Play Fútbol: El verano de los porteros (20/08/2018)

Voz 0301 00:25 qué tal muy buena acción venidos a Play Fútbol habla Bruno Alemany en nombre de todo el equipo que hace posible este programa que hace posible este Play Fútbol que está una temporada más con vosotros por décima temporada la novena además en la que tengo el privilegio estar al frente de este equipazo la encaramos con muchísimas ganas y toda la responsabilidad de intentar conseguir que os entretenga al programa y que su interés en los contenidos va a ser un programa diferente el de este año más de pop casi un poco menos de actualidad para que nos entendáis con un gran tema central con el que abriremos siempre el programa hay alguna nueva sección que diciendo también estas próximas semanas este primer capítulo lo vamos a dedicar a hablar de porteros del verano de los porteros así hemos llamado el programa es porque han sido los guardametas absolutamente decisivos protagonistas durante todo el verano desde la final de la Champions pasando por el Mundial cerrando también eh siendo protagonistas en el mercado de fichajes nombres como Courtois Kepa Allison Oblak da Novillo ese etcétera han sido en protagonistas este verano han marcado el verano ha preparado José Palacio un informe con los números de los mejores fichajes los fichajes importantes de los porteros de este verano Fermín Suárez con el análisis bastar

Voz 0301 01:46 el que se han reforzado los equipos importantes en en las porterías vamos a entrevistar a John Pascua el entrenador de porteros del Betis para también tener el otro prisma prisma el prisma desde la la otra parte de los entrenadores de de porteros con Axel Torres vamos a analizar la situación de la portería en el Arsenal Checa hasta ahora titular aunque han fichado a ver Leno a ver cómo maneja eso Unai Mary estrenamos sección con Enric Soriano es nuestro entrenador de cabecera en Play Fútbol en él vamos a descubrir todas esas cosas que les piden los entrenadores a los porteros más allá de la simple acción de parar de detener los goles con eso con Alberto López con toda la actualidad y con una entrevista a Luis Gallo si aplaza el entrenador del Beijing René equipo de la Primera División en China vamos a hacer a compartir con vosotros hora y media con el mejor fútbol internacional

Voz 0301 02:56 empezamos esta nueva temporada de Play Fútbol como os hemos dicho hablando de de porteros de la incidencia que ha tenido en el mercado de fichajes los porteros de cómo se han movido los equipos grandes buscando reforzar sus porterías tener bajo los palos a al futbolista más fiable posible Nos han preparado un pedazo de informe en este sentido el gran home

Voz 1264 03:18 ese palacio que ya anda por aquí hola qué tal muy buenas hola Bruno qué tal muy buenas bienvenido una nueva temporada de Play Fútbol

Voz 5 03:25 un placer siempre compartir estos lunes martes miércoles jueves el día de la semana que lo escuchen nuestros oyentes compartirlo con lo mejor del fútbol internacional que les contamos

Voz 1264 03:35 bueno vamos a hablar mucho de porteros tenemos entrevistas incluso en breve con un entrenador de de portero

Voz 0301 03:41 que creo que va a ser muy interesante escucharle para para la gente pero palacio antes que nada queremos hablar de eso de la incidencia que que han tenido sobre todo a nivel económico los fichajes de porteros en este último verano estamos hablando de seguramente la posición en todo el campo que los equipos grandes han decidido apostar y gastar más dinero para reforzar eh

Voz 1038 04:04 este verano es sin duda el verano el que más se ha gastado en portero ya no sólo en la historia sino que en otras posiciones por ejemplo este verano no ha habido grandes desembolsos por delantero centro si cogemos a Cristiano Ronaldo como delantero centro puro hoy ya no jugador de banda como lo era hace unos años es el único que ha podido rivalizar con los fichajes de los porteros pero es que sean colado dos guardametas podíamos decir en el Top tres o en el top cuadro porque depende un poco si consideramos el fichaje de AP que recordamos que el año pasado da igual París Anne Germaine cedido con opción de compra obligatoria claro la opción de compra obligatoria se tenía que realizar este verano entonces AP ha sido el fichaje más caro este verano con ciento treinta y cinco millones entorno a los ciento quince de Cristiano Ronaldo pero claro los dos que han llegado la Premier League uno al Chelsea Liverpool han sido Kepa Arrizabalaga con esos ochenta millones de euros y Alison con setenta y cinco millones estamos hablando de que entre hay Alison y que casi hoy casi ACN cincuenta millones de euros más de lo que ha pagado el Juventus de Turín por un hombre que ha ganado cinco Champions cómo es Cristiano Ronaldo que viene de marcar cincuenta goles por temporada lo que se está fijando sobre todo la Premier League que es el el Campeonato que más ha gastado en en porteros en este caso es en reforzar sus sus metas es una es verdad que ha explotado en este verano que hemos visto esos ochenta de Kepa setenta y cinco de Alison hay que sumarle los Veinticinco que ha pagado el Arsenal por Leno sumar también XXXV que ha pagado el Real Madrid por Thibaut Courtois estamos hablando de de cuatro fichajes top de porteros en los que se han invertido doscientos quince millones de euros sólo este verano más de dos Cristiano Ronaldo podemos de decirlo y luego también sumar a ello ejemplo el desembolso que han hecho equipos más y más humildes de la Premier League por ejemplo un recién ascendido como el Fulham que ha fichado a dos porteros que jugaron Champions el año pasado como Fabri por el que pagaron entorno a seis siete millones de euros y Sergio Rico que llega cedido sin opción de compra pero hay que mirar un poquito más atrás Bruno porque es verdad que se ha roto el mercado los porteros este verano sino fijamos ya en la pasada temporada hay dos nombres que sobresalen dos nombre precisamente del mercado inglés Eder son que llegó al Manchester City por cuarenta la millones de euros Jordan pic for o que también firmó porel Oberto por veintiocho millones de euros ya estamos hablando de sesenta y ocho kilos que se gastaron en la pasada temporada en un mercado que en dos en la temporada dos mil dieciséis dos mil diecisiete hace tres veranos el máximo desembolso por un portero fue el que hizo precisamente Pep Guardiola en el Manchester City por Claudio Bravo quedan dieciocho millones esto dieciocho millones la cifra top

Voz 0301 06:49 rehenes pero años si se hace dos años

Voz 1038 06:52 por un portero prácticamente la igualado el Lester por un prácticamente desconocido como es el galés Word por el que ha pagado catorce millones de euros y hay una clara intención en los clubes europeos mucho fijado si en la Premier League por reforzar la porterías y que ya no sólo sea ese jugador que que tiene que compatibilizar hoy que tiene que rivalizar con otro y que sea una posición clave en el sistema de juego de un equipo hay un caso

Voz 0301 07:17 lo especial es el de Jan Oblak que se hablaba mucho podía ser uno de los que podía mover el el mercado también hay que hablar del como una operación importante porque bueno el Atlético lo ha mantenido pero Se habla de una renovación estrella seguramente en puertas no un jugador que en cuatro temporadas

Voz 1038 07:34 Bruno sea rebautizado en más de noventa millones de euros e firmó dieciséis por dieciséis kilos el Atlético de Madrid a Jan Oblak procedente del Benfica yo recuerdo en ese verano y tanto medio comunicación como el entorno rojiblanco aficionados yemas se tiraban de los pelos por decir se ha fichado un portero no sé si casi yo conozco porque sí que jugó toda la Champions con el Benfica pero sea firmado un portero por dieciséis millones de euros y estamos hablando de que este verano el Chelsea y otro equipo ambos han estado dispuestos a pagar la cláusula de rescisión por ejemplo al París Saint Germain también antes de firmar a Gianluigi Buffon de cien millones de euros ahora va a haber una renovación al alza muy al alza no sólo en el salario sino también en la cláusula de rescisión de un portero que pude llegar hasta los doscientos millones y yo creo que sí ha hace tres temporadas o hace tres veranos y pensamos en que un portero del nivel de la categoría Champions del nivel del Atlético de Madrid pudiera llegar a una cláusula rescisión de doscientos millones de euros nadie

Voz 0301 08:34 sí sería una una auténtica locura ya has preparado también un ranking de de los porteros también de lo de lo que han costado los porteros cinco traspasos de porteros más importantes de la historia

Voz 1038 08:47 sí porque es increíble que de los cinco sólo hay uno que se ha colado en este ranking que no ha sido de las dos últimas temporadas de hecho fue en la temporada dos mil uno dos mil dos un traspaso sonadísimo obviamente el de Gianluigi Buffon a la Juventus procedente del Parma que en ese pagó cincuenta y cuatro millones de euros que es una auténtica barbaridad para aquella época ya cuando comenzaba a pincharse un poco la burbuja la de la Liga italiana que parece que reflote ahora es el tercer y el tercero

Voz 0301 09:14 portero más caro de la historia en aquel momento balas fue fue es lo que dicen fue la leche porque estamos hablando cincuenta y cuatro millones eran sólo seis millones menos de los que había pagado el Madrid la temporada anterior para fichar a Figo el pagando la cláusula Figo Balón de Oro eh recordamos y entonces por un portero pagaron lo mismo que un Balón de Oro aquel aquel traspaso fue en la leche perdona que te Palace no

Voz 1038 09:34 hoy llega el llegó creo que el al verano siguiente el traspaso de Francesco Toldo al el Inter que fueron en torno a veinticinco veintisiete millones que también parecía una auténtica barbaridad pero es que el Ranking de porteros ahora mismo es primero Kepa Arrizabalaga con esos ochenta millones de euros cláusula de rescisión que será abonó al Athletic Bilbao Alison por entorno a los setenta y cinco millones que se llegará a los variable un ovario al bastante asequibles según decía la prensa inglesa el tercero Gianluigi Buffon en ese traspaso Parma Roma Parma Juve perdón en la temporada dos mil uno dos mil dos ya los de el año pasado en persona el Manchester City por cuarenta billones Courtois después de hacer un gran Mundial por ahora siendo suplente por ahora de Keylor Navas que se ha pagado treinta y cinco millones de euros

Voz 0301 10:16 completo el informe con los principales movimientos de porteros de este verano no te vayas muy lejos Palace que tenemos como siempre que contar los cinco in perdió los cinco partidos que nuestros oyentes no se pueden perder esta semana hasta ahora ha hasta ahora estos son los números las operaciones los principales ese nombres que se han ido moviendo en los mejores equipos de Europa en las porterías este verano evidentemente en Play Fútbol este año vamos a tener también a Fermín Suárez que anda ya por aquí en el estudio qué tal en muy buenas qué tal grupo muy buena análisis de cómo se han movido los equipos grandes muchos nombres atractivos no que que analizar Kepa nuevo fichaje del Chelsea ochenta millones de euros la cantidad cercana a la que ha pagado el Liverpool para reforzarse con el portero brasileño el Real Madrid que creo que destaca por un muy buen precio a absuelto a otros nombres propios Buffon Ospina Olsen nuevo portero de de la Roma te delantero directa que equipo crees que sea esforzado mejor en las porterías de los que hemos sido nombrando que que fichaje te llaman más la atención no te o de un portero que te guste especialmente por las noches

Voz 6 11:18 ciudades que tenía el Liverpool Allison para mí me parece el mejor es cierto que que han pagado un precio muy alto pero con todas o carencia que tenía al Liverpool en esa zona para acabar de competirle pelear la ligada al City me parece que que ha sido la gran apuesta de este de este mercado igualmente consideramos una ganga lo de Courtois Un pedazo de porteros cierto que Keylor Navas ha demostrado un nivelazo pero fichará a Courtois por treinta y cinco millones con la juventud que tiene y que puede ser perfectamente top tres mundial me parece un gran un gran acierto después ya discutiremos Bruno el tema de de Kepa

Voz 0301 11:52 se me parece un gran arquero pero ochenta

Voz 6 11:55 clones que es lo que ha pagado el Chelsea viéndose la necesidad con la marcha de de Courtois y es incluso con ese precio que es totalmente disparatado podrías haber apostado por otros porteros como Casper es Michael que lo conoces de la Premier también es cierto que reacio a que los jugadores salgan porque tiene mucho dinero o por por ejemplo pero ochenta por Kepa me parece bastante desproporción

Voz 0301 12:16 a mí es un portero que me gusta mucho Kepa creo que tiene un gran futuro pero claro es que hace es la la operación lo lo aguantaba antes Palacio es que ha pagado cuarenta y cinco millones para cambiar a Courtois el Chelsea que al final es una operación que a corto plazo sí que llama la atención no sé incluso me venía a la cabeza la posibilidad de que hubieran podido luchar por por Keylor Navas que es verdad no me parece un portero muy superior a a Kepa pero en el corto plazo igual a un portero que está luchando en la Champions cada cada año ah no me hubiera parecido disparatado que hubiera estado en esa operación y poder haber sacado un acuerdo un poco mejor insisto a a corto plazo aunque el Chelsea ya sabemos también que tenía a Jan Oblak que como uno de los nombres propios habla mucho de fichajes y Fermín pero también hay que hablar de de no fichajes diré de permanencia yo creo que uno de los equipos que mejor se ha reforzado es el Atlético de Madrid y que haya conseguido la permanencia de Griezmann y en este caso vamos a hablar de Jan Oblak en un verano en el que el Liverpool quería reforzar su portería el Chelsea quería reforzar su portería el Real Madrid quería reforzar su portería el París Saint Germain quería reforzar su portería que se quede Oblak es una de las noticias del verano para el Athletic

Voz 6 13:27 no es que el Atlético ya está afincado la el la burguesía del futbol español y mundial ya no sirve ese discurso de de equipo de de un escalafón e inferior porque realmente está ahí compitiendo es el principio y finado Griezmann y Oblak de de este Atlético y han hecho un gran esfuerzo a la hora de mantenerlo indirectamente la Liga española pasa a ser la la mejora en la mejor competición con los porteros porque sigue esas es cierto que está movido muchísimo la Premier ha gastado muchísimo en en porteros pero aquí está Oblak State Stegen está Courtois hila hemos es sumar a todos por trazos Kay Keylor Navas Asenjo Dimitrov Beach Pacheco creo que realmente está está muy fuerte la Premier por ejemplo Sagasta autenticas barbaridades como que nos decía el Palacio Leno veinticinco millones para ser suplente de Peter cheque en el Arsenal Dani Bart catorce billones para ser el suplente de Michael en el Leicester tan Angus Gun que es cierto que su apuesta más joven también para el Southampton once millones autenticas barbaridades la que hemos visto por ejemplo sí que el Bonds Hamptons ha movido bien con Rui Patricio que le ha llegado libre y creo que es un buen portero para aterrizar en la colonia portuguesa

Voz 0301 14:30 totalmente es una de las operaciones de también de del verano nos queda por comentar Fermín aunque sea de manera rápida lo que ha hecho el ven para reforzar su portería es verdad que hay que ponerle a todas las operaciones que hacen este verano en las te disco del fair play financiero que no no es un verano después de gastar en año pasa a doscientos veintidós millones de euros Neymar han tenido que pagar lo tenían desde el año pasado pero han tenido que pagar este año los ciento ochenta en papel no se pueden volver locos habían gastado cuatrocientos millones de euros en dos futbolistas y fichan a Buffon que experiencia puede aportar pero no me parece que sea el portero ahora mismo para pensar en un proyecto que que quiera ganar la Copa de Europa totalmente es un buen movimiento porque

Voz 6 15:12 eh porque tiene caché porque tiene glamour porque tiene estatus porque tiene ese poso que te da la edad que sin duda puede ayudar muchísimo ese vestuario en la en la lucha en la competición de la de la Champions pero realmente no sé si por nivel actual puede ser la guinda tan necesaria que le falta a ese pastel multimillonario del PSC para para acabará hacer un proyecto muy sólido porque la portería a a flojear de con Areola Hinault ha acabado de funcionar y Buffon no sé si llega en ese momento dulce como para ser el portero que marca diferencias como sí que lo va a hacer Oblak como siglo hacer tres Stegen Noyer son auténtica barbaridad en el en el City Soccer al final los mejores porteros parece que han quedado dónde están

Voz 0301 15:53 pues los porteros protagonistas de este verano protagonistas de los principales traspasos de equipos importantes lo queríamos a analizar el hemos dicho en este primer episodio de Play Fútbol de esta nueva temporada dos mil dieciocho dos mil diecinueve con el gran Fermín Suárez Fermín hasta la semana que viene abrazo Bruno hablando de porteros un caso no sé si he es curioso peculiar es el de John Pascua Ibarrola actual entrenador de porteros del Betis de Quique Setién pero con una trayectoria profesional brutal fue portero del Bermeo del Guernica Zaragoza Alavés bueno muchos equipos durante su tu trayectoria tuvo que en el fútbol se dedicó también otras profesor quienes si no me equivoco fue teleoperador estibador también en en buques Ile apareció la oportunidad de ser entrenador de porteros estuvo en Sudáfrica en el Sundance estuvo en Filipinas y ahora está con Quique a la compañía en este Betis que dan Nos gusta desde el año pasado y queríamos hablar con él un poco pues eso de su trayectoria también de la profesión de de entrenador de porteros de la profesión de portero hoy en día que ha cambiado mucho es una persona muy interesante y nos encanta tenerle en en Play Fútbol esta semana a John vasco a John cómo estás muy buenas

Voz 0930 17:05 hola muy buenas qué tal encantados de derecha

Voz 0301 17:08 Art con contigo lo primero que te preguntaría cómo fue ese momento de de dejarlas portería es porque tú empiezas a jugar a fútbol ese portero vas creciendo esta aquella plantilla de del Zaragoza que es campeona de de la Recopa pero en un momento dado te te das cuenta que por lo que sea no es el camino oí decides dejarlo no

Voz 0930 17:30 sí bueno la verdad que bueno de tenía problemas con las lesiones pero siempre sincero también ya ya estaba empezando a ver la procesión desde el otro lado no analizaba más lo que hacía Ebay a un poco que que no me iba a dar entonces tampoco era cuestión de alargarlo oí decidido dejarlo y pasar al otro lado pese a ser entrenador

Voz 0301 17:52 e insinuando es el momento en el que decide es eso ser ser entrenador no no hay un impasse tú en el momento en el que decide decide dejar de ser portero dices voy a ser entrenador de porteros

Voz 0930 18:04 pues fue prácticamente seguidos fijas de a es a hubo de mitad de temporada o a finales antes de llegar al final de temporada en Tercera División es el Cacereño lo decide abandonarlo al de dos semanas estaba trabajando de estibador descargando ahí cargando material de de buques en esa misma semana estaba ya entrenando porteros en el equipo de Tercera División Ancic choque rápido la verdad

Voz 0301 18:31 te ayuda a valorar más lo lo que tienes hoy en día el el hecho de haber tenido que trabajar o por decirlo así currar prácticamente en en lo que te saliera como los acabas de de contar te te ayuda ahora a valorar más lo que tienes

Voz 0930 18:47 hombre pues muchísimo muchísimo más no porque las cosas también cuando se se consiguen con con esfuerzo pues se valoran mucho más sobre todo ese pelín de suerte también que te de falta no porque indudablemente hay muchos como yo también que que todavía están persiguiendo ese sueño equino no que sacas de de

Voz 0301 19:07 sus aventuras en África en en Filipinas por ejemplo de de África que aprendí este Lloll

Voz 0930 19:12 en África sobre todo mira por ejemplo la empatía entrenar desde desde el corazón no después de lo que fue el Apartheid no ahí en ese en ese país e incluso un hay que entender un poco las particularidades también y el contexto de la gente para la cual estás trabajando no prácticamente eran en noventa y nueve por ciento por no decir cien por cien eran eran gente gente de color y sobre todo la adaptación al entorno también no he muchísimas cosas el agradecimiento también no porque porque en continente como África y te das cuenta que también con poco se puede ser feliz yo creo que es que no podría decirte una sola cosa pero sí muchas bien sobre todo el desarrollo personal cien lo que te llegue también a ser mejor entrenador

Voz 0301 19:57 has leído algunas veces no va apuntaba lo dices sueños grandes expectativas bajas no oí como es no no sé cómo acabará

Voz 0930 20:05 sí estos sueños grandes expectativas moderadas y necesidades pequeña secreto de la felicidad

Voz 0301 20:11 a Icomos te sale John da la opción de ser el entrenador de porteros de de Setién

Voz 0930 20:16 pues bueno una de de que de que ellos firmaron aquí pues me llamaron y ahí me comentaron un poco cuál era mi situación y a ver si estaría interesado y aquí indudablemente pues no no me lo pensé

Voz 0301 20:29 ah tú viviste ya como futbolista como portero el cambio más importante que han tenido los guardametas en el mundo del fútbol en los últimos años la la imposición de de la cesión los porteros a partir de mil novecientos noventa y dos si no me equivoco tú tendrías veinte años estarías empezando en esto de de portero cambia totalmente la la manera de hacer no sé de del portero como como lo recuerdas

Voz 0930 20:51 sí yo no tenía dieciocho años estaba en Tercera División de primera temporada de Bermeo y la verdad que bueno pues Un cambió grandísimo no porque de no poder poder coge el balón con las manos a no poderlo coger claro tenías que desarrollar otras habilidades que que no tenías o que no trabajar

Voz 1414 21:11 dos seguramente podemos ser

Voz 0301 21:13 decir que es lo que más ha cambiado a los porteros no sé si decirte de las cosas que más han cambiado el fútbol en los últimos años hay quien pues eso hay diferentes modalidades de jugar a fútbol evidentemente diferentes modelos John pero vosotros por ejemplo tener muy claro que que el portero prácticamente tiene que ser os siendo el prácticamente uno uno más impedir jugar absolutamente con con los pies decía eso no que que la hasta qué punto la cesión ha cambiado la profesión de portero que me da la sensación que es bastante claro

Voz 0930 21:46 bueno primero yo creo que ha habido un cambio que ha fomentado el espectáculo me refiero a que a que el portero no no puedo coger el balón con la mano en una sesión eso hace que que que el jugó sea mucho más vivo porque antes para día muchísimo tiempo y luego lo que está sucediendo es que está viendo una

Voz 7 22:02 evolución con la aplicación del portero

Voz 0930 22:04 es decir porque antes se echaba las posibilidades que el portero otorgaban el juego es decir tan sólo se les se le pedía el aspecto defensivo pero ahora esto Nos viendo que la posibilidad de utilizar el portero provoque una superioridad estás jugando con un hombre

Voz 1414 22:22 más

Voz 0930 22:23 entonces buscar a todo esto está viniendo yo creo que a cuenta de la evolución del propio juego

Voz 1414 22:28 tú LLeras partidario de

Voz 0301 22:29 esta filosofía de de que el portero sea sea uno más de poder utilizarlo en la salida de balón para generar un un hombre libre y encontrarlo antes de conocer a trabajar con Quique Setién con Xavi y compañía o o te lo han fomentado ellos también un poco como como las

Voz 1038 22:46 vivido esto

Voz 0930 22:48 eh yo no he sido siempre de hecho desde desde cuando comencé a jugar en aquellos tiempos dieciocho años que me tuve que adaptar pues será de de los porteros que más o menos dominaba las dos piernas y y la verdad es que me adapte muy bien a eso es algo de lo que de lo que siempre me me he preocupado porque y es que aparte además me parece dar un poco de de mayor empaque a la a la demarcación no es decir yo creo que los porteros podemos hacer muchas más más cosas que exclusivamente bueno derechos está demostrando ahora en el fútbol actual no y bueno la verdad que con trabajando con Quique y su cuerpo técnico pues la verdad que lo que acrecentar es hoy reafirmando mediana aquello que ya creía

Voz 0301 23:32 y en los entrenamientos John Se dedica mucho tiempo a a esto que aquel portero participe en este tipo de actividades supongo Getty que tiene que ser sin poner nombres propios pero por ejemplo a el año pasado hablaba con he Der Sar nadie me decía es que Air cuesta lo suyo Nos ha costado lo suyo tenemos que convencer a Adán de que esto podía ser así pero al final el lo ha agradecido hoy ya ha visto que que podía tener un crecimiento en ese aspecto brutal supongo que que es un es un trabajo al al final John lo que te decía en los entrenamientos de prepararlo tal cual va a ser en en el partido y luego también a nivel psicológico de preparar el portero decir No tengas miedo sabemos que esto puede provocar errores y demás pero es lo que quiere si queremos que nuestro juego sea así

Voz 0930 24:19 sí hay muchos factores que intervienen en en el modelo no primero tiene pero sobre todo es es no es decir que que el que el jugador adopte como suya esa esa propuesta se vea respaldado y luego una vez eso ya es el trabajo el trabajo diario no cuando estás de entrenador de porteros se de un equipo por ejemplo que

Voz 1414 24:39 sí sí ellos

Voz 0930 24:42 el tener actitudes de Un portero defensivo digamos en las que no no importa mucho la salida balón ese juega un poco de una manera más directa la metodología asentamiento también cambia no porque el tiempo de del cual disponemos los entrenadores deportivos a veces es limitado veinticinco treinta minutos de Si tú tienes que trabajar exclusivamente el aspecto defensivo es mucho más sencillo pero claro cuando tienes que trabajar el ofensivo tienes que distribuir bien ese tiempo ir un poco a la esencia de lo defensivo porque a veces no te da tiempo a trabajarlo todo y luego claro luego en la parte que es esa gente es aparte de tareas integradas con el equipo también seleccionable cuales puedes meter como cuando etcétera preparar tarea asintió gradas ya para que los jugadores y porteros también se asocien las a la verdad que es un trabajo que lleva su tiempo que cambiar luego muchas mecánicas también el portero mecánicas adquiridas con el paso del tiempo a la hora de hacer controles etcétera que hay que desaprender para aprender

Voz 0301 25:38 claro entonces la verdad que es todo un proceso

Voz 0930 25:40 lleva su tiempo

Voz 0301 25:43 no hemos hablado de de cómo en Ice a nivel diferenciado ahí entra tu tu papel porque también hay mucho entrenamiento de grupo y eso lo dirige las entre Quique y IED evidentemente pero en el plano psicológico en el plano anímico también tenéis un lo que decíamos ahora no un papel importante no sé si yo entrena al portero para qué sienta uno más uno es bueno también que que se sienta especial lo digo por sentir que él sienta que forma absolutamente parte de del grupo como uno más o es bueno que que se sienta un poquito diferente por decirlo así

Voz 0930 26:17 hombre el el hecho de que se sienta un poquito diferentes normal porque requiere de unas habilidades diferentes

Voz 0301 26:23 claro porque lo he estado bien sí sí claro entonces

Voz 0930 26:26 ah y no hace eso no hace falta ni es ponerlo porque es algo que ya el entrenamiento tiene que ser diferente porque es el único jugador que puede coger el balón con las manos en un espacio delimitado y luego yo lo quiere lo que estoy procurando ese es decir es lo contrario ahora que él sea integrado dentro del juego del equipo idea la importancia que adquiere

Voz 1414 26:46 su buen juego del equipo entonces lo veo desde

Voz 0930 26:49 un ámbito mucho más mucho más global aunque a veces durante el entrenamiento yo en el tiempo de que dispongo pueda ser analítico

Voz 0301 26:58 ha sido una conversación interesa durísima con John Pascua Ibarrola el entrenador de porteros de del Betis tú siempre hablas de intentar ir hacia hacia Ítaca este año para para el Betis no sé que es así estar muy arriba así hacer algo importante competición europea para para ti supongo que tiene que ser una ilusión importante también poder estar en en la Europa League con con el Betis

Voz 0930 27:23 bueno les te lo puedes imaginar no ya había jugado la Champions de África hay ahora pues bueno tengo la gran suerte de la Europa League y bueno al final yo creo que los sueños del Betis como los como los míos es es seguir creciendo y seguir evolucionando no por cierto les recomiendo absolutamente

Voz 0301 27:40 también la conversación que han tenido John Pascua hay Ignacio Benedetti en de táctica al Room una entrevista de mi compañero amigo Ignacio Benedetti que creo que es muy interesante para los que sigan interesando todavía más personaje de John Pasqua John un placer y mucha suerte esta temporada tiene un abrazo gracias seguimos hablando de porteros es el tema Cal de este primer episodio de Play Fútbol de esta nueva temporada dos mil dieciocho dos mil diecinueve pero estrenamos sección este año con Enric Soriano estrenamos enciclopedia táctica la enciclopedia táctica de Play Fútbol una sección en la que queremos acercarnos acercarle a la a la gente cómo viven el fútbol un poquito más de cerca los entrenadores como hablan incluso la terminología para poder expresarnos también y conocer también en el lenguaje y cómo se trabaja también a nivel táctico a nivel de preparación en general a los diferentes futbolistas y hoy vamos a hablar de de porteros en ante lo que nos va a contar Enric Soriano a mí me lo ha pasado por Xabi creo que os vamos os va a gustar lo que lo que va a explicar ya lo hemos tenido alguna vez en en Play Fútbol es un honor un lujazo para nosotros poder contar esta temporada con él o Enrique cómo estás

Voz 1414 28:57 todo bien con más de de hablar de los porteros porque creo que hay una serie de recursos hay crearles yo es importante hablar de ello

Voz 0301 29:03 bueno tenemos muchas ganas de hablar de porteros en el texto que que me has pasado tú hablas en primera medida de es de esas conductas preventivas podemos decir no todo lo que hace el portero para evitar que llegue ese momento en el que le dispara en el que por decirlo así tiene que tiene que salvar un gol no

Voz 1414 29:22 exacto al final yo creo que todo es intentar que el portero y el objetivo no es que pare más sino que encaje menos para que encajen menos goles no no sólo se tiene que buscar esa defensa de la portería que es lo lo que un hablamos como para no dentro esa defensa portería así que hay más situaciones allá de más allá de las que conocemos como parar como podría ser la la ubicación del propio portero en función de la situación de tiro es importan de dar recursos al portero para que valore en qué necesidades tiene al final el puede ajustar su altura tratando de achicar para reducir el espacio portería al tirador o agrandando para disponer de más de más tiempo para reaccionar a ese tiro entonces en función de la situación de tiro conviene achicar o conviene quedarse en en la línea de gol prácticamente hay muchas situaciones de tiro exterior gol con tiros concierta para hola donde el portero no no está en línea de gol sino a un poquito por delante y encaja goles que que son perfectamente hables es es importante dentro de esa defensa de de la portería da recurso al portero para que ese para que se ubique adecuadamente ahora no sólo tiene que defender la portería el portero también tiene que defender el espacio uno de los espacios importantes es el el espacio que hayas palas de la línea defensiva ya hay situaciones de de juego donde el pose tiene probabilidad de tirar pero también tiene la posibilidad de dar un pase a espalda la línea defensiva con con un desmarque corto de en punta por ejemplo pues ahí el portero igual se tiene que que ubicar en una posición intermedia que le permite intervenir tanto sobre sobre ese pase a la espalda de la línea como sobre el tiro

Voz 0301 31:08 para que nos juntamos Enric perdona de para poner un ejemplo también que que le pueda sonar a a la gente pues no como tiene que vivir como portero Manuel Neuer no lo ha tenido que hacer con sobre todo con Guardiola en el en el banquillo a jugadores como Ter Stegen el propio Víctor Valdés en su etapa en el en el Barcelona es decir hay muchos equipos juegan con muchos metros a la espalda de sus defensas y esos porteros tienen que saber que tiene una responsabilidad ya no sólo dentro del área de parar los goles sino también en ciertos momentos de cortar por qué no decirlo así un pase

Voz 1414 31:39 correcto al final son situaciones diferentes a esa defensa de la espalda podemos estar hablando de de que el equipo está en en campo rival realizando un un ataque posicional ir defiende el espacio de cara a una posible pérdida con César y el portero no sólo tiene que defender ese espacio porque además con con su ubicación va a permitir que la ubicación de de los con pensadores que serían los centrales tal vez uno de los laterales un mediocentro yo sea diferente sino también tiene que dar alguna información a esos con pensadores para que ajusten con la referencia para que se vuelquen sobre el lado fuertes iba a haber un centro lateral ya que el despeje puede caerá y entonces esa información que que puede dar el portero desde desde su ubicación también es importante ver la situación de comentábamos era una situación por ejemplo en dónde hay una situación ataque en campo rival vale de nuestro equipo contrario y el poseedor digamos que está cerca de área a dos metros fuera ya que una cosa es una posibilidad de tiro exterior pero hay un punta que movimiento contrarias para la línea defensiva pues estamos hablando del portero debe ubicarse en una posición intermedia claro que le permita o que le permita intervenir sobre ese punta o sobre ese pase al punta a espaldas la línea defensiva sobre el posible tiro porque cuando la tiene el poseedor Él no Él no sabe si va a tirar va a pasar entonces hablamos muchas veces de de esos defensores que subieran en posiciones sin verme días para poder defender a dos rivales pero es que el portero también tiene que a veces a ubicarse en una posición intermedia de de doble intervención digamos que pasa que igual imagínate una una conducción fuera dentro de de Messi y un desmarque diagonal de de Suárez igual en Messi nueve de los instantes diese pase a Suárez desaparece desaparece esa oportunidad pues también es importante que el portero identifiqué eso porque ya no tiene que defender el espacio tiene que ubicarse para defender exclusivamente la portería igual estar en una posición intermedia ahora no necesita de esa posición intermedia lo que tienes que agrandar un poquito atrás para disponer de más tiempo para para el tiro él para evitar que un tiro con parábola ya sea con efecto un poco que vaya bajando lo encaje entonces yo creo que es importante que el portero identifiques las situaciones de juego y que trate de ubicarse adecuadamente para ello

Voz 0301 34:00 existen interpretando todo todo el rato no

Voz 1414 34:04 el jugador más que que tiene que estar interpretando y que tiene que realizar muchas más funciones que que las de para luego hablas

Voz 0301 34:12 de la comunicación táctica con la línea defensiva

Voz 1414 34:15 correcto o lo lo que estábamos hablando en situaciones de que vigilancias todo toda esa información que pueda dar por al final tenemos que temer que la comunicación por una parte da determinada información pero por otra parte también genera una predisposición en en el compañero sí sí yo te doy un mensaje diciendo que tienen una referencia detrás te estoy mirando activo oí que intensidad crezca para defenderlo pues al final en esas situaciones de de compensar por ejemplo es muy importante que hay una tensión defensiva por parte de los con pensadores

Voz 0301 34:48 claro luego podemos hablar de muchas situaciones

Voz 1414 34:51 a ver en situaciones de tiro o de centro pues comunicará al primer defensor sí sí es diestro zurdo el poseedor para que atienda a esa a esa información a la hora de defenderlo en situaciones de repliegue comunicará Davinia cuando tiene que parar en situaciones de defensa de área pues Anatel valorar au comunicar dónde están las referencias están fuera de campo visual de de los defensores au dar cualquier tipo de información además de también defender el espacio al final las situaciones de defensa de área digamos que el portero defiende entre comillas dos porterías la portería tal y una portería que que es el el primer palo a la altura del Larguero hasta hasta área pequeña tres es importante que que entiendan eso que que se defiende mucho más allá de de simplemente para

Voz 0301 35:45 luego también es importante en cómo participa también el portero fuera de la fase defensiva no cuando su equipo tiene tiene on

Voz 1414 35:53 correcto correcto además los los ejemplos que has puesto anteriormente podrían ser de de los más evidentes no yo creo que es importante que que los porteros entiendan que ellos deben participar en esas situaciones de inicio porque son los primeros que nos van a percibir generar algún tipo de superioridad a partir de ahí yo creo que igual de importante que que trabajar a nivel táctico es generar eh un estado emocional colectivo digamos que les permite asumir ciertos riesgos pero no hace falta de asumir riesgos que donde la ventaja es muy pequeña y el riesgo es muy grande final en situaciones de inicio que pasa pues que un error a la hora de relacionarnos con aventaja en el caso de aprovecharla aunque dan mucho para conseguir un gol al rival en caso de pérdida le queda muy poco portando es importante que aunque queremos que que nuestros porteros partidos

Voz 0930 36:50 en genes en ventajas y demás

Voz 1414 36:52 tienen que atender a los riesgos no ahora al final en una situación de riesgo

Voz 8 36:58 es tiene mayor o menor riesgo

Voz 1414 37:00 quién de de mi capacidad para gestionarla no y ahí es donde nosotros tenemos que era dos recursos a los porteros pues recursos como como enseñar de esa fijar al final es importante que el portero tira el balón al suelo y espera esa primera acosador y que sepa cómo intervenir para para condicionar para superar a ese primer acosador al final ella mostrándole determinado paseo disponiendo de determinados ángulos de pase la trayectoria del del acosador va a ser una

Voz 0930 37:30 sí sí modifica sus ángulos de pase la va a modificar entonces

Voz 1414 37:34 cómo conseguimos que el portero modifique el acoso del que viene esperándolo fijando parado para que abran las líneas de pase que más le interesa final Air situaciones como ordenar los posibles receptores en situaciones de saque de meta final es importante que el portero es quien Mi primera opción es el central por ejemplo Asier el central está inhabilitado pues miro al mediocentro o mira los laterales ya a partir de ahí que tenga determinadas referencias para la intervenir bien en situaciones donde el de qué manera puede ayudar el portero para conformar esa primera línea de construcción lo hemos visto últimamente porteros que se ubican lateralmente casi como centrales dando otras líneas de pase pues de qué manera puede el portero ayudar en esa oprimidas en esa primera línea construcción a generar ventajas no

Voz 0301 38:30 a ese super interesante también cómo cómo puede activar un portero al resto de compañeros ya ya no sólo como puede ayudar a su equipo en fase momento defensivos sino en el momento con con balón y luego le le das importancia Enrique va a entrenar estas cosas porque no es un no es algo todo esto que les salga sólo a al portero supongo que por instinto lo los chavales de ocho son nueve diez años que empiezan a jugar de de porteros lo lo que les sales parar cuando oí ya está y no y no mucho más en cambio se les van enseñando todos estos conceptos que que hay una manera de enseñar los a trabajar los porteros vaya

Voz 1414 39:09 sí lo primero que tenemos que entender es que el portero es portero por algo bueno ya ex portero porque le gusta para ir a la hora de diseñar cualquier

Voz 0930 39:19 Dante que pensemos en ellos

Voz 1414 39:21 no podemos eh realizar un partido condicionado donde recibo un tiro cada cuatro cada cuatro minutos portero se va a desactivar Si hace eso él necesita parar ahora igual que pensábamos en cualquier jugador a diseñar una tarea de qué manera podemos conseguir que el portero ponga el foco en aspectos individuales de de su mejora aunque nosotros no lo hagamos es decir a la hora de organizamos una tarea generalmente la mejor ahí queremos es es colectiva pero tenemos que atender a cosas micro y esas cosas micro igual las tiene que gestionar autónomamente el jugador y nosotros con algún mensaje pues decirle al portero a donde se tiene que ubicar au o que atienda a cómo tiene que compensar el equipo y demás para que lo gestione él es una nacional pero al final lo importante es que pensemos en el puerto cuando diseñamos una tarea y le demos aunque sea una por arrastra algún recurso que le permita desarrollar aquello que tiene que desarrollar situaciones por ejemplo en un partido condicionado que estábamos hablando donde lo normal es que intervenga cada cuadro minutos de qué manera podemos conseguir Enrique siendo la tarea que él además se sienta mejor intervenga más veces pues podemos coger a los porteros y decirle cuando cuatro Westwood vuestro equipo esté en fase con balón de momento con balón vosotros podéis meter un segundo a un jugador rival generando un desajuste es decir estoy ir metiendo variabilidad a la tarea ese ese jugador va a realizar un tiro sobre vosotros pues a la hora de meterse segundo varón igual tiene que atender a dónde está la ventaja colectiva para que el jugador que sale pues genere una ventaja para nuestro equipo después de ese tiro igual de podemos decir intentas Yves locas activar contraataque con los entrenadores que están ubicados fuera ya ha sido más además el Talgo un mensaje a la línea defensiva sobre este descolgadas que ha salido da algún tipo de mensaje para que lo vigilen en caso de pérdida que no que no la activen con él la contra nosotros estamos diseñando la tarea para el portero no es una tarea un partido condicionado lo que sí que hacemos es pensar en el portero a la hora de de entrenar para que pueda disponer de más recursos se puede aprovechar más la tarea yo creo que al final eso lo hacemos con con cualquier jugador y tenemos que hacerlo también con el portero y luego a entender que que el portero tiene una motricidad muy especial

Voz 0930 41:50 diga ese entrenamiento de porteros es

Voz 1414 41:53 es importante pero todo lo que tratamos de llevar a la prevención digamos lo tenemos que entrenar y tiene que ser entrenamiento en un campo donde donde hay situaciones reales reales de juego yo creo mucho en el entrenador de porteros en campo detrás de la portería dándome al portero porque esas son situaciones reales donde donde al final tiene que prevenir situaciones de de finalización rival Hay tiene que dar determina información a a los compañeros ese ese error el entrenador de porteros es es fundamental igual igual o más importante que el que se realiza con pelotas de tenis au interviniendo parando cuatro balones en en veinte segundos que son situaciones necesarias para Portero por su motricidad específica pero realmente es mucho más fin específico con una situación real portando yo creo que la manera de trabajar con los porteros o lo que digamos que es responsabilidad de los entrenadores es en cada una de las tareas que que realizamos pensar en ellos pensar en ello si Judy Carlos para que hagan cosas que que tienen que hacer

Voz 0930 43:05 el juego con los ubicados en juegos de posición en rondos

Voz 1414 43:08 y es importante que también convivan con el equipo ya entiendan todo lo colectivo que que desarrolla al equipo

Voz 0301 43:17 bueno pues ese espigado como un libro abierto Enrique hemos repasado de manera amplia y cómo trabajan los porteros qué tienen que hacer los porteros más allá de lo que puede ver cualquier ser humano que es parar de debajo de la portería que esos prácticamente cualquier persona que que empiece a ver fútbol que he visto un par de partidos ya sabe que lo tiene que hacer pues todo el resto de acciones que que tiene que hacer el portero y cómo se trabajan los las acaba de explicar Enric un placer tenerle con nosotros dicte lo vuelva a repetir y charlar de cortemos en este caso contigo en esta primera edición primer capítulo de en la enciclopedia táctica con la que vamos a compartirlo contigo durante el año Enric un abrazo muchas gracias

Voz 1414 43:57 verdad era lo pasaremos bien un abrazo Bruno

Voz 0301 44:00 habíamos adelantado al principio del programa que va a ser un año un poquito diferente en Play Fútbol que hemos cambiado a algunos de de los formatos ya habéis podido comprobar alguna de las Hades y otra va a ser que no nos vamos a detener en premios en Bundesliga ya

Voz 9 44:16 en la liga italiana como hacíamos ahora sino que lo vamos a

Voz 0301 44:19 a juntar todo una nueva sección legábamos Alberto en tres toques en la que nuestro compañero y amigo Alberto López nos va a destacar lo mejor del del fin de semana con tiempo para analizarlo tranquilamente hablar de lo que más le ha llamado la la atención a nivel táctico a nivel de equipos de entrenadores de jugadores en en individual también lo que más le llame la atención de la jornada de toda la jornada internacional a Alberto López y esta semana me ha propuesto cuatro temas nos hemos quedado con tres qué es lo que vamos a ser siempre vamos a hablar de la importancia de Georgie niño en ese cambio de estilo de del Chelsea con Mourinho en el banquillo vamos a hablar de Hamsik como medio centro está jugando en esa posición nueva posición para el futbolista eslovaco de el Nápoles íbamos a hablar de la pareja Ammán Djukic Cristiano es un tema este fue muy interesante yo creo que de eso eso es lo más interesante del fin de semana en el fútbol internacional ese debut de Cristiano con la camiseta de la Juventus debut de Cristiano en en la seria por ahí anda ya Alberto López recién llegado de las vacaciones pero como siempre con todo el fútbol en la cabeza que da Alberto muy buenas bueno muy buena un placer estar contigo un un año más te un formato un poquito diferente sí

Voz 0930 45:31 pues a ver qué tal sale la verdad es que me apetece muchísimo hoy podemos peinar todo el fútbol internacional el fin de semana para quedarnos con con tres detalles todos los lunes Si sí de los que propusimos nos hemos quedado con estos tres si yo creo que efectivamente ahora mismo si uno piensa tampoco en el fútbol europeo y a nivel táctico son tres puntos esos fundamentales a destacar de tras este fin de semana

Voz 0301 45:53 lo peinamos con el mejor PN posible que es el de Alberto López además tiene plazo la gente que que no la haya visto que el sigan redes sociales que tiene tiene plazo Alberto y empezamos con el tema de guiño es el nuevo mediocentro de del Chelsea el Chelsea Alberto ha pasado a jugar en cuatro tres tres y es muy importante porque en esa posición jugaba canté había aprendido a jugar Kanté que antes era otro tipo de futbolista en el en el este yo creo que con Conthe había aprendido la la profesión el oficio de mediocentro a quedarse un poquito más al no saltar siempre a la presión ahora ese escenario cambia por completo con la llegada de Jordi ño al equipo eh

Voz 0930 46:28 claro es que yo creo que cambia radicalmente el estilo del Chelsea respecto a las últimas temporadas con Conte cuando estaba por supuesto José Mourinho el Chelsea era un equipo eminentemente contragolpe Ador y es un equipo de propuesta es un equipo que quiere imponerse en los partidos a través de la posesión del dominio de la pelota y efectivamente coincido contigo era había aprendido el oficio pero claro para tener el balón para incrustar su entre los centrales e iniciar la jugada para dar apoyo a los laterales que creo que el futbolista clave guiño que ya le conocía arriba en Nápoles y la temporada pasada fue absolutamente indiscutible porque hace dos años alternó mucho con Diawara la temporada pasada Giorgi añora el cinco yo cinco argentino digamos no ve del Nápoles esta temporada pues parece que ser jugador clave en el Chelsea y de hecho lo demostró en el partido del pasado sábado ante el Arsenal