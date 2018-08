La Noche en Vivo: hoy, el Intruso Bar

Voz 2 00:00 no no no no no no no la la la la la la

Voz 0152 00:48 aquí seguimos en Hoy por Hoy Madrid es el espacio que le dedicamos cada semana en este mes de agosto a la música a los conciertos a las salas de conciertos y a nuestro queridísimo Javier Olmedo gerente de La Noche en Vivo Javier hola cómo estás

Voz 4 01:02 queridísimo Elena buenísimos días cómo va todo pues todo va muy bien la verdad es que estamos llevando es fantástico con alguna que otra sala cerrada pero con otras con muchísima actividad hace pasándolo muy bien claras lo que tiene es que la gente se va de vacaciones oye que también algo tu albanés atrás pero bueno

Voz 0152 01:23 qué vamos a explicarlo un poco para quién a lo mejor no nos haya escuchado todavía en esta sección de lo que se trata que ya lo llevamos haciendo varios veranos es de acercarnos un poco más a las salas de concierto que eso es La noche en vivo la asociación organización que agrupa a cuarenta y tres salas de concierto de la Comunidad de Madrid nos apetece bueno pues conocer más esas salas de concierto y aprovechar y hacer memoria de de buenos conciertos que siempre nos gusta no porque siempre que te juntas con amigos como te acuerdas de aquel concierto te vi de aquel tema de tal no

Voz 5 01:52 siempre eso es si queremos sobre todo pues conocer un poquito de las salas por dentro no a través de alguno de los representantes porque Se habla mucho de los artistas pero poco se habla de la gente que está detrás de las armas no ves que están día a día o noche anoche en este caso

Voz 6 02:06 también en las salas se marcharon sin mucha noche

Voz 0152 02:09 bueno ir siempre traemos a un invitado para que nos cuente un poco alguno de los conciertos que hayan pasado por su sala pero siempre el primero que tiene que hacer esos deberes y ese ejercicio de memoria es Javier A quién le pedimos que nos traiga un pedacito de alguno de esos quince mil conciertos que se ve al año

Voz 5 02:28 pues yo Inma ha sido también difícil todas las semanas es difícil pero bueno hoy hoy quería tirar por quería unirlo con dos cosas no

Voz 7 02:38 eh

Voz 5 02:38 Ana porque este grupo la primera vez que lo vi haciendo de lo que voy a hablar

Voz 7 02:42 lo vi en la sala de la que vamos a hablar después con los problema de grupo e posaba detrás

Voz 5 02:48 estos les vi en esa sala pero he tenido la oportunidad de disfrutar con ellos otro conciertos

Voz 4 02:55 ahí ya no me voy a remontar al veinte de mayo

Voz 5 02:59 yo lo estábamos haciendo una entrega de diplomas en un concurso infantil de dibujo y entonces a lo que lo que quiero decir es que este grupo lo que meter ahí el buen rollo es lo que hemos conseguido hace poco de hace dos años del acceso de los menores ahora salas de por entonces los trastos hicieron un concierto impresionante dedicado a los niños con muchas versiones conocidas o por niños pero llevadas a su estilo no a la a la mosca negra al blues al rhythm blues sobre todo porque es un cuarteto impresionante no con Quique Gómez a la armónica Pablos AMPA La guitarra hay los hermanos Bared Pablo oí Sergio a la paz arte rítmica no la verdad es que lo pasaron los niños tenías que ver saltando gritando o cantando las canciones

Voz 7 03:48 Feli que cancillera por ejemplo pues niños pues se hacían versiones por ejemplo

Voz 5 03:52 desde el libro de la selva

Voz 8 03:54 Bob Esponja

Voz 5 03:57 dice artículo divertidísimo ellos con pelucas y lo niña haciendo gritar a los niños y desenfreno brutal entonces recomiendo esa experiencia si ve a niños pasándolo bien en un concierto de música en una de nuestras salas y la verdad es que cada vez hay más oportunidades vez están ofreciendo en unos horarios a más familiares pues me acuerdo que eran las cinco de la tarde o al medio día o a primera hora de la tarde de este tipo de conciertos

Voz 9 04:25 bueno a disfrutarlo pues desde luego

Voz 0152 04:28 no hay que disfrutarlo la música y con los pequeños que como bien decías parece mentira que hasta hace poco hubiese problemas para que los menores de edad entrasen a

Voz 7 04:38 el sobre todo viendo el resultado

Voz 5 04:40 no viendo como ellos disfrutan como lo pasan bien y sobre todo la parte concibe la conciliación familiar no como puede llevarles a un acto cultural muy interesante y lo que vaya a toda la familia a verlo o no entonces chapeau por los trastos chapeau por lo niños que van a ver conciertos

Voz 10 04:59 venga pues música hacía arriba

Voz 11 05:02 yo

Voz 0152 05:10 venga saber pues ahora desvelarnos donde fue ese primer concierto en el que viste a éste

Voz 7 05:15 el grupos a los trastornos descubrir que es en la sala que hoy vamos a meternos un poco en una sala que está muy cerquita de aquí

Voz 5 05:22 también ha poquitas manzanas de de esta emisora es la sala El intruso una de las últimas a las que ha entrado en La Noche en Vivo y tenemos la suerte de contar aquí con la gran presencia de Olive Oli responsable de la sala

Voz 0152 05:39 o sea es Álvaro Oliver Vega pero mejor

Voz 7 05:42 has dicho Oli buenas como estas olas Molly Paul

Voz 0152 05:47 nunca me han dicho mía madre mía vamos a rebobinar esto pero te digo no a partir de ahora te hago sí sí vale sí bueno cómo va todo muy bien sabes habéis metido hace poquito en La Noche en Vivo como cómo ha sido todo ese proceso porque vosotros cuántos años lleváis

Voz 0779 06:03 la escena bueno el lobby en este Gobierno llegamos a los siete años

Voz 0152 06:06 siete años os habéis metido ahora en La Noche en Vivo

Voz 0779 06:08 sí a realmente llevamos más años porque nosotros venimos de otro local que San Valmor que está Norberto Alcocer y casi todo el equipo viene de allí bueno el intrusos intrusos a consecuencia de de Elmo

Voz 7 06:20 qué tal está yendo todo en el intruso todo pues esos siete años muy complicados en la época en la que el abrimos dos mil once imagínate

Voz 12 06:30 qué haría él si estuviera

Voz 0152 06:32 sí aguantando un poco mejor y ahora ya se debería verse todo facilísimo después de haber empezado

Voz 0779 06:40 a cambio de hecho yo no olvido los inicios no no nos el biberón acuerdos no no los quiero tener presentes para no relajarnos

Voz 0152 06:48 haces bien Javier querías decir algo si no

Voz 5 06:51 bueno se ve que gente tienen con ningún ningún miedo no abrir una sala en plena crisis pero sí es cierto lo que está haciendo lo que hay que hacer es noche tras noche ir mejorando se no además eso es un constante también que estéis haciendo vosotros extraños viendo cómo cómo cambiar como mete y más cosas no en programación y como ampliar horarios también no

Voz 0779 07:12 Nos adaptamos a los tiempos íbamos aprendiendo oí y hoy toca reinventarse programar hacer de todo nunca dejarlo nunca dejarlo vacío de contenidos tocar siempre seguir e ibas vas esto es una especie de error más probando cosas que van funcionando las va fomentando

Voz 0152 07:31 pero ahora que dices esa palabra que tanto hemos escuchado desde la crisis de reinventarse y por dónde vais ahora que es lo último que habéis dicho tenemos que hacer esto para para seguir adelante

Voz 0779 07:44 al principio dices bueno un bar local la sala de conciertos y luego te das cuenta que puede ser un espacio multiusos en el que convivían un montón de de de espectáculos para niños presentaciones de libros a cualquiera a ver un espacio una sala de eventos de hacéis entonces también entonces a hablarles

Voz 0152 08:04 bueno te apetece que vayamos al primer tema que nos has elegido no hables de porque a ver qué tenía de especial

Voz 9 08:10 concierto del grupo perfecto venga vamos a por ello

Voz 10 08:46 cuéntanos aquí en estamos escuchando por qué no

Voz 0779 08:49 Nos has traído esta música pues el gran Jimi Vance eh y lo he escogido por dos motivos e básicamente porque por lo que iban desde los inicios esto fue una de las primeras experiencias que tuvimos en el intruso eh yo recuerdo aquello se ahora estamos más asentados y ya nuestra canal de comunicación llega a mucha más gente que en ese momento era más difícil hay que construir algo con alguien no tan conocido pues fue especial y una moción a mí como programador oí en el público que se palpa

Voz 0152 09:24 la segunda pues si es que lo había elegido

Voz 0779 09:27 en un tiempo en el que se consume se juzga la música base de la ex

Voz 13 09:32 y de pues algo hago auténtico algo algo que estaban más allá de sí

Voz 0779 09:39 etiquetas y que fue música de verdad o yo lo entendías

Voz 6 09:43 pero es un poco el paradigma de la sala no da sala sobre todo para quien no la conozca está muy cercana blues a las músicas negras no mucha música de traicionan norteamericana entonces yo creo tirando por eso no por la calidad incluso haciéndonos descubrir a muchos artistas que no son muy habituales en el circuito madrileño no es una sorpresa siempre que te tres en alguna persona guitarrista formidable o en este caso el IVAM no hizo todo eso gente del día a día luchar por a hacer accesible a unos artistas que no son muy conocidos aquí no entonces yo creo que eso es uno de los éxitos de El intruso

Voz 0152 10:20 es muy complicado estar programando todos los días estar mirando cómo cómo te organizan cómo es el trabajo de un programador de conciertos de de una sala llegas y que te pones a cederá ver tengo de este grupo que me pide esto para este día

Voz 0779 10:33 así es como una especie partida de ajedrez en vas viendo los días te vas imaginando escenas

Voz 13 10:38 si las bajas las más claro

Voz 0779 10:42 las vas colocando en la manera que crea que va a salir mejor y hay veces que sale muy bien muy contento hay veces que sale mal aprendes no repite vamos planes ya cuando tema quería es decir Javier te veo

Voz 0152 10:55 que te que te que te ríes

Voz 7 10:57 es sencillo no te lo ponen fácil es complicadísimo es que yo me imagino que lo que debe

Voz 0152 11:03 SER muchas veces el estar cuadrando las fechas de los artistas que quiere extraer con y bueno pues con todos los que vengan estar cuadrando todas esas fechas

Voz 14 11:13 con horario del cuando no tiene se gran talonario no

Voz 5 11:17 para ser tú el que manda en una gira no me imam

Voz 15 11:19 sino que tienes que aceptar muchas veces pues eso la fecha justo que pasa por Madrid y que a lo mejor es que viene de París va a coger un vuelo pasa por Madrid tu saber que que esta ese día y negociar con el parque justo ese día y a lo mejor tienes que mover al que te ponías ya ese día que era otro seis Chano esta es aparte ajedrez es más complicado son ajenos

Voz 0779 11:40 al final son una cartera de clientes amigos promotores vas va sumando IVAs trabajando con ellos algunos se caen porque ya no están en la actividad pero algunos son bandas que tocan cada tres o cuatro meses van repitiendo acaba el bolos anoche todos encantados de de chicos cuando repetimos buscamos una fecha dentro de cuatro meses y así se va sumando en cartel

Voz 0152 11:59 o sea que estás trabajando prácticamente todo el tiempo porque cuando acaba el concierto Si te dicen venga vamos a mirar una fecha para dentro de tres o cuatro meses ahí tienes que salir Oli con la

Voz 7 12:09 con la a la libreta mental apuntar el siguiente

Voz 0152 12:16 vale vamos con otro de los conciertos y de los temas con los que quiere

Voz 0779 12:20 es recordar un poco la historia de vuestras ala venga vamos a por ello

Voz 16 12:26 yo

Voz 0779 12:28 ah

Voz 16 12:31 la vive

Voz 17 12:48 que que que vi que ahí

Voz 16 13:05 ah ah

Voz 0152 13:13 yo creo que en este concierto que nos traes ahora la memoria habló de viste pasar muy bien porque yo ahora escuchando este tema me lo estoy pasando genial imagino con el concierto

Voz 0779 13:24 tienes a ver cuéntanos recuerdo este este este bloque que se llenó fue aforo completo el de

Voz 7 13:31 pero tenéis más o menos

Voz 0779 13:33 del de Clinton y esto lo elegido por el espíritu diferenciador con nosotros no somos grandes programadores de RAE sí pero yo creo en el eclecticismo musical no creo en la música sin etiquetas ocho consumidor de muchos estilos no creo que no quiero que seamos unos habla solo de blues de jazz funk sino que hay que abrir unos a otros a otros estilos

Voz 7 13:56 cómo recuerdas del concierto como fue lo recuerdan como un tipo solo como con la guitarra hay doscientas personas callados emocionados escuchando algo

Voz 0779 14:07 aunque me repetido poco algo algo algo auténtico

Voz 0152 14:10 escucha entonces supongo que bailando porque es imposible con el reggae ahí no poder te moverme si que allí todo el mundo estaría moviéndose todas las sí sí sí

Voz 0779 14:20 no había mucho movimiento dentro de salida a la calle

Voz 0152 14:23 a la calle vamos a decir dónde estáis estáis en la calle Augusto Figueroa número tres no sea digamos que entre Malasaña y Chueca no Si bueno pertenecía a Chueca entiendo menos bueno ahí estamos en pero en tierra de nadie y luego el privilegio que tenéis ahí sobre todo es que es una calle peatonal y eso la verdad es que es un gustazo salir de la sala y poder de Bashar nada ahí

Voz 15 14:43 el hombre de la sala viene por la curiosidad no de de la entrada a la sala no

Voz 0779 14:47 si los particulares los que estamos dentro portal eso bueno tiene un punto clandestino y un punto y estamos ocultos también de alguna manera y eso ha traído muchas complicaciones con los vecinos no no porque hay portales de oficinas pero bueno es que tenemos menos visibilidad quizás por eso el inicio fue más complicada me yo hay todo todo lo contrario Elena porque

Voz 15 15:13 al ser una sala que cuida el vecindario que cuida vamos a un referente cultural al revés esa antes había allí una sala bastante problemática a sí soy muy poco after de duda los atrás trabajo bueno y entonces sí que llegó el intruso y mejoró muchísimo el barrio y la zona Chapo por la gente que va la convivencia vecinal di el aporte cultural que daba al entorno no

Voz 0152 15:42 cuánta gente de las oficinas que tenéis encima se pasa el intruso

Voz 7 15:46 pues en Navidad es bastante porque claro yo vamos y lo tienes ahí debajo no sea imagino muchos de la que no va a quedar un ratito

Voz 0152 15:55 no hay seis reuniones de trabajo las oficinas ahí un encierro negocios eh bueno vamos a por otro concierto recordamos sí el último concierto que no has traído que ya decimos que que siempre les pedimos que nos traigan tres tres temas tres conciertos que hayan pasado por la sala me imagino que habrá sido difícil Oli elegirla porque claro en siete años más que unos cuantos conciertos podéis saber acumulado en siete

Voz 7 16:18 años al año cuantos Days unos trescientos

Voz 0779 16:22 valgo más pero prácticamente hay programación a diario cosa que a veces algunos días no sé exactamente música en directo pero actividad se todos los días

Voz 0152 16:31 el domingo todos los días que Barbara

Voz 7 16:33 queda mirar al y Beretta cómo está manejando

Voz 0779 16:37 entre nuevos espectáculos de comedia Poetry Slam que es un evento algo diferentes signos dedicamos otras cosas también

Voz 0152 16:44 ahí lecturas de poesía que van como es es espectáculo que hacéis

Voz 0779 16:48 pues es un evento que le tengo mucho cariño porque si me momento me costó visualizar lo que es una lectura de poesía en un local como nuestra pero al final se llama Poetry Slam ese realiza el primer Merkel lo décadas hay tiene que ver con el hip hop tiene que ver con los pide con

Voz 7 17:03 curso muy dinámico pero de poesía es en sí no

Voz 0779 17:09 digo más bien tienen tres minutos cada va cada artista tiene tres minutos por un recitado en tres minutos tiene sus reglas vamos con el tercer concierto

Voz 0152 17:56 según donde no es llevas aquel día que año aquel momento no llevas ahora con esta música

Voz 0779 18:03 Julio hace unos cuantos años ahora mismo no me acuerdo exactamente cuál también van Av los inicios que yo soy muy de mirar hacia atrás y también lo elegí porque es hoy cuando era jovencito era muy tuve la oportunidad de ver a al líder de de los nuestros son los que seguir Robert me cambió un poco mi forma de ver la música yo venía del indie dije esta energía me gusta mucho y luego tener la oportunidad de tenerlo en mi propio espacio pues eso

Voz 0152 18:30 me gustó bueno oye qué planes que dices miró mucho hacia atrás y eso pero obviamente hay que mirar hacia atrás para para ir hacia adelante entonces por dónde van los planes a ver de la sala ahora en septiembre por ejemplo que va con qué vais a empezado lo que vais a hacer o así en general

Voz 15 18:45 el el intruso hacia donde va ahora

Voz 0779 18:48 me gustaría hablar del del aniversario del prensa María me lo voy a hacer tenemos en cuenta no me una de las cosas que echa en falta al hacer listas hablar de los grupos nacionales que son muchos amigos es lo que te iba a decir que son muchos amigos y no lo he podido mental pero bueno para mí el aniversario siempre es un espacio para compartir con las bandas amigas que han ido pasando que han ido pasando por el local en esos años y hacer una fecha una fecha con ellos como una noche de celebración yo no quiero hablar con mis amigos

Voz 5 19:20 y además el intruso es uno de los puntos de referencia para reunión de artistas también hay mucho cliente entre comillas que son artistas no lo sé porque me este allá a mí cuando visto da selección me hago lo que me faltaba algún artista nacional por que cuida mucho el circuito de de músicos eh el intruso o no pero a lo mejor también entiendo que era un compromiso para el no ponen

Voz 7 19:43 no no es que no porque los lo guiri no se va a quejar buena sabemos es van a escuchar y a lo mejor no están escucha tiene está rozando del mundo

Voz 0152 19:53 pero bueno mira por ejemplo Quique Gómez claro que lo ponías es alguien también muy habitual por el intruso con sus diversas bandas Javier Gallego crudo también me ayudó mucho por allí Iñaki de la Torre me decía antes de que empezáramos la entrevista no en la fecha ya se sabe cuándo

Voz 7 20:09 en tres días si tres días cuatro días de jueves a domingo también hablaremos otro día de fiesta a la semana aquí nada el mes de noviembre el mes del intruso no

Voz 0779 20:20 la semana porque el lunes y martes tenemos esta sesión siempre es libre para todo el que quiera irse y aprovecharemos esas esas llevamos para hacer algo especial con algún invitado especial igual esa mecha es una fecha son fechas para reivindicar los Peric de que semana estamos hablando de noviembre el quince de noviembre

Voz 0152 20:39 adiós pues oye Nos lo apuntamos ahí para ir a celebrar con el intruso en Augusto Figueroa número tres esos siete años y nada hacia adelante mirando un poco para atrás pero eso para ir hacia adelante

Voz 5 20:51 comiéndote acosada del intruso no sólo ya los conciertos sino que darte un poquito más tarde después de alcanzar un poquito después de concierto y además te recomiendo Oli que yo creo es excepcional está muchas noches ahí pinchando y son fantásticas porque subidón bailar así te lo digo pues eso

Voz 0152 21:11 que cuando se acaba el concierto no hay que irse de la sala hay que quedarse un poquito más que luego también tienen cosas buenas y por supuesto Oli muchísimas gracias gracias un abrazo Javier Olmedo o la semana que viene puede nos metemos en otra sala no te parece

Voz 7 21:25 Nos vamos pero es verdad que la semana que viene nos podemos meter en alguna más eh