El Larguero (1º parte / 20/08/2018): Entrevista a Marcelino y analizamos los partidos de este lunes

Voz 3 00:00 en la Cadena Ser sí claro Yago de Vega

Voz 1991 00:43 las once y media a las diez y media en Canarias sólo a todos qué tal muy buenas noches y bienvenidos al larguero de este veinte de agosto día en el que se completa la primera jornada de Liga en Primera División había dos partidos programados para hoy ha concluido uno el que se ha disputado en Mestalla era sin lugar a dudas el partido de la jornada en esta primera jornada en primera división Valencia uno Atlético de Madrid uno con gol de Ángel Correa para los rojiblancos en el primer tiempo en el segundo Rodrigo Moreno hizo el empate para el conjunto ché creo que el resultado justo en el primer tiempo fue mejor el equipo de Simeone en el segundo fue mejor el equipo de Marcelino con lo cual el reparto de puntos a dos equipos que están llamados a estar en la parte alta de la tabla además desde las diez de la noche tenemos en juego el partido de San Mamés entre el Athletic y el Leganés cómo va el partido Íñigo

Voz 4 01:31 Marquínez qué tal muy buenas muy buenas un cuartito odia

Voz 5 01:33 ahora queda para que concluya este choque el que ha tenido una primera parte que no ha estado mal eh la verdad es que ha sido de alternativas adelantado no las al Athletic el debutante el central ha empatado Silva para el Leganés

Voz 6 01:47 segunda parte que es un horror vamos que no hay por donde cogerla estamos con empate a uno repito queda todavía un cuarto de hora para que finalice el partido aquí en la Catedral

Voz 1991 01:54 pues volveremos si hay novedades durante el partido sino ya al final además en Segunda División también ha completado la primera jornada con un Nástic de Tarragona uno Tenerife uno en el panorama internacional partido de Liga en la Premier ha ganado el Liverpool cero dos al Crystal Palace con goles de Milner de penalti Eden Mané y en la Serie A italiana también ha habido partido Atlanta cuatro fríos y Noone cero ya en el Mundial femenino sub veinte que se está celebrando en Francia buenísimas noticias para la selección española que sigue haciendo historia después de haberse metido en la gran final el combinado español ha derrotado en semis a la anfitriona un C pero con gol de Patri Guijarro que lleva ya seis en este campeonato mucho mérito de esta selección que ha jugado con una menos desde el minuto sesenta y ocho después de la expulsión de Aitana y además la portera española Catalina Coll ha parado un penalti cuando estábamos a tan solo quince minutos del final y cuando ya estábamos con una menos así que como digo la gran final será el próximo viernes siete y media de la tarde será contra Japón la gran sorpresa yo creo de este Mundial segaron cuartos final Alemania se ha cargado en semifinales cero dos a Inglaterra con lo cual nos vamos a jugar contra las niponas el título de campeones del mundo las once y treinta y tres contado todo empezamos

Voz 4 03:33 volvemos a San Mamés la que ha tenido el Lega Íñigo

Voz 5 03:35 así han tenido Ojeda hay portero eh el portero es es noticia en el día de hoy espera que ha sido el cabezazo que va a sacar un córner por la parte derecha ahí está el palo despeja Iñaki Williams así un cabezazo Ojeda tremendo ya parado Unai Simón en un principio todos pensábamos que a estas alturas de temporada en el primer partido Kepa Arrizabalaga estar defendiendo esa portería cuando Se marcha Kepa pensamos que iba a ser Yago Herrerín Yago Negrín se lesiona todos pensábamos hasta hace medio telediario que si si no que el portero iba a ser en Ramiro bueno le ha dejado fuera de la convocatoria de metió el chaval ha hecho una parada realmente espectacular queda Diogo

Voz 4 04:13 vale qué tal muy buenas qué tal Diego qué tal muy buenas

Voz 1991 04:16 Unai Simón que hay que decir que ha estado haciendo toda

Voz 4 04:18 pretemporada con el Elche que se pensaba que iba a jugar esta temporada en el Elche que ha sido llamado a última hora de jugar en el Elche a ser titular en el primer partido del partido de Liga con el Athletic en San Mamés

Voz 9 04:30 el cuarto a partir el cuarto partido de la pretemporada le efectivamente buscan salida le ceden al Elche Le recuperan después de todo la cantado Íñigo la semana pasada entrena esta semana y se presenta hoy como titular con apenas prácticamente noventa minutos de haber jugado con el hecho un amistoso es lo que traía antes de este partido y esta mañana no sé Si el poco antes o no nos hemos encontrado con la sorpresa de que el cuarto portero del Athletic es el que ocupaba la titularidad en el día de hoy aunque qué duda cabe que es uno de los que van a marcar el futuro porque antes de ser cedido al Elche le renovaron hasta el dos mil veintiuno

Voz 1991 05:02 ya además Íñigo de momento cumpliendo en no solo por este paraban ha estado bien muy seguro durante todo el partido

Voz 5 05:07 no no han podido hacer nada muy bien por alto el chaval es una gala niños además de juveniles eh en la cara pero bueno el chaval está llamado a hacer grandes cosas es bueno después de todo el pollo que hemos tenido con el tema de los porteros hoy está dando el callo eh

Voz 1991 05:22 preocupación en el Athletic por la lesión de Aduriz de Aduriz Diago

Voz 9 05:25 sí la verdad es que ha rematado pues prácticamente el remate así no se queda es es prácticamente igual y luego en la caída efectivamente del gemelo derecho creo que ha habido rotura muscular efectivamente ha pedido el cambio inmediatamente después del remate

Voz 5 05:39 ha salido Córdoba en su lugar estaba en el banquillo haciendo gestos negando con la cabeza osea que tiene mala pinta en la las lesiones de Aduriz no él

Voz 4 05:48 en cuanto a remata son remate estos Francos de Aritz Aduriz la bola salido centrada buena paraba el Pichu Cuéllar las cosas como son y en cuanto ha puesto los pies de nuevo en el sólo se ha dado cuenta ha hecho el gesto de de cambio y se ha retirado ha salido por el Córdoba

Voz 5 06:03 cómo estamos Edinho mira estamos ahora mismo a falta de diez minutos más la tablilla en el minuto ochenta de partido con empate a uno y el Athletic parece que se estira un poquitín el Leganés no ha pasado problemas espera esta jugada por la banda derecha ese balón ha despejado la defensa a punto ha estado de llegar a Córdoba la deja para Iker espero que pueda haber peligro puros fondo va a centrar el balón que se marcha a córner aunque cien que la saque de puerta renovar saque de puerta el árbitro que córner diez minutitos para el noventa en Baleares donde el córner que va a votar ego llevo buena entrada de si estamos hablando estos juegos se han visto en él no cambien en el Bernabéu aquí

Voz 9 06:38 cuarenta y el cuarenta mil cuarenta y cinco

Voz 4 06:41 bueno pues buena entrada este ganas después de la escena así después de la temporada pasada

Voz 1991 06:50 en el Athletic aún cantando tremendo y estuvo un bastante más cerca el descenso de los puestos

Voz 4 06:54 lo peor con la llegada de ver dicho parece que ha generado una nueva ilusión y ganas de fútbol en Bilbao eh a ver

Voz 5 06:59 sí es verdad mira corner va a votar Marcos Susaeta parte derecha ahí está el jugador rojiblanco la pega con la diestra hacia el punto de penalti intentaba rematar

Voz 9 07:08 Alser el balón

Voz 5 07:10 el jugador rojiblanco Córdoba al final Se marcha directamente fuera está el partido enrarecido está raro está muy parado muy trabado muy espeso esto le viene bien al Leganés que siguen pasando los minutos ya sólo quedan nueve para llevarse

Voz 4 07:22 algo positivo por aquí de la cátedra nueve más descuento para llegar al final en San Mamés empatan el Athletic el Leganés hay novedades volvemos

Voz 1991 07:30 mientras tanto analizamos el partido la jornada en Primera división quedaba para para hoy lunes el partido de Mestalla entre dos equipo Champions el Valencia y el Atlético de Madrid y al final reparto de puntos yo creo que ha sido justo a tiempo para cada equipo lo aprobó echaron cada uno haciendo su golito dos equipos que están llamados como decía al inicio va a esta es la parte alta de la tabla evidentemente Pedro Morata qué tal muy buena

Voz 1716 07:53 hola qué tal buenas noches ya aparece justo al resultado si a mi me parece justo me parece que ha sido un empate a fortaleza me parece que ha sido un empate de de dos trenes de mercancías deportivamente hablando y que desde la óptica desde el punto de vista del Atlético de Madrid seguro que considerarán que es un buen resultado el no perder el empatar sacar un punto en Mestalla desde la óptica de Mestalla desde la óptica del Valencia me parece a mí que los valencianistas están satisfechos porque han tenido delante un equipazo como es el Atlético de Madrid ha mejorado en su versión de la temporada pasada y el Valencia le ha jugado de tú a tú al Atlético de Madrid ha empezado perdiendo el partido a pesar de eso el Valencia se ha rehecho le ha empatado el partido y al final de la segunda parte incluso el Valencia ha intentado y ha hecho cambios para ir a por el partido y para ganar osea que desde el punto de vista valencianista yo creo que cualquier aficionado Valencia hoy se va satisfecho a pesar de no ganar porque le ha jugado de tú a tú a un gran equipo y eso significa que el Valencia tiene una buena plantilla tiene una buena fortaleza y que por lo tanto la imagen que ha dado hoy seguro que le gusta a cualquier valencianista

Voz 1991 08:58 el Martín Talavera o la tala qué tal muy buenas

Voz 1576 09:00 qué tal Yago buenas noches aunque sensaciones Eva al Atleti y bueno pues yo creo que parecida que resultado justo también estoy de acuerdo en ese sentido con con lo que ha dicho Pedro yo creo que el Atlético de Madrid ha demostrado una vez más como lo hizo el otro día en Tallin que vamos a ver muchas cosas y que si los resultados acompañan va a ser un año divertido Yago porque otros años marca igual esperaba para replegarse intentar pegar un zarpazo de finiquitar el partido pero hoy después de marcar el gol Correa como una gran más sensacional jugada un balón filtrado Griezmann luego ha sido ha dominado el partido con el balón con la pelota con Le mar con Koke que ha hecho muy buen partido con los costados con Diego Costa que ha vuelto a estar tremendo inconmensurable esos llevaba puestos a los centrales dado muy bien la temporada del Valencia sí finísimo y físicamente si le respeta el físico yo creo que va a ser uno dejó la temporada entonces yo creo que ese sentido muy buena Atlético de Madrid y luego es verdad que que llegado esa jugada aislada cuando quizá más controlado tenía el parte del Atlético de Madrid el gol de Rodrigo y a partir de ahí sí he visto peor

Voz 0852 10:07 Versión del Atlético de Madrid un partido un poco más alocado algo

Voz 1576 10:09 en el suelo gustar mucho a Diego Pablo Simeone pero líneas generales yo creo que para veinte de agosto con la paliza que se pegó el otro día en Tallin al Atlético de Madrid con con la el poco rodaje que lleva muchos jugadores del Valencia yo creo sinceramente ya o que hemos visto un grandísimo partido de baloncesto de de fútbol perdón hoy en Mestalla

Voz 1991 10:27 esta es verdad que no sé

Voz 10 10:30 porque te podría días no alcanzó un balón he visto una K

Voz 1991 10:32 pero esas

Voz 11 10:35 hombre la verdad y Valencia hace hace estas cosas de Valencia que que que calor e Italia tiene una melena arriba que le afecta claro me parece vez que Morata qué tal los nuevos

Voz 1716 10:51 los nuevos bueno Pichi ni para mí no mejora a Montoya en este momento lo que yo le he visto hasta el momento Daniel Wass hay que enjuiciar lo en su justa medida porque juega o bajo jugado hoy como interior izquierdo y esa no es su posición él tiene que girar Ci siempre hacia la derecha por lo tanto no no es un buen día para enjuiciar a Abás ha hecho lo que ha podido y bastante presencia tenido hasta que físicamente ya no podía no podía más luego Kevin Gameiro ha tenido una opción cuando ha salido en la segunda parte fabulosa en la última jugada del partido que estaba teóricamente fresco Easy ha disparado demasiado rápido yo creo que le ha podido

Voz 12 11:33 a la ansiedad y ha disparado al muñeco muy muy flojo basó ahí lo veo Fon Don lo veo con con

Voz 1716 11:41 falta de de de de que Marcelino le meta mano a a la dieta y de que él también pues se coordine más todavía con con el resto de sus compañeros pero tengo la sensación que a pesar de estos desajustes que tiene el Valencia todavía en algún aspecto físico todavía con algunos jugadores importantes por entrar en su mejor forma como pueda ser el caso de de ni eh para mí tengo hoy que el Valencia lo que mejor le deja al aficionado del del Valencia hoy es el resumen de decir bueno hoy ha sido una prueba contará un equipazo contra el Atlético de Madrid Nyman y menos el Valencia

Voz 6 12:16 si no le ha perdido la cara al partido ha intentado en en el momento que ha podido ganarle

Voz 1716 12:20 conseguido al Atlético de Madrid la sensación que tiene valencianista hoy es oye hay equipo

Voz 1991 12:26 qué tal los aleros en el digo en los fichajes en el Athletic

Voz 1576 12:31 bueno pues hoy ha vuelto a ser titular Thomas Le mar yo creo que hasta algo más gris que el otro día pero

Voz 1991 12:38 déjale gallitos el tío eh sí sí yo creo que

Voz 1576 12:40 que es un gran pelotero que al final tú no te gastas casi setenta kilos en un jugador que que que no te dé algo y que no le has visto algo yo creo que es un jugador sensacional pero yo creo lo que me ha sorprendido mar no es que tenga buen pie o que se asocie bien vs Le vea rapidito es que su mejor que trabaja mucho e a echar una mano en esa banda izquierda a Filipe y creo que en sentido no se puede puede reproches verdad hoy ha estado menos efectivo de cara a portería con el balón es quizá lo que lo que más se le puede achacar a Rodrigo y no lo hemos esto que yo sigo pensando que va a ser uno de los pelotazos de de la temporada en cuanto se asienten en el once Simeone que no es fácil que hemos visto debutar ha sido ha es verdad que ha salido cuando el partido estaba masa más alocado cuando el Atlético de Madrid ha controlado menos el balón para poder para poder verle en acción pero es verdad que siempre ha buscado a haga ya que siempre ha lo ha intentado que ha tenido predisposición y creo que es otro jugador que le puede dar muchas cosas al al Atlético de Madrid

Voz 1991 13:41 en Rodrigo Moreno Morata acabó la temporada como un tiro sí sí diecinueve goles dieciséis más tres dieciséis en Liga tres en Copa ha empezado fantástico y ha tenido una el control con el pecho orientado es maravilloso y luego sin Si la ese momento está eh

Voz 12 13:56 sí sí y además está está finísimo Le veo más

Voz 1716 14:00 no más más y más rápido que la temporada pasada y una confianza enorme Le veo centrado leve centrado en el en el Valencia en el Valencia internamente el discurso es uno externamente el discurso es otro en Valencia hoy no venden motos afortunadamente ni venden motos para asegurar públicamente que Rodrigo se va a quedar en el Valencia ni nadie vende motos para asegurar públicamente que el Valencia va a comprar a Guedes pero Rodrigo estará una forma magnífica yo te puedo decir que a Marcelino le preocuparía Ile de le le encajaría muchísimo el equipo que se marchara Rodrigo en este momento para Marcelino es clave no lo siguiente Rodrigo te voy a decir más si a Marcelino

Voz 1991 14:44 te dan a elegir entre Guedes y Rodrigo es decisivo

Voz 1716 14:47 ese que vender a Rodrigo para comprar a Guedes me estoy seguro que Marcelino diría que quiere quedarse a Rodrigo porque lo considera más determinante más difícil de sustituir en este momento que la posición de quienes

Voz 1991 14:59 estamos con Ximo más mano que está persiguiendo a Marcelino García Toral con que hemos quedado en unos minutos pero capítulo declaraciones en el Atlético de Madrid Pedro Fullana qué tal muy buenas

Voz 0852 15:08 hora Yago muy buenas es lo que han dicho los protagonistas bueno pues ha hablado del partido que sea un par de intenso que no ha sido nada injusto el empate que están contentos por la actitud del equipo en este arranque de temporada que no era una plaza fácil pero hoy toca hablar de Filipe Luis ha sido titular en el día de hoy a pocas horas de verse las caras con lo con la directiva del Atlético de Madrid decidir qué hacen el futuro si cambia de opinión aussie mantiene el marcharse a París en Yemen siempre y cuando haya un acuerdo entre los clubes bueno pues en El Vestuario lo tienen clarísimo

Voz 0962 15:39 Filipe es importante Filipe tiene que seguir

Voz 0852 15:41 es lo que piensa club en lo que piensa Simeone también por ejemplo una de las voces autorizadas como es Juanfran

Voz 1187 15:47 bueno es una situación complicada e vivir estos momentos seguro que no serán fáciles para él pero bueno es una decisión que tendrá que tomar él con el con el club aquí en El Vestuario queremos que se quede le queremos mucho y ojalá se pueda quedar Felipe ha dado mucho al Atlético de Madrid espero que lo siga dando eh no hay nada cerrado espero que al final tome la decisión de de seguir aquí ya te digo porque la todos aquí en el Atlético de Madrid a los jugadores como te lo han dado todo como tú dices si finalmente sale hay que respetarlo ese se queda mejor para nosotros que es lo que queremos y qué es lo que quiere el entrenador

Voz 0852 16:22 Oblak ha dicho en las televisiones por qué es es una oportunidad hay que entenderá el futbolista hay que también sería una pena si se marcha finalmente Simeone no hablado tan claramente de este asunto pero está esperanzado en que Filipe se quede porque así tendría esa dupla importante laterales competitivos para una temporada que se avecina larga y además bastante exigente en lo estuve también hemos preguntado a Correa a ver qué pensaba de todo este asunto y si el cree que se va a quedar Filipe

Voz 13 16:50 bueno bueno todos saben lo importante que Filipe para nosotros la verdad que no no se la citó

Voz 0962 16:55 donde del pero bueno ojalá que que se que

Voz 13 16:57 con con nosotros hoy

Voz 0852 17:00 bueno pues veremos si se queda la fase va a deshojar rápidamente porque mañana a ver las caras con el club han hecho un un paréntesis con el partido de esta noche no querían de al jugador porque iba a ser titular el futbolista quería centrarse en el partido mañana van a hablar y a ver si cambia o no de opinión Filipe Luis

Voz 1991 17:17 tala Filipe se queda o se va

Voz 1576 17:20 eh por un poco de información y por sensaciones yo creo que se va a quedar Yago pero se va a quedar sobre todo porque es mucho más difícil a estas alturas del partido salir del Atlético de Madrid I era un acuerdo con el club el club le ha dejado claro que no lo va a regalar y sobre todo tiene que buscar un sustituto de garantías no es que se busque es un segundo lateral izquierdo es que dice buscar el primero porque Lucas central por más que vaya a jugar minutos en en el lateral y eso es algo que que ahora mismo tiene muy en cuenta el el Atlético de Madrid por eso creo que va a ser complicado dado que que Filipe salga aunque desde luego no no ha cambiado una coma desde que Carrusel daba la noticia que adelantaba la noticia que Filipe le ha pedido al club que que se vaya el sido bastante enfadado a él le terminó de decidir coger esa oferta del Jermaine que lleva ya bastante tiempo en su en su mesa la suplencia en Tallin el no no lo entiende porque el cinco entrenamientos que Lucas Hinault de momento nadie le convence de lo contrario

Voz 1991 18:23 la situación pues veremos veremos si Filipe Luis Se marcha definitivamente del Atlético de Madrid Si se queda evidentemente si se va el Atlético tendría que moverse rápido para buscar un sustituto

Voz 14 18:33 gracias tala un abrazo un abrazo Yago gracias Fullana un abrazo hasta luego Morata

Voz 1991 18:38 ah perdón que no te escuchado bien lo de Guedes como está sí lo son

Voz 1716 18:43 la cuestión en este segundo

Voz 5 18:46 en el Atlético

Voz 15 18:48 arbórea en el minuto noventa y dos hay que llegar hasta el noventa y cinco la jugada ronca la banda izquierda cambia desde la banda derecha l Centro llega Iker Muniain gol sigue

Voz 5 19:02 aquí la portería de Cuéllar cuando peor estaba el Athletic cuando mejor estaba

Voz 15 19:06 el el Leganés Iker Muniain ha

Voz 5 19:10 colocada al Athletic muy cerquita de conseguir los tres primeros puntos de la temporada se paseó el balón en el área la dejó pasar primero Raúl García luego Iñaki Williams ya al final el remate de Iker Muniain que se ha ido para dentro uno cero el Athletic que estamos en el noventa y tres Nos vamos a ir hasta el noventa y cinco en San Mamés

Voz 4 19:29 se San Mamés Diego sí la verdad es que algunos no

Voz 9 19:32 lo han perdido eh porque tiene poca fe en el partido de hoy veía en el que el empate podía ser definitivo pero ese gol efectivamente ha levantado San Mamés

Voz 5 19:40 yo le devuelve la alegría que había perdido

Voz 9 19:42 la segunda parte corear Iker Iker San Mamés Sara en el último instante del partido

Voz 4 19:49 bueno pues quedan dos minutos para el final parece que la victoria se la va a llevar el Athletic con este gol de Muniain en el descuento

Voz 1991 19:56 hasta concluidos concluimos me decías de Guedes

Voz 1716 19:58 si las dos preocupaciones ahora mismo fundamentales que tiene cualquier aficionado del propio Marcelino es tú me preguntabas por Rodrigo la el discurso interno del del Valencia es que en este momento sólo tienen miedo a que el Real Madrid pueda venir porque no creen que por la configuración del Barcelona que pueda venir el Real Madrid Rodrigo si el Real Madrid hiciera una oferta que estuviera en en la frontera de los ochenta millones de euros y el jugador quisiera marcharse al Real Madrid y el Valencia internamente yo creo que es una operación que haría pero cree el Valencia que Florentino Pérez no va a poner ese dinero por Rodrigo por los motivos que sea y por lo tanto esa es la esperanza que tienen que no no se podía mover Rodrigo y en el caso de Guedes Guedes el en este aumento la postura oficial del PS Jen es que no ceden al jugador quieren venderlo piden setenta millones de euros es una cuestión que el propietario está llevando en este momento directamente con el presidente del PSD Easy el Valencia compra a Guedes yo creo que tendrá que ser con una estación económica personal en ampliación de capital de Peter Lim porque el actual Valencia económicamente no creo que se pueda permitir comprar a Guedes ni por cuarenta y cinco y están pidiendo setenta

Voz 1991 21:09 bueno veremos quedan once días para que se cierre el mercado todavía pueden pasar muchas cosas gracias Morata un abrazo adiós cerramos en San Mamés Íñigo quedan pues treinta segunditos

Voz 5 21:18 sí treinta segunditos igual añade un juego detenido en algunos momentos el Atlético está ganando por dos goles a uno viene ya que Boulez intentando con el balón al final va a recuperar la defensa del Leganés que enviar directamente fuera ahora Diego entre las prisas alega eh

Voz 9 21:31 sí ha perdido muchísimo tiempo durante todo el partido ya están entrando las prisas

Voz 5 21:35 bueno pues se va a acabarse acabó lo que se daba

Voz 16 21:37 la joven Sara era de dicho con

Voz 5 21:40 una victoria del Athletic que frente al Leganés mínima ya en los instantes finales en el tiempo de descuento pero al final ese dos uno provoca que el Athletic sume los tres primeros puntos del la temporada la afición que repita registrado una gran entrada el campo de San Mamés ha estado en todo momento con equipo quiere olvidar lo que fue una nefasta temporada la pasada Lara cubo Ziganda hitos llegaran a Melchor Toto Berizzo como a un clavo ardiendo para que este año el Athletic vuelva a ser pues es el que ha sido durante ciento dieciocho

Voz 4 22:14 luego pasándolas canutas pero el Athletic logra la primera victoria de la temporada debuta con triunfo Berizzo la gente se va contenta lo que pasa que mucho que mejorar

Voz 5 22:23 sí muchísimo sean los nuevos por ejemplo Dani García ha estado fantástico para mi ha sido con los mejores de la XIII Yuri no no ha demostrado la calidad que tiene pero bueno ya sabemos todo lo gran jugador que es se ha cargado a la vieja guardia San José Rico Beñat fuera de la convocatoria Iturraspe sin tocar pelo en el banquillo no los él el apuesta por otro tipo de gente por otro tipo de fútbol pero le queda mucho recorrido todavía este Athletic LB espesos eleve todavía no ha cogido una chispa pero aún así bueno pues ha sumado los tres primeros puntos de la temporada que eso es bueno para el equipo rojiblanco

Voz 4 22:58 acabó el partido en San Mamés Athletic dos Leganés uno arranque con victoria el conjunto vizcaíno este año gracias Iñigo un abrazo hasta ahora luego estaremos

Voz 1991 23:08 más tarde por la zona mixta con Diego González con los protagonistas donde nos vamos es amistad ya que está Ximo más mano como Marcelino García Toral el técnico del Valencia las once cincuenta y tres

Voz 1991 26:21 las once cincuenta y seis lo dicho estamos en Mestalla Ximo más mano qué tal buenas noches

Voz 14 26:26 les hola muy buenas yo creo que tenemos protagonista importante en él

Voz 0962 26:30 pero si al fichaje del Valencia fichaje del Valencia que es Marcelino García Toral yo creo que le preguntas a la afición de quién más contentos dado esta temporada que ha renovado para otro mal aunque tenía una temporada está la tenía firmada pero todavía renovado tramas que es Marcelino García Toral el hombre que lo cambió todo hace un año que ha recibido de nuevo la admiración en sus palabras esta noche otra vez más del Cholo Simeone de todo el valencianismo y que ha estado muy cerquita de ganarle al al Atlético de Madrid de nuevo hoy por lo menos sí que lo ha marcado un gol cosa que no hizo la temporada pasada tenía esa espinita hoy sí que ha marcado un hoy ha estado muy cerca de marcar un segundo que el habría dado la victoria que creo que es lo que le deja un sabor agridulce a Marcelino que ya está aquí sigue con sus pantalones beige con su camisa blanca después del partido reposando los pasándole por la cabeza todo lo que ha ocurrido los noventa minutos y atendiendo al larguero como se había comprometido Marcelino muy buenas

Voz 23 27:28 qué buenas noches ya se coloca el auricular

Voz 0962 27:30 Yago de Vega ya puedes saludar al técnico del Valencia

Voz 1991 27:33 hola Marcelino qué tal buenas noches buenas noches en qué sensación esas términos de partido

Voz 23 27:40 muy buenas en cuanto al juego del equipo el nivel competitivo que que ha demostrado contra o a un enorme rival y a partir de aquí creo que además es remontando un resultado adverso que se ha puesto muy difícil en el primer tiempo como así casi siempre os siempre demuestra el Atlético de Madrid Si bueno con esa pequeña Benita que consideró que bueno pues en el segundo voy con un muy buen juego muy buena presión oportunidades de gol pues podíamos haber logrado la victoria no

Voz 1991 28:17 yo creo que ha sido un tiempo para cada equipo ha estado un pelín mejor el Atlético de Madrid en el primer tiempo vosotros habéis estado mejor en el en el segundo te parece justo resultado habéis merecido más

Voz 23 28:27 el resultado final siempre hay que considerarlo como justo quizás cogiendo tus propias palabras un pues sí creo que el Atlético de Madrid fue un pelín quizás mejor que nosotros en el primer tiempo pero nosotros creo que fuimos más superiores en el segundo tuvimos situaciones muy claras un palo con prácticamente el portero batido y otras a en el tramo final y opciones bastante bien creadas si con posibilidad de hacer gol no lo conseguimos porque sabemos a quién unos estamos el equilibrio y la dificultad que hay para ganar a un equipo como el Atlético de Madrid pero eso no nos hace perder la perspectiva de grandísimo trabajo esfuerzo y juego que que ha hecho el equipo apoyados por una afición a la cual estamos agradecidos por ayudarnos no

Voz 1991 29:21 es que creo que hay que darle esa lectura no delante no estaban cualquier equipo estaba el Atlético de Madrid reciente campeón de la Supercopa de Europa después de ganarle al Real Madrid y yo creo que no sólo el hecho de haber puntuado contra Atlético de Madrid que siempre es importante sino además el haber tenido opciones de ganarle reales es que creo que es muy positiva la lectura de hoy

Voz 23 29:40 sí en como te decía estamos muy muy satisfechos particularmente orgulloso de de de mis jugadores y porque creo que lo han dado todo hemos desarrollado momentos muy buen fútbol hemos sometido a por el momento esa al rival hemos generado ocasiones venimos de la temporada pasada prácticamente en dos partidos no haber generado ya no solamente haber metido en Wall sino no haber generado ocasiones al Atlético de Madrid hoy hemos sido capaces de de hacerla así claras por todo yo estamos muy satisfechos es una pena no haber logrado la victoria a ver si ha brindado a nuestra afición pero pero bueno el camino o lo que ha demostrado en el terreno de juego pues

Voz 1991 30:25 Nos indica el camino a seguir la Liga es cosa de tres

Voz 23 30:30 son tres atraer trasatlánticos yo creo que quizás el Atlético de Madrid por plantilla se ha acercado al Barça y al Real Madrid más que nunca ya logró tarde es el título hace pocas temporadas para nosotros es muy difícil nuestra ilusión es que una vez que llevamos hasta aquí hasta posiciones Champions sabemos que lo importante es quedarse la dificultad añadida que nos va a suponer con respecto a la temporada Sada el hecho de jugar la Champions pero todos somos conscientes de que para que este equipo vuelva a crecer y acercarse a los grandes hicieron un equipo competitivo en Europa debemos jugar la Champions la siguiente temporada y eso pues va conlleva solamente un puesto porque tres es muy difícil bueno estamos empezando a la competición y no pudimos ganar pero es bueno contra el Atlético de Madrid no haber perdido demostrar el nivel competitivo que creo que hemos demostrado eso

Voz 1991 31:33 el objetivo no del Valencia yo creo como el año pasado después de conseguir algo que era muy difícil MR de donde venial el el Valencia que es generar ilusión el que el volverán a enganchar a una afición que siempre ha sido muy fiel pero que estaba desesperada las cosas como son los últimos años después de disfrutar después meter al equipo en Europa por la puerta grande y con un Valencia que compitió hoy compitió con los grandes

Voz 23 31:56 sí así es la idea llegar como te decía anteriormente hemos llegado mantenernos que es más difícil pues tenemos que intentarlo y lo vamos a intentar con todas nuestras fuerzas

Voz 1991 32:07 eh Rodrigo nombres propios ha empezado como acabó la temporada eh está en un estado de forma y sobre todo con una confianza tremenda

Voz 23 32:14 es un muy buen jugador para para nosotros muy muy muy importante por todo lo que hace no solamente por los goles sino por lo que nos da en el juego colectivo de ataque y contraataque bueno pues ojalá se quede con nosotros que yo creo que va a ser así con ganas tiene de que sea uno de septiembre y vivo cada día haga con con el ánimo de de de disfrutarlo no ya soy mayorcito y entonces a cada día le damos la importancia que tiene soy un poco estético en todo en todo esto creo que que nosotros tenemos que centrarnos en nuestro trabajo y luego pues sí un futbolista que que nos da muchísimo viene una oferta irrechazable para él y para y para el club pues hay que aceptarlo porque porque así es no no podemos ir contra contra el mundo pero repito que que bueno pues ojalá se de la circunstancia que sigan

Voz 1991 33:11 nosotros vamos que está reconociendo de alguna forma que se llega como se está hablando un equipo Se está hablando de Real Madrid con ochenta kilos adiós a Rodrigo no

Voz 23 33:20 yo no estoy hablando desde el punto de vista deportivo no cuantificó la cantidad que el Valencia va a pedir por Rodrigo es

Voz 1991 33:28 pero vamos me imagino que el club te ha comentado que si llega una oferta económica interesante la tienen que estudiar la tienen que aceptar

Voz 23 33:34 desde el club me dijo que había una cláusula de rescisión

Voz 1991 33:37 ciento veinte muy que bueno pues

Voz 23 33:40 el que sí se satisface no tenemos nada que hacer

Voz 1991 33:44 no no eso está claro si llegan con la pasta de la cláusula y el jugador se quiere ir ahí sí que no hay que hacer nada otra cosa es que el Valencia que era negociar por una cantidad inferior a esos ciento veinte millones que ya veremos si está dispuesto o no

Voz 24 33:54 cómo está lo de Guedes

Voz 23 33:56 no se lo repito que estoy más más atento a lo que es la competición en los futbolistas que tengo en la actualidad disfruto con ellos cada día trabajamos mucho y bien para intentar ser mejores Si y toda mi atención está fijada en repito en los jugadores que tenemos

Voz 1991 34:17 hombre lo que está claro es que sería un refuerzo importante lo que ya conocemos de la temporada pasada para este Valencia no cuando está bien Guedes lo nota el equipo

Voz 23 34:24 no cabe ninguna duda que sí porque bueno nos conocen los conocemos conoce el funcionamiento del equipo conoce la ciudad no hay periodo de adaptación conoce la competición es decir lo contrario sería mentir Marcelino perdona

Voz 0962 34:38 sí vendiendo casi todas las posiciones dobladas menos de interior zurdo aunque ahora está Cheryshev y podemos contar habas que es el que ha jugado ahí a la espera de ojalá llegue de es la única oposición que no está doblada como tal es la del lateral derecho cuentas con Bezos como segundo lateral porque sólo está Pichincha existe la posibilidad de que salga algún central de Murillo habló de Garay que se destine vez entonces pasea cuarto tercer o al central que sea hice fiche un lateral derecho o cuentas ya en tu mente que van a ser Pichi ni Bezos los laterales desde este Valencia de Champions con tres competiciones y tantos partidos delante

Voz 23 35:14 yo cuento que en la parcela defensiva es difícil que que se mueva Sí Se da la circunstancia que me acabas de comentar porque repito todas las partes así lo estiman oportuno pues entonces tendremos que que barajar de acuerdo a las opciones que tiene que el mercado no se ofrece que es lo mejor

Voz 0962 35:33 sí sonaron central y un lateral derecho

Voz 23 35:36 y es que yo creo que a no Rubio la venía decirte o entender antes de explicar que una vez que sigo eso ocurre que que un jugador de los ocho que tenemos a nivel defensivo más más Javi Jiménez pero bueno los ocho de primera plantilla se mueve ya sea central pues entonces veremos qué opciones tenemos para central qué opciones tenemos para lateral y decidiremos uno o lo otro

Voz 1991 36:04 ahora te pregunto por los que han llegado pero me centro también en uno que hay dos Simone Sasa eh que supone la pérdida esas a para el equipo

Voz 23 36:12 bueno Ximo un futbolista al que estamos yo personalmente muy agradecido porque creo que fue un futbolista importante la pasada temporada al final de la temporada pues se tenemos que hacer una reflexión y un análisis de de lo que hemos hecho y lo que queremos para el futuro considerábamos que no le podíamos otorgaron yo no le podía otorgar Asimo el papel tan importante que tuvo la pasada temporada en esa situación por perfil más que por nivel pues optamos por otras posibilidades de mercado bueno pues una vez que se presentaran un cinco delanteros porque en principio teníamos la idea de fichar uno pero luego pues también surgió la posibilidad de llevar su allí pues creemos que nos podía otorgar una una mejora considerable y un perfil de futbolista diferente y optamos por por la decisión de de prescindir de uno que creo que bueno pues no fue bueno para todas las partes creo que que Ximo repito debemos estarle agradecido ahí bueno yo menos les esto lo estoy por el rendimiento de la temporada pasada y por qué por el que ha tenido en esta pretemporada

Voz 1991 37:25 en una situación no fácil para él dijo en su despedida que se iba sin rencor y que si cuarenta mil personas cantando un hombre algo significará

Voz 23 37:33 por supuesto no no yo creo que no sé si era para mí o no porque afortunadamente con Ximo tuvimos muchísimas conversaciones muy sinceras es un chico nobles sincero cercano Icon que tuve creo creo Él puede decir lo mismo una relación muy buena y a partir de aquí los entrenadores es difícil ver a veces casi siempre distinguir el aspecto profesional del humano pero cuando tienes que tomar de decisiones pues cuestiones que transmitirla si yo creo que con absoluta sinceridad ahí honestidad Le he transmitido cuál era su situación a partir de aquí pues pues bueno surgen nuevas posibilidades de mercado oí y tenemos que aceptar cada uno nuestro camino

Voz 1991 38:22 de masas ha cerrado ya has pasado además en el Valencia los que están vas Bud su allí Cheryshev Gameiro Pichi ni Maccabi Rakocevic han llegado muchos en principio de garantías estás satisfecho

Voz 23 38:34 muy satisfecho

Voz 1991 38:37 con quién tenía más ganas es decir que fichaje tengo más ilusión por decirlo alguna forma

Voz 23 38:41 no para mí todos son importantes porque queríamos dotar a la plantilla de más posibilidades más variantes ofensivas más variantes defensivas yo creo que que bueno pues como te decía anteriormente con el caso de Ximo tuvimos una temporada para analizar todas las situaciones no llevarnos es solamente por la euforia del resultado

Voz 25 39:07 E iba a lograr que que esta temporada

Voz 23 39:10 la que iniciamos es ilusionante pero a la vez de de muchísima dificultad

Voz 1991 39:15 yo es que el que veo que ha generado mucha eh no sé ilusión pero sí por lo menos expectación es la llegada de calle personaje dentro lo de calidad y con mucho nivel pero también ahora eh bueno es un chico

Voz 23 39:27 lo que conocemos de desde hace muy poco tiempo y por lo tanto creo que se va a adaptar muy bien las sensaciones son muy buenos

Voz 1991 39:36 eh Cheryshev vuelve al Valencia aunque lo que ya conoce pues mira encima llegan jugadores de calidad que pueden aportar que conozcan el club que no necesitara adaptación casi mejor no

Voz 23 39:45 sí con los guanches particularmente habíamos coincidido en el Villarreal sabemos de su calidad profesional y humana y también es un perfil de futbolista que es adaptar perfectamente a lo que queríamos para esa posición muy contentos de que esté con nosotros

Voz 1991 40:00 yo creo que la gran incógnita hay muy terminando es Gameiro bueno viene de hacer dos temporadas en el Atlético de Madrid más bien de un perfil bajo no ha estado a la altura de lo que se esperaba también es cierto que él incluso eso pero en un momento de el inicio de la temporada pasada algo que no sentó muy bien no terminó de rendir bien que se espera de él porque desde luego si alcanza el nivel del Sevilla es un fichaje lazo

Voz 23 40:23 es un jugador que ha que nos da posibilidades y perfil diferente y a la vez como complementa los jugadores que tenemos en la parte de arriba que creo que para nuestro estilo de juego nos viene francamente bien ahí estamos convencidos de que va a obtener un buen rendimiento con nosotros Ximo creo

Voz 1991 40:44 pasado todos no tú dirás

Voz 0962 40:47 yo creo que están también todos los jóvenes del examen

Voz 1991 40:51 dice la temporada amistad tenemos este no

Voz 0962 40:53 el propio Marcelino que mantiene aún figurines Se muy bien pero creo que está perdiendo unos cuantos gramos casi kilos con esta entrevista no sólo por la humedad de Valencia no no ha sido preguntas muy muy normales no MR

Voz 23 41:06 sí bueno hemos hecho un repaso exhaustivo

Voz 1991 41:09 la plantilla del Valencia por eso se me quedo alguna digo Jean que hemos repasado todos pues ya por repasar todos los nombres

Voz 0962 41:15 lo que es lo que le van a pedir en Valencia para este centenario que pelea por el título aunque él se resigna es dice que va a ser el Valencia el objetivo ser cuarto no sé si habrá que lesionarse con la Copa o con la Champions llegar lo más lejos posible

Voz 23 41:28 yo creo que somos ambiciosos pero realistas a la vez muy bueno

Voz 24 41:35 dos son

Voz 23 41:37 dos grandísimas clubs que además con un así lo han demostrado uno campeón de Liga habitualmente otro campeón de la Champions habitualmente estará el Atlético de Madrid que en los últimos años ha pegado un salto de nivel muy muy grande y luego pues estamos otra serie de Clos que intentamos a sentarnos ahí en la cuarta posición nuestro eh eh pero queremos ser mejores y tenemos la ambición de de intentar acercarnos no va a ser fácil ganar un título pues es muy muy complicado vamos a pensar en ser mejor equipo y cada día en competir al nivel que que lo hemos hecho hoy hay ahora pues descansar que tenerla la idea clara de ir con muchísima ambición y competitividad al campo español para intentar ganar

Voz 1991 42:23 Mister Marcelino García Toral te agradezco que haya estado esta noche después del debut en Liga en el larguero y sobre todo te agradezco que no haya habido ninguna de las de las preguntas que ha contestado todo me imagino con total sinceridad así que cosas que te agradezco que vaya todo fenomenal esta temporada un abrazo

Voz 23 42:38 es mi obligación muchas gracias muchas gracias

Voz 1991 42:43 ximo es agradece cuando uno puede charlar unos minutos tranquilamente reposado con

Voz 0962 42:47 uno de los entrenadores más importantes la categoría si da gusto da gusto porque aquí venimos de tiempos oscuros en los que el Valencia además de ser un desastre lo deportivo eran desastre la gestión habló de años anteriores en los que hace dos años pues teníamos a García Pitarch que esperando a que a última hora la vendían a Paco Alcácer André Gomes a que llegase cedido Munir del Barcelona que era el Nou Nou el nuevo nueve IES Valencia pues acabó peleando por no bajar a Segunda División ahora tenemos aquí al hombre que junto a Mateo Alemán lo cambió todo la temporada anterior y si había alguna duda de cómo le iba a sentar el verán hoy cómo iban a acoplarse los nuevos fichajes pues hoy creo que hemos visto a un Valencia que es candidato al menos a repetir la vamos a ser prudentes con Marcelino al menos ojalá ya lo firma haríamos a repetir la cuarta plaza del año pasado ya a pelear de tú a tú con los más grandes de Europa de España y de Europa que son Atlético de Madrid también hay que sumar el Real Madrid