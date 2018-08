Hora 25 Deportes (20/08/2018): La primera jornada de la Liga

Voz 1 00:00 uno veinticinco Deportes

Voz 2 00:06 con Jesús Gallego

Voz 3 00:13 muy buenas tardes bienvenidos a este lunes de fútbol porque los lunes de verano son lunes de fútbol tenemos fútbol en Primera en Segunda División y las semifinales del Campeonato del Mundo sub veinte femenino que está jugando la selección española el primer partido de la tarde en Primera se juega en Mestalla desde las ocho de la tarde en seguida estamos allí porque el Atlético de Madrid le está ganando cero uno al Valencia con gol de angelito Correa tras un maravilloso pase de Antoine Griezmann luego a las diez se jugará en San Mamés el partido que enfrenta al Athletic de Bilbao y al Leganés pero estamos ya en Mestalla Ximo más mano intensidad ya el Atlético por delante hora a enseguida volvemos a Mestalla si digo nada Ximo hermano buenas tardes hola recuperamos esa conexión pero ya os digo el Atlético Madrid está ganando cero uno gol de Ángel Correa tras una jugada María Llosa de Griezmann cuando en estos instantes media hora de partido y hay una parada técnica para que los jugadores se hidraten ahora mismo en la zona de los banquillos los jugadores del Atlético de Madrid y el Valencia bebiendo agua en este parón autorizado por el árbitro el extremeño Gil Manzano fútbol de Segunda División cierra la jornada el partido que se disputan el Nou Estadi entre el Nàstic y el Tenerife Joel Reche buenas tardes cómo está

Voz 4 01:41 bueno pues yo no estoy de Raúl minuto treinta y uno de la primera baja el gol de cabeza en el minuto diez la primera de momento el Nàstic domina me encuentro ofreciendo una imagen que hoy está animando a sus aficionados aquí me de último partido cometió Pierre tener fan

Voz 2 01:57 pero la temporada además de que Kaká

Voz 3 02:00 en Francia mundial femenino sub veinte La selección española está jugando semifinales ante las anfitrionas ya se ha jugado la primera semifinal donde Japón ha ganado cero dos a Inglaterra hace que la japonesas están en la final cómo les va a las españolas Miguel cuéntanos buenas tardes bueno pues ahora mismo empate a cero en ese partido semifinal acaba de comenzar la segunda parte Francia cero España cero enseguida volvemos a Mestalla Nos calmado un poco hoy escuchamos lo que nos ha dejado en el whatsapp del programa vuestros mensaje Hola

Voz 5 02:38 ya sé que no me escucháis muy guasa sonoros porque soy del Atleti sólo escucha los del Madrid pero el caso se equivoca es y lo escucháis deciros que que estoy encantada con las comentarios de todos los comentaristas comentaristas no locutores y periodistas de la Cadena SER porque como soy del Atleti del Atleti molesta mucho me encanta porque sois tan aburridos como sólo ponéis a la gente de la del Madrid sino que Gallego

Voz 6 03:08 que todos los días pone señora simpática Ilyas una D2 es que nadie les llama al programa es lo lo llama ella que de verdad allá pues nada que les cree caer muy bien en su programa que ponga quienquiera que casualidad somos del Madrid pero lo que hay besito a todos

Voz 3 03:25 ves si te digo que no que ponemos a todos dejad vuestro mensaje

Voz 7 03:30 Vimos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte de él los lo que quieras mandando tu nota de voz tener Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 8 03:49 eh era simplemente para decirle que yo me da la sensación que el señor Lopetegui en no acabar la temporada este año no se deben tener o que peor no es que no acaba ya el Madrid no le veo de faltas es deja el cargo algo que no que no termina de la termina de de cuajar eso sí sí a todos defienden suben y bajan hitos trabajar mucho pero arriba no hay no hay duda personas que que que remar como tiene que rematar hay que acabar las jugadas y se a un crack aquí decida y esa es la verdad de poder equivocar pero pero veces hacia buenas tardes

Voz 7 04:33 el Guaza de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 3 04:52 ahora sí Mestalla treinta y tres minutos de la primera parte Ximo más mano Valencia Atlético de Madrid como está

Voz 1269 05:00 hola qué tal muy buenas Gállego a punto de marcar Diego Costa estaba invalidada pero se quedó a mano a mano con método así que era una nueva ocasión de peligro para el Atlético de Madrid que está ganándole al Valencia desde hace siete minutos estamos en el XXXIII y medio desde el veintiséis con un gol de Correa que pilló desprevenida a Valencia se quedó clavado pichichi ya habilitó a Correa que recibió un pase magistral de Antoine Griezmann para marcar el único gol que campea en el marcador a esta hora así que a punto de cumplirse el treinta y cuatro con Mestalla lleno hasta la bandera duelo entre dos equipos de Champions Valencia cero Atlético de Madrid uno marcó Correa en el XXVI

Voz 3 05:39 Ximo el Atlético que ha salido con una alineación netamente ofensiva Saúl Koke en el centro y luego le Mar Correa Griezmann y Diego Costa Atlético muy ofensivo desde el inicio sí lo hemos visto

Voz 1269 05:52 contaban nuestros compañeros Fullana hay Talavera estos últimos días atrás que estaba ensayando con Correa en detrimento de Rodrigo que fue el que jugó en el centro del campo y lo hizo también frente al Real Madrid en la Supercopa de Europa hoy no hoy apostado a lo ofensivo como también Marcelino los dos han ido a buscarse Eden momento el que ha encontrado al otro ha sido el Atlético Madrid con esa jugada en la que han participado dos de esos cuatro cracks de ataque que tu decías Griezmann que ha corrido en perpendicular sea girado para encontrar el pase oportuno imperfecto aún Correa que ha sido el más listo de la clase aprovechándose que pichichis había quedado clavado Hinault ha perdonado ante neto así que el Atlético de momento tiene premio a esa búsqueda con un once muy ofensivo

Voz 3 06:35 pero uno gana el Atlético de Madrid y la selección española femenina Sub veinte en Francia segunda mitad de la semifinal ante las anfitrionas Miguel Orejas domina las españolas quién manda pero

Voz 9 06:46 cero domina España tiene la plata eso sí lejos de una portería de una Francia que espera para salir a la contra la selección pudo adelantarse en el marcador por medio de Egurrola tras un córner y Gallego lo dicho minuto cincuenta España cero Francia cero Japón espera rival el viernes tras haber ganado hoy en Inglaterra cero dos por la tarde

Voz 3 07:02 a las diez de la noche San Mamés se juega el partido entre el Athletic y en Leganés es noticia la convocatoria del del Athletic de Bilbao porque el Atleti tiene unió con los porteros que pasa con Ramiro Diego González estamos allí cuando ha marcado la selección española en Francia

Voz 9 07:25 sí es el primero ha marcado la selección española la jugada el goles de Patricia Guijarro es el sexto gol en cinco partidos España cero una Francia minuto cincuenta y uno

Voz 3 07:35 buena noticia ocho XXXVII Hora veinticinco deportes en la SER

Voz 10 07:39 súper electro tres en Hipercor y El Corte Inglés tres días para renovar sus electrodomésticos y llevártelo último hay electrónica con un quince por ciento de descuento adicional en una gran selección de primeras marcas

Voz 11 07:49 ya HP iba allí Electrolux Dyson el Samsung

Voz 10 07:52 supera electro de lunes a miércoles y con todas las ventajas de nuestro está en una presa

Voz 11 07:56 el Electra tres sólo hasta el veintidós de agosto en Hipercor que corteinglés

Voz 2 08:09 ahora sí San Mamés

Voz 3 08:10 Diego González qué pasa con la convocatoria de la portería del Athletic que pasa con Ramiro quien juega hoy en el equipo de los Leones buenas tardes

Voz 4 08:19 hola qué tal Gallego chollo efectivamente es el nombre propio Puerto de la tres y que éste a previa les pido que estaba llamado a ser el portero titular no ha sido convocado por Pedrito así que UD si hemos repescado en el si hace prácticamente una semana el cuarto portero en la pretemporada va a ser el titular es posible que tenga que ver la no renovación de momento de Ramiro con toda esta convocatoria preguntaremos luego haber dicho que se carga también a vacas sagradas como Beñat San José Balenziaga Lekue Rico IV y además Iñigo Martínez pues que acaba de salir de lesión tampoco va a poder contar con él en el Leganés hay mucha expectación de ver como responde cómo funciona este equipo con Pellegrino no va a jugar por contrato está cedido al Athletic y eso le impide jugar este partido y además cuenta buenas bases por lesión de Arnáiz iré sirvan llegó a las diez estamos en plenas fiestas Bilbao y sin duda alguna el nombre propio de este partido es ALE retiro que no sabemos cómo va a ser su futuro a partir de ahora en las

Voz 3 09:12 estamos en fiestas en Bilbao bueno estamos viendo que Mestalla hay un llenazo para el partido entre el Valencia y el Atlético de Madrid en San Mamés espera también llenazo a pesar de ser lunes

Voz 4 09:23 sí sí sí efectivamente se espera que haya muy buen ambiente hay mucha gente ya no sale daños estaban es la ciudad como te digo están fiesta se pero yo supongo que hoy más de tres cuartos de entrada posiblemente vean este Atleti Lane

Voz 3 09:35 gracias mercado de fichajes quedan todavía unos días sigue habiendo muchísimo movimientos en Barcelona pendientes de que haya una incorporación pero también de las salidas porque Adriá Albets a esta hora la noticia en el Barça está en Sevilla está en Rafinha buenas tardes

Voz 0017 09:53 buenas tardes Gallego pues sí porque el Betis se ha interesado por la situación de Rafinha y hoy su padre Mazinho de hecho ha estado en Sevilla hablando con responsables del club andaluz que ya llamó la semana pasada al Barça para comunicarle su interés en el jugador del Betis está interesado en una cesión de Rafinha pero fuentes del Barça los dicen que no contemplan que el brasileño se marche cedido gratis porque no es un jugador descartado el entrenador cuenta con él y lo ha dicho públicamente pero sí reconocen desde el club que si el Betis hace una oferta que pueda ser interesante la van a estudiar por lo tanto el Betis va a por Rafinha han hablado hoy insisto con su padre pero de momento no hay nada cerrado lo que llevamos días contando es que Rafinha lo que quiere es jugar ser importante y eso tiene la sensación de que en el Barça no podrá serlo por lo que está buscando opciones como la de jugar en el Betis Rafinha tiene contrato hasta dos mil veinte y una cláusula de setenta y cinco millones de

Voz 3 10:49 euros es sobre las llegadas posibles todavía en el mercado alguna novedad

Voz 0017 10:56 de momento no pero el Barça no da por cerrado el mercado llevamos tiempo ya contando aquí en la SER que rabioso es uno de los futbolistas que más gusta a la secretaría técnica de el Barça veremos si hay en negociaciones que avanzan por el centrocampista del Paris Saint Germaine que de momento ha rechazado la

Voz 13 11:12 novación con el equipo francés pero insisto a de momento no hay nada que esté moviendo de forma inminente pero el Barça está atento a lo que

Voz 0017 11:21 voy a pasar en el mercado así que Rafinha podría ir al B

Voz 3 11:24 this vamos a Sevilla después de arranque liguero fabuloso que tuvo en Vallecas el equipo hispalense con ese uno cuatro El protagonista sin duda algunas Andrés Silva vaya hat trick que se marcó en la primera jornada este chaval que está cedido por el Milán pero el Sevilla sigue reforzando su plantilla Gonyalons el francés que llega cedido por la Roma Fran rojillo ya se ha puesto la camiseta se lo acaba de

Voz 14 11:48 sentar el Sevilla gallego muy buenas del que ha hablado de Gonyalons el director de fútbol Joaquín Caparrós ojo que venido arriba por el arranque liguero del Sevilla que tú has destacado ha llegado a decir esto es su plantilla de su entrenadora es un futbolista que nos faltaba

Voz 15 12:03 sinceramente tenemos una plantilla bastante equilibrada creo que tenemos la mejor plantilla de la categoría y tenemos el mejor técnico el técnico y cuerpo técnico de la categoría

Voz 3 12:16 de la categoría y eso que todavía tienen que venir más jugador lo contaremos donde no van a venir jugadores es en el Real Madrid ya venimos diciendo que al precio que el mercado le pone al equipo blanco para fichar un delantero la dirección deportiva y el entrenador decidieron hace tiempo que no va a venir ninguno ir después de la victoria de ayer ante el Getafe Burgos parece que se ha calmado un poco todo ese ruido que había alrededor de si la plantilla del Real Madrid es corta Ozzie tiene suficiente Julen Lopetegui ese dos cero de ayer en el Bernabéu Javier Herráez ha calmado un poco los ánimos pero bueno quedan días quedan días hasta el día

Voz 16 12:56 treinta y uno de agosto cómo se cierre el mercado el club ha dicho como tú comentas no y mil veces no pero esto es el Real Madrid y quizá alguna operación que está cerrada se pueda abrir en el futuro quizá la del nueve que es lo que más se pide pero el club lo tiene claro no ha venido ningún jugador tipo Lewandowski Cavani muy caros el mercado ya con cierta edad ir se va a esperar cancha sacar el jugo

Voz 3 13:17 a esta plantilla lo que sí que hay overbooking porque ellas

Voz 2 13:20 cinco porteros por ejemplo en la actual plantilla ayer jugó Keylor Navas por cierto Courtois probó un par de días como titular de Fomento es que el cancerbero de Lopetegui casi ya quiere seguir ir veremos qué pasa con Looking este portero que podría ir cedido como digo son cinco tienen que quedar tan sólo tres el caso de Marcos Llorente que ayer montó la convocatoria y que quiere tener minutos veremos si sale o no fallido de la actual plantilla del drama

Voz 3 13:43 también estamos pendientes de una posible salida en el Atlético de Madrid que está jugando en Mestalla A42 minutos de partido gana cero uno el equipo del Cholo Simeone con gol de Correa y en ese partido es titular Filipe Luis el lateral zurdo brasileño que tiene una oferta del París Saint Germaine y que bueno no vamos a saber hasta las próximas horas y se va o no Fullana el Cholo dijo ayer que lo quiere pero esto está todavía por decidirse

Voz 17 14:06 sí lo quiere le gustaría que se quedase en el Atlético de Madrid pero no le va a cerrar la puerta si el futbolista quiere marcharse han quedado después del partido de el Valencia el Atlético Madrid y Filipe para hablar lo van a hacer en la jornada de mañana Filipe tiene claro que se quiere marchar es la decisión que dice que ha tomado que en principio no tiene vuelta atrás aunque el Atlético de Madrid va a tratar de convencerlos y se queda lo van a renovar porque termina contrato dentro de un año y a partir de ahí veremos qué pasa él tiene una oferta del París Saint Germain de tres temporadas que no había contempló dado hasta que fue suplente y no jugó la final de la Supercopa de Europa fue el detonante de todo ha decidido aceptar esa propuesta y ahora veremos si hay acuerdo entre clubes si decide marcharse Atlético Madrid le va a exigir entre doce y quince millones de euros para el traspaso se marchará siempre y cuando el Atlético Madrid tenga un lateral de garantías el que más gusta con el que han hablado ya temporadas atrás es Joan Bernat el jugador del Bayern de Munich que además está negociando con el París Saint Germain tienen un acuerdo el Bayern ya con él para diseño de catorce millones de euros no lo tiene con el futbolista así que uno de los dos jugará en el París Saint Germain el otro puede jugar en el Atlético

Voz 3 15:09 Madrid el titular en el lateral izquierdo de Simeone parece que es el francés Lucas Hernández no tiene sitio Felipe veremos si se lleva a cabo esa operación enseguida estamos en el descanso para comentar cómo ha ido la primera parte donde repito está ganando el Atlético de Madrid en el Real Valladolid también día de presentaciones José Ignacio Tornadijo buenas tardes

Voz 18 15:27 hola muy buenas tardes sí tres jugadores han anunciado que Valladolid en las últimas horas dos hombres que vienen del Villarreal en es una al también Leo Suárez serán presentados mañana hay pasado consecutivamente y esta mañana ha sido turno para el croata Dulles que ya estuvo en el Málaga estuvo también en el Sporting de Gijón que llega del estándar de tanto conoce la Liga es delantero y hablaba así en la sala de prensa de Zorrilla

Voz 19 15:48 primera cosa que sea mi cabeza cuando sale con equipo es dar siempre se entonces eso y para mí es el de del mundo está muy contento aquí cuando juego voy a esas dos temporadas antes

Voz 3 16:03 el Valladolid que debutó en esta Vuelta a primera división con un empate en Girona el que ha tenido un inmejorable debut en la categoría en Huesca que ayer ganó en Ipurua el Eibar uno dos con dos goles de Alex Gaillard

Voz 2 16:19 el mejor debut posible como es el día después en web

Voz 3 16:22 cada Luis Abadía buenas tardes qué tal Jesús buenas

Voz 2 16:25 después pues todo el mundo anda la más de feliz este lunes tras la victoria ayer en Éibar sí consiguieron los tres primeros puntos es un día histórico ojo ya lo era por el debut en la máxima categoría y a ellos se sumó la victoria Un día redondo para los de Leo Franco

Voz 20 16:36 jugadores estuvieron muy concentrado como tienen que estar en cualquier en cualquier partido y ahora mismo bueno la gente está muy contenta se nota pero pero hay que ir avisando que el camino largo y lo que te digo las olas

Voz 3 16:49 las grandes y fuertes pues lo avísale Ofra

Voz 2 16:52 lo que no va a ser un camino de rosas pero indudablemente hoy es un día feliz en Huesca

Voz 3 16:56 pesca que ha sonado a las últimas horas Jesé el ex madridista del París Saint Germain como posible incorporación parece que solamente era un rumor de verano otras operaciones que sí se ha encerrado en primera división en este mercado Alberto Fernández no cuenta

Voz 21 17:11 Valdo Alanís que había llegado al Getafe en este mercado de verano se ha desvinculado el conjunto azulón el futbolista mexicano no ha llegado ni a debutar y no termina de convencer a Bordalás del Levante sale Rubén García que llega Osasuna coste cero los granotas se guarda una opción de recompra también sin coste y mantienen el cincuenta por ciento de los derechos del jugador además hoy hemos tenido presentaciones de jugadores que ya han debutado con sus equipos Patrice Rovers con el Girona que ha llegado del Manchester City cedido y que tuvo unos minutos frente al Valladolid la de Júnior Alonso con el Celta el título frente al Espanyol y tuvo participación clave en el gol vigués el chileno llega cedido con opción de compra y con muchas ganas al conjunto Antonio Mohamed

Voz 22 17:41 yo hoy me debo el Celta medievo esta gente que confió en mí yo soy una persona que trabaja demasiado y siempre lo voy a ser vengo a aportar mi granito de arena para poder conseguir el objetivo de Flood ya después seguramente en el tiempo de club a decidir si hace uso de Acciona no

Voz 21 17:58 el nuevo futbolista del Celta que tiene claro el objetivo de la temporada ha reconocido que el equipo está preparado para llegar a Europa

Voz 3 18:04 fútbol en directo vamos a la semifinal del Mundial sub veinte está cuando Francia con España buscando un puesto en la gran final ante Japón cómo está el partido Miguel

Voz 9 18:14 domina España minuto sesenta y dos vale ese gol de Patricia Guijarro el asentado bien o la España que sigue teniendo la pelota enfrente Francia que ya no le vale el plan tiene que cambiar el plan porque no le vale ya esperar atrás así que bueno minuto sesenta y dos España gana cero uno

Voz 3 18:27 descanso en Segunda división en el Nou Estadi jodan Nàstic Tenerife como han llegado Joel

Voz 4 18:34 pues en el descanso Tarragona mínima por un gol a cero goles en el minuto diez un buen remate de cabeza un centro desde la banda derecha de momento el Nàstic yo está gustando el Tenerife que ha intentado apretar en los últimos minutos de la primera pero no ha conseguido el empate el descanso en el nuevo estadio Tarragona Nástic uno Tenerife cero

Voz 3 18:55 aquí también llega al descanso el partido de Mestalla entre el Valencia y el Atlético de Madrid Ximo gana el tonal los jugadores

Voz 1269 19:02 y los del Valencia Marcelino que seguro que le va a echar una buena reprimenda a sus jugadores que se han venido abajo en la segunda mitad de esta primera parte después de encajar el único gol que el marcador recordemos cero uno gana el Atlético cambio entonces el partido con el gol de Correa en el minuto veintiséis

Voz 3 19:20 once minutos para llegar a las nueve esto es Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 2 19:48 Rajoy fue sustituido por Pedro Sánchez para servir al país para servir a la ciudadanía Lopetegui por Fernando Hierro aceptó la responsabilidad

Voz 6 19:59 Maxine Kuerten por José Guirao no tenemos tiempo para parar la maquinaria

Voz 2 20:04 no crees que este es el año de los sustitutos bueno a mí nadie me ha preguntado

Voz 7 20:13 en Hoy por hoy con Aimar Bretos Pablo González

Voz 2 20:17 esta

Voz 7 20:18 síguenos también en Hoy por Hoy punto es la Cadena SER

Voz 3 20:27 el fútbol internacional vamos a repasar qué ha sucedido el fin de semana en el calcio en Francia en la Premier donde había partidos esta misma tarde Bruno alemán en buenas tardes hola Gallego muy buenas

Voz 0301 20:40 tenemos juega el Liverpool ahora las nueve de la noche se puede poner con seis puntos y ganar en el campo el Crystal Palace el partido empieza ahora a las nueve hemos vivido en esta segunda jornada de la Premier goleada del City ha agrado por seis a uno lo hizo ayer al Haider Phil con hattrick del Kun Agüero y la primera derrota de Lloret de Mourinho Brighton tres Manchester United dos doblete en papel buen partido de Neymar en el encuentro del París Saint Germaine ganaron a alguien GAM en remontando por un gol a tres hemos tenido evidentemente ese la primera noticia en el fútbol internacional el debut de Cristiano con la camiseta de la Juve acabó ganando por dos goles a tres no fue su mejor partido a pero ganó la Juve remontando al que Vomero nos no

Voz 3 21:17 alguna lo que más llama la atención de este inicio es lo que le está sucediendo al United con Mourinho y la directiva incomunicación total y la derrota del último día yo creo que aumenta la tensión yo no sé si Mourinho va a llegar a comerse el turrón en el United

Voz 0301 21:35 bueno veremos tiene un contrato largo tiene un contrato además está muy bien pagado y echara a Mourinho cuesta mucho dinero pero es verdad que no ha sido ni mucho menos el mejor verano Mourinho pidiendo mejores fichajes no han llegado por parte de de la directiva pena Said Fred el jugador internacional brasileño el centrocampista es casi la única incorporación ayer metiendo a un extremo a Andreas Pereira prácticamente como medio centro inventándose esa esa opción pero veremos es verdad que no es el mejor momento de Mourinho ni mucho menos en los banquillos quién el Lloret en concreto

Voz 3 22:06 hoy vuelve Play Fútbol en este primer el programa en la web de la Cadena Ser con que Vice americana

Voz 0301 22:13 los movimientos en las porterías de los equipos grandes de Europa han sido protagonistas en los traspasos de Nos hace un informe de hecho José Palacio dos de los cuatro fichajes más caros de este verano que Pay Allison el son de deportes los además entrevistamos a Luis García plata que está entrenando en Pekín y que ha goleado esta semana su equipo en el derbi al Beijing Guoan que es el líder de la Liga en en China

Voz 3 22:33 por cierto que la UEFA ha hecho público hoy el el trío de candidatos a mejor jugador de la pasada temporada tan Cristiano Modric y Salah no está Messi yo creo que habría estado en los últimos años en esta clasificación tampoco está Griezmann Bruno

Voz 0301 22:50 no no es verdad que ese es curioso lo de Griezmann habiendo ganando el Mundial el a la Europa League además siendo importante para Francia para el Atlético de Madrid a mí me sorprende un poquito lo de Salah que es verdad que en el segundo tramo de la temporada en la Champions estuvo muy bien pero hay que valorarlo todo todas las peticiones sí es noticia evidentemente que no esté el Leo Messi habría que hacer la lista del dos mil siete seguramente para no encontrar a a Leo Messi porque en las últimas ha estado así en un año

Voz 3 23:17 siempre siempre es bueno pues ya veremos quién se lo lleva Cristiano Modric Isabella los favoritos gracias Bruno un abrazo vamos a preguntar cómo le va a la selección española que está en Francia semi final del Mundial sub veinte las españolas por delante en el marcador Miguel

Voz 9 23:30 sigue ganando minuto sesenta y siete ya está ya que el partido ya sea con cambios en la posesión la sigue teniendo así la sección española del Francia que de momento lo intenta intenta empatar pero con más corazón que cabeza minuto sesenta y ocho España uno gol de Patricia Guijarro Francia cero

Voz 3 23:47 Vuelta Ciclista a España la ronda española comienza el próximo fin de semana en Málaga la semana pasada supimos que el ganador del turno venía el último ganador de la Vuelta Ciclista

Voz 23 23:57 da a España tampoco venía

Voz 3 24:00 y otro de los grandes corredores que tenemos ahora mismo Mikel Landa

Voz 23 24:04 pues tampoco basta Borja Cuadrado buenas

Voz 0017 24:07 qué tal Gallego muy buenos pues si no se ha recuperado al final Miquel de esa caída que sufrió en la Clásica de San Sebastián recordemos que se rompió dos costillas una vértebra que la recuperación iba por buen camino pero que en las últimas pruebas los resultados han sido negativos porque no era capaz ni siquiera de mantenerse una hora haciendo rodillo pro tanto el Movistar que en esta Vuelta va a contar únicamente con los jefes de filas con Nairo Quintana ícono Alejandro Valverde en un día en el que se anunciado eso sí decías malas noticias bueno la buena que va a estar Vincenzo Nibali que ganó la Vuelta en dos mil diez que abandonó el Tour de Francia por una caída Ike se une una nómina de corredores muy interesantes con Arun Hong Rigoberto Urán con los hermanos Jake en fin a pesar de que no esté Froome Thomas y Mikel Landa buena vuelta la que arranca el próximo

Voz 3 24:46 los favoritos así a priori Nibali Quintana cómo lo ve

Voz 0017 24:51 os bueno vamos a ver eh Vincenzo Nibali ha dicho que tras esa caída que seguramente con como viene de la recuperación post le le cuesta pensar que pueda estar peleando por la general vamos a ver Nairo Quintana y Valverde los corredores de de Movistar Richie Porte es un corredor que se cayó en el Tour de Francia que seguramente va a intentar salvar la temporada Fabio árbol italiano que también le ha ganado en fin que es una vuelta que siempre al principio no llama muchísimo la atención porque luego resulte resulta ser muy muy igualada inusuales resolver siempre en el en el último día

Voz 3 25:19 lo contaremos gracias Borja como contábamos ayer que las de la prueba de Fernando Alonso en las seis disputan el día de ayer después de celebrar el título el Toyota era sancionado por los comisarios había irregularidades en el bajo Manu Franco muy buenas tardes vaya palo para Fernando no

Voz 1385 25:38 muy buenas tardes Gallego pues si es así porque la lesión del fondo plano que es lo que se refiere en este caso los comisarios que se permite F cinco milímetros en el caso del poste del con los compañeros de fuera de ocho milímetros el destacan pues nueve pero yo te avisan que ellos llevan desde el principio con ese un poco de todo vale las carreras que llevan este año y que en principio dicen que pude ser cosa que el futuro Silver Storm tiene pianos muy altos puede ser que había rozado en fin ahora probablemente haya una una sanción muy importante pues tú has dicho sirve a la victoria una rectificación o no de la FIA vamos a ver si finalmente apela Toyota y apatía ahí pues seguiremos informando pero bueno pues Alonso sigue ochenta líder del campeonato del Mundo resistencia

Voz 3 26:25 gracias este fin de semana vuelve la Fórmula uno lo contaremos con Manuel Franco novedad en el partido de la selección española en el Mundial Miguel

Voz 9 26:33 si nos quedamos con diez expulsar a Aitana Bonmatí por doble amarilla minuto sesenta y nueve fíjate cómo se retiraba llorando porque se perdería ahora mismo la la final sigue ganando España que ahora el entrenador ha quitado a la delantera España uno Francia cero minuto setenta y uno esto

Voz 3 26:48 semana cerremos el programa cerramos el programa con The Globe le los norteamericanos de bloggers que sacan nuevo disco este tema se llama orgasmo de muerte el os dejamos algún titular Óscar Egido pues era importante porque Novak Djokovic ha hecho historia

Voz 24 27:16 derrotaba ayer a Roger Federer en la final del Master mil de Cincinnati el tenista serbio se convierte en el primer jugador que ha ganado los nueve Master mil ha tardado once años en completar el récord desde que en dos mil siete consiguiera los dos primeros en Miami y en Canada Djokovic que ahora es sexto en el ranking de la ATP