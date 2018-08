Susana López Abella: “A veces una siente que ha fracasado cuando ocurre un crimen machista”

Voz 0027 00:00 a medida que pasan las horas vamos conociendo nuevos datos es de del todo apunta último crimen machista en España ha ocurrido en Cabana de Bergantiños Galicia en la provincia de A Coruña un hombre asesinó supuestamente ayer por la tarde su mujer de dos tiros le disparó por la espalda en presencia de los hijos que tenían juntos C veintitrés veintisiete años Susana López Abella secretaria general de Igualdad de la Xunta de Galicia Bos Días

Voz 1 00:23 hola días la parejas estabas

Voz 0027 00:25 no consta que hubiera denuncias previas por malos tratos

Voz 1 00:29 así es por todas las noticias que tenemos en estos momentos se ha podido conocer que no consta denuncia alguna de malos tratos por parte de la víctima hacía bueno su presunto asesino

Voz 0027 00:41 el hombre está ya detenido saben si tenía permiso de armas

Voz 1 00:46 bueno pues en estos momentos como le digo se está llevando a cabo toda la investigación a de policía judicial por lo que yo creo que debemos ser prudentes sobre todas las circunstancias que concurren a la hora de valorar en ese primer momento el asesinato de Ana Belén y lo que le puedo decir es que Galicia está absolutamente consternada el pueblo de Cabana de Bergantiños está absolutamente consternado ir como usted apuntado antes era tercera víctima mortal por violencia machista que sucede nuestra comienza autónoma en este año

Voz 0027 01:21 cree que contribuirá en la lucha contra la violencia machista el hecho de que ya no sea necesario que una mujer denuncie para que sea considerada víctima

Voz 1 01:29 bueno tengo que decir que en Galicia ellos que yo lo debatimos sobre los grupos de trabajo del pacto de Estado en Galicia mundial desde la ley autonómica del año dos mil siete En cualquier mujer que tuviese un informe de los servicios sociales o bien de los Centros de Información a la Mujer especializados que tenemos aquí nuestra comunidad que son un total de ochenta y uno no es necesaria la presentación de la denuncia para poder bueno pues solicitar ayudas de tipo económico ayudas de tipo psicológico o cualquier otra ayuda o recurso que tenemos en nuestra comunidad autónoma como les digo ya es de él desde el año dos mil siete a raíz de los acuerdos que yo creo que ha sido un pacto histórico el pacto contra la violencia machista tanto mencionaba como en el Congreso después en los grupos de trabajo en los que hemos estado trabajando todas las comunidades autónomas sí que lo que se pretende es que sido mujer CNICE también un poco en todo el territorio en todas las comunidades autónomas el mismo acceso lo mismo sistema de las mujeres que sufren violencia machista porque en muchas ocasiones ocurre que una mujer no está preparada o no se atreve a dar el paso de denunciar por lo tanto y sí que es articuló ya no sé como les digo a través de la Ley Integral Gallega del año dos mil siete esta fórmula para que las mujeres pudiesen acceder a ciertos recursos por lo tanto a ciertos apoyos antes de estar preparadas de poner la la denuncia no

Voz 0027 03:07 qué medidas qué políticas se pueden adoptar para intentar atajar esta lacra

Voz 1 03:12 bueno yo realmente un día como el de hoy soy como secretaria general de la de Galicia se usted comprenderá que a veces uno cómo siente que que ha fracasado cuando ocurrió un caso silla en la sensación de fracaso pero tiene que un sobre todas las cosas dime qué imponerse el seguir trabajando y luchando como usted bien dice ponerme vidas es muy importante yo creo más firme defensor aquí todos los puntos de Galicia las mujeres que tienen que tener acceso a unos recursos próximos también tienen que tener toda la información para poder dar un paso por lo menos acudir a un centro de Información a la Mujer o los servicios sociales municipales centro de salud paras que es bueno por lo menos se articulen ya esas medidas que en un momento determinado una mujer puede necesitar desgraciadamente no pudimos ayudar a Madeleine en muchas ocasiones damos llegado a tiempo ni las administraciones los servicios sociales de incluso organizaciones que trabajan en colaboración con esas administraciones pero si es necesario seguir trabajando la formación y la educación sobre todo la sensibilización de toda la sociedad porque seguramente en este caso o no pero en otros muchos si ocurre que la familia está enterada el entorno está enterado que algo está ocurriendo de que algo suceso que algo sucede por lo tanto es importante que la familia que él nos decimos que bueno pues que vive la voz de alarma nosotros por ejemplo yo no sé si tengo tipo pero aquí en Galicia hemos puesto en marcha una campaña ya hace más de un año en colaboración con las asociaciones de vecinos en Galicia hay una bueno movimiento asociativo al final importante ir en dos acercamos a ellos y colaboramos con ellos somos un acuerdo de colaboración para llevar a las asociaciones de vecinos pues unas campañas en las que bueno explicamos qué es lo que hay que hacer cuando tú lo detectas que una asociada a una vecina puede estar sufriendo malos tratos por supuesto que un vecino no está preparado pero siempre hay algo estaba preparado para ayudar para apoyar para aconsejar pero sí puede en un momento determinado utilizar los recursos que tienen a su alcance para intentar ayudar a esa mujer que puede estar sufriendo violencia machista

Voz 0027 05:51 sí sí un vecina sospecha que en su portal puede estar dándose un un caso un caso de malos tratos que tiene que hacer tiene que llamar al cero dieciséis

Voz 1 06:02 tiene que llamar puede llamar al cero dieciséis se puede llamar al ciento doce de lo canalizan hacia el cero dieciséis o hacia un teléfono que tenemos en Galicia que esta compañía además como el cero dieciséis o ya en contacto con los servicios sociales más próximos o con información es también firmamos con uno de colegio de fincas de Galicia para las comunidades de vecinos para dar formación para dar charlas para que tenemos en estos momentos a disposición de todas las comunidades desde dos pues muy sencillo como unas pautas muy claras de lo que se puede hacer en un momento determinado y también desechar falsos mitos que todavía existen a un a día de hoy

Voz 0027 06:50 cuál es sobre lo que es la violencia machista

Voz 1 06:52 pues que se está está focalizada en las clases más bajas que es fruto de alcoholismo o de la drogadicción o que una mujer sí está viviendo una situación de maltrato con su pareja es porque porque quiere eh Éstas son algunas de las cuestiones que son absolutamente tópicos muchas veces una mujer está atrapada en una situación de género cuesta dar ese paso ese primer paso simplemente para contárselo a alguien de la familia o para contárselo a un centro a una profesional los los las profesionales que tenemos en los Centros de Información a la Mujer estaba especializadas el dos como mínimo en el apoyo psicológico y asesoramiento jurídico para que puedan por lo menos expresar su situación en muchas ocasiones se da la circunstancia que ni siquiera ella son conscientes de que están sufriendo malos tratos humillaciones vejaciones los que no son culpa de ella porque se sienten muchas veces culpables por eso no se produce la de confía por lo tanto la violencia de género es un fenómeno muy complejo que nos afecta a todos y a todas a toda la sociedad en general y en particular también por supuesto cuando hay menores que son víctimas directas también de la violencia machista

Voz 0027 08:13 Susana López Abella secretaria general de Igualdad de la Xunta de Galicia gracias buenos días

Voz 1 08:19 muchísimas gracias a ustedes por hablar sobre estas cuestiones que es muy importante para seguir recalcando sensibilizando a toda la sociedad de que esto es algunas para un país como Nos