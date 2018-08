La historia del Teatro Español

Voz 1 00:00 más tarde el beneficio que nunca

Voz 2 01:06 una ir cuarenta y nueve minutos continuamos aquí a nuestro lado Nacho Blaine que ya digo es la persona que viene de el Ayuntamiento de Madrid Destino pues siempre a enseñarnos algún lugar de Madrid que conocemos pero que probablemente su historia pues no la tenemos tan tan a mano y no nos la sabemos tan bien el lugar que elegían será el Teatro Español

Voz 3 01:27 a ver lo español Liliana que como sabéis está ubicado en la plaza de Santa Ana en el barrio de Las Letras un lugar más con más solera de Madrid no que en aquel tiempo cuando se abrió el antiguo Corral del Príncipe que es el nombre que tenía en el teatro Español Siglo de Oro irá dónde estaban las huertas de la ciudad por la calle de las Huertas no que pasa del teatro del teatro Español antiguo Corral del Príncipe cruel el Príncipe que es el nombre que tenía esta institución con más de cuatrocientos treinta años de historia dicen que es el teatro en funcionamiento más antiguo de Europa porque nunca ha dejado estaremos al teatro español desde el Juande desde aquel tiempo cuando era un Corral de Comedias al teatro público que soy no son más de cuatro siglos de de teatro no en este en este solar del barrio de las Letras se llamaba así Coral El Príncipe porque estaba ubicado en la calle del Príncipe nunca del Príncipe que sigue existiendo y que va de la plaza de Canalejas a la plaza de Santana donde está la aplacen Santana no había plaza en aquella época era aún un convento el convento de Santa Ana que se debe hubo en tiempos de Zárate

Voz 2 02:40 al convento de Las Huertas alrededor huerto

Voz 3 02:42 estaba en el convento de las Huertas había algunas casas muy cerca de allí estaba la Casa de Lope de Vega consuela que pueden verse donde por cierto hay una exposición de corrales de comedias no como El Teatro el Teatro Español en origen los corrales de comedias además tiene una historia muy particular muy bonita bajo mi punto de vista porque en aquel tiempo en el siglo de Oro finales del siglo XVI principios del siglo XVII los gestionaban las cofradías para poder financiar las obras de caridad y los hospitales sigue con el precio de las entradas se hagan algo los hospitales que acogían pues a los enfermos tenía el teatro casi una función solidaria no

Voz 2 03:24 yo no sé si es pero que también tener algo claro que les daba declara

Voz 3 03:28 además el teatro en el siglo de oro era un espectáculo era como la tele de hoy no era un espectáculo multitudinario de muchísimo éxito la gente ese pasaba las tardes enteras en los teatros las funciones duraban varias horas a parte la función pues lo decía antes que la publicidad de una especie de entremés en parte la gestación pues había otras pequeñas mini funciones micro teatro podríamos decir que han estos entremeses y además se comía hice bebía vivían Hydro miel que Hydro miel una suerte de de de de la época hecho con miel y limón no pero sin alcohol Limón se añadía algo no yo creo que desde muy algún momento empezaron añadirles esto de las trifulcas si la bronca harán lo ves el alcohol darnos para erradas no los corrales donde más estaba perfectamente estipulado dónde te tenías que centrar dependiendo de tu clase social y de tu de tu trabajo no los los más los los señores más más adinerados y la aristocracia se sentaban en los en los en los palcos no las partes de arriba a las damas en el gallinero los espadachines los mosqueteros son aquí no teníamos mosqueteros pero imaginemos los así con sus espadas y sus sombreros y pluma se sentaban en el patio en el patio que luego más tarde seamos patio de butacas pero que en aquella época

Voz 2 04:48 nadie Irán Corral era un día ahí viendo la obra todo lo que dura

Voz 3 04:53 la estaban de pie a cielo descubierto porque otro rasgo de estos corrales de comedias es que estaban a cielo descubierto no no tenían techumbre por eso si llovía pues se suspendía la a la gente aguantaba así les gustaba mucho digo yo que es aguantaría no se caían cuatro gotas todavía se conserva algunos corrales de comedias tal y como era en el siglo digo el un está en Almagro donde se celebra el Festival de Teatro Clásico de Almagro ganaste no hayan oído nunca entonces el ocio sólo si es la verdad que era Almagro es una maravilla es la mancha a mí me encanta manchas como un espejismo no donde aparecen de pronto cosas maravillosas cómo puede ser Almagro mágicas y muy teatrales no hay otro otro corral de comedias que este estado bastante intervenido en Alcalá de Henares Alcalá de Henares en la Plaza de Cervantes hay otro antiguo corral de comidos que conserva todavía el suelo de piedra las vigas de madera el teatro español sí sin embargo el antiguo circo perdón el antiguo Corral del Príncipe me iba al Circo Price otra vez como la semana pasada mantuvo Gora del del Príncipe hemos ardió en varias ocasiones así que a lo largo del día han sido muchos los arquitectos que han intervenido en El arquitecto están célebres como Pedro de Ribera autor del Puente de Toledo en el Manzanares saqué ETI uno de los arquitectos que construyó el Palacio Real de Madrid Ventura Rodríguez autor de La Cibeles y de Neptuno o Juan de Villanueva autor del Museo del Prado pues bueno esto es a algunos de los muchos arquitectos Cano el dos algo hay en este teatro español que en un momento dado pues ya se incidió decidió convertirse cuando se le empezar llamar coliseo lo dejó de llamar Cornelio empezó a llamarse Coliseo se convirtió en un teatro a la italiana esto quiere con un patio de butacas con forma de herradura cubierta tejado no ya un teatro más parecido al que demanda soy más o menos esto fue ya en el siglo XVIII siglo XVIII se convirtió en este en este coliseo del Príncipe luego ya en el siglo XIX adquirió el actual nombre que tiene de teatro español en este momento ya pertenecía al Ayuntamiento de Madrid sé que es una de las instituciones que durante más tiempo han pertenecido al Ayuntamiento de Madrid uno de los centros culturales más madrileños que hay pues por su vinculación con con el Consistorio luego a partir del año XXXIX dejó de pertenecer al Ayuntamiento estuvo durante unas décadas perteneciendo al Ministerio de Cultura fue Teatro Nacional en el año ochenta y uno volvió a pertenecer a el Ayuntamiento por eso hizo uno de los centros gestionados por Madrid Destino entre los estrenos célebres que ella no hay teatro español porque es que el teatro es un teatro que es la historia viva del teatro en lengua española no entre los estrenos más míticos pues mira por ejemplo en el año treinta y cuatro mil novecientos treinta y cuatro Federico Garcia Lorca por eso tiene una escultura ante la puerta del teatro que las culturas yo tengo Cañadell escrito fea

Voz 2 07:55 es una cultura muy chiquitita y que no dice nada de cinco apenas cuenta ni quién fue y sobre todo no cuenta además que lo asesinaron

Voz 3 08:03 esta con una paloma con las manos es como muy humilde no

Voz 2 08:06 sí que yo creo que para la gente que pasa por allí hay que realizar mucho que es porque sino nadie sabe lo qué es exactamente

Voz 3 08:13 justo delante de otro español además hay dos esculturas unas de Lorca yo trae de Calderón de la Barca

Voz 2 08:18 pero más allá pues has realmente los dos mejor

Voz 3 08:21 tres dramaturgos no cabido en lengua española y como te decía en el año treinta y cuatro pues Lorca estrenó en el Teatro Español Yerma con la actriz Margarita Xirgu que era su actriz fetiche que luego ha dado nombre a una de las salas de teatro español y que además durante un tiempo fue codirectora de esta institución una actriz importantísima que se exilio más tarde a Argentina después de la guerra civil después de la guerra civil otro de los estrenos míticos del teatro español fue Historia de una escalera la Madonna no tan bien que también se estrenó allí en el teatro en el teatro Español

Voz 2 09:01 bueno pues hay que ir al teatro y sobre todo ir al teatro español tenía a todos los teatros pero el teatro español la verdad que es una maravilla y además el lugar en el que está emplazado eso es todo vamos a pedir que esa cultura de Lorca hagan un poquito más

Voz 3 09:14 más grande más evocadora por cierto hay visitas guiadas teatro españoles todos lo debo decir pues dilo empiezan a partir de septiembre son a las doce de la mañana pero es aconsejable llamar al teléfono lo voy a decir dos veces venta ayuno tres seis cero uno cuatro ocho cuatro vuelvo a repetir noventa y uno tres seis cero uno cuatro ocho cuatro para reservar la entrada para confirmar que cedió ya a las doce de la mañana el día que hayamos elegido se va a celebrar la visita guiada ya que por motivos a veces de programación luego la decepción pues genial