Juliann Bortz, víctima de abusos sexuales por parte de un sacerdote en Pennsylvania, habla con la SER

Voz 1444 00:03 una amiga que fue avisada conmigo durante un campamento que hicimos con el colegio este sacerdote abusó de las dos a la vez ella me amiga se enfadó muchísimo y fue a denunciarlo ante el director sabes que la echaron del campamento del colegio y no volví a saber de ella desapareció durante años su padre estaba tan enfadado de que hubiera mentido sobre un sacerdote que la envió a un convento no la creyó

Voz 1444 00:32 bueno aquí cuánto tiempo lo silenció pues hasta que tenían más de treinta en él se lo dije sacerdote amigo de la familia y me dijo no me cuentes quién lo hizo no me digas más vete corriendo a confesarte pensé porque tengo que ir a confesar mi si yo no hice nada pero él me hizo creer de nuevo que era culpa mía

Voz 1444 00:59 creo que están salvando se la cara ahí están haciendo lo que hacen porque les han pillado yo no creo yo era buena católica sigo creyendo en Dios pero ya no quedó en ellos

Voz 1444 01:12 no no lo creo de verdad que no lo creo los abusos que yo sufrir en mil novecientos sesenta y cinco y que durante todos estos años hayan dejado que piense que era mi culpa y luego encontrar hace un año cuando empezó el gran jurado que no era mi falta que había otros curas que lo sabían

Voz 1444 01:32 no siento no no les creo lo sabía Ratzinger no es nuevo para ellos ellos ya han dicho esto antes no sé cuál es la solución pero estoy avergonzada no creo en el Papa creo que están salvando la cara están haciendo lo que hacen porque les han pillado

Voz 1444 01:53 no no no estoy bien no estoy nada bien las emociones están por todos lados altos y bajos lloro mucho no estoy bien pensé que después de que saliera el informe me sentiría mejor pero casi una semana después no me siento emocionalmente bien

Voz 1444 02:13 primero que les diría es ir a la policía no traten de decírselo a la Iglesia ni a un obispo ni a otro sacerdote buscar a alguien fuera de la Iglesia decírselo se que los niños están asustados de contarlo les asusta Togo

Voz 1444 02:34 para que los niños están asustados de contarlo y más cuando el propio sacerdote te dice que los padres lo saben que la policía lo sabe así que tendrán que buscar a alguien que no esté afiliado con la Iglesia incluso que nos lo digan a sus padres