante y y bueno y lo que tenemos que hacer ahora es seguir preparando seguir mejorando porque tendremos ya en toda una semana un partido tremendamente exigente en Girona que obligar otra vez a a seguir mejorando

Voz 1560 16:18 bueno el semestre y Mario Torrejón en hacer esta pregunta haciendo que el equipo ha defendido bien a pondrían pero ha estado bien con el balón muy bien con el balón y que ataca lo viene ha marcado goles es que falta algo es obra algo a esto precisamente es que los Navas tu portero va a haber algún movimiento tienes cinco porteros ahora Ashkelón agosto titulares definido cuál va a ser más barata

Voz 1245 16:41 hay cinco porteros pero habrá tres lógicamente de la plantilla sí lo hemos comentado estamos encantados de tener esa competencia en la portería es magnífica pero el equipo la competencia siempre es buena para cualquier puesto tenemos una convergencia sensacional pero no no es un problema son varias soluciones y eso siempre es importante iremos tomando las decisiones en base lo que vayamos viendo no no vamos a marcar en nada hoy símbolos viviremos haciendo y analizando y tomando decisiones como vayamos viendo estamos encantados

Voz 1038 17:08 porque los que tenemos no desvela la incógnita a pregunta de la Cadena SER acerca de al menos es velar cuál va a ser su plan con los porteros hoy que los Navas ha vuelto a ser titular y Courtois se ha sentado en el banquillo hemos escuchado a Ceballos hemos escuchado a Carvajal también las reflexiones Lopetegui enseguida volvemos pero nos come la de enseguida volvemos y nos cuenta Ponseti algo importante relacionado con Fernando Alonso porque tú llevas todo el domingo pensando que ha ganado las Seis Horas de Silverstone pues no

Voz 1038 20:18 Sony donó el Calero sonido Larguero una menos veinticinco doce menos veinticinco en Canarias hemos escuchado las primeras reflexiones de Julen Lopetegui enseguida volvemos ahí con Mario Torrejón y sale algún futbolista que no creo más el el Real Madrid pero he simplemente dos minutitos motor José Antonio Ponseti hola qué tal cómo estás Álvaro a ver qué pasa con Fernando Alonso porque llevamos todo el domingo diciendo que ha ganado las Seis Horas de Silverstone Cresta del Mundial de resistencia lo ha ganado todo en Spa a Le Mans pero sólo una noticia hace quince minutos que descalificó los

Voz 1025 20:45 cita esto qué pasa pasa que tenemos muchas muchas ganas de contar muchas cosas todavía no es así te cuento ha salido hace quince minutos la noticia de que Fernando Alonso

Voz 1501 20:56 el equipo Toyota los dos tanto su ex

Voz 1025 20:58 su coche como el siguiente estaban descalificados han terminado primero y segundo en Silverstone bueno todavía no es oficial acabamos de hablar con Toyota ahora mismo historietas dice señores esto nos oficial no es verdad a estas horas de que estemos descalificados no es oficial en caso de que se produjera esa descalificación sí Apple haría osea que todavía queda muchos capítulos de lo que estamos contando a estas horas sobre Fernando

Voz 1038 21:26 pero cuál sería la de la SER que hay una irregularidad en la parte baja de los coches

Voz 1025 21:31 Arnau andar con tecnicismos la revisión que han hecho los los comisarios que nacen siempre después de carrera que ha terminado hace un rato bueno parece ser que ha encontrado algo dicen ellos que eh no debería dar ahí un tipo de de piezas algo que no debería estar homologado recuerdo que son prototipos y por tanto un montón de componentes distintos pero claro lo que me sorprende a mí es que cuando yo ahora hablo con el equipo Toyota les llamamos les digo oye pero qué ha pasado qué espera de Ponce

Voz 1501 22:02 eh porque esto no es oficial está saliendo

Voz 1025 22:04 publicado por ahí parece ser que los comisarios a encontrar algún tipo de irregularidad pero no es oficial punto uno que nos hayan descalificado punto dos Si ahora nos comunican que todavía no se ha producido que son las doce y treinta y siete minutos una hora menos en Canarias en Canarias perdón si esto se produce en un rato pues lo que va a hacer el equipo Toyota es apelar porque lógicamente cuando éstos

Voz 1038 22:27 esa ha corrido ya otras carreras es todo es no

Voz 1025 22:29 algo así que vamos a ver cómo termina esto que tiene pinta de miniserie me parece que dije tendremos varios capítulos apasionantes pero la Cadena SER está en condiciones de asegurar que a estas horas no es oficial la descalificación de los dos Toyota y en caso de que se produzca durante los próximos minutos las próximas horas o mañana por la mañana esa descalificación el equipo Toyota ya tiene previsto apelar

Voz 1038 22:57 ahí está la noticia lo cuenta Ponseti en la SER se novedad aquí estamos eh Ponce que lo sepa

Voz 1201 23:01 no hay ningún problema yo encantado de pasar la noche Bogotá yo también igualmente José siguiesen aplicaciones móviles me dio un abrazo y Mario acabó la rueda

Voz 1038 23:10 esa Lopetegui quince justo acaba de terminar y además lo

Voz 1501 23:13 con una última reflexión buena parte de hablar completamente Dani Ceballos de las soluciones de Gareth Bale del hemos sabido que todavía no

Voz 26 23:19 tiene muy definido cuál va a ser el portero titular con que sacaron que no tiene una situación anómala ahora mismo etc

Voz 1038 23:27 a veces se a era la de una a la B2 y a la E3 pues mira mientras tanto saludo Álvaro Benito que está Álvaro muy buenas

Voz 0097 23:35 qué tal tocaya buenas noches cuánto tiempo sin decir esto Juli

Voz 1038 23:38 ha ido muy buenas o la Julio qué tal buenas noches ahora si se te escucha alto y claro Mario Nos excusas ahora bien

Voz 26 23:45 el archivo

Voz 1038 23:46 bueno pues eso lo vamos a recuperar mientras tanto empezamos El Sanedrín empieza con vosotros especialmente con Álvaro y contigo Rafa con los jugadores con nuestros

Voz 27 23:53 ayer SAC y qué os ha parecido el Real Madrid Álvaro

Voz 28 23:57 ahora una gustado me ha gustado ha tenido fases

Voz 0097 24:00 es muy buenas con la pelota yo creo que sobre todo la segunda parte donde el Getafe ya con el resultan contra la subida buscar prácticamente hombre a hombre a a al al Real Madrid en el inicio de juego con Keylor oí el Real Madrid ha sacado prácticamente cada balón jugado obligando al Getafe un desgaste terrible detrás de la pelota allí y apenas Unió pérdidas de balón no luego ya cuando cuando entra Casemiro curiosamente pues a partir de ahí sí que ha tenido algún alguna transición más que defender yo para mí es el los dos grandes cambios que que nota o de cara a la del año pasado a a este primeros la presión tras pérdida creo que que el equipo si están mucho más comprometido seguramente Julen todavía quiere que esté todavía más que le veo le veo muy muy focalizado cada vez que le que le enfocan

Voz 1038 24:46 en a sufriera de Benzema estando todo el rato

Voz 0097 24:48 no sé si al final el jugador más tontos y sido jugador BD que tiene resultados y que el equipo camina con el entrenador a muerte no el problema del entrenador es cuando cuando tú

Voz 1038 25:01 hoy es convencer de jugador y los resultados no llegan el jugador

Voz 0097 25:06 yo creo que si el Real Madrid es capaz de de llevar a cabo lo que tiene en la cabeza a ser un equipo muy competitivo no en la primera parte apenas a a ha dejado que el que el Getafe contra atacara no entonces y si tú eres capaz a robar en zona de de pérdida el Real Madrid tiene mucho ganado acordados del que el año pasado al Real Madrid tenía que defender mucha transición porque el equipo se partía porque los de arriba no nació en el trabajo tan solidario como lo que hemos visto yo creo que es un punto de partida hacia lo que quiere Julen que te decía yo le veo pues muy focalizado en eso no en en en en que la gente aprieten que la gente vuelva a su posición que la gente que el equipo no se es ordene porque él sabe que que si consigue eso el equipo va a ser fuerte no y luego la agilidad con la pelota Nina sorprendió la segunda parte la facilidad que tenía el Madrid para salir de la presión de

Voz 1038 25:51 me ha gustado mucho en el Madrid en los primeros veinte minutos en la segunda parte también añado Rafa es mucho y el Madrid para mí a mi me ha gustado en general de la segunda parte

Voz 1453 26:02 Borghese lógicamente ellos han perdido un poquito el orden a mí con un resultado muy adverso yo creo que no no no ha tenido facultades para salir de de esa atolladero y cuando han querido presionada Madrid pues ha tenido mucha paciencia y sobre todo mucha calidad de sus jugadores para salir de esa presión y por esos veinte minutos hemos visto más Asensio hemos visto más digamos más espacios donde se han podido mover de otra manera Marcelo atacado mucho más y entonces eso eso es lo que lo que tú has visto en la segunda parte pero al final lo que Álvaro lo importante es la primera parte que el Getafe es un equipo duro el Madrid juega como un colectivo que lo que está pregonando Julen desde el primer momento sea presionar todos arriba no todos los partidos en los momentos hay que hacerlo ni hacerlo sano no presionar arriba pero sí es verdad que la ida ya la tiene en la cabeza y a mí eso me parece que le va a generar en muchos robos de balón en campo contrario van a sufrir mucho menos lógicamente atrás y les va a venir bien a mi me parece que a mí me ha gustado en general

Voz 1038 26:58 buena faena y además es pues de lo que sucedió entre semana que no se puede olvidar contra Atlético de Madrid en la en la Supercopa de escuchado Álvaro en la retransmisión en que Rosell hablar varias veces de Marco Asensio no sé si a juicio tiene que derribar la puerta por completo quiero decir la salida de Cristiano Ronaldo y si no se ficha ningún delantero más puede ser su año como leves tú como visto por ejemplo hoy

Voz 0097 27:17 bueno yo le yo le veo con con los con los defectos que tiene que pulir en cuanto a a la irregularidad eh porque creo que todavía son jugador por madurar por por encontrar Suu su sitio donde donde él tiene que aprender a usar las armas que tiene que son muchas y muy buenas para ser dañino porque creo es un jugador tremendamente dañino para los rivales tiene lo que lo que lo que hace es un jugador determinante non primero desborde cada vez que arranca los contraerse le quedan detrás eh escapar asistí sí desde el costado escapada existir desde el medio y luego tiene tiene gol de selección los goles cada vez que que aparece por zonas cercanas al área para mí es donde hay Julen tiene tiene que ayudarle de verdad no va a terminar de explotar creo que es un jugador que si le llevamos por el por el cauce correcto puede terminar por explotar y ser un jugador importantísimo para mí su año claramente porque si no se trae ningún jugador de estos que que Se sabe que esto útil tipo titularísimo por por el precio que cuesta o por su su estatus en el fútbol mundial eh sin duda va a tener muchos minutos mucha importancia en el equipo hoy y él tiene que ser o lo que es así Él tiene que que asume ya responsabilidad que quizá antes no tenía no era era el jugador que todos estábamos hablando que seguramente ese es el siguiente

Voz 29 28:31 el siguiente

Voz 0097 28:32 que iba a aparecer el siguiente talento por aparecer en el fútbol europeo el talento para aparecer en el Real Madrid pero este año ya tiene que sentir que su año y responsabilizarse de verdad de su crecimiento yo creo que que el techo yo no yo no lo sé yo seguramente tampoco porque me para me parece que sus picos altos son tan altos como los de cualquiera eh con cuánta frecuencia sea capaz de repetir esos picos altos por determinará su estatus una el Fondo Mundial si es capaz de tener mucha regularidad en en ese en esos momentos determinantes pues será un top diez mundial sin duda

Voz 1038 29:04 la competencia no es decir que de la competencia es un firme defensor de traer competir claro que sí

Voz 1453 29:11 sin ninguna duda además creo que la tiene que tener un chico joven y tiene que pelear contra los demás por por lo que está diciendo Álvaro no por demostrar que es el mejor evidentemente llevamos ya tienen tiempo viendo picotazos espectaculares de de Marco Asensio no con unas jugadas es porque tiene unas condiciones espectaculares yo creo que todavía tiene que aprender a jugar sin balón tiene que aprender dónde se tiene que mover en cada momento eh a mi me parece que es un jugador con una influencia terrible en ataque cuando cuando está bien y el equipo funciona bien tiene más problemas cuando el equipo está mal tiene pocos espacios no pero es que estamos hablando un chico muy joven que yo creo que de se habla demasiado de él desde hace tiempo yo creo que tiene que acumular todavía muchos partidos en Primera hay muchos minutos para llegar a ser lo que está diciendo Álvaro

Voz 1038 29:55 vamos a disculpar lo digo con respecto al resto a Rafael Cortés Elvira unido que tener un poquito de prisa por diferentes motivos además Álvaro tocaya un abrazo muy fuerte hasta dentro

Voz 1201 30:03 a cuántos días desgracias a esta nube se subirá no les sabes sabes siempre

Voz 1038 30:09 a ver ahora si Mario o con qué nos quedamos esa última frase con otro escuchábamos

Voz 27 30:13 en de Julen Lopetegui del míster del Real Madrid

Voz 1501 30:15 o sea que que ha terminado con una con una frase que es que otra vez no ha vuelto a reiterar que lo que da de comer es la Liga que lo que define un equipo día a día es la Liga Hinault otras competiciones y que creen firmemente que ganando todos los partidos que teniendo buenos resultados es es lo que le va a dar de comer yo estoy conferirle cometió eso después de cuando ahora Javi la décimo cuarta temporada trabajando contigo codo con codo sin ninguna duda de todos lo hemos visto tantos al varón años años cuánto te no está aquí sin ninguna duda lo que peor ambiente crea es no ganar en Liga no ir digamos que día a día dando disgustos a la afición no y eso yo creo que lo tiene muy claro yo en lo que digo que la vuelta repetir además de decir que Gareth Bale era muchas soluciones de lo que hemos oído de los porteros de Dani Ceballos que ha hecho lo ha hecho un partido muy interesante y es verdad autorizado lo hemos escuchado también el micrófono de Javi pero me quedo con esa última reflexión que la Liga al final es lo que es el día a día de un equipo ha dicho exactamente yo añado que es que es lo que le da de comer a a una afición que que tiene ganas de que esto salga bien

Voz 6 31:10 el equipo no va no va a fallar mucho en en campos te por ejemplo a lo mejor gotelé contra el Girona entre la semana decimos que estamos equivocados pero yo este equipo Le veo muy fiable en esos partidos entre comillas mal llamados feos en los que hay que va

Voz 1038 31:25 Álvaro yo creo que ahí Lopetegui

Voz 6 31:27 a sacar buena nota luego vamos a ver lo que ocurre en esos otros encuentros con cuando tienes que salir por la puerta grande por retomar bonitos más atractivos donde bueno pues ya eh que es una plantilla muy buena pero te falta algún jugador que bueno hoy decía Ceballos que ya la diga lo que diga Cristiano es un poco fuerte deberá sonado como diciendo diga lo que diga Cristiano ya lo va a desestabilizar no algo así ha dicho Ceballos y luego sí que me quedo con dos gestos unos de Lopetegui en el descanso cuando no bajaban los de arriba a apretar una buena bronca para Bale para Benzema para Asensio y otro detalle creo que hoy hemos visto a ese Julen o de esos otros partidos no para no está bien juega Nacho y ha sido el mejor del Madrid aquí Ceballos Casemiro no estaba cien por cien ha metido a Ceballos chico le ha sacado un buen rendimiento para un partido ante el Getafe que otros años no ocurría son cositas que por ejemplo tenemos

Voz 1038 32:19 sirviendo evidentemente del nuevo entrenador como como él como con Dani Ceballos parece que va a tener más minutos al menos al principio los tuvo en la Supercopa los ha tenido hoy saliendo de inicio parece que la cuestión de centrales con Varane Nacho Sergio Ramos tiene tres centrales altísimo nivel el Real Madrid parece que falta la entré en fin cositas que hemos ido viendo y Romero Pulido y también os quedáis ERC de Imanol pero lo que apuntabais acerca de al menos me parece a mí Pulido que el otro día de Messi capitán número uno ahora ya del Barcelona que es importante recalcar lo hablaba de la Liga de Campeones yo no sé si casi como una obsesión después de la espinita de Roma parece que este Real Madrid iba a ser más fiable Liga yo no sé si ya en el mes de agosto el Barça prioriza San Pío Si el Real Madrid prioriza el no sé cómo lo tú

Voz 29 32:59 bueno yo no creo que que el Madrid priorice Liga yo creo que el Madrid está obligado a priorizar Liga

Voz 1038 33:04 ya ya ganada echados Champions ha ganado dos en la última década

Voz 29 33:07 lo que sí es cierto es que lo que te da continuidad y lo que te da regularidad es el Torra de Liga no yo creo que eso Lopetegui lo tiene claro y es el mensaje que está lanzando no yo creo que si el Madrid quiere una continuidad en el juego y la estructura tiene que ser más fiable Liga hay últimamente no lo ha sido no y Lopetegui bien a recalcar ese mensaje Yo sobre el partido de hoy se que quería un poco dar otra visión no bastante bastante menos de fútbol seguro que que Álvaro Iker Rafael Bueno

Voz 1038 33:35 no sólo se colocó adelante

Voz 29 33:38 pero a mí el Madrid no no me ha gustado tanto como como a ellos no se llama deja un poco un poco frío es cierto que ha controlado el partido que ha dominado el partido que es más solidario que lo que hace menos ocasiones de gol pero a mí sinceramente al Madrid yo creo que le falta remate le falta chispa en ataque no no voy a caer en el en el tópico decir que me ha faltado Cristiano Ronaldo porque para un partido como el de hoy pues no se echa de menos a Cristiano Ronaldo con todo el respeto al Getafe que no remató a por primera vez a puerta en el minuto noventa la primera parada de kilo así en el minuto noventa de del partido no voy a caer en ese tópico pero sí que creo que al Madrid alta arriba el remate no le falta culminar la la jugadas no sea un poco de de de de salsa en en en ataque no pero bueno tiene margen de mejora imagino que que esta frialdad inicial Sira calentando

Voz 0239 34:28 poco a poco no has dicho de otra manera eh jugando de esta manera tan fiable tan tan rocosa tan como ha destacado Julen Lopetegui en rueda de prensa que a mi me parece que contra un equipo como el Getafe no digo Barcelona Atlético de Madrid Valencia que eso el Bernabéu se llena prácticamente por por inercia eh jugando de la manera en la que ha jugado hoy que el Real Madrid a dominar el partido en ningún momento ha visto peligrar los tres puntos en litigio que va a ser difícil ver lleno el Bernabéu de un Bernabéu apasionado de verdad que que venimos de donde venimos que estamos en la época en la que estamos que el miércoles al jugar una prórroga y encima perdió el título contra el eterno rival

Voz 1038 35:06 nosotras los rivales al Atlético de Madrid pero

Voz 0239 35:09 Madrid obrero le falta un poquito de brillantez y la brillantez la dan los cracks ha hecho buen partido Gareth Bale Karim Benzema pero se ha echado en falta lo que dice Pulido un poquito de de desengancharse en la segunda parte Lacadena bueno lo mejor de la segunda parte lo ha hecho Marcelo de Marco Asensio para mí yo en el sentido de trasmitir un poquito de cosas diferentes a un punto de oro

Voz 1038 35:30 primero porque son futbolistas que que les ves índices pueden hacer algo diferente

Voz 0239 35:34 claro claro si a mi me parece que es al otro que iba yo estoy seguro que el mensaje de de Lopetegui no es casual que el Real Madrid va a priorizar la Liga por una cuestión una cuestión de sentido común porque el público del Bernabéu que es muy exigente el público del Real Madrid que es súper exigente este año a saber entender que el Real Madrid compita a la Liga de Campeones pero no lo hagan tú este año en él en en la Liga de Campeones caes dignamente en cuartos de final no te digo ni semifinales te digo caes dignamente en cuartos de final pero haces un papel regulan el campeonato nacional de Liga y te llevas la Liga y la gente luego será una buena temporada joe porque venimos de ganar tres Ligas de Campeones y me dice que Lopetegui que ve como todos que tiene una buena plantilla pero que es peor plantilla que la del año pasado que da la la del año anterior tiene una muy buena oportunidad sobre todo con el Barcelona distraído con la Champions ya sabes lo que pasa con el Atlético de Madrid tiene una muy buena oportunidad de volver a ganar el título de Liga para el Real Madrid y salvar de una manera

Voz 30 36:32 qué muy honrosa con mucho

Voz 0239 36:35 buena nota la temporada yo creo que es es ese es el quid del mensaje de Julen Lopetegui no género Lopetegui no le apetezca ganar la Champions no es que Lopetegui sabe que este año ganar la Champions va a estar muy complicado ganar la Liga te coronas

Voz 1501 36:48 efectivamente aparte que yo creo que desengancharse de la Liga es peregrina en el desierto durante mucho tiempo no porque es verdad que el año pasado después ha ganado dos siempre había esa esperanza no en el aficionado agacharse para enganchar el siguientes engancha ya verás que suena enganchado en cuartos de final si esto esto va llegar hasta la final y al final termina ganando la Liga Campeones y la ganaron hoy y así fue pero yo creo que este año necesita es seguir comiendo todos los días y el partido a decir que a mi me parece que el Madrid más que Ramos yo yo no estoy efímero qué calificativo de rocoso para el juego sino todo lo contrario a mi me parece que ha estado cómodo con el balón que ha estado que que ha gustado incluso tocando la con con los desde el centro del campo más Asensio que casi casi aunque juegue aire de extremo casi en el centro el campo intenta moverse y demás yo creo que a partir de ahí a crecen confianza y que lo que decía es algo diferente hombre yo creo que Madrid tiene unos cuantos hilos tenían puestos en la alineación Ceballos tiene algo diferente is coming algo diferente nivel Top quiere decir Mario Ceballos

Voz 1038 37:45 los futbolistas pero mucho que demostrar no sólo no

Voz 1201 37:48 no no no Ceballos es

Voz 0239 37:50 un buen futbolista proyecto de gran futbolista de momento su abogado ha jugado dos ratos

Voz 1501 37:55 primera división pero me refiero duende ese récord y que no conviene bien

Voz 0239 38:03 eh que es como lo de Vinicius que Vinicius es un proyecto de gran futbolista que el otro día se come un Sacyr como decían en mi barrio

Voz 1501 38:11 el otro que hoy ha vuelto a caer otro no pero caballos eso

Voz 0239 38:13 buen futbolista y antes el Real Madrid como recambios en el centro del campo tenía grandes

Voz 1501 38:18 futbolín ya pero que que tiene un buen futbolista que puede ser un gran futbolista pero creo que hoy el Real Madrid un equipo que que se cierra atrás hasta lo cómodo con el balón ha estado hasta fluido con el balón y ya en contra ya tener ya espera Julio que que que ha tenido sí que ha tenido oportunidad de julio que no pero yo creo que hemos visto los bonos al que creo faltaba pegada decías hemos visto falta rematar uno de dos goles a mi me parece que sí que ha generado fútbol de ataque resiente

Voz 29 38:42 siguiendo con el discurso que que decía Antonio de del juego sea la principal virtud que es para destacar del Real Madrid esta temporada no puede ser que es un equipo obrero solidario

Voz 0239 38:53 no es importante es una cosa bastante Julio situ Gomez esa Isco bueno que sueles comencé porque trabaja a Bale a Benzema yo no he visto correr más a Benzema en defensa estos dos partidos que hemos visto en Tallín aquí que en ocho años valles y tú de convencer de eso pero que es

Voz 1038 39:10 cómo han pero el Bernabéu que ganar que barbaridad legal a cargar la Liga Julio igual lo que tienes que hacer es ser un equipo más rocoso y en solidaridad

Voz 29 39:23 que haya ganado en control del partido y que la Carmelo socavando muy importante perfecto pero que yo le exigiría osea yo le

Voz 1038 39:31 la filigrana Hungría un poquito más no

Voz 29 39:34 me parece bien que de que de equipos de mitad de la tabla de esta creemos que son obreros y que son solidario pero que el Real Madrid es como decimos no es que el Barça es el muy buen Barça pues un Barça muy muy solidario muy

Voz 1501 39:47 no no no bueno lo es bastante más con el ajuste abre la mente

Voz 31 39:51 qué es lo que no indicabas el lo que tú criticaba el Barça el año pasado justo justo en esta temporada no entiendo no no pocas palabras que yo no me comúnmente Julia yo

Voz 1501 40:03 dicho Valverde su genio porque han logrado de un desastre de perderán y lograr un equipo sólido y que de no gran desde atrás no está ganando demostrando que se puede ganar de muchas escucha exactamente lo que tu durante las Cortes Generales

Voz 29 40:13 Inés tus tú durante muchos Sanedrín es dijiste que que era exagerado destacar que el Barça era un equipo rocoso obrero etc bueno pues eso mismo es lo que ha a esta hora es el rearme

Voz 1501 40:24 porque hablar por qué antes que hoy no es que haya sido un equipo que ha dominado el balón que ha sido fluido en ataque que ha generado ocasiones quedado Valence algo atípico

Voz 29 40:32 dice que el Madrid hoy ya ha tenido un fútbol brillante por eso

Voz 3 40:36 eh yo te digo Mario que el Madrid jugando como ha jugado

Voz 0239 40:39 el Getafe no llenan el cincuenta dos por ciento de los partidos

Voz 1038 40:42 pero lo que yo quería preguntaros os preocupa una cosa muy puntual lo de la asistencia

Voz 0239 40:47 el Bernabéu lo decíamos en la presentación es puntual porque estamos en agosto venimos de son las diez y cuarto de la noche la gente mucha nos escuchan caravana quiere decir no marca tendencia lo hizo el año pasado otra irse Neymar el Barça encadenó unos meses de asistencias flojito porque el equipo no juega bien al fútbol también bueno pues es que es así os así tú quiere decir un equipo como el Real Madrid que el año para si la prueba latinas al año pasado la Liga hace tiempo que no la ganamos la ganaron el primer año de Zidane pero lleva tiempo me parece que las dicho tú dos en diez años no si el Bernabéu ha estado prácticamente lleno todos los partidos del campeonato nacional de Liga en los últimos diez años porque entremedias ha ganado de los últimos años enganchaba la Liga también pero es que el año pasado cuando no se llena la Liga cuando no se llega al estadio cuando no está a quince puntos de del primero en el campeonato nacional de Liga y los ultimas entradas en las sesenta sesenta y cinco cincuenta y cinco no se llena situó ofreces este espectáculo aunque esté enganchado van a venir sesenta y cinco mil pero no se va a llenar el Bernabéu todos los partidos en los partidos ante rivales

Voz 1501 41:46 con él pero estamos a mitad de agosto y el partido pero yo no sé si hubiese otro partido parecía un mal parto

Voz 1038 41:52 es un partido solidario Mario solidario

Voz 1501 41:55 a resolver en que ha sido un partido solidario se sencillamente a lo ha dicho más arriba no es algo personal ha recuperado más arriba

Voz 1038 42:04 balón digamos no

Voz 0239 42:05 ha sido un buen partido al que le falta a la brillante que enamora al Bernabéu para mí al que le falta la brillantez que suele enamorada del Bernabéu ahora que tiene mucho mérito que este equipo sea solidario mucho mérito que Asensio y Marcelo andaba en la segunda parte tres o cuatro mil horita buena buenas que Bale y Benzema están corriendo y eso son avances es un avance pero yo creo que la gente que viene al Bernabéu espera un grado de brillantez que hoy no ha visto actualmente estamos cerrar

Voz 1038 42:32 todo este sanedrín de El Larguero pero espero que es por ahí esto va a ser como la recopilación diaria hasta el treinta y uno de agosto de la situación del delantero

Voz 6 42:42 bueno pues de asfaltado tú ahí en el Bernabéu y el público que se quiere un delantero el público claro que quiere nombró el público quiere siempre ganaremos y área ya Hurricane que que va a hacer el club

Voz 11 42:56 bueno va a mover ficha

Voz 6 42:58 puede mover ficha así esto es el Madrid trasandino de agosto pueden pasar cosas a lo mejor mañana hay una gestión que estaba parada y se puede mover pero el club no quiere gastarse dinero en un futbolista que no mejore lo que tiene o que el club entiende que no mejora lo que tiene necesidades un centrocampista bueno contaba el Romero y ha ido Kovacic le faltó un centrocampista no no no no digo a Lopetegui no a Lopetegui dijo Lopetegui ahora ha dicho

Voz 0239 43:24 cosa pero en la pretemporada dijo lo que realmente sentía que