Especial 'Hoy por Hoy': Guerra a los coches más contaminantes

Voz 0027 00:00 un treinta por ciento Se calcula que se ha disparado la matriculación de coches en lo que llevamos de agosto en comparación con el mismo periodo del año pasado por qué porque septiembre entra en vigor una nueva normativa europea de control de emisiones que es más estricta de la que existía hasta ahora los coches que no cumplan con esos nuevos estándares dentro de dos semanas ya no podrán venderse así que los concesionarios están apretando con descuentos muy grandes para quitárselo de encima de aquí a finales de mes Gerardo Pérez presidente de Faconauto buenos días Faconauto patronal de los concesionarios con los datos de matriculaciones en los últimos días el incremento interanual de este agosto va a ser de ese treinta por ciento que estamos viendo en estas primeras semanas o incluso mayor

Voz 1 00:41 bueno puede ser mayor puede ser mayor porque como dice la automatriculaciones

Voz 2 00:45 que se producirán no

Voz 1 00:46 probablemente en su mayor parte a final de mes a la que ese crecimiento interanual sea mayor con lo cual hablamos de un gran año para el sector del automóvil que tan importantes para nuestro país

Voz 0027 00:56 están sacando deprisa y corriendo al mercado coches muy contaminantes

Voz 1 01:01 no no lo estamos sacando era muy programada entre fabricantes y concesionarios no son coches muy contaminantes sino que la introducción de la norma Euro seis se una norma super exigentes en cuanto a la emisiones de los vehículos hace que estos queden fuera por unos gramos es decir con el toro yo que tienen en España y en Europa son coche absolutamente eficiente medioambientalmente lo que pasa que si vamos hacia una bonificación del automóvil y a la mejora de divisiones hay coches que quedan fuera de los rango a futuros

Voz 0027 01:36 su coche absolutamente

Voz 1 01:37 extinción de que afecta sólo las

Voz 0027 01:40 visiones de CO2 o temen que los nuevos controles también dejen fuera o se pueda superar los máximos de la normativa europea en dióxido de nitrógeno

Voz 1 01:48 si no están viviendo ambas es decir si ahora en el laboratorio un vehículo ochenta gramos por kilómetro en cuanto nos dice en el futuro serán los mismos ochenta los admitidos pero en el CO2 y organismos son ciento sesenta y ocho y pasarán a ser ochenta se están controlando ambos tipos de partículas diésel ha sido penalizado por emitir unas pocas particular es decir no hay una diferencia sustancial pero sí es verdad que el gasolina tiene mayores emisiones de CO2 es uno que se va a intentar trabajar para que nuestra ciudad para evitar el efecto invernadero

Voz 0027 02:25 este nuevo sistema de medición de las emisiones acompañado también de cambios eh positivo en cuanto a los impuestos los coches que genere mayores emisiones gana tiene que pagar un impuesto de matriculación mayor o coches que hasta ahora no pagaban impuesto de matriculación van a tener que pagarlo esto en principio no no se va a aplicar en septiembre el Gobierno lo había dejado congelado hasta diciembre y además ahora se plantea aplazarlo aún más a ustedes les han confirmado estos planes para atenuar el impacto fiscal

Voz 1 02:53 con a partir de septiembre se va a aplicar lo que ocurre es que va a aplicar gradual de septiembre octubre noviembre diciembre deban hacer en ese donde la carga impositiva del vehículo va a ser mayor para nosotros venimos pidiendo es que ese periodo de transición dure para mí en el año dos mil diecinueve pensamos que es muy posible que eso ocurra pleno nosotros lo que en la mayor es decir que un cambio en la forma de medir porque no es otra cosa que un cambio en la forma de vivir de mayor impacto en el consumidor

Voz 0027 03:21 en cambio en la forma en que ahora sea empezar al medir de forma real hasta ahora estaba matizada la realidad ahora será empezaron a medir la realidad

Voz 1 03:30 correcto lo que pasa que había unos rangos en banco de pruebas y eso rango ahora sí deberían estar porque es ridículo no emiten más que antes sino que la forma de diferentes sirven no que seguir los protocolos de Bruselas en los que como digo la la emisión la empecé a doce van a reducir a la mitad

Voz 0027 03:48 el Juli ambicioso

Voz 1 03:50 pero sea la fabricantes y concesionarios para que este sector aporte mediambientalmente lo más positivo que fuera pero pero lo que no estamos muy de acuerdo es que este sector que ya sufre de carga impositiva muy altas que ha sido además el sector se ha ayudado a la salida de la crisis que un gran creador de empleo tengan horas cargamento positiva porque pensamos que puede ser pero judicial para venta en el futuro y sobre todo para la entidad con nuestro sector tanto en fabricantes como concesionales Gerardo Pérez presidente de Faconauto gracias

Voz 0027 04:20 Seas en los próximos minutos vamos a hablar del diésel y de esas partículas que ya han salido en esta conversación las partículas Knox el dióxido de nitrógeno que está contaminando el aire de nuestras ciudades antes que nada Julio Díaz experto en Salud Pública del Instituto de Salud Carlos III buenos días hola buenos días el dióxido de nitrógeno qué efectos tiene en nuestro organismo

Voz 3 04:43 bueno tradicionalmente lo que se está viendo dice continuamente que los genios X luego dióxido de nitrógeno y en general los óxidos de nitrógeno tienen incidencia de la mortalidad y eso es así incidencia clara inmortalidad y de hecho los últimos estudios que hemos hecho es para para toda España nos están diciendo que es el contaminante que más se relaciona con la mortalidad anual estamos hablando de cerca de unas seis mil doscientas muertes atribuibles al a los señores

Voz 2 05:16 en España al año en España al año

Voz 3 05:19 estaríamos hablando seis mil doscientas atribuibles a los en particular Enyo dos unas dos mil setecientas a las PM10 y unos quinientos muertos año atribuibles al al ozono estaremos hablando que la contaminación en general son pues eso los nueve mil quinientos mil seiscientos muertos año atribuibles a la contaminación a través de modelos estadísticos entonces los Enyo X digamos que provoque mortalidad sí pero es que eso digamos que es la punta de una pirámide los equipos están relacionados con múltiples patologías que afectan a muchísimas personas estamos hablando no lo que quise están relacionando con patologías respiratorias con patologías cardiovasculares está relacionado en algunos estudios incluso con cáncer de mama en concreto se está relacionando también con problemas a nivel de variables adversas a nacimiento sea bajo peso al nacer partos prematuros o sea que es un problema que va en los X en general la contaminación que va mucho más allá de la mortalidad que ya digo que que es la punta de una pirámide debajo hay un montón de síntomas que afectan a muchísimas cosas

Voz 0027 06:38 quién nos esté escuchando este alucinando con el NO X que que que que es ese veneno ONO X bueno eso son las emisiones de dióxido de nitrógeno de los coches diésel no es otra cosa

Voz 3 06:49 de los coches diésel y de gasolina fíjate yo creo que que por lo que yo he estado oyendo antes aquí hay dos problemas por un lado están las emisiones de CO2 las emisiones de CO2 es lo que yo sé que no soy experto en en en el aire mediciones pero sí conozco que las emisiones del de los diez el CO2 pues están más bajas depende de los estudios pero un pelín más bajas que las de gasolina ese es un problema relacionado con cambio climático un problema relacionado con efectos en salud a largo plazo o que van a ocurrir que ya están ocurriendo pero que es a una escala gradual eso es un problema el problema del CO2 la descolonización pero por otro lado están los problemas de salud pública que están en las ciudades que son a corto plazo esos problemas pues están relacionados pues los X que emite más el diésel ICO las pero es la partida no es que en los el diésel emita más partículas por lo que yo sé más que llegamos empatadas pero lo que ocurre es que las partículas el diésel son más finas que las Pantic jugar en general que emite la gasolina entonces las partículas se clasifican según su tamaño entonces hay partículas que llamamos PM10 que son de diámetro diez micras que cabían en nunca Abelló siete por de estas pero luego están las partículas más finas que las tengo dos con cinco pues que son pues nombre indica más pequeñas que las de medir cuatro veces más entonces eso es el punto de vista la salud qué problema tiene usted el problema que tiene es que una PM10 como es más gruesa a nivel de trazo respiratorio se suele quedar a nivel de bronquios sin embargo las CM dos con cinco incluso la más fina las PM uno las Temes cero uno que son diminutas esas pueden llegar más abajo en el árbol respiratorio puede llegar a nivel de sólo incluso pueden llegar al torrente sanguíneo

Voz 0027 08:45 tanto para para para que lo entienda en las partículas diésel son más pequeñitas y por lo tanto cuando respiramos entran en nuestro más más que más nocivas por eso

Voz 3 08:58 claro claro claro entonces ese es el problema no es sólo el número de partículas sino también su tamaño villano hablemos de su composición entonces ahí es donde nosotros vemos que bueno que que estas Tremedal con Zico de hecho Najar que el Instituto Internacional de Investigación contra el Cáncer ya a las cero dos con cinco creo que fue el año dos mil catorce ya dijo que era un cáncer de primer orden en relación al cáncer de pulmón que produce cáncer de pulmón la y no lo digo yo lo dice la OMC los dice la organización internacional de investigación contra el cáncer

Voz 0027 09:31 no es un problema grave experto en Salud Pública Julio Díaz muchísimas gracias buenos días bueno pues a pesar de estas evidencias médicas el compromiso de las ciudades españolas en la lucha contra estas partículas derivadas del diésel se queda en la mayoría de los casos en eso en un compromiso por qué medidas efectivas encontramos muy pocas según la información recabada por la red de emisoras de la Cadena SER Aida

Voz 0137 09:56 si la mayoría de las ciudades combinan medidas para fomentar el transporte público eléctrico y no contaminante como aparcamientos disuasorios puntos de recarga eléctricos abaratamiento del transporte público o reducción de impuestos y tasas para los vehículos menos contaminantes la Junta de Andalucía destina por ejemplo más de veinte millones de euros para puntos de recarga eléctrica esto se suman las capitales con limitaciones de velocidad cuando en P era la calidad del aire o el caso de Bilbao que ha restringido la velocidad a treinta kilómetros por hora en el entorno urbano las excepciones son Madrid Barcelona y Palma donde esta lucha en la toman más en serio Madrid sólo dejará circular a vehículos eco cero IC a partir del dos mil veinte aunque los tipo cediese el dejarán de hacerlo en dos mil veinticinco en el caso de furgonetas de reparto de un calendario para eliminar los modelos más contaminantes todos los vehículos se rigen por el sistema de etiquetas de la DGT Reyes Montiel número dos de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Madrid

Voz 2 10:43 nosotros tampoco queremos hundir a la gente lo que nos facilita es primero claridad que todo el mundo maneje la enferma Ramis en información y de todo el mundo sea madrileño no será conscientes de que son reglas generales no tampoco queremos confundidos Ikea Madrid haya ahondado situación particular que por ejemplo alguien que venga de otra ciudadana pueda conocer

Voz 0137 11:05 en Barcelona a partir del próximo uno de enero no podrán circular los coches de más de veinte años ni las furgonetas de más de veinticinco de lunes a viernes en toda Cataluña está vigente el impuesto por las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos a motor Baleares tramita ya una ley para que en dos mil veinticinco no puedan entrar vehículos diésel que llegará para furgonetas coches y motos en dos mil treinta y cinco

Voz 0027 11:24 esto es lo que se está haciendo en España pero fuera en las principales capitales europeas pues por ejemplo en París el veto a los PGE a los vehículos más contaminantes ya está en vigor corresponsal Carmen Vela

Voz 0390 11:34 en París la ciudad con más contaminación de Francia los coches de veinte o más años y las motos de diecisiete no pueden circular desde el dos mil dieciséis ya antes se había prohibido la entrada en la capital la los camiones de alto tonelaje y los autobuses con quince años desde el año pasado todos los automóviles están clasificados con una viñeta para diferenciar los más contaminantes pero hay un plan aún más ambicioso retirar todos los vehículos de gasoil antes del dos mil veinticuatro los de gasolina de aquí al dos mil treinta

Voz 0027 12:02 vamos a Berlín Patricia va Elon

Voz 4 12:03 en Alemania averías de las ciudades más afectadas por la contaminación han prohibido la circulación de vehículos diésel antiguos en el centro urbano además tras el toque de atención de Bruselas por la mala calidad del aire el Gobierno alemán ha creado un fondo de setecientos cincuenta millones de euros para impulsar el salto al autobús eléctrico y la digitalización del tráfico de esos setecientos cincuenta millones unos doscientos cincuenta saldrán del bolsillo de las automotrices que están en el punto de mira desde que saliera a la luz el escándalo de manipulación de emisiones

Voz 0027 12:32 en Reino Unido quien quiera contaminar hace ya años que tiene que pasar por caja Begoña Arce

Voz 0273 12:37 aquí en Londres está tratando de reducir la contaminación desde el año dos mil tres Fue entonces cuando se introdujo un peaje a los vehículos por circular en el centro de la ciudad once libras y media al día actualmente salvo fines de semana y festivos diez años más tarde se añadió la llamada tasa de contaminación para los vehículos matriculados antes del día es mil seis otras diez libras diarias a partir de abril del año que viene hay previstas más tasas estos costosos peajes sólo han rebajado parcialmente la contaminación en Londres la calidad del aire es mala las alertas son frecuentes este año en sólo el primer mes en enero se superaron los límites máximos permitidos de dióxido de nitrógeno para todo el dos mil dieciocho

Voz 0027 13:18 sabemos por lo tanto que las restricciones de acceso a los centros de las ciudades no se las ha inventado Manuela Carmena por mucho que lo insinuó de ciudadanos vamos a volver al caso concreto de Madrid Eladio Meizoso buenos días

Voz 0527 13:29 hola buenos días el criterio clave en la capital

Voz 0027 13:31 la determinar un coche de fuera pueden bueno en la ciudad es que tenga derecho a una de las pegatinas de la DGT para los coches menos contaminantes

Voz 0527 13:38 sí hay cuatro pegatinas de la DGT cero eco se IVE se queda sin pegatina la mitad del parque móvil los coches más antiguos de gasolina los demás de dieciocho años hilos y es el de gasóleo de más de doce años

Voz 0027 13:51 a efectos prácticos cuánto dióxido de nitrógeno puede emitir como máximo un coche con pegatinas de la DGT

Voz 0527 13:58 los IS de la letra B pueden emitir hasta doscientos cincuenta miligramos de dióxido de nitrógeno por kilómetro los turismos trescientos noventa miligramos los furgones y camiones pequeños reparto urbano pero esos coches como veíamos ya no podrán entrar desde dos mil veinte y el temor a que las restricciones aumente y se extienda a otras ciudades parece una de las claves de la pérdida de cuota de mercado del día es el que ha pasado del setenta al treinta y seis por ciento en muy pocos años

Voz 0027 14:22 qué dicen los fabricantes de coches ante estas restricciones

Voz 0527 14:25 acceso para ellos no debería haber un trato distinto según el tipo de carburante sino por la antigüedad del coche Noemi name Navas de la patronal de fabricantes Anfac advierte de las consecuencias que tendría para el sector

Voz 0027 14:37 por productivo si caen de forma brusca

Voz 0527 14:40 la venta de coches diésel una cerilla

Voz 2 14:42 logias una serie de recursos y también una serie de trabajadores destinados a esas motorizaciones diésel hay fábricas que fabrican motores diésel que tendrían un impacto si la venta de vehículos con motores diésel cae demasiado brusca Medicare

Voz 0527 15:00 ya en España el sector del automóvil como sabemos es clave por su empleo directo e indirecto porqué es una de nuestras principales fuentes de divisas

Voz 0027 15:06 no sólo los fabricantes también el sector petrolero insiste en que la diferencia de contaminación no está tanto entre diésel o gasolina sino entre coche nuevo coche viejo

Voz 0527 15:14 sí Andreu puñetas es director general de la patronal petrolera a Opel insiste en que la norma actual establece máximos muy parecidos en las emisiones de dióxido de nitrógeno de ambos carburantes

Voz 0027 15:26 en estos momentos el motor de

Voz 5 15:28 gasolina Euro seis está emitiendo la especificación dimisión son sesenta miligramos por kilómetro Dinio X el diésel Euro seis son

Voz 0527 15:44 como si eso fuera así la diferencia

Voz 0027 15:48 Díaz ciertamente pequeña pero es que en la práctica no es así los dicen no están sujetos ahora mismo ese límite de ochenta mil gramos de dióxido de nitrógeno por kilómetro sino que pueden contaminar más del doble

Voz 0527 15:59 sí es anormal la Euro seis ya debería estar en vigor pero a raíz del día es el Gates recordemos que en dos mil quince se descubrió que Volkswagen estaba falseando los resultados de las pruebas la Unión Europea ha alargado los plazos hasta dos mil veinte los turismos diésel nuevos que se matriculen en vez del tope de ochenta miligramos pueden emitir ciento sesenta y ocho a los turismos más aún furgones y camiones de reparto ciento sesenta y ocho está justo a medio camino entre la letra B que veíamos de las pegatinas de la DGT esos ochenta teóricos de la Euro seis según algunas pruebas las emisiones reales de los coches nuevos que horas se matriculan son mayores lo apunta Paco Segura de Ecologistas en Acción

Voz 6 16:39 en estudios que se han hecho por la misma empresa que destapó el escándalo Volkswagen la misma que hizo las analíticas hasta analizando prácticamente trescientos cincuenta mil vehículos europeo es una media estadística de que esas emisiones están entre diez IMFE dieciocho veces por encima de los más los que permite la ley

Voz 0027 16:56 pero estas pruebas no son oficiales que resultados están los controles de emisiones que sí son oficiales

Voz 0527 17:03 bueno pues el problema como decíamos al principio sobre todo para el CO2 es que no miden todavía las emisiones reales de los coches en circulación decíamos también que en septiembre entre en vigor ese nuevo sistema para medir las Faconauto la patronal de los concesionarios veíamos que estaba el sobre todo por el posible sobrepasa miento en CO2 parece que no estaba tan preocupado en relación con un posible sobre pasa a mi entendió Siverio nitrógeno hemos preguntado al Ministerio de Industria de momento no hay respuesta fuentes de la Comisión Europea Nos dicen que en esto no hay posible moratoria que si un modelo no cumple la norma del nitrógeno no pueden circular es decir no podrías el matriculando

Voz 0027 17:39 muchos oyentes estarán pensando ahora mismo en el audio sobre los impuestos que porque el Gobierno anunció que subiría los impuestos al diésel que se sabe de esto

Voz 0527 17:47 pues nada concreto todavía la ministra de Industria ha dicho que habrá un paquete fiscal en el que su supone que trabajar los ministerios de Transición Ecológica y de Hacienda que acompañará a los Presupuestos de dos mil diecinueve pero nadie ha aclarado todavía en qué consistirá ese cambio fiscal entre tanto los fabricantes presionan dicen que no pague más impuesto de matriculación el diésel que la fiscalidad grave sobre todo los coches más viejos dice Anfac

Voz 2 18:12 si un vehículo de diez años contamina más al circular que un vehículo nuevo que pare más ese vehículo de diez años que contaminan al circular que el nuevo

Voz 0027 18:23 Jorge Somoza buenos días

Voz 7 18:25 qué tal muy buenos días Aimar director general de la

Voz 0027 18:28 asociación de empresas de transportes de la región centro a ustedes a quiénes trabajan en la carretera la distribución de mercancías el Gobierno les ha concretado cómo va a afectarles esta nueva fiscalidad ambiental que prepara el impuesto al diésel

Voz 7 18:42 pues todavía estamos esperando que que realmente en los cómo crece más información realmente se habla en términos generales de que la fiscalidad sobre el carburante puede subir en torno a casi los quince céntimos litros concretamente catorce coma tres céntimos litro y nos hemos enterado por medios de comunicación que parece ser que pretenda hacerlo de forma paulatina en un periodo más de cuatro años pero para nuestro sector esta medida es absolutamente una barbaridad toda vez que bueno que los camiones prácticamente noventa y nueve por ciento de los camiones están propulsados por diésel históricamente desde las diferentes administraciones cuando se vendía al sector el uso el uso del diésel por la reducción de las emisiones de dióxido de carbono en ese sentido puede realizó importantes importantes inversiones para reducir ese ese tipo de decisiones y estaríamos hablando de que pues esta medida podría suponer ya sólo para el año que viene pues un encarecimiento de tres mil seiscientos euros por vehículo al año ir tras los cuatro años de siete mil doscientos euros por vehículo ya que ustedes

Voz 0027 20:12 parten ustedes comparten que existe una urgencia sanitaria medio ambiental que no podemos seguir respirando dióxido de nitrógeno a paladas que los transportistas son los profesionales de la carretera también tienen que contribuir a acabar con esto

Voz 7 20:26 y por supuesto claro que sí en el sector del transporte siempre ha estado a favor de la sostenibilidad tanto económica como social y de hecho se ha hecho un importante esfuerzo en la adquisición de vehículos más ecológicos más modernos más seguros espera que estamos hablando de incrementar la fiscalidad de un sector que ya cubre con creces pues todo lo que revierte en el los últimos datos apuntan a que el transporte de mercancías por carretera y sólo es decir sector el transporte de mercancías por carretera ha aportado a las arcas públicas vía impuestos

Voz 2 21:03 más de trece mil millones de euros al año no

Voz 7 21:06 las que existen por ejemplo otros nudos de transporte como el el ferrocarril que

Voz 0027 21:13 directamente el transporte de mercancías condena

Voz 7 21:15 pues porque por carretera que los cuesta dinero a los españoles es decir ha recibido en ayudas y subvenciones doscientos treinta millones de euros además estamos en una situación en la que ya sólo hacemos estimó año el el gasóleo ha subido un dieciséis coma cinco por ciento Ese hay que tener en cuenta que el gasóleo representa en una estructura de costes de explotación de un camión que entre un treinta y cinco por ciento por lo tanto en una situación tan sumamente delicada como en la que se encuentra actualmente en el sector en la que ha perdido prácticamente por esta subida del carburante y por otros factores el ha perdido todo su márgenes de rentabilidad a pesar de que efectivamente la evolución del volumen de actividad ha sido positivas este incremento de la fiscalidad puede provocar que una fuerte oleada de pro

Voz 0027 22:12 protestas y movilizaciones se nos ha cortado ahí protestas movilizaciones ha dicho

Voz 7 22:17 sí sí efectivamente porque el Gobierno tampoco nos ha concretado exactamente si se va a aplicar el mecanismo de abusos

Voz 0027 22:26 bueno tenemos un Blanc con el con el sonido esta llamada pero el mensaje ha quedado claro Jorge Somoza director general de la Asociación de Empresas de Transportes de la región centro atrás dice gracias por estar en nacer