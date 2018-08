Pedro Jiménez: ''Lo primero que piensas es: no me quiero morir''

Voz 1 00:00 y toda la ahí está minutos para llegar a las cinco a las cuatro

Voz 1826 00:14 ya sí bueno vamos a traer aquí a La Ventana ahora en este momento una historia detrás de la cual hay hay mucho empeño hay trabajo hay dedicación es la historia de Pedro Jiménez es la historia de de superación e les hablamos hablamos ahora con un doctor granadino que sufre una reconocida discapacidad del cuarenta por ciento que vio cómo su vida dio un vuelco total cuando le descubrieron un tumor enorme en la médula un tumor que sin embargo a él le llevó a ejercer la medicina doctor Pedro Jiménez qué tal muy buenas tardes

Voz 2 00:47 hola muy buenas tardes cómo estás muy bien estoy saliente guardia hay mañana otra decidió guardar ya que tienen casa qué te parece que no hemos

Voz 1826 01:00 mucho mejor verdad Has hecho guardia está noche Pedro

Voz 3 01:03 sí pero no la hice anteanoche pero estoy ahí

Voz 2 01:06 todavía recuperando la cual ser un poquito más dura que la la semana no es poca cosa nada

Voz 3 01:14 Antich está bajó en casa con la mía

Voz 1826 01:16 no te cuántas horas son las guardias de veinticuatro

Voz 3 01:22 ahora se sobrellevan porque tú estás en el hospital

Voz 1826 01:25 en de las Nieves en Granada en en urgencias en euro Traumatología es donde está ingresado

Voz 3 01:31 uno de los tramos de logia dentro del hospital Virgen de la nieve pero bueno hay un edificio que es el que se encargaba de todas las urgencias oro Trauma como había estado dando accidente de tráfico graban y todo eso viene bien astros vital

Voz 1826 01:45 o en el mejor de los casos mejor para Haití desde luego porque eso es un muy buen síntoma de que no ha tenido que intervenir de forma así urgente en accidentes graves exigiera el mejor de los casos son veinticuatro horas de estar ahí al pie del cañón control los cinco con los seis sentidos puestos no

Voz 2 02:03 si estás en varios puesto y también estamos en las consultas atendemos también a los pacientes que llegan por la problemas Traumatología ecológico Cameron

Voz 1826 02:15 oye lo tuyo no empezó como una urgencia quiero decir no como producto de accidente que se llevar a urgencias sino que te dolía te dolía la espalda no como lumbalgia que te pasaba como empezó

Voz 3 02:25 exactamente eso un dolor de espalda pueblos dijo que toma un antiinflamatorio basalto médico de cabecera de tenían tenía un poquito de sobrepeso no por mi trabajo viajaba mucho y me decían algo puede ser sobrepeso puede ser tres siempre pensando en un pinzamiento no aquel dolor se hizo más crónico pues se hizo durante más de un año no tan que me hice una resonancia durante la resonancia magnética errante mataba cien Roche paró la resonancia entre una enfermera me colocó una vía de veía una cara muy muy rara la veía preocupada nadie pregunta pero no te preocupes para el médico aclara contigo

Voz 1826 03:09 eso que en ese momento tú a qué te dedicas cuántos años tenía de Pedro

Voz 3 03:13 pues yo en aquel momento tenía treinta y un años

Voz 2 03:15 sí que había estudiado Química aunque yo la química no

Voz 3 03:18 sí estuve estudiando más de marketing y sí que Madrid trabajaba como responsable comercial de una constructora de Sevilla yo llevaba la delegación de Granada

Voz 1826 03:29 o sea que de Medicina absolutamente nada en la cara de la enfermera podías intuir lo que cualquiera de nosotros como pacientes como persona no puede dejar traslucir una una cara un poquito más preocupado desencajada me preocupa no no

Voz 3 03:43 el presunto y luego ya pues cuando terminó la la resonancia me llamó él y radiólogo en este caso a al despacho me dijo tienes un tumor muy grande tienes que buscan un cirujano en aquel momento no me dijo ni neurocirujano Ny y nada que yo me acuerdo que Menchov si ahí empezó un poco pues empezó esta historia no

Voz 1368 04:07 qué pensaste que pensaba en aquel momento Pedro Puy lo que pasó en los siguientes meses

Voz 3 04:14 lo lo lo primero que ha pensamiento me llevaría porque no te dicen Si es un tumor donde tuviera peligro donde no peligra yo me acuerdo que lideraba mucho no hubiéramos ahí yo no tiene morir ir ya cuando te ve neurocirujano hizo bueno pues te voy a operar hizo algo bueno hijos de no me contó realmente lo el periplo que me esperaba después de la cirugía entonces quirófanos muy tranquilos pero creyendo que tenía un tumor pero que no era tampoco está tan complicado de de ópera NO Do fueron muchísimas horas de quirófano después pues que día hospitalizado salí con un con un andador poder andador pase durante un tiempo ahí con bastón fue pues bueno podré hacer natación de fortalecer los músculos que se ha lesionado porque me quedé una lesión en la pierna izquierda me tiene una leve cojera Mi padre broma acomete ya sea como House

Voz 1826 05:15 ah y así empezó todo como una broma de tu padre de decir mira aquí viene el doctor House cuando te pasa por la cabeza del decir cambio desleal bueno esto me ha cambiado de vida pero voy a cambiarla de verdad yo ahora me voy a dedicar a hacer aquello que he visto que han hecho conmigo que en algún momento había pensado ser médico antes de esto

Voz 3 05:33 jamás nunca nada que que si me hubieran dicho hace un año te oye Samira una cerradura ibas a ver dentro de diez años se yo me

Voz 2 05:45 estaba me me encanta mapa así que siga pasando el mundo de marketing

Voz 3 05:49 sí yo me quería ir a lo mío que era que era el marketing no hay hija jamás pero aquello fue en una comida comida familiar vivo con mis padres y me dijo Mi padre me llaman Pedrito Pedrito tú por qué no estudia algo porque yo me después de eso me quedé sin trabajo no pues estaba deprimido no mi padre pues intentaba animarme porque no estoy en medicina dice me que eso fue a por el mes de marzo cuando salieron las prescripciones

Voz 2 06:19 el Granada sale por junio

Voz 3 06:22 nosotros hija Nadie me fui con papeles de mi discapacidad ahí

Voz 1826 06:26 pero tú estamos pendientes de que salieran hoteles encontraste de de casualidad Pedro

Voz 2 06:30 la que era la la convocatoria de las preinscripción no no la cómoda está pendientes sí que salieron salieron Izquierda Bellavista periódico por ejemplo la bien el periódico los periódicos Fanny mía no no precondiciones dije yo estaba pues lo típico no esfuerzo pues voy a presentarme no porque realmente vamos a intentarlo

Voz 1368 06:48 es que además no elegiste no elegiste es una carrera así como el que dice que vamos a estudiar un máster de cualquier cosita en medicina nada menos eh

Voz 3 06:56 sí seis año así ir quizá me fui no dije nada no dice nada por SMS de la Universidad Granada te va mandando mensajes y te va diciendo que ha admitido no voy a mí me decía no ha sido admitido

Voz 2 07:09 Nos todavía pero era como un juego no pero si quiere pasar a la segunda vuelta

Voz 3 07:14 envíele se tiene a ti tiene enviaron a las

Voz 1826 07:17 a la repesca

Voz 2 07:18 si dentro de pues yo entré por el cupo de discapacitados cupo de discapacitados a Melilla hay tres por ciento para para discapacitados en cada titulación

Voz 3 07:28 en el SMS con mucho cariño el tres de septiembre a la media de la mañana me llegó un SMS diciendo que había sido admitida en el cine que tenía producida para formalizar la matrícula

Voz 1826 07:41 el fue a partir de ahí que cuando se lo dijiste a la Familia entonces tú hasta el momento Caballero

Voz 3 07:45 pero claro yo su hija nadie iría al día siguiente

Voz 2 07:49 no estábamos en casa algo no se quedará quieto parado y me que me han admitió en medicina

Voz 3 07:56 sí que voy a empezar a estudiar la cara de mi hermano me que mi madre porque diciendo que tengo

Voz 1368 08:02 hola XXXI añitos osea que era fácil

Voz 3 08:06 no no no no ha sido nada fácil la verdad porque no tiene es el hábito es una carrera muy competitiva donde la notas de corte son altísima sí la verdad que con mucho esfuerzo conseguido sacarme la carrera seis años no a mis años pero los dos primeros años fueron más sino hubiera tenido buenos compañeros que tuvo buena compañera claro

Voz 2 08:25 se teme pasaban apunta que me decían tú no te preocupes

Voz 3 08:29 pues la verdad es que hubiera sido difícil como viera que no en el cómo ha quedado

Voz 2 08:34 el camino no pero realmente pues eso bueno que estoy eso es todo

Voz 1826 08:38 oye oye Pedro tu experiencia como paciente no un paciente

Voz 2 08:42 en cualquiera de que

Voz 1826 08:44 que ha servido de mucho te ha servido o te sigue sirviendo para empatizar por ejemplo con aquellas personas a las que tú tienes que tratar

Voz 3 08:52 realmente si te te sirve con una con parámetros muy muy muy común a las urgencias que sea el dolor gente que viene con dolor crónico gente que viene llorando de dolor que veces en tu pantalla todas las visitas que tiene la urgencia la visita a su médico de Atención Primaria la visitamos que esa gente no viene por aburrimiento ni bienes sino también de viene con dolor viene entonces si te pone en su lugar y yo siempre les digo lo mismo de hélice cuando usted de aquí a mi consulta de urgencia yo no sé si voy a poder entrar con su problema pero lo importante color y quitarle ese sufrimiento por lo voy a intentar lo que intento mientras ellos las las urgencia mía si se tienen que hay con una derivación un especialista se van sin dolor Ice Man pues con una con una esperanza en que hay solución si si te ponen siempre ponen al lugar

Voz 1368 09:46 la has Pedro haber estas en el mismo hospital en el que te operaron creer

Voz 3 09:50 el mismo en el mismo hospital en el que me operaron me cruzo mucho veía con el cirujano que no pero con Assange

Voz 1368 09:58 y como se ha hecho cómo es ese cambio de roles

Voz 3 10:03 al principio raro Maite subieron entre joder estoy con el con el hombre que me ha operado Trinidad cambiará viene que me ha quitado yo tenía muchísimo aunque no merme pueden anticipadas como completamente me dolor estoy ahora con mi compañero no la verdad que es rara la sensación

Voz 2 10:22 acostumbran claro cómo estás ahora Pedro no superar el todo bien sí

Voz 3 10:28 el realmente muy tumor tenía catorce centímetro dentro del canal medular entonces pues me operaron la zona que él no toca médula estar en la cola de caballo la zona que que en que tocaban médula lo de me hicieron fue que me dijeron que me tenían la radioterapia ahí como era una zona muy delicada porque la médula espinal de es el único tejido que soporta menos radiación el cuerpo me mandaron desde Andalucía pues me mandaron a un hospital de Madrid así que me diera al que no a radioterapia porque era el sitio donde tenían el acelerador hasta el momento adecuado a al tumor que yo tenía hace poco voy a Madrid y me hago una resonancia de control inmensa melena en Madrid durante esa inmensa casa soy Pajín

Voz 1368 11:14 qué dominio del lenguaje tiene ya eh dijo has visto cómo cómo habla que

Voz 1826 11:19 es que es que es lo mejor que te ha dado la medicina

Voz 3 11:25 yo creo que la medicina me ha dado el sentirme realizado el

Voz 2 11:28 cuando sale a la ocho de la mañana nunca lo acompañaron luego te vuelve a casa

Voz 3 11:35 siempre útil es que parece que lo que está haciendo tiene un sentido yo no consideró mi trabajo como con mi trabajo lo haría gratis sinceramente aquí después de lo que he pasado gente que hace medicina dieciocho años lo toma como un trabajo yo no me lo tomo como un trabajo cuando dicen que la medicina vocacional o es una profesión que siga lo mejor yo no tenía vocación y vocación me me encontró después pero sí es cierto que yo por la mañana cuando llegó súper realizado que no hay ha dormido y me acuesto Felix a cuento feliz y luego pues Cometa admiramos cómo te ha ido intentará y todo eso