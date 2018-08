El viaje de la cocaína: Perú, Brasil y Bolivia

Voz 3 00:00 el libro de coordenadas un programa de la Cadena SER IVIMA las

Voz 4 00:28 doce grados sur setenta y cuatro grados oeste Valle del Brasil Perú

Voz 5 00:38 donde se produce una parte de la cocaína que se consume en el mundo la mayoría de los peruanos el VRAE es zona roja un lugar al que nadie debería venir un vaya sin ley donde se produce el veinte por ciento de la cocaína mundial cómo se trata en la cocaína en este

Voz 1715 00:53 Valle del VRAE a qué huele huele tan

Voz 4 00:58 de la droga

Voz 6 01:01 la gasolina quería hacer eh ayuda este

Voz 1715 01:04 a San cuchara para que los cocaleros que trabaja en en el campo recogiendo una planta

Voz 7 01:10 como en el caso mío tengo cuatro hijos una hija que está fuera del país se fue porque se fue se fue porque me dijo un día una nuevas a poder mantener

Voz 3 01:33 libro de coordenadas primera página

Voz 1933 01:35 Perú es el corazón mundial de la producción de cocaína bajo la protección de la espesura de la selva Se realiza todo un proceso que comprende desde la recogida de las hojas de coca en las plantaciones por campesinos que apenas cobran quinientos euros al año hasta su procesamiento y tratamiento con gas Molina lejía incluso orina de los propios cocineros un recorrido por las mafias los cultivos y el proceso un mercado bajo un gobierno que trata de combatirlo un tráfico que puede llevarte a la muerte en las fronteras peruanas desde laboratorios secretos la coca hace un viaje entre narcos sicarios y militares Portillo Rau en avión al pasar la frontera la droga multiplica su valor son las mafias locales las que se encargan de su distribución desde la jungla los correos humanos tratan de colar la mercancía y evitar a los garras la élite policial que pretende atrapar los a toda costa de la mano de David vería en recorremos una estructura jerarquizada desde el campesino que recoge la hoja hasta el más alto capo de la droga en el camino asesinatos mutilaciones y ruptura de familias cualquier cosa vale en el negocio más rentable Easy normas del mundo

Voz 1715 02:58 este es un viaje al origen del negocio de la cocaína uno de los lugares más peligrosos de Perú y una de las zonas del planeta donde se produce una mayor cantidad de esta droga en el valle del VRAE es una de las zonas más pobres del país hasta el año dos mil seis esta zona de Perú estuvo al margen del control gubernamental

Voz 3 03:18 narcotráfico tráfico es la principal fuente

Voz 4 03:28 la gente víveres no indirectamente está relacionado

Voz 11 03:36 mi objetivo es tratar de entender cómo funciona este negocio y sobre todo encontrarme cara a cara pueblos hombres que nutren de cocaína al mundo

Voz 6 03:46 ya tocado ir muchas veces por esta carretera Tamara esta carretera esto que es un derrumbe tanto derrumbes mira tú esta semana está viviendo fuerte mira la cómo se cae las piedras digamos decir puede caer igual que venimos roscón empujaba

Voz 3 04:18 la carretera se ha ido poniendo cada vez más difícil

Voz 11 04:22 por estos visitan parados me han dicho que hay una

Voz 3 04:25 una piedra gigante en el camino su sitio imposibles ha resultado ser bastante más que una que una rosa

Voz 11 04:50 empiezo a entender por qué el narcotráfico ha encontrado un santuario en este lugar dejado de la mano de Dios

Voz 3 05:05 el viaje el corazón del voy es una auténtica carrera de obstáculos

Voz 1715 05:12 derrumbes que bloquean carreteras vías de comunicación precarias y el riesgo de caer en una emboscada sufrir uno de los asaltos de grupos armados de la zona

Voz 6 05:24 ha sido cincuenta mil y que pase cuanto antes

Voz 3 05:30 saltan a cinco ahí hasta veinte saltando

Voz 13 05:34 todos

Voz 6 05:35 amado cuando te pone

Voz 5 05:42 era nuestro guía nervioso le pone a uno

Voz 6 05:45 más que nervioso estamos entrando en una zona crítica más me piedras o troncos en la carretera se nos hermano ahí viene como Alberite punto

Voz 14 06:04 eh

Voz 3 06:14 estoy colisión y Normaa nos estamos tranquilos

Voz 15 06:24 se trata de seis a diez de la noche

Voz 5 06:28 Nos hemos librado

Voz 11 06:29 por el asalto pero lo difícil empieza ahora aquí en San Francisco en el corazón del VRAE vamos a tratar de que el narco nos abra sus puertas me pregunto siempre toda esta gente que nos observa

Voz 3 06:44 habrá alguno de ellos

Voz 11 06:47 ceviche ha hecho llegar nuestra petición Si desconfían de nosotros de los gringos este viaje terminará antes de empezar

Voz 3 06:55 pues están fijando donde estamos quiénes somos como averiguando de dónde venimos y realmente estamos dices que usted igual no cree que somos periodistas

Voz 16 07:07 bueno

Voz 1715 07:26 David vería hola hola qué tal

Voz 0172 07:28 esta cuéntanos David cómo es ese valle del brazo

Voz 1715 07:31 y cómo fue el viaje nada sencillo por otra parte que tuviste que hacer hasta llegar allí

Voz 0172 07:35 bueno pues el cómodo en un lugar remoto de difícil ha sido uno de los bastiones históricos de la guerrilla de Sendero Luminoso y este es un hecho fundamental para entender esta historia porque esa guerrilla de Sendero Luminoso con su violencia y la violencia del Estado también que trataba de luchar contra Sendero Luminoso provocó una serie de desplazamientos de gente durante los ochenta a los noventa en todo Perú alguna de esa gente se refugiar no en el en el valle del VRAE donde no tenían la verdad muchas muchas forma de de sobrevivir una de las formas que tenían plantando Coca Esa Coca en en Perú tiene una característica especial que no tienen lugares como Colombia en Colombia es completamente ilegal cultivar hoja de coca pero uno en Bolivia tampoco porque existe un uso hace ancestral un uso que viene pues desde las civilizaciones brinca chicas que tiene que ver con mascar la coca no pues para como vigorizar ente como forma de prevenir el mal de altura o de combatirlo bueno un montón de usos que tienen toma normalmente por cierto en forma de infusión o mascando pero en Perú pues como como existe ese ese uso tradicional la el combate contra el narcotráfico en la erradicación de la hoja de coca que por ejemplo se produce en Colombia pues no es tan sencillo porque los cocaleros algunos tienen permisos de legales para cultivar la hoja otros no pero la diferencia es un papel entonces no existe una red de erradicación y como tal en muchas partes de Perú en alguna sí pero en el VRAE hasta el momento no se ha hecho allí sobrevive además un un reducto de lo que fue la guerrilla de Sendero Luminoso que ahora mismo se educa se dedica sobre todo a proteger las las rutas de transporte de de la coca no es un lugar pues como muchos que hemos visto en todas las clandestino pues dejados de la mano del Estado ir ahora mismo es un lugar que se puede contar entre las mayores concentraciones de cultivos de hoja de coca del mundo hay unas cuarenta mil hectáreas sembradas en el VRAE cuando hace unos años cuando nosotros estuvimos allí eh en Colombia pues no se había producido unas erradicación es muy fuertes ese cultivo se desplazó a pero ahora Colomer ha recuperado pero el VRAE sigue siendo un lugar de cultivo fundamental ir allí los cocaleros además pues tienen una bueno por su pasado que tuvieron que resistir a la violencia de Sendero hoy informaron algunas formas de autodefensas campesinas pues están armados Si están dispuestos a defender a toda costa sus cultivos porque muchas veces es la única manera de subsistir en un lugar donde no pueden cultivar otra cosa lo que cultiven cualquier otro cultivo se lo tienen que comer porque no tiene comercio porque sacar ese culto tuvo del Valle hacia los mercados es completamente inviable no es rentable por eso defienden de una manera tan tan tan decidida su copa

Voz 1715 11:18 llega el momento de visitar el lugar en el que se comienza procesar la cocaína el reportero de The y Max acude a un lugar de la selva donde los productores de esta droga tienen la infraestructura con la que empiezan a tratar la hoja de coca

Voz 18 11:32 aquí en esta charca en medio de la selva empieza todo Caín que por seguridad no nos muestra su rostro ni su verdadero nombre transforma cientos de kilos de hoja de coca en pasta base una especie de harina que ya es en sí una droga pero que sobre todo servirá para fabricar después la cocaína

Voz 19 11:52 para la que se pisa la la hoja a refrescar un poco este de masajes que darle masajes algo claro

Voz 3 12:10 qué es esto

Voz 4 12:13 Luzardo como este de la que se echan nada visto ahora fechas lejía

Voz 3 12:32 qué le hace la energía

Voz 20 12:34 que se cocine la hoja eso el tema será más

Voz 6 12:36 el tema de hoy

Voz 3 12:42 vale la ganancia te cuanto saca

Voz 21 12:46 mil quinientos goles

Voz 4 12:48 tengo unos ochocientos todo lo que estoy más millonarios todos los grandes que compran con una droga que los procesados ellos Enriqueta

Voz 19 13:02 vamos a hacer es darles su bestia lusa y a su pecho a orinar fiche por qué que eso tramas este más sabor a la droga la sabor igualito echara la sopa dos pobrecitos Potito no lo he dicho es no

Voz 22 13:23 me entiendes entiendo entiendo lo explica uno para salir para ir a orinar por ahí

Voz 24 14:04 no pero Deco

Voz 0172 14:14 coordenadas Pedro Blanco

Voz 1933 14:22 la cocaína es una mezcla de luz natural

Voz 1715 14:25 otros condimentos algunos de lo más peculiar como broma como técnica estos trabajadores de la coca orinan en esa piscina para darle su toque personal

Voz 4 14:39 a qué huele que huele tan droga a drogas entendió hablar de la droga tiene alguna sustancia además ahí dentro teórica ido tendiendo la gasolina quería hacer hay mira este pasan cuchara parques explicó a Julia coagula cómo adjudica Cobo que eso te Calais que sí pero con leche no con gasolina no te has ido igual similar presidía aspectos

Voz 19 15:19 qué es eso es el ex casi todo Cal no parece que estoy haciendo me parece complicado todo el proceso no sí pero es así

Voz 26 15:34 uno mismo en ventas inventar como y otros países inventan cómo fabricar un carro un avión anciano ustedes cimenta en cómo hacer como la inventa

Voz 4 16:01 ahora sí terminado

Voz 19 16:03 es la pasta base que que de que qué van a pensar de ustedes las personas que me han este reportaje

Voz 27 16:16 bueno en la central una mal de mí

Voz 6 16:20 pero la gente esto ermita

Voz 16 16:29 David escribirnos

Voz 1715 16:31 lo de la Selva en el que se empieza a procesar la cocaína que tú visitas en este reportaje

Voz 0172 16:37 para elaborar la cocaína hace falta dos procesos de la hoja se saca la pasta base de cocaína necesitas unos doscientos kilos de hoja Si la hoja es buena Idle en el VRAE lo es si alguna se considera una de las mejores hojas de coca del mundo para producir cocaína porque tiene una alta concentración de Alcalá de porque dan allí las condiciones climáticas y de suelo mejores para el cultivo de la hoja como decía con doscientos kilos de hoja mediante un proceso de maceración una especie de piscinas que ellos llaman Pozas en pues eh extrayendo el Alcalá vive pues echándole gasolina queroseno algunos aditivos se extrae la pasta base de cocaína que no es cocaína que es una droga ya muy potente en sí misma de esa pasta base de cocaína de cada kilo de pasta base que normalmente se comercializa entre uno setecientos y ochocientos dolares se sepa por un proceso posterior se saca clorhidrato de cocaína que es lo que nosotros conocemos como cocaína propiamente dicha si la pasta es buena va a mermar muy poco en el proceso de elaboración de clorhidrato a veces ni entre un ocho y un quince un veinte por ciento si es peor pues más pero ahí en el VRAE es muy buena lo como hacen estos procesos clorhidrato pues ha variado mucho es difícil encontrar grandes laboratorios de para elaborar el clorhidrato de cocaína es más bien una cuestión artesanal entre otras cosas porque Perú se ha caracterizado sobre todo por la producción de pasta base no tanto de clorhidrato de cocaína se hace y a veces pues no es también la comercializan y hay mucho tráfico denso pero fundamentalmente los peruanos han conformado con ser proveedores de pasta base de cocaína que por ejemplo se iba mayoritariamente a Bolivia donde están algunos de los que se consideran mejores químicos en la elaboración de el plomo hidratos de cocaína a partir de la pasta base peruano los peruanos son un caso muy curioso dentro de la cadena el narcotráfico precisamente por eso porque en un mundo marcado por la ambición donde es difícil encontrar a gente que ese conforme con lo que hace ellos han sabido quedarse en el estadio que dominaban que es producir pasta base de cocaína algún algún algún punto en clorhidrato pero no han intentado disputar y su lugar a los colombianos a los mexicanos y por eso no se ve tanta violencia como se ve en los otros países que sí tienen concretamente en el narcotráfico pero que ese narcotráfico generan más violencia

Voz 28 19:41 mira eh

Voz 1715 19:53 un en el negocio de la cocaína los grupos de narcotraficantes llevan la mejor parte David vería I'm visita a dos recolectores de Coca una mujer y un hombre que viven en condiciones de extrema humildad

Voz 29 20:06 cuánto gana usted es aquí con la coca estará con decidido al año tienes mucho como quinientos euros

Voz 8 20:20 una vez

Voz 11 20:22 de

Voz 3 20:24 siempre no se sale ampolla cambia

Voz 20 20:33 qué le diría usted a la gente que piensa que todo el mundo que se dedica a la coca pues tiene dinero porque luego me en cuanto cuesta la droga hay almendras cualquier cosa qué les diría esa gente que piensa que por el hecho de cultivar hoja de coca Agustí pertenece digamos de alguna manera al narcotráfico

Voz 30 21:05 sí

Voz 20 21:06 las cosas

Voz 31 21:09 sí

Voz 3 21:19 cuánta producción del VRAE usted cree que se va a un mosso digamos tradicional cuánto se va a un uso digamos más este mercado negro

Voz 7 21:29 exactamente nuevos sabría responderles esto no no nunca he pensado en eso lo que hacemos es de que personas que vienen a comprar coca no no no preguntamos adónde llevan la cosa que nos solicita la venta lo vendemos a cualquiera que vengan

Voz 32 21:49 no comprarme Esther cosa inédita sufrido bastantes por lo que tiene que utilizar la leña entonces puede mero difícil tenía que comer la comida Armero día frío pero bueno hice todo lo posible para poder comprar esta cosa bueno al menos vengo caliente mi comida ya mucho más rápido no es humano

Voz 33 22:16 cuando ustedes ve que han de que algunas partes se identifica

Voz 3 22:21 la hoja de coca con la cocaína con ladrón que piensa usted que les diría a esas personas

Voz 7 22:26 la coca nosotros lo vemos como un alimento o algo que puede ser provechoso para el ser humano no porque esta hoja sagrada tiene catorce componentes de los catorce componentes uno solo es al calor aire Osés la droga

Voz 32 22:40 tres es vitamínico propio cínico de alimento para poder para para Long

Voz 5 22:46 pero también es cierto que los datos indican que de aquí sale gran parte

Voz 32 22:49 te de la cocaína que consume el mundo

Voz 7 22:53 cómo se siente usted al respecto si nosotros abramos Coca no es para el narcotráfico sino es para sobrevivir eso quién quién es para poder mantener a nuestros hijos como en el caso mio tengo cuatro hijos una hija que está fuera del país se fue porque eso fue se fue porque me dijo un día

Voz 32 23:16 no vamos a poder mantener unos ser de uno no hasta conmigo

Voz 1715 23:30 como eran David las condiciones en las que vivían los cocaleros a los que visitase en tu viaje

Voz 0172 23:36 pues la mayoría de los cocaleros viven en unas condiciones de pobreza absoluta quién piense que todos aquellos que se ven involucrados en algunas algún estadio de eso que llamamos narcotráfico pues se hacen ricos pues no es así por qué quién cómo pasa como en todas las economías en todos los productos que más para abajo está la Cadena o más al principio es el que menos gana un agricultor que que cultiva trigo de lo que luego nosotros vamos a pagar por el pan el se iba muy poco pues lo mismo pasa con la con la cocaína Icon en campesino cocalero viven en condiciones de pobreza normalmente en lugares como el VRAE son mini fondistas la mayor parte de ellos no tienen más de mí ya hectárea o una hectárea de tierra es lo que tienen todo lo que tienen en el mundo si plantan otros como decía antes implantan otros otros cultivos pues lo único que pueden hacer es comérselos porque si tratan de comercializarlos pues el precio que tienen que pagar para transportar esos productos a los mercados India baliza sabemos rentable en ese sentido pues están atrapados en esa lógica eh son gente que defiende que lo que ellos hacen no es narcotráfico que yo sólo cultiva hoja una hoja que para ellos además es sagrada por las connotaciones de la que hablábamos también antes no de esos usos ancestrales y que bueno pues que estarían encantados de vendas la al Estado a un buen precio para que se use a de modo tradicional pero bueno pues también vienen unos narcos que se la compran Ny ahí lo hacen a veces a mejor precio y sin hacer tantas preguntas normalmente esos campesinos además pues en el pueblo en el que vivan pues si todos si la mayor parte de ellos cultiva hoja de coca normalmente uno dos de ellos se dedican a procesarla luego en pasta base para poder aumentar un poquito el el valor de lo que entregan nos meten ya en la elaboración de hidratos eso no no ocurren son para otro tipo de personas lo los que lo hacen

Voz 34 26:12 no

Voz 3 26:15 tras ser libro de coordenadas

Voz 1715 26:22 la historia de este valle escribe también con la sangre derramada por años de violencia el reportero de The IMAX se cita con uno de los comités de autodefensa que opera en la zona grupos de campesinos que decidieron armarse para luchar contra Sendero Luminoso

Voz 35 26:35 cómo empiezan a lucha como son esas prime los tiempos pero Sendero empezó matar a unos pueblos arrasar la gente ver a tu padre muerto ver a tu hermano quemado ver a tu sobrino degollado eso no tiene alarma David era unos sanguinarios eran personas que no que no creía en nada no

Voz 3 27:12 todo eso son víctimas de la masacre

Voz 38 27:19 el ejecutor del Bray pensaba en que tenga armas en defensa propia gracias al auge coca

Voz 35 27:29 se compró municiones y armamento toma esto pacifica viviera más tranquilo eso noticia la cosa

Voz 39 27:50 estamos esperando saber dónde vino al colectivo

Voz 40 27:55 exactamente uniformados y su armamento

Voz 11 28:01 hoy las autodefensas ya no luchan contra Sendero los comandos campesinos que ayer pacificar un el Valle de bicoca hay sangre ahora se dedican a labores de vigilancia una especie de Policía Armada aquí hace de las Autodefensas un auténtico ejército en estado

Voz 20 28:23 en su momento la colocan financió su lucha hoy en día que supone la coca para ustedes

Voz 35 28:30 la el la coca para nosotros hoy en día es nuestra vida por qué porque educamos a nuestros hijos comemos

Voz 20 28:44 escuchamos algunas noticias de que el Gobierno ha empezado a preparar a grupos de radicales en otras partes del país preparando para venir aquí me gustaría mandar algún mensaje al Gobierno ya a esas personas que podrían venir aquí a erradicar

Voz 35 28:57 daría este mensaje David que piense que daño están haciendo matando de hambre a niños a madres estudiantes la vid hay muchos comandos que han muerto y sus hijos abandonados a veces uno tiene estas lágrimas no por ser maricón sino no te da pena cuando tú visitas como se encuentra hoy en día Maduro sin conocer a los padres a cambio de nada ha luchado su padre todavía encima le quieren amenazar quitarle su su Coca

Voz 20 29:41 gente agraviada que habla de que en último término no se dicen me pero a mí me van a quitar la coca les defenderse incluso colas armas usted qué piensa

Voz 35 29:56 si me quita implantación de coca con que puede dar sustento a mi mejor que ni más pues me me me pararé y frente a mí Coca mejor que me mata todo para no ver a mi hijo sufrir de hambre

Voz 1715 30:22 seguimos avanzando David vería in ha sido citado de noche llevado de viaje hacia un lugar desconocido de nuevo la selva de nuevo un claro en el que los químicos de esta organización empiezan a procesar la pasta de la cocaína

Voz 19 30:48 cielo pasta básica

Voz 29 30:53 es habitual que profesión así en el medio del monte una casita sin unos un algo

Voz 43 31:01 porque sido el pueblo la gente acude

Voz 19 31:07 por tu programa

Voz 29 31:12 usted cuánto cobra por Ortiz reforzando Lesbos diez dólares por kilo y cuando les procesa del virus así doscientos dólares unos veinte kilos de cocaína

Voz 22 31:34 qué es lo que va a hacer ahora vamos mostró el curso alcohol o Podemos tal vez lo producto

Voz 29 31:47 pasaría usted si si por alguna razón mal lograse la mercancía que cubrir después de confianza la confianza es importante en este trabajo

Voz 22 32:03 en un

Voz 8 32:06 no

Voz 19 32:14 si tuviera que explicar a la gente que está viendo este programa porque hace lo que hace

Voz 22 32:20 desde mil como nunca he estado más de no tuvo hurgamos el motivo otro opción pueblo promocional en pueda estudio

Voz 29 32:39 si no hubiese pasado eso dijo que le hubiese gustado hacer qué ha hecho para lo que estudio

Voz 44 32:51 cocina

Voz 45 32:56 uno de Ubud

Voz 46 32:58 eh

Voz 29 33:00 que en ese sentido no supo

Voz 46 33:03 de la que perdura sueños

Voz 48 33:14 esto ya

Voz 3 33:24 tres hecha

Voz 29 33:35 y ahí va a salir la cocaína

Voz 5 33:38 yo no hay nada más que hacer ella

Voz 3 33:44 esto es es cocaína

Voz 29 34:08 cree que le ha salido buena como lo sabe cómo nota y a los noto Spirit bríos

Voz 20 34:31 es siete ocho euros para el cocinero de algo que cuando llegué a las calles de Europa pura sesenta mil euros y cortada

Voz 33 34:46 al doscientos

Voz 1715 35:03 y llega el momento de conocer a uno de los sicarios que impone la ley de la coca en el Bra en David vería in conversa con un hombre que se oculta tras un pañuelo que no Nieda el orgullo por el trabajo que desarrolla

Voz 49 35:19 espacio no es fácil

Voz 4 35:26 cuando ellos

Voz 21 35:36 qué agudo de crecer de lo que me creo tibetano pensión de gestores

Voz 4 35:45 la sensación de poder y una cosa cuánta gente has matado el montado

Voz 21 35:56 como dieciséis quince

Voz 3 36:01 estoy seguro de que recuerdas muy bien aquel día en que a vez cuentan cómo fue

Voz 21 36:06 fue una ciudad harta que estará peleando por entrar pero no fue accidental esta muerte que provoca porque estaba asustado dándole de aquí

Voz 50 36:20 reprender me salto para quitarme la RMI lo disparé

Voz 21 36:28 dudo mucho miedo mucho miedo

Voz 50 36:33 de eso esa aprendía Matarí ya no tuve miedo

Voz 4 36:38 háblame de tu primer asesinato por encargo

Voz 50 36:42 una persona a mí fue fue luego los error la mercancía del encargo era darle con la sí que llevar a un sitio más silencio recordarle lo que estoy matando

Voz 4 37:04 aquí en el VRAE cuando alguien se tuerce como se le mata

Voz 50 37:11 los cortan los pies Tomás lucha en gasolina tengamos vivo vivo comúnmente a que volverá a la gente le gusta que trabajen el recto sin trampas sin engaños en mil quinientos dólares dos mil dólares

Voz 21 37:46 digas bueno es lo que hay osea que enfrentan conmigo es enfrentarse con el mismísimo arte

Voz 1715 38:05 así que Dabiz otra vez un sicario y otra vez como en otras historias que ya has contado en este libro de coordenadas otra vez la violencia en torno al mundo de la droga

Voz 0172 38:14 pues a los sicarios son un tema recurrente en clandestino pero este sicario que entrevistamos en este capítulo en particular fue uno de los que más nos marcó a todos a todos los que formamos el equipo de clandestino quizás por cómo se expresaba quizás porque empezó a esa entrevista pareciendo un asesino letal y posteriormente se fue desnudando en la persona que hay detrás de las asesino una persona que soñaba con el abogado eh pero que bueno pues las circunstancias de la vida lo arrastraron a convertirse en un las circunstancias en las decisiones que el tomo pues lo arrastraron a convertirse en un asesino a sueldo él no empezó matando queriendo a todos sin querer por un accidente llegó una pistola a para amenazar a un para amedrentar a un muchacho que él estaba intentando seducir o quitar la novia es el novato ir bueno pues eso ya de alguna manera le hizo ponerse en una situación en la que ya era conocido por eso oí Il pues una cosa llevó a la otra pero fue interesante ver cómo esa persona todavía se preguntaba si había vuelta atrás si nosotros creíamos que se podía desandar el camino cómo ves al mismo tiempo una persona que no duda en contarte los detalles más escabrosos de sus asesinatos por otra pues no deja de ser una persona que trata de ver si subir los errores que ha cometido en la vida tienen vuelta atrás fue como digo una una revista de una entrevista muy impactante

Voz 52 40:15 a tu oh

Voz 1715 40:29 la cocaína sale de Perú a través del aire un intenso puente aéreo entre ese país Bolivia el reportero de Dimas conversa con uno de los pilotos que transporta ladrón

Voz 35 40:38 a la cocaína pasaportó cuerdas pero el mayor flujo que se está produciendo en este momento es a través del puente aéreo hacia Bolivia

Voz 20 40:52 en la zona de frontera Peruano Boliviana hay una cultura de contrabando entonces han surgido una serie pistas clandestinas

Voz 35 41:01 y ahí estoy tráfico de que hacen avionetas bolivianas que vienen desde Santa Cruz hasta el pero que tiene un

Voz 19 41:09 la capacidad de carga de trescientos a cuatrocientos cincuenta kilos de droga por vuelo contraer eso hay que hay que trabajar

Voz 11 41:19 los narco vuelos han conseguido convertir al VRAE en el mayor suministrador mundial de cocaína vas dabas un trasiego constante de avionetas que usan cualquier claro abierto en la selva para aterrizar por muy suicida que veces sea la operación se habla de entre cinco y siete vuelos diarios he viajado hasta Bolivia para conocer a uno de esos pilotos que cruzan la frontera con la bodega vacía para llenarla en el VRAE con trescientos kilos de droga una mercancía que si llega a Europa o a Estados Unidos podría valer más de veinte millones de euros

Voz 27 41:53 cuánto podría haber cobrado fueron viaje treinta treinta mil dólares

Voz 53 42:00 me dan ahí en la mano y por lo tanto

Voz 27 42:05 cómo se siente uno con treinta mil dolares en la mano una responsabilidad porque no tienen que ver por el centro a la gente una plata fácil

Voz 54 42:19 como frase uno

Voz 27 42:29 tras esa municipio Ramis midió la mi derecha sombrío lo iba Samir la obra hombre quiero que aquello para ella yo soy por de gente hombre yo retomo protegiendo yo suelo esto no

Voz 11 42:49 los narco vuelos salen de regiones bolivianas como Santacruz vuelve ni zonas ganaderas despobladas donde hay centenares de aeródromos privados Montroi desde allí vuelan hasta las pistas clandestinas del VRAE el Ejército peruano en su lucha contra lo que ellos llaman el narcoterrorismo patrulla el valle para romper la ruta de las avionetas la droga

Voz 4 43:13 la Leele debatirlas en vuelo

Voz 11 43:15 es impide capturar las entierra detectar y neutralizar los cientos de pistas que hay en el VRAE

Voz 27 43:22 mucha siente bastante bastante nervioso por el peligro que conlleva esta situación

Voz 3 43:30 a bien

Voz 21 43:34 hay entre la nouvelle Bruce Lee

Voz 27 43:39 avisé que yo disparaba pero ella supo

Voz 32 43:41 también que no puede

Voz 27 43:43 no puede decir porque la de los propios pero poco más tanta duda no que la vio una falla que que no se puede hacer una emergencia porque no hay donde son fríos el va ser entonces si rabioso más allá de la muerte de asegura está pasando acompañado si se muerta

Voz 33 44:18 está ahí como son de esas pistas por supuesto horrible porque las preparan que yo

Voz 3 44:26 una semana al te veo sin Border que dándole para poder aterrizar

Voz 33 45:03 una vez en tierra que sea ese déjate se coge

Voz 27 45:06 te deja ver ese ronco que la Liga se pasa muchas cosas por lo que si orquesta eh esperando me solamente era para sacarle el dinero a matarme que si las personas que están encargada del despacho hasta la propia la poca gente que tasas y aprenden ya trazando tierra dispara que puede correr depende o se disparan depende el curso que lo pero son

Voz 3 45:41 usted pues se expone a que le maten a tres disparen a que se le caiga al avión que le haces

Voz 57 45:47 mira adelante humano

Voz 27 45:52 un poco atrevido se en ese aspecto una vez que sale bien intenta Sirius así lo permite es como una bendición veo cuando de sido también la risa ahí en el momento en que como Desire o lo dejó

Voz 58 46:22 hombre mato

Voz 1715 46:32 tras días para el tráfico de cocaína son mucho más sufridas se conoce como el tráfico hormiga hombres que atraviesan a pie los Andes llevando consigo paquetes de droga

Voz 11 46:42 hábleme del viaje

Voz 19 46:44 Del Valle es un camino duro y y nosotros tenemos diez ladrones por sales asaltan les quitan la droga mata Illes con piensa usted dijo que sí

Voz 59 47:09 porque volcada lo pagas

Voz 19 47:13 siendo un kilo que está aquí hice ponen el otro lado siguen siendo las cien dólares ladrón que usted transporta sabe donde acaba así que ruta sigue

Voz 59 47:23 a va Bolivia todo esto el comercio del braille

Voz 19 47:27 ya

Voz 11 47:31 tres mochileros para transportar doce kilos de droga un total de trescientos euros de ganancia para cada uno Ése es el precio por el que cientos de hombres como Abel arriesgan su vida para sacar la cocaína del VRAE en su camino hacia Bolivia

Voz 19 47:50 das tienen llevar unos dieciocho mil euros en droga para basado en el que matan a la gente para arrogarse

Voz 11 48:03 para tratar de reducir los riesgos al máximo los hombres de Abel siguen una estrategia clara cruzar la cordillera en el menor tiempo posible no hay lugar para el descanso los mochileros caminan de día caminan de noche un viaje que tratan de hacer en menos de una semana en la velocidad puede significar la diferencia entre la vida y la muerte cuántos amigos ha perdido usted en esta ruta

Voz 4 48:38 ocho ocho amigos yo yo yo perdí

Voz 7 48:43 el momento en que pasó más miedo cuál fue

Voz 4 48:46 y eso que a uno lo tumba

Voz 59 48:48 los que hablaron con cuchillos lo ha comentado para guitarra drogas ser los aquí los animales de la Cumbre de las comido todo Piedrahita piedrecitas llegar más alto de su visitas

Voz 1715 49:09 cobija es una de las localidades más relevantes en la ruta de la droga y hasta allí viaja el reportero de Imax para conversar con Boris el ex periodista experto en el mercado de narcotráfico en ese país

Voz 32 49:20 Boris cómo funciona aquí el narco cómo funcionan las cosas mira

Voz 60 49:25 pero podremos decirle para simplificar es la materia prima

Voz 53 49:28 pero acá ya se genera a la economía del producto elaborado no

Voz 60 49:32 entonces aquí si disputa por las líneas de mercado hay disputada por quién va a tener acceso a las organizaciones que entonces la violencia que se genera en Cobija es un reflejo de esta situación

Voz 3 49:43 el arco de aquí de Cobija Boris es muy violento

Voz 19 49:47 aquel narco es muy violento cada vez hay más ajusticiamiento frecuentar secuestro tortura

Voz 53 49:52 la violencia va para en crecida tú cómo crees que no es cómo crees que confían desconfía que garantías no son la primera garantía es eh que no sabemos si la cara que les distorsiona hemos la voz para pedir si cometemos un error están entregados

Voz 11 50:14 Boris nos pone en contacto con Samuel un arco con más de media vida de tráfico en la frontera esta noche va a adentrarse en una trucha un camino abierto en la selva a fuerza de machete para encontrarse con los mochileros peruanos que traen la droga

Voz 53 50:31 cuáles son los peligros de una trucha si te sorprende nosotros faltan P se ha visto en alguna situación en la que he tenido que no sé si quiere contarnos algo al respecto no

Voz 11 51:20 me dirijo con Samuel a presenciar un intercambio de cocaína en algún punto de la frontera

Voz 19 51:27 cómo empezó usted listo catorce años pero tomos no soy jóvenes quince dieciséis años

Voz 53 51:38 hablábamos en Praga recoge así fuimos creciendo ID esos cinco seis cuántos están vivos ahora solo

Voz 34 51:57 el número conductores meses

Voz 1715 52:02 toca hablar con un arco con uno de los que acumula más años de actividad en esa zona fronteriza de Bolivia

Voz 3 52:15 qué tiene esta vida aquí atrae tanto placer

Voz 53 52:21 un adrenalina a muere no lindo entonces yo soy uno se acostumbra ser tipo de vino ya no te importa así si INCIBE mata la uno a tu lado que se muera te vuelve corazón de piedra ICO usted a tener el corazón de piedra tenía mi familia me medio dentro de mí yo alguien eso a lo que él nunca lo haría pero no a que se refiere su hijo es adicto ácidos por qué me levanté la vista al cielo porque había mio en el suelo cómo fue ese momento muy difícil muy duro no quería matar

Voz 32 53:25 salir como loco como lo intuido cuando

Voz 53 53:28 en fin me mire por lo menos feo para acabar quería aceptar muchas veces cometemos errores pensando qué hacemos todo bien poner el dinero el lujo yo quisiera que no pasa ahora conmigo otra familia quisiera que que se dediquen a su hijo el gran escollo en esta enfermedad

Voz 18 54:34 en pero en un laboratorio de cocaína conocía un químico que soñaba con ser chef pero en vez de ceviche cocinaba droga porque tuvo que abandonar la escuela de gastronomía cuando su hija enfermó de tuberculosis conocí también a un sicario cuando era niño soñaba con ser abogado pero un día llevo una pistola al colegio para asustar a un chaval que anda presumiendo a su novia la pistola se disparó sin quererlo Se vio al otro lado de esa línea que divide a los que han quitado una vida de los que no pensó que ya que le llamaban asesino quizás debería hacerlo cobrar por ello conoció un campesino que cultivaba Coca soñaba con cultivar cualquier otra cosa cualquiera que le permitiera sacar adelante a su familia con la media hectárea de tierra que era lo único que poseía en este mundo cualquier cultivo que tuviera aprecio y que pudiese pagar el coste de transportar la cosecha del valle perdido en el que vivía a los mercados pero aquel campesino seguía cultivando Coca porque hasta un analfabeto como él sabe que en economía los milagros no existen conocía a estas y a otras personas que habitan los diferentes estadios de eso que llamamos narcotráfico no se parecían mucho a los narcos de las películas eran personas normales con sueños y aspiraciones normales que por una razón u otra terminaron viviendo al otro lado de la ley personas que me hicieron preguntarme por el peso de las circunstancias por el espacio que ocupan las elecciones que hacemos en la vida preguntarme si nacemos o nos hacemos preguntarme qué sería yo si me hubiesen parido en aquellos valles olvidados sería también narcotraficante no eran personas diferentes a mí querían a alguien y alguien les quería a ellos quizás la única diferencia sea que yo vivo en un país donde si uno quiere dedicarse al narcotráfico tiene que cruzar tantos puentes mentales inmorales que termina convirtiéndose en lo que los antiguos griegos llamaban un idiota es decir en el que vive al margen de la sociedad Ellos sin embargo viven en lugares donde no hay que cruzar ningún puente donde el idiota es el que no se de al narcotráfico