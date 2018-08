Yasmin Mrabet: "Lo estamos dando todo para que se dé más bola al deporte femenino"

Voz 1 00:00 la Cadena SER Hoy por hoy con Pablo González Batista

Voz 1646 00:12 muy buenos días es martes veintiuno de agosto y la verdad es que en el camino la radio me ha sorprendido no encontrar en las calles restos de la celebración supongo que habrá sido gracias a la eficacia de los servicios de limpieza porque como saben ayer la selección femenina de fútbol sub veinte lo acabamos de contar se clasificó para la final del Mundial después de ganar a Francia en Francia jugando media hora con una menos parando un penalti cuando faltaban quince minutos para el final del partido es decir el relato de una verdadera gesta una de esas gestas que hemos ganarían a todo un país que quedaría registrada en la memoria colectiva de la que nos acordaremos durante años en cada aniversario pero claro a lo mejor es que sólo deporte femenino puede que en términos absolutos este haya sido uno de los

Voz 1965 00:56 mejores veranos de la historia del deporte español

Voz 1646 00:59 es sólo una semana serán las chicas en el Europeo de Atletismo Carolina Marín reivindicando con juego absolutamente implacables su superioridad ante todo un imperio oriental la sub diecinueve campeona de Europa el bronce en hockey mire Lidia Valentín las mujeres están reclamando el protagonismo a base de victorias esto es así como en otras esferas de la vida como la educar en el mercado laboral los puestos de responsabilidad política las mujeres han protagonizado en los últimos tiempos un avance absolutamente espectacular y que además a todas luces es imparable el reto una vez más es la equiparación en visibilidad recursos pero mientras muchos de nosotros aún estamos en el dicho ellas hace mucho tiempo que han llegado a los hechos lo decíamos hace uno es días si la historia la escriben los ganadores ellas están escribiendo hoy la historia del deporte español ignorar las ni siquiera es machismo es vivir de espaldas a la realidad por eso los siguientes minutos de radio pretenden ser para el reconocimiento para la celebración también porque con lo que nos gusta a los españoles una fiesta tener un motivo para celebrar hay que ver la cantidad de oportunidades que nos ha dado el deporte femenino para hacerlo simplemente nos las hemos perdido

Voz 3 02:07 mismo vamos

Voz 1965 02:12 ayer mismo podríamos por ejemplo haber salido a la calle para celebrar con La Rojita la selección española femenina Sub veinte su clasificación para la final del Mundial

Voz 1646 02:23 porque la verdad es que en el fútbol femenino no nos está yendo nada nada mal la selección sub diecinueve es la vigente campeona de Europa como también son campeonas de Europa las leonesas del rugby las jugadoras de baloncesto que han ganado el Eurobasket por tercera vez

Voz 5 02:45 el alcohol por ningún templo el campeón también podríamos haber salido en la que

Voz 1646 02:52 ayer para celebrar la victoria en el hockey sobre patines

Voz 6 02:55 España campeona del mundo de hockey sobre patines femenino

Voz 1965 03:00 sólo de hockey sobre hielo o de hockey hierba porque en realidad cualquier hockey unos vale España puede decirle al mundo sin problema a que hockey quieres que te gane en el agua tampoco nos va mal porque podríamos sacar pecho por las medallas que ha ganado España los Europeos de Glasgow de plata en los doscientos braza gracias a Jessica Vall d'Hebron en sincronizada waterpolo femenino y hace poco pudimos celebrar también la histórica victoria en atletismo de Giulia tax en cincuenta kilómetros marcha o en los Europeos de Berlín o los triunfos de de Lidia Valentín campeona del mundo en halterofilia en dos mil diecisiete de Europa en dos mil catorce dos mil quince dos mil siete y dos mil dieciocho

Voz 1 03:38 IU ha dicho Chinua Achebe bien

Voz 1646 03:42 el Wimbledon de Garbiñe Muguruza el año pasado los triunfos de las mejores deportistas españolas en golf en windsurf en balonmano en kárate en dardos en trial y por supuesto el portento que es la campeona de Europa y del mundo de bádminton Carolina Marín con ese grito que ya es de todo el deporte femenino Pacojó muy buenos días hola buenos días bolo Pacojó después escuchar esto seríamos crees que seguimos un poquito más felices digo como aficionados al deporte si atendiéramos un poquito más el deporte femenino sí

Voz 0699 04:12 por no seríamos seguro yo creo que lo somos cuanto más atención prestamos porque como tú decías que somos un país al que le gusta celebrar desde luego tenemos muchos motivos de celebración en el deporte femenino fíjate a hemos escuchado montón de protagonistas montón de dos ilusionantes todos relacionados con el deporte femenino así que si seríamos más felices yo creo que poco a poco lo vamos siendo según nos vamos

Voz 1965 04:35 el campamento aseguró Francisco José Delgado como saben todos los oyentes de la Cadena SER ex director de Ser deportivos el programa que no sólo nos pone al día de toda la información del deporte de lunes a viernes después del Hora catorce sino quien como muchos ustedes saben lleva varios años dando visibilidad al deporte femenino Pacojó somos una potencia mundial en deporte femenino y todavía no nos hemos dado cuenta del todo

Voz 0699 04:53 eh yo creo que lo somos cada día somos un poquito más conscientes de ello los somos por repercusión por atención y por el mérito de ellas que tras mucho esfuerzo consiguen resultados si es reconocimiento yo creo que poco a poco va calando peruano va calando por los medios de comunicación va calando por los méritos que que pone en ellas en el esfuerzo diario en la consecución

Voz 1965 05:12 te lo iba a decir porque tú llevas como decimos años ofreciendo espacio informativo a las protagonistas del deporte pero basta ver hoy algunas portadas de algunos diarios deportivos para ver que todavía queda camino por recorrer te pregunta si crees que estamos en ese camino por lo menos

Voz 0699 05:25 yo creo que sí yo creo que estamos en el en el camino también para ser exactamente y rigurosos y para ser del todo justos hay que decir que nunca llueve a gusto de todos quiero decir la mujer siente que que les falta bola pero cómo lo siente el ciclista cuando no llega el Tour la Vuelta o el tiro cómo lo siente del atleta cuando no obstante unos campeonatos de Europa ahondó en los campeonatos del mundo y para ser sincero del todo hasta lo siente el aficionado al fútbol por ejemplo la aficionado del fútbol de equipo pequeñito se queja con respecto al grande quiero decir nunca llueve a gusto de todos es verdad que a las mujeres parece que le ayude mucho menos y es verdad que estamos en el camino de que hubo un poquito

Voz 1965 06:00 sin duda además yo creo que nos estamos haciendo todos un poco a cómo se trata el deporte en igualdad de condiciones y efectivamente hay muchos deportes minoritarios que reclaman y que seguramente merecerían mucha más atención de la que tienen respecto a otros deportes que todos tenemos en la cabeza pues hoy queremos hablar con algunas de esas protagonistas femeninas de las que de las que hablaba Pacojo para conocer de cerca cómo están viviendo ellas lo que sin duda están siendo unos años importantísimos para el despegue del deporte femenino español aunque tal vez no para todas aquellas que lo practican

Voz 8 06:29 no

Voz 1965 06:34 porque si ustedes echan hoy un vistazo al diario As un diario que por cierto si lleva la victoria de la selección a su portada verán una noticia triste en la contraportada es el anuncio de Rocío Gutiérrez una de las cuatro capitanes de la selección de hockey hierba que fue tercera del mundo que anuncia hoy que abandona la selección española las redes tics la misma selección con la que como decimos acaba de ganar la medalla de bronce en los últimos Mundiales de Londres Rocío Gutiérrez muy buenos días

Voz 9 07:00 hola buenos días Rocío

Voz 1965 07:02 lo primero es darte la enhorabuena y lo segundo es preguntarte por esa noticia porque has decidido abandonar la selección

Voz 10 07:09 y bueno gracias primero eh a ver yo creo que al final la carrera de cada uno llega a su fin aquí supongo que yo ya había decidido que el Mundial sería mi último torneo ahí creo que es un buen momento para dejarlo

Voz 1646 07:31 sin duda es un gran momento porque lo dejas en todo lo alto lo deja con una medalla de bronce que es histórica para el deporte español para el hockey pero el motivo si no me equivoco Rocío

Voz 1965 07:41 es básicamente que es muy difícil compaginar el deporte deporte que ya es minoritario de por sí como es el hockey además sumemos le que lo practica en este caso una mujer es muy difícil compaginarlo con tu trabajo

Voz 10 07:54 sí a ver de complicado porque también yo sé que hay mucha gente que dice que que no necesitan mayor quedó también llevamos una es la que tiene que tener un currículo para el día de mañana y claro si si lo empieza a hacer telón siempre va a tener yo creo la duda de si el día de mañana querrán contar contigo

Voz 1965 08:22 Rocío escuchándote entiendo intuyo que la decisión no ha sido nada sencilla de tomar

Voz 10 08:28 no no

Voz 1965 08:30 que en este momento entiendo Rocío Gutiérrez a la que en hockey conocen como Guti has tenido que decidir te por tu carrera tu eres trabajas para una empresa de recursos humanos de hecho ya tuviste que perderte algunos compromisos precisamente compromisos deportivos por motivos laborales pero tú empezaste muy muy muy muy pronto en este deporte tanto con siete años con el ejemplo de de tu padre tú te despide de este deporte con la sensación de que quizá si hubiera un poquito más de apoyo quizás si tú pudieras en este momento pensar en dedicar una vida al jo qué hacer un currículum en tu deporte deporte en el que has destacado quizá con un poco más apoyo podría haber llegado más lejos

Voz 10 09:08 hombre sí pero también porque yo tenía una selección que pueden no estuve y luego vuelvo a estar entonces digamos como

Voz 12 09:21 que me queda ese

Voz 10 09:24 eso maño que no estuve como que pueblo podría dar ahora pero obviamente es lo que digo tengo una edad aquí sí me gusta alguno más importante también

Voz 1646 09:37 sin duda hay cosas muy importantes no sólo en tu currículum sino el de todas tus compañeras vosotras las redes Dix habéis dejado el listón en el hockey español en la que lleva femenino muy alto

Voz 9 09:48 de hecho el Rocío habéis generado

Voz 1646 09:50 atención por parte de los medios de comunicación y del público cuando hablamos el deporte femenino muchas veces decimos que faltan referentes y algo muy positivo en tu en tu ejemplo Tucker

Voz 1965 10:00 es que vas a conseguir que habéis conseguido ya las redes tics que haya más beneficios que haya más atención que haya más afición por el hockey hierba en nuestro país

Voz 10 10:10 sí yo creo que si de la verdad que te das cuenta con las redes sociales y equipo por los medios que al final el conseguir un título

Voz 13 10:20 hubo una medalla oro

Voz 10 10:22 hacer que suenen deporte pues conlleva que el apoyo sea más grande pero a ver yo siempre digo lo bueno es que ahora se mantenga no que pierda ya espera no se vuelva algo no vuelva pareces

Voz 0699 10:38 yo lo que quería preguntarle que creo que Rocío intenta transmitir serenidad ante una decisión muy difícil la pregunta es si te hubiera gustado seguir en condiciones normal

Voz 14 10:46 les si se hubiera podido hubiera seguido en en la selección roce

Voz 10 10:53 en condiciones normales a qué te refieres

Voz 0699 10:56 a no tener un trabajo que te exija tanto detrás y que no sea compatible con conseguir en la selección

Voz 10 11:02 ah claro yo si no tuviese nada obviamente hubiesen seguido lo que pasa es que remitidos a mí me han ayudado muchísimo mi empresa en para que para que yo pudiera medir compaginándolo pero yo no sé como soy pues tenía miedo al día de mañana es verdad que podría darle una oportunidad y ahí mira si al final me en el trabajo porque no le no les compensa que falte tanto o que me estoy yendo tanto pues pensar bueno pues nada si me echan da igual no llego hasta Tokio pero como soy soy que no humo que prefiero prefiero hacer esto y asegurarme que que voy a seguir haciendo currículum y voy a seguir con mi trayectoria elaboran

Voz 1646 12:00 bueno Rocío abandona la selección Española de hockey pero estoy seguro de que no ni siquiera siete ha pasado por la cabeza a

Voz 1965 12:07 en el hockey deporte que ellos practicando toda tu vida practicamente un deporte que además imagino que seguirás vinculada al hockey en tu club verdad

Voz 10 12:14 sí sí con el Club de Campo de momentos Ivo

Voz 12 12:18 iba a ver yo obviamente es muy

Voz 10 12:21 difícil no aparece un campo de juego que aunque vez bebé practicarlo así que siempre siempre estaré por ahí

Voz 1965 12:30 bueno roció para nosotros va a ser muy difícil olvidarte olvidarlo que tuvo junto a tu equipo habéis hecho por el hockey hierba español tú has liderado a la Selección Española de hockey más exitosa de nuestra historia yo quiero darte las gracias obviamente por atendernos esta mañana de ese arte estoy segura de que Pacojo estará acuerdo arte toda la suerte del mundo enloquecidas porque todavía como tú has dicho no eres mayor todavía puedes quizá tener ya fui ya dejaste en algún momento podría llegar a volver a él lo que tú decida si decides tener una carrera profesional en tu empresa ojalá que sea la más exitosa posible que tu decisión pues te lleva a los lugares que tú buscas y si no es así pues también que tengas toda la suerte del mundo vale

Voz 9 13:12 te mandamos un abrazo gigantesco e igualmente bueno Pacojó hemos hablado una mujer emocionada sí que deja el deporte femenino en su caso para tener algún alguna posibilidad de generar de crearse un currículum en su otra vida

Voz 0699 13:28 en un momento de madurez con treinta y un años en donde todavía puede rendir en la élite

Voz 1965 13:32 sin duda sin duda que como tú decías pues practican deporte minoritario lo cual complica doblemente su papel pero realmente pues hay mujeres triunfando en deportes que ni siquiera eran casi un deporte hasta hace nada nos ha enriquecido mucho escuchar un corte de la medallista Giulia atacantes de la que hablábamos hace un momento que hizo historia el pasado día siete en los Europeos de Berlín ganando la medalla de bronce en los cincuenta kilómetros marcha fíjate lo que dijo

Voz 15 13:54 es muy gratificante a la verdad y más más ocho historia nada sea el primer auguró creo que a poner el cincuenta felinos me parece que ha salido en telediarios y todo

Voz 1965 14:05 me parece que salido en telediarios y todo decía ella sorprendida realmente da da que pensar no de una deportista de elite como ella pues se sorprenda de aparecer en un en un telediario tú cuando llamas a mujeres deportistas para participar en tu en ese espacio que reservas en SER Deportivos para el deporte femenino qué respuesta sueles encontrar

Voz 0699 14:25 pues encuentro receptividad encuentro ilusión en cuento a gente con ganas de comunicar lo conseguido sobre todo el esfuerzo que hay detrás gente muy natural gente muy cercana a gente muy humilde la verdad es que merece mucho la pena hablar con ellas ya no sólo por lo que consiguen sino por cómo lo transmiten también

Voz 1965 14:44 en algunos casos se sorprenden cuando sistemas alguno

Voz 0699 14:47 pero en algunos casos a sorprenden y sobre todo hay una cosa que a mí me llama mucho la atención que se el agradecimiento posterior muchas gracias por la bola muchas gracias por la atención cuando realmente no es nada que que no merezcan ni nada que no consigan en en otros ámbitos por ejemplo los hombres

Voz 1646 15:01 bueno pues Pacojó vamos a hacer una breve pausa a la vuelta seguimos hablando con mujeres protagonistas el deporte y por supuesto de deporte

Voz 1 15:08 Pablo González Batista Cadena SER hoy Pablo González Batista Cadena SER

Voz 1646 15:24 la noticia deportiva del día es sin duda la épica victoria de la selección de fútbol a que ayer se clasificó para la final con un gol de Patri Guijarro la selección de fútbol femenina Sub veinte que en los resúmenes oficiales de la FIFA Pacojó quieres duchar como lo cómo lo narraban

Voz 1 15:40 guía Homs Águeda

Voz 1646 15:45 esto golpe macho y guijarros aquel pues Patri Guijarro lo comentábamos al principio ha protagonizado una de esas victorias épicas por la mínima con el árbitro en contra jugando con una menos con un penalti parado casi casi al final del partido anoche muchas y muchos habrían dormido muy poquito si la selección absoluta masculina hubiera logrado una gesta mínimamente parecida supongo que estaremos cuerdo

Voz 0699 16:06 hemos de acuerdo eso en eso estamos de acuerdo aunque es verdad que bueno en esto siempre cuando ponemos a su por detrás pierde un poquito de de intensidad no debiera pero pero es verdad que si la selección absoluta se clasifica para una final con un penalti parado en el último instante sólo un gol en caso del máximo adversario a ver estaríamos llevándola fue

Voz 1646 16:24 pero tal cual bueno sin duda el deporte con más repercusión al menos en su versión masculina es el fútbol pero este viernes de la selección sub veinte tiene como hemos dicho la oportunidad de coronarse campeona del mundo y hace menos de un mes

Voz 1965 16:34 es la selección española sub diecinueve ya se proclamó

Voz 1646 16:37 campeona de Europa después de ganar a Alemania con gol de Maria Llompart en el minuto ochenta

Voz 1 16:43 para que en este caso estaba narrada en perfecto castellano ya Yasmin vez es centrocampista

Voz 1646 16:52 el club de fútbol femenino de Madrid y hace poco menos de un mes formó parte de ese equipo que se proclamó campeón de Europa sub diecinueve en Suiza Yasmin muy buenos días

Voz 10 17:01 hola buenos días

Voz 1646 17:03 también como hicimos con Rocío lo primero es darte la enhorabuena por ese éxito deportivo llevas todo el mes celebrando me consta que en este momento estás entrenando así que entiendo que la disciplina de entrenamiento no te ha permitido prolongar demasiado las celebraciones no

Voz 10 17:19 no no era verdad que directamente después de jugar en el el Mundial pues me digo el Mundial en el Europeo pues me incorporé con con mi equipo

Voz 1646 17:29 ya llegará el Mundial eh Jasmin Repesa

Voz 16 17:32 a escuchar

Voz 10 17:34 ya es decir

Voz 1965 17:37 dando de mundiales vista ayer el partido de la sub veinte

Voz 10 17:40 pues no lo puede ver porque estábamos entrenando pero sí que cada poco pues iba a traer agua y le preguntaba total al juicio si cuando iban a ver cómo iban y la verdad que muy orgullosa de ella

Voz 1646 17:53 bueno tú tienes todavía muy cerca la victoria en el Europeo pero supongo siempre que ver ganar a tus compañeras porque además con las conoce personalmente también te hacen poco revivir no revivir ese momento de hace casi un mes en el que vosotras os programas de campeonas

Voz 10 18:07 sí exacto yo creo que ahora mismo el femenino esta Generaciones pues eh lo estamos haciendo muy bien y hay que ganen pues para suerte Miño sería increíble ganar el Europeo sub diecisiete del Europeo sub diecinueve pies mundial su integración de cuatro meses para sería increíble y pues ya es increíble

Voz 1646 18:31 tuyas minorar hablamos de fútbol femenino pero tienes la sensación como estamos comentando durante esta mañana en el programa que este este es un una situación que afecta a todo el deporte femenino es decir que es el deporte femenino quién está viviendo realmente un momento absolutamente histórico

Voz 10 18:47 sí yo creo que que es que más no podemos hacer yo creo que lo estamos dando todo para que no salgamos en portada dice y se ha hecho más en la tele se de más más bola a lo que es el deporte femenino oí y que al final el estamos ganando lo mismo o más que los chicos es así que por qué no tener esa repercusión

Voz 1646 19:14 Yasmin Isern vosotras no nos queda más por hacer es decir si no podía ser más tienes aquí a dos periodistas delante qué podemos hacer nosotros que nos queda nosotros por hacer

Voz 10 19:24 pues no sé la repercusión yo creo que lo más importante ahora mismo es que ahí que este escenas de eh ya en medios de comunicación en la tele en periódicos todo todo vale y todo es un granito de arena más así y espero que que un día pues sea equitativo al a la publicidad que se les a los chicos

Voz 0699 19:49 yo recojo el guante Yasmin pero cuéntanos cómo ha sido la evolución es decir desde que tú empezaste a jugar al fútbol hasta ahora mismo qué ha cambiado en el en el deporte femenino cómo ha sido ese camino que cambia notado desde el principio hasta ahora

Voz 10 20:04 pues yo creo que se ha profesionalizado mucho Él está tomando más en serio en las generaciones que vienen por encima nosotras eh pues no son allana un poco el camino con su trabajo con dedicación aunque no esté eh se les dará todas las facilidades que no tan ahora nosotras eh yo creo que qué ha cambiado mucho y además el tema de publicidad y eso pues ahora cada cada semana se retransmiten dos partidos lo así cada poco a poco pues está mejorando muchísimo en ese aspecto y espero que en un futuro pues mejore aún más

Voz 1646 20:44 Yasmina acabamos de escuchar a Rocío Gutiérrez que nos contaba muy emocionada como una jugadora de hockey hierba tiene que abandonar la selección porque sin le resulte imposible compaginar la con su trabajo y con su futuro tú crees que a día de hoy es posible para una mujer en España vivir del fútbol o aspira a que llegue a hacerlo tú te planteas abandonar la selección por una causa como esta

Voz 10 21:06 pues ahora mismo no porque estudio por la mañana dijo por la tarde pero si en un futuro de los futuros yo creo que sí que tendré que le que elegir y obviamente pues tendré que elegir lo que económicamente me me valga más la pena si que pienso que en un futuro espero que que sí que se pueda que se que una mujer sí que pueda vivir escudo pero ahora mismo yo creo que es muy muy muy pocas pueden hacerlo y no lo pueden hacer fácilmente tampoco

Voz 1646 21:42 claro si las cosas cambian como estamos intentando desde la Cadena SER y como dice Pacojó como tú nos has también invitado a hacer es posible que esto sea sea una sea factible que las mujeres podáis elegir entre trabajo y fútbol no por una diferencia salarial enormes sino porque por un proyecto vital porque podéis elegir efectivamente que queréis para vosotras yo sé que para ti es muy pronto para preguntarte algo como esto pero por lo que ves en tus compañeras mayores tú crees que podrías llegar a plantearte por ejemplo la posibilidad de ser madre mientras era futbolista

Voz 10 22:17 todo es es que yo creo que que que Gil osea para mí pues yo quiero quiero ser madre y ahí pues no te sabría contestar esa pregunta ahora mismo porque tampoco me lo he planteado nunca

Voz 1646 22:38 bueno por lo que sabemos Pacojó hay mujeres que han sido mujeres futbolistas que han debido firmar en sus contratos cláusulas contra su propia maternidad es decir se han comprometido a no ser madres durante la duración del contrato mujeres que renueva su contrato anualmente por el la posibilidad de que en algún momento durante sus carreras se queden embarazadas claro a los clubs deportivos no les interese por lo tanto no respetan esta decisión

Voz 0699 22:58 yo creo que no no sólo en el fútbol ha pasado en algún otro deporte y bueno yo creo que estamos ante ante un caso que que hay que legislar de alguna manera quiero decir hay que proteger a la mujer se habla de convenios colectivos que está negociando ahora la hace por ejemplo el yen ese convenio Colón Thibaut evidentemente la mujeres tienen los mismos derechos que los hombres pero además como tienen eh estas cláusulas que se les imponen lo que hay que hacer es luchar contra ellas por simplemente por por sentido común y por ahí por eso

Voz 1646 23:27 ahí Jasmine una imagen que todos tenemos en la cabeza que es ese deportista ese futbolista hombre celebrando sus títulos a pie de campo rodeado de sus muchos hijos o marcando un gol y haciendo ostentación de su paternidad como haciendo el gesto de vacunar a su bebé oponiéndose el dedo la boca pues aspiramos a que eso también pueda ocurrir cuando las mujeres futbolistas sigáis celebrando los triunfos

Voz 1965 23:48 que ya estáis obteniendo y que estoy seguro de que bueno si las selecciones sub diecinueve sub diecisiete sub dieciséis sub veinte están dándonos

Voz 1646 23:56 tanto éxito en todo hace pensar que probablemente el futuro para el fútbol femenino vaya a ser absolutamente abrumador no

Voz 10 24:04 sí espero que todo siga así

Voz 1646 24:07 pues Yasmin Bernadette ex jugadora del club de fútbol femenino de Madrid es campeona de Europa con la selección sub diecinueve te deseamos muchos muchos muchos triunfos mucha justicia laboral mucha equiparación en las condiciones de los hombres mucha atención mediática y te damos las gracias por atendernos

Voz 9 24:22 ya que sigas entrenando que creo que te hemos sacado el entrenamiento un abrazo fuerte gracias a Dios

Voz 1646 24:31 Pacojo a modo de conclusión tienes la sensación de que estamos viviendo un cambio después del que ya nada volverá a ser igual en relación con el deporte femenino que esta va a ser una ola que pasará

Voz 0699 24:41 tengo dudas y me gustaría que fuera así pero tengo la duda de si no será una moda pasajera y es verdad que los medios de general no se fijan en en cualquier deporte

Voz 14 24:51 eh y sino hay éxitos

Voz 0699 24:53 sin ellos con tanta oferta deportiva es muy difícil a la repercusión es verdad que ahora acompaña el éxito a las mujeres y estamos con el foco puestas en ellas pero me cabe la duda de saber si los éxitos en algún instante flaquean no pasará como en otras disciplinas deportivas en donde no compiten la mujer sólo sino por ejemplo dos hombres que dejan de estar en el foco llevan un segundo plano

Voz 1646 25:13 pues ojalá no perdamos foco ojalá ojo Francisco José Delgado director y presentador de SER Deportivos muchísimas gracias por acompañarnos en este ratito en este recorrido por los triunfos el deporte femenino

Voz 0699 25:22 muchísimas frenadas que sepas que habla como periodista

Voz 17 25:25 la bola la manera de pregunta parece preocupante lo es pero es también motivo de preocupación

Voz 11 25:33 estás de todo

Voz 19 26:02 eh