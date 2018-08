Estoy de lunes: pasar la ITV

Voz 1 00:00 estoy de lunes con sol Alonso

Voz 2 00:08 venga cuando tu técnica sin Dassault desbancada difícil vendrá con ahora

Voz 3 00:25 caramba caramba qué bien el lunes que ha llegado vamos que estamos ya de lunes como está pues nuestra compañera y colaboradora Sol Alonso que como decíamos al inicio del programa se iba a esta mañana a pasar la ITV nada menos sol a ver qué pasa

Voz 4 00:42 Felipe V yo que sea prestado si no cuando que para que mi lunes sea todavía peor sea yo la que les somete que me miren los faros que me mire la Junta de la cola sí que me miren también pues la transmisión por ejemplo en fin todas esas cosas que hoy que llega iba a decir un paciente pero es un cliente hola buenos días hola buenos días Le acabo de coger practicamente aquí así al Autol muy bien pero pero fíjate qué gran favor le voy a hacer porque mientras charló con él pues se van a pasar los nervios de un momento tan tan a ver cómo te sientes bueno un poquito nervioso qué has hecho con el coche tú estás seguro de que viene con todo reglamentado sí sí seguro

Voz 5 01:23 lo sé ahora mismo acaban de levantar el capó que piensas que está pasando ahí al otro lado de de esa tapa metálica nada me imagino que estará mirando las pérdidas de aceite nada

Voz 4 01:34 entonces tenemos bienes muy puesto no pero esperate espera un segundito perdona no te preguntado ni tu nombre es Óscar Bueno espera que te vamos a poner a buscar un casco porque lo mismo desde allí queridos amigos de Hoy por Hoy Madrid queréis hacerle alguna pregunta

Voz 3 01:49 la expresidenta Óscar o habla cada pero los nervios porque eran por la radio por pasar la ITV del coche que no me ha quedado claro bueno un poco las dos cosas pero que te pones más nervioso la presencia de sol no no no no para nada

Voz 4 02:05 mira en este momento hoy en ese momento el están

Voz 3 02:07 que les están haciendo en este momento anterior

Voz 4 02:10 no si él está bien están verificando los faros bueno ellos contaré no sé si os Carlos sabe que desde este mes de mayo las ITV se han endurecido hay más cosas que pasar algunas relacionada con el asunto de las emisiones cómo va tu tubo de escape les he oído respirar

Voz 1963 02:28 sí yo creo que el tubo de escape vamos no no hacen mucho ruido

Voz 4 02:32 el técnico nos hace una indicación que tenemos que hacer per a él y a vamos a pero limpia parabrisas como detergente

Voz 1963 02:41 detergente agua que trae el coche

Voz 6 02:44 hay que echarle un poquito de o un cristal Sol no

Voz 3 02:47 yo creo que con el agua se limpia con agua también queda muy limpia los cristales eh no hace falta mucho producto pero bien pero y qué va a decir yo ya Óscar qué tal le has sabido levantarse hoy por la mañana para ir a pasar la ITV así

Voz 4 03:01 igual hubiera preferido hacerlo en martes miércoles no Oscar

Voz 5 03:04 no cuando toca toca pues hay que pasarla

Voz 4 03:07 pero si tú no te sientes no te sientes Óscar un poquito peor

Voz 5 03:10 lunes bueno quizás pues así cuanto antes te lo quiten el mejor mira

Voz 3 03:15 una buena manera de empezar conseguimos que no le parezca mal ir un lunes vaya

Voz 4 03:19 con esta Óscar Óscar alguna vez ha suspendido en ITV no creo que cuantas si puedes hacer memoria es pasado en tu vida pues

Voz 5 03:28 bastantes porque buena parte del coche que estoy pasando ahora también tengo moto hoy se pasan unas cuantas se

Voz 4 03:34 vosotras y compañeras compañeros es el estudio habéis suspendido alguna vez en ITV

Voz 3 03:39 sí no medianamente sí pero porque la última pues mira porque la verdad pues es que me quedo fatal la verdad tengo que necesitan recta ya ya ya pero te voy a decir una cosa es que la verdad voy a quedar fatal te vea pero sí

Voz 4 03:52 hay cosas que no gana dejaron muy mal

Voz 3 03:55 una que por fin ya se me he quitado el golpe que me dio el otro día con el maletero del coche porque bueno pues fui tan torpe que abrió el maletero y agachar la cabeza antes de que sabe que si la abierto del todo sabes pero bueno la última vez que fue el año pasado cuando pase la ITV pues es que no me di cuenta

Voz 7 04:11 que llevaba un faro fundido

Voz 3 04:14 bueno yo juraría que se debió fundir allí mismo la ITV porque yo no me he dado cuenta a ver a una madre que conduzco de día entonces pues no no me había dado cuenta de que no y claro pues cuando llegué pues el hombre puso cara de decir no entiendo nada como pretendes venido a pasar la ITV con un faro fundido

Voz 4 04:32 claro sí debería quedar poquito sorprendente

Voz 3 04:35 me tocó pues volver claro

Voz 4 04:36 pues volver a poner con un claro si soy yo pero bueno bueno Nos compañeras nos vamos a despedir de Oscar porque ya lo tanto que creo que tiene que empezar a a moverse íbamos a ver un poco las órdenes que le están dando de acuerdo pero

Voz 3 04:48 de dónde estás que no sabemos en qué te has ido

Voz 1963 04:51 pues lo que les perdón que la expedido el certificado de homologación de las lunas

Voz 4 04:55 certificados de homologación de las brumas vosotros tenéis eso lo tenéis Cristo

Voz 3 04:58 yo no sé dónde está eso yo no sé ni dónde están las

Voz 1453 05:01 pues si tenéis la de unas tintadas deberíais detenerlo a vale no yo tengo las lunas

Voz 4 05:06 frente pues mira que es verdad que esto ha sido como tan de sopetón la conexión se ha precipitado un poco porque no queríamos perder la ocasión de tener a una una víctima bueno un paciente a un cliente os lo está pasando bien a ver no has sido la cosa tan para tanto pero sí que voy a presentar ahora el lugar en el que estoy que es la ITV situada en la carretera de Villaverde a Vallecas es la conocida hay Ángel Nieto porque en el año dos mil catorce el campeón de motociclismo se ocupó de abrir esta ITV y además lo hizo con toda intención en su barrio verdad Carlos aquí estamos con el encargado

Voz 8 05:37 sí correcto

Voz 4 05:38 él quiso hacer un poco un homenaje a su barriga Vallecas y dejar aquí pues pues un lugar para que sus bueno a ver no tienen que venir solo gente de Vallecas obviamente la ITV que está muy bien diseñada pues la verdad es que sea un lugar maravilloso para venir a tomar copas pero bueno podrían poner unas mes citas pero está llena de ahí que si está bien diseñada y está llena de fotografías de Ángel Nieto subido en su moto pues recogiendo premios eso es una ITV que que sigue rindiendo homenaje al al campeón fallecido verdad

Voz 8 06:09 el resto se diseñó para atraer sobre todo al público de de los vehículos de dos ruedas y Ángel quería que fuera así entonces decoró la estación un poquito hacia un homenaje a lo que él había sido su vida que eran las las motos entonces bueno

Voz 4 06:23 se pensó específicamente para las fotos porque la ITV la pasa cualquier vehículo cara mueva vamos no sé si los triciclos infantiles o los coches de hecho

Voz 8 06:30 que vienen por aquí todo lo que tengan matrícula tienen que pasa inspeccionadas matrícula o que nosotros estamos preparados para pasar la inspección sí que es verdad que mucha gente al principio venía pensando qué exclusivamente trabajamos con el mundo de la moto y no es así obviamente trabajamos con todo tipo de vehículos

Voz 9 06:45 ya digo todo vehículo que tengan matrícula has ahí aunque tengan matrícula corra más de Madrid

Voz 3 06:50 mira una cosa que como me llegan las noticias de la una os voy a dejar por ahí pero Jaime si lo micrófono a ver si se escuchan poquito el motor de los coches

Voz 4 06:58 pues hoy me voy a acercar Merlín luego volvemos contigo

Voz 3 07:00 lo vale exacto venga bien ver que bien

Voz 6 07:03 otro hoy que viene una chica mucha suerte señora mucha suerte

Voz 10 07:08 un poquito de ruido

Voz 11 07:12 abriendo capó adelante

Voz 10 07:22 qué bonito

Voz 12 07:37 bien

Voz 13 07:49 hola

Voz 0152 08:47 una y ocho minutos continuamos en Hoy por Hoy Madrid y ahora les queremos llevar hasta la quinta de Torre Arias un espacio pues que ya saben que se ha recuperado para el disfrute público desde hace unos años los jardineros que se encargan del mantenimiento pusieron en marcha una huerta Solidaria y la semana pasada pues hemos visto en fotografías que han hecho una recolección una muy buena recolección con la plataforma de trabajadores y trabajadoras en paro de San Blas Canillejas Nos apetecía saludarles para ver qué se ha recolectado en esa huerta y sobre todo para que nos cuenten esta iniciativa que pusieron en marcha hace tiempo y que hace que bueno pues que set trabaje de forma conjunta en el barrio de sobre con esta plataforma con estas personas Dani Liébana es uno de los jardineros ahí en la quinta de Torre Arias Dani hola cómo estás

Voz 3 09:34 hola buenos días qué tal muy buenas bienvenido

Voz 0152 09:37 bueno lo primero ver esas fotografías que veíamos de lo que haber recogido de lo que se ha recolectado cuéntanos a ver qué has ido que ha dado la huerta

Voz 0422 09:46 bueno pues es ya la cuarta recolección uno quinta ya que hacemos que está Huertas verano ahí pues ahora está empezando a dar tomates berenjenas pimientos calabacines en fin un poquito de todo dos horas y ha sido recogido pues porque como dices por la plataforma de trabajadores en paro al que a las que la producción de esta huerta

Voz 0152 10:07 un cuéntanos un poco cómo cómo surgió así la iniciativa quiénes trabajáis ahí de manera continuada como jardineros y jardineras ya empezasteis con esa huerta pero como se decidió y como se hizo esa unión para trabajar con esta plataforma para que estas personas bueno pues puedan ir allí sobre todo puedan llevarse todos estos productos tan ricos de la huerta

Voz 0422 10:28 sí pues esta ya es la cuarta temporada empezamos en el dos mil quince con la con la huerta la idea surgió de reivindicar un poco el espíritu agropecuario que tiene la finca en una finca del siglo XVI de la nobleza una quinta de recreo pero que ya desde sus inicios tiene ese carácter de Finca Mista tan todo

Voz 3 10:47 explotación agrícola y ganadera como de Hardy

Voz 0422 10:50 entonces bueno pues en las huertas que se encontraba en estado de abandono pues propusimos está acompañar ello el enlace con una pequeña huerta empezamos con escasos trescientos metros cuadrados este año hemos ampliado hasta hasta los mil metros cuadrados de Huerta

Voz 3 11:06 qué bien por su labor

Voz 0422 11:08 finalidad era pues dar a conocer a los vecinos y vecinas de Madrid pues el cultivo de hortalizas de flores de aromáticas de plantas medicinales pues tal y como se hacía una vez se ha hecho en esa finca durante cuatro siglos entonces cuando empieza a dar sus frutos pues nos planteamos que hay que darle un unas amigo hay que mejor que ofrecérselo pues a un banco de alimentos si ya en el barrio existía esta plataforma trabajadores en paro bueno pues contactamos con ellos si de los inicios estamos estamos suministrando les pues todos lo que produce esta esta pequeña huerta

Voz 0152 11:48 aunque la tenéis ahora entonces recolectados ahora en verano y luego tenéis una huerta de Rosa una huerta una recolección en invierno o cada cuánto Dani más o menos

Voz 0422 11:55 sí pues intentamos la vuelta de verano suele ser la más la más productiva donde se plantaba pues un poquito de todo tomate pimiento berenjena calabaza calabacín este año también hemos puesto patatas hemos tenido guisantes alaba las lechugas no células en fin un poco de todo y y la huerta de invierno que es un poquito más más escasa pues también hemos tenido acelgas coles ir pues

Voz 16 12:19 para el cada vez que la huerta empieza a

Voz 0422 12:21 va a producir hablar a madurar sus frutos pues contactamos con la plataforma de trabajadores en paro que vienen y nos ayudan a recoger esa esa producción y luego ellos los reparten entre pues una una despensa despensa solidaria que han venido a llamar que son aproximadamente cincuenta familias en la que todos sus miembros están en paro Ny pues ahora mismo sea feo incómodo recogidas a la semana el año pasado pues por ejemplo la media fue de cincuenta kilos entre cincuenta y y dos de hortaliza a la semana todo es hortaliza ecológica porque llevamos un cultivo o totalmente orgánico sin pesticidas y abonos químicos bueno pues aparte de ese carácter educativo que tiene la huerta quería había con vecinos y vecinas disfrutan viendo crecer hortalizas que salgo poco común en la ciudad de Madrid acerca muchos abuelos abuelas con sus nietos y nietas a a enseñarle si a rememorar un poco esos tiempos del del pueblo de la huerta pues además sirve pues para poner en la mesa de productos ecológicos de primera calidad gente pues que no posibilidad de adquirirlos en el mercado no

Voz 3 13:34 pues Dani Liébana es uno de los jardineros ahí en la quinta de Torre Arias is saludos también a Olga Aranda que es la otra

Voz 0152 13:42 G la otra jardinera que juntos inicia estoy

Voz 3 13:44 de proyectó enhorabuena ir lo único que si esperamos pues es que llegó un momento en el que no haya que darle

Voz 0152 13:51 ese esa producción a la plataforma de trabajadores y trabajadoras en paro porque tengan su trabajo o que al menos sea para repartirse entre el barrio pero no porque haya cincuenta familias

Voz 7 13:59 que tienen a todos sus miembros sin un trabajo

Voz 3 14:02 Dani muchísimas gracias estaremos

Voz 0422 14:04 no con con un índice de paro muy elevado pero bueno vamos a luchar entre todos y todas por paliar esa situación la medida de lo posible

Voz 3 14:12 muy bien Dani mil gracias un abrazo muchas gracias y enhorabuena abrazo adiós hasta luego trece trece minutos

Voz 18 14:35 lunes eh usado ya que el para pagar al contrato los lunes Aimar mil Hungría

Voz 3 14:59 voy hace poco mala voy a ser un poco mala porque la verdad los lunes ya saben que estamos con esta sección de el Alonso de lo que cuestan los lunes a hacer cosas sobre todo sea eso les sumas que es verano is sobre todo si le sumas pues que todas las vacaciones Jose Manuel Hernández de Generación X como de caballos que un día por aquí al programa yéndose de vacaciones

Voz 7 15:25 sí ya estás aquí lo hacemos aquí así que tú te sientes pues mira si hay un motivo

Voz 3 15:33 bueno para terminar las vacaciones no vayas a pelotear ahora diciendo que es venir aquí a la radio que tú estabas muy contento de estar en Vaca es venido aquí a la radio

Voz 1453 15:43 pero estaba muy contenta de vacaciones sí sí sí sí sí sí

Voz 3 15:47 tiene mejor bueno y te lo has pasado bien muy bien muy bien pero acabado cogido poquito de color si sí has cogido un color mira José Manuel es transparente transparente total todos los veranos cuando se va y viene pues sigue siendo tras de sí pero un poquito muy bien muy bien la verdad pues que nos gusta mucho que estés por aquí aunque Nos guste también así a hacer un poquito meter así el ya ya ya ya te has vuelto hoy es lunes de encima pero bueno

Voz 1453 16:14 entiende

Voz 3 16:15 bueno que ya saben que José Manuel como él Contreras vienen siempre de Generación X los lunes para hablarnos de buenos cómics hilos jueves para jugar al true story sensible hoy nos toca cómics Today te uves qué tal pasas muchas si te ves tienes auto tiene de moto pues va a hacer es verdad que la Autos Locos Inés lo ha salido auto hace ya hacía muchos años

Voz 1453 16:36 que tuve la suerte de poder venir a trabajar siempre saca de público no oye te caminando has sido fantástico pero no aporte público metro el coche pues como mucho aún para fines semana pero no no lo habrá

Voz 3 16:48 pero no a pasarle ITV entonces como no lo coges no no pero sí que desea pues no

Voz 1453 16:52 qué me dice de mí de mi coche yo tenía claro es que ya para coger un día a la semana como mucho tener dos coches en casa era un poco complicado

Voz 11 17:00 yo en mi coche Messi cede me hacía tiempo ya en las pasó

Voz 3 17:04 bueno y los lunes también no suelen acompañarla gente

Voz 0152 17:06 en La Casa Encendida en este caso bueno pues es de su hermana digamos

Voz 3 17:10 de de trabajo y de labores que es la foto

Voz 0152 17:13 nació Monte Madrid que va muy unido siempre en La Casa Encendida de la Fundación Monte Madrid y hoy nos acompaña Marta López y Nacho Pallete cómo estáis bienvenidos

Voz 11 17:22 a Hoy por Hoy Madrid hola a ver madera del PSOE

Voz 0152 17:25 escucharles porque ya me han dicho antes de empezar todo esto me han dicho es nuestra primera vez aquí están así un poco asustados y asustada pero no os preocupéis que no va a pasar nada que no queráis

Voz 11 17:35 esto

Voz 0152 17:38 bueno ellos han venido de la Fundación Monte Madrid porque siempre también por estas fechas pues vienen a contarnos las becas que se le dan a chavales y chavalas que están estudiando que han terminado algún tipo de FP que se van a tener unas prácticas por Europa

Voz 3 17:53 no

Voz 0152 17:54 eso no os vais a contar ahora después toda esa gente que se ha marchado de dónde están haciendo prácticas y de hecho me han dicho que vamos a contactar incluso con una chica que está en Eslovenia puede ser Maribor

Voz 11 18:04 qué bien no madre mía envidia de ver

Voz 0152 18:07 la que sí porque ya porque Marta me ha dicho también que estas del lunes de regreso de vacaciones pero ahí me motivo también vale vale vale como no te conozco mucho contigo no voy a hacer tanta sangre vale la próxima del ya que venga así estemos en estas circunstancia que regresar de vacaciones llámense añadió un poquillo más vale gracias

Voz 3 18:24 bueno me acompañáis de ITV vosotros tenéis que ir de vez en cuando tenéis vehículo de algún tipo y la pasáis yo os da pereza

Voz 20 18:32 sí la verdad es que sí sí hay mucha pereza mucha Hay ya todos los años porque no es un vehículo muy nuevo con lo cual hay que remar todos los años toca el

Voz 3 18:42 sí bueno porque nuestra compañera Sara Alonso pues anda hoy por una ITV por la por la ITV de Ángel Nieto nos vamos a a Vallecas para que nos cuente a ver pues cómo está todo por allí sólo hola hola hola

Voz 4 18:57 qué tal muy buenos días pues sí efectivamente aquí seguimos recreando situaciones que pueden convertir un lunes en un día peor de lo que es a eso nos estamos dedicando los lunes de este mes de agosto no quieres caldo dos tazas mira mira la pobre Marta esta compañera que está como nosotros en el estudio la invitada que además vuelve de vacaciones no es una mala situación para recrear en un lunes encontrarse con con otro bocado de realidad es eso volver de vacaciones ya volver de vacaciones y pasarle TV sería de nota bueno seguimos con Carlos en Alfaro adelante Ángel Nieto de Vallecas si a Carlos que sí

Voz 3 19:32 el encargado no verdad Carlos

Voz 4 19:35 vale ahora mismo aquí la verdad es que hay un ambiente muy simpático fíjate que cuando yo estuve haciendo una especie de cásting de ITV es para ver a cuál me dirigía el poder hacer estas conexiones fue mucha la gente que me dijo vete a la de Vallecas que son muy majos Carlos sois muy majos os escogen por simpáticos para hacer un poquito más dulce este trago amargo

Voz 8 19:55 bueno intentamos que la gente que viene debe este trabajo lo más amable posible dentro de lo que cabe porque siempre surgen situaciones que la gente pues se enfada porque el coche no está bien cree que este bien y no puede ser

Voz 4 20:07 alguna vez cuando cuando habéis hecho un veredicto negativo en un coche habéis tenido vamos no no digo que haya sido una situación grave pero cierta polémica con alguien que pues fíjate que nos cuente

Voz 3 20:18 esos enfados yo sé de una chica

Voz 4 20:20 se presentó con un faro estropeado yo imagino el Pantaleón mucho eh no sé si pataleo habéis tenido algún caso así un poquito como a ver señor Nero designe

Voz 8 20:31 prácticamente todos los días es el pan nuestro de cada día hay gente se lo toma bien hay gente que lo entiende que el vehículo que hay que reparar vigente pues que que lo lleva peor estos es así a diario tenemos gente de todo tipo es muy variado entonces surgen esas situaciones

Voz 4 20:46 fíjate que hemos estado haciendo antes también un ratito de Sociología por aquí viene a ver si te acercas conmigo Carlos hola buenos días mire estamos en directo para la Cadena SER haciendo un poco recreando el ambiente de ese momento en el que toca pasar una ITV cuál es su nombre señor Antonio viene a pasar la ITV viene usted con todo en regla o bien un poquito temblor

Voz 11 21:07 su mujer también todo entrega

Voz 1453 21:10 bueno pues

Voz 4 21:12 los nos dice que hay muchos clientes que vienen con cara de susto a ver qué pasa

Voz 1453 21:16 bueno lo único si hay algún problema ahí te echan para atrás y ya está viviendo otra vez si fuera

Voz 4 21:22 temas que hubiera gustado pasar la ITV en un día que no fuera lunes y sobre todo que no fueron lunes de agosto Antonio

Voz 1963 21:29 claro me tuvo me tocaba el miércoles este que viene Pardo y eso antes que mejor siempre un poquito antes ya está

Voz 4 21:40 Antonio su nombre conforme con la ITV mira antes de Canarias también emociones

Voz 3 21:44 casi todo Madrid el uno de agosto un pelo

Voz 4 21:46 de Sociología le preguntaba yo antes a Carlos que por qué había tan poca gente en agosto cuando la ITV no es una cosa que lo pasemos caprichosamente el día que me viene mejor me levanta con más ganas de ganar una estación sino que tiene sus fechas pero qué pasa qué pasa Carlos porque no hay movimiento de ITV en agosto

Voz 8 22:03 bueno en agosto porque Madrid y la mayoría la gente pues está en los pueblos estaba fuera de Madrid y además porque el grueso de la gente que pasa la inspección bien en el mes de julio junio para mucha gente para adelantar el periodo vacacional y otra gente principalmente porque es cuando se vende los coches

Voz 4 22:19 porque en agosto no hay movimiento de venta de coches exacto

Voz 8 22:21 pues hay menos siempre se vende más coches en julio que es cuando la gente prevé que se va a ir de vacaciones tiene la paga extra fresquita entonces siempre en y en enero es cuando más afluencia de vehículos no

Voz 3 22:32 Carlos me estás escuchando Carlos

Voz 4 22:35 está escuchando genial Carlos

Voz 0152 22:38 cuéntanos no es el vehículo que ha llegado

Voz 3 22:40 es más cosas dan rotas el más desastroso a favor

Voz 4 22:44 el de Los Picapiedra uy aquí Marta que está aquí en el estudio me dice

Voz 3 22:48 el tuyo Marta cómo lo lleva este per no no pero

Voz 4 22:51 ahora ya no ya no es mío ya ya no no pero cuéntanos qué como lo que pasó no ver tenía

Voz 21 22:56 será un faro eso fue cuando lo entregaron vale va muy mal

Voz 3 23:00 perder además raro sí

Voz 21 23:02 ya ayer no Breno IU pero son cuatro cosas más

Voz 5 23:05 qué prefiere no recordar

Voz 0152 23:07 vale Carlos cuál es la lista si de de desperfectos más larga que habéis tenido que hacer

Voz 8 23:12 en mi caso yo daré de los más de los que más he tenido unos dieciocho efecto graves

Voz 4 23:20 dieciocho defectos graves en un mismo coche

Voz 8 23:23 un camión normalmente que suelen ser más conflictivos porque no se les da dieciocho efectos graves a lo mejor otros quince leves

Voz 1453 23:32 la mejor para no cuando terminamos la inspección pues estoy

Voz 8 23:35 el culo salieron no no recuerdo siempre no sé si cinco hojas de informe o algo así defecto logia el camionero qué cara puso

Voz 4 23:41 cuando el gasto es el resultado del examen

Voz 8 23:43 ya se lo esperaba hay veces que es en lo esperado porque saben cómo al vehículo no frena una rueda Lisa un piloto roto la matrícula que no se ve pero se ve venir ya

Voz 4 23:54 pero pero el propio camionero sabiendo cómo está el coche tiene la santa caradura de venir a hacerlo y con ella así

Voz 9 24:00 no no es caradura en la pasa si cuela cuela contar

Voz 4 24:05 a ver que estamos hablando es de cal al cuela cuela a veces no me parece no me convence del todo eh mucho

Voz 8 24:11 la gente viene viene con esa actitud a ver si no te te pongo un muñequito delante del cuadro sino que ve la luz encendida el paquete tabaco una pegatina bueno

Voz 22 24:20 que si van Pando así disimuladamente se pone delante del

Voz 3 24:24 foco roto

Voz 4 24:27 con en la radio muy alta para poder escuchar a la Cadena Ser mientras otros coches pasan la ITV ella si el técnico se despista no está mal tampoco eh

Voz 8 24:35 hay de todo es la picaresca en todos los sitios hay picaresca aquí también

Voz 4 24:39 muy bien bueno queréis alguna tenéis alguna otra curiosidad haya haber espera que creo que Antonio a ver ya las notas de Antoni ya tenemos en el que viene sin temblar Antonio minado a no no no no está todavía en ella bueno tardecito si tenemos tiempo os cuento luego que ETA Leiro Antonio Bienvenida el hombre con una alegría que es que no quiero yo verle suspender eh no no no no porque porque para una un señor que viene contenta a pasar la ITV no les vale eso es me parece bien pues

Voz 3 25:07 son luego volvemos contigo a es a L V de Ángel Nieto ahí en Vallecas

Voz 4 25:10 a ver cómo va venga vale venga Marta ánimo que hay gente peor que con no

Voz 11 25:14 eran días tengo que tener gracias venga siempre siempre hay alguien que tramo Cesc que come las las cáscaras de los hasta luego adiós

Voz 0152 25:25 venga una hay XXV estamos llegando hacemos una pausa empezamos José Manuel contigo a ver que nos trae decir que no recomendadas de Comics por bueno hasta ahora

Voz 23 25:33 sí

Voz 24 25:42 habrá

Voz 25 25:46 veranear en Madrid

Voz 15 26:06 música

Voz 26 26:23 sí

Voz 15 26:35 te contaré

Voz 3 26:57 es cito despacito dama llegando al aún una hay treinta minutos y bueno pues este tema que a mí me encanta de los Pichi Kato Five pues lo he puesto así un poco para ambientar así japonés porque creo que la primera recomendación de cómic que nos trae es José Manuel tiene que ver con el manga o qué

Voz 1453 27:16 finalmente sí sí sí bueno y me he traído un par de títulos que se alejan un poquito de lo que es habitual en las recomendaciones que solemos hacer por aquí un poco por la temática que que llevan los dos eh yo creo que va a ser muy interesantes o al menos van a este Papa curiosidad de los de los oyentes

Voz 1963 27:31 son un par de cómics Cuzco

Voz 1453 27:34 historia cuando llamado meta con mi vale son comics que hablan sobre cómics acuerdos la temática la historia que vamos a tener que alguno de ellos no sale un poco del proceso de creación de los propios mis el primero como bien comentabas es un manga que se llama cómo se hace la llame que es la llave la suenen ya es una de las revistas más importantes no decir la más importante a estas de comí que se publican en Japón con una tirada semanal de casi que además son en ya son

Voz 3 28:00 en son en sí suelen es un género es uno de los hombres

Voz 1453 28:03 bosque que dentro del son en el Shane en tal es digamos revista juvenil o lo que es adolescente quince años hay salido Dragon Ball One Piece mis series como esas por ejemplo se publicó originalmente en esta en esta revista con una tirada como te comentaba de casi tres millones de ejemplares semanales Semanal dos millones treinta mil ya te vas imaginando una revista que se volvía semanalmente es un total de este deporte los oyentes no los ve pero está hirviendo el gesto pero estás haciendo un gesto de así es

Voz 3 28:33 para acción de los dedos muy grande ciento ocho

Voz 1453 28:35 es un buen es una buena revista y esto sale semanalmente y este cómic como hace la Jean que publica Norma en España del autor hay pues nos pone un poco en conocimiento de todo lo necesario todos los procesos que hay relacionados con la edición de una revista como esta no desde los aspectos técnicos en la que hacen las placas para la impresión el trabajo con los autores que tienen que ir entregando semanalmente sus trabajos en la la producción el reparto hasta que llega la tienda y finalmente a al cliente

Voz 3 29:07 sí sino que debe estar contado de una manera especial porque así a priori digo así Aries como por eso o por ahí me van a contar cómo se hace eso Hoy por Hoy Madrid

Voz 1453 29:16 ahí vienen ahí ahí viene lo que no hay vienen poco lo que es gracioso lo que mola de la Historia nos alejamos del puro aspecto documental y en este caso el autor un antiguo aspirante a manga que ahora mismo pues se dedica a cero en esas bolas de arroz rellenas de atún salmón etcétera recibe un encargo cuatro años después de su último contacto para que haga esta serie entonces la historia está contada en una primera persona con este autor con el dibujo que se pone cabeza de ni ya que trabaja Bello pues el autor aquí detenciones con su cabeza

Voz 27 29:48 de bolas de arroz muy bien claro que efectivamente pero que yo hago en y guiris pues me pongo una también identificamos muy rápidamente en la historia de micrófono me voy a poner si fuera es autora del manga lo harían si vale lo siguiente como Shuffle hoy por hoy vuestro nuevo entonces en esta historia pues el autor se erigen protagonistas

Voz 1453 30:12 iba acompañado de su editor enseñando todas esas partes por supuesto la historia pues está contada un poco en un en un tono de comedia en la que el propio autor no se imagina cómo lo han podido hacer este trabajo las dudas que tiene el respecto a cómo puede llevar una tienda de guiris todas las semana y además dibujar un manga hecho si vemos el calendario de trabajo que tiene en uno de los meses hasta aquí marcado con tres días de vacaciones a mí me auténtico pavor

Voz 3 30:38 dos días de vacaciones sólo el hombre más espacio

Voz 1453 30:40 dos bolas de arroz y dibujando el manga ahí a haya a tope bueno

Voz 3 30:45 y le llame para que siga dibujando a que

Voz 1453 30:47 este tipo de cosas no me cambiaría por él yo tampoco no yo tampoco yo tampoco me Agus

Voz 3 30:52 hasta las bolas de arroz estas pero no lo sé no me cambiaría

Voz 1453 30:55 es una parte divertida del cómic que a medida que el va yendo por el estadio producción porque va preguntando pues ahí esa gente con la que se va cruzando en todo ese trabajo y a todos les pregunta cuál es su favorito de bolas de arroz entonces al final del al final de el el manga pues tenemos un buen recorrido por todos los tipos diferentes de los que te puedes encontrar en fíjate ya no sólo es de vistas y no tiene un punto culinario

Voz 3 31:19 ah sí punto gastronómico que te iba a decir y hoy como has dicho que este tipo de

Voz 0152 31:23 en revistas son más menos para adolescentes este cómic

Voz 3 31:26 sería también para para chicos y chicas adolescentes o vale para bien vale vale

Voz 1453 31:31 cualquier persona porque realmente acabe de cumplir años

Voz 3 31:33 sí no deje de toda la parte cómica

Voz 1453 31:36 quizá toda la parte cómica respecto a actor y similares pues el autor perdón Si puede parecer un poco más de esa parte adolescente pero lo que es todo el realmente de lo que trata el fondo real de la historia es cómo se hace está prevista entonces yo creo que el interés que puede tener pues va a ser para nada si ese no es la la única historia que se ha hecho a este respecto también en manga hay una muy buena muy muy muy recomendable llamaba Kumar las aquí un poco de de refilón pero en ese caso también es una historia de ficción en la que los dos protagonistas son dos jóvenes autores de manga quieren publicar su manga entonces es la afición de dos personas que quieren ver cómo se publica pero los autores del manga se reflejan en esos dos personajes plasman todo lo que para ellos fue convertirse en auto es concretos es una historia super interesante muy bien dibujada además huy y que de nuevo nos habla del del cómic dentro del cómic no que Banesto estar muy interesante

Voz 0152 32:29 pues venga te voy a cambiar de música y no haces la segunda recomendación

Voz 1453 32:32 muy bien

Voz 28 32:48 vale a ver

Voz 3 32:51 que nuestra es ahí entre manos a como segunda recomendación

Voz 1453 32:54 la segunda recomendación no supone un cambio total de registro de continente en este caso vamos a

Voz 3 33:00 hemos

Voz 1453 33:01 bueno el el el la temática del cómic buenos vamos a los Estados Unidos a finales de los años treinta principio dos años cuarenta aunque bueno será un recorrido a lo largo de toda la de toda de toda la segunda mitad del siglo XX con la historia de un personaje de un de un autor absolutamente imprescindible para entender el comí por lo menos el norteamericano moderno estamos hablar de Joe Shuster que fue uno de los dos autores junto a Jerry Siegel creador de Superman un auténtico icono para todos para todo el mundo ahora cualquiera que vea la ese reconoce reconoce inmediatamente el personaje y todo lo que hay y en algún momento hemos hablado en este programa de Malawi sería suya etc etc pero sabemos muy poquito de los autores que dieron dieron salida que dieron luz a este a este icono mundial no es una historia bonita y eso lo vamos a descubrir en este en este en este cómic en este caso como he dicho se va a centrar en Yuste el título completo Yuste una historia a la sombra de Superman lo sacan en España divos de los autores Juliane voló hoy Thomas camping es una historia muy muy muy documentada que no Sabra de cómo tanto yo susto como llave sí que el crearon este personaje originalmente con sueños de crear una auténtica de revolucionar el mundo de la historieta por supuesto con con sueños de ganar dinero hacerse ricos a evolucionar si hacemos un personaje de este de este calibre pues nos retiramos con esto pero a lo largo de la historia que iremos leyendo veremos como una serie de malos encuentros en algún momento malas decisiones mala suerte pues hicieron que es obra su personaje escapara completamente a su control incluido pues toda la parte de todas la explotación económica de telefonía efectivamente un y entonces

Voz 3 34:46 ya da rabia que sean los autores y que luego económicamente se lo lleve en otros

Voz 1453 34:50 si luego es una historia que ha tenido muchísimo muchísimo muchísimo recorrido no es una cosa que terminó únicamente los años cuarenta con con esta venta de lo hecho el personaje sino que Hatem

Voz 29 34:58 ha sido bueno repercusiones legales

Voz 1453 35:01 juicios tras juicio otras juicio al respecto de de todo este de todo este tema con los herederos propiamente dicho de de sus Teri siguen en esta en este cómic en esta historia contada en un estilo es ficción pero completamente digamos real todo el trasfondo que nos que nos encontramos en ello con un estilo pintado muy bonito como podéis ver aquí en el en el estudio donde vemos cómo los los autores crean en primer lugar a este personaje los diverso el diverso recorrido que manteniendo hasta que finalmente el personaje Cala digamos a y desde la pérdida de o la o la mala venta digamos también de de estos derechos y luego pues la pelea legal como bien Cominos comentó a ratos desde luego no parece que estamos leyendo una historia de gánster ambientado en los años cuarenta desde el propio la propia estética y ya verás ya te lo recuerda

Voz 29 35:53 y un poco a veces los entresijos

Voz 1453 35:57 no bueno pues hay que

Voz 3 36:00 comprar este cómic y leerse el título como era pues susto es una historia a la sombra de Superman muy recomendable para enterarnos

Voz 1963 36:06 un poquito de todo pues todo lo que rodeó el nacimiento de de un personaje como es Superman

Voz 0152 36:11 pues dos buenas recomendaciones como siempre desde Generación X José Manuel muchas gracias pero no te vayas que es que no es que hacen más programa venga vamos con más música

Voz 31 36:25 a mí tu sombra lo afronto con ilusión ya el miedo del que sabe que pronto marchará y dejaré que todo netos es tarea volveré si todos

Voz 32 36:37 Mi cuerpo sin sentido como la casa donde se ha ido a estudiar y hacer algo me también de este viaje por lo que queda atrás por los saber el lenguaje dice inventé Teherán puede ser una Oporto

Voz 3 36:58 el charla habla con Marta y con Nacho que ya digo que nos acompaña desde la Fundación Monte Madrid para contarnos pues todas estas becas

Voz 0152 37:05 que durante el verano Se dan a chavales y chavalas que han hecho algún tipo de FP que salen fuera a países de Europa a tener unas prácticas y a también a mejorar idiomas de todo pues a tener un poco de independencia hay de saber manejarse en fin todo eso que da siempre viajar allí iba a hacer tú las cosas por ti misma pero antes de empezar con el proyecto me gustaría porque estamos diga que hemos cogido es parte de de rap que que habéis hecho

Voz 3 37:33 desde la Fundación Monte Madrid como es esta ver Marta que me explica me a ver nosotros lo hemos hecho lo tenemos tanto estos bueno los chicos que lo está interpretando sí lo es

Voz 11 37:45 exactamente una que escuchábamos qué significa

Voz 5 37:48 no nuestro himno no del libro El proyecto concebir así lo ha hecho en garaje que se dedican a a a Rajoy y a ver si efectivamente y nada les dimos un par de ideas de lo que es el proyecto y ellos mismos con creyendo pensándolo lo que puede pasar

Voz 3 38:05 como antes de irse fuera de esos miedos que decía

Voz 5 38:07 eran al principio de la letra deja fuera ya sea aconsejamos han conseguido levantar de la sien de la siento físicamente a muchísima gente que no lo mejor es muy ha sido al rapero por el contenido de el el tema no juez que grandes

Voz 20 38:21 en un acto en La Casa Encendida te al micrófonos extraño un acto en La Casa Encendida hace todos los años para que se encuentren becarios que vuelven van con profesores gente de del mundo de educación en ese momento es cuando se estrenó un poco esta esta pieza este año especial

Voz 1453 38:37 estábamos votos porque era algo muy rompedor

Voz 20 38:39 a los chicos de de de garajes hubieran escenario empezaron a capear había gente pues de todas las edades y tal fue unánime el conectó muy bien con todo tipo de de personas estudiantes es

Voz 0152 38:54 el rap es maravilloso y sobre todo además así con letras en las que estén ahí dándole fuerza todos esos chicos esas chicas de de tomar esa decisión y de salir de mal pues hombre muchísimo mejor

Voz 1453 39:04 se lo hemos adoptado ya como dice como nuestro

Voz 0152 39:07 eh bueno contando es un poco las becas que que salen en verano cuantos chavales son los que están ahora mismo en qué países europeos haciendo que haber situarnos un poco

Voz 1453 39:17 no podemos becas en verano

Voz 5 39:19 el curso escolares y que conste de verano ahora mismo tenemos a treinta alumnos Strata están repartidos entre traga la República Checa en Maribor Eslovenia Brighton Reino Unido y Vicenza Italia están haciendo practicas de todo tipo la verdad es que bueno la mayor parte son de hostelería porque es un poco lo que más que más demanda tiene no en verano pero son de cualquier ciclo decir que casi cualquier ciclo de

Voz 0152 39:45 y cuando habláis con ellos y les decían que que miedos os trasladan a la hora de él se pues a cualquiera de estas ciudades que que has dicho que os dicen esos chicos esas chicas de todo

Voz 5 39:55 de cómo voy a sacar dinero como llamar a mi madre pero la casa va a tener wifi pero hoy en la empresas como hago claro muchos no han trabajado nunca la mayor parte los trabajadores han salido

Voz 3 40:05 edades son los chicos y chicas que van a tener

Voz 5 40:07 pero toda la media está en unos veintidós años pero tenemos desde chaval y tú se acaban de cumplir los dieciocho años a gente que tiene ya treinta hay gente que se ha apuntado a la ACP después de contó con toda la crisis una la oportunidad para amoral en dicho plazo también Erasmus pero bueno la media sí que es tanto Rosol veintidós temas calculado

Voz 0152 40:30 el tema del idioma como se lo plantea hizo cómo cómo se lleva a cabo porque claro me estaba ir diciendo algunos bueno Brighton vale pero me habías dicho también Italia me habías dicho Eslovenia el otro cuál me has dicho la República esto es entonces el tema de los idiomas como hacéis ya van preparado comparte

Voz 20 40:48 es una base inglés buena porque salvo en Italia que si la propio programa Erasmus habilita una una herramienta para aprender más italiano hizo un idioma muy cercana

Voz 3 40:57 sí Gross final de Teherán

Voz 20 41:00 en en Eslovenia como República Checa es el inglés entonces tiene que tener un idioma bueno en el idioma inglés bueno aunque la parte buena de países que no son de habla inglesa nativas que son bastante más tolerantes a la hora de intentar entender por qué los puramente anglosajones

Voz 3 41:17 pues bien están en Brighton no igual lo pasan un poco peor

Voz 5 41:20 si no tienen el nivel hay altísimas psíquicamente pero la Unión Europea esta herramienta todos seleccionar el idioma al que van a trabajar y eso es lo que hacemos mucho hincapié con ellos de por favor usar la herramienta mejorar el idioma

Voz 11 41:34 todo lo que podáis pese a hablar aunque parezca mucho a nuestro mundo mejor Sepes hablar moverse trabajar y más provecho esa K

Voz 0152 41:42 pues ayudadme aquí a saludar que yo sé que os va hacer mucha ilusión

Voz 3 41:45 de toda Marta a saludar antes

Voz 0152 41:48 Dead Serrano que es una chica de diecinueve años de Leganés ya es titulada en el grado medio de estética y estudiante de primero de grado medio de peluquería cosmética capilar

Voz 3 41:57 Mar del del Instituto barrio de Bilbao ha de Móstoles bueno pues ella nada menos que se ha ido a Maribor o Maribor como se dice

Voz 5 42:05 pregúntele a ella

Voz 3 42:08 a Eslovenia Andrea hola com

Voz 18 42:13 hola Andrea hola

Voz 3 42:16 bueno lo primero dieron como se dice Maribor Maribor por Maribor la oye salúdenos en Eslovenia vamos a dinos algo ver era Ike es de además hago la hola

Voz 33 42:33 no puedes decir también dos verdad que significa como buen día

Voz 3 42:37 de verdad me gusta como suena además Wendy en dos ramas voy a apuntar para decirlo luego bueno oye cuéntanos tu te fuiste el día cuatro de julio te vuelves dentro de dos días y no tengo yo mal apuntados los datos como lo está pasando como de haber esa experiencia Andrea

Voz 33 42:54 bueno ha sido asigna serie increíble sea es algo que cuando empiezan hablarte de ello como Ken Pécresse como que lo ves muy lejos muy bueno sabe que tendríamos que hacer un proceso de puedes enviar las y todo entonces es todo como muy fantástico todo como que empiezas a pensar Isi Disi pasa o no pasa ya cuando te van dando la noticia de que de que te han cogido tener dinero y todo ya es como muy es como un golpe muy fuertes como madre mía que es de verdad que que sí que me voy

Voz 3 43:28 sí bueno ya cuando llegas aquí

Voz 33 43:30 no miedosa yo personalmente pasé mucho miedo

Voz 3 43:34 por qué tal amigo

Voz 33 43:37 que todos los que tuvimos que soy una mamá entonces yo para todo y era un poco como Hollins a estar sola es el momento de

Voz 3 43:46 ahí empezar un poquito como a hablar

Voz 33 43:49 te cuenta de lo que hay fuera también vez

Voz 3 43:52 fuera de la la de mamá y habla con tu madre todos los días lo que todos los días

Voz 33 43:58 ah dice yo soy un poco mala y la dije los primeros las primeras dos semanas no me llames No me llames todos los días porque es que va a hacer como si no me hubiera ido pero

Voz 0152 44:08 además es que guardase luego experiencias para que le cuentes al volver que no les has contado ya

Voz 33 44:12 ah claro exacto es cómo es que no no voy a tener nada aquí contarte cuando huelo a pero bueno sobre todo las últimas dos semanas ya lo en pie yo porque yo por lo menos me he empezado a notar más que ya como que la necesitaba es como hablar con ella todos los días qué tal estás que estás haciendo todo el rato

Voz 0152 44:28 pero bueno a tu madre ya vas a ver ya en dos días pero yo quiero saber en la empresa bueno el nombre de la empresa yo casi que te voy a dejar que lo digas tú

Voz 3 44:36 porque yo veo aquí demasiadas tono consonantes juntas puedo decir cualquier cosa pero cuéntanos un poco que estás haciendo y cómo te están tratando

Voz 33 44:45 bueno mi empresa se llama Chris Froome y es una es una peluquería quería que tiene muchas Jamal más que tiene mucha tradición aislarnos entrega que voy a decir yo tengo Chris

Voz 0152 44:56 pero es que luego porque sino parece que Chris Christie fácil de decir pero es que yo luego tengo aquí que es Cristo

Voz 7 45:00 pues felices Taibo Roma no va así

Voz 34 45:03 es que eso se el Roma no es el era el

Voz 33 45:07 en el peluquero y que empezó con la la empresa lo que pasa es que tenemos la segunda palabra eso significa peluquería pero es que es muy difícil Santo Hearst voz

Voz 3 45:17 es Peluquería Peluquería si yo escribo

Voz 33 45:20 ahora por ejemplo como porte como cabello peinado es muy difícil lo mira entonces yo

Voz 3 45:28 sí vamos a hacer una cosa Andrea vamos

Voz 0152 45:30 a dejar esto así la incógnita cómo

Voz 3 45:33 se suele hacer otros medios en la televisión esto de decir me lo vas a contar después de la publicidad con el que ha ido a la empresa de lo que estás haciendo y sobre todo a ver qué es lo mejor ahí de Maribor en Eslovenia que es lo que más te ha gustado vale vamos a hacer una teniente apelado venga hasta ahora

Voz 24 45:55 Gené sabrá

Voz 25 46:01 veranear en Madrid

Voz 1 46:14 no

Voz 3 46:19 con hay cincuenta y dos minutos pues hayamos dejado esa conversación para que Andrea nos contase desde Maribor desde Eslovenia donde está haciendo prácticas en crisis pues bueno como elevan esas prácticas allí de peluquería y luego ya pues unos dices un poco a ver qué que te Agus

Voz 0152 46:35 la Dati de la ciudad

Voz 35 46:36 Andrea cuenta luego una maravilla son todos Superman majos el primer momento me aceptaron súper bien me han enseñado un montón de cosas cosas que nunca había visto

Voz 33 46:50 los que fueran diferentes en en España aquí también tiene un par de Costa Chase diferente como nos han enseñado todas las forma empleos eh vamos algo que yo no he visto en mi en zona de peluquería por ejemplo son P cuando llegan los lavan la el cabello por primera vez les cortan el pelo y luego lavan una segunda adiós ya les finalizan en en el sitio en el que estaban otra vez pero yo no

Voz 3 47:17 los lavados bueno

Voz 33 47:18 sí son cositas así pequeñas pero son interesantes no hace una así muy muy interesantes

Voz 0152 47:26 que viene a ver de la ciudad Hay de estar por allí que te ha gustado

Voz 33 47:30 pues encantado que hay muchísima gente de muchísimos países nuestro lo gente novena sino que te puedes encontrar erasmus de Portugal Italia e Barcelona por ejemplo el también es muy muy bonito porque luego además creas como una algún vínculo con ellos muy fuerte también

Voz 3 47:48 claro que es maravilloso que se puedan encontrar gente estudiantes que estáis desde diferentes partes del mundo y compartir allí la comida qué tal muy diferente no me recomiendas algo una maravilla técnico que además sí

Voz 0152 48:03 de ahí que es algo típico allí por ejemplo dinos alguna comida típica Andrea

Voz 33 48:08 porque es que los nombres son mega difíciles no sea esto lo que decir mi compañero Daniel y que está en cocina importes que los nombres son cosas

Voz 0152 48:16 de qué está hecho pero de que alguna cosa de Prado que te haya gustado

Voz 34 48:21 él hizo por ejemplo una vez un

Voz 33 48:23 Nos el pico que hizo en su en su hotel donde está trabajando él como una especie de de tarta que tenía como el el cree empleo entro pero luego la tasa bruta más cosas muy raras no sé cómo manzanas todo muy

Voz 3 48:39 claro la manzana no es rara Andrea te esté escuchando a tu madre no me digas pero bueno André por favor cómo que no come fruta vamos a ver

Voz 33 48:53 luego algo que no te ha llamado mucho la atención también es que aquí la Carme muy poco tiempo de tienen muy poco tiempo la inspiración porque no se explicaron que no les echan tantos va antes a lo mejor efectivamente sería mucho mejor entonces tienes que comete la cumbre rápido

Voz 3 49:12 bueno pues oye

Voz 0152 49:15 pues Andrea a un placer conocerte la verdad sigue disfrutando hasta el día

Voz 3 49:20 y dos que que regresa Lass tráete todas las

Voz 0152 49:22 experiencias maravillosas que puedas de la ciudad del trabajo de la gente que estas conociendo y te dejo aquí pues quince segunditos para que lance venga un mensaje a tu madre dile que va a comenzar a partir de ahora por ejemplo

Voz 33 49:35 esto nada quiero mandar el mensaje un besito a todos los padres y madres de mis compañeros porque nos están escuchando a todos eran sus abuelos a los amigos de mis compañeros nada deciros que os echamos mucho de menos y que nada ahí estamos allí con nosotros

Voz 3 49:50 Andrea come fruta

Voz 18 49:54 no pero yo parecerme Andrea llegar a te vaya bien