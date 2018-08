Ana: "Me he comprado una radio analógica para volver a sentir el placer de sintonizar con rueda"

Voz 0020 00:00 sí desde Barcelona buenas noches buenas noches qué tal

Voz 1 00:07 bueno yo sabía llamado porque muchas gracias a la propuesta de de de repensar el tema de reprime Espinar nada relataba que conocí hace lo bueno que tiene que ver con esto de valor algo perdido y la verdad es que me he dicho que lo hacía porque ha sugerido que hace dos días me me he vuelto a comprar una radio analógica y no sí porque yo soy un amante de la radio de hace muchísimos años pero pues he ido teniendo formatos varios analógicos perdón digitales de todos los formatos bueno a través de los móviles de todos los formatos tecnológicos y me ha vuelto a hacer gracias comprarme una radio lógica consumo rueda con un día al que que cambia si de uno ocho y hace ese sonido así es especial escucharos si Pepa Bueno pues ya está

Voz 0020 01:07 qué bonito Ana la radio es analógica pero es moderna o es una edición antigua revisada

Voz 1 01:15 es muy bueno bueno he moderna amén que me que me encanta tiene dos rosas una para el volumen otra para el diario enfermería paga

Voz 0020 01:28 perfecto

Voz 1 01:30 a me lo que me gusta es que por la noche llegaba antes la radio a veces oigo siempre bien pues no siempre ahora pues yo de vacaciones pero es un poco tarde para escuchar Otero veré yo soy de históricamente decir que el tío se encontraba vosotros sea cualquier otra cadena a través de simplemente en el rato que el el instante quién pasaba desde desde el inicio hasta el momento del dial no no estoy todavía Inma padecido súper bonito volver a rescatar es que volaban Brown mira yo tengo Dome Cacharro a través de los cuales pues yo puedo escucharos pero mucho súper ilusión y que tengo interferencias y que todo esto más no me gusta mucho

Voz 0020 02:22 cómo se ocurrido humana porqué porqué ha comprado esta radio analógica

Voz 1 02:28 bueno yo tengo una digital a y no sé que cayó el otro se cayó en la mía hizo es Cacharro muy poco muy bueno es un poco a mí me me me parece un poquito bueno de de esta de tocado la vida que vivimos no no no están programadas más cadena más poniendo una otra es me parece más bonito poder usarlas manejarlas culé que otros no bueno porque tienen medios Cacharro Eden soy bueno pues me voy a comprar

Voz 0020 03:09 como es de qué color es

Voz 1 03:11 es así negro haga una buena caso así ayer super viene pero es simple y es volver al esa simplicidad esta cosa bonita no de tu maneja manejarse el vial con ese susto ni todos no tiene de qué va mucho

Voz 0020 03:34 yo lo digo y lo difícil que es también a veces acertar no creo que uno va empezando a a escucharé dice hay sí sí creo que es esto qué es esto lo que quiero escuchar un poquito para delante un poquito para atrás

Voz 1 03:48 bueno la verdad es que sí tiene un poquito de menor ya así es épica no que es así de movimiento como ya sabes que al principio del día alma son menos de seiscientos sesenta y seis vosotros antes es tal que ellos es la otra que bueno que tiene una cierta veces ya que a mí me es verdad que depende de lo que ande también sabes lo qué cadena está dando sin embargo si tiene una visita llevadas hablo hay a la memoria que va pasando pues como no no están consecutivas instalarse aleatoria

Voz 2 04:24 pues no no tienen tanta no no no tiene tanta a los más marchosos

Voz 1 04:30 te dicen era la radio a la verdad que caso siempre hemos sido muy amantes de la rabia pequeñita y se escuchado soy con mi estado ITA igual que está vinculada a la radio escuchado a través de esas radios a las diez echando a través de bueno ahora no porque lo ha pagado para que no se a pero pero cuando escuchando y estoy contenta de tenerla se oye igual de bien no de mal que la otra

Voz 0020 05:03 claro claro

Voz 1 05:05 pues para gracia que tú haces algo con la radio que otro no y a través de móvil Telenor mil aplicaciones a través de las cuales escuchar la radio que se lleva pues estupendamente pero ya no me la voy a cambiar no

Voz 0020 05:20 yo le voy a voy a hacer una pregunta Ana muy indiscreta y muy maleducada cuánto le ha costado

Voz 1 05:30 ah pues mi poco eh bueno sabes en realidad no te lo sabría contestar porque no lo sé pero aún cuando la compañía se inicia pues pues sí que vale barata no sé la verdad es que no ahora te mentiría si te dijera unas cifras da pero vale menos de cincuenta euros menos de cincuenta euros si eso es seguro eh no no no te sabría decir el valor y el precio son cosas diferentes

Voz 0020 05:57 sí sí desde luego escuchando lo tiene mucho más valor

Voz 1 06:02 claro no llamé me me parecía que no encontrarían eh porque bueno pues salta todo la como va no pero bueno curiosamente son modelo de una buena casa de de de de sonido

Voz 3 06:17 si lo hace hay muchísimos

Voz 1 06:21 yo me compré una de estas a mi padre me sorprendió que todavía existiera y pequeñita punta de Pardo por lo que queda de cuando yo escucho la raya especialmente bueno me ha parecido una bonita de requiere

Voz 0020 06:39 desde luego han ahí donde la pone la ponen la mesilla o es de las chiquititas seguidita estime que debajo de la almohada se acuesta con usted

Voz 1 06:49 que está conmigo pero eso es pequeñita y bueno hoy por la mañana mientras desayuno me ducho y la tengo también y y la verdad es que tienes que tener un súper oído y así no para darte cuenta de la gran diferencia entre una digital a su que súper Hyde a espa

Voz 4 07:10 no es lo que yo no sé yo no lo

Voz 1 07:13 salía de ella el todo entonces no sé muy bien por qué tenemos que comprar que yo tengo de todo lo todo estas cosas tan ultrajada cuando esto tiene yo veo a mi me parece no quiere parecer una nostálgica de lo anterior porque yo soy yo soy abuela me amante de lo tecnológico y de los avances y de todo es que una radio con Díaz con una rosca no ha desaparecido un súper bonito rescatarla esto bueno tenía que el ministro tuvimos

Voz 0020 07:49 ha sido ha sido un placer escuchar qué es lo que usted erre Pristina dado que es el cambiar de dial a mano con rosca Ana le voy a pedir un último favor si le apetece vale ya sabe que

Voz 1 08:06 pues sí que hablando de lo analógico

Voz 0020 08:08 se lo nostálgico hoy de lo moderno y de lo digital además del número de teléfono de toda la vida tenemos ahora un número de whatsapp si le apetece utilizarlo para enviarnos una foto de la radio sería es tu caiga dígame día seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco

Voz 5 08:31 seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro veinticinco ochenta y si bien ha perdido ochenta y cinco sino horas lo hizo acompañada espero a que lo apunte con casi treinta no se cincuenta veintiuno h el ochenta y cinco nada eso es

Voz 1 08:45 bueno no se envía aquí al lado de la de la almohada está gran compañera que es siempre la radio y bueno los que estáis detrás de la radio que la verdad que siempre hace mucha compañía él es un placer escucharos y a través de este medio pues pues a un calor humano

Voz 0020 09:04 gracias por hacer lo posible

Voz 1 09:07 muy buenas

Voz 0020 09:09 nada nada

Voz 1 09:12 por él no largo una vez los oyentes

Voz 0020 09:14 si los que están en Internet si los que están en las redes sociales porque así nos da autorización la colgamos

Voz 1 09:20 no organización verdad Radio tan tiene esta cosa también bonita que a mí me gusta no que que que lo imagínense a Libia envío iba a poner me queda eh eh pero vaya

Voz 0020 09:34 muchas gracias Ana un abrazo

Voz 6 09:37 no igualmente bueno

Voz 0020 09:40 es noche

Voz 7 09:46 oh