Emilio Gutiérrez Cava: “Cada día una obra de teatro es distinta”

Voz 3 00:12 sentarse aquí un lunes a las once y cinco de la mañana y que mientras empieza a sonar una música bonitas se siente al lado a mi lado una persona interesante con la que charlar Emilio Gutiérrez Caba muy buenos días acaban de cumplirse Emilio dos meses desde que fuiste elegido nuevo director nuevo presidente de AISGE la Entidad de Gestión de artistas e intérpretes españoles lo así que lo primero es la enhorabuena por el nombramiento y lo segundo si ya te has arrepentido o no has tenido

Voz 4 00:42 no hay genes a no es una entidad de gestión desconocía para mí muy o bastante tiempo con parte consejo de administración Isidro secretario de la Fundación no estoy arrepentido yo creo que es una sociedad que funciona muy bien graciosos tú fundamentalmente al equipo técnico que es el que día a día maneja la sociedad no

Voz 5 01:02 y que tanto el Consell

Voz 4 01:04 la Administración con mucho mimo pues somos una parte política digamos de esa sociedad pero que esas sociedades una sociedad reparto y luego tiene dos fondos fundamentales que se social de promocional que se ocupan de los necesidades también de la promoción de la parte joven de los actores españoles

Voz 3 01:23 claro porque imagino Emilio que la tarea es muy complicada en un gremio en una profesión en un oficio porque tú entiendes en la interpretación como un oficio como el tuyo en el que tienes un altísimo porcentaje de compañía pues no sólo jóvenes de todas las edades que no puede ganarse la vida con su trabajo cuáles son desde una entidad como AIG las primeras tareas que tu tu equipos han puesto en la agenda

Voz 4 01:48 defensa de social de de una serie de gentes que tienen necesidades

Voz 5 01:53 independientemente de los repartos que se producen a lo largo del año en dos o tres ocasiones depende del tipo de nosotros también engloba a los dobladores bailarines directores de escena pues independientemente de eso fundamentalmente es la la Fundación

Voz 4 02:10 Abelardo hacia la que se ocupa de esos de esos asuntos se comisiones era totalmente estudia los casos de la gente con necesidades de cualquier tipo tanto de guarderías como de enfermedades o como de de de pensiones tan bajas que tenemos que complementar las nosotros yo creo que esa es la labor fundamental que siempre no preocupa el consejos en los patronatos de de AISGE no tanto de la sociedad como en la fundación

Voz 4 02:40 por por motivos de buenos fundamentalmente de salud también Pilar Bardem prosigue formando parte del consejo de administración porque

Voz 4 02:50 comprometida con los temas sociales y sobre todo con los temas sociales promocionales y entiendo que que ella es muy valiosa para para fundamentalmente evaluar lo que hay que hacer en esos en esos asuntos

Voz 3 03:15 sus necesidades sus luces sus sombras las verdades del barquero que muchas veces no se cuentan y que no vemos tiene presentamos en una butaca en en un cine

Voz 5 03:23 el teatro eso es cierto bueno claro en los hablamos los consejos de administración y en los patronatos de la Fundación hablamos de de de aspectos insospechados para el para el espectador no yo creo que son muy interesantes en ese sentido es muy fácil llevarlo bien cuando los técnicos te presentan unas propuestas sensatas y correctas y cómo lo hacían insisto muy bien porque hay que dejarlo muy claro para nosotros es muy fácil llevarla adelante esa misión

Voz 3 03:49 bueno ustedes conocen de sobra Emilio Gutiérrez Caba es una de las caras CAC te diría que más queridas del mundo de la interpretación nuestro país lleva más de cincuenta años poniéndose delante de la cámara ídem la escena del escenario delante del público ahora también lo hace detrás porque la Descubriendo redes cubriendo el papel de director de y que por cierto creo que te gusta ya casi tanto como el de actor aunque no

Voz 4 04:17 de los interpretes eso a mí me parece realmente

Voz 3 04:28 claro y también entiendo que mucho más global porque el interpreta al final tiene que defender su propia o parcelas territorio su propio texto es un trabajo grupal pero también muy individual en el caso del director la visiones casi de pájaro no de Ci

Voz 4 04:58 en ese sentido sí pronto tú sugiere es una cosa de vestuario o su que es una cosa escenografía que realmente es una insensatez es a quién te corrija que son los especialistas en la materia igual que se tema de Mino tenia un sonido en ese aspecto yo siempre he procurado siempre o miembros bueno rodear de las gentes que son más ser triste mi punto de vista para ese tipo de actividades

Voz 3 05:23 ahora que tienes esa perspectiva de tu negocio tu perspectiva de tu profesión que también a veces menos negocio de lo que realmente muchas y bueno en negocios sí bueno pero cuál es la parte más bonita casa descubierto y que desconocía que hasta ahora pues como actor no habías tenido la oportunidad de experimentar

Voz 5 05:39 bueno como actor claro yo no tengo la la posibilidad experimental desde el escenario los cambios que va sufriendo la obra aunque yo sé que ocurren no pero si ya son visibles sitúe en el patio de butacas Ilievski realmente cuando una obra de teatro comienza cada día es distinta y está en manos de los interpretes no hay nadie que pueden ese momento e interrumpir la representación para decir no va va mal por aquí el único glaciar a Tadeusz Cantor en su momento salía al escenario manipulaba a sus actores polacos pero bueno se ha limitado no se puede hacer en toda la representación sabes que eso está en manos de ellas y ellos no puedes hacer nada

Voz 3 06:15 pues Emilio tenemos afortunadamente un ratito más para seguir charlando sobre interpretación sobre Familia sobre trabajo sobre negocios sobre Phil en fin sobre muchas cosas no tenemos tanto tiempo pero vamos a intentar aprovecharlo como una globalidad escuchamos unos anuncios volvemos y ya verás como de la globalidad

Voz 3 06:44 está con nosotros en este ratito de radio Emilio Gutiérrez Caba actor con mayor miras que lo puesto con mayúsculas de verdad con mayúsculas predicar firme aquel acto de la Escuela al que hemos visto en cine hemos visto en televisión sobre todo en teatro es como usted sabe miembro de unas de las familias de mayor tradición en el mundo de la interpretación de nuestro país lleva décadas viendo la vida desde el escenario nosotras vamos a verle y él nos ve desde arriba que esa posición para contemplar el mundo me parece súper interesante porque además hay muy poca gente que tenga ese privilegio que tenga esa visión de las cosas esa atalaya está reservada muy poco estoy también durante cinco décadas ya

Voz 5 07:22 a poquísimos si cinco décadas es poco si es ya poquísimos los que podemos desgraciadamente cederá eso porque cada vez vamos siendo menos claro lo cual es lógico por razones vitales pero claro los cambios que hemos visto en los últimos tiempos ha sido muy vertiginosos para mí en Siglo XXI es una sorpresa la primera la primera década del siglo XXI porque han cambiado mucho las cosas han cambiado para bien en algunos aspectos ya han cambiado para males no así y eso siempre es preocupante

Voz 3 07:56 que tenemos la sensación Emilio seguramente errónea de que el teatro sigue manteniendo la pureza de que las nuevas tecnologías que han influido prácticamente en todos los aspectos de la vida incluida la radio que también es un medio que yo creo que conserva bastante bien si su origen primigenio porque yo tengo la sensación de que el ayer no ha cambiado tanto y estoy seguro que si lo ves desde dentro la sensación

Voz 5 08:14 muy distinta otra o el teatro de texto no ha cambiado mucho porque teatro de texto si es puro teatro de texto clásico el que hoy en día puede escribirse no otra cosa es el teatro gestual el te atómico el teatro de calle experimentales esa cambiado y a mi me parece que está muy bien que cambie lo que que reducir el teatro a una sola de vertiente es negar la propia existencia Teatro el teatro es todo no eso no es ocioso lo de ya esa especie de teatro equivale a fiesta fiesta mayor del sitio de pueblo o fiestas patronales no es eso sólo es eso alguna medida en según qué género pero nosotros el teatro tiene que ser informativo formativo especulativo todo lo que quieras pero no es sólo ocio vamos a pasar el rato ya a bostezar te tiene que engancha con cosas lo que pasa es que como Clan el teatro no tiene la emoción que pueden tener los toros en cuanto a la sangre el riesgo de la cogida y eso siempre pues no es lo mismo que salir a hombros de la plaza o entusiasmar como la música

Voz 5 09:17 sólo los profesionales erradicar profesionales de teatro asciende lo tenemos que conquistar con la paz

Voz 3 09:21 habrá también existe en radios de muchos genes

Voz 5 09:38 no yo yo estoy Radio también tenía un espacio en en Radio Nacional en Barcelona que el espacio vacío que lució durante unos cuantos meses con Mercè Sampietro he colaboró en algunas cosas muy bonitas realmente la radio es hermoso y tienen unas posibilidades infinitas porque tú lo que quieres a través de la palabra es la imaginación de quién te estoy según lo que está haciendo en ese momento o está hace dos de los dientes está cocinando una tortilla de patata y está huyendo según la franja horaria no y a mí eso me parece muy muy muy muy seductor yo creo que las cosas no son sólo imagen la imagen la tienen que crear la gente Shakespeare siempre decía imagínense que estamos en un campo de batalla porque en el globo eh teatro su espíritu del globo no se podía naturalmente de presentar un campo de batalla tenía que imaginas hubiese pues yo me imaginaba con dos tiros con una espada bueno esa es la imaginación claro como los niños cuando jugamos eso cuando niños y podemos jugar con imaginación a las cosas dado cuando tenemos imágenes muy concretas que hay esa ilusión imaginación personal se olvida incluso yo diría que hasta las noticias se olvidan porque la imagen te manipula entre comillas no quisieron sin embargo cuando te la dan simplemente por las sondas o cuando la de la prensa escrita te puedes imaginar cosas muy diferentes claro

Voz 3 10:58 el teatro también implica ese ejercicio mira tenemos muchas cosas en común has dicho una que tenemos que no que no sé para qué es que en el teatro no va nadie a lavarse los dientes

Voz 3 11:09 siempre imagino además muchas muchas veces hacemos montajes de sonido muy finos cuidando mucho y muchas veces me imagino que no están oyendo haciendo un zumo de naranja tú ha descuidado al el en el teatro pasa también estás haciendo una interés una interpretación que te ha costado y el tiempo interiorizar memorizar etcétera y a lo mejor alguien está pensando

Voz 5 11:28 en qué va a cenar al salir del teatro bueno eso es un eso es una opción personal Iquique me parece bien que lo ha ahí está la libertad de elección en lo que ya es más grave es que se ilumine las pantallas de los móviles ya o pueda sonar algún móvil sigue ocurrirle pasando cosas así yo creo que se trata fundamentalmente de de un aspecto formativo del del espectador igual que se trata de un aspecto formativo de de la acción de la ciudadanía pues no provocar accidentes de tráfico círculo ahora menos ciudad por las aceras con la bicicleta en fin cosas que no se no se producen por lo general yo creo que ahí hay que insistir siempre que es un problema de prohibiciones de leyes sino de formación y cuantas menos leyes tengo una sociedad mucho mejor no hay que prohibir muchas todo lo que con el capital que se prohiba

Voz 3 12:15 me hace mucha gracia que hables de formación hace unas semanas al principio de este de este etapa de verano del programa tuve la suerte de entrevistar a Nuria Espert en su casa y me contaba Nuria que ella había estado tan dedicada en cuerpo y alma a la interpretación que había cosas de la vida cotidiana que no sabía hacer que nunca había aprendido a hacer como por ejemplo cocinar montar en bicicleta algunas cosas que consideramos básicas y que ella pues no había tenido oportunidad de aprender a ti te ha pasado algo parecido hay cosas que hayas dejado aprender por dedicarte tan en profundidad esta profesión

Voz 5 12:47 bueno a ver cuando unos bulle en algo pues naturalmente descuido otros aspectos no lo que sólo sé que no sé nada es cierto te das cuenta de la cantidad de cosas que te quedan por hacer y ver que ya no puedes hacer limitaciones físicas o psíquicas y que es una pena que no pueda ser así no pero sí sí claro que hay cosas que me limitado yo ahora veo con gran con gran estupor por mi parte esta especie como de difusión gigantesca de de del arte de la gastronomía no del todo el mundo quiere comer mucho dices pero vamos a ver si estamos haciendo lo de Jímenez para no perder porque tenemos tanta cocina no en todos los espacios los niños aprenden a cocinar las mujeres aprender a cocinar los discapacitados aprender a cocinar los hombres también porque no pero esto es una barbaridad no estamos aprendiendo a cocina veo que de pronto hay cosas muy raras pero no sólo lo entiende no no no sí sí estoy Aljánov ISAF esa lava ahí la pasta italiana a Sacyr pero no me regodea mucho eso sí que es una necesidad lo de comer que tengo que decir y a veces es un placer pero no soy capaz de expresarme a través de eso sí capaz de expresarme a través de otras cosas como el cocinero es muy digno de presas está claro la comida que hace no yo respeto mucho ese tipo de cosas lo que no respeto es las cosas porque porque si por estupidez por tontería no a mí eso me parece tremendamente estúpido en la sociedad ahí y creo que estamos llegando a un punto en el que demasiadas cosas estúpidas a las que hacemos caso todos los días hay que no habría que

Voz 3 14:17 hacerles caso y a la inversa me refiero a la de de esas cosas que has descuidado digamos por por prestar demasiada atención o mucha atención en este caso demasiada tiene una connotación negativa que no que no es apropiada dan mucha atención a tu profesión estoy seguro de que también te ha enseñado cosas y te enseñó habilidades que no habría aprendido de otra manera si voy a decir de la Lamas básica una muy terrenal como puede ser hubo un tiempo en que enseñaba a los actores a montar a caballo en los que es enseñaba esgrima porque si consideran habilidades importantes para la profesión sí

Voz 5 14:45 sí yo el clima sí aprendí a montar a caballo no era tan fácil pero esgrima sí aprendí aprendí muchas cosas que naturalmente no habría tenido acceso a ellas sino hubiera sido por esta profesión pero lo que sí te de esta profesión es vivir unas vidas que nunca habrías vivido unas sensaciones que nunca habías tenido como ser humano unas actitudes ante las cosas que habría extendido y eso es lo que esta profesión te sirve para hacer yo creo que esa profesión apasionante pero muy vocacional tremendamente vocacional y que por encima de vivir vieron mal que eso es una especie de de escaparate que qué ocurre generalmente nosotros lo que nos gusta es es es en sí misma la profesora raro no lo que dice esa profesión o lo que o lo que está expresando un autor a través de sus texto pues no que nosotros somos capaces nosotros en ese sentido de llevar al escenario eso es algo fundamental en el mundo del teatro

Voz 3 15:36 y cómo te ibas tú Emilio con tu propia vocación porque muchos actores seguramente pues no conoce esto que contamos no no conocen la parte que no se ve de la vida interpretativa entonces aspiran a lograr una vida que con la que sueñan y que de la que no tienen conocimiento pero tú no tienes excusa porque el había visto tus padres tu sabías lo dura que era esta profesión si una cosa que se ha confirmado con el paso del tiempo

Voz 5 15:59 claro pero la dureza de esta profesión cuando yo empecé hace cincuenta y muchos años no es la misma que hoy es que hoy impera no la dureza es distinta no digo yo que no sea más más grave que la que teníamos nosotros nosotros teníamos acceso al trabajo digo nosotros Mi generación teníamos acceso al trabajo y teníamos una seguridad en trabajo al menos de una asiduidad y una constancia que hoy en día no existen ahora o adaptación a la gente verdaderos malabares para subsistir no en la mayoría de los casos salvo un siete por ciento Nosotros somos los cálculos que ha hecho AISGE sobre la el paro en esa presión es casi de un noventa y dos no sólo un ocho por ciento se puede vivir pueden vivir de esta profesión con una cierta holgura in más que holgura Un dos Hunter eso es impensable en en los brokers en los especuladores o en gentes que están yo siempre pregunto que están aportando esta sociedad accidente nada más que ruina nada más que especulación nada más que mentira pero una mentira que es la nuestra también estaba habitadas pero que es una entidad dañina nosotros tú te sientas una multa que sabes que lo que vas a ver es mentira pero estos tipos a lo mejor nos quieren comer lo que está diciendo es verdad sanador es curanderos esta gente no se está llevando a la ruina

Voz 3 17:11 en el teatro los códigos están claros están preestablecidos y se sienta a ser feliz o a sufrir o a llorar pero sabiendo lo

Voz 5 17:17 bueno ahí me acuerdo que ha nombrado a Nuria Espert que cuando Nuria pero hacía Las criadas de Jean Genet mucha gente entregado Sando que hoy casi una obra cómica si fuese de Alfonso Paso en la época en que se hizo que en España se estrenó Las criadas naturales se encontraban con que era un texto mucho más bueno mucho más el texto dramático muy duro tienen nada que ver con Alfonso Paso las hice quedaban un poco perplejos un desconocimiento a veces lo que entra Derecho cosa que por ejemplo si tú pides una manitas de cordero

Voz 3 17:56 y tú sigues entendiendo o cree sigues coincidiendo en la profesión como la concedían tus abuelos entendiendo el oficio de actor como un oficio artesano lo digo en tu propia no es lo que ves en las sino tú mismo como te enfrentas

Voz 5 18:10 claro yo pertenezco a una generación que aún digamos alcanzó la parte última de la artesanía teatral hoy en día las generaciones jóvenes están muy formadas en muchos aspectos están muy preparadas en muchos aspectos y lo que les falta yo creo yo desde un punto de vista es práctica lo practica porque no hay posibilidad práctica se han reducido mucho las representaciones la sino trabajas como los acabas de contar

Voz 3 18:34 es muy difícil que pueda adquirir experiencia en Gandía entonces

Voz 5 18:36 entramos en un concepto que es que realmente el teatro y el teatro Mann Bergman es texto actores y público si nosotros subrayamos la posibilidad existe el público porque no tenemos posibilidad de contactar con el estamos negando realmente la raíz misma de teatro y los actores tienen que estar haciendo otra montajes teatrales porque no tienen más remedio para subsistir pues tres montajes teatrales en distintos y que el mismo entonces es tan natural mucho invirtiendo la la raíz misma del teatro como subvertir eso es muy complicado

Voz 3 19:07 Emilio Gutiérrez Caba lleva tiempo preparando lo hemos comentado de momento fuera de micrófono las memorias de su propia familia algo que sin duda te bregado mucho trabajo de investigación porque ha tenido que remontar de hasta el siglo XIX cuando podremos ver ese ese libro a esas memorias no sé si es una autobiografía es una biografía un repaso es un ensayo

Voz 5 19:27 no yo el libro lo he dedicado a las actrices de la familia a está decir bueno realmente se habla de mi bisabuelo que fue el primero pero yo hablo a pares porque han sido la es de de de actrices no hablo de mi abuela y mi tía abuela hablo de mi madre y mi tía ya lo de mis hermanas y de mi sobrina nieta hablo un poco el libro iba yo soy digamos un poco la el la columna vertebral que va llevando a la Historia a través de de alguien que está ahora inmediato empezar con un estreno a levantarse de un estreno yo creo que la tripulación de esa pero habló fundamentalmente de las mujeres es cierto que también habló de familia los maridos que han tenido esas mujeres pero digamos de una manera secundaria nidos siempre me he fijado en las mujeres porque ellas han sido realmente las que han es que han llevado adelante en la casa es que han lado secas que han llevado el dinero a casa las que han mantenido no sólo la profesión sino el el cocido diario y eso no solamente hay que reconocerlo hay que explicarlo hay que decir no no el teatro se trabajaba eran ellas las que ganan dinero sin embargo en casa ahí sí alteraba el orden ahí volví el orden machista en ese sentido ya ahí es que también

Voz 3 20:41 lo cuento Un poco Borg paradójicamente ocurridos bueno siguen siendo las mujeres de tu familia o al menos una de ellas tiene la mano El futuro de en gran medida de de esta profesión porque tiene un futuro maravilloso por delante tú has hablado de tu sobrina nieta que por supuesto nuestros oyentes la conocen es Irene Irene Escolar dura del proceso de investigación teniendo en cuenta lo extenso de su árbol genealógico relacionado con la profesión te has llevado alguna sorpresa es que ha merecido la pena ponerme investigar estos solamente por descubrir esta parte de mi familia

Voz 5 21:09 si no sólo por eso un suelo por descubrir de pronto nacimientos de sacarlo Mi bisabuelo tuvo una primera hija nosotros creemos que había sido siempre Leocadia Alba y sin embargo no fue Leocadia Alba fue a otra niña Antonia Antonia Alba hay que murió con un año y eso lo descubrir de pronto un día en el Archivo Municipal de Valencia eso fue por una parte y por otra durante todos estos años me he acostumbrado a trabajar con documentos Icon con historias en hemerotecas me encontré historias paralelas de teatro idiota otra índole me ha servido mucho y me han gustado mucho encontrar a veces incluso demandó a un dado en ellas no me ha servido también para saber cómo hay que estudiar realmente un archivo como hay que pedir una asignatura en la Biblioteca Nacional en otros sitios ir encontrado muchísimo los funcionarios de esos lugares en en el noventa por ciento de los casos me he encontrado muchas sorpresas muy agradables algunas y otras muy tristes porque de pronto había material destruido pero otras magníficas el Ayuntamiento de Pamplona tiene una colección de programas de todas las fiestas de Pamplona porque un señor tuvo la bendita idea de decir que todo el mundo me mande los programas de de de toros de cine y de teatro desde mil novecientos veinte están Pamplona todos esos descubrimientos enriquecen a uno y le pone muy contento ver que aquí por lo menos habido alguien que ha tratado de conservar el pasado

Voz 3 22:29 ya has aprovechado me imagino tus giras no para no los descansos son los día esos días en los que no tenía

Voz 5 22:34 la función iba a investigar iba ya con unos datos más o menos que había estudiado anterioridad preparado iba allí y me encontraba a veces con cosas totalmente insólitas o a veces con cosas muy apetitoso veces no me contaba nada

Voz 3 22:48 Emilio cuando los podemos encontrar nosotros con ese libro

Voz 5 22:51 yo creo que para la Feria del Libro del año que viene Naudín yo creo que estará editado y bueno pues nos vamos poniendo a la cola ya

Voz 5 23:01 bueno vamos a ver qué pasa yo creo que trató con mucho cariño las mujeres en la familia y sobre todo acabó practicamente el libro en el año dos mil cuando desaparece Irene que en mil novecientos noventa y cinco yo acabo un libro practicamente en el dos mil cuento estos últimos años como como una cola de recuerdos pero la que realmente forma pareja con Julia Irene bueno mi sobrina es otra cosa es la historia

Voz 3 23:24 pues será muy muy bonito ver no sólo la historia de las mujeres de tu familia Emilio sino también ver la historia de España y la historia de la cultura y la la interpretación de este país a través de la experiencia y la presencia de esas de esas mujeres y más en un momento como éste en el que las mujeres están adquiriendo la la importancia seguramente que siempre ante

Voz 5 23:42 miedo no que han tenido consideración más bien estaba oculto estaba oculta en algunos casos y en otros no está votando oculta pues Emilio Gutiérrez Caba muchísimas gracias encantado

Voz 3 23:50 podíamos haber estado hablando toda la mañana pero tengo que

Voz 3 24:07 en sus habilidades Emilio tú has hizo mucho tiempo aprende fíjate si me dice que no sabe montar en bici no tu crees que ahora tenemos

Voz 8 24:12 para aprender a tu ya ahí la gana Nuria en una bici lo demás Mégane a ella Emilio Gutiérrez Caba muchísimas gracias un abrazo un abrazo al menos