Continúa la investigación sobre la muerte violenta del concejal de IU en Llanes

Voz 1826 00:03 no es por un motivo ocioso vamos a acercarnos hasta días a Yanes allí ya saben las diligencias siguen abiertas en el Juzgado de Primera Instancia sobre la muerte violenta del único concejal de Izquierda Unida de de ese municipio cuyo cadáver fue encontrado en la madrugada del jueves en un camino rural a unos trescientos metros de de su casa el informe preliminar de la autopsia ha confirmado que Javier Hardy de cincuenta y dos años falleció por varios golpes en la cabeza a esta hora de la tarde nos escucha el alcalde de Llanes Enrique Riestra alcalde qué tal buenas tardes hola buenas tardes primero el lo en lo personal usted cómo está viviendo todos estos días estos momentos que imagino deben ser durísimos

Voz 2 00:58 una mi lo oí eso es muy duro vivir estos momentos la verdad

Voz 1826 01:02 porque usted era amigo personal de de Javier

Voz 2 01:05 bueno nos conocimos en estos últimos tres años si tenemos muy buena relación in vivo El trabajábamos con codo y luego estos esta estos hechos se aferraron a todos pues sin palabras

Voz 1826 01:19 porque además han sido estos tres años en los que han compartido equipo de gobierno en el Consistorio han sido tres años además políticamente muy duros también

Voz 2 01:29 si no fue nada fácil después de veintiocho años de un gobierno monocolor pues pues como os podéis imaginar pues no es no es fácil porque porque hay muchas rutinas y muchas muchas alfombras que elevan en dari y entonces todo eso genera mucho mucho revuelo pero bueno si se ha estado trabajando sabíamos dónde nos enfrentábamos así seguimos en ese en ese camino pero pero bueno sin ser de fácil es más que eso que pues no deja de ser un un municipio municipio más con con sus problemas y sus virtudes así que esto es esto pasa en toda lógica básicamente

Voz 1826 02:09 claro una cosa es el fragor de la batalla política difícil sobretodo en estos tres años en cuanto a la vida la vida civil para entendernos hay en Llanes es un municipio tranquilo nadie no sé usted por el conocimiento que tenía de la vida que hacía Javier los esperaba nadie nada absoluta nada nada parecido a esto

Voz 2 02:32 por supuesto por supuesto que nadie se lo esperaba y bueno estamos a la espera de que la la Guardia Civil a su trabajo como sea que haciendo muy concienzudamente y igual a todos esperando que que esto pueda pueda acabar con con la justicia detrás que es lo que lo que en estos casos es fundamental ahora que llegan los hechos acabar

Voz 1826 02:51 sí porque usted como como recuerda la investigación está en manos de la Guardia Civil la Guardia Civil que sabemos que mantiene a esta hora mantiene abiertas todas las líneas de investigación entre las que se encuentra también la derivada de su actividad política que le parece a usted

Voz 2 03:06 me imagino que todas las cosas pero bueno hay que ser muy prudente y muy cauto y esperar a las investigaciones nada más en estos casos menos fino que la Guardia Civil la Policía Nacional ahora en pues pues habrán todas las hipótesis posibles en cada en cada caso es simplemente esperar con cautela y con prudencia el contexto político era el que era y es el que espero que él mismo hace un mes lo hace hace un año no simplemente simplemente eso es una cuestión completamente aparte de de lo que nos puedan verlos investigaciones Víctor estamos esperando con con ganas de que de que tengo una resolución nuestro país puedan encontrar a los responsables

Voz 4 03:43 ayer era una persona que no cobraba de del concejo no es así y que su profesión era pescador creo hay hay algo que haga que a usted le le pudiera Woody pudiera pensar hay algún motivo porque hay mucha gente que del entorno en entorno que habla de una posibilidad un crimen rural lo sea creo que una persona que no sea identificado de la zona dicen bueno los pueblos son como un pequeño volcán ha dicho en algún medio en algún momento usted tenía una sensación de que pudiera pasar algo parecido a lo que ha pasado

Voz 2 04:18 no recuerdo por eso puesto que no por supuesto que no fuera una unidad un pescador levantaba temprano llevaba trasvasar volvió del armario solamente al Consistorio partido si después de comer iba a a trabajar por los pueblos en los caminos en la zona rural una persona trabajadora como probablemente lo a este Consejo de todo lo dicho importe lo siento no más más alto ahí insistió y todo lo demás es todo lo demás alimentos todas malas es simplemente vamos a esperar evidentemente esto no se lo esperaba absolutamente nadie quince la esperar algo algo semejante si simplemente pues pues es una persona íntegra con con unos principios sí y un buen hombre pues pues desde luego no es justo la manera en la que el término oí desde mi posición ahora pues trabajando pues pues honrando de trabajando sencillamente y seguir adelante con con

Voz 1826 05:16 claro que el Ayuntamiento con

Voz 2 05:19 tomas falsas ical alcalde vayamos entonces

Voz 1826 05:21 esa certeza sabemos que que la Guardia Civil está investigando que trata de reconstruir las últimas horas de de vida de de Javier lo que parece claro insinúa usted lo desmiente es que se le debió tender una emboscada a poniendo unas vallas unas vallas en mitad de la carretera para obligarle a que parara esto es así está confirmado se sabe de dónde salieron esas vallas

Voz 2 05:43 bueno nosotros lo que lo que todo apunta todo estaba bajo secreto de sumario y la Guardia Civil está haciendo su trabajo pero bueno todos en los diarios apuntan en esa perspectiva parece que es una cosa clara no sí sí que se tiene claro que en este caso fue una especial emboscada con unas vallas Si esto siguiendo esos es es claro son nuestro objetivo no todo apunta a esa dirección pero son según tendrán que ser los investigadores dos que apear en absolutamente todo pero sí

Voz 4 06:10 pero si la pregunta la pregunta que hay respuestas vaya eses esas vallas según el Ayuntamiento según lo que usted haya podido averiguar desde el Ayuntamiento había algún motivo para que estuvieran ahí

Voz 2 06:21 no no hay ninguna ningún motivo hubiese servido ante todo todo apunta a la dirección que que decíais no pero sí pero no

Voz 4 06:29 estamos hablando de un de un camino de un camino que digamos que llevaba unas zonas de casas no sin salir

Voz 2 06:36 exacto eso es con lo cual bueno pero bueno lo dicho anteriormente de prudencia Hay esperanza de que la Guardia Civil pues esté cada vez más cerca de todos estos todos estos preguntas que no tienen respuesta pues por si la Guardia Civil ha tomado declaración a

Voz 1826 06:53 a personas de su entorno a miembros de la corporación municipal también

Voz 2 06:56 bueno el simil en sus investigaciones pues evidentemente tendrán que hablar con Hunting con quién tenga que hablar y con quien había tenido relación con Javier en su momento como fuera inició en ese sentido pues hay que estar haciendo diferentes diferentes averiguaciones y hablando con muchísima gente de pelo

Voz 1826 07:14 no ha habido ninguna novedad en las últimas horas

Voz 2 07:18 desde luego hubiera pues seguro que son ellos los que los que no los van a comunicar en las formas y los protocolos que ellos tengan no mi sólo uno pues peros que cada vez estén más cerca de de darnos eso darnos las respuestas a las preguntas en devolver esos esto es así simplemente ahora un respeto absoluto a la familia y que esto esta pesadilla acabe lo antes posible para que se fueron puedan seguir eso subida de la mejor manera posible pero sin sin una presión que que tiene ahora mismo en fin único que que que exprés

Voz 1826 07:52 alcalde Enrique Riestra alcalde de Yllanes Le agradecemos muchísimo que no haya atendido esta tarde muchísima gracias sí un abrazo un saludo