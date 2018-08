Juan Carlos Iragorri: “El club de prensa se ve en toda América, desde Canadá hasta la Patagonia”

Voz 1 00:00 Pablo González Batista Cadena SER

Voz 1578 00:26 desde Washington se emite cada día para Estados Unidos y Latinoamérica un espacio televisivo multipremiado que se ha convertido en uno de los espacios de debate sobre la actualidad más populares para el público iberoamericano se emite en el canal TNT N veinticuatro se llama Club de Prensa me gustaría que escucharán cómo arrancaba el programa de este pasado viernes

Voz 3 00:44 hola qué tal bienvenidos al club de prensa son gustó saludarlos el día de hoy por Juan Carlos Iragorri

Voz 4 00:48 está fuera de Washington quiero dar la bienvenida

Voz 1578 00:51 para nos saludaba su presentadora en nombre del director del programa hay presentador habitual Juan Carlos Iragorri que efectivamente se encontraba fuera de Washington porque es muy muy difícil estar al mismo tiempo en Washington sentado aquí a mi lado Juan Carlos Iragorri muy buenos días

Voz 4 01:06 unos días se confirma por tanto que efectivamente no

Voz 1578 01:08 estás en Washington

Voz 4 01:09 no estoy en Madrid cuando nuestros en Washington esto en Madrid a veces estoy en Bogotá y en muchas ocasiones estoy en Soria en un pueblo que se llama la cuenca que en invierno en lo más duro del invierno tiene dos habitantes y que queda muy cerca un pueblo precioso que llama Cal atañan

Voz 1578 01:26 ahora mismo hablaremos y profundizar hemos en ese perfil ahora Juan Carlos está en Madrid porque está en nuestro estudio además ayer hizo su programa emitió el drama de ayer lunes desde la sede del Real Instituto Elcano como os digo en Madrid Juan Carlos yo sé que esto no es muy cómodo para un periodista pero para que nuestros oyentes te conozcan ya sabes que debo empezar compartiendo con ellos tú a Cullum un resumen claro un respeto el programa tiene una duración limitada pero espero que me permitas este este fragmento para que nuestros oyentes te conozcan un poquito mejor Juan Carlos Iragorri es un verdadero maestro del oficio del periodismo es colombiano nacido en Cali Se formó en Bogotá está afincado en Washington donde es corresponsal de uno de los semanarios más prestigiosas de Latinoamérica que es la revista Semana ex director de uno de los programas líderes de opinión de la radio colombiana que es voces RCN y además es director y presentador como les he contado del programa de televisión Club de Prensa en el canal N T N veinticuatro con el que ha ganado varios reconocimientos como el Premio Rey de España de periodismo y el último el pasado mes de junio un premio Emmy el premio más prestigioso de la comunicación norteamericana vamos a escuchar ahora Juan Carlos como arranca un programa de club de prensa cuando tú si estás en Washington

Voz 5 02:32 venido desde club de prensa NT noventa y cuatro no transmitimos desde Washington las tres escuadras de la Casa Blanca no olviden ustedes que al final de este programa lo pueden ver completo pueden ver a partes en nuestra página de Facebook también porno está siempre en casa si no a tres cuadras de la Casa Blanca

Voz 4 02:46 siempre sí porque los estudios de veinticuatro están a tres cuadras de la Casa Blanca una cuadra para muchos latinoamericanos es la distancia entre una esquina y la siguiente

Voz 1578 02:55 lo que deberán ser una manzana exactamente

Voz 4 02:58 y en realidad la después de la Casa Blanca la Casa Blanca está en la calle dieciséis yo estoy en la calle catorce la Casa Blanca está muy cerca de la Avenida Pensilvania donde estoy yo es decir de mi de mi despacho en mi oficina a la Casa Blanca debe haber alrededor de unos quinientos metros posiblemente menos

Voz 1578 03:16 leí periodistas Juan Carlos que cultivan distintos géneros de la profesión a lo largo de su vida hay gente que empieza escribiendo a EGB que luego se pasa a la radio y pongamos que acaba por ejemplo la televisión cuando son profesional consagrado cambia usted del orden como quiera pero en este caso tú desempeñan todos los géneros en veinticuatro horas

Voz 4 03:34 hago las tres cosas en veinticuatro horas y es raro porque yo soy corresponsal de la revista Semana como bien dijiste que es la mejor revista en Colombia de las mejores de América Latina hizo el corresponsal en Washington entonces oscuro todo lo que tienen que ver con noticias de Estados Unidos también por supuesto con la relación binacional entre Estados Unidos y Colombia que es muy intensa que por otro lado trabajó en RCN Radio que es una de las emisoras más grandes de de de Colombia que es competencia de Caracol Radio que es de de láser Caracol una gran emisora además muy bien la llevamos muy bien con la gente dejara ir también trabajo NT N veinticuatro que es un canal internacional de noticias que pertenece a RCN Televisión en ese en ese hago ese programa diariamente así como por las noches en voces RCN el agua el programa a diario desde Washington voces RCN compite en Colombia con con con Hora veinte que es un es un calco de olor a veinticinco de las es el mismo tipo de programa de debates de modo que es verdad yo hago prensa radio televisión todos los todos los días

Voz 1578 04:33 no crean ustedes que se me ha escapado ese pequeño dato de tu biografía que has comentado porque no sólo haces prensa radio y televisión todos los días sino que hay días del año en que has es todo eso desde la cuenca en Soria

Voz 4 04:44 he hecho desde las tres cosas porque en mi pueblo en Soria yo escribo artículos para la revista Semana en las noches a la una de la madrugada en esta época hilo y este viernes pasado me conecto de una tres y media de la madrugada para hacer el programa para Colombia es de la cuenca en Soria es un programa que sale de seis a ocho y media de la noche hora de Colombia y también ha habido casos en los que he hecho televisión porque he tenido que grabar de algunos programas por lo menos las preguntas de club de prensa frente al Palacio de los Condes de Amara en Soria capital que es una ciudad de XXXIX mil habitantes para que me responden corresponsales en Washington eso salga pues en todas las Américas porque el Club de Prensa se ve desde Canadá en Norteamérica hasta la Patagonia hasta Chile y Argentina por ejemplo

Voz 1578 05:30 ese programa de radio que tú haces aquí de madrugada para la noche colombiana y que oyen pongamos un cuarto de millón de personas cada noche que no saben que tú a lo mejor estás en zapatillas

Voz 4 05:40 si en tu casa buena parte de mi yo tengo una ventaja y es que puedo trabajar en calzoncillos muchas veces es obvio que en corresponsal de Radio a las seis de la mañana trabaja en calzoncillos claro es obvio que un tipo que dirige un programa o una mujer que dijo programáticas en este caso un hombre que dijo programa de opinión en Washington desde la casa pues trabaja en calzoncillos los corresponsales siempre los de radio a las seis de la mañana pues tenemos un cable largo que llegar al auricular Gual audífono mientras está hablando en directo oro mientras está hablando presentador como tú pues uno tiene quiere hasta la cocina hacer huevos fritos y hasta la cama atender la cama o hacer la cama aquí puede uno afeitarse ahí meterle auricular al baño poner mucho volumen porque si lo llaman a uno pero mientras tanto no se afeita a veces uno alcanza meterse a la ducha con todo el volumen de enseguida los veinte segundos una hablando de lo que pasa como Hillary Clinton es la vida de un corresponsal pero trabajar en calzoncillos es estupendo ese es la mejor definidor

Voz 1578 06:40 el éxito probablemente salvo si eres socorrista que que estudia a día periodista que puede trabajar en calzoncillos tranquilamente desde casa

Voz 4 06:46 en mi emisora RCN Mi directora Yolanda Ruiz a veces me dice que por favor ponga por Twitter una foto mía porque como ustedes saben aquí en la SER pasa que a los periodistas de radio todo el mundo los ve por Facebook Clive o no pero yo me negaba en redondo porque imagínese que sabía yo en calzoncillos caería la sintonía a niveles mínimos Juan Carlos Irak

Voz 1578 07:07 el ex líder de opinión en Washington en Latinoamérica cuando está a ocho mil trescientos cincuenta y cinco kilómetros de Washington a dos horas y media de Madrid a dos horas y diez minutos de Zaragoza es decir en medio de esa España tan conocida por nosotros que además debe saber que Sergio del Molino que acuñó el término la España vacías la breve este programa pues como digo en medio de la España vacía estás empadronado en la Cuenca en Soria

Voz 4 07:29 yo estoy empadronado en la cuenca Sergio del Molino que escribió la España va decía un gran libro no por lo demás premiaba aquí como gran ensayo porque pues él cuenta cómo en el cincuenta y tres por ciento del territorio de España lo que comprende Castilla La Mancha Castilla León La Rioja Extremadura la Comunidad de Madrid excepción hecha de Madrid capital Aragón además en el cincuenta y tres por ciento del territorio español vive solamente el quince por ciento de la población yo estoy empadronado en en en la cuenca más Sergio del Molino ha trabajado para club de prensa hicimos un programa sobre Castilla y León brilló muy amablemente no se millones de Zaragoza un vídeo hablando de la despoblación que aparecían en la en las Américas

Voz 1578 08:10 bueno y los periodistas Juan Carlos estarás de acuerdo en que lo somos durante veinticuatro horas al día es muy difícil pues es difícil que no se va damos de nuestra responsabilidad como periodistas y de de esa estar constantemente pendientes yo me he mirado cuál es la actualidad de la cuenca en estos días pero me imagino que estará muy puesto de las noticias de tu pueblo se entonces por ejemplo hay muy buenas noticias el embalse tiene más del doble de agua que el año pasado el embalse de Cuerda del Pozo que está del acuerdo pues hasta hay cerca creo que tiene está bien no

Voz 4 08:38 los ocho diez kilómetros hace muchos años no tenía un nivel de de agua tan alto el embalse la fuerza del pozo justamente porque ha habido muchas nevadas y ha llovido mucho por fortuna en este en este invierno estuve hace poco ahí porque hay pueblos preciosos alrededor como Molinos de Duero es al Duero está muy cerca Herreros es un sitio que yo recomiendo que la gente conozca porque además hay un lugar donde la gente se me como si fuera una playa es realmente muy divertido

Voz 1578 09:07 además hay otra noticia que es que se extinguido recientemente un incendio un incendio al catorce

Voz 4 09:12 catorce un poquito la medianoche entre la cuenca ya Béjar estábamos a punto de del pregón en la cuenca creo que estábamos ciento cincuenta personas que en no frente al balcón del Ayuntamiento las cuencas uno de los pueblos más bonitos del mundo pero iba a echar un discurso la concejala de Cultura de mayo que es el pueblo del que depende la cuenca que es una de las once pedanías de mayo pero de pronto perdió el pastor de las ovejas que ahora es un equipo joven que vivía nave Hari nos ha abierto de que había un incendio desde luego vimos un resplandor pero por fortuna llegar muy rápidamente los los bomberos la Guardia Civil y algunos vecinos que apagaron el incendio no pasó nada

Voz 1578 09:50 bueno digamos que el ritmo informativo es un poco ligeramente menos trepidante que en Washington pero también pasan cosas importantes e interesantes en la cuenca que para Juan Carlos irá corría es el pueblo más bonito del mundo luego hablaremos de que para aquellos oyentes que se lo estén preguntando en este momento Juan Carlos Iragorri ha venido a este estudio impecablemente vestido con traje lo de los dioses solo en casa vale

Voz 6 10:09 que venía de elaborar un programa de televisión corbata yo quisiera estar aquí en calzoncillos que yo sé que aquí no se pues bueno vamos a publicidad ya decidimos hacemos venga

Voz 1643 10:24 Juan Carlos Iragorri es uno de los informadores de referencia para el público iberoamericano habitualmente

Voz 1578 10:29 ejerce su trabajo como corresponsal desde Washington el centro informativo del mundo y lo hace para la revista Semana o como director de programas televisivos y de radio de mucho éxito pero como han escuchado durante la primera parte de la entrevista hay buena parte del año en la que Juan Carlos ejerce también su profesión desde un pequeño pueblo de la provincia de Soria de Soria llamado la cuenca eh ese punto de vista de la realidad que combina una visión desde el centro político del mundo con la tranquilidad de la vida en uno de esos enclaves de la que hemos escrito como España vacía Nos apareció absolutamente fascinante y por eso me has invitado a Juan Carlos Iragorri al que doy los buenos días de nuevo

Voz 4 11:04 buenos días y muchas gracias

Voz 1578 11:06 Juan Carlos para que la gente lo entienda y empezaron poco breve principio cómo nace tu interés por España como acaba un hombre nacido en Colombia Cali formado en Bogotá viviendo gran parte de su de su vida en España

Voz 4 11:19 pues yo creo que España me ha interesado siempre desde niño yo Mi padre era un bacteriano luego que se llamaba Edgar Iragorri zamorano que era un tipo un tipo muy culto lo mataron hace treinta y siete años en Bogotá aparentemente porque el investigado en caso de corrupción en un organismo oficial y es uno de esos miles de casos en Colombia que quedaron impunes yo no sé quién mató a mi papá yo soy hijo único mi abuelo había sido un miembro del Parlamento colombiano senador y embajador y demás Yves les gustaba mucho la literatura española la historia de España y a mí siempre me llamó la atención porque hombre la Historia de España es de las cosas más interesantes del mundo y lo ha dicho John Eliot en un libro recientemente un país que se yo formado por eso Reino de Aragón y Castilla vivió algún país con esas tensiones independentistas desde hace muchísimo tiempo un país que produce unos genios como Picasso IB Lass que un país que descubre América o conquistar América pero sí correcto pero conquistó América y que quedó cosas malas pero también muchas cosas buenas eso es un país muy interesante y posteriormente yo estudie en Bogotá en un colegio que se llama Anglo Colombiano en una universidad la Universidad del Rosario donde dirige el Máster de Periodismo que que yo funde

Voz 6 12:32 y luego me vine a vivir a España viene del año

Voz 4 12:35 ochenta y ocho unos quince días después de en el año noventa y cinco llegue a vivir aquí viví hasta el año dos mil seis como corresponsal del periódico El Tiempo de Bogotá y de la revista Cambio de otros medios de comunicación han ve en España primero pasa de todo es interesantísimo el el nexo cultural de España con América Latina es gigantesco y entonces empecé a recorrer me pues todo el país me leí muchos libros de historia de España que siguió leyendo me me recorrí todo el país en esos once años empecé conociendo yo yo inicialmente pensé que me iba a quedar un año en España entonces cada fin de semanas seríamos con mi mujer y mis hijos en coche algún sitio más o menos cercan a Salamanca Ávila Burgos a Valladolid Cuenca etcétera después en los puentes íbamos a ciudades más lejos entonces Barcelona San Sebastián La Coruña pero cuando ya conocimos todo empezamos a conocer ciudades intermedias más pequeñas y luego empezamos a ir a lo que llaman aquí pueblos con encanto entonces iba a pueblos como no se ve Albarracín en Teruel o al que en Huesca casi en la frontera con los Pirineos Insa también en los Pirineos o mover pueblos pequeños por toda España o la Alberca en Salamanca y de pronto termine un día en nos dio por comprar una casa en La Rioja con los pocos ahorros que temían modelo algún pueblo de la Riva íbamos mucho a Ezcaray a un hotel rural Revilla del siglo XVIII que rehabilita y alguien nos dijo un día que no van a a Soria que es más cerca que que que el arriba terminamos en un hotel con encanto que es llamado El Palacio deberías habría es un pueblo de siete tantos con una gran catedral de un obispo ya había un gran hotel allí que luego vendieron la la dueña que era Green estadounidense casada con Soria no Nos dijo ustedes no conocen y yo dije eso que me puse a leer fue donde Almanzor perdió el tambor en el año mil dos y fuimos a parar a un hotel en Caleta por ir y debe tener once habitantes pero esto era en verano y me metía una cantina y hay tres bares de un tipo de apellido Honda Tegui apellido vasco como el mío o el entabló una especie de relación conmigo pero el apellido y me dijo mira si quieres conocer el pueblo lo más bonito de los alrededores vete al siguiente que se llama la cuenca You en el verano del año dos mil la cuenca está a tres kilómetros de la N ciento veintidós donde algún día harán la Autovía del Duero porque eso sí que es una tarea pendiente en este país creo que llevan cincuenta años desde la autovía cuando Di Lauro

Voz 1643 15:01 tema curva antes de entrar el pueblo es un pueblo que está sobre una colina me di cuenta que lo cuento

Voz 4 15:05 todas las casas hay y me enamoré del pueblo y comprar una casa en aquella época con mis ahorros en un millón de pesetas en el año dos mil tuvimos que tirar la bolsa declarar ruina es una casa por dentro nuevo hay por fuera con la arquitectura del pueblo que además después declaró un Bien de Interés Cultural una iniciativa mía en el año dos mil seis

Voz 1578 15:23 si no me equivoco están ustedes escuchando a un hombre inquieto que conoce España mejor que muchos españoles entre los que me encuentro y además que ha generado un vínculo sentimental y emocional con nuestro país que creo que van a entender perfectamente si les digo que el hijo mayor de Juan Carlos Martín el hijo mayor de Juan Carlos Iragorri que vive en Boston que es una de las ciudades más activas cultural y educativamente de los Estados Unidos cuna de uno de los mejores equipos también de fútbol americano como los Patriots o de un histórico de la NBA como los Celtics tu hijo Martín es hincha del Numancia

Voz 4 15:53 sí absolutamente no Martínez bueno Boston echado en los Red Sox los Medias Rojas del béisbol Celtis los Peit él me dice que para hacer Boston ya no de verdad hay que decir hincha de los Brookings que es el equipo de Hawking ajá cuando no tiene una calle ustedes los Brookings eso sí sí vale allá pues mi hijo heredó de mi niño a ver muchos partidos del Numancia en Soria íbamos porque el encargado de deportes en esa época es el actual director de la Ser Soria que es Chema Díez gran periodista y entonces mi hijo se volvió tan aficionado al Numancia que tiene bufandas ve todos los partidos del Numancia en Boston me mandan los marcadores y yo fui a muchos partido E incluso recuerdo cuando el Numancia subió a Primera que termine yo entrevistando a David Beckham del Madrid está ver los Pajaritos yo yo creo que es he sido el único corresponsal internacional que se ha acreditado en Soria en Los Pajaritos para cubrir un partido pero si es hinchan Numancia

Voz 1578 16:45 les gusta dos hijos venir a asesoría en China

Voz 4 16:48 a mí me llama la atención porque después de haber vivido en pues en Madrid en Washington en Boston en en Lyon vivieron ellos en Francia les les fascina era la cuenca les encanta Soria a veces por tomarles el pelo les digo que quiero vender la casa irme otra es una revolución en una insubordinación

Voz 1578 17:06 uno de los problemas de esa España va ciudad de la que hablamos con recurrencia es precisamente la falta de de internet la falta de conexión a Internet si tú tienes que desempeñar tu trabajo en una radio donde es tan importante la calidad del sonido por lo tanto también el ancho de banda etcétera como todo accede a Internet a ese servicio pero en un pueblo como la cuenca

Voz 4 17:23 ese es uno de los grandes problemas y de las asignaturas pendientes de Soria yo tengo un Internet de estos de telefonía móvil no funciona del todo bien imagínense ustedes los oyentes que en este momento se corte la señal de este programa pues por supuesto se arma un problema gigantesco eso me pasa eventualmente a mí en la cuenca de manera que tiene que haber un periodista la cabina por si se la llama como decimos nosotros bueno pues resulta que las grandes compañías de telefonía no quieren ir a Soria porque no hay gente pues hay pueblos donde hay dos personas cinco personas mientras no resuelva ese problema en la provincia de Soria y mientras el Gobierno se impliquen eso allá no habrá remedio no irá nadie a ninguna parte esas son las mía Teruel mina hace a partir del primero de enero del año entrante y lo digo como ejemplo en el estado de Vermont en Estados Unidos que limita con el canalla está al noreste al norte de Massachusetts y de Weston han aprobado ayudas de diez mil dólares para doscientas personas con la intención de que con ese dinero instalen una buena cuenta de Internet al Internet es muy bueno gente que trabaja en otros estados de los Estados Unidos uno de los remedios yo sé que esta no es la panacea en Soria es si pueden llegar gente que trabaje en otras zonas de España en Cantabria en el País Vasco y que pueda hacerlo por internet pero si lo ofrecen un buen Internet hay gente que se vasos lo porque la vida es más barata desprecios

Voz 1578 18:41 profesionales liberales que podrían desempeñar su

Voz 4 18:43 perfecto que te diseñadores veces

Voz 6 18:46 en a en Santander pues podría vivir sensores

Voz 1643 18:48 o un periodista de Washington por ejemplo podría de como yo

Voz 6 18:52 este soriana Reynés son los encargados del Gobierno que queman lo están a creer me quedo

Voz 1578 18:57 siempre es muy importante y me gustaría Juan Carlos creo que es justo antes de que nos despidamos hablar un poco de tu programa del tu programa en televisión Club de Prensa el Club de Prensa se emite desde hace siete años de lunes a viernes en él se debaten algunas de las noticias más importantes del día con periodistas y analistas de primer nivel siempre con una perspectiva global pero también hispana de la realidad y que a ti te gusta Juan Carlos definir la filosofía de ese espacio a partir de la descripción que hizo una tela espectadora una vez en un comentario en Facebook que dijo es el programa en el que los que no sabemos nada lo entendemos todo que es quizá el resumen más conciso de lo que debería ser al menos una de las filosofía centrales

Voz 4 19:35 el mismo

Voz 1578 19:36 quiero darte la enhorabuena por este programa hace nada en el mes de junio si no me equivoco agravado ha ganado un premio Emmy que para que nuestros oyentes lo entiendan es algo así como ganar un Grammy en la música o ganar un Oscar pero para la televisión además del Emmy el programa ha sido galardonado con un premio Rey de España de periodismo que es el premio que concede la Agencia Efe el Premio Simón Bolívar que es el más importante del periodismo colombiano tú cuentas que ese formato Juan Carlos el formato de Club de prensa que como digo es es una tertulia con invitados de primerísimo nivel con los temas en la que sea en la que se habla pues de los temas del día cuatro cinco noticias importantes del día se te ocurrió precisamente aquí viendo nuestras tertulias radiofónicas no existía es amo

Voz 4 20:12 calidad de panelistas en en Estados Unidos en Latinoamérica yo creo que no en en en Washington ha habido programas de debate no en ACN en español y en otros canales a mi se me ocurrió ese programa porque Montserrat Domínguez periodista que ha sido de la Cadena a quién admiró mucho que trabaja en el país tenía una tertulia cuando yo era corresponsal que se llamaba La mirada crítica nos invitaba a la icono mixta el corresponsal del Frankfurter Allgemeine llama a hablar de distinto cuando me fui a Washington en el año dos mil seis que un día le propusiera directora de veinticuatro clave y Santi quisiéramos un programa parecido con corresponsales los viernes y entonces me dijo hazlo todos los días eh bueno yo me lanzo a todo a todo como dirían en Colombia hace bueno yo lo hago diario entonces el el nombre surgió porque veníamos de almorzar en el National Press Club el Club Nacional de Prensa donde están la mayor parte de los corresponsales en ese edificio y alguien me dijo hombre detengo el nombre ponga les Club de la Prensa yo le voy a poner Club de Prensa en qué consiste el programa hay más o menos cuarenta personas que va en el programa todos los días hay tres invitados iban los mejores corresponsales hispanohablantes que hay en Washington los medios de comunicación suele mandar a su mejor gente Aguasch entonces yo escojo cinco temas de las noticias del día donde quiera que ocurran si decías en Tanzania decías en Washington desde Washington decías no es un programa centrado en América Latina ni en la política de los hispanos en esto todos unidos Nena selecciona a los corresponsales de la tarde anterior y al día siguiente en vivo y en directo lo hacemos en vivo las cosas siempre es mejor cuando uno graba se equivoca cuando uno está en vivo no se equivoca aunque suene pero pero algún

Voz 1578 21:55 Nos equivocamos también en vivo es una habilidad que ha desarrollado

Voz 4 21:58 quien metió la pata con frecuencia pero pero el programa resultado muy bien van van todos los corresponsales españoles es decir los del país los de ABS los del mundo de los medios de comunicación el Periódico de Cataluña hacer Radio Nacional de España ETA pero van los argentinos de Clarín nación van los colombianos de distintos medios de comunicación los mexicanos de periódicos como reforma diademas y además hemos hecho un gran grupo van periodistas muy famoso es el director del Washington Post de Martin Baron que habla español perfectamente ha ido al programa de varios directores del país dos o tres directores del país de manera que así funciona es un programa entretenido donde la idea es que las noticias las pueda entender desde una persona que no tiene estudios hasta une erudito es decir es un programa que lo puede entender una persona sencilla o lo puede entender un ministro bueno si los ministros son eruditos que que los hay de manera tal que yo creo que vale mucho la pena verlo se puede ver en directo por internet se puede ver todos los días en en en You Tube están los los links del programa ya este paso hecho casi dos mil programas es todos los días cuarenta y tres minutos no es fácil me gusta mucho ir a los periodistas que vamos aprendemos mucho y pasamos mucho

Voz 1578 23:08 yo creo que es muy importante Juan Carlos que te pregunta el pasado jueves lo contamos aquí más de trescientos periódicos norteamericanos se pusieron de acuerdo para emitir editoriales en contra de la actitud de Donald Trump sistemática ya contra determinado sector de la prensa cómo es ser hoy periodista hispano en Washington haciendo un programa diario sobre política sobre actualidad desde apenas unos metros de la casa

Voz 4 23:30 es muy complicado si da muchas noticias y eso permite que lo hagan programas hay gente que dice ustedes los periodistas gozan mucho y tal pero lo cierto en primer lugar es que la presidencia de escándalos absolutamente todo un escándalo en en la presidencia de Trump y al final hasta ahora no ha pasado nada los que apoyan a el ochenta dos por ciento de los que respaldan a Trump según el primero Isabel chárter siguen siguen respaldando pero por otro lado el problema en Estados Unidos es quién en ese país hay racismo como lo hay en todos los países del mundo en unos más en otros menos Eli digo es que cuando el presidente de la República o el presidente del Gobierno Air es racista abiertamente eso avala la actitud racista y eso es lo que pasa a muchos periodistas como a mí en un bar una persona se me acerco y me disguste porque está leyendo en español un señor graduado con un máster en no Universia yo estaba leyendo un periódico en español en el teléfono hablamos un rato y sin ninguna discusión me dijo mire yo voy a votar por Trump porque yo creo que una persona como usted y los camareros que están aquí todos deberían irse y eso está ocurriendo cada vez con más frecuencia en Estados

Voz 1578 24:32 en periodista con tu reputación y contradictoria siendo hispano aspira a poder entrevistar alguna vez al presidente Trump

Voz 4 24:39 a mí me encantaría pero creo que es muy difícil porque yo creo que él desprecia los medios de comunicación salvo el programa Fox por las mañanas lindes

Voz 1578 24:47 él es uno de los Friends

Voz 4 24:50 pero no no no creo que los medios de comunicación en español sólo nos dan entrevistar a los políticos en Estados Unidos si tenemos mucho impacto en los votantes allá tienen les llegar los votantes les importa

Voz 1578 25:02 Juan Carlos Iragorri hecho una cosa hoy durante esta entrevista que es muy interesante y muy de periodista

Voz 1643 25:07 es sacar una libreta para tomar notas durante la charla

Voz 1578 25:09 no no les voy a hablar de las notas pero no es importante pero me llama la atención que haya un periodista de Washington que escribe en su cuaderno con un bolígrafo de la Universidad de Harvard y lo hace desde Soria desde la cuencas

Voz 4 25:20 Soria no te habías fijado del boli está Harvard sí porque yo estuve que no nave Carver una vez suelo ir a la al al cupo que es donde se venden bolígrafos déjame valen solamente un dólar pero como yo sí me pierdo todos los bolígrafos me encanta tener estos porque detesto la gente tan arrogante que saca tiempo en Mont Blanc carísimo y lo pone sobre la mesa yo sea conmigo a liguera fue Harvard que vale un dolor lo pongo ahí la gente

Voz 1643 25:46 desde los cambios les te lo dejo en la Cuenca Soria hay varios bolígrafos de Perdidos no los que tú has ido perdiendo a lo largo de años en ese pueblo la cuenta de serie gran pueblo Ojén Carles Iragorri periodista colombiano afincado en Washington corresponsal

Voz 1578 26:01 esta semana director del programa de radio voces ERC

Voz 1643 26:03 en el espacio televisivo Club de Prensa todo eso durante buena parte del año también habitante de la Cuenca en Soria muchísimas gracias Juan Carlos quiero que tengas un fantástico día por favor saluda de nuestra parte a la gente de la

Voz 4 26:15 con salida desde aquí un gran saluda los archivos de la cuenca hay muchísimas gracias a ti Pablo a la serie a los oyentes pueblo por haber estado con nosotros

