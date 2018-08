Soraya quiere un alquiler social

que olvide esta casa de hace cuatro años estaba medio abierta entonces yo la recupere llevo cuatro años aquí tengo un niño de diez años otra niña de cuatro y ahora una bebé de treinta días yo he estado pidiendo alquiler en alquiler social con con Bankia porque era de Bankia ahí luego se suspendió el juicio me tiré aquí lo que me he tirado inhala ahora es como no han podido hacer nada pues lo han vendido a un fondo de pisos y nada M Hadid ni ahora pues me quiere tirar me quieren echar en la yo me puso en propietarios

que me pusieron el piso en alquiler que que yo no me negaba a pagar un alquiler ya es que él en ningún momento les conté mi situación que estoy con tres niños no tengo a nadie estoy en la calle como quien dice y a él eso les da igual vale eso me da igual yo no quién no voy a ceder tengo un alfiler es lo que me ha dicho la única respuesta de él es que no quiere no tiene no él no quién consiente que darlo estos niños en la calle que yo no sé cómo va a poder dormir por las noches que yo no sé cómo va a poder dormir estando tres niños y una niña de treinta días en la Paris y un niño de diez años una niña de cuatro