Can Wang: "Para este gran arte hay que estudiar mucho y tener mucha afición"

Voz 1646 00:05 el flamenco es un género musical de origen español pero ya está más que claro que su dices su difusión ha dejado de ser una cosa solamente nuestra verán hace unos días el Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco de Córdoba que es el único que imparte el grado de guitarra flamenca en Andalucía publicó su lista de los alumnos que habían superado unas durísimas unas difíciles pruebas de acceso para este próximo curso que arranca si no me equivoco este mes de octubre bueno pues el primer nombre de esa lista no parece el nombre precisamente de de un andaluz es Zhang Huan desde Sevilla muy buenos días

Voz 1646 00:43 darte la enhorabuena por tu misión en el Conservatorio Superior

Voz 2 00:50 de China de Pekín eres de Pekín y cuánto tiempo llevas aquí en España pues te hace cuatro años

Voz 1646 00:56 lleva cuatro años en España solamente aparentemente bueno no hemos hablado mucho pero hablas bastante bien español no

Voz 2 01:02 bueno poco a poco en principio tenía dificultad pero poco a poco no

Voz 1646 01:08 vale viste a España hace cuatro años movido por tu afición a la guitarra

Voz 2 01:13 sí paralizó por aderezo donde descubriste la guitarra flamenca fue la primera vez que a escuchar la música flamenca vamos ahora cuando estuve a la universidad que estuve estudiando mi acogía en en China

Voz 1646 01:28 tú eres ingeniero ambiental lo que en España se conoce como en genéricamente a las estudiado un una ingeniería penalidad Tita apasionados siempre a la guitarra

Voz 2 01:35 si a eso eso cuando estuve en la Universidad buscando estuve buscando a algún cocía para ti Martín Mel no entonces encontré a la a la música a cara a la música flamenca aquel tiempo a mí me me Morrell te tras música flamenca doce digo voy a estudiar la guitarra

Voz 1646 01:56 ir a través como a la música flamenca desde China es decir a través de Moore a través de discos que compraba sólo hay guitarristas flamencos que chinos que estén impartiendo clases allí en Pekín cuáles fueron digamos tus primeros contactos directos con la con la guitarra

Voz 2 02:11 fue en yo tenía un profesor en Pekín lo conocí hace Ecuador cinco año que se llama Alberto Cuéllar un tiro de entre coronada vive en Pekín ya un poquito de de tocar la guitarra no ir poco a poco conocí mejor a ese arte baja

Voz 1646 02:30 ahora mismo lleva solamente cuatro o cinco años desde la primera vez que cogía una guitarra das da un poco de rabia porque ya eres el primer clasificado el y la primera nota de esa prueba de acceso que en qué consiste la prueba al conservatorio supere

Voz 2 02:44 en qué consiste en puede hay de todo no hay de todo hay acompañar al can de acompañar al aire de teórico de todo hay de todo

Voz 1646 02:55 yo tuviste la nota más alta con un siete coma noventa y cuatro al había XXXVIII alumnos intentando acceder a un a un puesto para estudiar en este conservatorio solamente quince habéis resultado admitidos el primero fuiste tú el segundo Zan un compañero japonés

Voz 2 03:09 es un japonés además Suzuki sus aquí la Suzuki igual que el nombre de coche

Voz 1646 03:16 sí sí lo así y escucha que cada vez tu percibes que hay más interés cada vez es muy conocido en España sabemos que los japoneses concretamente están muy muy interesados por el flamenco y de hecho hay grandes intérpretes y bailaores y cantaores de flamenco en Japón pero en China también en China también existe ese interés

Voz 2 03:34 bueno estamos empezando todavía no no hay mucho pero estamos empezando ir poco a poco creo que vamos a llegar a un nivel un poco más harto no

Voz 1646 03:44 cuán cuántas horas dedicas tu ahora al día la guitarra ya me imagino que no ejerce ya como ingeniero melón

Voz 2 03:49 es que cuando cuando empecé a tocar la guitarra el primer año digamos cada día tocaba la guitarra sigue como un trabajo o me gustó muchísimo al doce todo un juego Medi me divierto mucho no es muy muy interesante

Voz 1646 04:07 y cuando empieza estarás deseando entonces empezar las clases

Voz 2 04:10 es decir la la gracia en Sevilla

Voz 1646 04:13 y cuando cuando empieza a tuya empresas en Sevilla pero las de Córdoba ahora no nos anuncia con rozó si empieza en octubre

Voz 2 04:20 ajá en octubre en día uno de octubre creo todavía no lo la fecha con estas no

Voz 1646 04:27 estás preparando Teo simplemente sigue dando dando tus clases a las que asiste es en Sevilla normalmente ahora mismo estoy de vacaciones pero hay vacaciones para un guitarrista

Voz 2 04:36 bueno con la guitarra tocando que que nos guste no sí

Voz 1646 04:41 mira tú has escuchado a Keith Richards alguna vez el guitarrista de los Rolling Stones hablar sobre cómo aprendió él a tocar la guitarra ni idea nunca lo he miramos a escucharlo cuando me dio la guitarra me dijo que el mejor ejercicio para practicar era la malagueña porque tienen muchas movimientos y es estupenda para los dedos

Voz 3 05:02 habla precisamente de la

Voz 1646 05:03 la de la malagueña que es un palo del flamenco como pues quizá la mejor manera de aprender a tocar la guitarra porque entiendo que Keith Richards piensa que una vez domine es el flamenco algo tan técnicamente complejo como es el flamenco entonces ya te puedes dedicar prácticamente a tocar lo que quieras tú te ves tocando rock'n'roll o tienes claro que lo tuyo es el planeta co yo quiero tocar Flamenco Flamenco Flamenco Flamenco flamenco puro oye tú podrías tocar un momento a la guitarra para nosotros tienes la guitarra junto a ti si que cerrar la mano la tienes ahora mismo encima podría tocar algo para que nosotros escucháramos cómo suena la guitarra flamenca tocada por Zhang Huan

Voz 2 05:39 perfecto pueda tocar una una pieza de olvidar una quita una adelante

Voz 1646 06:38 Fran tú tocando así la guitarra que vas a aprender en el Conservatorio hay

Voz 2 06:44 hay muchísima Costa va a estudiar si

Voz 1646 06:47 qué es lo que está practicando ahora mismo que es lo que te cuesta más Si es que hay algo que te cueste

Voz 2 06:51 pues la verdad no no no hay mucha cosa que me cueste mucho pero todavía hay mucha costa

Voz 1646 06:57 ya pero la verdad es que parece bueno yo no soy un gran conocedor de la guitarra flamenca pero me parece increíble cómo tocas Musil parece aparentemente que tienes una una habilidad casi te diría natural para esto porque para llegará a una complejidad técnica como la que implica tocar flamenco muchos españoles igual interpretes de cualquier otra nacionalidad deben dedicar no sólo diez horas al día sin igual dos horas al día durante varios años si tú me dices que no hace ni cuatro años que realmente qué has empezado

Voz 2 07:26 bueno esto hay que estudiar mucho mucho mucha afición no Vara parece claro a Marte

Voz 1646 07:32 oye Zhang tú has tenido alguna vez algún problema con esa rama del flamenco que llamamos aquí los puristas esa gente que digamos preserva las raíces puras del flamenco y que no le gusta que se mezcle etc

Voz 2 07:44 sí yo he visto muchas veces y hoy en día todavía hay mucho pero hay normal es muy normal que yo creo que al flamenco con una coz amo muy particular de cultura andaluza andar no Glee sobretodo te lo gitano entonces es normal que en que Arkin cerveza de esa manera yo creo que hoy en día estamos siglo XX uno hay que abrir un poco de la dar amantes para recibir toda la todas las de bienes de otra cultura no llena de Japón de donde sea porque no barra para dar promoción de arte a todo este mundo no no sólo a España sino podemos disfrutar de este arte en cualquier parte de de este mundo

Voz 1646 08:28 Se puede tener duende siendo chino Zhang va tú quieres tocar la guitarra en chino te gustaría quedarte en España

Voz 2 08:37 pues la verdad estoy para viví y me gustaría vivir en la España porque aquí tengo muchísimo amigo del flamenco pero también tango que mi responsabilidad de darle promoción de ese arte de no llena también

Voz 1646 08:53 pues han Zhang Huan primer alumno en la lista de admitidos en el Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco para el grado superior de guitarra flamenca te quiero de ser desde aquí muchísima muchísima suerte en tu próximo curso muchísimas gracias por charlar con nosotros esta mañana ya las gracias por lo que vas a hacer para la dius la difusión del flamenco en China y entiendo que por todo el mundo los próximos años muchísimas gracias muchísimas gracias a guste te mando un gran abrazo

