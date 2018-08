Voz 1 00:00 en La Ventana con Roberto Sánchez

Voz 3 00:15 y esta tarde tomando café con Ángeles Caballero es nuestra compañera periodista que bueno no salimos de nuestro asombro todavía después de que hemos escuchado y hemos leído y hemos visto crónica ha sido como tales

Voz 1826 00:26 por trajes pero cada vez que escuchamos un testimonio así en primera persona de lo que pasa de lo que está pasando en el día a día ahora que arranca una mañana en en Caracas es increíble si es que teorizar es bastante fácil

Voz 5 00:40 es gratis pero pero cuando te cuenta alguien eso alguien que se levanta alguien que madruga que va a trabajar lo que va a estudiar y se encuentra con eso el cuarto el libra de de de del Mc Donalds no os allí il Salario Mínimo y hace la equivalencia unos cuando intenta hacer un paralelismo llevar lo que estamos viendo aquí Sete

Voz 1826 01:01 sé que se te quitan mucho prejuicios intervinientes y bueno es una es un choque brutal es que te genera vamos a intentar hacerlo otra vez el ejercicio ahora salvando las distancias de de la teoría a la práctica porque a ver términos no queremos porque hay luego los ocurre con muchos términos feminismo conciliación techo de cristal que a fuerza de repetirlos lo que no queremos es que caigan en lo manido de que ya no es tan habitual al oído que pierden la fuerza que tiene por eso nos ha parecido los ha llamado mucho la atención una campaña la de petición de firmas que hemos visto en Change punto org que además te coge así por la pechera nada vamos que con el titular de científica o madre que uno se pregunta son cuatro científicas a las que vamos a escuchar enseguida sobre todo a una de ellas con la que vamos a hablar que te lo planteaba así a ver es que hay que elegir o científica o madre abre el vídeo María de la Fuente

Voz 2 01:58 la mujer tiene antes de decidir si están en todos excepto durante mucho tiempo a mi se me pasó por la cabeza ser madre porque me parece

Voz 2 02:10 lo complicado compatibilizarlo me quedé embarazada seis meses ha representado un tesis doctoral la forma planificada por el que sería el mejor momento de conciliar cómicas

Voz 1826 02:21 son cuatro mujeres científicas son María de la Fuente como decíamos y Carmen Indiana Diana Maribel Fuentes directora de la Unidad de Nano oncología en el Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela es impulso es impulsora de esta petición a través de Change punto RG Nos escucha en este momento María qué tal buenas tardes

Voz 1826 02:44 qué científica o madre

Voz 6 02:46 una cosa u otra parte increíble que tengamos que enfrentarnos este dilema en la época en la que estamos pero sí es cierto en son importantes para para la mayoría de nosotras por por la presión no que que que tenemos encima

Voz 1826 02:59 como lo fue exactamente en en tu caso es decir tú te has sentido penalizada tu carrera como científica por el hecho de ser madre

Voz 6 03:07 sí sí sí sobre todo porque me han negado la la oportunidad de evaluar me en igualdad de condiciones que yo creo que es bastante grave yo por el hecho de ser madre procede estuvieron una serie de bajas de maternidad y todas relacionados ir durante un período en el que iba a ser evaluada es decir durante la duración de este primer contrato tenía que acumular una serie de méritos para evaluar me al final no se ha tenido en cuenta que durante ese periodo de tiempo pues se ha incurrido en esas situaciones de interrupción con lo que al final buen pues no he podido competir en igualdad de condiciones al restar trece meses al tiempo de evaluación el tiempo significativamente inferior como para poder competir y creo que privarnos de de la libertad no de poder elegir y le tener la seguridad de que no vamos a ser penalizadas es fundamental sobre todo cuando en mi caso estudiar esta discriminación parte de un organismo público

Voz 5 04:00 María buenas tardes y de que habla una periodista que desde luego no soy científica pero a la que han preguntado dos veces a lo largo de su vida si va a tener hijos y eso iba a ser un condicionante a la hora de contratarla en un medio de comunicación entonces no pretendo ser imparcial en de esta pregunta que te que te haga pero yo quería saber en el en esta campaña que desarrollas dices que tu caso no es un no es un caso aislado quería saber cuántas de tus compañeras han sufrido esa misma discriminación que tú también saber hasta que a punto y como comentaba antes Roberto él no hay un cierto temor porque yo lo tengo de que estemos hablando tanto de mujeres de feminismo de conciliación que más que el hecho de que sea una moda acabe siendo una burbuja que estemos hablando tanto de mujeres y sacando a la luz historias de mujeres que discriminación de mujeres para que dentro de no sé ocho o diez meses el se vuelva a guardar todo en un cajón sigan las cosas como siempre quería saber tu opinión a este respecto también

Voz 6 05:03 bueno en cuanto así al decir que en mi caso aislado es una convocatoria pública que se ha estado publicando en los mismos términos desde el año dos mil quince y estamos en el año dos mil dieciocho es decir que todas las mujeres que hemos competido por esta costa puesto de trabajo que hemos sido madres en el periodo de tiempo que es computable pues es hemos ido discriminadas pero más seria de soy más allá de esta convocatoria en particular son más piscinas del momento en el que para evaluar la productividad nunca se tiene en cuenta que haya habido cualquier tipo de interrupción es decir el balón por en periodos de tiempo por ventanas de tiempo muy cortas donde se supone se presume que no va haber ningún parón se presume que durante horas bajas maternales vamos a seguir trabajando y a mantener el ritmo entonces yo creo que el nivel de discriminación va mucho más allá de esta convocatoria en particular tiene mucho que ver con la cultura que hay en este país cómo hacer ciencia aquí que no nos podemos permitir absolutamente ningún tipo de de parón yo creo que coger un periodo de tiempo sí como una baja maternal las bienales un tiempo significativamente pequeño comparado con una vida laboral es increíble que el impacto sea tan grande para perjudicar una carrera profesional completamente ya que perdamos competitividad creo que es muy necesario implementar medidas que eviten no que que este tipo de de bajas pueda perjudicar a las mujeres es cierto que una solución sería equiparar las trabajas no de paternidad maternidad pero también hay procesos que corresponden únicamente a la mujer como son el embarazo y yo creo que es algo que no podemos controlar los embarazos a veces va mejor libaneses van peor es complicado entonces bueno en general tendemos de retrasar la maternidad llegó un momento en el que éste o ahora o nunca aquí en ese momento pues pues sinceramente lo lo pasamos lo pasamos mal

Voz 7 06:55 respecto a la segunda pregunta si tenemos dos segundos

Voz 6 06:58 así yo creo que es cuestión de voluntad política lo que tenemos que hacer es unir fuerzas e aumentar la presión de ahí que surgiese también esta iniciativa de científico madre tarados visibilizar casos que no cedan como casos aislados y demandar políticas que que pasen de las palabras a los hechos de que implemente medidas que sean efectivas hacia la igualdad real de las mujeres