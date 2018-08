Madrid participa: Roller Madrid

Voz 1 00:00 vecinas asociaciones debate ciudadanía actividades vecinos cooperación Madrid participa con Yolanda Peña

Voz 1268 00:42 doce y treinta y siete minutos vamos a continuar en Hoy por Hoy Madrid y ya saben que esta en la sección que los lunes dedicamos a conocer asociaciones entidades que bueno pues hacen cosas interesantes en nuestra Comunidad en esto nos ayuda siempre nuestra colaboradora Yolanda Peña que bueno tener

Voz 1437 00:59 unas vacaciones va a venir pronto ya por aquí esta semana para el miércoles pero ya está de vacaciones está del lunes pero disfrutándola pero eso sí nos ha traído aquí pues una asociación que nos apetece conocer de un deporte que nos apetece que nos expliquen bueno la asociación se llama leer derbi Madrid para explicarnos qué significa todo esto me acompañan en estos estudios Esther sangra y Ángela Moreno como está

Voz 1268 01:22 pues bienvenidas agraciado y miedo ahí en el micro franjas horarias buenos días bueno a ver explicarme un poco porque yo sé que esto va de subirse a unos patines vale hasta el rol leer yo entiendo ya hay con mi misión ahí la clave pero que es este deporte de dónde viene

Voz 3 01:41 el es el roles derbi que es un deporte que empezó en Estados Unidos bueno pues llegó al Estado español hace unos diez años diez años ya que cada vez sí empezó pues con poquitos equipos Barcelona Tenerife y ahora ya pues ahí prácticamente en casi todas las capitales hay hay un equipo entonces esto consiste son partidos de dos los dos equipos es una especie de carrera hay contacto sobre patines vale vamos a estar ligadas tipos cuántas personas hay en cada equipo es al equipo a ver los equipos a os a nosotras en el equipo somos unas cuarenta o así sí pero jugar pero luego a la hora de jugar un partido pues a la vez salen cinco jugadoras porque lo que pasa que hay muchas que vale hay muchos cambios porque también es que ha pasado algo hay como juegos cortos de cinco jugadoras como son esos juego saber lo principal es que no hay pelota que todo el mundo vale como hockey no no claro

Voz 1437 02:38 ya empieza a pensar y efectivamente te lleva a pensar al hockey tal pero aquí no hay pelota

Voz 3 02:42 ya no hay una pelota una de las jugadoras es la que se encarga de hacer los puntos que tiene que ir adelantando a las demás porque esto es una pista ovalada entonces empieza la carrera las que llevan la estrella en el casco tienen que adelantar a las contrarias entonces las demás lo que hacen es evitar que pase y ayudar a la suya pasar eso a través de un sí

Voz 4 03:04 de bloqueos no es como a los bloques más o menos asemejan un poco al al rugby eso es es parecido lo que pasa es que tomar dicho mi compañera no hay pelota entonces pues las las caderas encargan de bloqueará la llame diciendo que no pase ir allá

Voz 1268 03:17 la llame es la que tiene que atrás de la estrella de la estrella la cabeza eso eso sí ha explicado es un poco complicado pero de la pista de que de que pista

Voz 4 03:28 avalada no es verdad esa página tengo una pista Peralada de ciclismo de estas pero sin ver altar bueno vamos Zaplana pero es el formato pues como se formato ovalado mudarnos alargado pues lo mismo

Voz 1268 03:40 si tiene que llegar de un punto de la pista otro tanto el dando vueltas hay que ir dando vueltas eso entonces cada vez que da vueltas anota apuntó cada bloque juntos se hacen por ejemplo en un partido pues todo es muy rápido no

Voz 3 03:50 esos pegada suele llegar a más de cien doscientos depende depende del nivel

Voz 4 03:54 los de los equipos también no si juegas a lo mejor contra el que es peor puedes marcar una una Borraes puntos y si no pues bueno no que sean igualados

Voz 1268 04:02 claro si yo de llegar a las cien puntos

Voz 3 04:06 porque son eso carreras cortas de como máximo dos minutos hizo vuelve a empezar a hacer los cambios

Voz 1268 04:11 yo en cambio rápido porque es muy cansado línea de salida

Voz 3 04:15 los árbitros marcan el inicio con con un pitido empieza el juego eso es porque sí

Voz 1268 04:21 siempre es la misma la que tiene que como está cambio de llame notamos cambios en nuestro equipo por ejemplo somos como se llama vuestro equipo reverdecer vale para las Gata si es no estaba sobre el hombre hay dos equipos Sanders está reverdecer Madrid vale vale vale y si luego pues en toda España y como unos veinti y veinte treinta ante todo y cada vez están surgiendo más que está de entrenador y donde competía que Madrid entrenamos en Aluche

Voz 3 04:49 se en el polideportivo de de Aluche y eso pues entrenamos los lunes y los miércoles y los sábados por la mañana también hacemos entrenamientos de tres horas entonces es la parte más de Patín porque claro hay que pasar unas unas pruebas de nivel de de ruedas de ruedas de cuatro ruedas clásicos cuatro de clásicos con el flojito delante sí y luego haber llevamos protecciones llevamos casco llevamos correderas bucal también como los boxeadores que es lo que no está permitido hacer pelea bloquear a pegar por la espalda

Voz 4 05:22 por ahí la cosa es lo lo bonito también de este de este deporte no es que al ser de contacto hay como mucha normativa es decir un montón no el tema falta sobre todo no pues bloquear la cabeza no pues bloquear de rodillas

Voz 3 05:36 trabajo que no puedes empujar

Voz 1268 05:39 con las manos con las manos eso no no puede sin su

Voz 4 05:41 es el momento no esto no a lo mejor no es como el fútbol no que en cierto momento se pueden no cabrear total nosotros no nos permiten eso no es

Voz 1268 05:48 hay siete árbitros siete controlada

Voz 3 05:53 cada Vito tiene su función hay unos que están por dentro de la pista otros por fuera unos que han que anotaron los puntos pero eso que estamos con muy controladas

Voz 1268 06:02 para que todo el juego sea siempre seguro que además di cuando competía también es en ese mismo lugar que decís que estoy entrenando aquí en Madrid sí se aquí en Madrid sí que es verdad que es la Apis tampoco como más cómoda porque es una pista

Voz 4 06:13 interior de parqué que al final sí que no se juega un poquito mejor que en cemento que te caes y es más duro claro es un poco más en Parque sí que es verdad es más blandito entonces pues casi mejor que mejore además que la pista cubierta sí que es cierto que tenemos muchos problemas con el tema pistas tal porque no o no subvencionan con unos

Voz 1268 06:31 pues eso no te lo contrario Eloy de pedir algo malo si hacemos un llamamiento para a ver a ver si no

Voz 4 06:39 por lo menos no dan facilidades porque sí que es verdad que que al ser un deporte de mujeres también no está convoco

Voz 1268 06:45 tal corte de mujeres si hay originalmente desde mujeres pero hay equipos masculinos y está creciendo un poco el error del masculino pero hay elementos especiales mujeres por eso también reivindicamos mucho el feminismo desde nuestro deporte porque al ser yo creo que el único deporte de contacto en el principal es el femenino y el masculino queda como como el secundario no que justo ahora están empezando pero sí que tal cuando competir qué tal de público y eso se va o hay que todavía haber pidiendo que se acerca viniendo siempre es bueno que cuando viene gente siempre repite a veces a la gente le cuesta un poco venir pero una vez lo ven todo el mundo disfruta mucho el primer cuarto de hora no entiende nada luego ella es que es complicado no porque hace mucha gente patinando no entiendes no sabes qué está pasando como sea nota o no que que que está pasando en la pista claro es siempre deporte bueno te decía me entero durante que no está escuchando pues también lo conocerá claro hasta que vas entendiendo como son esas reglas de juego

Voz 4 07:42 por una vez que lo entiendes ya la montón es muy guay SIMO es muy adictivo es un deporte muy adictivo así que

Voz 1437 07:49 y eso sabe tiene que sumarse ahí el público a a que va a veros aceptamos es hooligan

Voz 1268 07:55 es la pancarta cartas sobre todo si se opone a que se vayan sumando este sábado

Voz 3 08:04 al equipo roles derbi Madrid claro que sí luego eso para o auto gestionar el el equipo porque como hemos dicho no tenemos subvenciones tenéis subvenciones

Voz 1268 08:13 Paradores que pagamos la pista lo más estás

Voz 3 08:15 nosotras nada paga su cuota luego aparte organizamos diferentes eventos para para recaudar dinero ahora por ejemplo el ocho de septiembre ahí organizamos un concierto en la sala tras Can en donde está

Voz 1268 08:31 Bilbao Bilbao Metro Bilbao ha

Voz 3 08:33 y eso pues es un concierto para para gestionar el el equipo hoy al septiembre mediante estas acciones y luego pues vendemos también camisetas eh

Voz 1268 08:43 y bolsas bueno merchandising para poder como es el merchandising de vuestro equipo cómo de qué manera mestizo como es a veces pues el luego es éste el que lleva bueno las cantando lo porque Agatha enfadada has sí sí sí sí

Voz 3 08:58 sí bueno que supo que el el símbolo del equipo no tenemos otras camisetas pues también les pone Gata ASO dueña de una alta ya Siro

Voz 5 09:05 porque hay bolsos también hay parches hay

Voz 1268 09:07 más que más quiero cara a nuevo Merchán como llega

Voz 3 09:11 está a este deporte pues

Voz 1268 09:14 ya pátina Weiss previamente a raíz de apretarse algo nunca se puede apuntar más

Voz 3 09:19 sí sí

Voz 1268 09:20 yo de bueno venga nada pues esta organización con una amiga en de hecho la amiga que está ahí sentada al hemos fuera aquí pues pues nadie cada mirando atentamente pero en silencio y nada pues una buena amiga estábamos tomando algo y comentó a pues mañana juega un partido de errores derbi yo no conocía

Voz 4 09:40 ya nada de este tema pues fui a verlo y haberle justamente ahora semana siguen también las jornadas de reclutamiento que son pues lo que decía externo que cada cierto tiempo hacemos jornadas de reclutamiento para que venga gente nueva y aceptamos todo tipo de niveles es decir si no sabe patinar nada pues dan pena

Voz 1268 09:58 estamos que tampoco sea patinar nada sano había patinado mil

Voz 4 10:01 da lo mejor de pequeñita en línea un poco pero muy poquito te enseñan a patinar que es lo bueno

Voz 5 10:07 y nada pues pues a raíz de ahí pues lo conocía a la chica esta metía las jornadas de reclutamiento pero yo empecé en otro equipo anterior en el que comenté impactantes y luego ya pues líder Madrid y aquí llevo dos añitos así que

Voz 3 10:21 en este sentido yo soy de Barcelona entonces ahí tenía una amiga que que ya es en inglés de acero que es el el equipo de allí entonces bueno aunque lo justo me mudé a Bilbao y bueno pues en Bilbao con unas amigas y decidimos hacer un equipo de la nada pues creamos ocho quién todo lleváis entonces lo que este creo que va a ser mi quinto año de este va a ser mi cuarto y entonces yo empecé en Bilbao con el equipo de allí y luego pues me mudé a Madrid ahí pues como hay equipo

Voz 1437 10:48 si esto es así a nivel estatal como vais este equipo de las gatas

Voz 3 10:54 pues ganamos el campeonato nacional pero no pienso que se jugó en el Zaragoza y bueno él es que lo de la competición es un poco complicado explicó porque sí porque no hay no hay bares para hay una Liga así a nivel estatal que se iban haciendo partidos pues un poco pues acordados con con los otros equipos no yo cojo yo describo a a Zaragoza por ejemplo les digo oye pues que para tal fecha como os va y entonces pues organizamos un partido en nuestro equipo hay dos niveles que está el equipo hay él ve entonces Elah ahora sólo juega ya partidos internacionales porque sí que está en otro ranking que esta sí que es como una asociación internacional entonces ahí ya sí que hay partido sancionados hay un run run una clasificación y ahora estamos en los ciento si algo del mundo bueno pues hay que seguir ahí peleando para que te lo vamos eso sí el equipo que juega pues más los partidos con con equipos de de por aquí pero casi todo muy autogestionado que se está haciendo hemos creado hace poco de roles derbi de España estábamos ahí ahí a ver si conseguimos como bien

Voz 1437 12:06 pues oye felicidades a Esther sangrar y Ángela Moreno por haber venido y a Roger derbi Madrid por contarnos este deporte Hay

Voz 1268 12:14 Nos ha gustado mucho yo sólo me faltan los patines y empezará a estar