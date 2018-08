Jóse: "Me fui a Suiza dejando a mis padres en España y ahora vuelvo dejando allí a mis hijos"

Voz 1 00:00 ni desde Suiza Jose buenas noches buenas noches

Voz 2 00:04 qué tal si bien agarró la gracia por este programa que te que hay la posibilidad de bueno pues de dar un poco con la gente y las cosas no hizo lo que lo que pueden dispensar el otro pueden sacar a la luz de sus vidas bueno pues nada quería poner el tema a lo mejor un poco tal vez que sea polémica o que fuera a lo mejor que pueda surgir acordé cómo decirte le pregunta sobre este tema sí para ver la la gente está viniendo aquí a Suiza a mí eran tranquilizaron yo quiero que este país si yo era los años dorados de Suiza hoy en tiene ahora ha cambiado mucho esto no es lo que era esto no es como lo pintan aquí el paro oí y bueno no era la gente que está Viña esto tiene consecuencias que no tiene que no son necesarias sólo por por el hecho de que piensan que el dinero por el suelo y entonces sabes aquí Suiza es un país muy especial no es Alemania Inglaterra acabó esta Austria Suiza es un país con leyes muy especiales con un sistema financiarlo muy especial la gente que viene aquí a trabajar en lo primero que si no viene con con contrato hecho con un contrato de trabajo

Voz 3 01:28 muy bien

Voz 2 01:31 yo apartamentos vivienda es muy difícil

Voz 3 01:34 si no tienes trabajo y si no tienes entrante dividir nadie

Voz 2 01:38 va a acoger en su casa que va a crear una habitación como pasa en España nadie

Voz 4 01:45 hay en algo ilegal

Voz 2 01:47 los suizos un policía y entonces yo quería dar un bueno poner poco estaba alarma esta gente que piensa de echarse la manta a la cabeza erigir aquí no

Voz 5 01:59 sí bueno conociese estando mucho eso Jose

Voz 2 02:01 sí muchísimos muchísima gente que está viviendo en una caravana que los parques a está viviendo dentro de un coche en la aplastan todo lo mal porque se aprovechan de ello sin habitaciones mal te marcan condiciones malas me pagan para muy claro tiene que con ahorros se gastan los estados Rose vuelven a España sin ahorros nada sin haber conseguido nada

Voz 5 02:32 especialmente son españoles Se refiere usted a los españoles que Jose

Voz 2 02:37 entre española bueno gente española o con pasaporte español están ETA que exista y que claro lógicamente cuando ya Putin buscan en contacto con con gente de aquí pero saber es difícil porque y el alquilar un apartamento está prohibido aquí casi todas las casas todos los bloques de apartamentos a inmobiliarias inmobiliaria pertenecer a bancos tienes que declarar que tienen que habitación alquilada porque que declara ya ha impuesto aquí no es como en España que te alquila una habitación con a Cortina eso aquí no se hace si te pilla antes del apartamento directamente pero echó la gente aquí llega con la mentalidad española Nova al ya que que Michael algo llamen contraria que este trabajo entero aquí no existe alguien trabajo negro o son españoles o portugueses que tienen firmas llevan a que muchos años a lo mejor ha creado Fira porque exista crear una firma es facilísimo lo más fácil del mundo entonces crean firmas especial legal trabajo yo yo quiero o a lo mejor le prenden el permiso de trabajo sea venden ya el permiso veo el permiso para entrar aquí y allá para poder estar aquí pero luego está la barrera idioma en España bueno puede ser que llega habla español todo está escrito en español pero aquí en Suiza son idiomas tiene el que llega la parte alemana no la encuentra con todas las puertas cerradas sino saber idiomas eso de que me voy a trabajar a una fábrica chocolate

Voz 3 04:12 esto no se lo cree nadie porque aquí sino acabe el idioma

Voz 2 04:15 no te van a coger para nada ninguna empresa hiciste vas a la parte francesa sino sabe français no te va a coger ninguna empresa manosear que sea una empresa donde el jefe de la español y nueve el encargado sea español ir con con vitaminas vitamina B como dicen allí pero es que eso es sin ingenuidad que tiene la gente en España que aquí en Suiza es llegar a llegar y coges ya trabajo y coger taxi y luego otra cosa cuando te Taylor a tiene aquí una familia para que vi una familia suiza para que pueda vivir con él mínimo se necesitan tres mil quinientos euros mes vale

Voz 5 04:53 para una familia entera

Voz 2 04:55 abrir de cuatro personas iban y lo van a pasar mal encima porque aquí pero a la Seguridad Social a que una familia de cuatro personas paga mil euros Alves a cuatro personas un seguro privado es como en América aquí no hay la Seguridad Social

Voz 5 05:10 cuánto se paga por un seguro privado

Voz 2 05:13 pues mira siete estoy poniendo el mínimo de la familia pues de poner con ochocientos mil euros en cuatro cuatro personas es dos niños y una y una

Voz 5 05:22 con ochocientos euros al mes

Voz 2 05:25 o sea eso viniendo tú la franquicia alta

Voz 3 05:28 porque si la quieres bajar todavía para sumar cuanto más

Voz 2 05:30 la menos pagas claro eso eso no lo sabe la gente no llegan aquí lo primero cincuenta es pagar un apartamento de de tres dormitorios que te sube a mil quinientos francos bueno uno a uno un euro Un franco no es quinientos euros un apartamento más por ahora mil euros más de de seguridad social más luego pues eso teléfono a regulación de la casa del plan hasta que si quieres tener un estándar un poquito uno dos perdió de cuatro personas tienen que sacar cuatro de cuatro a cinco mil euros mensualmente

Voz 5 06:07 no entendemos también Jose que los salarios más altos más altos que en España claro pero

Voz 2 06:15 Magapagal mucho más que puesto para un alquiler gasta que en una Seguridad Social sea sé que te sirve tener un salario alto cuanto de aquí al final de mes sólo te queda pues para para cubrir gastos hasta ese es el comido por servido que la gente elige va a cuatro mil euros guapa sí pero basta pagar para que es para tu familia os a pagar mil quinientos euros sólo de de apartamento luego vas a pagar mil euros de de Seguridad Social ya son Aizoon mil quinientos Tirol que te quede en mil euros para vivir al mes mil quinientos para vivir al mes eso la gente lo se lo imagina es impresionante la la lo confundido que viene aquí la gente de que aquí el dinero o sea tres que Suiza es un país claro quién cuatro cafés te cobras te cuestan veinte euros yo cuando grupos de españoles que hecho de que ya en donde debía donde vivo los decía no se os ocurra pagar una rota porque aquí cuatro café son cuatro cuatro The Doors cincuenta o café que te van veinte euros si no te Valli no quieras a Cuba libre porque debido un nuevo libre ya te desploman cátedra de su cuerpo

Voz 3 07:24 es por los diez doce euros

Voz 2 07:26 cuando cuando un kilo cuando kilo de patatas que cobra te cobran tres euros o cuando un melón de lo que en España se lo van a ver desde el tema cobra te van a cobrar cinco euros hasta la vida es carísima lo cual quiere decir que lo sueltos son altos pero tu pagan muchos impuestos pagas pagas mucho en en todo entonces claro que Davis para vivir pues es lo comido por servido PD ahora cuando desde que yo era distinto

Voz 3 07:52 yo yo

Voz 2 07:53 con era franco catorce pesetas la famosa película esta de que que si eh entonces sí entonces podía vivir con un sueldo pero oye una familia y no tiene otra bajo los dos no pueden

Voz 3 08:06 vivir

Voz 2 08:07 y más teniendo niños y mira yo cuando yo cuando médico a la fotografía cuanto veo el Centro español los centros portugueses la cantidad de niños que están viniendo porque primero bien él busca trabajo y luego se traía la mujer tralla a lo niños cuanto Sotillos que los

Voz 3 08:23 el Colegio de aquí de España de la primera pregunta

Voz 2 08:25 los traen aquí que de hecho los crean un problema psicológico al cambio de idioma

Voz 3 08:31 porque me imaginé que cadetes tú qué

Voz 2 08:34 llega a algún país que te meten en una clase de niños que hablan alemán el palos enormes eso Lou y luego esa esa generación más yo cuando lo veo normal es una España digo esto nunca volverán a España estos niños son niños que se van a quedar en este país una generaciones que era que se quedara en este país lo digo por por experiencia porque mis hijos han nacido aquí mis hijos han criado aquí tienen los estudios hechos aquí

Voz 3 08:59 yo llegué solo y volveré solo

Voz 2 09:02 lo cual quiere decir que esto está pasando a toda mi generación yo esto pasará a la generación que ha venido aquí

Voz 5 09:07 entiendo como decía usted José que cuando llegó usted hace treinta y ocho años las cosas eran distintas

Voz 3 09:13 justamente

Voz 5 09:15 pero poniendo tantas pegas como parece que les está poniendo a Suiza

Voz 3 09:18 es que no no estoy poniendo pegas estoy diciendo la realidad

Voz 5 09:22 y usted sigue contento ahí está bien ahí

Voz 3 09:25 ojo yo es que mira yo llegué en una época que ya yo tenía unas metas me casé aquí a criar a mis hijos aquí y tal pero yo quiero volver a España yo yo no veo mi futuro es para aquí yo yo siempre digo que esto es como venderla como venderla el alma al diablo no estás FISA este país te da una estabilidad te da dinero lo primero que haces con cuando llegas aquí te compras coche durante casi BTV escasísima se basa va a España con dinero de vacaciones y tal pagar la hipoteca en España pagará el apartamento el falla pero luego va al final cuánto vale el abrazo de un padre cuánto vale el estar con tus padres o cuánto vale el tomar unas copas con unos amigos en España cuando todo eso lo pone un precio es lo que te quita este país

Voz 6 10:11 Brenes el estar yo me

Voz 3 10:15 iraquí con diecisiete años cuanto cuántos años de vivir ama quitado a este país de estar con mi familia con mi padre con madre e de estar con mis hermanas con mis sobrinos a cambio de que de tener una un un nivel en serio un poco mejor o ya lo mejor

Voz 2 10:31 pues pues pues eso no se conseguir

Voz 3 10:34 las metas de de comprar un apartamento o de llevar un coche un poco de una clase alta

Voz 2 10:41 es lo único

Voz 3 10:42 todo eso lo ha los pagado lo has pagado en en valor sentimental

Voz 5 10:47 calidad de vida

Voz 3 10:49 todos los inmigrantes que vinieron aquí en aquella época al fin y al cabo él sí es un círculo osea llega hasta aquí se de casas aquí creadas unos hijos aquí los de carrera eso sí José quedar en Suiza al al mismo tiempo tienen nietos eso nietos nace aquí en Suiza y tú viviste sólo lleva solo y al final lo que has comprado en España El que has comprado una casa así cada vez que Ibar de veraneo que si a pintar la cocina que hacía poner el lavavajillas si esto al final esa carta

Voz 2 11:19 hola

Voz 3 11:20 cuando te vas te vas con sesenta y cinco años pensé dura diez años más como mucho porque yo lo sé ya te lo digo por experiencia de españoles que se han ido aquí primero llevan pelea ya jubilado por ir a los pocos años de actividad que quedan pues primero queda otro al final hecha esta propiedad los hijos que están aquí les estorba porque crea gastos ya se la vence el mal vendida el río el dinero retorna otra vez aquí entonces es una generación que ha perdido completamente sea unos emigrantes que vinieron crearon estuvieron aquí y luego el la ese apellido Booth se queda quién se en este país y eso eso es de Suiza en yo esto pasó con los español que se corona Alemania con los españoles y Doña siempre ha sido así lo que pasa es que ahora ha cambiado mucho no porque claro y estamos a dos horas de vuelo de avión estamos en otras circunstancias pero al final el círculo servilismo sabes todos los niños que están viniendo aquí que los padres no volverán nunca más a España no vuelven porque lo primero en cuanto entre ellos mismos empiezan a hablar el idioma del cantón donde estén francés alemán italiano ahí los has perdido ya porque van a determinar sus escuelas sus estudios aquí se casarán aquí tendrán sus hijos aquí y al final los abuelos tiene que tomar la trágica decisión es decir me voy a España o me quedo aquí

Voz 5 12:48 total que al final es estar toda la vida entre un país y oí otro primero para ver a sus padres y luego para ver a sus nietos

Voz 3 12:56 la mente y hoy en día pues hay miles de inmigrantes que están en España parejas ido ya menciona que cuando ven lo pasear a los abuelos a los nietos por la playa o por los parques ellos te ven solos de la pareja sentaditos en un banco se cuenta que a miles de kilómetros tienen algunos hijos y uno quietos que no pueden disfrutar de ellos que al final uno se va con sesenta y cinco años y le quedan diez años pues para un poco de todo lo una vida en otro país yo quiero decir esto es un punto atención a toda esta gente que está viniendo yo siempre he dicho digo no Chase podéis venir aquí a ganar dinero ganar dinero e hacer un con vuestros sueños pero noche raíces porque si seis raíces no vais a volver jamás vais a quedar por el camino o si volvéis va a volver solo a dejar una generación entera como incluso dos generaciones hijos y nietos ya es triste no porque este país la fama que

Voz 6 14:03 viene de de de de Suiza

Voz 3 14:06 estos paisajes Deco idílicos que hay todas estas cosas y todo eso tiene un precio y todo eso tiene un precio que se paga que no es gratis ir solo pagamos entre todos y la emigración en Suiza es difícil es difícil porque el clima la hace difícil los inviernos muy duros en los los idiomas son duros

Voz 6 14:30 en los cantones donde

Voz 3 14:32 sí es más fácil hablar el idioma italiano están súper llenos de gente que está viniendo y entonces se empieza a crear la desocupación que para crear guetos guetos por decirlo así donde lo quieren vivir los suizos donde se hablábamos yo más difícil qué hace el alemán pues está más libre lo que pasa es que le alemanes una una barrera una barrera natural que hace que la gente venga meros a ella

Voz 5 15:02 usted está en el cantón alemán

Voz 3 15:04 sí y por eso te digo que yo yo noto la diferencia no corre tiene pero ya a veinte kilómetros del Canal de la parte francesa y si te vas aquí a la parte francesa pues esta súper llena pues de nacionalidades que hablar en francés marroquí Live toda esta gente que vive que de las de las colonias francesas se encuentran en su casa es como claro es cómo lo latinos cuando van a España pues se encuentra en su casa de toda España bromeó pasa la parte francesa que te vas a la parte italiana pues está ahí no italianos por qué porque eh se encuentra en su casa todo está escrito en italiano si te vienes a la parte elevada lo sale mal es su casa porque todo está escrito en alemán el entonces entonces como España que llegas allí ya todo español no entonces es como ganen alemán pues los alemanes estos que están en España y sólo hablan alemán porque no salen de su de su barrio volvió pasa aquí no hay hay aquí la vida entonces qué pasa que aquí llega a los españoles y el el día a día de un español aquí es sin trabaja en la construcción es en donde mayormente trabajan en la construcción o El Grimm piensa o cosas de que verdaderamente los suizos no quieren hacer eh que hace durante las semanas de trabajo pero el fin de semana lo único que queda hacer es irse al Centro español del Centro español comunicase todos en español cuando vuelves al trabajo si tienen la suerte de que el símbolo de los encargados o con el compañero trabajadora en español así lo cual quiere decir que el estar quince años en Suiza y no aprenden el idioma lo aprenden mal porque se relaciona poco con ellos está yo cuando y donde digo cuando esa visita a comer una pizza a un restaurante o un gesto Duran suizo cuanto a visita a comer a cenar una vez porque Bande ya el trabajo al frente del centro acate de casa al trabajo ISS

Voz 2 16:56 el recorrido

Voz 3 16:57 y eso se hace ahora es ha hecho los cuarenta años anteriores que estar aquí pues ya es es la vida que es aquí el invierno aquí en Suiza no te permite otras con el verano si te permite pues se lo que intentas es escapar te permite a España ahora que puede hacerlo en el avión no pero bueno eso es un tema que que me con un tenía gana de de mandarlo un poco da porque verdaderamente hay casos sangrantes eh bueno hay grupos de Facebook que grupos que están por ahí que verdaderamente se ven casos sangrantes porque Suiza se siente el racismo entonces que que sepan lo digo claro yo todo como he dicho muchas de que un español que viene aquí con que se echa la manta a la cabeza ahí viene sin papeles que viene sin sólo con el Capello entidad sin ningún tipo de de de permiso de trabajo es español es como el señor este que llega en una patera ahí está sin papeles que no sabe dónde y no tiene papeles para trabajar aquí si no tienes papeles contratos de trabajo no trabaja está claro a no ser que el tener un trabajo ilegal y te lo va a ser alguien es que sea español o portugués deseada algún de algún país que que no tenga pero suizos seguro que no es un tema que bueno que sería el tema para para hablar lo oí de Eloy porque no sabes yo no bueno de hecho escribía Españoles por el mundo no vale es tiene efecto llamada no eran españoles porque parece que todos vivimos aquí como jauja aquí aquí aquí no veas Huevos de oro altas recorrerán la realidad no cesa aquí en Suiza lo que yo lo he dicho que cuando mandé el correo a Españoles por el mundo lo dije digo que que me viene a preguntar que yo lo haces ya bueno en realidad los enseñaba los españoles que trabajan en tres turnos en la fábrica las que trabajan en la construcción en las carreteras los Asfaltos las que limpian las habitaciones de los hospitales las que limpian los hoteles que vayan a ellos no te vayas al director del nuevo un Otello que vayan a Ausiàs aún dos debe una casa enorme una mansión que mejor que nada el casting de gente que hagan

Voz 5 19:11 claro que esos son los españoles que se van a trabajar a empresas suizas derivados a veces incluso de empresas españolas que empresas con sede en España ya un expatriados no es otra cosa

Voz 3 19:22 sí traen todo hecho ya de verdad en el apartamento ya tienen los hijos Patrick

Voz 2 19:26 hola a los ya tienen todo todo no

Voz 3 19:28 ya preparado no pero es que la realidad es otra la realidad otra ahí es porque este país es especial este país te da pocas opciones de hacer algo que no sea que sea ilegal tiene que ser todo legal y todo muy controlado los suizos te van a controlar todo osea cumplir yo siempre he dicho que es un comunismo escondido ellos te cuando te dicen cuánto basta ganar y con cuanto tienes que vivir y en cuanto te pasas de ahí te van a controlar esa si ellos control que controlan todo lo que vas a hacer y aquí hay gente que piensa que que se queda la sin trabajo iban a la social Alexis ya los al al social no pero pero es que la social aquí no es como no es así es que mucha gente piensa que escena social paga de no está mal dato crédito porque en el comercio que cuenta trabajo de lo van a quitar de la nómina eso la gente lo sabe se piensa ya si me ver si no controlaba cómo voy a social la desocupación social si si tú poesía social lo primero que en el social llevan a poner todo a cero no vas a poder tener un coche de más de mil euros unos te van a controlar todos los gastos que esté jazz como tienes que vivir te van a poner osea que baraja van absorber te completamente luego el dinero que te vayas ellos para Maite vayan pagando por la Seguridad Social o te pagan en el apartamento eso en en el momento que encuentre trabajo cielo banales quitar se lo van a quitar como si fuera un crédito piense la gente lo sabe y otras cosas así que que que están escondidas a la gente piensa que aquí y que bueno que esto es es hay que vivirlo para para poder entenderlo si no desde fuera es la quitase el chocolate y yo qué hago yo aquí las vacas están empezando a adelgazar

Voz 5 21:15 ya pues José muchísimas gracias por la mirada por la sinceridad la que no se ha abierto que hace esbelto Jose

Voz 7 21:32 sí trabaja

Voz 3 21:35 sí bueno que tengo que a veces tengo la opción de que puedo al ahora que hay gente de vacaciones tal pues no trabajar de noche y bueno estoy trabajando pero que sí pero claves lo que pasa es que eh yo llevo treinta y ocho años aquí entonces yo después de tantos años la gente que lleva aquí pues más o menos se te puedes como que ya está basar toda esta vida no entonces tablas el alemán hablase el placer si aquí enfrente de la de la de la fábrica Rolex no está aquí al lado la de la zona lo que hacen los relojes y entonces bueno pues sitios como que ya sabes te puedes incorporar un poco mejor a puestos de trabajo que que que bueno pues que te puede estar bien no pero estoy no sabes idiomas sino esta vez el francés como el o el alemán el italiano sí porque el italiano te tomas un expreso y lo hablas pero pero el francés y el alemán sino lo hablas va a ser muy difícil que trabajes en cualquier empresa

Voz 2 22:32 un poco en orden o buena que que

Voz 3 22:36 con un sueldo o estable y con con unos horarios estable y con una seguridad social estable y con todas las pues la Si teclas es si no la hablas bien pasar trabajaré en sitios a lo mejor que bueno pues que no necesita mucho que hable pero que necesites trabajar que tienes que trabajar

Voz 5 22:53 pues Jose muchísimas gracias

Voz 3 22:57 esa de todas maneras yo con esto ha sido una crítica ha sido un poco pero la realidad es también era este país

Voz 5 23:05 desde dentro donde está usted que desde su punto de vista claro que sí

Voz 3 23:08 no me de pues sí pero que es atrás tengo una crítica es la cinta

Voz 2 23:15 herida de una inmigrante que llevaba fomentar

Voz 3 23:17 es aquí que que tengo unos hijos criados aquí con carreras aquí y que yo lo que me duele cuando cuando voy a a bueno pues a lo en el que me duele es la ovación que tienen de este país que este país al final los va a absorber a tantos completamente absorberá ellos se a sus hijos

Voz 2 23:39 esa

Voz 3 23:40 sí son generaciones que perdemos en España es de cómo la gente que viene aquí con con carreras que todos en España cuesta un montón de dinero formar a gente muy buena foto con formaciones y que luego estos países no los quiten de las manos me duele un montón de alma de lo tengo que decir pero es que ahí dos cero a poner las pilas

Voz 5 24:01 un abrazo fuerte Jose

Voz 2 24:03 a vosotros gracias por darme esta oportunidad bueno a lo mejor ha sido un poco desahogarme no pero bueno que sirva de algo por lo menos

Voz 7 24:13 gracias venga