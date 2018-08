El Larguero (2º parte / 20/08/2018): Sanedrín de la jornada y el futuro de Rafinha y Luka Modric

Voz 1 00:00 con el Larguero con Yago de Vega

Voz 3 00:14 si todavía sin novedades en la zona mixta de San Mamés porque el protagonismo están las ruedas de prensa las salas de prensa dio Gonzalo

Voz 0497 00:20 pues sí la verdad es que efectivamente ha sido predicho el que más explicaciones ha dado porque la verdad que Pellegrino suela de prensa durado llegó dos minutos quince segundos es exactamente ha tirado practicamente el jefe de prensa encima en esa última alguna pregunta más ignorado tipo prácticamente pero bueno ahí ha reconocido no que la estética ha tenido premio al ímpetu y que ha tenido en todo el partido ya era quiere que escuches a dicho dando explicaciones de porqué no ha jugado en este partido remite cuando estaba llamado a ser el titular el sucesor de de que parece Málaga después de Herrerín escuchamos si las conversaciones personal

Voz 4 00:58 Pérez privadas así se quedara no tiene que ver yo no mezclo de las cuestiones técnicas de las comerciales pero sí que una situación en la que el club ha aprendido del pasado no quiere que se repita

Voz 5 01:12 aquí con

Voz 4 01:14 consenso de todos hemos decidido la decisión de hoy

Voz 1991 01:20 es decir que como no quiere renovar no juega no va

Voz 0497 01:23 jugar mientras dure esta situación no ha renovado se está negociando con él no sé qué ha pasado en esta última semana porque hace una semana jugada al portero después de su actuación en los torneos amistosos de de de pretemporada en Alemania y en estas últimas cuarenta y ocho horas algo ha pasado en N en ese proceso de renovación que no ha gustado al presidente y que le ha dado la orden directamente al hecho de que no juegue en este caso Ramiro hasta que no se ponga solución a esa renovación o no o lo que lo que pueda pasar pero en cualquier caso algo ha pasado que ha torcido absolutamente las cosas de momento hasta que no renueve o hasta que no arregle esa situación en ha dicho que no quiere cuenta con el jugador

Voz 1991 02:07 a Alkorta qué tal buenas noches estás por ahí verdad yo sí vale ok no es que había hay algo así medio raro pero si te oigo

Voz 6 02:17 hay que estar ha retumbado los sonidos del Trio que has tenido hace un rato sino que si no les cortar estamos hasta mañana aquí hablando es deberían dar una paga extra por aguantar esto no lo digo mira

Voz 1991 02:30 Pío tiene el Athletic en la portería parece mentira e cuando hace un mes estaba claro que era Kepa aliado todo

Voz 5 02:38 bueno a mí me me me sorprende lo hará lo lo que he oído de del Toto Berizzo y lo que he oído de De Diego no o es que yo he interpretado mal interpretado altos y eso que él no

Voz 1501 02:51 claro lo comercial con lo deportivo

Voz 5 02:53 lo digo dice que ha sido una una un tema del presidente no le he dicho que no juegue

Voz 1991 03:00 han dicho que entre todos han a una especie de consenso situación claro que han hablado de la situación en la tele ha dicho oye si es posible no cuentes con este portero con este jugador hasta que no se resuelva la situación porque debe haber pasado que a día de hoy lo desconocemos

Voz 0497 03:15 que no que está aquí con nosotros a escucharle

Voz 7 03:20 bueno al final es soñada todo chaval de la cantera digo bueno en fin y al cabo sientes nervios tensión pero te va soltando poco a poco una soldado y has empezado disfrutar bueno allá va a ser el equipo que que fluye que ves que que las ideas son son claras IT te al ritmo

Voz 8 03:37 lo dejó del equipo hito absorbiendo

Voz 0497 03:40 tiempo a disfrutar primero

Voz 8 03:42 buenas perdón un ahí la pregunta es

Voz 7 03:47 sí además muy muy contento al final disfrutadas hasta de los entrenamientos aquí en el Atlético estén

Voz 0497 03:52 cuando te has enterado que iba a jugar titular

Voz 7 03:55 no pero me enteré ayer ayer ya a puerta cerrada que en San Mamés ya definió o más el equipo cuando me lo dijo pues

Voz 8 04:03 pues muy contento pero sobre todo mucho cariño de San Mames no prácticamente en cada intervención aunque no tuviesen complicación eh el aplauso era inmediato por parte del público

Voz 7 04:12 bueno se sientes el apoyo no sólo por mí sino por todo el equipo al fin y al cabo eh yo creo que la afición sabe que que bueno aunque los chavales necesitamos esta ayuda y el equipo necesita la ayuda Hay yo creo que es algo que se tienen que ver todo un año y creo que estamos muy agradecidos

Voz 8 04:28 pero la polémica de la no convocatoria de Ramiro te afecta de alguna manera ha salvado con él

Voz 9 04:32 no no habla no no nada yo a mí

Voz 7 04:35 a mi a mi partido

Voz 8 04:37 a mi juego una más no no no no no me ha dicho nada al verano sido en cualquier caso muy atípico no comienzo la pretemporada aquí no disputas partidos de pretemporada en el en el inicio y ampliado contrato se llega al acuerdo de cesión con el Elche lleva a penas veinte días vuelve la semana pasada has sido una auténtica montaña rusa de verano

Voz 7 04:58 bueno es el fútbol me toca estar en Elche Hay mirar ventas recibió la llamada de de del Athletic que ilusionaba volver a casa que fue debutar con él

Voz 0497 05:08 uno no sabe cuándo va a tener la oportunidad cuando les ha llegado como nueva llegar acaba de decir ahora mismo ha dicho que mientras no se arregle su situación con el club no cuenta con él tiene la puerta abierta a que llegue Herrerín no pero de momento si te abre esa puerta no

Voz 7 05:27 bueno en ese aspecto estoy muy tranquilo debido al fin y al cabo es trabajar llevaría yo te ponen el fin de semana pues a darlo todo picos y que te parece

Voz 0497 05:38 el mes pasado ocultando con

Voz 7 05:41 el Atlético se ha quedado el fútbol da muchas vueltas a estas aquí eh ahí estaba muy a gusto no voy a negar que está muy a gusto con el equipo había un buen

Voz 0497 05:51 Lopo pero fíjate que al fin y al cabo la llamada

Voz 7 05:54 sí siempre tiramos así

Voz 0497 05:55 estoy muy contento de estar aquí pues la jugada del Atleti Atleti siempre tira más en un segundito Yago te pido pasó con

Voz 1991 06:03 no vale fenomenal el goleador del Athletic que también debutaba en partido oficial que lo ha hecho con el primer gol del conjunto vasco en Rafah estabas hablando de la situación de los porteros

Voz 5 06:14 no no estaba hablando de eso que que padecía que que Diego era muy tajante cuando es decir aquel el presidente del que él ha dicho aviso que no le ponga Iker precisó ha querido no ser tan tajante no

Voz 1991 06:24 me imagino Rafa que no sólo han prohibido pero a lo mejor se lo han recomendado

Voz 5 06:28 bueno no lo sé es lo que ha dicho Diego por eso me he oído las dos versiones no pero bueno de cualquier manera lo importante es que Unai Simón ha estado bien ha hecho una parada que había sido era el uno dos del Leganés por cierto faltando veinte minutos

Voz 1991 06:43 no sólo al Athletic en las que se ha hecho un paradón

Voz 5 06:46 terrible yo le he visto con mucha tranquilidad y evidentemente es un portero muy joven pero con mucho futuro

Voz 1991 06:52 como has visto a los nuevos han estado no que ha marcado chaval de la cantera Belchite Dani García Ander Capa jugado también

Voz 5 06:59 bueno a mí en el equipo desde el principio tenía alguna sorpresa no Cohen es un jugador muy joven con un motor e impresionante que yo le he visto mucha ni lo Athletic creo que es un centrocampista box to box

Voz 7 07:13 pero bueno parece ser que que ha preferido

Voz 5 07:15 qué de la a Unai Núñez que el año pasado lo hizo muy bien no y parecía que iba a ser la pareja de de Yeray Yuri ya le conocemos todos que quizás y todavía necesita más no más más jugar en el Atleti porque creo que que iba a tener por mucho mucho juego por fuera no tanto con Óscar de Marcos como como con Yuri el lo que pasa es que ya jugado en esa banda al principio Iñaki Williams si todavía les falta un poco de conexión a los dos el equipo a mí me ha gustado hasta que el Leganés luego ha entrado en periodo Un poco más tristón no en además de sufrir sin balón que yo creo que es algo que tiene que corregir pero está claro que Berizzo tiene otras ideas fíjate que a jugar con con Dani García que yo creo que es el mejor del partido creo que es un gran fichaje le da un equilibrio al equipo tremendo pero fíjate ha puesto a Unai López Iker Muniain con con con Dani no con lo cual un poco un poco revolucionario y Unai López es un jugador que le da mucha mucha fluidez al juego bueno yo creo que lo lo importante es la victoria y contra un equipo que no es nada fácil hijo en eso hay que quedarse no yo creo que queda mucho por por hacer la idea de deberíais evidentemente es tener más posesión pero tampoco algo exagerado yo creo que sobre todo entrar por fuera tener jugadores en el área hoy hemos tenido un problema con con Aduriz ya o que sean lesionado es un esto es un problema no problemón el problema más grave que puede tener el el primer equipo más allá de de los porteros de los jugadores

Voz 1991 08:45 aquí mes de referencia sin Aduriz Iñaki Williams en punta

Voz 5 08:48 ah el año pasado Iñaki Williams jugó delante de un partido pero también puede ser que que actúe hasta Raúl García no porque claro Raúl García viendo el centro campo que ha puesto hoy

Voz 1991 08:58 sí pero yo titular el Athletic no puede tener un delantero nato como es Aduriz tiene que tener más sano no puede ser que sólo tenga además un alerta

Voz 5 09:06 los problemas es que no tiene en habrá que buscarlo pero si vamos a jugar por fuera porque los de dentro van a tener mucha fluidez yo creo que va a haber muchos centros sobre todo por la parte de Yuri Raúl García es un rematador nato no sé lo qué va a pasar lo normal es que fuera Iñaki Williams pero después de lo que hemos visto debería de las ideas que tiene de cambiar a jugadores de puesto y darles confianza no me extrañaría nada que usara a Raúl de delantero centro de referencia

Voz 1991 09:35 acabo Beñat y San José en la grada quieres que esto va a ser algo habitual durante la temporada

Voz 5 09:41 bueno dependerá de ellos dependerá de ellos si lo que vea ver son ellos y cómo entrenan y cómo hacen las cosas no evidentemente hay muchos centrocampistas muchos centrocampistas también están Mikel Rico hay muchos centrocampistas pero yo creo que al venir Dani lo que han hecho es agitar a todos no el año pasado no tuvieron un buen año el lo los los centrocampistas del Atleti y quizás esto es una buena competencia para que vuelvan a a resurgir no tantos ajo como Beñat incluso Iturraspe que que tampoco ha salido en el once titular tenemos buenos jugadores ahí pero yo creo que evidentemente esto es un toque de atención de Berizzo

Voz 1991 10:18 gracias Rafa un abrazo un abrazo hasta luego en fue el Atlético con victoria en San Mamés en el descuento con gol de Muniain dos uno sobre el Leganés si hay novedades en zona mixta volvemos Diego estoy estoy estoy con una excusa

Voz 1800 10:31 y marcando todo además si en el primero Amío pero bueno he trabajos del equipo hemos yo creo que hemos hecho un buen partido un meritorio para para ganar los tres para ganar el partido y así ha sido

Voz 0497 10:43 enhorabuena por el triunfo lo primero lo segundo con el gol que has comentado lo tercero que ha pasado en la segunda parte que el equipo no ha sido el mismo

Voz 1800 10:51 bueno el equipo creo que has seguido intentando tener el balón llegar a portería Leganés sabíamos que sin cerraba bien atrás en nuestra pérdida salía salía rápido tenían gente muy fuerte arriba bueno hemos tenido ocasiones de ellos también han tenido el el remate de cabeza acabó muy bien Simón por suerte pues hemos tenido esa juega en el noventa y tres que nos ha nombrado el victoria

Voz 8 11:11 cómo has vivido un poco tu evolución a lo largo de este verano es de los citados para hacer la pretemporada en los primeros partidos te empieza a colocar el míster pero en una posición que es nueva para Titi llegado a marcar en pretemporada poco a poco te has ido asentando llega llegado hoy la titularidad en la zona izquierda de la franja central como ha sido un poco todo con todo este verano para ti cómo veía se que iban llegando las posibilidades de quedarte

Voz 1800 11:36 bueno todo el camino ha bonito no y me da igual jugar de central izquierdo es más es verdad que en algún sitio que otros temas como pero bueno estamos aquí para para ayudar al equipo para para estar a disposición del entrenador ha querido poner una central y por algo será yo agradecido entrenado por por esa oportunidad

Voz 0497 11:54 oye que te has visto ha avisado y que ha dejado el terreno del Senado

Voz 1800 11:58 después de

Voz 0497 11:59 ese problema en el gemelo posiblemente una una rotura una sobrecarga fuerte

Voz 1800 12:03 sí ha tenido problemas en en esta en estos días pero es un importando es un jugador importantísimo para nosotros tiene que estar en el terreno de juego ha hecho Bombardier prueba al igual que todo el equipo y bueno una pena esa lesión

Voz 0497 12:14 has vivido toda la movida de la portería porque primero Kepa después de Rodin ahora lo de Ramiro juega el cuarto portero de la pretemporada y uno de los que empezó con vosotros esa esa jugada que luego ya

Voz 1800 12:27 sí sí sí ve nosotros confiábamos en los que están y Simón es un grandísimo portero igual que igual que ahora emir igual que todos ellos no sé qué qué está pasando yo no eso es mi caso yo confío plenamente en Simón yo creo que demostró que es un grandísimo portero que está preparadísimo para estar donde está

Voz 8 12:44 qué pena en el Perú pero con Íñigo Martínez hay a puertas de recuperarse me imagino que competencia muy dura no para acumular minutos

Voz 1800 12:54 sí es bonito eso también deben tener un jugador importante para competir con él para aprender de él sobre todo de vida entrenamiento entrenamiento bueno en mi labor será ponérselo difícil al entrenador entrenando fuerte como hasta ahora el decir algo

Voz 8 13:08 pero has estado a punto dentro faro traté ha venido quizás eh muy rápido muy encima el balón

Voz 1800 13:12 lo he visto lo que ha pasado entre tres jugadores creo ya cuando me quería dar cuenta ya tenía claro en la cabeza y no lo dando tiempo a a darle dentro tanto hemos visto del Athletic que quiere ver dicho cuanto pues no lo sé yo creo que nuestro objetivo es aprender de él que es un es un gran entrenador Iker eso tenerla tener la ola tener tener mucho balón y cuando perdamos hubiera apretar mucho iremos cogiendo los matices mejor estamos estamos en ello hizo bueno yo que estamos en el buen camino

Voz 8 13:42 acaba en un córner la estrategia te mueves viéndonos

Voz 1991 13:46 donde el Athletic el que ha hecho el primer tanto para el conjunto rojiblanco el que haría él que abría el marcador y desde luego ha dejado buenas sensaciones el hoy central del del Athletic Diego si puedes poner el punto final

Voz 0497 13:58 de San Mamés pues la verdad es que poco queda por por poner porque hemos hablado con los protagonistas de la portería del gol los análisis perfecto si yo me quedaría un poco con que San Mamés ha creído un poco tal vez en el resurgir del equipo ha estado con el con el equipo ha llegado cuarenta y dos mil personas cuarenta mil pasadas largas a San Mamés para ver el partido de de hoy lunes a las diez de la noche bueno que hay ilusión y que bueno el gol de Muniain qué duda cabe pues que bien muy bien a este equipo porque si hubiese sido ese empate al final lo que hubiese eh prevalecido en marcador la gente se hubiese ido un poquito disgustada pero aquí de todo el mundo contento ya ve lo que pasa en el futuro porque repito ha dejado caer tranquilamente con una sería tremenda el entrenador Berizzo que hasta que no resuelva su situación no cuenta con con remisión

Voz 1991 14:43 triunfo del Athletic en la Semana Grande de Bilbao gracias Diego un abrazo

Voz 0497 14:45 otro hasta luego doce cuarenta y siete seguimos

Voz 1991 16:22 les sacas que deja la jornada como en Barcelona después del debut liguero con el tres cero frente al Deportivo Alavés y los dos goles de Leo Messi Adriá Albets qué tal muy buenas qué tal

Voz 0017 16:31 Yago buenas noches varios nombres encima de la mesa

Voz 1991 16:34 por ejemplo el de Rafinha

Voz 0017 16:35 sí que llevamos días contando que no tiene claro seguir en el Barça porque quiere ser protagonista en el Camp Nou lo tiene complicado y hoy hemos sabido que el Betis Le quiere de hecho su padre Mazinho ha estado hoy en Sevilla se ha reunido con responsables del Betis que le han trasladado en este caso el interés en conseguir una cesión del futbolista brasileño el Betis que ya llamó al Barça la semana pasada para preguntar por Rafinha y la respuesta del club azulgrana la verdad es que fue muy contundente a día de hoy no contemplan una cesión de Rafinha pero es verdad que si llegara una oferta interesante el club la la estudiaría desde el Barça insisten en que Rafinha no es un descarte porque Valverde cuenta con él y por lo tanto a día de hoy como digo no se contempla a dejarle salir cedido gratis pero insisto si el Betis la zona oferta pues se va a analizar en cualquier caso recordemos que Rafinha tiene contrato hasta dos mil veinte le quedan por lo tanto dos años más y una cláusula de setenta y cinco millones de euros pero el Barça evidentemente aceptaría una oferta por algo menos bastante menos de esa cantidad

Voz 1991 17:39 hombre si bastante menos de los setenta y cinco millones de cláusula otro nombre propio Rakitic

Voz 0017 17:45 pues sí porque básicamente hoy nos hemos despertado con la portada de Sport donde se hablaba de un interés del París Saint Germaine por el croata hay también por Busquets bueno pues desde el Barça lo que nos aseguran es que no han recibido ninguna oferta formal por Rakitic aunque hay gente en el club que cree que eh el París Saint Germaine sí ha podido tocar al jugador es la sensación que tienen que el Paris Saint Germain si puede haber tanteado a Rakitic pero es sólo una sensación de todas formas lo que sí dejan muy claro en el Barça es que no van a negociar por Rakitic porque es una pieza clave del equipo y menos con el Paris Saint Germain por todo lo que pasó con Neymar y en cualquier caso se remiten a la cláusula que es de ciento veinticinco es de euros la cláusula de de Ivan Rakitic

Voz 1991 18:28 el tercer nombre propio el de Paco Alcácer su futuro podría estar en la Bundesliga

Voz 0017 18:33 pues vamos a ver tiene tiene algunas propuestas se ha podido marchar a a la Sampdoria por ejemplo a la liga italiana le quiso la semana pasada en forma de cesión pagaban toda su ficha incluso pero Alcácer rechazó esta opción porque no le interesaba marcharse a la Sampdoria hay equipos también la Liga española Yago como el Alavés o el Valladolid o el Rayo que según el Barça han preguntado por la situación del delantero pero estos equipos de en este caso no querían pagar la ficha de de Paco Alcácer tampoco creo que pudieran pagarla iba a él tampoco le gustaban estas opciones el prefiere un equipo por lo que nos dicen perfil Betis por poner algún ejemplo así que veremos lo que pasa con con Paco Alcácer que evidentemente está en la rampa de salida el club del Barça en este caso prefiere a Munir pero veremos si encuentra un equipo que le gusten

Voz 1991 19:21 a Paco Alcácer para buscar una salida gracias Adrian un abrazo esta mañana esta mañana Yago también resaca del Real Madrid después de su debut liguero frente al Getafe con ese dos cero Javier Herráez qué tal muy buenas olas

Voz 0497 19:33 qué tal muy buenas y la actualidad

Voz 1991 19:35 si la actividad está como en la Athletic en la portería

Voz 15 19:38 sí porque la llegada ya hemos comentado que el Madrid no va a cambiar el paso

Voz 1 19:43 es dificilísimo

Voz 15 19:43 que llegue un futbolista por no decir que imposible aunque falte días es el Madrid y el mercado está abierto hasta treinta y uno de agosto pero el overbooking esta en la portería así hay cinco porteros ayer jugó Keylor Navas aunque me cuentan que durante la semana en algún entrenamiento aprobado ya con Courtois es posible que hasta el parón este Keylor pero Courtois ha venido para jugar también esta casilla que no quiere marcharse del club que aceptaría incluso ser tercer portero del Real Madrid está Luccin el ucraniano que es muy buen portero Iker Si no se va la casilla pues se podría quedar pero si Casillas se queda pues sería evidentemente pues cedido a algún equipo para que vaya creciendo y haga portería también está Zidane que podría bajar al al Castilla así que pues sí de los cinco debe de quedar tres Keylor se va a quedar a competir Courtois será el titular Infantas saberse será casilla O'Shea será lo Unnim el tercer portero del del Real Madrid y en el centro del campo ayer no fue

Voz 16 20:41 convocado Yago Marcos Llorente no entra

Voz 15 20:44 la convocatoria y eso que estaba algo tocado Casemiro no sé si Llorente al final basta uno en la plantilla creo que sí porque no son muchos sino llega nadie pero evidentemente no pinta muy bien la temporada para este futbolista que el pasado año llegó con muchas ganas jugó poco con Zidane y este año vamos a ver lo que pasa con con la presencia de Lopetegui en el banquillo del Real

Voz 1991 21:03 lo que sí tiene pinta de que va a disfrutar de pocos minutos veremos ese le buscó una salida en gracias Herráez un abrazo hasta luego llamó Mario Torrejón muy buena muy buena Yago vamos conociendo más detalles del tema Luka Modric en el Real Madrid se empiezan a temer mucho que no fuese el Inter el que fuese a buscar que no haya sido el el que fue a buscar a Luka Modric sino que fueron los representantes lo que fueron a buscar al Inter

Voz 1501 21:23 es que te entre otros este tema sigue trayendo mucha cola en la sociedad del Santiago Bernabéu y es que ayer publicaba La Gazzetta dello sport precisamente lo que tú acabas de comentar que según las informaciones de este periódico italiano fue el propio jugador o los representantes del jugador los que ofrecieron sus servicios al Inter y no al revés no fue entre el que fue a buscar a Modric ante lo cual hoy en su cuenta de Instagram Luka Modric ha dicho es la tontería más grande de la historia algo así no de esa respuesta pero yo te puedo contar hasta ahora que en el Real Madrid están siguen continúan y cada vez más muy enfadados con cómo han gestionado los representantes de Luka Modric todo este asunto que les consta que esa información de la Gazzetta dello sport es buena es decir que si fueron ellos los representantes los que ofrecieron los servicios de Luka Modric al Inter de Milán no sólo al Inter sino por lo menos como mínimo a un club más de los grandes europeos cuyo nombre desconozco por eso no lo digo y y que ante eso el Real Madrid a esta hora está estudiando y pensando se emprender acciones legales desconozco qué tipo de acciones legales se pueden vender contra unos representantes no lo sé quiero decir que no sé si es de anunciarles como agentes FIFA

Voz 1991 22:23 muchas denuncias últimamente no no no tengo ni idea

Voz 1501 22:26 pero el Real Madrid está estudiando hacer emprender acciones legales contra los representantes de Luka Modric por el enfado que tienen al haber ofrecido los servicios de jugador que tiene contrato en vigor a espaldas de su club actual que tiene firmado el contrato que es el Real Madrid así que es un asunto que sigue trayendo cola en el Real Madrid durante todo el verano han estado enfadados sobre todo la última parte con como a gestión dado la las los representantes de Luka Modric todo este tema hasta el punto como digo que en enfado llega a que el Real Madrid ahora mismo estudia denunciar a los agentes de Luka Modric por cómo han gestionado todo todo este asunto de del tema

Voz 1991 22:57 pues veremos veremos pero últimamente se cruzan muchas demandas de un lado para otro

Voz 1501 23:01 déjame recalcaba una cosa que el pasado viernes Un poco de manera atropellada y es que el Real Madrid eh continuando con el enfado por ciertas actitudes que se toman de manera unilateral está eh muy mosqueado radicalmente en contra de la postura de la Liga de haberse haber ofrecido o haber llegado a un acuerdo con esa empresa americana para llevarse un partido de la Liga a los Estados Unidos algo que el Real Madrid como digo está completamente en contra radicalmente en contra así que que no cuente con el Real Madrid a marchas atrás unidos a jugar un partido de Liga desconozco si se puede o no obligar a un club a hacer un viaje tan largo para para un partido del campeonato doméstico pero desde luego en el Real Madrid que no cuenta con la colaboración eh junto blanco porque están muy enfadadas como yo con la Liga por una decisión unilateral ni consensuada ni sondeada con el Real Madrid

Voz 1991 23:44 gracias Mario hasta luego Iturralde González qué tal buenas noches

Voz 1867 23:49 hola hay tú es que nada

Voz 17 23:52 Navas no hombre pues y no contestadas imagina qué tal todo bien me lo han vuelto a la actividad llamo Puenzo primera jornada que tenía mono no aleros

Voz 1867 24:04 bueno no un día pasa lo que hicimos

Voz 1991 24:07 tenemos tres minutitos por delante aunque durante la semana aunque durante la semana profundidad haremos más pero qué balance hace esta primera jornada en la Liga española con bar

Voz 1867 24:16 pues bueno pues que el bar actuado simplemente en un partido que ha sido en el Rayo Vallecano Sevilla Ike comparó si hubiese cambió el resultado por lo tanto

Voz 1991 24:27 por lo tanto bien no de momento bien satisfecho

Voz 1867 24:29 bien a esas jugadas que que vamos a tener que ir un poquitín más eh como te diría yo concretando que es el tomador que es el error manifiesto que es el error de interpretación porque para mí ha habido tres penaltis de esta primera jornada que el Barça le ha dicho al árbitro que vaya revisarlos por lo tanto el árbitro no pude ir a revisar los mitos se queda con la información que el veto al campo y yo creo que eso es lo que más se chirría dentro de un sistema ruego que va a tener que cambiar no iba a tener que ir acotando muchas jugadas porque la gente está comprando con el Mundial pero el Mundial fueron arrestados ya que ya había estado con el bar que ya estaban acostumbrados salvar la gente de El bar eran árbitros que ya estaban muy acostumbrados ya que España es una cosa nueva para todos

Voz 1991 25:14 por ejemplo el caso del penalti sobre Marco Asensio puede decirle el bar que vaya a revisar esa jugada cuando el árbitro ya la he visto en directo hoy ha decidido que no había nada

Voz 1867 25:23 a ver cómo cómo es un error claro

Voz 1991 25:26 pero penalti por supuesto

Voz 1867 25:28 pero claro manifestación contacto pero el acto yo lo he visto en el campo el bar no le dice que es un error claro manifiesto porque porque es interpretable algunos penaltis y otros no pero yo creo que en esas jugadas con el tiempo al final porque es que deciden si Vera uno V risa jugando al final tiene que ser el bar tiene que ser el árbitro el bar yo creo que tiene que dar la oportunidad al árbitro decir oye mira la tú criterio que Ricardo porque en la razón un poco Mendilíbar que al final quién arbitral que está en Madrid en el bar te explico por ejemplo en el Betis y el penalti ve el Celta Espanyol y el penalti del Eibar es decir el bar decide que no es un error claro y manifiesto cuando se ve en la televisión claramente que si hay penaltis en esas tres jugadas Si esas jugadas las ve el árbitro en televisión pues igual el árbitro hubiese pitado penalti en cambio como el bar no le dice al árbitro que hay un error manifiesto pues no les da esa posibilidad de verlo al árbitro yo creo que es lo único que chirría porque fueras de juego está muy bien que para el resto para el penalti por ejemplo cómo fue en Vallecas está muy bien consecutivos que es lo único es que cuando diferenciar lo que es el perro manifiesto a la operación

Voz 1991 26:39 pues no hay tu si te parece profundizar hemos más durante la semana vale

Voz 17 26:43 qué nos va a dar tiempo a las que pues no va a dar tiempo de sobra gracias un abrazo un abrazo

Voz 1991 26:47 Marta Casas qué tal muy buenas noches un minutito para de otro mar a Manolete

Voz 1509 26:52 los mira lo primero ese minutito yo quiero aprovecharlo para felicitar a las chicas de la selección femenina veinte porque hoy es un gran día para el fútbol femenino español sean metido por primera vez en la historia en la final de un Mundial con un gol de Patri Guijarro que has sido

Voz 0497 27:06 suficiente para eliminar al país anfitrión

Voz 1509 27:08 sí meterse en la gran final en donde Nos vamos a enfrentar contra Japón una de las protagonistas ha sido Catalina con la portera que ha parado un penalti que ha tendido la llamada de la Cadena SER

Voz 0159 27:18 ahora hay que ganar porque es algo histórico que nunca habíamos hecho pues llevaba una de sus veinte ya es un orgullo poder defender esa camiseta hay que estamos Gerard de euforia por no lo queremos uno a Japón nos hacemos justamente muy bien pero yo no bajemos es de oro ahí estoy convencido de que vamos a hacerlo

Voz 1509 27:41 ojalá podamos ser de oro esa gran final del Mundial contra Japón el viernes el rápidamente te digo que Luka Modric Cristiano Ronaldo y Mohamed Salah son los tres aspirantes al premio de Jugador del Año de la UEFA cuarto en las votaciones ha sido Griezmann quinto Messi it quien sexto Kilian embate

Voz 1991 27:57 gracias Marta Manuel Esteban Manolete muy buenas un minutito tiene usted por delante

Voz 1372 28:02 mira quédate con el tema de los jugadores raquítico que hablaban de que él se lo quería llevar pues quédate los franceses la próxima temporada lo tienen claro Cavani sale del PS llevan intentar fichar a Luis Suárez porque así se lo ha indicado Neymar como su goleador para la próxima temporada Marchisio que está en libertad absoluta a también ha recibido la llamada del Atleti que requiere de que sea su gran el recambio de Gabi para la presente campaña

Voz 8 28:34 caña de Benítez con China espectacular porque el pastizal que pie pierden en los que paga hacer mañana mismo las maletas en China hay mucha pasta Manuel en Chinea mucha pasta

Voz 3 28:45 gracias Manuel Calero que ha estado la parte técnica nosotros volvemos mañana será a las once y media en el larguero hasta mañana adiós

Voz 18 28:59 quiero Yago de Vega