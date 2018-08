Julio Díaz: "Las emisiones de óxidos de nitrógeno causan 6.200 al año en España"

bueno tradicionalmente lo que se está viendo hizo dice continuamente que X luego el dióxido de nitrógeno y en general los óxidos de nitrógeno tienen incidencia de la mortalidad si eso es así e incidencia clara inmortalidad y de hecho los últimos estudios que hemos hecho es para para toda España nos están diciendo que es el contaminante que más se relacionan con la mortalidad anual estamos hablando de cerca de unas seis mil doscientas muertes atribuibles al a los señores que en España al año estaríamos hablando seis mil doscientas atribuibles a los en particular Enyo dos unas dos mil setecientas a las PM10 y unos quinientos muertos año atribuibles al que estaríamos hablando que la contaminación en general son pues eso los nueve mil quinientos mil seiscientos muertos año atribuibles a la contaminación a través de modelos estadísticos los X digamos que producen mortalidad sí pero es que eso digamos que es la punta de una pirámide los vecinos están relacionados con múltiples patologías que afectan a muchísimas personas estamos hablando sino de quise están relacionando con patologías respiratorias con patologías cardiovasculares está relacionado en algunos estudios incluso con cáncer de mama en concreto el estar relacionado también con problemas a nivel de variables adversas al nacimiento sea bajo peso al nacer y maduros o sea que es un problema que va en la seño X en general la contaminación que va mucho más allá de la mortalidad que ya digo que que es la punta de una pirámide debajo hay un montón de síntomas que afectan a muchísimas personas

mil quién nos esté escuchando oí este alucinando con el NO X que que que que es ese veneno ONO X bueno son las emisiones de dióxido de nitrógeno y de los coches diésel no es otra cosa

Voz 3

02:15

pero desde los coches diésel y de gasolina yo creo que que por lo que yo he estado oyendo antes aquí hay dos problemas por un lado están las emisiones de CO2 las emisiones de CO2 es lo que yo sé que no soy experto en en en calidad del aire en emisiones pero sí conozco que las emisiones del de los diésel en CO2 pues están más bajas Guardo depende de los estudios pero un pelín más bajas que las de la sociedad pero eso es un problema relacionado con cambio climático son problema relacionado con efectos en salud a largo plazo o que van a ocurrir porque ya están ocurriendo pero que es a una escala gradual eso es un problema el problema del CO2 Illa de esta organización pero por otro lado está los problemas de salud pública que están en las ciudades que son a corto plazo esos problemas pues están relacionados pues con los X que emite más el diésel ICO las P es la partida no es que en los el diésel emite partículas por lo que yo sé más que llegamos empatadas pero lo que ocurre es que las partículas el diésel son más finas que las pantallas Ugalde en general que emite la gasolina entonces las partículas se clasifican según su tamaño entonces hay partículas que llamamos PM10 que son de diámetro diez micras que cabían en Abelló siete de estas pero están las partículas más finas que las tengo dos con cinco pues que son pues como su nombre indica más pequeñas que las de medir cuatro veces más que Trinidad entonces eso es el punto de vista la salud qué problema tiene bueno pues el problema que tiene es que una PM10 como es más gruesa a nivel de trazo respiratorio se suele quedar a nivel de bronquios sin embargo las primeras con cinco incluso la más fina las PM uno las teme cero uno que son diminutas esas pueden llegar más abajo en el árbol respiratorio puede llegar a nivel de sólo incluso pueden llegar al torrente sanguíneo