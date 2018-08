El Larguero (2ª parte / 19/08/2018): entrevistas a Gallar y previa de los partidos del lunes

Voz 1038 00:00 sí

Voz 0886 00:08 a la uno y medio de la madrugada y ahí porque tenemos

Voz 2 00:10 arte cosas por ejemplo demanda Ponseti mensaje ya es oficial la descalificación de Toyota es decir lo que decíamos en el tramo final de Carrusel a las doce y diez con Dani Garrido en Toyota no tenían constancia pero bueno ya la tienen hecho van a apelar así ganar hay queda me lo cuenta Ponseti Josep junto a nosotros a los oyentes

Voz 1038 00:26 la Cadena SER le ha ganado el Madrid dos cero al Getafe hoy ha habido otros partidos ocho y cuarto en Vallecas le ha ganado el Sevilla uno cuatro al Rayo Vallecano José Palacio hola qué tal muy buenas Álvaro me ha usado el Sevilla se ha notado un equipo muchísimo más rodado que el Rayo eh ha sido un vendaval es verdad que era el sexto partido oficial el Sevilla que ya había jugado dos rondas previas de la Europa League que había jugado la Supercopa de España el contra el Barcelona y que era el primer partido el Rayo pero se ha visto un equipo descompensado Asimo que ha sido el Rayo Vallecano al que le el que necesita mucho mucho mucho ya no sólo en fichajes sino también en trabajo táctico e en que ese con el que se coordinen mucho mejor dice mucho mejor lo nuevo fichaje porque hoy por ejemplo ha planteado un centro del campo nuevo con Jordi Amat con pozo inmoral medrar que lleva apenas una semana en el Rayo y se ha notado mucho en cambió el el Sevilla de Machín parecía el Girona Machín porque parecía que había han adaptado el sistema a lo que quería el entrenador ha aparecido Navas que ha sido un cañón por la banda derecha aparecía Escudero practicamente arrebatar los balones que ponían a vas desde desde banda derecha por la izquierda y luego ha tenido el gol que es lo que tanto le faltaba el Sevilla de lo que se que deseo que se queja siempre y Pablo Alfaro en Carrusel mi Andrés Silva ha hecho en en cuarenta y cinco minutos ha igualado lo que hizo en todas las sería el año pasado las dos goles es en la segunda parte marcó el tercero ya tiene el mejor registro ligueros en un solo partido en en España que el año pasado en en Italia y luego si actúa actuó también el bar que era lo que nos faltaba por ver y lo ha hecho bien para dar precisamente hat trick de Andrés Silva y luego pitar el penalti a favor del Rayo Vallecano una falta que Mateu Lahoz y que yo también por cierto había visto desde la grada bastante fuera del área al que digamos que ha sido todo hubo buenas noticias para el Sevilla para el bar para dos árbitros pero para el Rayo Vallecano que le queda mucho por lo menos seis siete fichajes por llegan en estos catorce días hubo doce días de que quedan de mercado que hay también inquietud en el Sevilla no contaba Santi Ortega Ifrán Roquillos desde hace semanas que la negociaciones por Sarabia ha estado muy avanzada para su renovación que parecía que se había olvidado del tema de la Real Sociedad de Villarreal pero no llega no firma es verdad que ha contado Santi Ortega hoy en Carrusel que esos pequeños flecos están por las primas que cobre por los partidos que juegue por lo goles que marque en Europa League si eso goles por Europa League vale más que por la Liga pero aún así ha sido tema de debate en la rueda de prensa yo creo que ha sido bastante tajante Pablo Machín porque él da por sentado que Pablo Sarabia va a seguir

Voz 1006 02:52 yo según lo que el me dijo en su momento y según lo que estoy viendo en el día a día tengo confianza de que sabe va vaguedad tiene también una muy buena oferta de renovación que le está valorando creo que sí yo sí a Sevilla le viene muy bien a a Sarabia Sarabia le viene muy bien al Sevilla así que creo que lo más lógico es que continúe por su bien y por el nuestra sí

Voz 3 03:18 mira el mes que Sarabia salir del equipo es que es necesario reforzar esa posición algo cultas más que eso

Voz 1006 03:23 un entrenador que te diga que que no quiere reforzar la plantilla por supuesto pero es que en mi cabeza no esa posibilidad no está

Voz 1038 03:32 no está directamente fundamental o sea que cuentan con que Sarabia vaya a renovar en los próximos días con el Sevilla ya bueno por por la parte vallecana pensando más en fichajes y sobre todo pensando en la actuación del bar ha salido Álvaro Medrano uno de los nuevos yo lo he querido preguntar y apretar cómo se vive dentro del campo el que de repente no levante línea la banderola no sé si es fuera de juego sino si el gol ir bueno se lo tomó con humor

Voz 0886 03:57 bueno no encontró María al final esto hace que mejor el fútbol en en cuanto el árbitro entonces todo sea para mejorar y acertado que se pero no

Voz 4 04:07 pero un poco en el campo que se pierda ese tiempo o que de repente

Voz 1038 04:11 es un juego

Voz 0886 04:14 a mí no me parece mal parece que Quito a finales para nosotros porque nosotros de puta madre

Voz 1038 04:21 vino mítico algo más sinceros no voy a elevar lo hace todo más justo pero es una cosa que por ejemplo un día de éstos en El Larguero tranquilamente con Iturralde González y lo tenemos que analizar criollo que es que al igual que hace años cuando se instauró el ojo de halcón el tenis los árbitros de tenis se relajaron a ver si va a pasar ahora mismo lo mismo con algunos árbitros porque no sé si fue en Vallecas en el Bernabéu que he visto un fuera de juego de dos metros Si que no levantó la bandera creo que fue en Vallecas puede ser eso es muy claro oye de Chrome puede ser gol de Andrés Silva el línea desde el primer momento cree que es fuera de juego pero es deja seguir la jugada ya está que no marca el gol ya no se anima levantado puede ser todo un por si acaso cara no levanta la bandera porque imagínate que levanta la bandera al final no es marca gol ya lo sé puede volver a esto era un cero cuatro que el cero cuatro momento es el del del Sevilla pero llega a ser en un cero uno son los tres puntos para un lado o un punto para otro Jaycee cayó hecha la ley hecha la trampa también o de este tipo de cosas gracias para hacia Saló o un abrazo está por ahí Roberto Ramajo las Robert muy buenas hola qué tal muy buenas Álvaro has estado en el Éibar uno Huesca dos primer partido en toda su historia del Huesca en primera división y Victoria

Voz 1825 05:30 bueno eso es algo vamos por partes es un partido muy importante para el Huesca y encima con victoria aunque no va a ser tan importante como el partido que vas a jugar tu tu en breve vamos a explicarlo todo y vamos a entendernos todos pero sí que es verdad que ha sido un partido muy bueno del del Huesca que ha ganado en su debut en Primera División uno dos friend de Éibar un Éibar que de forma inesperada ha estado horrible ya perdido de forma justa después de una primera parte en la que nos ha parecido en nada a lo que quiere Mendilibar de su equipo que después en sala de prensa decía claramente que la justicia en el fútbol se marcada por lo que hacen los dos equipos el Eibar no había hecho nada para mí CER siquiera empatar frente al Huesca en en Ipurua una victoria fraguada sobre todo por dos goles preciosos de Ares callar que es un futbolista que está llamada a ser historia me historia porque marcó el gol del ascenso de Segunda B Segunda de la Cultural y Deportiva Leonesa historia porque marcó el gol del ascenso del Huesca a primera división hace un año e Historia porque ha marcado en los dos primeros goles del Huesca en primera división algo que está ya en sintonía de Carrusel deportivo

Voz 1038 06:41 hola bueno del Larguero concretamente hola Alex muy buenas

Voz 5 06:45 qué tal muy buenas enhorabuena eh muchas gracias

Voz 0372 06:47 no sé si habías pensado alguna vez que en el debut del Huesca en primera división iba a ganar el Huesca y además tú ibas a marcar los dos goles en la victoria de su equipo

Voz 5 06:57 pero que mi mi en los mejores sueños algo algo saldría si la verdad

Voz 1038 07:01 tremendo eres Historia del Huesca no sé qué te han dicho en El Vestuario que te ha dicho el presidente el entrenador quiero decir Huesca que es una capital de provincia pequeña cincuenta y dos mil habitantes ahora mismo no se habla de otra cosa que di

Voz 5 07:12 sí la verdad es que dicen que bueno me están llegando infinidad de mensajes no la verdad que que que todo el mundo de tanto del club como de la ciudad pues esta Sam mucho conmigo y bueno a intentar disfrutar lo máximo posible eso pero pero bueno conscientes de que son sólo tres puntos sí

Voz 0372 07:28 el lunes que viene tenemos un partidazo vamos que son tres puntos y que hasta llegar a los cuarenta cuarenta y cinco todavía queda más de no

Voz 5 07:35 vuelven a nosotros ya creo que que ya sabemos la historia que no viene no creo que lo que la permanencia es es nuestro es nuestro vecino y que que bueno intentaremos a hasta el final no creo que este equipo unido como sea visto hoy tiene tiene muchas cosas que decir pero bueno aparte él él Huesca creo que que va a ser un equipo valiente un equipo atrevido y un equipo que que gustará ver

Voz 1038 07:55 es a descorchar el champán ahí en El Vestuario lo digo porque lo ha celebrado a lo grande yo no sé si tanto con lo del ascenso abre no tanto evidentemente pero había euforia en El Vestuario

Voz 5 08:03 sí creo que que bueno con poco comedida no también porque al final no dejan de ser tres puntos pero pero sí que es verdad que que bueno que para nosotros era muy importante empezar así sabiendo luego también que tenemos pues tres partidos fuera de casa

Voz 1038 08:15 sabes que ahora mismo compartes entre otros esa posición de pichichi con Lionel Messi no

Voz 5 08:20 sí lo sé lo sé aunque aunque me da a mí que la semana que viene a otra vez ya las seis

Voz 1038 08:25 con todo el año pasado en Segunda con el Huesca

Voz 5 08:28 ocho ocho y cuánto vamos a bueno con un con lo mismo sólo con un superarlos me contemplaría

Voz 1038 08:38 el objetivo evidentemente es la es la permanencia tu crees que se ha hecho un equipo para para no sufre

Voz 6 08:43 mira al final quiero decir un único

Voz 1038 08:46 lo de de buenos jugadores sobre todo para intentar integrar todas las piezas porque sois bastantes equipo los que vais a estar ahí luchando para evitar el descenso bastantes

Voz 5 08:54 bueno creo que que bueno que se ha construido un equipo como como la medida de la Liga no nosotros al final somos conscientes de de lo que significa estar aquí creo que sobre todo el bloque del año pasado que continuo ahí es un gran bloque la gente nada que no sea se ha integrado muy bien y bueno obviamente intentaremos la permanencia cuanto antes pues sabiendo de nuestras limitaciones y de ir de los grandes

Voz 0372 09:14 encantado de competir dos para acabar hace cinco años jugabas en tercero y ahora mira

Voz 5 09:20 así es no al final bonos no quiero servir de ejemplo pero sí que es verdad que que lo digo mucho no muchísima gente con la que con la te hablo no incluso amigos que tengo lista jóvenes que es que estaba en Tercera División yo pues bueno intento hacerles ver que que que que es muy difícil pero que al final contrabajo

Voz 0301 09:35 sí contigo con buenas decisiones y de rodeando ustedes

Voz 5 09:37 de buena gente es posible

Voz 1038 09:39 por último ha provocado en Liga también cómo están siendo se estas semanas con él en el trato después bueno él como futbolista evidentemente no hay no hay ninguna duda como está siendo el trato con el como sea integrado hoy en el vestuario Somiedo

Voz 5 09:52 yo la verdad que que bueno parecerá un poco utópico no lo que hicieron salir un poco desde la pregunta pero la verdad es que es un chico muy normal no todo lo que lo que ha tratado con nosotros ha sido ha sido muy bueno es un tipo que que bueno que le gusta hacer muchas bromas antiguo que que se ha integrado muy bien chicos en el que confiamos mucho también en lo futbolístico y la verdad que que bueno que su paso por por Villarreal no fue el mejor creo que obviamente se equivocó pero bueno que ahora ya ya ha pagado oí creo que ahora tiene muchísimas ganas de disfrutar de del fútbol y lo está y lo está haciendo

Voz 0372 10:22 aquí a disfrutar de estos dos goles si el próximo partido un abrazo fuerte Alex un abrazo muchas gracias

Voz 7 10:33 en verano las mañanas suenan diferente de lunes a viernes Hoy por hoy el programa líder de las mañanas en Radio bien en verano de seis de la mañana doce y veinte con Aimar Bretos Pablo González Batista síguenos también en Hoy por Hoy punto es

Voz 1038 10:52 cadena SER hay que ver cómo ha empezado la Liga el Manchester City está allí Bruno

Voz 0372 10:57 no y no lo abroncó muy buenas qué tal buenas noches metiéndole un set al Jade

Voz 1038 11:01 desfile además en un día en el que no lo he dicho en la presentación que no he tenido tiempo precioso el detalle bueno la ovación que se ha llevado el el el el hijo de Silva que nació prematuro veinticinco semanas tan solo y se hicieron una foto salió con el al césped también dentro en el vestuario ha sido una imagen yo creo que una de las más llamativas este fin de semana

Voz 0301 11:20 sí ha sido la podemos decir casi presentación en sociedad de de Mateo el hijo de David de Silva lo ha pasado muy mal el el futbolista se portaron muy bien y así lo ha venido contando va tanto los compañeros cómodo en el cuerpo técnico Guardiola pese a que era el momento clave de la temporada muchos partidos cerca de los encuentros clave de de la Champions de la Champions le dejaron absoluta libertad para que hiciera lo más importante es estar con la familia y bueno lo ha agradecido David de Silva y los compañeros igual escuchábamos a a Laporte no te diré emocionado prácticamente al inicio de de Carrusel pero sí pues hablando ese momento importante y por ejemplo destacaría también un tuit de veinte a Mendi haciendo un poco de broma pero diciendo que que el envío pide del partido en una foto en la que lían Silva ahí su pequeño hijo pues se da el pequeño o Matteo así que bueno ha sido protagonista hoy Mateo y aseo protagoniza el Manchester City una gran goleada pic del Kun Agüero partidazo de Mendi hoy jugando convoca vilero el zurdo jugador Manchester City con línea de tres centrales pueden partido de Laporte ha formado en línea de tres atrás con Companys Icon Jon Stokes insisto de buen partido del Manchester City que con los dos goles de de Kun Agüero suma ya ah perdón con los tres goles de Kun Agüero suma ya cinco en este inicio de temporada

Voz 1038 12:42 pero tras dos jornadas tenemos con seis puntos al cite al Chelsea al Tottenham al albur mod porque hoy el United ha caído frente al Brighton no sé si va a ser un poquito un ejemplo de lo que va a ser esta temporada para delineante para los diablos rojos si tiene buena pinta eso eh

Voz 0301 12:58 de momento no es verdad que la pretemporada normalmente vale para muy poco pero también te diría al broker al que el partido de ida ha sido preocupante preocupante porque no ha tenido fluidez en ningún momento no ha habido individualidades que atrás el equipo ha estado fatal Eric Bailly el ex central de del español hasta el Villarreal a esto realmente muy muy fallón Ny bueno no no no ha sido además el el único haya fallado mucho antes el Manchester United así que te diría que es una derrota la de hoy al menos preocupante para el Manchester déjeme decir que ha ganado Watson el equipo de Javi Gracia que debemos de ir otro entrenador español también en la ha ganado su partido de hoy

Voz 1038 13:36 de Italia qué destacas

Voz 0301 13:37 bueno el debut de la robo con victoria al final ha debutado Justin Kluivert asistencia de gol y gol de Deco el Inter que dejaba buenas sensaciones en pretemporada que parecía que había fichado bien bueno no empezado de la mejor manera partido bastante flojo en el campo del suelo es sólo uno Inter cero en el partido de esta Iker Casillas soportó pues ha ha ganado finalmente la verdad es que la marcó dos goles en el tramo final será complicado el Oporto iban dos a dos en el minuto noventa ha podido apartar el el Oporto el que ha sido el gol de la victoria sí que Victoria para el equipo de Carlo

Voz 1038 14:08 del resto derrota del Marsella en Francia jornada de Copa sin sorpresas hoy en Alemania es lo más destacado en este fin de semana en Europa abrazo Brown hasta mañana otra mañana tenemos otros dos partidos tengo para que otra vez a Pedro Fullana que no ampliar la noticia Money la situación que tener un poquito con Filipe Luis y que ya nos ha contado a las siete de la noche hora Pedro hola muy buena donde también entra en juego Joan Bernat Juan Bernat si la situación del tema Felipe

Voz 8 14:31 como contábamos ayer y hemos ampliado hoy en Carrusel deportivo con Dani Garrido Filipe del Atlético de Madrid es el que comunicó al club ha perdido la confianza de Simeone y él tampoco la tienen el entrenador por tres cuestiones una que pasó por alto que fue suplente el año pasado en la final de la Europa League otra que le ha dolido es no entrar en el cuarto todo de capitanes cuando él cumple ya su octava temporada en el Atlético de Madrid todo el detonante de todo esto se suplente en la Supercopa de Europa cuando había entrenado mucho para jugar jugó Lucas que apenas llevaba cinco entrenamientos así que cree que va a apostar por Lucas tiene oferta de tres temporadas dos más una opcional del país han Jermaine nos el había planteado hasta que no jugó en Tallin como digo ha sido el detonante de todo lo he dicho al club que a Simeone que de momento no le gustaría que el futbolista se quedara pero no le va a cerrar la puerta lo único que hice públicamente es esto

Voz 0886 15:20 lo que puedo comentarle Luis en lo que sale porque nosotros queremos mucho importantísimo para para el equipo para el grupo mañana va a jugar mi cabeza solamente me partido de mañana en la importancia que tiene encuentro con el Valencia está claro de que como ustedes reconocen siempre para todos los futbolistas que no Senado un montón siempre quiero lo mejor que hay bueno eso es importante para nosotros

Voz 8 15:49 bueno no dice nada pero vamos en definitiva el intento

Voz 1038 15:52 con él no quiere que se vaya porque tienen dos futbolistas

Voz 8 15:54 por fin por puesto en la plantilla que era lo que había luchado en los últimos años es el tipo de lateral que Le gusta tiene treinta y tres años todo hay que decirlo termina contrato la próxima temporada pero no le va a cerrar la puerta para que se queda disgusto en el Atlético de Madrid que es lo que dice el conjunto rojiblanco no quieren que se vaya va a intentar pelear porel a partir del martes una vez que haya jugado el partido en Valencia para tratar incluso de si se queda que lo haga con la renovación llegará algún tipo de acuerdo pero si no lo convencen le iban a abrir la puerta con no exigencias uno dinero una oferta de traspaso de entre doce y quince millones de euros dos seguirá cuando tenga el Atlético Madrid un sustituto todo esto ha llegado la negociación del París Saint Germaine con el Bayern de Múnich para el fichaje de Joan Vernet otro no el izquierdo había acuerdo PSC por catorce millones de euros fijos más otros tres en variables y lo que faltaba ya el acuerdo con el futbolista con el que han venido negociando los últimos quince días esa situación está así acuerdo entre clubes falta acuerdo con el jugador ahora ha dado el sí Filipe íbamos a ver qué pasa el PSD tiene prácticamente agotado el fair play financiero no tienen margen para maniobrar y ahí económicamente es mucho más accesible Filipe porque le va a salir mucho más barato que no fichar al lateral del que también por cierto que queda una temporada con el que negoció el Atlético de Madrid en varias ocasiones en la pasada campaña está en la lista del Atlético y no se activó porque Simeone contaba con Filipe y con Lucas así que veremos qué pasa aparte

Voz 1038 17:18 la horas un puzzle parece un poquito difícil de descifrar pero quedan once días para que al final las piezas que se tenga que encajar al final lo hagan y a todo esto el Atlético tiene a otros lateral izquierdo cedido en un equipo inglés y que no puede recuperar por qué

Voz 8 17:29 en la en el contrato de cesión no opuso ninguna cláusula de recuperación porque no las de nadie que tuviesen que recuperarlo antes de hora

Voz 1038 17:39 buen viaje mañana ocho de la tarde gracias Fullana

Voz 8 17:41 Mar Correa también las dos únicas novedades en comparación con el equipo de la Supercopa

Voz 1038 17:45 gracias Ana frente al Valencia está muy buenas hola qué tal buenas noches a destacar sobretodo el papel que puedan jugar los los tres nuevos futbolistas que han entrado en la lista no se mañana

Voz 9 17:57 bueno hombre entraba no porque el equipo tipo el equipo tipo de la temporada pasada que se metió en Champions fue que probó Marcelino en la Aja goleó hoy convenció ante el Leverkusen tres cero pero es verdad que en la convocatoria que echó allí hay ganas de verlos pero sobre todo ese centenario año histórico en Valencia cumple cien años el club y mañana será otra el papel para recibir al campeón de Europa en la convocatoria además de los tres fichajes Garay toda la semana entre algodones con problemas en la rodilla pero está en la convocatoria está es porque va a jugar el partido de inicio así que en Valencia mañana mucha expectación ocho de la tarde para que empiece la temporada por fin

Voz 1038 18:35 qué pena que el primer gran partido de la Liga sea un lunes a las ocho de la tarde cosas gracias Fran hasta mañana a las diez de la noche Athletic de Bilbao Leganés la última hora la tiene por ahí Iván Martín adelante Iván no

Voz 0838 18:47 de estrenos de mañana sábado mes qué tal muy buenas se estrena Berizzo en el Athletic estrena Pellegrino en en Leganés estrenó también de jugadores en los locales Ramiro chef Dani García incluso podría debutar el Chava no las Laskurain en los visitantes Juanfran Muñoz Carnero Ojeda Carrillo tienen sus opciones los dos equipos con las ideas claras de cómo jugar otra cosa será a qué nivel se encuentran ahora mismo en este estreno liguero estamos en plena Aste Nagusia estamos en plenas fiestas de Bilbao veremos cuál es la respuesta del público de San Mamés habrá unos cuantos aficionados de Leganés por estrenar se estrena al colegiado el cántabro Cordero Vega echó que arrancará a las diez de la noche

Voz 1038 19:24 gracias Iván lo contaremos aquí en sintonía de la Cadena SER ya para cerrar Rooney veintiséis veintiséis en Canarias

Voz 1534 19:30 no te acuestes todavía porque hay muchas cosas que contar con Héctor González en la agenda hola Héctor muy buenas qué tal muy buenas Álvaro aborden en piezas pues mira ahí ha habido cuatro partidos en Segunda División pertenecientes también a la primera jornada con los siguientes resultados Mallorca uno Osasuna

Voz 0372 19:42 el Real Oviedo uno Extremadura uno Zaragoza dos Rayo Majadahonda uno Las Palmas

Voz 1038 19:48 Reus cero con doblete de Rubén Castro tiene buena pinta uno que sabe mucho de segunda división no vamos a desvelar su número porque si no su juego va a crecer dentro de lo que es la Cadena SER la redacción de deportes tiene muy buen equipo Las Palmas eh soy muy buen equipo ha fichado muy bien en Mantovani atrás con Rubén Castro en fin Manolo Jiménez que además es entre comillas Un perro viejo de los banquillos y buen equipo

Voz 1534 20:12 ah pero que de ciento con los tres que han descendido el que mejor ha fichado la Unión Deportiva Las Palmas Málaga también tiene buena pinta pero en fin Las Palmas Málaga fíjate en mi apuesta por cierto hoy en ese Zaragoza dos Rayo Majadahonda uno hemos visto una bonita imagen más bien en la previa porque el capitán zaragocista Alberto Zapater que ha estaba fuera de la convocatoria por lesión ha acudido con su hijo en brazos recibirá el autobús del equipo junto al resto de aficionados como si fuese más en las inmediaciones de La Romareda muy bonita imagen la de Zapater haciendo ya que que su hijo pues acuda a La Romareda donde hay unos hace años

Voz 1038 20:43 Zapater iba creo recordar ese hablando hace ocho diez doce años a apoyar a la selección española de fútbol en los diferentes campeonatos Eurocopa Mundiales y demás pues además era un hincha de la selección porque no es normal ver a un futbolista profesional que no es convocado para la selección ver cómo después by apoya pues eso lo hacía Zapater y hoy lo ha hecho además con su hijo

Voz 1534 21:01 mañana se cierra la jornada en Segunda con un Nàstic Tenerife a las nueve de la noche mañana también cita histórica para el fútbol femenino semifinal del Mundial sub veinte desde las siete y media de la tarde España Francia ya es la primera semifinal de la historia para las nuestras así que vamos a ir a por la primera final del mercado el Valladolid ha puesto hoy las pilas Dulles Chop en Leo Suárez ya son jugadores del Pucela además Chop Unite en teoría vienen a hacer varios gol

Voz 1680 21:27 pues en el Sevilla Coria en marcha el Benfica cedido con opción de compra ya está en la capital andaluza ha aterrizado hace un par de horas Maxine Gonyalons que viene a reforzar el centro del campo tras la marcha de Steven N'Zonzi a la Roma además el Betis ha anunciado la renovación de Junior Firpo lateral izquierdo hasta dos mil veintitrés con una cláusula de cincuenta millones de euros los en el Master mil de tenis de Cincinnati hoy se ha producido un partido que ya ver que esto me entre saber entre Djokovic y Federer dos años y medio llevábamos desde el área Open del año dos mil dieciséis eso es las semifinales que luego se llevó Djokovic pues Djokovic que ha ganado este Wimbledon hace apenas un mes hoy se ha llevado el Master mil de Cincinnati por un doble seis cuatro ante el suizo y el serbio se convierte en el primer tenista de la historia que gana todos los Master mil del circuito impresiona

Voz 2 22:13 creo que está ya aquí de nuevo Nova Djokovic es una gran noticia para el tenis ahora Gandhi ganó Vargas y Rafa Nadal igual tenía menos posibilidades de ganar cosas si está bien Djokovic es bueno para el tenis sin ninguna duda

Voz 1680 22:22 la última adelantan nuestros compañeros del diario As que Mikel Landa no va a tomar la salida de la próxima Vuelta a España por las secuelas de aquella caída en la Clásica de San Sebastián así que el Alavés no va a poder tomar la salida en esa vuelta que arranca en Málaga el próximo sábado veinticinco de agosto un día en el que aficionado al ciclismo pues estará pendiente de lo que ocurra en Málaga pero en el que mucha gente estará pendiente de lo que ocurra en el Parador de Baiona al ver su Benito López Brea va a contraer matrimonio