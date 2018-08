Mesa política en 'Hora 25'

Voz 1715 00:00 en la Cadena SER Hora veinticinco a las nueve y siete minutos de la noche y las ocho y siete minutos en Canarias vamos con la mesa política de Hora Veinticinco hoy con algunas voces que no son habituales pero a las que agradecemos y damos la bienvenida a esta mesa de debate en Radio Barcelona nos acompaña Santi Rodríguez el ex secretario general del Partido Popular de Cataluña Santigo onanismo noches buenas noches en San Sebastián Odón Elorza donde conocen Partido Socialista algodón buenas noches y acabamos mirarles Pedro aquí en Madrid aquí en Madrid decía yo nivelar Reyes portavoz adjunta de Podemos en el Congreso de buenas noches bienvenida en Barcelona volvemos hacia allí Carlos Carrizo a portavoz de Ciudadanos en el Parlamento catalán Carlos buenas noches bienvenida

Voz 1 01:00 hola buenas noches y tal y también

Voz 1715 01:02 allí en Barcelona la vicepresidenta del PDeCAT Miriam Nogueras buenas noches es una Nits Milián bienvenidos todos si os parece salvo que Davis lo que os voy a contar no os voy a preguntar sobre lo ocurrido en Cornellà porque siguen siendo todavía más las incógnitas que las certezas cualquier elucubración que podamos hacer sobre lo ocurrido es probable que tengamos que rectificar la poco tiempo después así que si os parece ese ámbito lo dejamos de momento al lado si se produjera una novedad relevantes de aquí a las diez de la noche yo os las traslado para que podamos aportar algo de análisis de o de reflexión política pero sí que querría comenzar mirando a Cataluña precisamente con una recapitulación de algunas de las cosas que se han ido escuchando fundamentalmente desde el pasado viernes cuando el presidente de la Generalitat Quim Torra hablaba íbamos a recordarlo de atacarán

Voz 2 01:50 estado mostrado tres no nosotros no nos vamos a defender paramos atacar a un Estado español injusto nosotros otras no nos tenemos que defender de nada

Voz 1715 02:03 y a partir de aquí una cascada de reacciones de presión esos de consideraciones de todo tipo el Partido Popular y Ciudadanos exigían al Gobierno una respuesta esto es lo que decía la vicepresidenta Carmen Calvo el fin de semana

Voz 3 02:14 porque es una frase cuando existan hechos jurídicos que se puedan atacar jurídicamente con instrumentos normales o excepcionales repito el Gobierno de España sabe en tiempo y en forma cuáles son sus obligaciones constitucionales

Voz 1715 02:28 bueno y Ciudadanos ha pedido al presidente del Gobierno que se tome en serio las palabras de Torra que es el primer paso para volver a aplicar el ciento cincuenta y cinco José Manuel Vila

Voz 1089 02:36 has así pedimos formalmente al señor Sánchez que active esa notificación previa a la aplicación del ciento cincuenta y cinco y si la respuesta es que está fuera de la ley que está fuera de la democracia que está fuera de la construcción te entiendo que el deberíamos ser unir los partidos constitucionalistas ir decidir a qué competencias debería afectar esa aplicación de ciento cinco de cinco desde el Partido Popular su líder

Voz 1715 03:00 lo Casado ha recordado que una de las primeras cosas que dijo nada más ser elegido líder del Partido Popular es que el ciento cincuenta y cinco siguiendo mecanismo constitucional y que el Partido Popular tiene mayoría en el Senado

Voz 1635 03:11 sí es un ataque al Estado y además lamenta

Voz 4 03:14 fue explícita al Partido Popular ya ha dicho que si esto sigue así se siguen incumpliendo la ley y sigue habiendo amenazas han estado nosotros lo que vamos a hacer es pedir que se active la Constitución desactive ordenamiento jurídico y que no se permita ningún tipo de amenazas al Estado

Voz 1715 03:31 ah vale si esto sigue así pediremos dice el Partido Popular pedimos decía hoy Ciudadanos así que por ciudadanos voy a empezar por Carlos Carrizo a preguntándole por cuáles son los motivos que encuentra Ciudadanos para que se vuelva activar ese artículo

Voz 1 03:45 bueno pues nosotros lo primero que que decimos es que habría que requerir al presidente Torra para que diga casi está dispuesto o no a cumplir la Constitución os y lo que es sigue Essien aquello que anunció ya desde su discurso de investidura que es en hacer República en separarnos a los catalanes de el resto de España sacarnos de Europa por lo tanto eso es lo primero que debería aclarar el señor Torra miren yo creo que por los hechos el señor Torra como dice el proverbio por sus hechos les conoceréis el señor Torra lo que ha hecho eh nada más llegar al Gobierno aparte de las palabras es los hechos ha abierto embajadas fuera con el único objetivo de promover el el proceso en el extranjero ha nombrado a huidos de la justicia por pour por delitos

Voz 5 04:34 como como el golpe la rebelión

Voz 1 04:37 por la que están siendo juzgados ilesa retribuido con ochenta mil euros al mes y últimamente lo que yo creo que ya ha excedido de toda de de toda mesura es utilizar políticamente a la policía catalana para reprimir a aquellas personas que libremente deciden que liberar el espacio público de de simbología política que está a Gando aquellos que es que aguanta no que soportar no dan dan apoyo al al Gobierno de Torra por lo tanto los hechos son suficientes hilo que ahora cabría es sentarnos el Partido Popular el Partido Socialista Ciudadanos los partidos constitucionalistas decidir si se aplica el ciento cincuenta y cinco y hasta qué punto tendríamos que aplicarlo nosotros en eso tenemos tenemos nuevas la propia propuesta creemos que hay diversos ámbitos en los que habría que intervenir ya esa es la él lo que hemos puesto nosotros hoy sobre la mesa

Voz 1715 05:37 la boya si les parece bien a los demás voy a dejar fijado el flanco del ciento cincuenta y cinco la medida en el Partido Popular sin llegar tan lejos como ciudadanos pero también plantea esa opción así que Santi te pregunto por la conveniencia o no por la oportunidad o no por la necesidad o no de comenzar ya a valorar aplicación de ese artículo

Voz 0319 05:57 yo creo que sí que va la la pena empezar a a valorarlo seguramente no serán todavía las condiciones para que se tenga que aplicar ya ese artículo en este mismo momento pero creo que todas las declaraciones de intenciones que ha hecho el presidente de la Generalitat de nuevo presidente de la Generalitat desde que fue investido en el Parlament de Cataluña desde su primer discurso de investidura pues hasta su última declaración pública especialmente en este sentido de la necesidad de de atacar al Estado pues yo creo que es toda una declaración de intenciones de lo que va a venir no hay por lo tanto yo creo que el Gobierno de España lo que no puede hacer es a hacer oídos sordos que es lo que están haciendo y que cuando se producen estas declaraciones criticar a partidos con conciudadanos al Partido Popular por las declaraciones

Voz 6 06:43 es no decir nada o no hacer ningún comentario

Voz 0319 06:47 al respecto de estas declaraciones yo creo que si esto sigue de esta manera se pasa de esas palabras a los hechos que irremediablemente famosa hacia es un camino en el que será inevitable volver aplicar el artículo ciento cincuenta y cinco y creo que el Gobierno de Pedro Sánchez haría bien en analizar la experiencia la última experiencia de aplicación de este artículo ciento cincuenta y cinco pues para ver exactamente en qué han visto se tiene que aplicar y cómo se tiene que aplicar pues para evitar lo que Catalunya Nos aparecido muchas veces que ha vivido por parte de las instituciones una burla hacia la actuación de las

Voz 1715 07:29 hoy esta primera ronda de intervenciones para fijar posiciones voy entraremos en debate Millán Nogueras vicepresidenta de pesca

Voz 7 07:36 bueno bien todo empezando por la frase que has comentado que que dijo Torra procedían Torra del ataque pero aquí la respuesta de todos es eh lamenta atacar con el ciento cincuenta y cinco de nuevo hablaba el representante de Ciudadanos de de no sé qué de salir de Europa nosotros siempre nos hemos considerado uno está de Europa y queremos seguir formando parte de Europa los que querían salir del tratado de Schengen eran el Partido Popular sino nosotros para poder hacer supo no lo que ahora como miembro de la Unión Europea no pueden hacer también se hablaba inglés quiero aclarar todos estos conceptos porque creo que se repiten muchos mucho creo aunque sé que la gente que los escuchas mucho más inteligente que todo esto pero creo que vale la pena no dejar de repetirlo y se habla de huidos de la justicia pero son personas son por representantes políticos que que una mayoría de ciudadanos de Cataluña ha votado que sean puesto bajo la justicia de otros países de Europa y que ahora pueden ir libremente por Europa menos en su país en Cataluña

Voz 8 08:44 yo también

Voz 7 08:45 lo que todos hablan de Estado de políticos de Constitución pero nadie habla de los ciudadanos de Catalunya que han votado

Voz 8 08:53 yo creo que que que

Voz 7 08:55 aquí todos somos conscientes de que una mayoría parlamentaria en Cataluña representa al independentismo en Cataluña o no vamos a salir jamás lo será difícil salir de esta situación en la que llevamos ya mucho tiempo os hablaba no recuerdo que representante de sentarse los los favorables al ciento cincuenta y cinco yo creo que aquí el error es que nadie plantea sentarnos todos en Cataluña casi un ochenta por ciento de los ciudadanos y no ve bien que los representantes políticos

Voz 8 09:29 de que hay

Voz 7 09:31 claro no o facilitaron los ciudadanos de Catalunya poder votar el uno de octubre el futuro político de nuestro país y que creen que que estos esta gente no debería estar en prisión y más del ochenta por ciento de los ciudadanos de Catalunya cree además que esto debe resolverse votando

Voz 1715 09:50 bueno yo nivelar y luego terminaré con Odón Elorza como representante del partido que es algo que luego ya entramos en el Tour

Voz 1431 09:55 dónde está Jordi gracias bueno yo creo que cabe decir que las declaraciones del presidente Torra no son las más apropiadas para construir un contexto de diálogo y de construcción de una salida democrática a la situación de Cataluña en este momento pero dicho esto yo creo que la propuesta que ponen encima de la mesa tanto ciudadanos y de manera más comedida pero también el Partido Popular nos lleva a seguir incidiendo en una estrategia de judicialización de represión on hacia los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña que creo que ya ha demostrado además sus nulos resultados para resolver un problema que es eminentemente político

Voz 1715 10:34 yo creo que eso debería

Voz 1431 10:35 hacernos reflexionar y creo que lo mejor que le puede pasar a Cataluña es que el Partido Popular y Ciudadanos se mantengan lo más lejos posible del Gobierno de nuestro país pienso que efectivamente el Partido Socialista que apoyó con sus votos el ciento cincuenta y cinco ha rectificado y creo que eso es una buena noticia para nuestro país porque creo que la apuesta que está haciendo el Gobierno de Pedro Sánchez por trabajar en la línea de restablecer la bilateralidad con con Cataluña es una buena noticia creo que que se hayan restablecido las relaciones bilaterales con Cataluña es una buena noticia para nuestro país creo que hayan sabido rectificar de esa aplicación del ciento cincuenta y cinco es una buena noticia y creo que estamos en en la línea correcta si seguimos profundizando nosotros eh creo que hemos facilitado en la medida en nuestras posibilidades y así creo que lo constata la reunión que tuvo en primer lugar Pablo Iglesias con con el president Torra para facilitar esa vía de diálogo y creo que caminar por ahí es como vamos a ser capaces de construir una solución dialogada hay democrática para Cataluña que permita construir un Estado y un país en el que todos los territorios se sientan cómodos y puedan puedan defender sus derechos en en plenitud

Voz 1715 11:48 no don

Voz 1635 11:49 si antes una una referencia a que el pasado lunes aquí estoy discutió vivamente sobre el comentario que hizo el Gobierno en relación con la solución al caso que planteaba el barco Aquarius aquí se dijeron cosas muy fuertes contra el presidente de gobierno yo traté de explicar la posición del Gobierno y del Partido Socialista se pidió prudencia a tiempo y efectivamente justo al día siguiente el gobierno socialdemócrata de Pedro Sánchez llegó a un acuerdo con otros estados europeos para solucionar una cuestión pues humanitaria no de tanta gravedad como el caso anterior pero se resolvió lo lo digo porque las cosas a veces olvidar segundo eh no hemos rectificado sobre éxito cincuenta y cinco se produjeron unas circunstancias gravísimas contra el Estado de Derecho contra la legalidad constitucional con la aprobación por el Parlament en doce le pidió otra cosa bien distinta de una declaración unilateral de independencia y por tanto ahora no venga nadie ni podemos de Ciudadanos a cambiar la posición que legítimamente con toda convicción desarrolló el Partido Socialista por sentido de lealtad a la legalidad constitucional y por eso aplicó entre cincuenta y cinco porque el señor Push the Mon ha rogado que no lo hiciera en vez de convocar elecciones autonómicas anticipadas aprobó en el Parlament al día siguiente de aquella manera tan extraña no con tanto en fin sin debate aquella declaración unilateral la tercera cuestión aquí todos mundo quiere tirar de la cuerda el acuerdo de la convivencia su puede romper de tanto que tiran por los extremos porque hay mucha ganas de confrontación claro que son manifestaciones además en el contexto de las que se produjeron olas del señor president Torra que además las hace el día de dedicado a las víctimas del atentado terrorista yihadista en Barcelona y las las hace en un contexto político partidista a las puertas de una cárcel en un día absolutamente inadecuado por tanto son manifestaciones de provocación hizo manifestaciones impropias de un demócrata que representa al Estado bien eso son manifestaciones declaraciones en un contexto bien determinado no son como dice Carmen Calvo ni hechos jurídicos ni pasos jurídicos de fundamento que traigan consecuencias en fin importantes para el resto de la legalidad por tanto lo que viene a plantear ahora Ciudadanos y el PP con la voz más bajita es lo que Ciudadanos de planteando desde el día siguiente a que se aprobó la moción de censura contra el Gobierno y el presidente responsable de la corrupción de modo que este asunto es conocido otros quienes juegan a la confrontación directa a veces pienso que son unos y otros y el Gobierno intentando una posición de dialogo para legitimar aún más el Estado democrático de derecho democrático y además garantizado

Voz 1715 14:36 habido impiden el diálogo desde el primer

Voz 1635 14:39 sí yo ahora vienen con esta historia de aplicar te digo cuando no se dan las condiciones no serán que se puedan dar quizá pero hoy en día hoy no hay

Voz 1715 14:48 decía que ha habido apelaciones de Odón tanto a ciudadanos como al PP como a Podemos de reparto juego Carlos Carrizo

Voz 1 14:53 mire para contestar muy brevemente algunas cosas que se han dicho aquí no yo creo que por parte de la representante Miriam Noguera del PDeCAT pues este demostrativo de cómo se sigue viviendo en Cataluña hay por parte del PDeCAT y del Gobierno de Cataluña en una especie de The Matrix que no tiene nada que ver con la realidad hemos visto un decir que quieren seguir en Europa cuando todo el mundo sabe que una independencia de Cataluña no sacaría a los catalanes de Europa dice que no hay huidos de la justicia y es evidente que han huido de la justicia española Ike no son los tribunales extranjeros quiénes son los competentes para juzgarles y luego dice tener una mayoría parlamentaria pero olvida la mayoría social en cuanto a lo que ha declarado el guión velará de Podemos Jaime me hecho bueno me ha preocupado un poco la confusión de términos que que creo que padece con todos los respetos porque he hablado de judía y judicialización y represión cuando el artículo ciento cincuenta y cinco es algo que es netamente democrático político inconstitucional eso no es judicializar eso no es reprimir eso es aplicar la Constitución en una zona de España en la que se la están saltando Ivor último respecto a Odón Elorza yo comprendo que suposiciones delicada ha intentado recordar que sí que apoyaron el ciento cincuenta y cinco como es cierto que lo hicieron en las anteriores circunstancias pero claro yo comprendo que la situación ahora no es la misma porque cuando entonces aplicó en ciento cincuenta y cinco el Partido Socialista y el señor Sánchez no dependían de los votos del PDeCAT para ser presidente de los de Esquerra Republicana en Ciudadanos no hubiera levantado el ciento cincuenta y cinco y ahora cree que ese aplicación sobretodo en cuatro temas uno en el dinero público para que no se lo gaste el Gobierno de del señor Torra en promover el pluses dos en los Mossos para evitar que los conviertan en una policía de represión política contra los catalanes tres la política exterior también deberíamos intervenir los constitucionalistas para evitar que se abran más embajadas que sean una red de promoción en el extranjero de bruces y por último los medios de comunicación el uso que se está haciendo en el en el Gobierno por el Gobierno catalán de los medios de comunicación públicos ha sido incluso objeto de una editorial de un periódico on de este grupo y la verdad es que es escandalosa es muy preocupante debería acabar todas estas cuatro razones estas cuatro apartados justificarían por sí solos una intervención ya parcial del ciento cincuenta y cinco para el Gobierno

Voz 0319 17:35 Cataluña

Voz 1715 17:36 claro sí habrá reparto Gone y luego vuelvo a Barcelona con ella

Voz 1431 17:39 le sugeriría al compañero que no utilice ese tono condescendiente porque sé perfectamente de que estoy hablando cuando habló el ciento cincuenta pues no lo parecía pero no

Voz 1 17:47 ha sido condescendiente sí un poco sí

Voz 1431 17:49 pero creo que el artículo ciento cincuenta y cinco es la máxima expresión de una forma de represión hacia todo un territorio que es Cataluña y al que se le retiran todas las competencias al al Gobierno que han votado los catalanes y las catalanas creo que eso es un ataque sin precedentes a la a la estructura de descentralización a la estructura descentralizada que ve que tiene nuestro país y que ir de la que disfruta Cataluña igual como otro ejemplo de no

Voz 2 18:16 cuanta más a la meterme aquello no te interrumpido gracias

Voz 1431 18:20 creo que la a la estrategia de judicialización de represión que efectivamente puso en marcha el Partido Popular y que aplaudió y alentó ciudadanos es que a los hechos me remito ha sido una estrategia que ha sido fracasada que tiene su origen en el momento en el que el Partido Popular recurre un Estatut que voy a qué habían votado los catalanes y las catalanas y esas trate que ha de ataque de recentralización en un país que es plural que es diverso y que requiere y exige que las competencias estén descentralizadas porque así lo quieren los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país creo que ha demostrado que es una estrategia fallida que es una estrategia que nos ha llevado prácticamente al desastre y que ha sido alentada directamente por por el Gobierno central cuando estaba en manos del Partido Popular ir ido de ciudadanos con su apoyo

Voz 1715 19:05 mire así que tranquilidad también es simplemente

Voz 1431 19:07 y eso que decirle a Odom que no pasa nada por por rectificar yo creo que rectificar es de sabios y creo que fue un acierto que en este momento buenos esté apostando por él

Voz 2 19:17 los robos rectificar yo creo que no rectificó su aplicó la medida que en su momento correspondido tras la declaración yo creo una lectura

Voz 1431 19:24 algo de verdad y es el siguiente

Voz 1635 19:27 mujeres estaban rompiendo las las los lazos de diálogo y la legalidad constitucional desde el Govern de del señor Puigdemont y eso provocó también rupturas internas dentro de Podemos

Voz 1431 19:36 yo creo yo creo que vamos a ver yo creo que esto no no es cierto yo creo que

Voz 1635 19:40 su ruptura por esta cuestión en Podemos de la Unión

Voz 1431 19:43 te gusta mucho ir a la interna pero va vayamos a la aunque yo creo yo creo yo creo que el el ser capaces de reconocer que tenemos que apostar por el diálogo y estar trabajando en esa línea estar trabajando en esa línea

Voz 2 19:55 con hechos que en próximos pero es verdad es que me den

Voz 1635 20:00 razón como si fuéramos tontos desde Podemos no me gusta es ese afán de superioridad en nuestra sabemos lo que hacemos y vosotros no porque ya vemos que rectifica digital esas lecciones que nos dais no nos gustan porque no se corresponden con la realidad es que suele

Voz 2 20:15 toros en aquel momento en Cataluña yo creo que Lee

Voz 1431 20:17 estamos en esta vez con toros

Voz 9 20:20 lo que dicen los avistamientos en novena

Voz 8 20:23 envían y sobre el tema de las reuniones bilaterales que decía la representante de Podemos que es una buena noticia eh

Voz 7 20:32 nosotros hubieran sido una buena noticia si hubieran estado preparadas los representantes del Gobierno no tenía nada preparado nos encontramos en un contexto en el que tenemos presos políticos tenemos exiliados y hay una mayoría independentista en el Parlament de Catalunya hay parece que todo esto se nos obliga a todos se les olvida a muchos cada vez que hablan sí sí señor Carrizo tenemos una mayoría absoluta en el Parlamento de Cataluña también social el uno de octubre más del noventa por ciento de la gente de los más de dos millones de personas que votaron votaron sí a la independencia el veintiuno de diciembre en las selecciones que nos impusieron desde el gobierno del partido hablar también conseguimos una mayoría independentista ya al señor Odón nos hablaba de confrontación como hay

Voz 10 21:20 aquí hubiera una parte

Voz 7 21:22 Nos dedicamos aquí a la confrontación lo que estamos haciendo nosotros es eh

Voz 1635 21:28 más de hundir el

Voz 7 21:29 llama electoral si a ustedes no les gustaba lo que había en el programa electoral con el que nos presentamos a las elecciones haberlo impugnado impugnado pero ahora no puede ser que nos juzguen por confrontar nos cuando lo que estamos entonces intentar cumplir el programa electoral según me gustaría preguntarle también al señor Odón que ha hecho hasta ahora el Gobierno del PSOE que ha hecho la Delegación del Gobierno en Cataluña ha frente a los actos violentos en los es que hay miembros de la Guardia Civil y la Policía en el que hay mapas y hay estrategias pensadas también estoy terminando ya también hablaba señor Odón de que las palabras del presidente eran impropio impropias de un de un demócrata nos lo dicen aquellos que han firmado ciento cincuenta y cinco y que ha llevado a la represión de los ciudadanos de Cataluña aquellos que han encarcelado a los rivales políticos porque no les ha gustado o no les gusta lo que decía venden lo que piensan y esto contrapone de terminan se contrapone también me gusta remar Carlo con un con los resultados de la justicia internacional y aquí parece al final las inconscientemente a mí es que el proyecto de algunos es simplemente destruir el proyecto de otros

Voz 1715 22:54 ahora voy contigo Don Santi Rodríguez el Partido Popular

Voz 0319 22:57 algunas algunas reflexiones yo creo que necesito hacer una imperiosamente y en primer lugar no yo creo que los oyentes escuchan esta tertulia habrán podido utilizar el término Cataluña y los catalanes por parte de dos personas que participan en esta tertulia la representa el PDeCAT de la representante de Podemos como si Cataluña fuera una única en Cataluña sólo hubiera independentistas no en Cataluña no sólo a independentistas Kenny que puedan tener una mayoría absoluta relativa de Catalunya no tienen esa mayoría social porque la mayoría de los votos no lo tienen los partidos independentistas pero ese no es ahora el debate entraríamos en el debate de ley electoral con esto que les quiero significar que cuando ustedes hablan de que con el ciento cincuenta y cinco se reprimió a la población de Cataluña es falso una parte importante de la población de Catalunya se sintió aliviada con la aplicación del ciento cincuenta y cinco que es un precepto constitucional insisto una parte muy importante de Cataluña se sintió aliviada con la aplicación del ciento cincuenta y cinco porque es que en Catalunya habían pasado cosas muy grave seguramente usted seguramente usted si había habido un golpe de Estado precisamente el día seis y siete de septiembre en el Parlamento de Cataluña también una mayoría de independentistas se cargó literalmente se cargó el estatuto de autonomía catalán en ese cargo la Constitución española ni más ni menos en eso eso que que bueno pues para algunos lo pueden relativizar algunos diré no esto se arregla con diálogo que diálogo que no quieren diálogo es que la bilateral que hubo los representantes de la Generalitat fueron a poner sobre la mesa sólo dos cosas uno Que es del ámbito judicial que es oiga cómo salgamos a los presos de la de las cárceles de los presos que no son presos políticos son políticos presos cómo sacamos a los presos de las cárceles cómo hacemos que los huidos de la justicia puedan volver puedan ocupar su en en el Parlament y la segunda oiga como lo hacemos para hacer un referéndum de autodeterminación es es el diálogo que están buscando los independentistas ese es el dialogo que busca

Voz 2 25:09 el camino

Voz 6 25:12 si un con una con una

Voz 0319 25:14 cosa que también creo que es importante que va bastante cuanto con esta reflexión es cuando el president Torra amenaza de atacar al Estado la primera parte del Estado que ataca es la propia Cataluña porque son la los ciudadanos de Cataluña los que serán somos perjudicados precisamente por esas intenciones de atacar al Estado y precisamente ese es el elemento que no otros más nos preocupa es el el ellos dicen que no que ellos no provocan confrontación pero precisamente esas son palabras evidentemente de confrontación de confrontación

Voz 1715 25:49 dice Ramos sí pero vamos mucho

Voz 1635 25:52 sí pero está claro que no es fácil el papel del presidente de Gobierno de España y de su equipo no

Voz 0319 25:58 antes no nos lo pone delantero

Voz 1635 26:00 lo ponen fácil desde el primer día porque ahí quién tiene muchas ganas de confrontación yo diría que en el horizonte divisó más de más de uno y más de dos y más de tres porque no se puede estar permanentemente planteándolo de caña al mono e caña al mono hasta que cante que decimos no no puede ser cuando hay un conflicto en Cataluña y en conflicto grave y hay distintas responsabilidades que eran orina del caso hay que intentar intentar el diálogo hay que buscar una solución y este Gobierno lo está intentando se está cargando de razón está legitimando aún más vuelvo a repetir al Estado democrático de Derecho garantista además en todo lo que sea necesario ese es el papel de este Gobierno frente a quienes están desde el primer día que se votó la moción de censura pidiendo ciento cincuenta y cinco y mucha caña al mono evidentemente a la representante de PDK debo decir que ver si el propio Estatut de Cataluña pide dos tercios para una reforma del Estatut cómo es posible que ustedes pretendan que su alcance la república independiente de Catalunya y mediante una consulta nada absolutamente nada riguroso el uno de octubre dejó al margen otros Cousteau ese día pero cómo se puede pretender una república independiente en Europa envases a consulta a un Parlamento que tú en efectivamente una mayoría independentista pero que además en su seno también hay diferentes estrategias en el tiempo de cómo llegar a un objetivo porque además eso no alcanzan y los dos tercios que eso requieren no ya para proclamar la independencia sino para reformar el Estatuto iba planteen ustedes a las Cortes desde el Parlament de Cataluña una reforma del Estatut una reforma de la Constitución ahí vayan ustedes por la vía democrática porque amenazar al Estado del Estado democrático en cuatro amenazar a un estorbo

Voz 2 27:44 el tiempo no es no es la ABI

Voz 1635 27:47 estamos en la vía del diálogo hay mucho campo de terreno para dialogar evidentemente pueden ustedes a hablar de los presos lo que ustedes quieran pero en realidad a la hora de negociar con el Estado con el Gobierno español hay que hablar de cuestiones bien concretas que ustedes saben transferencias la autogobierno financiación controles aquí acabo también es verdad que TV3 la televisión catalana no no actúa por lo ahí me cuentan y de vez en cuando tengo oportunidad de ver como una televisión que respete el pluralismo político en Cataluña tampoco lo hacía Radio Televisión Española ellos aplico aquí al Gobierno del señor Rajoy el cincuenta y cinco no también era una vergüenza eso Televisión Española la radio y otros medios públicos pero por tanto es un es un elemento el funcionamiento antidemocrático antiliberal lista de la ACB tres ni tampoco el hecho de que los Mossos ahora pretendan sancionar con expedientes y multas a quienes retiran lazos oiga que primero yo ciudad alcalde diga que el espacio público en Cataluña hay en cualquier lugar del mundo es de todos y no se puede ese espacio público llenar llenar de símbolos políticos para influir para crear un Estado entre comillas de alguna manera indirectamente de coacción política el Estado público no admite ese tipo de cosas ni las playas públicas admiten cruces ni amarillos ni blancas ni negras ni ni ni azules muy muy en fin de extrema derecha para los Jordan todo esto no puede ser que no se justifica ni la actitud de los Mossos ni el B3 ni el la utilización del que es lo que vamos para que está el Tribunal de Cuentas y el Ministerio Hacienda para este control en su día para tomar medidas legales te gustaría no Boyero el tremendismo de querer aplicar de ciento cincuenta y cinco den vía marcha el diálogo que quiere el Gobierno de Pedro Sanz hubo por favor

Voz 1715 29:33 dime prometidos brevedad estoy dispuesto a un turno más pero es que quiero seguir avanzando otros asuntos del día

Voz 7 29:38 se hablaba el señor del PP que que en Cataluña no es sólo a independentistas evidentemente por eso nosotros ofrecemos a las urnas para que los ciudadanos de Cataluña los deshielos no puedan decidir el futuro político de su país hablan también a Ciudadanos Partido Popular del golpe de Estado sólo lo ven en España al golpe de Estado a nivel internacional no hay ni rebelión y sedición ni nada del cuento que sea montado de anunció el Estatut ochenta no nos lo hemos Kagan los otros el cargo el Tribunal Constitucional con las firmas del Partido Popular termino me preguntan cómo se puede construir una red pública en Europa me preguntaba al señor Odón pues votando señor Odón como se ha hecho en Escocia como se ha hecho también en Canadá pero votante legal terminó sí pero es que nosotros hemos pedido la vía legal dieciocho veces en el Congreso los diputados Justine es no tienen ninguna gana desglosar las vías que puso ilegales y termino termino eh nos habla de Cb3 nos dicen como nos dice que no es plural por lo que me dicen un representante del PSOE no puede ir hablando o haciendo afirma es por lo que me dicen a saberlo yo que la veo cada día la única televisión plural que había y no lo digo yo lo dijeron los observadores internacionales en las elecciones del veinte de diciembre

Voz 1 30:55 los juegas Televisión Española Ifrán

Voz 7 30:57 T b3 terminó con los Mossos eh me parece una irresponsabilidad que se esté politizando

Voz 1 31:05 sí a a la policía a mi hijo

Voz 7 31:08 ay sí aclarar que los Mossos han actuado cuando ha habido violencia una cosa es poner lazos y la otra es quitarlos con violencia y el espacio público es libre cuando todos los días pero respeta demócrata es respetar la diversidad no hace falta ejercer la violencia a Colomer locos que eso que en el momento que se respetar la violencia eso en esta en este caso

Voz 1 31:41 las tres ciudades perdona pero no aquellos que fueron identificados por los Mossos

Voz 0319 31:46 ya no vale nada

Voz 1 31:49 fueron identificados Hinault usaron para nada la violencia os pido que no cerrar bien las cosas se porque es expira reconociera una represión ideológica y además quiénes están presos no lo están por lo que piensan Hinault lo están por haber hecho votar el día uno de octubre lo están por haber declarado ilegalmente la independencia en haberse saltado de esta forma reiterada de las leyendas

Voz 7 32:13 totalmente bueno nadie lo porque están

Voz 2 32:15 pero si veo que no hace unos días

Voz 1 32:18 los que subvenciones

Voz 2 32:21 no esto no

Voz 5 32:23 el Merlín pero me leo el auto

Voz 1 32:26 oye Arena porque piensa lo leyeron quedaban

Voz 2 32:28 nada bueno juzgados que en Alemania Alemania ha sido si procedía en Alemania dado paso víveres venga no vamos a hacer nuestro

Voz 1715 32:37 permitidme porque es que quiero cabemos otros asuntos que no sean sólo Cataluña que siendo un asunto central de la política yo no lo niego e entre otras cosas por eso lo planteamos para el debate político no es el único asunto central de la política hay algo que se retoma esta semana que es la discusión y la negociación sobre el techo de gasto sobre hasta de déficit que el afecta a todos también a Cataluña así que yo creo que sería bueno también fijar posiciones sobre este asunto vamos a escuchar dos voces ya era usted sola palabra a todos a la primera algo que escuchábamos esta tarde podemos su momento envió ya se informó de esto hace unos días un documento de negociación al Gobierno al Partido Socialista a cambio de poder contar con su voto cosa que no ocurre en la primera votación para el techo de gasto esta tarde Chema Guijarro Secretario general del Grupo parlamentario comparecido ante los medios de comunicación para contar que dos asuntos centrales de los que proponía Podemos han contado con el no del Gobierno y el resto en fin quedan abiertos a una negociación futura

Voz 11 33:33 te pedimos al Gobierno es que sea valiente y el tipo de negociación que nosotros esperamos sobre medidas concretas sobre plazos concretos por desgracia como les digo ahora mismo el documento que hemos recibido no tienen ninguno de estos elementos por lo tanto les anuncio que estamos exactamente en el mismo punto en el que estábamos hace mes y medio

Voz 1715 33:53 otra bola de ciudadanos insisten en que van a votar en contra del techo de gasto que propone el PSOE decía hoy José Manuel Villegas que es el techo de gasto tal y como está diseñado sólo servirá para subir impuestos

Voz 1089 34:03 presentar el mismo que presentaron lo que las únicas variaciones van a ser para subir más impuestos a los españoles para aumentar el gasto y por lo tanto subirnos al final los impuestos a los españoles y meter la mano en el bolsillo y que los españoles tengan menos dinero a su disposición y por lo tanto el voto del ciudadano se va a mantener negativo al techo de gasto siglo vuelven a traer

Voz 1715 34:25 bueno yo no revelará en qué punto están los contactos barra negociaciones es que han sido tal entre Podemos y el PSOE

Voz 1431 34:31 bueno nosotros la semana pasada hicimos una propuesta que yo creo que es muy concreta que tiene que ver con que creemos que el objetivo de déficit que atrae el Gobierno de Bruselas no es lo suficientemente ambicioso y que había mucho más margen para negociar con Bruselas Un más oxígeno presupuestario para nuestro país que es lo que necesita ahora mismo la ciudadanía principalmente porque las políticas de austeridad del Partido Popular nos han dejado en una situación que es de emergencia en sanidad en educación en dependencia y esa renegociación iba a de la mano de un pack ante austeridad que básicamente tenía un elemento central aunque tiene otros que es la derogación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria la Ley de Estabilidad Presupuestaria que aunque suene así muy económico en realidad es la concreción de ese artículo ciento treinta y cinco de la Constitución que reformaron el Partido Popular y el Partido Socialista y ahora que han pasado siete años desde su aprobación pues bueno creo que es un buen momento para que el Gobierno demuestre que tiene una voluntad de acabar con la austeridad que nos ha traído tanta desigualdad y tanta pobreza sería un buen momento para demostrar esa voluntad con la derogación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y lo que nos ha llegado es básicamente un documento que es muy genérico que no concreta eh ninguno de los puntos del documento sobre cómo se podría bueno cuáles serían las las compromisos del Gobierno respecto a esos puntos es como digo un documento genérico que además hemos animado al Gobierno a que lo publique porque creo que es bueno que la ciudadanía en nuestro país en bueno se participe de la política en nuestro país nosotros siempre eh hemos defendí pido la máxima participación por eso hicimos público nuestro documento y creo que la gente tiene derecho a comparar la propuesta que hace Unidos Podemos con la que hace el Gobierno ahora mismo como decía Chema antes eh estamos en un punto muy parecido al de hace un mes y medio esperamos que antes del viernes el Gobierno mueva ficha podamos llegar a un acuerdo porque creo que además precisan estamos en un momento en el que hay construir consensos hay que construir acuerdos y eso sólo lo vamos a conseguir si por parte de todas las par nosotros estamos dispuestos a negociar hemos puesto encima de la mesa nuestra hoja de ruta pero estamos dispuestos a negociar lo que pasa es que no se puede negociar con alguien que no se mueve de su posición

Voz 1715 36:38 no don el PSOE el Gobierno a necesitar los votos de Podemos pero no sólo los votos de Podemos claro con solo con esos votos no lo sacaría de la Teodora

Voz 1635 36:45 la negociación es imprescindible en la negociación con con Podemos y con otras fuerzas políticas y del Parlamento español es una obligación ademas que tenemos para sacar adelante un presupuesto de dos mil diecinueve que inicie realmente

Voz 12 37:03 ese incremento

Voz 1635 37:05 el gasto público de manera razonable y que mantenga también el evidentemente el objetivo de déficit aunque en fin menos exigente que lo que se ha venido haciendo hasta ahora por cierto que objetivos de déficit que ha ido marcando el Gobierno anterior del Partido Popular teóricamente de acuerdo con Bruselas y que luego ningún año ha respetado por tanto negociación con Podemos Bobbio que sí que es necesario y lo he oído de los replicantes Gobierno Se lo escuchado a Adriana Lastra efectivamente viendo además es documento de diecisiete páginas que ha propuesto podemos diecisiete páginas no entiendo que al margen de maximalismo que alguno creo que hay sinceramente sin embargo veo que hay cuestiones concretas objetivos en materia de fiscalidad respecto al Impuesto de Sociedades o respuesta a un nuevo impuesto sobre plataformas digitales o respecto a objetivos concretos en materia de lucha contra el fraude y la elusión fiscal entiendo que hay también posibilidad de negociar lo que es la eliminación de los del techo de gasto de los ayuntamientos fundamentalmente que tienen superávit que quieren gastar más en políticas sociales hay muchísimos puntos en los que yo he leído en esas diecisiete páginas que se pueden negociar y creo que evidentemente no son nuestros micrófonos el espacio para echarnos los trastos ni decir que el Gobierno está en una posición estática ni nada por el estilo

Voz 7 38:28 no

Voz 1635 38:29 el Gobierno están disposición de negociar tiene el mejor talante sabe en qué temas puede avanzar sabe hasta dónde está la flexibilidad que ha obtenido una negociación de gran interés con Bruselas para incrementar cero coma cinco el objetivo del déficit que son seis mil millones de euros que se pueden tirar por la borda que son seis mil millones de euros de mayor gasto que interesan al conjunto de las comunidades autónomas para materias de educación de sanidad de dependencia que interesan también evidentemente Andalucía pero también a Cataluña y el Gobierno y la ministra además particularmente de Hacienda que parece una ministro de una gran capacidad de una gran competencia asegura Montero estoy convencido que el Gobierno va a echar el resto para abordar esa negociación ha en distintos frentes y flancos de aquí hasta el momento el último momento

Voz 1715 39:12 como el el Gobierno necesita insisto más votos que los de Podemos le pregunta vicepresidenta del PDeCAT que va a hacer su partido

Voz 7 39:20 bien muchos de los temas de los que hablaba la representante de Podemos nosotros en Catalunya lo sabíamos legislado ya eh pero fueron sistemáticamente tumbados por el Tribunal Constitucional eh yo insisto si en la situación excepcional en la que nos encontramos en una situación de ignominia de vergüenza eh alguien se piensa que no ser contundentes es que no han entendido absolutamente nada nosotros así lo hemos trasladado también al Gobierno y el PSOE ahí el tema de los presos políticos los exiliados el futuro político de Cataluña

Voz 1715 39:52 qué quiere decir eso que no hay espacio para el entendimiento entre el Gobierno y el PDeCAT

Voz 7 39:58 no no quiero decir que ahora eh debe ser el Gobierno de España el con nos diga cuál es la receta para el conflicto político de Cataluña conflicto político que ellos han reconocido que

Voz 1635 40:09 que exista que la gente sea más feliz sabiendo que tengan mejores servicios

Voz 7 40:13 sí pero nosotros queremos Eduardo Odón no nosotros estamos convencidos de eso lo defendemos que en una república independiente lejos de las miserias de un Estado enquistado la gente de Cataluña sería mucho más feliz punto presenta vosotros un proyecto para Cataluña nosotros tenemos el nuestro lo vamos a defender You comentarios de haber

Voz 2 40:34 exclusivo de excluyentes lo que tú plácidas es algo muy excluyente de hoy y entregarles si perdón del te has dicho

Voz 1715 40:42 termina esta primera ronda Carlos Carrizo sea ciudadanos y luego

Voz 1 40:44 sí bueno yo yo creo que de las palabras de Miriam Noguera a representante el PDeCAT pues ya se ve cuál es el talante y la la disposición del PDeCAT en cualquier tema que es sacar su libro que es los presos políticos el referéndum ilegal y la y la y la independencia ya está entonces es lamentable que que Sánchez este dependiendo de estos socios quizá debería elegir mejor a sus compañías quizá debería buscar en vez de confrontar con otros partidos constitucionalistas buscar alianzas de todas formas con nosotros nos no no pueden para subir los impuestos nosotros nos costó mucho ya con el Gobierno de Rajoy de Montoro pactar unos presupuestos que revirtió cesen los recortes y que no se hubiesen los impuestos nosotros ya dijimos que era presa

Voz 2 41:39 dicho no hacer una reforma en profundidad en España o Don es que narra el Depor mal esa reforma

Voz 1 41:45 a que antes de meter la mano en el bolsillo de los contribuyentes estas sociedades que se sí sí que unía el impuesto a los bancos que van a repercutir automáticamente a todos los a todos los imposición Areces

Voz 2 41:58 estamos dispuestos y entiendo que esos en esos espacios que vosotros

Voz 1 42:02 es que no se repercuten Se repercuten al final en de la forma más injusta en el en el

Voz 2 42:07 el lo con ese en el que fue la corrupción en el campus no son impuestos es que ambos es lo bueno es que ahora perdón perdón perdón termina claro

Voz 1 42:18 sí es que los impuestos que repercuten a las clases medias y trabajadoras son los más injustos porque no repercuten proporcionalmente sobre las rentas son precisamente aquellos que vosotros vais a conseguir que afecten al consumidor Pilar vosotros eso la única razón por la que lo estáis haciendo es porque su suma a las exigencias radicales de Podemos porque lo mismo que habéis sido real

Voz 2 42:41 te he dicho que es mentira pero esta es burda el animal responder bueno gobierno como sois venga débil pero ustedes que someterlos primero al separatismo y ahora al Chantal Rodríguez escucharle agotado acaso pacientemente

Voz 1 43:01 que lo que tratamos es de que no sean las clases medias y trabajadoras a quiénes se les acabe metiendo

Voz 2 43:07 mano al bolsillo para pagar los impuestos sobre algo que si ahora muchos años

Voz 0319 43:13 la réplica pero Santi Rodríguez partido los lo primero que me ha venido a la cabeza es que habiendo ido a la representante de Podemos del Partido Socialista de PDeCAT ya casi casi no hacía falta intervenir no ya se veía que esto no tenía no tiene no tiene buen final no pero sí dos dos consideraciones que con que creo que son oportunas primero se ha hablado de que en España se vive una situación de emergencia yo lo que quiero recordar es que en España se vivió una situación de emergencia hace diez años diez años que era cuando estábamos en plena crisis Ike de esa crisis ahí dos saliendo no se ha salido del todo y hay muchas personas que todavía necesitan muchas atenciones que necesitan todavía era un puesto de trabajo y necesitan mejorar condiciones laborales etc etc etcétera pero la situación de emergencia no será hoy será hace diez años de esa situación de emergencia salió con unas determinadas políticas económicas que en algunos momentos incluso tuvieron que ser muy duras que requirieron esfuerzos a todos los españoles sin ningún tipo de duda que requirieron esfuerzos a todas las administraciones pero yo creo que el tiempo que los años han demostrado que ese era el camino para salir de esa situación de emergencia por lo tanto cualquier decisión que siquiera tomar ahora que lo que significa era volver

Voz 1 44:26 políticas del pasado que lo que hacen

Voz 0319 44:28 desde llevarnos otra vez a perder parte del camino recorrido yo creo que no no no van a tener algo no

Voz 2 44:35 pues este donde Inmobiliaria seguiremos con la burbuja dijimos que termine

Voz 6 44:40 venga hoy Odón te dieras muy atrás en la burbuja

Voz 1635 44:44 no

Voz 2 44:45 ha hablado todo hace diez años ya te digo sabes quién provocó la burbuja inmobiliaria decir podemos

Voz 0319 44:53 soso al Partido Socialista en minas anti ven recordemos cómo estaba la situación económica

Voz 2 44:59 en primer lugar cuando llegó al Gobierno fue liberalización de su el favor en dos mil dos a favor cómo fueron las normas no vamos a retrotraernos al pasado pero si haciéndolo ante Andreas Ashkelón

Voz 0319 45:14 es lo que no se puede admitir de eso eh

Voz 2 45:16 encantado pero no podemos admitir es que la situación de

Voz 0319 45:19 Agencia es hoy no la situación de emergencia era hace

Voz 2 45:21 el mensaje cuando lo que Podemos

Voz 9 45:24 vamos a ver yo creo que no lo di me lo que revela en realidad la intervención de la persona

Voz 1431 45:34 montante del Partido Popular es que no conocen su país tenemos ahora mismo después de esa políticas de austeridad en las que el que aplicó el Partido Popular un catorce de un catorce por ciento de trabajadores y trabajadoras pobres en nuestro país uno de cada tres niños y niñas sobre otro

Voz 13 45:50 lo voy cada uno de cada es que antes no había trabajadores

Voz 1431 45:52 determinar que yo no te interrumpido uno de cada tres niños y niñas en nuestro país que está en riesgo de pobreza o exclusión social eso sí no es una emergencia dime si no consideras que sus una emergencia social que haya uno de cada tres niños y niñas en nuestro país en riesgo de pobreza o exclusión social para nosotros eso es eh sin duda una emergencia la emergencia más grande que tenemos por delante de esa emergencias esa lesión sí

Voz 2 46:14 el Espanyol se sale

Voz 1431 46:16 cien Se sale haciendo eh políticas económicas que pongan en el centro las necesidades de nuestra gente eso pasa por actualizar las pensiones al IPC por permisos de paternidad y maternidad iguales intransferibles pasa por poner encima de la mesa las medidas que está exigiendo la gente en nuestro país en la calle y eso no es lo que ha hecho el Partido Popular más al contrario nos ha metido en una situación on que ahora mismo ha dejado pues eso un catorce por ciento de trabajadores y trabajadoras pobres empleos enormemente precarios con personas

Voz 2 46:43 es la hora trabajos limpiar habita

Voz 1431 46:45 es que no es cierto aplica una reforma

Voz 13 46:48 laboral para abajo por cada uno de los empleos de buena calidad que Adrianses que conviven nos depara son dos empleos ahora mismo lo que tenemos los dos manifestaciones en la calle en la causa en más del noventa por ciento de los

Voz 1431 47:00 los empleos que de los contratos que se firmaron en el año pasado son temporales lo único que habéis hecho vosotros es precarizar hacer más temporal en nuestro país

Voz 2 47:09 eso de crear tramas que y sí riqueza

Voz 1431 47:11 pueden déjame terminar déjame terminar lo que habéis hecho lo que habéis hecho rescatar a los bancos y favorecerá a las elites que es la aquella sección de la población a la que forma de la que forma parte y eso no es rescatar a nuestro país y de importa tu país te preocuparía la pobreza infantil Nos locas demostrado desde

Voz 0319 47:28 claro que me preocupa la pobreza pero vosotros lo que habéis demostrado que cuando influir el Gobierno lo único que preocupa es el consejo de administración de Radio Televisión Española

Voz 2 47:36 no es cierto y tenerlos en agosto ha hecho la semana que no puedo hacer la segunda gracias y lo pueden hacer entonces segundos

Voz 0319 47:46 quince segundos Éste es el reflejo de la debilidad de Pedro Sánchez en el Gobierno el Gobierno en una minoría parlamentaria que obtuvo los votos necesarios para A

Voz 2 47:56 para acabar con la corrupto que no

Voz 0319 47:59 tiene los apoyos parlamentarios necesarios para siquiera para gobernar casi todos los quince segundos